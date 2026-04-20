"Разбирач на Путин", "Приятел на Русия", "Троянски кон"

"Никой не може да отрече, че българите имат известна склонност към експерименти пред изборната урна" - какво пишат немскоезичните издания за Румен Радев и изборите в България.

Немскоезичните издания са единодушни в оценките си за Румен Радев - в заглавията се говори за "приятел на Русия", за "разбирач на Путин", за следващ "Троянски кон" в ЕС и за "избор, който представлява ясно послание и към ЕС".

"Шоуто на Румен"

Никой не може да отрече, че българите имат известна склонност към експерименти пред изборната урна, пише Барбара Йортел - журналистка в германския "Тагесцайтунг" (ТАЦ), която добре познава политическите развития в България. В статия, озаглавена "Шоуто на Румен", тя припомня, че почти няма политическа сила, на която българите да не са поверявали досега съдбата на страната си от 1989 насам. "През 2001 г. дори последният цар беше "възкресен", за да поведе България към по-добро бъдеще като министър-председател", пише Йортел. "Съставянето на стабилно правителство обаче няма да е непременно лесна задача, а победителят Радев, който просто "прелетя" над останалите кандидати, може бързо да се приземи в българската реалност", коментира германската журналистка.

Вестник "Меркур" акцентира на свой ред върху опасенията, че "проруският бивш военен пилот Румен Радев би могъл да стане следващият Виктор Орбан" и "да се превърне в кошмар за ЕС". Сходен е коментарът и на булевардния "Билд", който пита дали Радев сега ще замести Орбан. Изданието го нарича "разбирач на Путин" и припомня, че Радев отхвърля оръжейните доставки за Украйна.

"Изборът на Радев е ясно послание към Брюксел относно курса спрямо Украйна", отбелязва на свой ред "Тагесцайтунг" и цитира българския журналист и автор на ДВ Веселин Стойнев с думите, че Радев може да се превърне само в "отслабена версия" на Орбан. Според Стойнев ще трябва по-скоро да се подготвим за "постепенна геополитическа преориентация на страната, за възможно завръщане към старите енергийни зависимости и за по-конфликтно поведение в рамките на ЕС". Затова Брюксел трябва да се подготви за всички възможни сценарии, заключава изданието.

Дали България няма скоро да бъде управлявана в проруски стил, пита и авторитетният "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ). Авторът Михаел Мартенс посочва, че сега мнозина наблюдатели се питат дали Радев не е новият Орбан в ЕС. "Краткият отговор гласи: Не. Дългият отговор би трябвало да започва с думите: Не, обаче", пише Мартенс. Той все пак е на мнение, че опасенията от "нов Орбан" са пресилени, включително и поради факта, че - за разлика от Орбан - Радев не разполага с мнозинство от две трети.

Друг коментатор на ФАЦ обръща внимание на следния аспект от победата на Радев - че се знае твърде малко за възгледите му по икономически и финансови въпроси. А това е важно, изтъква авторът Андреас Мим, тъй като Германия е най-важният търговски партньор на България. Около една седма от българския износ е предназначена за най-голямата икономика в ЕС, а една десета от вноса идва оттам. "Но актуалните данни и прогнозите на икономистите не изглеждат толкова оптимистични. И през 2025 г. растежът остана под нивото от предходната година", изтъква изданието.

"Деликатно" от външнополитическа гледна точка

На опасенията за проруска линия в управлението на България обръща внимание и швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг". Изданието припомня, че Радев е бил против споразумението с Украйна, сключено от служебното правителство. Освен това той открито говори срещу изпращането на военна помощ за Украйна, която според него само удължавала войната. Подобни позиции създават главоболие в Брюксел. ЕС се опасява, че при управлението на Радев България може да се ориентира по-силно към Русия, пише още изданието и припомня, че Радев беше критично настроен и към въвеждането на еврото без референдум.

Германският "Франкфуртер Рундшау" разглежда победата на Радев като "деликатна" от външнополитическа гледна точка, тъй като той би могъл да постави ЕС под засилен натиск относно политиката спрямо Украйна. "При това той води с толкова голяма преднина тъкмо във време, в което руското влияние в Европа предстои да бъде измерено наново след изборите в Унгария. Успехът на Радев затруднява извода, че проруските сили биват изтласквани навсякъде в Европа", коментира изданието.

"Зюддойче Цайтунг" публикува интервю с българския писател Димитър Динев по повод романа му "Време на смелите". Статията няма пряка връзка с изборите в България, но в нея става дума и за манталитета на българите и българския избирател. "Онова, което се случва в България, е предупреждение за Европа", пише изданието, цитирайки автора, който изразява отчаяние от разпада на демокрацията. "В Източна Европа са си извлекли предимно една поука от историята: че от нея нищо не може да бъде научено", казва Динев пред германското издание.