Победа за Радев! Световни медии коментират изборните резултати в България

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия “Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев.

Ето как агенциите отразиха изборите в България:

Великобритания: Ройтерс съобщи за изборната победа на “Прогресивна България” и отбеляза, че резултатът е надминал прогнозите на социолозите. Той е един от най-силните, постигани от една партия през последните десетилетия, и може поне засега да сложи край на нестабилността, довела до произвеждането на осем избори за пет години, предаде агенцията.

Евроскептик и бивш военен пилот, който се противопоставя на военната помощ за Украйна срещу Москва, Радев яхна вълната на разочарованието от политическата нестабилност в балканската страна с население 6,5 милиона души, където избирателите са отегчени от корупцията и партиите на ветераните, които доминират в политиката от десетилетия, съобщава Ройтерс и отбеляза, че кампанията на Радев е предизвикала сравнения с бившия проруски премиер на Унгария Виктор Орбан заради изказванията му за подобряване на връзките с Москва и допусна възобновяване на свободния поток на руски петрол и газ в Европа.

Германия: Прогнозите от ранните часове на деня сочат, че коалицията на проруския бивш президент на България Румен Радев е напът да спечели убедителна победа на предсрочните парламентарни избори в страната, написа ДПА.

Лявоцентристката коалиция "Прогресивна България" (ПБ), водена от Радев, който подаде оставка през януари, за да може да се кандидатира на изборите, получава 45% от гласовете, което би дало на ПБ до 140 депутати в 240-местния парламент, достатъчно за самостоятелно мнозинство, според прогнозите.

Германската агенция припомня, че масови демонстрации, организирани от ПП-ДБ през декември в крайна сметка доведоха до падането на предишното правителство и посочи, че изборите в страната, членка на ЕС и НАТО, се проведоха след кратка предизборна кампания, която беше доминирана от опасения относно инфлацията и корупцията, които Радев обеща да премахне.

Грузия: „Важно е, че изборите се оказаха успешни – осмите в България за последните пет години, защото, за съжаление, предишният период беше неуспешен за формиране на мнозинство“, коментира, цитиран от националната обществена медия ГПБ председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили.

Папуашвили подчерта значението на това, че в България се оформя стабилно правителство.

„Миналия ноември бях в България и се срещнах с президента Румен Радев, който тогава беше разкрил намерението си да участва в избори. Както знаете, той подаде оставка през януари от президентския пост и изглежда, че партията му ще стане водеща сила на тези избори с възможността да установи еднопартийно мнозинство. За нас двустранните отношения с България са приоритетни, предвид интересите ни в Черноморския регион, и ще се формира правителство със стабилно мнозинство. Вярвам, че наистина ще се случи така“, заяви Папуашвили.

„Що се отнася до позициите му, това е добре известен номер, филм, който сме го гледали: всеки, който противоречи на Брюксел, по който и да е въпрос, незабавно бива заклеймен за проруски. Те сложиха този етикет на Тръмп. „Грузинска мечта“ беше наречена проруска. Всеки с глава на раменете, който смее да говори критично към Брюксел или му противоречи, бива заклеймен като проруски. Това е пропагандна техника, развика от разузнавателните служби в опит да се работи срещу политическите опоненти“, заяви Шалва Папуашвили.

Испания: Проруският и евроскептичен Румен Радев спечели парламентарните избори в България с най-малко 39% от гласовете, което е ясна победа, но недостатъчна, за да управлява самостоятелно, пише испанската агенция ЕФЕ.

Някои анализатори предполагат, че бившият президент може да се опита да сформира правителство на малцинството с подкрепа от Социалистическата партия, с която споделя проруски позиции и по-критичен поглед върху Украйна, както и върху корупцията и намаляването на бедността.

Въпреки че Радев се кандидатира като независим кандидат на президентските избори през 2016 г., кандидатурата му беше подкрепена от социалистите.

Освен това той поддържа лични и политически връзки с настоящото ръководство на партията – лидерът на социалистите Крум Зарков, бе един от най-близките му сътрудници, първо като изпълняващ длъжността министър на правосъдието в служебни правителства, назначени от Радев, а по-късно като съветник по правните въпроси към Президентството.

Казахстан: Партия „Прогресивна България“ на Румен Радев пое убедителна преднина на предсрочните парламентарни избори в България, осигурявайки около 45% от гласовете при над 60% преброени бюлетини по данни на ЦИК, предаде кореспондент на информационна агенция Казинформ.

Резултатът поставя „Прогресивна България“ значително пред либералната коалиция ПП-ДБ с 15% и партия ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов с 13%, което потенциално се равнява на поне 132 места в 240-членния парламент.

Изборите, осмите в страната за пет години, бяха предизвикани от масови протести срещу противоречивото предложение за бюджет миналия декември.

„Хората отхвърлиха самодоволството и арогантността на старите партии и не станаха жертва на лъжи и манипулации. Благодаря им за доверието“, заяви Радев в победната си реч. Той обеща да изгради „силна България в силна Европа“, добавяйки, че Европа се нуждае от „критично мислене, прагматични действия и добри резултати“.

Въпреки силните резултати, Радев сигнализира, че е отворен към коалиционни преговори, тъй като резултатът може да не е достатъчен за осигуряване на стабилно еднопартийно управление, отбелязва агенцията.

Бивш командир на военновъздушните сили, който се оттегли от президентския пост по-рано тази година, за да даде старт на движението си, Радев води кампания за борба с корупцията и възстановяване на политическата стабилност.

По отношение на външната политика той заема предпазлива позиция, критикувайки санкциите на ЕС срещу Русия и се противопоставя на военната помощ за Украйна, като същевременно поддържа ролята на България в разрастващата се отбранителна индустрия на Европа.

Полша: Коалицията „Прогресивна България“ на Румен Радев спечели 44,5% от гласовете на предсрочните парламентарни избори, според данни на Централната избирателна комисия, публикувани днес, след преброяване на 78% от подадените гласове, съобщи полската агенция ПАП.

Коментирайки резултатите, Радев увери, че ще „направи всичко възможно, за да избегне необходимостта от провеждане на поредни предсрочни избори в България“.

Парламентарният вот вчера беше осмият в страната от 2021 г. насам и седми предсрочен.

САЩ: Асошиейтед прес публикува информация за резултатите от парламентарния вот в ранните часове в понеделник.

Изборите в неделя бяха осмите в страната за последните пет години, олицетворявайки осакатяваща политическа безизходица, обхванала тази балканска страна, написа агенцията и публикува моментните резултати.

“Ще направим всичко възможно за да не се налага да се ходи отново на избори”, е цитиран да казва Радев от АП, след оповестяването на първите резултати. “(Нови избори) ще бъдат бедствие за България”, добави той.

“Това ще означава да влизаме от криза в криза, когато това, което трябва да направим е да работим много усърдно, за да излезем от тези кризи”, е цитиран да казва още Радев.

Предсрочните избори последваха оставката на консервативното правителство след национални протести през декември, които изкараха стотици хиляди, предимно млади хора, по улиците, припомня АП. Протестите призоваха за независима съдебна система, която да се справи с широкоразпространената корупция.

Шестдесет и две годишният бивш военен пилот и началник на Военновъздушните сили обеща да даде на страната нов старт. Неговите поддръжници са разделени на хора, които се надяват, че той ще сложи край на олигархичната корупция в страната, и на хора, които подкрепят неговите евроскептични и благоприятни за Русия възгледи, добавя агенцията.

Словакия: Коалиция „Прогресивна България“ (ПБ) на бившия президент Румен Радев спечели предсрочните парламентарни избори в България с над 44% от гласовете, което ѝ осигурява абсолютно мнозинство в 240-членния парламент, съобщава словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на БТА и данни на ЦИК към 7:00 ч. местно време, когато бяха обработени над 68% от подадените гласове.

ППДБ се класира на второ място с 14%. ГЕРБ-СДС, водена от бившия премиер Бойко Борисов, е в оспорвана надпревара с тях, като получава 13,1% от гласовете.

Ултранационалистическата партия „Възраждане“ и ДПС също преминават прага от четири процента.

Радев обяви преди изборите, че иска да спечели абсолютно мнозинство и отхвърли спекулациите, че ще сформира коалиция с ГЕРБ след изборите.

Това бяха седмите предсрочни парламентарни избори в България от 2021 г. насам. Повече от 6,5 милиона граждани имаха право да гласуват в над 11 000 избирателни секции в страната и чужбина.

Радев, който беше президент в продължение на девет години, се оттегли през януари. По време на мандата си той се застъпваше за прагматични и уважителни отношения с Русия и критикуваше изпращането на военна помощ на Украйна. По време на кампанията той обеща да се бори с корупцията. Миналата година той подкрепи антикорупционните протести, които свалиха подкрепеното от консерваторите правителство.

Франция: Агенция Франс прес съобщи, че избирателната активност е надхвърлила 50% - най-високата от 2021 г. насам - илюстрация, че за някои българи Радев олицетворява възможността за единство.

“България ще положи усилия да продължи по европейския си път, но повярвайте ми, силна България и силна Европа се нуждаят от критично мислене и прагматизъм“, каза той. „Европа стана жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер в свят, управляван от нови правила“, е цитиран да казва той.

Боряна Димитрова от “Алфа рисърч” каза пред АФП, че Румен Радев се очертава като “ясен победител” на изборите, отбелязвайки, че резултатите на ГЕРБ са “много под очакваното”.

Румен Радев “отне от електоралната база на прокремълската партия “Възраждане“ благодарение на откритата си позиция към Русия и антиелитарните си възгледи", коментира пред агенцията политологът Теодор Славев.