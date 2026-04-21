Радев и изкушенията на властта: друго от същото?

Защо Румен Радев спечели толкова много и защо се изненадахме от мащаба на победата му? Отговорите сякаш са много и ясни сами по себе си, пише Веселин Стойнев.
Защото хората искат да видят някой нов и силен, който да сложи край на петгодишната политическа криза. Защото Радев вдигна вълна, а вълната трудно се измерва в растеж дори от почтените социолози. Защото в тази вълна хората се поосвободиха от страх и зависимости и гласуваха за него, лъжейки до последно, че ще гласуват за друг. Защото МВР удари силно купуването на гласове, което стопи ДПС (до 230 000 гласа) и ГЕРБ (загубила 209 000 гласа спрямо предходните избори). Защото Пеевски прекали дотам, че повлече към дъното не само себе си, но и ГЕРБ, сериозна част от които се оттече към „Прогресивна България“.
И още отговори
Защото Радев изсмука много електорална кръв от „копейките“, „комунистите“, „чалгарите“, дори от „деребеите“ (оставяйки им Кърджали като последен бастион). Защото ПП-ДБ, съсредоточени върху завладяната държава и геополитическата ориентация на страната, не проявиха чувствителност към страховете на хората от инфлацията. Защото Радев внуши на мнозина, че цените са скочили заради еврото, а не заради Закона за еврото на предходните управляващи, заради обещаната, но почти неслучила се активност на регулаторите, а накрая и заради войната на Тръмп срещу Иран.
Защото Радев направи президентска кампания, в която хем не обеща почти нищо конкретно, хем в средата ѝ я изостри, обявавайки се твърдо срещу „сглобкаджиите“ и за „прагматизъм“ към Русия и ЕС, с което мобилизира още русофилски и евроскептични избиратели. Защото докато бореше купения вот, служебното правителство подписа договор с Украйна и поиска от Еврокомисията помощ срещу хибридни атаки на изборите у нас, което Радев успешно разказа като удар срещу собствената му кауза и избиратели. Най-сетне, защото народът е мъдър и знае най-добре кое е най-добре. Или защото народът е прост и все настъпва мотиката.
Два фронта, два типа коалиции
Дори бързо вглеждане в структурата на политическия конфликт и неговото евентуално разрешаване би могло що-годе да подреди всички тези обяснения, всяко от което иначе може да има своята степен на убедителност, без да може да представи достоверно цялостна картина. Двете ключови политически разделения у нас, създаващи политическа криза, са корупцията и завладяната държава, от една страна, и отношението към Русия и към ЕС, от друга. Основните политически сили стоят на по един от двата рубежа, единствено ПП-ДБ е и на двата – срещу завладяната държава и корупцията, но и срещу Русия и за повече интеграция в ЕС.
В новия парламент политическа коалиция срещу завладяната държава може да има между ПБ, ПП-ДБ и „Възраждане“ - срещу ДПС и ГЕРБ. А проевропейска и антируска коалиция може да има между ПП-ДБ и ГЕРБ, срещу ПБ и „Възраждане“. В досегашните няколко парламента, особено след войната в Украйна от 2022 година, тези разделения с други политически участници, можеха да бъдат преодолявани само след приоритизиране на единия фронт за сметка на другия. Сглобката между ГЕРБ и ПП-ДБ се случи заради приоритизиране на геополитическото разделение и надхитряне по антикорупционното, представяно като успоредна, а не второстепенна писта, която накрая обаче бе занулена.
Кое е първото – корупцията или геополитиката
Радев в момента решава успешно на старта същата задача – приоритизирайки антикорупционния вектор (срещу олигархията, по неговия речник), но подплатявайки го (засега полуконфликтно) паралелно с втория вектор – повече суверенизъм срещу ЕС и възстановяване на отношенията с Русия. А вторият фронт лесно може да се окаже стратегически първи по начина, по който антикорупционният не можа лесно да се окаже такъв при сглобката. Защото тогава имаше организационна структура на завладяната държава, която зачеркна съдебната реформа дори на конституционно ниво.
При Радев структурата на уж вторичния фронт е дълбоката русофилия, подклаждаща и евроскептицизъм. Това обаче са исторически трайни обществени нагласи, които лесно могат да се направляват и дозират и да бъдат удовлетворявани в диапазона от умерено до крайно. И срещу тях трудно се протестира – едно е да протестираш срещу правителство заради корупцията и главния прокурор (почти никоя част от населението не подкрепя корупцията или главния прокурор, най-много да е трайно апатична), друго е да протестираш срещу правителство, което завива на Изток (а не малко хора искат точно това).
Двоен провал, водещ до Орбан
Успех на двата фронта едновременно е невъзможен, независимо от коя страна на окопа си, а неуспехът на единия отслабва и другия. До определено време можеш да лавираш на единия – Борисов построи „Южен поток“, но после се присъедини към санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна. Пеевски беше в авангарда на помощите за Украйна, но след идването на Тръмп на власт се обърна на 180 градуса, с надеждата да паднат санкциите му по Магнитски. И двамата накрая паднаха сразени на корупционния фронт, независимо от заслугите им на геополитическия.
Орбан успешно корумпираше и западни компании, докато завладяната му държава не съсипа икономиката, ставайки изцяло зависима от руски газ, за да се сгромоляса седмица преди нашите избори. Руската зависимост няма русофилска подплата в Унгария (само преди 70 години руснаците бяха нашественици там), което отваря възможност на новия лидер Мадяр за действително прагматични отношения с Москва, докато се стоплят отношенията на Будапеща с Брюксел и отново тръгнат еврофондовете. Орбан, също като Борисов-Пеевски, падна заради колапс на корупционния фронт, довел със себе си и провал на източния.
ПП-ДБ е обречена на неуспех
ПП-ДБ е обречена на неуспех при война на два фронта, независимо дали можеше да спечели повече при по-добро състояние на конфедеративната коалиция. Просто защото дори цялото население да е готово да отиде на антикорупционния фронт, част от него е петимна и за източния. Неслучайно според някои социологически сметки (на „Мяра“ и „Тренд“, съответно) 100 000 до 130 000 избиратели от ПП-ДБ са гласували за Радев, но пък на тяхно място са били привлечени повече нови, така че накрая, според данните на ЦИК, коалицията е на плюс с 63 000 гласа. Което обаче не ѝ отрежда по-голяма тежест в парламента при абсолютното мнозинство на „Прогресивна България“.
Така антикорупционното мнозинство, немалка част от което е и русофилско, дава летящ старт за Радев да поеме по пътя на Орбан, веднага след като спечели някои тактически битки, с участието вероятно и на ПП-ДБ, срещу завладяната държава. Но по още по-бърза Орбанова писта, така че „Прогресивна България“, подобно на „Фидес“, да бъде завладяна от изток.
Партийно строителство във властта
За това има още една структурна предпоставка. При всички големи вълни на персонални политически спасители у нас от последния четвърт век – тези на Царя, Бойко Борисов, Слави Трифонов, а сега и на Румен Радев, победителят създава партийна структура едва с поемането на властта. Единствен Борисов успя да превърне ГЕРБ в устойчива партия-държава, докато НДСВ се разтресе от самото начало и издържа много по-кратко, ИТН дори не успя да състави кабинет след победата си, а двете в крайна сметка се занулиха.
Корупцията е възможна единствено чрез властта, затова една управляваща партия, изграждана във властта, е много по-лесно да бъде корумпирана отвътре и от външни сили. Това може и да не се случи, ако преди това бързо се постигне санитарен минимум на независимост на правораздавателните институции, ако са подбрани читави депутати и министри, а „инженерните“ усилия от изток са били само слухове или преувеличения. Така или иначе обаче структурният риск партийното строителство да върви паралелно с властовите изкушения и скрити вътрешни и външни зависимости е по-голям от случайността на добрите намерения и усилия. Затова след по-кратко или по-дълго време може да се окаже, че политическата криза се завръща на изходните си рубежи и ще се борим срещу новата олигархия и корупция, гледайки отново към Брюксел или към Москва.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
6 Не се превъзбуждайте
може да внесът промяна
18:06 21.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Поредния аналлитик
Противен и недопустим е езика и епитетите за гражданите гласували за Радев, който същия никога не употребява спрямо други електорални групи - всички знаят кои.
18:15 21.04.2026
13 работещ в Европа
Коментиран от #20, #30, #71
18:16 21.04.2026
14 Пешо
До коментар #1 от "Сатана Z":Активната акция в медиите е в ход.... кой не скача е червен..... слушайте урсула или... унгаро румъски сценарии
18:17 21.04.2026
15 дапитам
До коментар #10 от "Влади":И какво очаквате да ви върнат моля?
18:18 21.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Радев ще обедини българския народ
Коментиран от #25, #27
18:22 21.04.2026
19 Копейкин Костя
До коментар #3 от "Сатана Z":Боташ, НПО "Русофили за България " , НПО "Форум България-Русия " , тоже!
18:23 21.04.2026
20 тръц
До коментар #13 от "работещ в Европа":Всъщност ако и ББ си беше направил избори с негово МВР,и алабала с машините както РР,щеше да има и той комфорта да си управлява сам.Но човека е честен,не го направи.
Коментиран от #29
18:23 21.04.2026
24 Тодор Правешки
До коментар #8 от "Сатана Z":Рашибозука от партията на Радьев колко гласове взе от ровичкането на машините, щом си запознат?
Коментиран от #33
18:25 21.04.2026
27 Военен режим
До коментар #18 от "Радев ще обедини българския народ":ЕС даде възможност на българите да заживеят като бели хора, след като изкарахме едни години на мизерия от 80-те и 90-те, но българите явно имат къса памет и искат пак мизерия и мизерия ще получат.
Коментиран от #80
18:25 21.04.2026
28 Хи хи
До коментар #7 от "Златина":А съдийката Дишева от ВСС също ползваше служебен апартамент от 147 квадрата в Изгрев също като крайно нуждаеща се . Разлика намираш ли ?Къде е Кърджали , къде е София ,кв. Изгрев , съдия , мъжът и адвокат.
18:26 21.04.2026
30 Работи си в Европа и не се връщай
До коментар #13 от "работещ в Европа":Казвам ти го като доброжелател. Комунизмът няма да се върне, но може да дойде фашистки военен режим - нещо като Лукашенко в Беларус.
Коментиран от #38, #49
18:27 21.04.2026
31 Румен Решетников
До коментар #23 от "Вай":И кога се очаква да дойде на Дунава армията на крепостните? 3975-та, може би? 😀
Коментиран от #36
18:27 21.04.2026
33 големдебил
До коментар #24 от "Тодор Правешки":явно достатъчно,колкото му трябваха.
18:28 21.04.2026
34 Тиква ли си?
До коментар #10 от "Влади":Сус не думай... Героги Гергов ще връща панаира или бащата на онзи Слави Василев от екипа на Радев, ще връща приватизираното... нали?
Коментиран от #53
18:29 21.04.2026
36 той
До коментар #31 от "Румен Решетников":Решетников, не сте излизали от тука.
18:30 21.04.2026
37 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Сатана Z":Дойче Веле не работи в България, бе дебил! Виж обаче тебе може да ти лепнат етикет "чуждестранен агент".
Коментиран от #45
18:30 21.04.2026
38 Френска революция 2
До коментар #30 от "Работи си в Европа и не се връщай":Да бе
18:32 21.04.2026
40 Това е така
До коментар #21 от "Русия поздравява Радев":Защото знаят че боташев никога няма да се противопостави на лукойл.Отделно вече трябва да плащаме и данък на бункерния.
Коментиран от #99
18:38 21.04.2026
42 Едни 4 % копейки-щели да напътстват
Сега е време да ги изгоним и от форумите.
За сега е препоръчително да се четат коментариите след N40.
Коментиран от #50
18:40 21.04.2026
43 Копейкин Костя
До коментар #39 от "Тавана на паветата":Абе, петолъчника, що погледите ви са все в ПП-ДБ?
Приказ от Пасьолството, може би?
Коментирай резултата на Копейкин или БСП...
18:40 21.04.2026
45 Да знайш
До коментар #37 от "Ха ха ха ха":Че той си е руснак.
18:42 21.04.2026
47 Абе
До коментар #8 от "Сатана Z":Тебе няма ли кой да те прати в ада като си такъв сатана? Само се чудиш какви простотии да измислиш. Я ни обясни като могат да ръчкат машините ППДБ защо завършиха 3ти, а не първи?
Коментиран от #94
18:43 21.04.2026
49 работещ в Европа
До коментар #30 от "Работи си в Европа и не се връщай":И аз не искам да се връщам,но мама,тате,целият род е в България.Все пак благодаря за съвета.А тези прогнози ми звучат много злокобно.Дано не се случват.
Коментиран от #66
18:55 21.04.2026
50 Боко
До коментар #42 от "Едни 4 % копейки-щели да напътстват":Защо , ти ли си ги писала ?
И само за да го видя ще се пиша “копейка” за да ме изгониш👍
Даже да дойда при теб , за да ме “изгониш” !?
Даже ще получиш и бонус (от гоненето)
🥳пенсия🥳 по инвалидност,ама все пак пенсия👌
18:59 21.04.2026
51 големдебил
До коментар #4 от "131":Ама за Сарафов зависи от ВСС,не от Бойко и Шиши
Коментиран от #54
18:59 21.04.2026
53 Влади
До коментар #34 от "Тиква ли си?":ГЕРБ увеличиха публичната администрация и сега Бюджета плаща толкова много пари на тези хора , които не работят , а им се плащат държавни заплати . И тези хора гласуват за ГЕРБ
Коментиран от #62
19:07 21.04.2026
54 Ото
До коментар #51 от "големдебил":Главния прокурор да се избира от народа
19:09 21.04.2026
55 Криминале
Очаквам всичко- особено от Баце...
19:10 21.04.2026
57 Ддд
Пишете че ПП-ДБ направиха невероятна услуга на Радев. Правеха протести срещу правителството, за да може Радев да спечели ПЪЛНО МНОЗИНСТВО, а ПП-ДБ вече са трети и ако някои не знае, ГЕРБ и да пада, ще е винаги по малко от това , колкото ще пада ПП-ДБ.
19:16 21.04.2026
58 Има си ред
До коментар #56 от "Месията":Първо трябва да поиграе е хоботчето на хaясkо.
19:18 21.04.2026
59 Ддд
До коментар #56 от "Месията":Ако си позволи да го направи докато Русия е под санкции, ЕС ще му спре всички еврофондове, и ще го отлъчи много бързо от всички инициативи на ЕС. Е тогава ще си спомним какво беше без ЕС в България, както много хора реват за България без ЕС.
Коментиран от #64, #65, #68
19:18 21.04.2026
62 Ддд
До коментар #53 от "Влади":Е 4 години, минаха сумати и партии в управлението на държавата, и служебни правителства на Радев. Как пък едно не намали администрацията. А дори скоро слушах един министър от това служ. правителство че, администрацията е малко и трябва да се увеличи. Защото по негови думи, администрацията в България е била по малко от в другите държави, като процент.
19:21 21.04.2026
64 Кажи го направо
До коментар #59 от "Ддд":Ще си спомним за Жан Виденов.
19:23 21.04.2026
65 Първанов
До коментар #59 от "Ддд":Точно така е!
Българите явно никога не са се интерисували, колко ни е вноската към ЕС и колко получаваме от ЕС.А тя е в пъти в наш интерес. Е, сега нека ни ги спрат, та да се сетят дебилите за кой са гласували
Коментиран от #75
19:26 21.04.2026
66 Първанов
До коментар #49 от "работещ в Европа":Ти добре ли си? Как ще се връщаш в БГ.На мен приятели ми писаха, че вече са решили да не се връщат
19:30 21.04.2026
68 Трябва да е луд
До коментар #59 от "Ддд":Боташев няма как да се договаря с военнопрестъпник издирван в Хага.
Коментиран от #73
19:32 21.04.2026
69 4567
До коментар #63 от "Крадецът на Века":Той за това заряза президенството. Подсигурява се за Боташ, копринките и... още нещо, както се казваше в един филм. Хубавото е, че от утре цените обозначени в €, ще са в левове. Печели този, който не ги е обменил!
19:33 21.04.2026
71 .....
До коментар #13 от "работещ в Европа":Мунчо не може да върне нищо, може само да марширува на място.
Коментиран от #77
19:36 21.04.2026
72 Ха ха х
До коментар #63 от "Крадецът на Века":Виж сега едни 500 години султанско управление не са били случайно. Да си припомним и гербът, който беше на знамето едно време 681-1944 - така се изписва на некролозите.
19:37 21.04.2026
73 Ддд
До коментар #68 от "Трябва да е луд":Все едно Орбан не го направи.
Да не говоря за Тръмпи, какви остъпки прави на Рашистан в ущърб на Украйна и ЕС.
19:37 21.04.2026
74 4567
До коментар #70 от "Ха ха ха ха":С удоволствие се връщам в казармата, а ма няма да ме вземат пак, щото няма да мога да влеза в танка.;-)
19:39 21.04.2026
75 кой разбрал, разбрал...
До коментар #65 от "Първанов":Резултата от вота при последните избори по ктегоричен начин доказа, че няма изтекли мозъци от България в чужбина.
Коментиран от #86
19:42 21.04.2026
76 Ха ХаХа
До коментар #44 от "Еми":Ще го видим.
Той е рискувач, авиатор я не мижитурка като пепейските педигрипали
19:43 21.04.2026
77 Ха ХаХа
До коментар #71 от ".....":И да ти го натегли до сливиците
Коментиран от #78
19:45 21.04.2026
78 Братчетата на Бойко
До коментар #77 от "Ха ХаХа":Както на тебе го направи.
19:48 21.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 А кой
До коментар #81 от "Българите":Обичат,я кажи
Коментиран от #85
19:58 21.04.2026
85 Глупак
До коментар #83 от "А кой":Гласуването доказа кой обичат
20:00 21.04.2026
86 Първанов
До коментар #75 от "кой разбрал, разбрал...":Така е останали са само безмозъчни,кво да изтече
Коментиран от #96
20:01 21.04.2026
89 Уникално
След като целия свят очаквше шута за Орбан,българите като доказани глупаци се хвърлиха напред с Радев към опразненоното позорно място от Орбан
20:18 21.04.2026
90 Уникално
След като целия свят очаквше шута за Орбан,българите като доказани глупаци се хвърлиха напред с Радев към опразненоното позорно място от Орбан
20:19 21.04.2026
93 Ами
До коментар #88 от "Сзо":Уточнете се най-накрая, Русия автокрация ли е или олигархия.
Защото ако е автокрация, е невъзможно да е олигархия.
А ако е олигархия, е невъзможно да е автокрация.
20:42 21.04.2026
94 Сатана Z
До коментар #47 от "Абе":Нали това ти набивам в главата. Ако не бяха бърникали в машините, а репресивният апарат на МВР не обслужваше ППДБрастите на изборите те щяха да имат 7% максимум както е било винаги, а не 13.5% ,в които и те не вярват.
21:06 21.04.2026
95 Всеки Разбира !
Думата "Прогресивен" !
По Свой си Начин !
Но Не Разбраха !
Контекста !
В Който !
Същия Я !
Употребява !
21:17 21.04.2026
96 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...
До коментар #86 от "Първанов":Прав си, мозъците бяха ликвидирани още 1945...
21:22 21.04.2026
97 Отстрани
Всеки ден ще ни облъчват с по някоя подобна статия.
Браво, това само ни радва и ни показва, че сме на прав път. Впрочем , всички подобни материали само допринесоха за разгромната победа!
21:29 21.04.2026
98 Наблюдател
До коментар #1 от "Сатана Z":И аз провеждам анкета по подобие на редакцията "Мижай да те лажем".
- а. "Deutsche Welle" - трябва ли да бъде обявен за чужд агент по подобие на закона в УСА?
- б. Смятате ли, че DW използва полуистини и откровенни лъжи?
- в. Ако ви предложат заплащане от DW от чужбина, бихте ли пренебрегнали националния си интерес в името на парите?
21:33 21.04.2026
99 Сега може
До коментар #40 от "Това е така":Да построи и Нелене
21:50 21.04.2026