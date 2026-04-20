Победа за Радев! Световни медии коментират изборните резултати в България

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия “Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев.
Ето как агенциите отразиха изборите в България:
Великобритания: Ройтерс съобщи за изборната победа на “Прогресивна България” и отбеляза, че резултатът е надминал прогнозите на социолозите. Той е един от най-силните, постигани от една партия през последните десетилетия, и може поне засега да сложи край на нестабилността, довела до произвеждането на осем избори за пет години, предаде агенцията.
Евроскептик и бивш военен пилот, който се противопоставя на военната помощ за Украйна срещу Москва, Радев яхна вълната на разочарованието от политическата нестабилност в балканската страна с население 6,5 милиона души, където избирателите са отегчени от корупцията и партиите на ветераните, които доминират в политиката от десетилетия, съобщава Ройтерс и отбеляза, че кампанията на Радев е предизвикала сравнения с бившия проруски премиер на Унгария Виктор Орбан заради изказванията му за подобряване на връзките с Москва и допусна възобновяване на свободния поток на руски петрол и газ в Европа.
Германия: Прогнозите от ранните часове на деня сочат, че коалицията на проруския бивш президент на България Румен Радев е напът да спечели убедителна победа на предсрочните парламентарни избори в страната, написа ДПА.
Лявоцентристката коалиция "Прогресивна България" (ПБ), водена от Радев, който подаде оставка през януари, за да може да се кандидатира на изборите, получава 45% от гласовете, което би дало на ПБ до 140 депутати в 240-местния парламент, достатъчно за самостоятелно мнозинство, според прогнозите.
Германската агенция припомня, че масови демонстрации, организирани от ПП-ДБ през декември в крайна сметка доведоха до падането на предишното правителство и посочи, че изборите в страната, членка на ЕС и НАТО, се проведоха след кратка предизборна кампания, която беше доминирана от опасения относно инфлацията и корупцията, които Радев обеща да премахне.
Грузия: „Важно е, че изборите се оказаха успешни – осмите в България за последните пет години, защото, за съжаление, предишният период беше неуспешен за формиране на мнозинство“, коментира, цитиран от националната обществена медия ГПБ председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили.
Папуашвили подчерта значението на това, че в България се оформя стабилно правителство.
„Миналия ноември бях в България и се срещнах с президента Румен Радев, който тогава беше разкрил намерението си да участва в избори. Както знаете, той подаде оставка през януари от президентския пост и изглежда, че партията му ще стане водеща сила на тези избори с възможността да установи еднопартийно мнозинство. За нас двустранните отношения с България са приоритетни, предвид интересите ни в Черноморския регион, и ще се формира правителство със стабилно мнозинство. Вярвам, че наистина ще се случи така“, заяви Папуашвили.
„Що се отнася до позициите му, това е добре известен номер, филм, който сме го гледали: всеки, който противоречи на Брюксел, по който и да е въпрос, незабавно бива заклеймен за проруски. Те сложиха този етикет на Тръмп. „Грузинска мечта“ беше наречена проруска. Всеки с глава на раменете, който смее да говори критично към Брюксел или му противоречи, бива заклеймен като проруски. Това е пропагандна техника, развика от разузнавателните служби в опит да се работи срещу политическите опоненти“, заяви Шалва Папуашвили.
Испания: Проруският и евроскептичен Румен Радев спечели парламентарните избори в България с най-малко 39% от гласовете, което е ясна победа, но недостатъчна, за да управлява самостоятелно, пише испанската агенция ЕФЕ.
Някои анализатори предполагат, че бившият президент може да се опита да сформира правителство на малцинството с подкрепа от Социалистическата партия, с която споделя проруски позиции и по-критичен поглед върху Украйна, както и върху корупцията и намаляването на бедността.
Въпреки че Радев се кандидатира като независим кандидат на президентските избори през 2016 г., кандидатурата му беше подкрепена от социалистите.
Освен това той поддържа лични и политически връзки с настоящото ръководство на партията – лидерът на социалистите Крум Зарков, бе един от най-близките му сътрудници, първо като изпълняващ длъжността министър на правосъдието в служебни правителства, назначени от Радев, а по-късно като съветник по правните въпроси към Президентството.
Казахстан: Партия „Прогресивна България“ на Румен Радев пое убедителна преднина на предсрочните парламентарни избори в България, осигурявайки около 45% от гласовете при над 60% преброени бюлетини по данни на ЦИК, предаде кореспондент на информационна агенция Казинформ.
Резултатът поставя „Прогресивна България“ значително пред либералната коалиция ПП-ДБ с 15% и партия ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов с 13%, което потенциално се равнява на поне 132 места в 240-членния парламент.
Изборите, осмите в страната за пет години, бяха предизвикани от масови протести срещу противоречивото предложение за бюджет миналия декември.
„Хората отхвърлиха самодоволството и арогантността на старите партии и не станаха жертва на лъжи и манипулации. Благодаря им за доверието“, заяви Радев в победната си реч. Той обеща да изгради „силна България в силна Европа“, добавяйки, че Европа се нуждае от „критично мислене, прагматични действия и добри резултати“.
Въпреки силните резултати, Радев сигнализира, че е отворен към коалиционни преговори, тъй като резултатът може да не е достатъчен за осигуряване на стабилно еднопартийно управление, отбелязва агенцията.
Бивш командир на военновъздушните сили, който се оттегли от президентския пост по-рано тази година, за да даде старт на движението си, Радев води кампания за борба с корупцията и възстановяване на политическата стабилност.
По отношение на външната политика той заема предпазлива позиция, критикувайки санкциите на ЕС срещу Русия и се противопоставя на военната помощ за Украйна, като същевременно поддържа ролята на България в разрастващата се отбранителна индустрия на Европа.
Полша: Коалицията „Прогресивна България“ на Румен Радев спечели 44,5% от гласовете на предсрочните парламентарни избори, според данни на Централната избирателна комисия, публикувани днес, след преброяване на 78% от подадените гласове, съобщи полската агенция ПАП.
Коментирайки резултатите, Радев увери, че ще „направи всичко възможно, за да избегне необходимостта от провеждане на поредни предсрочни избори в България“.
Парламентарният вот вчера беше осмият в страната от 2021 г. насам и седми предсрочен.
САЩ: Асошиейтед прес публикува информация за резултатите от парламентарния вот в ранните часове в понеделник.
Изборите в неделя бяха осмите в страната за последните пет години, олицетворявайки осакатяваща политическа безизходица, обхванала тази балканска страна, написа агенцията и публикува моментните резултати.
“Ще направим всичко възможно за да не се налага да се ходи отново на избори”, е цитиран да казва Радев от АП, след оповестяването на първите резултати. “(Нови избори) ще бъдат бедствие за България”, добави той.
“Това ще означава да влизаме от криза в криза, когато това, което трябва да направим е да работим много усърдно, за да излезем от тези кризи”, е цитиран да казва още Радев.
Предсрочните избори последваха оставката на консервативното правителство след национални протести през декември, които изкараха стотици хиляди, предимно млади хора, по улиците, припомня АП. Протестите призоваха за независима съдебна система, която да се справи с широкоразпространената корупция.
Шестдесет и две годишният бивш военен пилот и началник на Военновъздушните сили обеща да даде на страната нов старт. Неговите поддръжници са разделени на хора, които се надяват, че той ще сложи край на олигархичната корупция в страната, и на хора, които подкрепят неговите евроскептични и благоприятни за Русия възгледи, добавя агенцията.
Словакия: Коалиция „Прогресивна България“ (ПБ) на бившия президент Румен Радев спечели предсрочните парламентарни избори в България с над 44% от гласовете, което ѝ осигурява абсолютно мнозинство в 240-членния парламент, съобщава словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на БТА и данни на ЦИК към 7:00 ч. местно време, когато бяха обработени над 68% от подадените гласове.
ППДБ се класира на второ място с 14%. ГЕРБ-СДС, водена от бившия премиер Бойко Борисов, е в оспорвана надпревара с тях, като получава 13,1% от гласовете.
Ултранационалистическата партия „Възраждане“ и ДПС също преминават прага от четири процента.
Радев обяви преди изборите, че иска да спечели абсолютно мнозинство и отхвърли спекулациите, че ще сформира коалиция с ГЕРБ след изборите.
Това бяха седмите предсрочни парламентарни избори в България от 2021 г. насам. Повече от 6,5 милиона граждани имаха право да гласуват в над 11 000 избирателни секции в страната и чужбина.
Радев, който беше президент в продължение на девет години, се оттегли през януари. По време на мандата си той се застъпваше за прагматични и уважителни отношения с Русия и критикуваше изпращането на военна помощ на Украйна. По време на кампанията той обеща да се бори с корупцията. Миналата година той подкрепи антикорупционните протести, които свалиха подкрепеното от консерваторите правителство.
Франция: Агенция Франс прес съобщи, че избирателната активност е надхвърлила 50% - най-високата от 2021 г. насам - илюстрация, че за някои българи Радев олицетворява възможността за единство.
“България ще положи усилия да продължи по европейския си път, но повярвайте ми, силна България и силна Европа се нуждаят от критично мислене и прагматизъм“, каза той. „Европа стана жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер в свят, управляван от нови правила“, е цитиран да казва той.
Боряна Димитрова от “Алфа рисърч” каза пред АФП, че Румен Радев се очертава като “ясен победител” на изборите, отбелязвайки, че резултатите на ГЕРБ са “много под очакваното”.
Румен Радев “отне от електоралната база на прокремълската партия “Възраждане“ благодарение на откритата си позиция към Русия и антиелитарните си възгледи", коментира пред агенцията политологът Теодор Славев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глас народен
1 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 444 924 44.594%
2 ГЕРБ-СДС 433 755 13.387%
3 КОАЛИЦИЯ ПП / ДБ 408 845 12.618%
4 ДПС 230 693 7.120%
5 ВЪЗРАЖДАНЕ 137 940 4.257%
6 ПП МЕЧ 104 506 3.225%
7 ПП ВЕЛИЧИЕ 100 572 3.104%
8 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 97 753 3.017%
9 СИЯНИЕ 93 554 2.887%
10 АЛИАНС АПС 50 759 1.567%
11 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 23 861 0.736
18:20 20.04.2026
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #13, #21, #49
18:20 20.04.2026
3 Много еврейско
18:21 20.04.2026
4 Пич
Коментиран от #6
18:21 20.04.2026
5 Поредната
18:23 20.04.2026
6 Шопо
До коментар #4 от "Пич":Кой стои зад Рдев, това е въпроса ?
Коментиран от #18, #24
18:23 20.04.2026
7 Фонетика
18:24 20.04.2026
8 Последния Софиянец
18:24 20.04.2026
9 авантгард
Аааааамаха.
18:24 20.04.2026
10 Владимир Путин, президент
Радев врътка Путин на малкия си пръст ☝️
18:25 20.04.2026
11 така така
Коментиран от #76
18:25 20.04.2026
12 Някой
18:26 20.04.2026
13 дфгсфгдсф
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Сега идват оковите на новата диктатура
Коментиран от #25
18:26 20.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Държавата на шараните
18:27 20.04.2026
16 Павел
До коментар #16 от "Павел":Да поздравим нашия президент Радев с безапелационната и смазваща победа над мутрите, бандитите и педофилите работещи изцяло против интересите на България. Той определено върна надеждата на всички българи за истинска промяна и справедливост.
Желаем на Румен Радев мъдрост, сила и непоколебимост. Нека да знае че народът е твърдо зад него и нека това му даде още повече сили, за да даде всичко от себе си българите отново да заобичат държавата си и да се приберат в нея от всички краища на света.
България е била велика държава и сега има шанс отново да се говори за нея с уважение.
Малки сме , но сме корави и силни и имаме всичко от което имаме нужда.
Нека миналите 35 години ни бъдат за урок и нека следващите 35 бъдат за пример.
Коментиран от #22
18:27 20.04.2026
17 Лена
18:28 20.04.2026
18 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Шопо":Зад Радев е народът. 45 процента му повериха управлението на страната.
Коментиран от #58, #71
18:29 20.04.2026
19 Само да попитам
18:30 20.04.2026
20 хихи
Коментиран от #32
18:30 20.04.2026
21 Дишай
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":и още по-дълбоко дишай докато е все още безплатно!
18:30 20.04.2026
22 Румен Радев, политик
До коментар #16 от "Павел":Плюс за хубавия коментар ☝️
Да пожелаем на България ново и успешно начало !!!
18:31 20.04.2026
23 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
18:31 20.04.2026
24 Според мен
До коментар #6 от "Шопо":САЩ.
Коментиран от #37
18:31 20.04.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "дфгсфгдсф":Демокрацията е диктатура на мнозинството над малцинството. Така, че за нас е свобода, а за теб диктатура. Както казват римляните" Тежко на победените"
Коментиран от #33, #42
18:31 20.04.2026
26 Обявения за политолог на 2025 година
Коментиран от #30, #36
18:32 20.04.2026
27 Държава, която
18:32 20.04.2026
28 Така де
Ограничавахте го по всякакъв начин, отнехте му правомощия, отнехте му служебния кабинет, отнехте му даже служебните коли, пращахте му мутри и прокурори, направихте катастрофа с кортежа му, обиждахте го, плюхте го.

Направихте всичко възможно да ви размаже категорично ..... и той го направи!
Направихте всичко възможно да ви размаже категорично ..... и той го направи!
Изненадани няма!!
Поздравяваме го и му желаем сили и здраве!
Чака го тежка работа. Няма време за губене.
Има да кърти , чисти и извозва много самосвали с боклук и смет, но всички вярваме, че ще се справи.
Коментиран от #35
18:32 20.04.2026
29 Поредният месия,
18:33 20.04.2026
30 Мо всеки е изумен
До коментар #26 от "Обявения за политолог на 2025 година":Кой е очаквал че радев чугун ще получи 1 милион и 450 хиляди гласа? Само пиара му барека но и той предвиждаше 1 млн.и 300-400 хиляди и също позна че ИТН могат само да мечтаят за 2% а те няма да имат гласове и за държавна партийна субсидия!
18:34 20.04.2026
31 Грузинския парламент
18:34 20.04.2026
32 Румен Радев, разведчика
До коментар #20 от "хихи":"...Проруският.. "
С пропадляци се не занимавам ☝️
Проруски в Африка, Бутан, Джабути - само там останаха.
18:34 20.04.2026
33 Мдаааа
До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":Значи не живеем в демокрацшя... щото сега да си нормален е наказание... трябва да се съобразяваш с кокви ли не малцинства.
18:35 20.04.2026
34 ГАВАРИТ МАСКВА
Коментиран от #39, #44, #61
18:36 20.04.2026
35 Видяхме, че
До коментар #28 от "Така де":Много простотия в тази територия, неочаквано мнооого, че и в Лондон, ползващи западна демокрация, а гласуващи за проруски режим
18:36 20.04.2026
36 Нищо ново няма да
До коментар #26 от "Обявения за политолог на 2025 година":се случи. Каквото беше по времето на служебните кабинети на Гълъб Донев и сега ще е същото. Дефакто през последните 6 години, Радев е управлявал 3г. чрез неговите служебни правителства. Не виждам смисъл от много вълнения и възлагане на големи надежди за нещо по-различно.
18:36 20.04.2026
37 Шооо
До коментар #24 от "Според мен":Радев е натовски генерал, нормално е да е със САЩ.
Коментиран от #41
18:38 20.04.2026
38 Боко
“световните” МИСИРКИ 👌 се наси💩ат от яд💩👌
18:38 20.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 баба Меца
18:40 20.04.2026
41 По-интересното е
До коментар #37 от "Шооо":с каква цел понякога говори проруски лозунги, но действията му са изцяло проевропейски.
18:40 20.04.2026
42 Какво ти мнозинство
До коментар #42 от "Какво ти мнозинство":балнуваш. 34% гласували, от които около 40% бил „спечелил". Това прави около 13% са за и 87% от народа са прорив. Голяма демокрация, няма що.
Коментиран от #50, #54
18:41 20.04.2026
43 Няма не искам, няма недей...
Коментиран от #77
18:42 20.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Боко
18:44 20.04.2026
47 Гост
Тия са по-зле от нашите мисирки.
Коментиран от #51
18:49 20.04.2026
48 Честито
18:51 20.04.2026
49 Типично
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Българинът седи пред отрупана маса(на която от пиле мляко няма,както се казва) и се оплаква от положението в България. На всичкото отгоре ,живее в собствен дом на 40 год възраст.Но се оплаква.Народопсихология.Дано все пак,новото Правителство да НАДГРАЖДА,не да губи време в реваншизъм.
18:52 20.04.2026
50 Айде бе
До коментар #42 от "Какво ти мнозинство":Точно това е истинска демокрация, когато има истинско мнозинство, което управлява, а не някакви малцинствени секти, шайки, групировки от шарлатани и бандити , които с 5-10 процента се налагат силово над всички останали.
Ако в България имаше реални 6.5 милиона избиратели, колкото е имало някога и колкото все още ЦИК води на хартия, то 2,5 милиона със сигурност щяха да гласуват за президента Радев.
Радев е безапелационен победител и го доказва на всички избори на които се е явил, колкото и да се гърчите в несвяст и да омаловажавате факта, че ви преби за пореден път с огромно мнозинство.
Избирателната активност е 70 процента!!!
Реални гласоподаватели 5 милиона, дори и по -малко, гласували 3,5 милиона.
Тези избори са повече от легитимни! И това вече е истинска демокрация!
Коментиран от #52, #64
18:58 20.04.2026
51 Часът на мунчо
До коментар #47 от "Гост":ЕС съществува и е богат защото не се управлява от фатмаци. Там където управляват фатмаци, народа живее бедно, с ограничени права и по правило с много врагове, които му пречат да живе добре, но когато ги победи ще настане един живот.... Докато фатмаците в същото трупат парички по света и си живеят чудесно.
18:58 20.04.2026
52 Блажени са вярващите
До коментар #50 от "Айде бе":Кажи нафтата кога ще стане 1 евро, че те избирателите му това чакат, па ако може и левче!
Коментиран от #57, #60
19:01 20.04.2026
53 Урсуласкептик
Разбира се комуниста Радев трябва да се наблюдава внимателно, защото всичките му партийни другари стананаха урсуладжии, а доста и на служба при нея.
19:03 20.04.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Това не е във
До коментар #52 от "Блажени са вярващите":възможностите на Радев. Цените на горивата зависят от операцията на САЩ в Иран. Единствено от САЩ зависи какво ще плащаме на колонката. От никой друг.
Коментиран от #78
19:10 20.04.2026
58 Да се надяваме, че
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":че народът не е преметнат пак! Глобалистите са хитри и знаят настроенията в България.
Разбира се комуниста Радев трябва да се наблюдава внимателно, защото всичките му партийни другари стананаха урсуладжии, а доста и на служба при нея. Тъй, че верояността и той да е просто от нейните "инструменти". като скрита лимонка, е твърде възможна.
Коментиран от #68
19:11 20.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Айде
До коментар #52 от "Блажени са вярващите":Ще стане веднага щом Радев махне санкциите срещу братска Русия . Скоро ще е! Имай малко търпение!
И Левче може да стане, защото и референдум ще има и Левчето се завръща с пълна сила!
Всичко по реда си и всеки по реда си!
Коментиран от #62, #65, #66
19:16 20.04.2026
61 Владимир Путин, президент
До коментар #34 от "ГАВАРИТ МАСКВА":"...Чакаме за 16 та република. Ура....."
Чакаме Хаймърси, АТАСМС-и и Фламингата розафи.
Нищо неразбомбено не остана в тая нащастна Русия, таваришчи...☝️
19:17 20.04.2026
62 Румен Радев, политик
До коментар #60 от "Айде":"...братска Русия..."
Спасибо ма ру3наците не са ни братя !!!
Вече не, пък и никогда не са ни били братя ☝️
В момента получават тежък урок - Луната, Берлин, Варшава и Лисабон са местата които руснака само ще гледа на картинка, докато стомахът му къркори от глад и студ, таваришчи "братушки" 😁
19:23 20.04.2026
63 Забелязал...
Коментиран от #74
19:25 20.04.2026
64 Много неадекватен коментар
До коментар #50 от "Айде бе":Ти въобще май съвсем оплете жиците. Виж страницата на ЦИК каква е избирателната активност. От вчера 16.00 до този момент седи на 34% и още не могат да я нагласят.
Коментиран от #67
19:25 20.04.2026
65 Шаран
До коментар #60 от "Айде":ннннннннннннннн
19:27 20.04.2026
66 Ако има някой който
До коментар #60 от "Айде":ще прецака брутално русофилите (както Дончо Миротвореца 🤣) това ще е точно Радев...
Помните ли как твърдяхте и за Тръмп, че е много точен? 😆
Коментиран от #72
19:29 20.04.2026
67 Айде бе
До коментар #64 от "Много неадекватен коментар":Ти кой клас си завършил бе кух!?
3 милиона и половина гласували от 5 милиона реално гласуващи според теб колко прави???
Това какво пиши в ЦИК в момента няма значение.
Там стои активността към 16.00 часа вчера 34 процента.
Но има информация за броя на гласувалите и човек лесно може да ги събере по партии 3 500 000 !!!
Колко са хората с право на глас в 6 милионна България според теб!???
Коментиран от #70
19:30 20.04.2026
68 Партията и службите и
До коментар #58 от "Да се надяваме, че":след 10 Ноември организирано се разпръснаха из целия политически спектър. И лявото, и дясното, и центриското, и зеленото, и националистическото, а дори и турското.
Който се съмнява, да намери време да се разрови из нета и да провери!
19:32 20.04.2026
69 Олигарсите остават,
И народа пак ще пpaви катo вятъpа.
19:35 20.04.2026
70 Айде бегай бе
До коментар #67 от "Айде бе":промит мозък. Всичко е стакмистика, като всеки път. Трол!!!
19:37 20.04.2026
71 45 процента
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":от 34% гласували са 15,3% от народа.
Коментиран от #73, #75
19:45 20.04.2026
72 За русовилите не знам
До коментар #66 от "Ако има някой който":Но Дончо наистина направи много неща правилно. Започна борба срещу незаконната имиграция, върна истинската Биология с два пола, спря мъже в женските спортове, спря далаверите със зелените зелените сделки, подпука финансово НПОтата на Сорос, прати Ванс да разплаче европсихопатите, разбишка НАТО , оттегли се финансово от Украйна ....
За това с Иран наистина си прав, че оцапа яко пейзажа, но все пак това ще помогне за да няма повече бази в БИ, а и Израел и лобито, повече няма и да си помисля да мечтаят война с Иран
19:46 20.04.2026
73 анонимен
До коментар #71 от "45 процента":А, 14% гласували колко процента от народа са?
20:29 20.04.2026
74 Мишел
До коментар #63 от "Забелязал...":Този колаж е само във фейсбук и тук е публикуван от автора.
20:34 20.04.2026
75 Ти да видиш
До коментар #71 от "45 процента":Гласували са 70 % от 5 000 000 избиратели , а от тях Радев печели 45 % категорично и е с 30% над следващите!
Коментиран от #80
20:42 20.04.2026
76 Извратено НПО
До коментар #11 от "така така":Защо го наричате Турчин маовца?
20:58 20.04.2026
77 Не само това,
До коментар #43 от "Няма не искам, няма недей...":Наказателен вот, няма ненаказано добро, досегашните политици им виновни за положението, сега ще ни оправят цените, горивата, заеми..., ама че Боташ е 500 000evro на ден не им пречи, борят мафията, а олигарсите за Радев не ги виждат, птичи мозъчета, потресаващо, голяма излагация пред света унгарците се отърваха, все пак са били Австро-унгария, пък ние не сме преживели още барока, за тези от Лондон не ми се коментира, искат проруски режим, но не отиват в Москва
21:23 20.04.2026
78 То нее, но
До коментар #57 от "Това не е във":Някои си въобразяват, мечтите са безплатни
21:28 20.04.2026
79 Ъъъъ
21:34 20.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.