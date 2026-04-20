"Разбирач на Путин", "Приятел на Русия", "Троянски кон"

"Никой не може да отрече, че българите имат известна склонност към експерименти пред изборната урна" - какво пишат немскоезичните издания за Румен Радев и изборите в България.
Немскоезичните издания са единодушни в оценките си за Румен Радев - в заглавията се говори за "приятел на Русия", за "разбирач на Путин", за следващ "Троянски кон" в ЕС и за "избор, който представлява ясно послание и към ЕС".
"Шоуто на Румен"
Никой не може да отрече, че българите имат известна склонност към експерименти пред изборната урна, пише Барбара Йортел - журналистка в германския "Тагесцайтунг" (ТАЦ), която добре познава политическите развития в България. В статия, озаглавена "Шоуто на Румен", тя припомня, че почти няма политическа сила, на която българите да не са поверявали досега съдбата на страната си от 1989 насам. "През 2001 г. дори последният цар беше "възкресен", за да поведе България към по-добро бъдеще като министър-председател", пише Йортел. "Съставянето на стабилно правителство обаче няма да е непременно лесна задача, а победителят Радев, който просто "прелетя" над останалите кандидати, може бързо да се приземи в българската реалност", коментира германската журналистка.
Вестник "Меркур" акцентира на свой ред върху опасенията, че "проруският бивш военен пилот Румен Радев би могъл да стане следващият Виктор Орбан" и "да се превърне в кошмар за ЕС". Сходен е коментарът и на булевардния "Билд", който пита дали Радев сега ще замести Орбан. Изданието го нарича "разбирач на Путин" и припомня, че Радев отхвърля оръжейните доставки за Украйна.
"Изборът на Радев е ясно послание към Брюксел относно курса спрямо Украйна", отбелязва на свой ред "Тагесцайтунг" и цитира българския журналист и автор на ДВ Веселин Стойнев с думите, че Радев може да се превърне само в "отслабена версия" на Орбан. Според Стойнев ще трябва по-скоро да се подготвим за "постепенна геополитическа преориентация на страната, за възможно завръщане към старите енергийни зависимости и за по-конфликтно поведение в рамките на ЕС". Затова Брюксел трябва да се подготви за всички възможни сценарии, заключава изданието.
Дали България няма скоро да бъде управлявана в проруски стил, пита и авторитетният "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ). Авторът Михаел Мартенс посочва, че сега мнозина наблюдатели се питат дали Радев не е новият Орбан в ЕС. "Краткият отговор гласи: Не. Дългият отговор би трябвало да започва с думите: Не, обаче", пише Мартенс. Той все пак е на мнение, че опасенията от "нов Орбан" са пресилени, включително и поради факта, че - за разлика от Орбан - Радев не разполага с мнозинство от две трети.
Друг коментатор на ФАЦ обръща внимание на следния аспект от победата на Радев - че се знае твърде малко за възгледите му по икономически и финансови въпроси. А това е важно, изтъква авторът Андреас Мим, тъй като Германия е най-важният търговски партньор на България. Около една седма от българския износ е предназначена за най-голямата икономика в ЕС, а една десета от вноса идва оттам. "Но актуалните данни и прогнозите на икономистите не изглеждат толкова оптимистични. И през 2025 г. растежът остана под нивото от предходната година", изтъква изданието.
"Деликатно" от външнополитическа гледна точка
На опасенията за проруска линия в управлението на България обръща внимание и швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг". Изданието припомня, че Радев е бил против споразумението с Украйна, сключено от служебното правителство. Освен това той открито говори срещу изпращането на военна помощ за Украйна, която според него само удължавала войната. Подобни позиции създават главоболие в Брюксел. ЕС се опасява, че при управлението на Радев България може да се ориентира по-силно към Русия, пише още изданието и припомня, че Радев беше критично настроен и към въвеждането на еврото без референдум.
Германският "Франкфуртер Рундшау" разглежда победата на Радев като "деликатна" от външнополитическа гледна точка, тъй като той би могъл да постави ЕС под засилен натиск относно политиката спрямо Украйна. "При това той води с толкова голяма преднина тъкмо във време, в което руското влияние в Европа предстои да бъде измерено наново след изборите в Унгария. Успехът на Радев затруднява извода, че проруските сили биват изтласквани навсякъде в Европа", коментира изданието.
"Зюддойче Цайтунг" публикува интервю с българския писател Димитър Динев по повод романа му "Време на смелите". Статията няма пряка връзка с изборите в България, но в нея става дума и за манталитета на българите и българския избирател. "Онова, което се случва в България, е предупреждение за Европа", пише изданието, цитирайки автора, който изразява отчаяние от разпада на демокрацията. "В Източна Европа са си извлекли предимно една поука от историята: че от нея нищо не може да бъде научено", казва Динев пред германското издание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #24, #30, #81, #86
17:50 20.04.2026
2 О.Ф.
Коментиран от #12
17:50 20.04.2026
3 140 години стигат
Коментиран от #11
17:50 20.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фашистка България
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като ти надънят данъците, за да плащат на силоваците, които ще те бият, ако не си ги плащаш и недоволстваш... например?
Коментиран от #19
17:51 20.04.2026
6 АЙДЕЕЕ...!
Спрете се де...оставете ни сами да си решаваме съдбата...!
Коментиран от #114
17:51 20.04.2026
7 Сила
17:52 20.04.2026
8 за сънародниците
17:53 20.04.2026
9 Скапаното наzzzистко дойчовско зеле
Коментиран от #25
17:53 20.04.2026
10 Хаха
Това означава, че сме на прав път😉
17:53 20.04.2026
11 Гръмни се
До коментар #3 от "140 години стигат":Реезана карабино
17:53 20.04.2026
12 И какво загуби народът?!
До коментар #2 от "О.Ф.":Оковите на Борисов и Пеевски!
Крайно време беше...!
Коментиран от #20, #55, #70, #112
17:54 20.04.2026
13 Обективен
Коментиран от #84
17:54 20.04.2026
14 Българин
Освен някаква хунта, военен режим и безплатен робски труд по мобилизация на наборниците, може ли един фатмак да измисли?
Коментиран от #118
17:54 20.04.2026
15 Дедо ви...
където имаме съмнения за корупция, измами, далавери и кражби….
Коментиран от #46, #60, #82, #104, #107
17:54 20.04.2026
16 Бай Ганьо
17:55 20.04.2026
17 иван костов
17:55 20.04.2026
18 Лост
Коментиран от #27
17:56 20.04.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Фашистка България":чак дотам ...едва ли
17:56 20.04.2026
20 Късо ти е
До коментар #12 от "И какво загуби народът?!":Оковите на Борисов - Пеевски са една илюзия, реалността е Червената олигархия, наричана още и мафия, а тя през годините е непроменена от Луканов, през Жан Виденов, Царя та до ден днешен. Борисов, Пеевски са й просто служители. Тя издигна и сегашния и аз не мисля, че той ще й навреди и няма да й служи.
Коментиран от #26, #98
17:56 20.04.2026
21 Дойче Велле
Конгресът на Щатите взе решение и пари за евролиберастите не дава
Коментиран от #52
17:56 20.04.2026
22 Дика
Коментиран от #51
17:56 20.04.2026
23 ЯСНО ЧЕ....
17:56 20.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Запознат
До коментар #9 от "Скапаното наzzzистко дойчовско зеле":Като гледам нито една Бг копейка не се е завърнала от Германия,а и не е заминала за Русия!
Коментиран от #32, #62
17:57 20.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Синтракс
До коментар #18 от "Лост":Блоковете на Козлодуй ги спряха, защото бяха в трагично състояние и не подлежаха на модернизация. Тия блокове бяха много опасни, примитивни и им липсваха всякакви технологии за безопасност. Затова ги затвориха.
Коментиран от #89, #111, #113, #122
17:58 20.04.2026
28 големдебил
17:58 20.04.2026
29 Ха ХаХа
Сериозно ли бе петрохански.....
17:58 20.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бай Ганьо
Коментиран от #37, #49
17:59 20.04.2026
32 По запознат
До коментар #25 от "Запознат":Аз се върнах скоро,
Кога заминаваш за Украйна?
Коментиран от #41
17:59 20.04.2026
33 ООрана държава
18:00 20.04.2026
34 Анонимен
18:00 20.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Някой
18:00 20.04.2026
37 Реално
До коментар #31 от "Бай Ганьо":Петроханските еераси хванаха якият авиаторски
Коментиран от #50
18:01 20.04.2026
38 РЕАЛИСТ
18:01 20.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Запознат
До коментар #32 от "По запознат":Дреме ми за Украйна,аз съм в Скандинавията,тук е високия стандарт
Коментиран от #43, #45
18:01 20.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха ХаХа
До коментар #41 от "Запознат":Много е висок.
Кога раждаш негърчето?
Коментиран от #71
18:03 20.04.2026
44 Няма проблеми,но след като ти ръгнеш
До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":с мешката за WCкрайна,че Зельо наркомански смърча на наzzzиста Шмръц да му връща младото месце,че на фронта няма кой да иде и губи ката ден с километри територия.
Коментиран от #48
18:03 20.04.2026
45 Браво
До коментар #41 от "Запознат":Докато Путин дълбае на място в Украйна, Скандинавия е в безопасност. Някои се чудят, защо и как така Скандинавия дава безплатно помощ на Украйна. Ей така... купуват си спокойствие.
18:03 20.04.2026
46 баба вюна
До коментар #15 от "Дедо ви...":Заради тоя,дето въртеше очите на снощния брифинг,не спах цяла нощ от страх.Егати и гадния поглед.Ужас.Добре че Мунчо ги праща в 5-та глуха.
18:03 20.04.2026
47 Нормално
18:03 20.04.2026
48 Ха ха х
До коментар #44 от "Няма проблеми,но след като ти ръгнеш":Абе да не вземеш ти да шмъркаш, когато Радев те поведе към Сибир?
18:04 20.04.2026
49 Важно
До коментар #31 от "Бай Ганьо":е сега Радев дави бръсне на сухо !
Коментиран от #67
18:04 20.04.2026
50 Бай Ганьо
До коментар #37 от "Реално":Нали обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил?
Коментиран от #64
18:04 20.04.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ха ха ха ха
До коментар #21 от "Дойче Велле":Дойче Веле е германско. Ха ха ха ха
Аз викам да закриваме Раша Тудей. Без руска пропаганда ще мирясате, ще се успокоите и ще заживеете щастлив живот. Ще забравиш, че Сорос те дебне под леглото и в гардероба или в кенефа?
Коментиран от #54
18:05 20.04.2026
53 Лютеница
"Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало?
Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!
Някой знае ли: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало?
Коментиран от #59, #101, #119
18:06 20.04.2026
54 Ха ХаХа
До коментар #52 от "Ха ха ха ха":Германско е на Най телефонистче....
18:07 20.04.2026
55 СВDС
До коментар #12 от "И какво загуби народът?!":Оковите ги слагат тези, които са в сянка и не ги виждаш. Дали тези окови се казват Борисов, Пеевски или Радев, едва ли има значение. Сега гледай как теориите на конспирациите стават практика на конспирациите. Няма да имаш нищо и ще си щастлив.
18:07 20.04.2026
56 Румен Радев, политик
До коментар #42 от "Кажи":България трябва следва само собствени, национални интереси !!! За ПЯТЬ года отчетливо видяхме че интерес към Русия нямаме. Пачему ? България със слабаци не дружи ☝️ Га Русия стане бяла държава добро пожаловали, а сега къшшшш......не ни трябвате.
Коментиран от #61
18:07 20.04.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Аз съм от ссср
Коментиран от #102
18:08 20.04.2026
59 Има информация вавсякъде
До коментар #53 от "Лютеница":Но за тъпунгери няма....
Коментиран от #63
18:08 20.04.2026
60 Той тоз е шефа де закриля
До коментар #15 от "Дедо ви...":най-големите корупционери и крадци.
18:09 20.04.2026
61 Ха ХаХа
До коментар #56 от "Румен Радев, политик":Идиот 119%
Коментиран от #65
18:10 20.04.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Лютеница
До коментар #59 от "Има информация вавсякъде":Ти да не си от свитата на БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК,
ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА СИНА НА ЦИНГУРЕЛАТА МАРУЦА БАЙ ТОДОРАНЧО?
Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!
останалото е:
Изборна "ЛЮБОВ"
Някой може ли да изясни....
Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?
Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!
Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?
Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?
А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!
18:12 20.04.2026
64 Така е
До коментар #50 от "Бай Ганьо":Според Петроханските еераси....
18:13 20.04.2026
65 Румен Радев, политик
До коментар #61 от "Ха ХаХа":Бъди прагматик ☝️
18:13 20.04.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Бай Ганьо
До коментар #49 от "Важно":Да видим,дали Радев ,ще ги вкара крадците в затвора ,всички са в един цирк наречен ДС!
18:14 20.04.2026
68 Перо
18:15 20.04.2026
69 Ха ХаХа
До коментар #62 от "Даам не си запознат,защото слушаш":А бе педигрипал можеш ли да четеш ?
Само ти не разбра колко не са гласували и колко са гласували.
Тъпанарино всички агенции пишат това и колко от негласувал3те по рано сега са гласували и за кого.
Марш вУкрайна за тор
18:16 20.04.2026
70 Доброто е че си отиват Дос и герб
До коментар #12 от "И какво загуби народът?!":Лошото е че месията ни води към Путин
Коментиран от #78
18:17 20.04.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 дгфгфсгсд
Коментиран от #80
18:17 20.04.2026
73 Либе
18:18 20.04.2026
74 Само питам ❓
18:18 20.04.2026
75 КИСЕЛОТО ЗЕЛЕ Е ВКИСНАТО НАПЪЛНО
Коментиран от #88
18:19 20.04.2026
76 Бг гражданин
18:19 20.04.2026
77 Щастливеца
Коментиран от #105
18:19 20.04.2026
78 Румен Радев, политик
До коментар #70 от "Доброто е че си отиват Дос и герб":".. месията ни води към Путин..."
Официален протест !!!
България твърдо е ориентирана към ЕС ☝️
Путин и Русия няма какво предложат на България освен шепа изсънали шишарки.
Коментиран от #91, #106
18:20 20.04.2026
79 хихи
Коментиран от #83
18:21 20.04.2026
80 Нашата държава
До коментар #72 от "дгфгфсгсд":има нужда от силна ръка/ можете да го наричате и"диктатор"/,но важното е да създаде Ред и Справедливост,и край на кражбите в"особено големи размери!"
18:21 20.04.2026
81 Ако ни спрат
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":субсидиите идва големия глад. Не вярвам да се стигне до такива брутални сценарии :)))
18:22 20.04.2026
82 Радев
До коментар #15 от "Дедо ви...":Ако не се шегуваш,си в голяма заблуда и ще ти стане тъжно след един месец,защото нищо,ама нищо няма да се промени,защото Шиши пак е в парламента и то благодарение на фатмака(ДС)
18:22 20.04.2026
83 Мижи
До коментар #79 от "хихи":турко,само с хихи кане не става!
18:22 20.04.2026
84 хихи
До коментар #13 от "Обективен":от ПБ 2/3 развяват шареното знаме.😂
18:24 20.04.2026
85 !!!?
Радев обяви Русия за агресор !
Путин обяви България за вражеска държава !
Путин е обявен от международния Трибунал в Хага за издирване и задържане за отвличане на украински деца и масови убийства в Украйна !
България като страна подписала сътрудничество с Хагския международен съд е длъжна да Путин ако той се намира на българска територия !
Въпросът е:
Защо Радев не покани Путин да "преговаря" в централата на КГБ при Камчия да видиме дали толкова ербап, а не да се крие зад Макрон !!!?
18:24 20.04.2026
86 Атина Палада
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като ти спрат купоните ще идеш да работиш. Ти цял живот на купони ли смяташ да караш?
18:26 20.04.2026
87 лиzaч
18:27 20.04.2026
88 уфф
До коментар #75 от "КИСЕЛОТО ЗЕЛЕ Е ВКИСНАТО НАПЪЛНО":то пък дъртия Путин не е вкиснат, на 80 години и от 5 години в бункера, представяй си какво е положението 😁
18:28 20.04.2026
89 Атина Палада
До коментар #27 от "Синтракс":Нашите блокове са далеч по безопасни и далеч по модерни от тези във Франция! И точно затова ги спряха ,защото бяха по модерни от западните..
18:31 20.04.2026
90 Оле олеле
Докога тиа дет се напиват с бира ще продължават да"учат" тези, които изтрезняват с бира ???!
18:32 20.04.2026
91 Атина Палада
До коментар #78 от "Румен Радев, политик":Е,вярно е ,че Русия не може като Запада да ти предложи пакистанци :)
18:34 20.04.2026
92 Дано
18:36 20.04.2026
93 анонимен
18:42 20.04.2026
94 Архимандрисандрит Бибиян
18:42 20.04.2026
95 Майстора
Коментиран от #96
18:43 20.04.2026
96 По-скоро на
До коментар #95 от "Майстора":ЦРУ.
18:44 20.04.2026
97 ДВ кенефа
18:46 20.04.2026
98 Къс ти е
До коментар #20 от "Късо ти е":Забрави да споменеш и тъмночервения БКП Костов бащата на дб педофилите
18:48 20.04.2026
99 анонимен
18:49 20.04.2026
100 Иванчо
18:56 20.04.2026
101 Миииии
До коментар #53 от "Лютеница":Виж на страницата на ЦИК каква е избирателната активност и ще разбереш колко процента не са гласували. Все пак зависи и каква оценка имаш по математика в началното училище.
18:58 20.04.2026
102 Ха ха ха
До коментар #58 от "Аз съм от ссср":Ще видиш кои са прости при управлението Радев Боташев много скоро
19:00 20.04.2026
103 Като държава от НАТО
19:00 20.04.2026
104 Ха ха ха
До коментар #15 от "Дедо ви...":Изрод от филм на ужасите е на снимката
19:01 20.04.2026
105 Какво му е
До коментар #77 от "Щастливеца":на обкръжението му ?
19:05 20.04.2026
106 7777777
До коментар #78 от "Румен Радев, политик":За 20 години в ес не станахме богата, просперираща и уредена държава.
Заплатите не станаха по 3000 евро, стоките са вносни и два пъти по скъпи отколкото на запад, родна стока почти няма ес се разпада. Сега нека друг да управлява и да съживи българия. Всичко добро за света ще дойде от изток, а пък русия е четвърта икономика в света, а в първите 10 няма нито една европейска държава.
Коментиран от #116, #121
19:06 20.04.2026
107 Хи хи хи
До коментар #15 от "Дедо ви...":Махмурлука..........
си е гадна работа
19:12 20.04.2026
108 Председателят
19:17 20.04.2026
109 с дърти
19:21 20.04.2026
110 Анализатора
Коментиран от #117
19:21 20.04.2026
111 Миньоро
До коментар #27 от "Синтракс":Грешиш друже. Четирите блока бяха модернизирани и лицензирани за работа до 2028 година. Да но европейските интереси бяха други и не им трябваше енергийно независима държава.
19:29 20.04.2026
112 Сега ще видиш
До коментар #12 от "И какво загуби народът?!":Как Радев ще се прегърне с Боко решише за да направят правителство. Възможно е из педофилите от ппдп
19:31 20.04.2026
113 Киро
До коментар #27 от "Синтракс":Колега,коментарът ти е неподходящ..... Първи и втори блок бяха поизостанали,но 3 и 4 бяха модернизирани и дори от МАЕ бяха удивени от състоянието на тези блокове!Но поради интересите на Франция и Гърция ,пък и желанието да бъдем в ЕС,България се съгласи да ги закрие. Загуба за България....
19:32 20.04.2026
114 стоян
До коментар #6 от "АЙДЕЕЕ...!":До 6 ком - другар зелето не те обработва а ни предупреждава че могат да ни орежат европейските субсидии ако Радев е против помощите за Украйна а само за селското стопанства са 800 000 милиона на година и тогава тракторите ще блокират народното събрание
19:51 20.04.2026
115 зелето реве на мен ми е добре
19:57 20.04.2026
116 Румен Радев, политик
До коментар #106 от "7777777":"...Русия е четвърта икономика в света..."
Русия е четвърта икономика с света, но ходи с галоши ?
Нещо не ми се връзва бе другарю....😁
19:59 20.04.2026
117 а защо не
До коментар #110 от "Анализатора":300 000 предатели продажници да не си заминат за любимя брюксел да мият кенефи??? не си ли малко нагъл да искаш малцинството да оставате ?
20:00 20.04.2026
118 стоян
До коментар #14 от "Българин":До 14 ком - коментара ти е направо в десятката - ще натиска данъчните да тормозят бизнеса за пари - да има за държавните чиновници и шапкари а тия дето гласуваха за него ще духат
20:06 20.04.2026
119 Айнщайн
До коментар #53 от "Лютеница":Не е важно "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало? Важното е %-та от неизвестния %. Това си е чиста теория на относителността.
20:06 20.04.2026
120 Още не могат да простят на Русия за ВСВ
Коментиран от #128
20:44 20.04.2026
121 13675
До коментар #106 от "7777777":Айде бе, някой хора вземат много над 3000€,това,че ти не можеш не значи, че е не възможно. За, 4-та икономика е живо доказателство как богата държава на ресурси е с една от най бедния народ и алкохолизиран
20:50 20.04.2026
122 хахо рахо -как си ти
До коментар #27 от "Синтракс":Блоковете в Козлодуй можеха да работят поне още 35- 40 години ,как си позволяваш да говориш след като не си информиран ??? Това го знам от първо лице !!! Това беше цената за да влезем
в ЕС за да ни фалират на всичкото отгоре !! Живях потова време и беше глад и мор с купони и нямаша никаква работа всичко фалираха и затвориха . Днешните млади се оказват с килйино образование -- за обща култура и дума не може да става . КАКВО ЩЕ ИЗГРАДИТЕ ВИЕ МНЛАДИТЕ ??? ИЛИ ЩЕ ЧАКАТЕ РОБОТИТЕ ДА ВИ РАБОТЯТ ! УМСТВЕНА НИЩЕТА ТОВА СТЕ ВСИЧКИТЕ КОМЕНТИРАЩИ ОТ ТОВА СТРАДАТЕ . НА КОЛКО ОПЕРО ОТИДОХТЕ КОЛКИ ТЕАТРИ ИЗГЛЕДАХТЕ КОЛКО ИЗЛОЖБИ ПОСЕТИХТЕ . ЯХВАТЕ ТЕЛЕФОНИТЕ СИ И МИСЛИТЕ ЧЕ СТЕ НЕЩИ СЪЩЕСТВЕНО У Ж А С!!!
20:56 20.04.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Ппврст
21:14 20.04.2026
125 колко пък да са експерименти
21:15 20.04.2026
126 Зелен чорап
21:59 20.04.2026
127 .....
00:14 21.04.2026
128 ,,,,,,
До коментар #120 от "Още не могат да простят на Русия за ВСВ":Ми некви напъни, но по принцип са плоски😂
00:16 21.04.2026