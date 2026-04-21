Радев и изкушенията на властта: друго от същото?

21 Април, 2026 17:59 2 536 99

Успех на двата фронта едновременно е невъзможен, независимо от коя страна на окопа си, а неуспехът на единия отслабва и другия

Защо Румен Радев спечели толкова много и защо се изненадахме от мащаба на победата му? Отговорите сякаш са много и ясни сами по себе си, пише Веселин Стойнев.

Защото хората искат да видят някой нов и силен, който да сложи край на петгодишната политическа криза. Защото Радев вдигна вълна, а вълната трудно се измерва в растеж дори от почтените социолози. Защото в тази вълна хората се поосвободиха от страх и зависимости и гласуваха за него, лъжейки до последно, че ще гласуват за друг. Защото МВР удари силно купуването на гласове, което стопи ДПС (до 230 000 гласа) и ГЕРБ (загубила 209 000 гласа спрямо предходните избори). Защото Пеевски прекали дотам, че повлече към дъното не само себе си, но и ГЕРБ, сериозна част от които се оттече към „Прогресивна България“.

И още отговори

Защото Радев изсмука много електорална кръв от „копейките“, „комунистите“, „чалгарите“, дори от „деребеите“ (оставяйки им Кърджали като последен бастион). Защото ПП-ДБ, съсредоточени върху завладяната държава и геополитическата ориентация на страната, не проявиха чувствителност към страховете на хората от инфлацията. Защото Радев внуши на мнозина, че цените са скочили заради еврото, а не заради Закона за еврото на предходните управляващи, заради обещаната, но почти неслучила се активност на регулаторите, а накрая и заради войната на Тръмп срещу Иран.

Защото Радев направи президентска кампания, в която хем не обеща почти нищо конкретно, хем в средата ѝ я изостри, обявавайки се твърдо срещу „сглобкаджиите“ и за „прагматизъм“ към Русия и ЕС, с което мобилизира още русофилски и евроскептични избиратели. Защото докато бореше купения вот, служебното правителство подписа договор с Украйна и поиска от Еврокомисията помощ срещу хибридни атаки на изборите у нас, което Радев успешно разказа като удар срещу собствената му кауза и избиратели. Най-сетне, защото народът е мъдър и знае най-добре кое е най-добре. Или защото народът е прост и все настъпва мотиката.

Два фронта, два типа коалиции

Дори бързо вглеждане в структурата на политическия конфликт и неговото евентуално разрешаване би могло що-годе да подреди всички тези обяснения, всяко от което иначе може да има своята степен на убедителност, без да може да представи достоверно цялостна картина. Двете ключови политически разделения у нас, създаващи политическа криза, са корупцията и завладяната държава, от една страна, и отношението към Русия и към ЕС, от друга. Основните политически сили стоят на по един от двата рубежа, единствено ПП-ДБ е и на двата – срещу завладяната държава и корупцията, но и срещу Русия и за повече интеграция в ЕС.

В новия парламент политическа коалиция срещу завладяната държава може да има между ПБ, ПП-ДБ и „Възраждане“ - срещу ДПС и ГЕРБ. А проевропейска и антируска коалиция може да има между ПП-ДБ и ГЕРБ, срещу ПБ и „Възраждане“. В досегашните няколко парламента, особено след войната в Украйна от 2022 година, тези разделения с други политически участници, можеха да бъдат преодолявани само след приоритизиране на единия фронт за сметка на другия. Сглобката между ГЕРБ и ПП-ДБ се случи заради приоритизиране на геополитическото разделение и надхитряне по антикорупционното, представяно като успоредна, а не второстепенна писта, която накрая обаче бе занулена.

Кое е първото – корупцията или геополитиката

Радев в момента решава успешно на старта същата задача – приоритизирайки антикорупционния вектор (срещу олигархията, по неговия речник), но подплатявайки го (засега полуконфликтно) паралелно с втория вектор – повече суверенизъм срещу ЕС и възстановяване на отношенията с Русия. А вторият фронт лесно може да се окаже стратегически първи по начина, по който антикорупционният не можа лесно да се окаже такъв при сглобката. Защото тогава имаше организационна структура на завладяната държава, която зачеркна съдебната реформа дори на конституционно ниво.

При Радев структурата на уж вторичния фронт е дълбоката русофилия, подклаждаща и евроскептицизъм. Това обаче са исторически трайни обществени нагласи, които лесно могат да се направляват и дозират и да бъдат удовлетворявани в диапазона от умерено до крайно. И срещу тях трудно се протестира – едно е да протестираш срещу правителство заради корупцията и главния прокурор (почти никоя част от населението не подкрепя корупцията или главния прокурор, най-много да е трайно апатична), друго е да протестираш срещу правителство, което завива на Изток (а не малко хора искат точно това).

Двоен провал, водещ до Орбан

Успех на двата фронта едновременно е невъзможен, независимо от коя страна на окопа си, а неуспехът на единия отслабва и другия. До определено време можеш да лавираш на единия – Борисов построи „Южен поток“, но после се присъедини към санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна. Пеевски беше в авангарда на помощите за Украйна, но след идването на Тръмп на власт се обърна на 180 градуса, с надеждата да паднат санкциите му по Магнитски. И двамата накрая паднаха сразени на корупционния фронт, независимо от заслугите им на геополитическия.

Орбан успешно корумпираше и западни компании, докато завладяната му държава не съсипа икономиката, ставайки изцяло зависима от руски газ, за да се сгромоляса седмица преди нашите избори. Руската зависимост няма русофилска подплата в Унгария (само преди 70 години руснаците бяха нашественици там), което отваря възможност на новия лидер Мадяр за действително прагматични отношения с Москва, докато се стоплят отношенията на Будапеща с Брюксел и отново тръгнат еврофондовете. Орбан, също като Борисов-Пеевски, падна заради колапс на корупционния фронт, довел със себе си и провал на източния.

ПП-ДБ е обречена на неуспех

ПП-ДБ е обречена на неуспех при война на два фронта, независимо дали можеше да спечели повече при по-добро състояние на конфедеративната коалиция. Просто защото дори цялото население да е готово да отиде на антикорупционния фронт, част от него е петимна и за източния. Неслучайно според някои социологически сметки (на „Мяра“ и „Тренд“, съответно) 100 000 до 130 000 избиратели от ПП-ДБ са гласували за Радев, но пък на тяхно място са били привлечени повече нови, така че накрая, според данните на ЦИК, коалицията е на плюс с 63 000 гласа. Което обаче не ѝ отрежда по-голяма тежест в парламента при абсолютното мнозинство на „Прогресивна България“.

Така антикорупционното мнозинство, немалка част от което е и русофилско, дава летящ старт за Радев да поеме по пътя на Орбан, веднага след като спечели някои тактически битки, с участието вероятно и на ПП-ДБ, срещу завладяната държава. Но по още по-бърза Орбанова писта, така че „Прогресивна България“, подобно на „Фидес“, да бъде завладяна от изток.

Партийно строителство във властта

За това има още една структурна предпоставка. При всички големи вълни на персонални политически спасители у нас от последния четвърт век – тези на Царя, Бойко Борисов, Слави Трифонов, а сега и на Румен Радев, победителят създава партийна структура едва с поемането на властта. Единствен Борисов успя да превърне ГЕРБ в устойчива партия-държава, докато НДСВ се разтресе от самото начало и издържа много по-кратко, ИТН дори не успя да състави кабинет след победата си, а двете в крайна сметка се занулиха.

Корупцията е възможна единствено чрез властта, затова една управляваща партия, изграждана във властта, е много по-лесно да бъде корумпирана отвътре и от външни сили. Това може и да не се случи, ако преди това бързо се постигне санитарен минимум на независимост на правораздавателните институции, ако са подбрани читави депутати и министри, а „инженерните“ усилия от изток са били само слухове или преувеличения. Така или иначе обаче структурният риск партийното строителство да върви паралелно с властовите изкушения и скрити вътрешни и външни зависимости е по-голям от случайността на добрите намерения и усилия. Затова след по-кратко или по-дълго време може да се окаже, че политическата криза се завръща на изходните си рубежи и ще се борим срещу новата олигархия и корупция, гледайки отново към Брюксел или към Москва.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    59 12 Отговор
    На България спешно и трябва закон за чуждестранните агенти като DW

    Коментиран от #14, #37, #98

    18:01 21.04.2026

  • 2 Пламен

    28 6 Отговор
    Защото щели да борят корупцията.... и бг избирателите им е толкова акъла

    18:02 21.04.2026

  • 3 Сатана Z

    31 5 Отговор
    Жълтият парцал също подлежи на финансова ревизия

    Коментиран от #19

    18:03 21.04.2026

  • 4 131

    36 8 Отговор
    Боко и ШиШи са приключени скоро и със Сарафа ще е финито !!

    Коментиран от #51

    18:05 21.04.2026

  • 5 Сатана Z

    37 16 Отговор
    В момента служебното правителство работи срещу интересите на българските избиратели

    18:06 21.04.2026

  • 6 Не се превъзбуждайте

    2 6 Отговор
    На местна почва само откъм Иран
    може да внесът промяна

    18:06 21.04.2026

  • 7 Златина

    21 2 Отговор
    През 2018 г. Байрам Байрам е уреден с евтин общински апартамент в Кърджали като "социално слаб" общински съветник

    Коментиран от #28

    18:06 21.04.2026

  • 8 Сатана Z

    24 13 Отговор
    ППДБрастите от жълтопаветната Петроханска секта взеха 80000 гласа от ровичкане в машините за гласуване.

    Коментиран от #24, #47

    18:11 21.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Влади

    31 8 Отговор
    Коментиран от #15, #34

    18:13 21.04.2026

  • 11 Поредния аналлитик

    20 8 Отговор
    И това писание е част от предупредителния демолай срещу Радев. Ниищо ново не ни казва както в аналитичен аспект така и за възгледите на автора.
    Противен и недопустим е езика и епитетите за гражданите гласували за Радев, който същия никога не употребява спрямо други електорални групи - всички знаят кои.

    18:15 21.04.2026

  • 12 Бай Данчо

    36 3 Отговор
    Най много се радвам на Йордан Цонев че остана безработен! Сега изпечения мошеник, схемаджия какво ли ще прави като нищо друго освен да лъже и маже не умее! Жалко че на такива отреп… им дават пенсия и то висока!

    18:16 21.04.2026

  • 13 работещ в Европа

    18 26 Отговор
    Бойко искаше непременно да влезнем в еврозоната,в шенген,да имаме еврото като валута.Като човек пътуващ и работещ в ЕС,съм много за,и се радвам че се случи.Без подкрепата на Делян,Бойко нямаше мнозинството да осъщвстви всичко това..Заради това прие помощта на Шиши.Ако имаше нужното мнозинство както сега го има Мунчо,нямаше да се налага да приеме тази подкрепа.Ако стане така че мунчо ни върне обратно в мрачните комунистически години,пак ще потънем в същото блато.С визи навсякъде,обмен на валута,редене по опашки на митници и летища.Ще бъде жалко да изгубим тези привилегии.

    Коментиран от #20, #30, #71

    18:16 21.04.2026

  • 14 Пешо

    19 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Активната акция в медиите е в ход.... кой не скача е червен..... слушайте урсула или... унгаро румъски сценарии

    18:17 21.04.2026

  • 15 дапитам

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Влади":

    И какво очаквате да ви върнат моля?

    18:18 21.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радев ще обедини българския народ

    11 15 Отговор
    Който когато обединен става силен и непобедим , което е причината 36 години ЕС да го разединяваше и манипулираше по всеки възможен начин

    Коментиран от #25, #27

    18:22 21.04.2026

  • 19 Копейкин Костя

    15 17 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Боташ, НПО "Русофили за България " , НПО "Форум България-Русия " , тоже!

    18:23 21.04.2026

  • 20 тръц

    12 17 Отговор

    До коментар #13 от "работещ в Европа":

    Всъщност ако и ББ си беше направил избори с негово МВР,и алабала с машините както РР,щеше да има и той комфорта да си управлява сам.Но човека е честен,не го направи.

    Коментиран от #29

    18:23 21.04.2026

  • 21 Русия поздравява Радев

    22 11 Отговор
    Днес реших да проверя бензиностанциите и установих, че по случай изборната победа на Радев, Лукоил празнично отново е вдигнал цените. И въобще расте, пада петрола, при Лукоил цените са като руска ракета - все нагоре!

    Коментиран от #40

    18:24 21.04.2026

  • 22 Ха,ха

    6 5 Отговор
    Ааа, их либе дих, много се развалнувало🤣🤣

    18:24 21.04.2026

  • 23 Вай

    12 8 Отговор
    За няма,ЗДРАВСТВУЙТЕ БРАТУШКИ!!!КРАСНАЯ АРМИЯ на Дунава!!!

    Коментиран от #31

    18:24 21.04.2026

  • 24 Тодор Правешки

    10 18 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Рашибозука от партията на Радьев колко гласове взе от ровичкането на машините, щом си запознат?

    Коментиран от #33

    18:25 21.04.2026

  • 25 смехоран

    15 11 Отговор

    До коментар #18 от "Радев ще обедини българския народ":

    Аха,приготвям си пуканките и бирата и сядам да чакам Мунчо да ни оправи.

    18:25 21.04.2026

  • 26 Ами

    16 6 Отговор
    Защото на хората им писна добре платени, но иначе елементарни и евтини манипулационни канали, като този, да ги правят на луди... Писна им главните корупционери "да борят" корупцията, писна им от обратни, педофили и лъжци, спуснати на ключови позиции от НПО-та, защитаващи интересите на чужди държави... Писна им за им обясняват колко добре живеят, докато си броят стотинките, писна им наглите майцепродавци и еничари, наричащи себе си политици, да се подиграват с историята на България и достойнството на българите... Затова

    18:25 21.04.2026

  • 27 Военен режим

    21 13 Отговор

    До коментар #18 от "Радев ще обедини българския народ":

    ЕС даде възможност на българите да заживеят като бели хора, след като изкарахме едни години на мизерия от 80-те и 90-те, но българите явно имат къса памет и искат пак мизерия и мизерия ще получат.

    Коментиран от #80

    18:25 21.04.2026

  • 28 Хи хи

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "Златина":

    А съдийката Дишева от ВСС също ползваше служебен апартамент от 147 квадрата в Изгрев също като крайно нуждаеща се . Разлика намираш ли ?Къде е Кърджали , къде е София ,кв. Изгрев , съдия , мъжът и адвокат.

    18:26 21.04.2026

  • 29 .....

    9 6 Отговор

    До коментар #20 от "тръц":

    Винетуто, ако не се беше сдушил с дпс резултата щеше да е друг.

    18:26 21.04.2026

  • 30 Работи си в Европа и не се връщай

    17 11 Отговор

    До коментар #13 от "работещ в Европа":

    Казвам ти го като доброжелател. Комунизмът няма да се върне, но може да дойде фашистки военен режим - нещо като Лукашенко в Беларус.

    Коментиран от #38, #49

    18:27 21.04.2026

  • 31 Румен Решетников

    11 8 Отговор

    До коментар #23 от "Вай":

    И кога се очаква да дойде на Дунава армията на крепостните? 3975-та, може би? 😀

    Коментиран от #36

    18:27 21.04.2026

  • 32 я си знам, ама и вие знаете

    12 2 Отговор
    Не е луд този който яде баницата, а този който ме я дава. Чували сте я нали.

    18:28 21.04.2026

  • 33 големдебил

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тодор Правешки":

    явно достатъчно,колкото му трябваха.

    18:28 21.04.2026

  • 34 Тиква ли си?

    16 6 Отговор

    До коментар #10 от "Влади":

    Сус не думай... Героги Гергов ще връща панаира или бащата на онзи Слави Василев от екипа на Радев, ще връща приватизираното... нали?

    Коментиран от #53

    18:29 21.04.2026

  • 35 .....

    7 1 Отговор
    Докато не стане партия на Бабите, все ще е същото, кво не разбра🧹🧹🤣😂

    18:30 21.04.2026

  • 36 той

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Румен Решетников":

    Решетников, не сте излизали от тука.

    18:30 21.04.2026

  • 37 Ха ха ха ха

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Дойче Веле не работи в България, бе дебил! Виж обаче тебе може да ти лепнат етикет "чуждестранен агент".

    Коментиран от #45

    18:30 21.04.2026

  • 38 Френска революция 2

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Работи си в Европа и не се връщай":

    Да бе

    18:32 21.04.2026

  • 39 Тавана на паветата

    14 5 Отговор
    ПеДрохан начерта тавана на жълтопаветния паветаЖ. От една страна събраха при себе си всички сексуални девианти ,а от друга 150 000 нормални се разграничиха от тях.

    Коментиран от #43

    18:32 21.04.2026

  • 40 Това е така

    9 9 Отговор

    До коментар #21 от "Русия поздравява Радев":

    Защото знаят че боташев никога няма да се противопостави на лукойл.Отделно вече трябва да плащаме и данък на бункерния.

    Коментиран от #99

    18:38 21.04.2026

  • 41 Влади

    10 9 Отговор
    Всички гербери да се махнат от всички постове в администрацията ! Веднага !

    18:39 21.04.2026

  • 42 Едни 4 % копейки-щели да напътстват

    7 5 Отговор
    Изгонихме простаците от НС.
    Сега е време да ги изгоним и от форумите.
    За сега е препоръчително да се четат коментариите след N40.

    Коментиран от #50

    18:40 21.04.2026

  • 43 Копейкин Костя

    10 8 Отговор

    До коментар #39 от "Тавана на паветата":

    Абе, петолъчника, що погледите ви са все в ПП-ДБ?
    Приказ от Пасьолството, може би?
    Коментирай резултата на Копейкин или БСП...

    18:40 21.04.2026

  • 44 Еми

    19 3 Отговор
    Не хоресвам Радев ама радвам, че спечели над 121 депутата да не може сега да се оправдава, че другите в коалицията не му давали и как ако имал цялата власт щял да се справи по-добре. Айде сега със 130 дупетата да го видим.

    Коментиран от #76

    18:41 21.04.2026

  • 45 Да знайш

    0 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха ха ха":

    Че той си е руснак.

    18:42 21.04.2026

  • 46 Краси

    5 0 Отговор
    Кво правим с ХАЯШИ?

    18:42 21.04.2026

  • 47 Абе

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Тебе няма ли кой да те прати в ада като си такъв сатана? Само се чудиш какви простотии да измислиш. Я ни обясни като могат да ръчкат машините ППДБ защо завършиха 3ти, а не първи?

    Коментиран от #94

    18:43 21.04.2026

  • 48 Боко

    8 3 Отговор
    Веселка-духалката на дойчеЕсЕс дава акъл😁 ,ама за да даваш трябва да имаш, а не да драскаш опорки за дребни €стотинки👌

    18:52 21.04.2026

  • 49 работещ в Европа

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Работи си в Европа и не се връщай":

    И аз не искам да се връщам,но мама,тате,целият род е в България.Все пак благодаря за съвета.А тези прогнози ми звучат много злокобно.Дано не се случват.

    Коментиран от #66

    18:55 21.04.2026

  • 50 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Едни 4 % копейки-щели да напътстват":

    Защо , ти ли си ги писала ?
    И само за да го видя ще се пиша “копейка” за да ме изгониш👍
    Даже да дойда при теб , за да ме “изгониш” !?
    Даже ще получиш и бонус (от гоненето)
    🥳пенсия🥳 по инвалидност,ама все пак пенсия👌

    18:59 21.04.2026

  • 51 големдебил

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "131":

    Ама за Сарафов зависи от ВСС,не от Бойко и Шиши

    Коментиран от #54

    18:59 21.04.2026

  • 52 Перо

    6 4 Отговор
    БГ екипа на DW внушава коалиция между малоумна, ционистка джендърия с 12% подкрепа!

    19:00 21.04.2026

  • 53 Влади

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "Тиква ли си?":

    ГЕРБ увеличиха публичната администрация и сега Бюджета плаща толкова много пари на тези хора , които не работят , а им се плащат държавни заплати . И тези хора гласуват за ГЕРБ

    Коментиран от #62

    19:07 21.04.2026

  • 54 Ото

    5 3 Отговор

    До коментар #51 от "големдебил":

    Главния прокурор да се избира от народа

    19:09 21.04.2026

  • 55 Криминале

    5 5 Отговор
    Боко се е договорил с брюкселските зелки за майдан четете между редовете
    Очаквам всичко- особено от Баце...

    19:10 21.04.2026

  • 56 Месията

    5 6 Отговор
    Първата визита на Радев ще е в Москва за евтин газ и нефт

    Коментиран от #58, #59

    19:11 21.04.2026

  • 57 Ддд

    6 2 Отговор
    Едно голяма БЛЯ-БЛЯ-БЛЯ.
    Пишете че ПП-ДБ направиха невероятна услуга на Радев. Правеха протести срещу правителството, за да може Радев да спечели ПЪЛНО МНОЗИНСТВО, а ПП-ДБ вече са трети и ако някои не знае, ГЕРБ и да пада, ще е винаги по малко от това , колкото ще пада ПП-ДБ.

    19:16 21.04.2026

  • 58 Има си ред

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Месията":

    Първо трябва да поиграе е хоботчето на хaясkо.

    19:18 21.04.2026

  • 59 Ддд

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "Месията":

    Ако си позволи да го направи докато Русия е под санкции, ЕС ще му спре всички еврофондове, и ще го отлъчи много бързо от всички инициативи на ЕС. Е тогава ще си спомним какво беше без ЕС в България, както много хора реват за България без ЕС.

    Коментиран от #64, #65, #68

    19:18 21.04.2026

  • 60 ха ха

    4 3 Отговор
    зелето ги е яд че борисов го няма да им пълни яслата за псевдо борби , та изливат злобата си , много ги е страх горките да няма единомислие сред българите

    19:20 21.04.2026

  • 61 Още от същото

    11 2 Отговор
    Еуфорията ще отшуми скоро, както се случи с Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Слави Трифонов и доста други, а после започва едно осъзнаване как всичките съдружници на Радев са персонажи от мутренските времена, оплюване и пълно отричане на подкрепа. След това всичко отначало, отказ от гласуване до появата на следващия хамелеон обещаващ чудеса.

    19:21 21.04.2026

  • 62 Ддд

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Влади":

    Е 4 години, минаха сумати и партии в управлението на държавата, и служебни правителства на Радев. Как пък едно не намали администрацията. А дори скоро слушах един министър от това служ. правителство че, администрацията е малко и трябва да се увеличи. Защото по негови думи, администрацията в България е била по малко от в другите държави, като процент.

    19:21 21.04.2026

  • 63 Крадецът на Века

    13 3 Отговор
    Радев вместо да е съден за БОТАШ,става министър председател. Прахосникът ще ни управлява! Няма по дебилно изпълнение на българите

    Коментиран от #69, #72

    19:22 21.04.2026

  • 64 Кажи го направо

    9 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ддд":

    Ще си спомним за Жан Виденов.

    19:23 21.04.2026

  • 65 Първанов

    9 4 Отговор

    До коментар #59 от "Ддд":

    Точно така е!
    Българите явно никога не са се интерисували, колко ни е вноската към ЕС и колко получаваме от ЕС.А тя е в пъти в наш интерес. Е, сега нека ни ги спрат, та да се сетят дебилите за кой са гласували

    Коментиран от #75

    19:26 21.04.2026

  • 66 Първанов

    6 2 Отговор

    До коментар #49 от "работещ в Европа":

    Ти добре ли си? Как ще се връщаш в БГ.На мен приятели ми писаха, че вече са решили да не се връщат

    19:30 21.04.2026

  • 67 СандоКан с двата ножа

    5 0 Отговор
    Само Костов имаше такова мнозинство навремето. Това беше логично да се случи след толкова години на криза. Така че няма да се учудвате.

    19:31 21.04.2026

  • 68 Трябва да е луд

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "Ддд":

    Боташев няма как да се договаря с военнопрестъпник издирван в Хага.

    Коментиран от #73

    19:32 21.04.2026

  • 69 4567

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Крадецът на Века":

    Той за това заряза президенството. Подсигурява се за Боташ, копринките и... още нещо, както се казваше в един филм. Хубавото е, че от утре цените обозначени в €, ще са в левове. Печели този, който не ги е обменил!

    19:33 21.04.2026

  • 70 Ха ха ха ха

    8 1 Отговор
    С просто око се вижда, че форумът се изпълни с бивши изрожденци, настоящи избиратели на Радев от ДЖЕНДЪР ЗИ поколението. Време е Радев да върне казармата за Джендър Зитата да видят и те какъв живот са живяли дядовците им.

    Коментиран от #74

    19:35 21.04.2026

  • 71 .....

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "работещ в Европа":

    Мунчо не може да върне нищо, може само да марширува на място.

    Коментиран от #77

    19:36 21.04.2026

  • 72 Ха ха х

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Крадецът на Века":

    Виж сега едни 500 години султанско управление не са били случайно. Да си припомним и гербът, който беше на знамето едно време 681-1944 - така се изписва на некролозите.

    19:37 21.04.2026

  • 73 Ддд

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Трябва да е луд":

    Все едно Орбан не го направи.
    Да не говоря за Тръмпи, какви остъпки прави на Рашистан в ущърб на Украйна и ЕС.

    19:37 21.04.2026

  • 74 4567

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ха ха ха ха":

    С удоволствие се връщам в казармата, а ма няма да ме вземат пак, щото няма да мога да влеза в танка.;-)

    19:39 21.04.2026

  • 75 кой разбрал, разбрал...

    5 3 Отговор

    До коментар #65 от "Първанов":

    Резултата от вота при последните избори по ктегоричен начин доказа, че няма изтекли мозъци от България в чужбина.

    Коментиран от #86

    19:42 21.04.2026

  • 76 Ха ХаХа

    4 6 Отговор

    До коментар #44 от "Еми":

    Ще го видим.
    Той е рискувач, авиатор я не мижитурка като пепейските педигрипали

    19:43 21.04.2026

  • 77 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от ".....":

    И да ти го натегли до сливиците

    Коментиран от #78

    19:45 21.04.2026

  • 78 Братчетата на Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ХаХа":

    Както на тебе го направи.

    19:48 21.04.2026

  • 79 ЦРУ

    4 2 Отговор
    Всички партии са на мафията на партизаните - генерали от ДС. Договориха се да запазят статуквото. Бойко имаше мисия да подкупи ЕС и да разпредели най-много евро средства. ДБ и ПП ли не са от ДС, вие фантазирате ли, ако мислите, че не е така? Демократите са всички от ДС. Безуханова и Красен Станчев. Дори бащата на Волгин е от ДС. НЯМА ЛАБАВО. БКП-ДС смени Москва с Вашингтон. БСП и Първанов подписаха за американските бази. КОЙ КОЙ НЕ Е ОТ ДС И ЦРУ??

    Коментиран от #82

    19:50 21.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Българите

    7 5 Отговор
    Доказаха че мразят евроатлантиците.
    Това е резултатът от гласуването.

    Коментиран от #83

    19:55 21.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 А кой

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Българите":

    Обичат,я кажи

    Коментиран от #85

    19:58 21.04.2026

  • 84 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Кой не е от ЦРУ в Америка ?
    Няма от Булгарплод да издигат хора.

    19:59 21.04.2026

  • 85 Глупак

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "А кой":

    Гласуването доказа кой обичат

    20:00 21.04.2026

  • 86 Първанов

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "кой разбрал, разбрал...":

    Така е останали са само безмозъчни,кво да изтече

    Коментиран от #96

    20:01 21.04.2026

  • 87 Ами сега?

    5 1 Отговор
    Радев е силно зависим от дарителите за кампанията, събрал само от дарения 528 995 евро. Вторите по количество са ПП-ДБ със скромната сума от 39 011 евро. Седват БСП с 22 387, Синя България с 15 150, Сияние с 13 000, България може с 1079, ДПС с 350 и Антикорупционен блок с 292. Това напълно изяснява принципа на печелене на избори в България от задкулисието. Кой инвестира над полвин милион евро в политик ако няма надежда да си върне дарението многократно?

    20:06 21.04.2026

  • 88 Сзо

    6 3 Отговор
    Идеологията на Радев ( която всъщност е развита в ГРУ) е оксиморон. Няма как от една страна да бориш корупцията, а от друга да се сближаваш с Русия. Просто защото властта в Русия (дори и преди Путин, но особено при него) е еманация на корупцията и автокрацията.

    Коментиран от #93

    20:17 21.04.2026

  • 89 Уникално

    7 5 Отговор
    The Washington Post: В лицето на Румен Радев Москва си намери нова опора в Европа след изборите в България.
    След като целия свят очаквше шута за Орбан,българите като доказани глупаци се хвърлиха напред с Радев към опразненоното позорно място от Орбан

    20:18 21.04.2026

  • 90 Уникално

    6 5 Отговор
    The Washington Post: В лицето на Румен Радев Москва си намери нова опора в Европа след изборите в България.
    След като целия свят очаквше шута за Орбан,българите като доказани глупаци се хвърлиха напред с Радев към опразненоното позорно място от Орбан

    20:19 21.04.2026

  • 91 Пропус

    3 0 Отговор
    ПП / ДБ ще имат възможността да играят самостоятелно с решения коя от страните да подкрепят и в момента са нещо като старото ДПС. Третото място ,без влизане в никакви коалиции и правилни решения за малкото останал народ могат само да са им в полза още на есен или след година-две. Само да не залитнат по парите давани от някой или постове . Те си имат достатъчно , но от тук на татък и цифрите ще са големи а човешката алчност няма граници. Вижте им заплатите вечно и напълно единодушно гласувани които си определят всичките 240 и тези на слугите им и антуража. Там никога нямат различия и спорове с % върху средната за страната която пък основно се увеличава от собствените им все по-големи. Доказан срив на икономика, кризи няколко ,сасипано стопанство , заеми върху намаляващ народ и техни космически доходи без нелегалните или от бизнесит в които всички са набъркани.

    20:31 21.04.2026

  • 92 нннн

    6 1 Отговор
    Лай..мета на DW включи на пълна мощност.

    20:36 21.04.2026

  • 93 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #88 от "Сзо":

    Уточнете се най-накрая, Русия автокрация ли е или олигархия.
    Защото ако е автокрация, е невъзможно да е олигархия.
    А ако е олигархия, е невъзможно да е автокрация.

    20:42 21.04.2026

  • 94 Сатана Z

    9 0 Отговор

    До коментар #47 от "Абе":

    Нали това ти набивам в главата. Ако не бяха бърникали в машините, а репресивният апарат на МВР не обслужваше ППДБрастите на изборите те щяха да имат 7% максимум както е било винаги, а не 13.5% ,в които и те не вярват.

    21:06 21.04.2026

  • 95 Всеки Разбира !

    2 0 Отговор
    Всеки Разбира !

    Думата "Прогресивен" !

    По Свой си Начин !



    Но Не Разбраха !

    Контекста !

    В Който !

    Същия Я !

    Употребява !

    21:17 21.04.2026

  • 96 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Първанов":

    Прав си, мозъците бяха ликвидирани още 1945...

    21:22 21.04.2026

  • 97 Отстрани

    2 0 Отговор
    Президентът Радев явно е бръкнал много дълбоко в отверстията на еврофашистите. Няма да могат да преживеят боя който изядоха от българския народ.
    Всеки ден ще ни облъчват с по някоя подобна статия.
    Браво, това само ни радва и ни показва, че сме на прав път. Впрочем , всички подобни материали само допринесоха за разгромната победа!

    21:29 21.04.2026

  • 98 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И аз провеждам анкета по подобие на редакцията "Мижай да те лажем".

    - а. "Deutsche Welle" - трябва ли да бъде обявен за чужд агент по подобие на закона в УСА?

    - б. Смятате ли, че DW използва полуистини и откровенни лъжи?

    - в. Ако ви предложат заплащане от DW от чужбина, бихте ли пренебрегнали националния си интерес в името на парите?

    21:33 21.04.2026

  • 99 Сега може

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Това е така":

    Да построи и Нелене

    21:50 21.04.2026