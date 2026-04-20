"Разбирач на Путин", "Приятел на Русия", "Троянски кон"

"Разбирач на Путин", "Приятел на Русия", "Троянски кон"

20 Април, 2026 17:47 3 687 128

Никой не може да отрече, че българите имат известна склонност към експерименти пред изборната урна

"Разбирач на Путин", "Приятел на Русия", "Троянски кон" - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Никой не може да отрече, че българите имат известна склонност към експерименти пред изборната урна" - какво пишат немскоезичните издания за Румен Радев и изборите в България.

Немскоезичните издания са единодушни в оценките си за Румен Радев - в заглавията се говори за "приятел на Русия", за "разбирач на Путин", за следващ "Троянски кон" в ЕС и за "избор, който представлява ясно послание и към ЕС".

"Шоуто на Румен"

Никой не може да отрече, че българите имат известна склонност към експерименти пред изборната урна, пише Барбара Йортел - журналистка в германския "Тагесцайтунг" (ТАЦ), която добре познава политическите развития в България. В статия, озаглавена "Шоуто на Румен", тя припомня, че почти няма политическа сила, на която българите да не са поверявали досега съдбата на страната си от 1989 насам. "През 2001 г. дори последният цар беше "възкресен", за да поведе България към по-добро бъдеще като министър-председател", пише Йортел. "Съставянето на стабилно правителство обаче няма да е непременно лесна задача, а победителят Радев, който просто "прелетя" над останалите кандидати, може бързо да се приземи в българската реалност", коментира германската журналистка.

Вестник "Меркур" акцентира на свой ред върху опасенията, че "проруският бивш военен пилот Румен Радев би могъл да стане следващият Виктор Орбан" и "да се превърне в кошмар за ЕС". Сходен е коментарът и на булевардния "Билд", който пита дали Радев сега ще замести Орбан. Изданието го нарича "разбирач на Путин" и припомня, че Радев отхвърля оръжейните доставки за Украйна.

"Изборът на Радев е ясно послание към Брюксел относно курса спрямо Украйна", отбелязва на свой ред "Тагесцайтунг" и цитира българския журналист и автор на ДВ Веселин Стойнев с думите, че Радев може да се превърне само в "отслабена версия" на Орбан. Според Стойнев ще трябва по-скоро да се подготвим за "постепенна геополитическа преориентация на страната, за възможно завръщане към старите енергийни зависимости и за по-конфликтно поведение в рамките на ЕС". Затова Брюксел трябва да се подготви за всички възможни сценарии, заключава изданието.

Дали България няма скоро да бъде управлявана в проруски стил, пита и авторитетният "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ). Авторът Михаел Мартенс посочва, че сега мнозина наблюдатели се питат дали Радев не е новият Орбан в ЕС. "Краткият отговор гласи: Не. Дългият отговор би трябвало да започва с думите: Не, обаче", пише Мартенс. Той все пак е на мнение, че опасенията от "нов Орбан" са пресилени, включително и поради факта, че - за разлика от Орбан - Радев не разполага с мнозинство от две трети.

Друг коментатор на ФАЦ обръща внимание на следния аспект от победата на Радев - че се знае твърде малко за възгледите му по икономически и финансови въпроси. А това е важно, изтъква авторът Андреас Мим, тъй като Германия е най-важният търговски партньор на България. Около една седма от българския износ е предназначена за най-голямата икономика в ЕС, а една десета от вноса идва оттам. "Но актуалните данни и прогнозите на икономистите не изглеждат толкова оптимистични. И през 2025 г. растежът остана под нивото от предходната година", изтъква изданието.

"Деликатно" от външнополитическа гледна точка

На опасенията за проруска линия в управлението на България обръща внимание и швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг". Изданието припомня, че Радев е бил против споразумението с Украйна, сключено от служебното правителство. Освен това той открито говори срещу изпращането на военна помощ за Украйна, която според него само удължавала войната. Подобни позиции създават главоболие в Брюксел. ЕС се опасява, че при управлението на Радев България може да се ориентира по-силно към Русия, пише още изданието и припомня, че Радев беше критично настроен и към въвеждането на еврото без референдум.

Германският "Франкфуртер Рундшау" разглежда победата на Радев като "деликатна" от външнополитическа гледна точка, тъй като той би могъл да постави ЕС под засилен натиск относно политиката спрямо Украйна. "При това той води с толкова голяма преднина тъкмо във време, в което руското влияние в Европа предстои да бъде измерено наново след изборите в Унгария. Успехът на Радев затруднява извода, че проруските сили биват изтласквани навсякъде в Европа", коментира изданието.

"Зюддойче Цайтунг" публикува интервю с българския писател Димитър Динев по повод романа му "Време на смелите". Статията няма пряка връзка с изборите в България, но в нея става дума и за манталитета на българите и българския избирател. "Онова, което се случва в България, е предупреждение за Европа", пише изданието, цитирайки автора, който изразява отчаяние от разпада на демокрацията. "В Източна Европа са си извлекли предимно една поука от историята: че от нея нищо не може да бъде научено", казва Динев пред германското издание.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 58 Отговор
    най-много да ни спрат евросубс./ друго не виждам ква поразия може да направи , но тая е достатъчна

    Коментиран от #5, #24, #30, #81, #86

    17:50 20.04.2026

  • 2 О.Ф.

    53 68 Отговор
    Радев спечели, а народът загуби.

    Коментиран от #12

    17:50 20.04.2026

  • 3 140 години стигат

    27 49 Отговор
    Закривай и заличавай! Има по-качествени етноси, способни на по-качествени държави.

    Коментиран от #11

    17:50 20.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фашистка България

    15 19 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като ти надънят данъците, за да плащат на силоваците, които ще те бият, ако не си ги плащаш и недоволстваш... например?

    Коментиран от #19

    17:51 20.04.2026

  • 6 АЙДЕЕЕ...!

    76 20 Отговор
    Зелето,пак се опитва да ни обработва...!
    Спрете се де...оставете ни сами да си решаваме съдбата...!

    Коментиран от #114

    17:51 20.04.2026

  • 7 Сила

    21 18 Отговор
    Охоооо , разбирач и още как !!! Д у п е д а в е ц направо !!!

    17:52 20.04.2026

  • 8 за сънародниците

    35 5 Отговор
    Не е склонност към експеримент, а вродена ирационална вяра в добрия юнак Крали Марко да ги защити от поганците изедници.

    17:53 20.04.2026

  • 9 Скапаното наzzzистко дойчовско зеле

    62 22 Отговор
    вкиснато да не си позволява да дава оценки а да си гледа собствения халифат,че немците бягат през глава от немската кочина дори и към Русия.

    Коментиран от #25

    17:53 20.04.2026

  • 10 Хаха

    65 20 Отговор
    Голям рев на розовите понита 🦄 😂😂😂
    Това означава, че сме на прав път😉

    17:53 20.04.2026

  • 11 Гръмни се

    21 5 Отговор

    До коментар #3 от "140 години стигат":

    Реезана карабино

    17:53 20.04.2026

  • 12 И какво загуби народът?!

    55 16 Отговор

    До коментар #2 от "О.Ф.":

    Оковите на Борисов и Пеевски!
    Крайно време беше...!

    Коментиран от #20, #55, #70, #112

    17:54 20.04.2026

  • 13 Обективен

    52 15 Отговор
    Много се радвам ,че шарените знамена треска ги тресе и от Радев

    Коментиран от #84

    17:54 20.04.2026

  • 14 Българин

    32 41 Отговор
    Не знам, как си представят човек, комунист, военен, който цял живот е бил на държавна издръжка от люлката, до учението си, след това на службата си и от нея директно в политиката, че такъв човек ще разбира проблемите на нормалните работници и предприемачи, които се трудят в частния сектор или генерират БВП. Радев може да разбере само фатмаците, минцифаите и пожарникарите. И техните терзания, как например да пребият и ограбят цивилните.
    Освен някаква хунта, военен режим и безплатен робски труд по мобилизация на наборниците, може ли един фатмак да измисли?

    Коментиран от #118

    17:54 20.04.2026

  • 15 Дедо ви...

    25 10 Отговор
    Лицето мръсно греда не смей се. Тази снимка трябва да се сложи във всяка държавна институция
    където имаме съмнения за корупция, измами, далавери и кражби….

    Коментиран от #46, #60, #82, #104, #107

    17:54 20.04.2026

  • 16 Бай Ганьо

    11 15 Отговор
    Да живее ДС

    17:55 20.04.2026

  • 17 иван костов

    48 9 Отговор
    И аз съм загрижен, че Германия се управлява от всякакви из роди и не хора! Колкото до експериментите пред урната германците са много по ексцентрични! Нека си припомним австрийският художник, примерно!🤥

    17:55 20.04.2026

  • 18 Лост

    44 10 Отговор
    Ама Радев да не е премиер на Украйна,че да ни интересува какво мисли ЕС?То и ЕС ни каза да спрем блоковете на Козлодуй, пък после се оказа, че това било най-зелената енергия.

    Коментиран от #27

    17:56 20.04.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Фашистка България":

    чак дотам ...едва ли

    17:56 20.04.2026

  • 20 Късо ти е

    20 15 Отговор

    До коментар #12 от "И какво загуби народът?!":

    Оковите на Борисов - Пеевски са една илюзия, реалността е Червената олигархия, наричана още и мафия, а тя през годините е непроменена от Луканов, през Жан Виденов, Царя та до ден днешен. Борисов, Пеевски са й просто служители. Тя издигна и сегашния и аз не мисля, че той ще й навреди и няма да й служи.

    Коментиран от #26, #98

    17:56 20.04.2026

  • 21 Дойче Велле

    26 9 Отговор
    Скоро ще бъде закрито като Свободна Европа.
    Конгресът на Щатите взе решение и пари за евролиберастите не дава

    Коментиран от #52

    17:56 20.04.2026

  • 22 Дика

    15 20 Отговор
    Почне Радев много да се репчи в ЕС, ще стои отвън в коридора като Орбан, а тук съвсем ще разберем къде сер.т гладните и ще има патаклама пак по улиците.

    Коментиран от #51

    17:56 20.04.2026

  • 23 ЯСНО ЧЕ....

    18 9 Отговор
    ЗЕЛЕТО НЕ МОЖЕ ДА СДЪРЖИ ВОН ЯТА СИ В ТАКЪВ МОМЕНТ....И АКТИВИРА МЕСНАТА ШЛАКА

    17:56 20.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Запознат

    15 19 Отговор

    До коментар #9 от "Скапаното наzzzистко дойчовско зеле":

    Като гледам нито една Бг копейка не се е завърнала от Германия,а и не е заминала за Русия!

    Коментиран от #32, #62

    17:57 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Синтракс

    11 22 Отговор

    До коментар #18 от "Лост":

    Блоковете на Козлодуй ги спряха, защото бяха в трагично състояние и не подлежаха на модернизация. Тия блокове бяха много опасни, примитивни и им липсваха всякакви технологии за безопасност. Затова ги затвориха.

    Коментиран от #89, #111, #113, #122

    17:58 20.04.2026

  • 28 големдебил

    8 4 Отговор
    Забравихте да пишете и че сме склонни към мазохизъм.

    17:58 20.04.2026

  • 29 Ха ХаХа

    25 9 Отговор
    Жан Виденов бил червена мафия?
    Сериозно ли бе петрохански.....

    17:58 20.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Ганьо

    7 14 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #37, #49

    17:59 20.04.2026

  • 32 По запознат

    14 5 Отговор

    До коментар #25 от "Запознат":

    Аз се върнах скоро,
    Кога заминаваш за Украйна?

    Коментиран от #41

    17:59 20.04.2026

  • 33 ООрана държава

    14 4 Отговор
    Едно и също плювате, вече се протърка, а и не отговаря на истината, а и не ни пука, важна е България

    18:00 20.04.2026

  • 34 Анонимен

    17 5 Отговор
    Забрана на анти-българските НПО-та като зелето

    18:00 20.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Някой

    15 7 Отговор
    Точно от германец акъл не ща.

    18:00 20.04.2026

  • 37 Реално

    11 10 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Ганьо":

    Петроханските еераси хванаха якият авиаторски

    Коментиран от #50

    18:01 20.04.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    26 10 Отговор
    Изборът на Радев наистина е сигнал към Брюксел, че греши в политиката си спрямо Украйна. Хората избраха Радев, заради възгледите му, а не щото рита топка, като Бойко. Според този журналист Веселин Стойнев, да избереш по евтини горива на пазара, било връщане към стари енергийни зависимости. Според другият журналист, Димитър Динев, сме имали разпад на демокрацията. Що, щото не избраха техните хора. Значи имаме право да гласуваме, но трябва все правилния човек, който следва правата линия, успоредна на брюкселската/ интерпретирам вица за Априлската линия/

    18:01 20.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Запознат

    7 8 Отговор

    До коментар #32 от "По запознат":

    Дреме ми за Украйна,аз съм в Скандинавията,тук е високия стандарт

    Коментиран от #43, #45

    18:01 20.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ХаХа

    9 4 Отговор

    До коментар #41 от "Запознат":

    Много е висок.
    Кога раждаш негърчето?

    Коментиран от #71

    18:03 20.04.2026

  • 44 Няма проблеми,но след като ти ръгнеш

    11 6 Отговор

    До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с мешката за WCкрайна,че Зельо наркомански смърча на наzzzиста Шмръц да му връща младото месце,че на фронта няма кой да иде и губи ката ден с километри територия.

    Коментиран от #48

    18:03 20.04.2026

  • 45 Браво

    10 7 Отговор

    До коментар #41 от "Запознат":

    Докато Путин дълбае на място в Украйна, Скандинавия е в безопасност. Някои се чудят, защо и как така Скандинавия дава безплатно помощ на Украйна. Ей така... купуват си спокойствие.

    18:03 20.04.2026

  • 46 баба вюна

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо ви...":

    Заради тоя,дето въртеше очите на снощния брифинг,не спах цяла нощ от страх.Егати и гадния поглед.Ужас.Добре че Мунчо ги праща в 5-та глуха.

    18:03 20.04.2026

  • 47 Нормално

    8 3 Отговор
    Не може да минем без яловия коментар на дв.

    18:03 20.04.2026

  • 48 Ха ха х

    8 5 Отговор

    До коментар #44 от "Няма проблеми,но след като ти ръгнеш":

    Абе да не вземеш ти да шмъркаш, когато Радев те поведе към Сибир?

    18:04 20.04.2026

  • 49 Важно

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Ганьо":

    е сега Радев дави бръсне на сухо !

    Коментиран от #67

    18:04 20.04.2026

  • 50 Бай Ганьо

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "Реално":

    Нали обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил?

    Коментиран от #64

    18:04 20.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ха ха ха ха

    1 15 Отговор

    До коментар #21 от "Дойче Велле":

    Дойче Веле е германско. Ха ха ха ха

    Аз викам да закриваме Раша Тудей. Без руска пропаганда ще мирясате, ще се успокоите и ще заживеете щастлив живот. Ще забравиш, че Сорос те дебне под леглото и в гардероба или в кенефа?

    Коментиран от #54

    18:05 20.04.2026

  • 53 Лютеница

    2 0 Отговор
    Никъде няма информация

    "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало?

    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    Някой знае ли: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало?

    Коментиран от #59, #101, #119

    18:06 20.04.2026

  • 54 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ха ха ха":

    Германско е на Най телефонистче....

    18:07 20.04.2026

  • 55 СВDС

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "И какво загуби народът?!":

    Оковите ги слагат тези, които са в сянка и не ги виждаш. Дали тези окови се казват Борисов, Пеевски или Радев, едва ли има значение. Сега гледай как теориите на конспирациите стават практика на конспирациите. Няма да имаш нищо и ще си щастлив.

    18:07 20.04.2026

  • 56 Румен Радев, политик

    6 12 Отговор

    До коментар #42 от "Кажи":

    България трябва следва само собствени, национални интереси !!! За ПЯТЬ года отчетливо видяхме че интерес към Русия нямаме. Пачему ? България със слабаци не дружи ☝️ Га Русия стане бяла държава добро пожаловали, а сега къшшшш......не ни трябвате.

    Коментиран от #61

    18:07 20.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Аз съм от ссср

    17 2 Отговор
    Нашите "приятели"ни казват,вие сте прости след като не си избирате ПП-ДБ или ГЕРБ на избори.А историята я знаем Германия не трябва да ни учи,Хитлер и нациска Германия са най голямото зло в 20ти век.

    Коментиран от #102

    18:08 20.04.2026

  • 59 Има информация вавсякъде

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Лютеница":

    Но за тъпунгери няма....

    Коментиран от #63

    18:08 20.04.2026

  • 60 Той тоз е шефа де закриля

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо ви...":

    най-големите корупционери и крадци.

    18:09 20.04.2026

  • 61 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Румен Радев, политик":

    Идиот 119%

    Коментиран от #65

    18:10 20.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Лютеница

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Има информация вавсякъде":

    Ти да не си от свитата на БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК,
    ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА СИНА НА ЦИНГУРЕЛАТА МАРУЦА БАЙ ТОДОРАНЧО?

    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    18:12 20.04.2026

  • 64 Така е

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "Бай Ганьо":

    Според Петроханските еераси....

    18:13 20.04.2026

  • 65 Румен Радев, политик

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ха ХаХа":

    Бъди прагматик ☝️

    18:13 20.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Бай Ганьо

    6 2 Отговор

    До коментар #49 от "Важно":

    Да видим,дали Радев ,ще ги вкара крадците в затвора ,всички са в един цирк наречен ДС!

    18:14 20.04.2026

  • 68 Перо

    18 1 Отговор
    Вижте си Урсула и Меркел и тогава швабите да говорят против българите! Хитлер ще се обърне в гроба, ако види, че най-голямата джендърия и унтерменши в Европа са станали германците!

    18:15 20.04.2026

  • 69 Ха ХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #62 от "Даам не си запознат,защото слушаш":

    А бе педигрипал можеш ли да четеш ?
    Само ти не разбра колко не са гласували и колко са гласували.
    Тъпанарино всички агенции пишат това и колко от негласувал3те по рано сега са гласували и за кого.
    Марш вУкрайна за тор

    18:16 20.04.2026

  • 70 Доброто е че си отиват Дос и герб

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "И какво загуби народът?!":

    Лошото е че месията ни води към Путин

    Коментиран от #78

    18:17 20.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 дгфгфсгсд

    1 3 Отговор
    И кандидат диктатор . В България са много и Борисов и Пеевски

    Коментиран от #80

    18:17 20.04.2026

  • 73 Либе

    13 2 Отговор
    растите в България и Европа полудяха! От такъв шамар скоро няма да се освестят,но после няма да спрат да му създават проблеми на Радев!Честита Победа!!!

    18:18 20.04.2026

  • 74 Само питам ❓

    11 0 Отговор
    Дойче Веле преписват ли статиите на Факти ? Или само робите трябва да предписват гледната точка на господарите ?

    18:18 20.04.2026

  • 75 КИСЕЛОТО ЗЕЛЕ Е ВКИСНАТО НАПЪЛНО

    12 1 Отговор
    ПОДЛОГИТЕ на краварите са напълно отчаяни , че братоубийствената война може да свърши и победителя ше е Русия !!!

    Коментиран от #88

    18:19 20.04.2026

  • 76 Бг гражданин

    10 1 Отговор
    Напред Радев,да се пукат душманите!!!

    18:19 20.04.2026

  • 77 Щастливеца

    12 2 Отговор
    Към Радев лично нямам особени притеснения, дори два пъти съм гласувал за него - я ми кажете кой президент по света от сегашните в момента може спокойно да слезе от пътнически самолет, да се качи на изтребител и да прави лупинги във въздуха. Я се замислете малко. Но обкръжението около него ме притеснява.

    Коментиран от #105

    18:19 20.04.2026

  • 78 Румен Радев, политик

    5 9 Отговор

    До коментар #70 от "Доброто е че си отиват Дос и герб":

     ".. месията ни води към Путин..."

    Официален протест !!!
    България твърдо е ориентирана към ЕС ☝️
    Путин и Русия няма какво предложат на България освен шепа изсънали шишарки.

    Коментиран от #91, #106

    18:20 20.04.2026

  • 79 хихи

    3 5 Отговор
    шоуто на Румен .😂

    Коментиран от #83

    18:21 20.04.2026

  • 80 Нашата държава

    9 1 Отговор

    До коментар #72 от "дгфгфсгсд":

    има нужда от силна ръка/ можете да го наричате и"диктатор"/,но важното е да създаде Ред и Справедливост,и край на кражбите в"особено големи размери!"

    18:21 20.04.2026

  • 81 Ако ни спрат

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    субсидиите идва големия глад. Не вярвам да се стигне до такива брутални сценарии :)))

    18:22 20.04.2026

  • 82 Радев

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо ви...":

    Ако не се шегуваш,си в голяма заблуда и ще ти стане тъжно след един месец,защото нищо,ама нищо няма да се промени,защото Шиши пак е в парламента и то благодарение на фатмака(ДС)

    18:22 20.04.2026

  • 83 Мижи

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "хихи":

    турко,само с хихи кане не става!

    18:22 20.04.2026

  • 84 хихи

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Обективен":

    от ПБ 2/3 развяват шареното знаме.😂

    18:24 20.04.2026

  • 85 !!!?

    7 8 Отговор
    Факти:
    Радев обяви Русия за агресор !
    Путин обяви България за вражеска държава !
    Путин е обявен от международния Трибунал в Хага за издирване и задържане за отвличане на украински деца и масови убийства в Украйна !
    България като страна подписала сътрудничество с Хагския международен съд е длъжна да Путин ако той се намира на българска територия !
    Въпросът е:
    Защо Радев не покани Путин да "преговаря" в централата на КГБ при Камчия да видиме дали толкова ербап, а не да се крие зад Макрон !!!?

    18:24 20.04.2026

  • 86 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като ти спрат купоните ще идеш да работиш. Ти цял живот на купони ли смяташ да караш?

    18:26 20.04.2026

  • 87 лиzaч

    4 6 Отговор
    на пу$$ин

    18:27 20.04.2026

  • 88 уфф

    3 7 Отговор

    До коментар #75 от "КИСЕЛОТО ЗЕЛЕ Е ВКИСНАТО НАПЪЛНО":

    то пък дъртия Путин не е вкиснат, на 80 години и от 5 години в бункера, представяй си какво е положението 😁

    18:28 20.04.2026

  • 89 Атина Палада

    12 5 Отговор

    До коментар #27 от "Синтракс":

    Нашите блокове са далеч по безопасни и далеч по модерни от тези във Франция! И точно затова ги спряха ,защото бяха по модерни от западните..

    18:31 20.04.2026

  • 90 Оле олеле

    6 1 Отговор
    А стига де !!!
    Докога тиа дет се напиват с бира ще продължават да"учат" тези, които изтрезняват с бира ???!

    18:32 20.04.2026

  • 91 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #78 от "Румен Радев, политик":

    Е,вярно е ,че Русия не може като Запада да ти предложи пакистанци :)

    18:34 20.04.2026

  • 92 Дано

    6 2 Отговор
    Закрият тая токсична медия

    18:36 20.04.2026

  • 93 анонимен

    10 1 Отговор
    ТЦЦ. Нито един от западните журналисти не разбират българската психология - защо българите гласуваха за Румен Радев. Всичките им анализи са за кръглата папка-кошчето за боклук.

    18:42 20.04.2026

  • 94 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Сичко друго да,ма троянски кон не! С тея пачи по скоро е троянски осел деа!

    18:42 20.04.2026

  • 95 Майстора

    7 4 Отговор
    След време ще се говори как умните и красивите със своите хепънинги разчистиха пътя на Радев.Дотолкова , че и той беше изненадан.Изобщо блестяща комбинация на ФСБ и ГРУ.

    Коментиран от #96

    18:43 20.04.2026

  • 96 По-скоро на

    4 0 Отговор

    До коментар #95 от "Майстора":

    ЦРУ.

    18:44 20.04.2026

  • 97 ДВ кенефа

    7 1 Отговор
    Трябва да бъде забранена и изгонена от България

    18:46 20.04.2026

  • 98 Къс ти е

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Късо ти е":

    Забрави да споменеш и тъмночервения БКП Костов бащата на дб педофилите

    18:48 20.04.2026

  • 99 анонимен

    10 1 Отговор
    Казват,че Борис Трети е споделял: министрите ми франкофили, генералите- германофили, народа- русофилски, само аз съм българофил. Надявам се Радев да е българофил, защото предишните управляващи не бяха.

    18:49 20.04.2026

  • 100 Иванчо

    8 0 Отговор
    Като отсеем глупостите, можем гордо да кажем - "Чичо Румен", дойде :)

    18:56 20.04.2026

  • 101 Миииии

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Лютеница":

    Виж на страницата на ЦИК каква е избирателната активност и ще разбереш колко процента не са гласували. Все пак зависи и каква оценка имаш по математика в началното училище.

    18:58 20.04.2026

  • 102 Ха ха ха

    0 7 Отговор

    До коментар #58 от "Аз съм от ссср":

    Ще видиш кои са прости при управлението Радев Боташев много скоро

    19:00 20.04.2026

  • 103 Като държава от НАТО

    6 0 Отговор
    България трябва да купи няколко ескадрили изстребители я Грипен я Мираж с тези Ф16 се изложихме и ние и американците

    19:00 20.04.2026

  • 104 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо ви...":

    Изрод от филм на ужасите е на снимката

    19:01 20.04.2026

  • 105 Какво му е

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Щастливеца":

    на обкръжението му ?

    19:05 20.04.2026

  • 106 7777777

    9 3 Отговор

    До коментар #78 от "Румен Радев, политик":

    За 20 години в ес не станахме богата, просперираща и уредена държава.
    Заплатите не станаха по 3000 евро, стоките са вносни и два пъти по скъпи отколкото на запад, родна стока почти няма ес се разпада. Сега нека друг да управлява и да съживи българия. Всичко добро за света ще дойде от изток, а пък русия е четвърта икономика в света, а в първите 10 няма нито една европейска държава.

    Коментиран от #116, #121

    19:06 20.04.2026

  • 107 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо ви...":

    Махмурлука..........


    си е гадна работа

    19:12 20.04.2026

  • 108 Председателят

    6 0 Отговор
    на Грузинския парламент: „Що се отнася до позициите му, това е добре известен номер, филм, който сме го гледали: всеки, който противоречи на Брюксел, по който и да е въпрос, незабавно бива заклеймен за проруски. Те сложиха този етикет на Тръмп. „Грузинска мечта“ беше наречена проруска. Всеки с глава на раменете, който смее да говори критично към Брюксел или му противоречи, бива заклеймен като проруски. Това е пропагандна техника, развика от разузнавателните служби в опит да се работи срещу политическите опоненти“, заяви Шалва Папуашвили.

    19:17 20.04.2026

  • 109 с дърти

    1 0 Отговор
    С дърти ........ нов бардак . Ще останете гладни и голи. Гарван гарвану око не вади. Да видим зърнари, енергетици дали?

    19:21 20.04.2026

  • 110 Анализатора

    0 6 Отговор
    3 000 000 българи да се върнат и да отиват на работа в Русия...хаха

    Коментиран от #117

    19:21 20.04.2026

  • 111 Миньоро

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Синтракс":

    Грешиш друже. Четирите блока бяха модернизирани и лицензирани за работа до 2028 година. Да но европейските интереси бяха други и не им трябваше енергийно независима държава.

    19:29 20.04.2026

  • 112 Сега ще видиш

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "И какво загуби народът?!":

    Как Радев ще се прегърне с Боко решише за да направят правителство. Възможно е из педофилите от ппдп

    19:31 20.04.2026

  • 113 Киро

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Синтракс":

    Колега,коментарът ти е неподходящ..... Първи и втори блок бяха поизостанали,но 3 и 4 бяха модернизирани и дори от МАЕ бяха удивени от състоянието на тези блокове!Но поради интересите на Франция и Гърция ,пък и желанието да бъдем в ЕС,България се съгласи да ги закрие. Загуба за България....

    19:32 20.04.2026

  • 114 стоян

    0 8 Отговор

    До коментар #6 от "АЙДЕЕЕ...!":

    До 6 ком - другар зелето не те обработва а ни предупреждава че могат да ни орежат европейските субсидии ако Радев е против помощите за Украйна а само за селското стопанства са 800 000 милиона на година и тогава тракторите ще блокират народното събрание

    19:51 20.04.2026

  • 115 зелето реве на мен ми е добре

    3 1 Отговор
    киселото зеле се къса от рев че е спечелил човек избран от народа а не човек поставен от урсулианците бълват пумия след пумия гнусния нойзи ще мирише една седмица на пумия след тоя бълвоч днес …

    19:57 20.04.2026

  • 116 Румен Радев, политик

    3 3 Отговор

    До коментар #106 от "7777777":

    "...Русия е четвърта икономика в света..."

    Русия е четвърта икономика с света, но ходи с галоши ?
    Нещо не ми се връзва бе другарю....😁

    19:59 20.04.2026

  • 117 а защо не

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "Анализатора":

    300 000 предатели продажници да не си заминат за любимя брюксел да мият кенефи??? не си ли малко нагъл да искаш малцинството да оставате ?

    20:00 20.04.2026

  • 118 стоян

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    До 14 ком - коментара ти е направо в десятката - ще натиска данъчните да тормозят бизнеса за пари - да има за държавните чиновници и шапкари а тия дето гласуваха за него ще духат

    20:06 20.04.2026

  • 119 Айнщайн

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Лютеница":

    Не е важно "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало? Важното е %-та от неизвестния %. Това си е чиста теория на относителността.

    20:06 20.04.2026

  • 120 Още не могат да простят на Русия за ВСВ

    2 0 Отговор
    Коментарите на дойче зеле са пропити от дълбоки мисли Изобилие на естествен интелект

    Коментиран от #128

    20:44 20.04.2026

  • 121 13675

    0 3 Отговор

    До коментар #106 от "7777777":

    Айде бе, някой хора вземат много над 3000€,това,че ти не можеш не значи, че е не възможно. За, 4-та икономика е живо доказателство как богата държава на ресурси е с една от най бедния народ и алкохолизиран

    20:50 20.04.2026

  • 122 хахо рахо -как си ти

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Синтракс":

    Блоковете в Козлодуй можеха да работят поне още 35- 40 години ,как си позволяваш да говориш след като не си информиран ??? Това го знам от първо лице !!! Това беше цената за да влезем
    в ЕС за да ни фалират на всичкото отгоре !! Живях потова време и беше глад и мор с купони и нямаша никаква работа всичко фалираха и затвориха . Днешните млади се оказват с килйино образование -- за обща култура и дума не може да става . КАКВО ЩЕ ИЗГРАДИТЕ ВИЕ МНЛАДИТЕ ??? ИЛИ ЩЕ ЧАКАТЕ РОБОТИТЕ ДА ВИ РАБОТЯТ ! УМСТВЕНА НИЩЕТА ТОВА СТЕ ВСИЧКИТЕ КОМЕНТИРАЩИ ОТ ТОВА СТРАДАТЕ . НА КОЛКО ОПЕРО ОТИДОХТЕ КОЛКИ ТЕАТРИ ИЗГЛЕДАХТЕ КОЛКО ИЗЛОЖБИ ПОСЕТИХТЕ . ЯХВАТЕ ТЕЛЕФОНИТЕ СИ И МИСЛИТЕ ЧЕ СТЕ НЕЩИ СЪЩЕСТВЕНО У Ж А С!!!

    20:56 20.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Ппврст

    1 0 Отговор
    Лъсна ию юорслс манъслитетси ,,хуманизмс,, на западмяците. Мямс змачение кскео искст бългсрите избирайки Радев, с кск той може евентуслнп да им попречи нс мръсните игри с България. Ппврст

    21:14 20.04.2026

  • 125 колко пък да са експерименти

    2 0 Отговор
    След един немски експеримент се наложи да си спасяваме евреите.

    21:15 20.04.2026

  • 126 Зелен чорап

    2 0 Отговор
    Ше ви опраим 800 дни най много вервайте ми

    21:59 20.04.2026

  • 127 .....

    0 0 Отговор
    Тая па и тя голямата разбирачка🤣🤣

    00:14 21.04.2026

  • 128 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Още не могат да простят на Русия за ВСВ":

    Ми некви напъни, но по принцип са плоски😂

    00:16 21.04.2026