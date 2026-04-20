"Даймел: Кремъл със сигурност се радва, че Радев спечели".

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Накъде ли ще поведе Радев България? "Дори само с оглед на интересите за сигурност на България, евентуално отвръщане от евроатлантическия курс би било равнозначно на харакири", казва германската политоложка Йохана Даймел.

Сдоби ли се България с нов спасител след Бойко Борисов, Симеон Сакскобургготски и Слави Трифонов?

Йохана Даймел: Относително високата избирателна активност в сравнение с предишни избори - от над 46% - беше допълнителен признак, че гражданите искат промяна и край на повтарящите се избори – все пак това бяха осмите избори за последните пет години. Това беше избор срещу "завладяната държава", срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски, както и срещу "статуквото". Румен Радев обеща да се бори срещу олигархията - а това е доста голямо обещание.

След бившия боец по бойни изкуства и бодигард Бойко Борисов, благородника Симеон Сакскобургготски и шоумена Слави Трифонов, сега министър-председател ще стане един бивш пилот на изтребител. Но да се гледа на Румен Радев като на "нов спасител" според мен е твърде преувеличено. Той е по-скоро "по-малкото зло" по мотото "Нямаш шанс, така че се възползвай от него" (по Херберт Ахтернбуш).

Какво или кой докара Радев на власт?

Йохана Даймел: След осем поредни избора и провалени коалиционни съюзи, постоянни служебни правителства и трайни кризи в политиката, много граждани очевидно искаха най-сетне да се установи стабилно мнозинство без участието на ГЕРБ и ДПС в управлението. Според мен именно това беше водещият фактор за победата на Радев. И е наистина исторически факт, че БСП, която през 2016 изпрати Радев в президентството, сега вече няма да е в парламента.

В предизборната си кампания Радев предложи по-скоро лозунги, отколкото съдържателно конкретни предложения. Посланията си той изпращаше чрез социалните медии – а с оглед на това, че около две трети от българите получават информациите си именно оттам, това му осигури централен, неконтролиран и пряк достъп до тях. За мен, като външен наблюдател, е интересен и въпросът откъде Румен Радев е получил парите за предизборната си кампания.

Впрочем, всички социологически анкети в последно времепоказаха, че Румен Радев убедително води пред останалите политици по показателя "доверие". А парламентът беше напълно дискредитиран в очите на гражданите. Списъкът с кандидат-депутати на "Прогресивна България" беше по-скоро "странен" и ще вкара множество неопитни нови депутати в парламента – това също е белег, че българите искат да видят "нови лица", които да носят политическа отговорност.

Протестите срещу проектобюджета за 2026 и срещу корупцията, проведени през декември, мобилизираха хиляди граждани, сред които и много представители на Gen Z. Един от най-изненадващите за мен резултати е, че над една трета от младото поклонение – както сочат първите анализи за преливането на гласове, е избрала Румен Радев.

Победителят ще разполага с абсолютно мнозинство. Смятате ли, че този категоричен резултат ще даде тласък за промени?

Йохана Даймел: Летвата е поставена високо. С абсолютно мнозинство много парламентарни решения се вземат по-лесно, но за най-важните въпроси – като този за Висшия съдебен съвет – Радев се нуждае от мнозинство с две трети. Освен това той ще трябва сега най-сетне да приеме бюджет за 2026, защото отсега се вижда, че за първите три месеца в България се очертава огромен бюджетен дефицит от 1,5 млрд. евро. Тук са необходими спешни реформи, особено по отношение на разходите за заетите в публичния сектор, които съставляват 10% от БВП.

И в допълнение към финансовата консолидация Радев ще трябва да изпълни обещанията си по отношение на правовата държава и да сложи край на олигархията, както е обещал. Дали наистина ще се осмели да се изправи най-вече срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски, предстои да видим. В този смисъл "Прогресивна България" на Радев и "Продължаваме промяната – Демократична България" биха били необходими и естествени партньори. Голямата задача тук е да бъдат разбити съществуващите в цялата страна мрежи на влияние в съдебната система. Само че, и това е важно допълнение, със съдебната система не бива да се злоупотребява за политически цели. Трябва да има наказателно преследване в съответствие с принципите на правовата държава, а, ако е необходимо - и отстраняване от длъжност.

Може ли да се каже, в България предстои промяна на управленческия модел? Вижда ли се краят на модела Борисов-Пеевски, за което бяха и протестите в края на 2025?

Йохана Даймел: Клиентелистката система на модела "Борисов-Пеевски" се разпростира не само върху съдебната система, но и в икономиката и стига до общините. Това стана особено очевидно, когато се разкриха многобройните опити за купуване на гласове в навечерието на изборите. Емил Дечев свърши голяма работа в тази токсична среда като служебен министър на вътрешните работи. Дори и това да е само малка част от сумите, която вероятно е трябвало да се влеят от сивата икономика в купуването на гласове, то все пак дава представа за мащаба на лоялните задължения, който моделът Борисов-Пеевски е успявал да си осигури досега. Радев обеща да подложи на строг финансов контрол и проверка огромните средства във фонда за публични разходи, от който моделът Борисов-Пеевски се е възползвал при възлагането на поръчки в рамките на своята мрежа. Това би било наистина сериозна промяна и би повишило и доверието на чуждестранните инвеститори, като създаде нови стимули за предприемаческа дейност в България.

ГЕРБ е губещ, заедно с "Възраждане". Ще се превърне ли Борисов във "воденичен камък на шията" за ГЕРБ?

Йохана Даймел: Провалът на ГЕРБ е доста впечатляващ. В голяма степен това със сигурност се дължи на Борисов. Партията първо ще трябва да преодолее този шок, а после несъмнено ще се стигне до персонални дебати, които ще засягат и бъдещето на Бойко Борисов в ГЕРБ. Партията трябва да се обнови персонално и съдържателно, ако иска да оцелее политически.

Трябва ли да се тревожим за стратегическата ориентация на България като част от Северноатлантическата общност? Ще се засили ли проруската и съответно антиукраинска реторика?

Йохана Даймел: Фактът, че Радев правеше реторични изказвания срещу помощите за Украйна, срещу въвеждането на еврото и в полза на по-различно отношение към Русия, със сигурност предизвика тревоги сред евроатлантическите партньори на България. Смущаващ беше и кадърът, показващ Радев с Путин, който бе прожектиран на последната му предизборна изява. Но дори само с оглед на интересите за сигурност на България, едно евентуално отвръщане от евроатлантическия курс би било равнозначно на харакири.

Сдоби ли се ЕС с нов "троянски кон" след Орбан?

Йохана Даймел: Кремъл със сигурност се радва, че проруски настроен политик като Румен Радев ще има думата в София. Руското влияние в България продължава да бъде значително, а сега, след провала на Орбан, Радев става още по-интересен за Москва. Със сигурност ще могат да се очакват игри за надмощие срещу Брюксел, например в съюз с Фицо в Словакия, но в крайна сметка за България ЕС е икономически и политически много по-важен от Русия. Затова проевропейският курс ще трябва да се запази. А и Радев вече заяви, че няма да се противопоставя на помощите от ЕС за Украйна. Важно е също така десетгодишното споразумение, сключено в края на март с Украйна, да остане в сила. От това дали Румен Радев ще остави споразумението в сила, ще зависи и резултатът от първия сериозен тест за отношенията на България с Украйна и с Европейския съюз.