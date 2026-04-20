Победа за Радев! Световни медии коментират изборните резултати в България

Победа за Радев! Световни медии коментират изборните резултати в България

20 Април, 2026 18:17

Резултатът е един от най-силните, постигани от една партия през последните десетилетия, и може поне засега да сложи край на нестабилността, довела до произвеждането на осем избори за пет години

Победа за Радев! Световни медии коментират изборните резултати в България - 1
Снимка: БГНЕС
Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия “Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев.

Ето как агенциите отразиха изборите в България:

Великобритания: Ройтерс съобщи за изборната победа на “Прогресивна България” и отбеляза, че резултатът е надминал прогнозите на социолозите. Той е един от най-силните, постигани от една партия през последните десетилетия, и може поне засега да сложи край на нестабилността, довела до произвеждането на осем избори за пет години, предаде агенцията.

Евроскептик и бивш военен пилот, който се противопоставя на военната помощ за Украйна срещу Москва, Радев яхна вълната на разочарованието от политическата нестабилност в балканската страна с население 6,5 милиона души, където избирателите са отегчени от корупцията и партиите на ветераните, които доминират в политиката от десетилетия, съобщава Ройтерс и отбеляза, че кампанията на Радев е предизвикала сравнения с бившия проруски премиер на Унгария Виктор Орбан заради изказванията му за подобряване на връзките с Москва и допусна възобновяване на свободния поток на руски петрол и газ в Европа.

Германия: Прогнозите от ранните часове на деня сочат, че коалицията на проруския бивш президент на България Румен Радев е напът да спечели убедителна победа на предсрочните парламентарни избори в страната, написа ДПА.

Лявоцентристката коалиция "Прогресивна България" (ПБ), водена от Радев, който подаде оставка през януари, за да може да се кандидатира на изборите, получава 45% от гласовете, което би дало на ПБ до 140 депутати в 240-местния парламент, достатъчно за самостоятелно мнозинство, според прогнозите.

Германската агенция припомня, че масови демонстрации, организирани от ПП-ДБ през декември в крайна сметка доведоха до падането на предишното правителство и посочи, че изборите в страната, членка на ЕС и НАТО, се проведоха след кратка предизборна кампания, която беше доминирана от опасения относно инфлацията и корупцията, които Радев обеща да премахне.

Грузия: „Важно е, че изборите се оказаха успешни – осмите в България за последните пет години, защото, за съжаление, предишният период беше неуспешен за формиране на мнозинство“, коментира, цитиран от националната обществена медия ГПБ председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили.

Папуашвили подчерта значението на това, че в България се оформя стабилно правителство.

„Миналия ноември бях в България и се срещнах с президента Румен Радев, който тогава беше разкрил намерението си да участва в избори. Както знаете, той подаде оставка през януари от президентския пост и изглежда, че партията му ще стане водеща сила на тези избори с възможността да установи еднопартийно мнозинство. За нас двустранните отношения с България са приоритетни, предвид интересите ни в Черноморския регион, и ще се формира правителство със стабилно мнозинство. Вярвам, че наистина ще се случи така“, заяви Папуашвили.

„Що се отнася до позициите му, това е добре известен номер, филм, който сме го гледали: всеки, който противоречи на Брюксел, по който и да е въпрос, незабавно бива заклеймен за проруски. Те сложиха този етикет на Тръмп. „Грузинска мечта“ беше наречена проруска. Всеки с глава на раменете, който смее да говори критично към Брюксел или му противоречи, бива заклеймен като проруски. Това е пропагандна техника, развика от разузнавателните служби в опит да се работи срещу политическите опоненти“, заяви Шалва Папуашвили.

Испания: Проруският и евроскептичен Румен Радев спечели парламентарните избори в България с най-малко 39% от гласовете, което е ясна победа, но недостатъчна, за да управлява самостоятелно, пише испанската агенция ЕФЕ.

Някои анализатори предполагат, че бившият президент може да се опита да сформира правителство на малцинството с подкрепа от Социалистическата партия, с която споделя проруски позиции и по-критичен поглед върху Украйна, както и върху корупцията и намаляването на бедността.

Въпреки че Радев се кандидатира като независим кандидат на президентските избори през 2016 г., кандидатурата му беше подкрепена от социалистите.

Освен това той поддържа лични и политически връзки с настоящото ръководство на партията – лидерът на социалистите Крум Зарков, бе един от най-близките му сътрудници, първо като изпълняващ длъжността министър на правосъдието в служебни правителства, назначени от Радев, а по-късно като съветник по правните въпроси към Президентството.

Казахстан: Партия „Прогресивна България“ на Румен Радев пое убедителна преднина на предсрочните парламентарни избори в България, осигурявайки около 45% от гласовете при над 60% преброени бюлетини по данни на ЦИК, предаде кореспондент на информационна агенция Казинформ.

Резултатът поставя „Прогресивна България“ значително пред либералната коалиция ПП-ДБ с 15% и партия ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов с 13%, което потенциално се равнява на поне 132 места в 240-членния парламент.

Изборите, осмите в страната за пет години, бяха предизвикани от масови протести срещу противоречивото предложение за бюджет миналия декември.

„Хората отхвърлиха самодоволството и арогантността на старите партии и не станаха жертва на лъжи и манипулации. Благодаря им за доверието“, заяви Радев в победната си реч. Той обеща да изгради „силна България в силна Европа“, добавяйки, че Европа се нуждае от „критично мислене, прагматични действия и добри резултати“.

Въпреки силните резултати, Радев сигнализира, че е отворен към коалиционни преговори, тъй като резултатът може да не е достатъчен за осигуряване на стабилно еднопартийно управление, отбелязва агенцията.

Бивш командир на военновъздушните сили, който се оттегли от президентския пост по-рано тази година, за да даде старт на движението си, Радев води кампания за борба с корупцията и възстановяване на политическата стабилност.

По отношение на външната политика той заема предпазлива позиция, критикувайки санкциите на ЕС срещу Русия и се противопоставя на военната помощ за Украйна, като същевременно поддържа ролята на България в разрастващата се отбранителна индустрия на Европа.

Полша: Коалицията „Прогресивна България“ на Румен Радев спечели 44,5% от гласовете на предсрочните парламентарни избори, според данни на Централната избирателна комисия, публикувани днес, след преброяване на 78% от подадените гласове, съобщи полската агенция ПАП.

Коментирайки резултатите, Радев увери, че ще „направи всичко възможно, за да избегне необходимостта от провеждане на поредни предсрочни избори в България“.

Парламентарният вот вчера беше осмият в страната от 2021 г. насам и седми предсрочен.

САЩ: Асошиейтед прес публикува информация за резултатите от парламентарния вот в ранните часове в понеделник.

Изборите в неделя бяха осмите в страната за последните пет години, олицетворявайки осакатяваща политическа безизходица, обхванала тази балканска страна, написа агенцията и публикува моментните резултати.

“Ще направим всичко възможно за да не се налага да се ходи отново на избори”, е цитиран да казва Радев от АП, след оповестяването на първите резултати. “(Нови избори) ще бъдат бедствие за България”, добави той.

“Това ще означава да влизаме от криза в криза, когато това, което трябва да направим е да работим много усърдно, за да излезем от тези кризи”, е цитиран да казва още Радев.

Предсрочните избори последваха оставката на консервативното правителство след национални протести през декември, които изкараха стотици хиляди, предимно млади хора, по улиците, припомня АП. Протестите призоваха за независима съдебна система, която да се справи с широкоразпространената корупция.

Шестдесет и две годишният бивш военен пилот и началник на Военновъздушните сили обеща да даде на страната нов старт. Неговите поддръжници са разделени на хора, които се надяват, че той ще сложи край на олигархичната корупция в страната, и на хора, които подкрепят неговите евроскептични и благоприятни за Русия възгледи, добавя агенцията.

Словакия: Коалиция „Прогресивна България“ (ПБ) на бившия президент Румен Радев спечели предсрочните парламентарни избори в България с над 44% от гласовете, което ѝ осигурява абсолютно мнозинство в 240-членния парламент, съобщава словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на БТА и данни на ЦИК към 7:00 ч. местно време, когато бяха обработени над 68% от подадените гласове.

ППДБ се класира на второ място с 14%. ГЕРБ-СДС, водена от бившия премиер Бойко Борисов, е в оспорвана надпревара с тях, като получава 13,1% от гласовете.

Ултранационалистическата партия „Възраждане“ и ДПС също преминават прага от четири процента.

Радев обяви преди изборите, че иска да спечели абсолютно мнозинство и отхвърли спекулациите, че ще сформира коалиция с ГЕРБ след изборите.

Това бяха седмите предсрочни парламентарни избори в България от 2021 г. насам. Повече от 6,5 милиона граждани имаха право да гласуват в над 11 000 избирателни секции в страната и чужбина.

Радев, който беше президент в продължение на девет години, се оттегли през януари. По време на мандата си той се застъпваше за прагматични и уважителни отношения с Русия и критикуваше изпращането на военна помощ на Украйна. По време на кампанията той обеща да се бори с корупцията. Миналата година той подкрепи антикорупционните протести, които свалиха подкрепеното от консерваторите правителство.

Франция: Агенция Франс прес съобщи, че избирателната активност е надхвърлила 50% - най-високата от 2021 г. насам - илюстрация, че за някои българи Радев олицетворява възможността за единство.

“България ще положи усилия да продължи по европейския си път, но повярвайте ми, силна България и силна Европа се нуждаят от критично мислене и прагматизъм“, каза той. „Европа стана жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер в свят, управляван от нови правила“, е цитиран да казва той.

Боряна Димитрова от “Алфа рисърч” каза пред АФП, че Румен Радев се очертава като “ясен победител” на изборите, отбелязвайки, че резултатите на ГЕРБ са “много под очакваното”.

Румен Радев “отне от електоралната база на прокремълската партия “Възраждане“ благодарение на откритата си позиция към Русия и антиелитарните си възгледи", коментира пред агенцията политологът Теодор Славев.


  1 Глас народен

    11 3 Отговор
    № Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
    1 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 444 924 44.594%
    2 ГЕРБ-СДС 433 755 13.387%
    3 КОАЛИЦИЯ ПП / ДБ 408 845 12.618%
    4 ДПС 230 693 7.120%
    5 ВЪЗРАЖДАНЕ 137 940 4.257%
    6 ПП МЕЧ 104 506 3.225%
    7 ПП ВЕЛИЧИЕ 100 572 3.104%
    8 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 97 753 3.017%
    9 СИЯНИЕ 93 554 2.887%
    10 АЛИАНС АПС 50 759 1.567%
    11 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 23 861 0.736

    18:20 20.04.2026

  2 РЕАЛИСТ

    От днес се диша по-спокойно. Сякаш е дошла Свободата. Отървали сме се от оковите на злодеите.

    18:20 20.04.2026

  3 Много еврейско

    Кой си просвоява правото да е "световни медии"?

  4 Пич

    27 9 Отговор
    Коментират го предимно негативно, като Анти- Урсулианец!!! А да си Анти - Урсулианец, въобще не е негативно!!!

    18:21 20.04.2026

  5 Поредната

    грозна физиономия, която трябва да краде повече от предишните.

  6 Шопо

    До коментар #4 от "Пич":

    Кой стои зад Рдев, това е въпроса ?

  7 Фонетика

    ПБ е съкращение от ППДБ (П. ̶П̶.̶Д̶..Б)

  8 Последния Софиянец

    Шепа роми около Тиквата и Шиши рекетираха цяла България и хората им биха шута.

  9 авантгард

    Чш, евротата, критично ще се гледаме и силно.
    Аааааамаха.

  10 Владимир Путин, президент

    Победа за Радев, поредна загуба за Русия !!!
    Радев врътка Путин на малкия си пръст ☝️

  11 така така

    Победа за Румен-турчина - загуба за България!

  12 Някой

    Най - близо до истината е изказването на председателя на грузинския парламент.

  13 дфгсфгдсф

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Сега идват оковите на новата диктатура

  15 Държавата на шараните

    Ех народе народе много още ще има да пъшкаш Ами заслужа ваш си го

  16 Павел

    Днес е национален празник!
    Да поздравим нашия президент Радев с безапелационната и смазваща победа над мутрите, бандитите и педофилите работещи изцяло против интересите на България. Той определено върна надеждата на всички българи за истинска промяна и справедливост. Върна и светлината на хоризонта след като умопомрачените евроатлантици и евролунатици натикаха България в зоната на здрача в съучастие с еврофашистите, които ги толерираха и си затваряха очите за техните престъпления.
    Желаем на Румен Радев мъдрост, сила и непоколебимост. Нека да знае че народът е твърдо зад него и нека това му даде още повече сили, за да даде всичко от себе си българите отново да заобичат държавата си и да се приберат в нея от всички краища на света.
    България е била велика държава и сега има шанс отново да се говори за нея с уважение.
    Малки сме , но сме корави и силни и имаме всичко от което имаме нужда.
    Нека миналите 35 години ни бъдат за урок и нека следващите 35 бъдат за пример.

  17 Лена

    Надявах се Възраждане да са първи, но народа отново доказа че е прос.

  18 РЕАЛИСТ

    До коментар #6 от "Шопо":

    Зад Радев е народът. 45 процента му повериха управлението на страната.

  19 Само да попитам

    Тази женица на снимката знае ли за какво гласува Сигурно са и казали че ще върнат лева

  20 хихи

    Проруският и евроскептичен Румен Радев😂

  21 Дишай

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    и още по-дълбоко дишай докато е все още безплатно!

  22 Румен Радев, политик

    До коментар #16 от "Павел":

    Плюс за хубавия коментар ☝️
    Да пожелаем на България ново и успешно начало !!!

  23 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    Много поздрави от Атина за България 🖕 българите в България имат фекална система от политици

  24 Според мен

    До коментар #6 от "Шопо":

    САЩ.

  25 РЕАЛИСТ

    До коментар #13 от "дфгсфгдсф":

    Демокрацията е диктатура на мнозинството над малцинството. Така, че за нас е свобода, а за теб диктатура. Както казват римляните" Тежко на победените"

  26 Обявения за политолог на 2025 година

    Според проф. Тодор Галунов резултатите от вота са неочаквани не като разпределение на местата, а като мащаб на победата на „Прогресивна България“. „Голямата разлика е изненада. Изглежда, че в тази кампания българският гражданин гласува изключително анти за досегашния модел и в търсене на нещо ново намери този вариант в президента Радев“, коментира политологът.

  27 Държава, която

    Е избила интелигенцията си, това е резултата

  28 Така де

    Ами нали вие искахте президентът Радев да слезе на терен за да го видите, ами получихте си го! Слезе! Видяхте го!

    Ограничавахте го по всякакъв начин, отнехте му правомощия, отнехте му служебния кабинет, отнехте му даже служебните коли, пращахте му мутри и прокурори, направихте катастрофа с кортежа му, обиждахте го, плюхте го.
    Направихте всичко възможно да ви размаже категорично ..... и той го направи!

    Изненадани няма!!

    Поздравяваме го и му желаем сили и здраве!
    Чака го тежка работа. Няма време за губене.
    Има да кърти , чисти и извозва много самосвали с боклук и смет, но всички вярваме, че ще се справи.

  29 Поредният месия,

    Който ще се провали скоро

  30 Мо всеки е изумен

    До коментар #26 от "Обявения за политолог на 2025 година":

    Кой е очаквал че радев чугун ще получи 1 милион и 450 хиляди гласа? Само пиара му барека но и той предвиждаше 1 млн.и 300-400 хиляди и също позна че ИТН могат само да мечтаят за 2% а те няма да имат гласове и за държавна партийна субсидия!

  • 31 Грузинския парламент

    „Що се отнася до позициите му, това е добре известен номер, филм, който сме го гледали: всеки, който противоречи на Брюксел, по който и да е въпрос, незабавно бива заклеймен за проруски. Те сложиха този етикет на Тръмп. „Грузинска мечта“ беше наречена проруска. Всеки с глава на раменете, който смее да говори критично към Брюксел или му противоречи, бива заклеймен като проруски. Това е пропагандна техника, развика от разузнавателните служби в опит да се работи срещу политическите опоненти“, заяви Шалва Папуашвили.

  32 Румен Радев, разведчика

    До коментар #20 от "хихи":

    "...Проруският.. "

    С пропадляци се не занимавам ☝️
    Проруски в Африка, Бутан, Джабути - само там останаха.

  33 Мдаааа

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    Значи не живеем в демокрацшя... щото сега да си нормален е наказание... трябва да се съобразяваш с кокви ли не малцинства . Пе...ли, индобългари, непушачи и пр. и пр. Малцинствени групи

  34 ГАВАРИТ МАСКВА

    Ура Крим е руски Ура другари и другарки Чакаме за 16 та република Урааааааааа

  35 Видяхме, че

    До коментар #28 от "Така де":

    Много простотия в тази територия, неочаквано мнооого, че и в Лондон, ползващи западна демокрация, а гласуващи за проруски режим, любимото ми

  36 Нищо ново няма да

    До коментар #26 от "Обявения за политолог на 2025 година":

    се случи. Каквото беше по времето на служебните кабинети на Гълъб Донев и сега ще е същото. Дефакто през последните 6 години, Радев е управлявал 3г. чрез неговите служебни правителства. Не виждам смисъл от много вълнения и възлагане на големи надежди за нещо по-различно.

  37 Шооо

    До коментар #24 от "Според мен":

    Радев е натовски генерал, нормално е да е със САЩ.

  38 Боко

    Заглавието трябваше де е :
    “световните” МИСИРКИ 👌 се наси💩ат от яд💩👌

    7 0 Отговор
    ГЛАДЪТ бате , по-силен от тока, откровенничат барливите ромчета...

  41 По-интересното е

    До коментар #37 от "Шооо":

    с каква цел понякога говори проруски лозунги, но действията му са изцяло проевропейски.

  42 Какво ти мнозинство

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    балнуваш. 34% гласували, от които около 40% бил „спечелил“. Това прави около 13% са за и 87% от народа са прорив. Голяма демокрация, няма що.

  43 Няма не искам, няма недей...

    Подкрепата за Путин или за Радев сред хората в България може да се обясни само с едно - това са робски души, които страдат от копнеж за подчинение и от дълбок комплекс за малоценност с личностен мазохизъм, търсещи властта на тоталитарния диктатор за казарменно-военно подчинение...!!!

  46 Боко

    Модче , искаш ли да го …?

  47 Гост

    Като чета глупостите на " световните" медии, се чудя въобще как съществува ЕС.

    Тия са по-зле от нашите мисирки.

  48 Честито

    Бедността е най добрата награда за глупостта.

  49 Типично

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Българинът седи пред отрупана маса(на която от пиле мляко няма,както се казва) и се оплаква от положението в България. На всичкото отгоре ,живее в собствен дом на 40 год възраст.Но се оплаква.Народопсихология.Дано все пак,новото Правителство да НАДГРАЖДА,не да губи време в реваншизъм.

  50 Айде бе

    До коментар #42 от "Какво ти мнозинство":

    Точно това е истинска демокрация, когато има истинско мнозинство, което управлява, а не някакви малцинствени секти, шайки, групировки от шарлатани и бандити , които с 5-10 процента се налагат силово над всички останали.
    Ако в България имаше реални 6.5 милиона избиратели, колкото е имало някога и колкото все още ЦИК води на хартия, то 2,5 милиона със сигурност щяха да гласуват за президента Радев.
    Радев е безапелационен победител и го доказва на всички избори на които се е явил, колкото и да се гърчите в несвяст и да омаловажавате факта, че ви преби за пореден път с огромно мнозинство.

    Избирателната активност е 70 процента!!!

    Реални гласоподаватели 5 милиона, дори и по -малко, гласували 3,5 милиона.

    Тези избори са повече от легитимни! И това вече е истинска демокрация!

  51 Часът на мунчо

    До коментар #47 от "Гост":

    ЕС съществува и е богат защото не се управлява от фатмаци. Там където управляват фатмаци, народа живее бедно, с ограничени права и по правило с много врагове, които му пречат да живе добре, но когато ги победи ще настане един живот.... Докато фатмаците в същото трупат парички по света и си живеят чудесно.

  52 Блажени са вярващите

    До коментар #50 от "Айде бе":

    Кажи нафтата кога ще стане 1 евро, че те избирателите му това чакат, па ако може и левче!

  53 Урсуласкептик

    Медиите наистина ли не знаят или доходно се правят да не знаят, че "урсуласкептик" и "евроскептик" са различни неща!

    Разбира се комуниста Радев трябва да се наблюдава внимателно, защото всичките му партийни другари стананаха урсуладжии, а доста и на служба при нея. Тъй, че верояността и той да е просто от нейните "инструменти". като скрита лимонка, е твърде възможна.

  57 Това не е във

    До коментар #52 от "Блажени са вярващите":

    възможностите на Радев. Цените на горивата зависят от операцията на САЩ в Иран. Единствено от САЩ зависи какво ще плащаме на колонката. От никой друг.

  58 Да се надяваме, че

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    че народът не е преметнат пак! Глобалистите са хитри и знаят настроенията в България. Не веднъж успяваха до сега да надхитрят народа, нали?

    Разбира се комуниста Радев трябва да се наблюдава внимателно, защото всичките му партийни другари стананаха урсуладжии, а доста и на служба при нея. Тъй, че верояността и той да е просто от нейните "инструменти". като скрита лимонка, е твърде възможна.

  • 60 Айде

    До коментар #52 от "Блажени са вярващите":

    Ще стане веднага щом Радев махне санкциите срещу братска Русия . Скоро ще е! Имай малко търпение!
    И Левче може да стане, защото и референдум ще има и Левчето се завръща с пълна сила!
    Всичко по реда си и всеки по реда си!

  61 Владимир Путин, президент

    До коментар #34 от "ГАВАРИТ МАСКВА":

    "...Чакаме за 16 та република. Ура....."

    Чакаме Хаймърси, АТАСМС-и и Фламингата розафи.
    Нищо неразбомбено не остана в тая нащастна Русия, таваришчи...☝️

  62 Румен Радев, политик

    До коментар #60 от "Айде":

    "...братска Русия..."

    Спасибо ма ру3наците не са ни братя !!!
    Вече не, пък и никогда не са ни били братя ☝️
    В момента получават тежък урок - Луната, Берлин, Варшава и Лисабон са местата които руснака само ще гледа на картинка, докато стомахът му къркори от глад и студ, таваришчи "братушки" 😁

  63 Забелязал...

    В световните медии циркулира един много показателен колаж... който казва много...

  64 Много неадекватен коментар

    До коментар #50 от "Айде бе":

    Ти въобще май съвсем оплете жиците. Виж страницата на ЦИК каква е избирателната активност. От вчера 16.00 до този момент седи на 34% и още не могат да я нагласят. Така че, може да е много по-малко!!!

  65 Шаран

    До коментар #60 от "Айде":

    ннннннннннннннн

  66 Ако има някой който

    До коментар #60 от "Айде":

    ще прецака брутално русофилите (както Дончо Миротвореца 🤣) това ще е точно Радев...
    Помните ли как твърдяхте и за Тръмп, че е много точен? 😆

  67 Айде бе

    До коментар #64 от "Много неадекватен коментар":

    Ти кой клас си завършил бе кух!?

    3 милиона и половина гласували от 5 милиона реално гласуващи според теб колко прави???

    Това какво пиши в ЦИК в момента няма значение.
    Там стои активността към 16.00 часа вчера 34 процента.

    Но има информация за броя на гласувалите и човек лесно може да ги събере по партии 3 500 000 !!!
    Колко са хората с право на глас в 6 милионна България според теб!???

  68 Партията и службите и

    До коментар #58 от "Да се надяваме, че":

    след 10 Ноември организирано се разпръснаха из целия политически спектър. И лявото, и дясното, и центриското, и зеленото, и националистическото, а дори и турското. Дори криминалитета тогава, вкараха в схемите си! А медиите разбира се пак в ръцете им и на отрочетата им.

    Който се съмнява, да намери време да се разрови из нета и да провери!

  69 Олигарсите остават,

    схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народа пак ще пpaви катo вятъpа.

  70 Айде бегай бе

    До коментар #67 от "Айде бе":

    промит мозък. Всичко е стакмистика, като всеки път. Трол!!!

  71 45 процента

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    от 34% гласували са 15,3% от народа.

  72 За русовилите не знам

    До коментар #66 от "Ако има някой който":

    Но Дончо наистина направи много неща правилно. Започна борба срещу незаконната имиграция, върна истинската Биология с два пола, спря мъже в женските спортове, спря далаверите със зелените зелените сделки, подпука финансово НПОтата на Сорос, прати Ванс да разплаче европсихопатите, разбишка НАТО , оттегли се финансово от Украйна ....

    За това с Иран наистина си прав, че оцапа яко пейзажа, но все пак това ще помогне за да няма повече бази в БИ, а и Израел и лобито, повече няма и да си помисля да мечтаят война с Иран

  73 анонимен

    До коментар #71 от "45 процента":

    А, 14% гласували колко процента от народа са?

  74 Мишел

    До коментар #63 от "Забелязал...":

    Този колаж е само във фейсбук и тук е публикуван от автора.

  75 Ти да видиш

    До коментар #71 от "45 процента":

    Гласували са 70 % от 5 000 000 избиратели , а от тях Радев печели 45 % категорично и е с 30% над следващите! 3 500 000 гласували! От това по-голям бой и по-голяма представителност здраве му кажи!...хехе

  76 Извратено НПО

    До коментар #11 от "така така":

    Защо го наричате Турчин маовца?

  77 Не само това,

    До коментар #43 от "Няма не искам, няма недей...":

    Наказателен вот, няма ненаказано добро, досегашните политици им виновни за положението, сега ще ни оправят цените, горивата, заеми..., ама че Боташ е 500 000evro на ден не им пречи, борят мафията, а олигарсите за Радев не ги виждат, птичи мозъчета, потресаващо, голяма излагация пред света унгарците се отърваха, все пак са били Австро-унгария, пък ние не сме преживели още барока, за тези от Лондон не ми се коментира, искат проруски режим, но не отиват в Москва

  78 То нее, но

    До коментар #57 от "Това не е във":

    Някои си въобразяват, мечтите са безплатни

  79 Ъъъъ

    Румката Радев е бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

