Даймел: Кремъл със сигурност се радва, че Радев спечели

20 Април, 2026 21:00 2 844 109

След бившия боец по бойни изкуства и бодигард Бойко Борисов, благородника Симеон Сакскобургготски и шоумена Слави Трифонов, сега министър-председател ще стане един бивш пилот на изтребител

Накъде ли ще поведе Радев България? "Дори само с оглед на интересите за сигурност на България, евентуално отвръщане от евроатлантическия курс би било равнозначно на харакири", казва германската политоложка Йохана Даймел.

Сдоби ли се България с нов спасител след Бойко Борисов, Симеон Сакскобургготски и Слави Трифонов?

Йохана Даймел: Относително високата избирателна активност в сравнение с предишни избори - от над 46% - беше допълнителен признак, че гражданите искат промяна и край на повтарящите се избори – все пак това бяха осмите избори за последните пет години. Това беше избор срещу "завладяната държава", срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски, както и срещу "статуквото". Румен Радев обеща да се бори срещу олигархията - а това е доста голямо обещание.

След бившия боец по бойни изкуства и бодигард Бойко Борисов, благородника Симеон Сакскобургготски и шоумена Слави Трифонов, сега министър-председател ще стане един бивш пилот на изтребител. Но да се гледа на Румен Радев като на "нов спасител" според мен е твърде преувеличено. Той е по-скоро "по-малкото зло" по мотото "Нямаш шанс, така че се възползвай от него" (по Херберт Ахтернбуш).

Какво или кой докара Радев на власт?

Йохана Даймел: След осем поредни избора и провалени коалиционни съюзи, постоянни служебни правителства и трайни кризи в политиката, много граждани очевидно искаха най-сетне да се установи стабилно мнозинство без участието на ГЕРБ и ДПС в управлението. Според мен именно това беше водещият фактор за победата на Радев. И е наистина исторически факт, че БСП, която през 2016 изпрати Радев в президентството, сега вече няма да е в парламента.

В предизборната си кампания Радев предложи по-скоро лозунги, отколкото съдържателно конкретни предложения. Посланията си той изпращаше чрез социалните медии – а с оглед на това, че около две трети от българите получават информациите си именно оттам, това му осигури централен, неконтролиран и пряк достъп до тях. За мен, като външен наблюдател, е интересен и въпросът откъде Румен Радев е получил парите за предизборната си кампания.

Впрочем, всички социологически анкети в последно времепоказаха, че Румен Радев убедително води пред останалите политици по показателя "доверие". А парламентът беше напълно дискредитиран в очите на гражданите. Списъкът с кандидат-депутати на "Прогресивна България" беше по-скоро "странен" и ще вкара множество неопитни нови депутати в парламента – това също е белег, че българите искат да видят "нови лица", които да носят политическа отговорност.

Протестите срещу проектобюджета за 2026 и срещу корупцията, проведени през декември, мобилизираха хиляди граждани, сред които и много представители на Gen Z. Един от най-изненадващите за мен резултати е, че над една трета от младото поклонение – както сочат първите анализи за преливането на гласове, е избрала Румен Радев.

Победителят ще разполага с абсолютно мнозинство. Смятате ли, че този категоричен резултат ще даде тласък за промени?

Йохана Даймел: Летвата е поставена високо. С абсолютно мнозинство много парламентарни решения се вземат по-лесно, но за най-важните въпроси – като този за Висшия съдебен съвет – Радев се нуждае от мнозинство с две трети. Освен това той ще трябва сега най-сетне да приеме бюджет за 2026, защото отсега се вижда, че за първите три месеца в България се очертава огромен бюджетен дефицит от 1,5 млрд. евро. Тук са необходими спешни реформи, особено по отношение на разходите за заетите в публичния сектор, които съставляват 10% от БВП.

И в допълнение към финансовата консолидация Радев ще трябва да изпълни обещанията си по отношение на правовата държава и да сложи край на олигархията, както е обещал. Дали наистина ще се осмели да се изправи най-вече срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски, предстои да видим. В този смисъл "Прогресивна България" на Радев и "Продължаваме промяната – Демократична България" биха били необходими и естествени партньори. Голямата задача тук е да бъдат разбити съществуващите в цялата страна мрежи на влияние в съдебната система. Само че, и това е важно допълнение, със съдебната система не бива да се злоупотребява за политически цели. Трябва да има наказателно преследване в съответствие с принципите на правовата държава, а, ако е необходимо - и отстраняване от длъжност.

Може ли да се каже, в България предстои промяна на управленческия модел? Вижда ли се краят на модела Борисов-Пеевски, за което бяха и протестите в края на 2025?

Йохана Даймел: Клиентелистката система на модела "Борисов-Пеевски" се разпростира не само върху съдебната система, но и в икономиката и стига до общините. Това стана особено очевидно, когато се разкриха многобройните опити за купуване на гласове в навечерието на изборите. Емил Дечев свърши голяма работа в тази токсична среда като служебен министър на вътрешните работи. Дори и това да е само малка част от сумите, която вероятно е трябвало да се влеят от сивата икономика в купуването на гласове, то все пак дава представа за мащаба на лоялните задължения, който моделът Борисов-Пеевски е успявал да си осигури досега. Радев обеща да подложи на строг финансов контрол и проверка огромните средства във фонда за публични разходи, от който моделът Борисов-Пеевски се е възползвал при възлагането на поръчки в рамките на своята мрежа. Това би било наистина сериозна промяна и би повишило и доверието на чуждестранните инвеститори, като създаде нови стимули за предприемаческа дейност в България.

ГЕРБ е губещ, заедно с "Възраждане". Ще се превърне ли Борисов във "воденичен камък на шията" за ГЕРБ?

Йохана Даймел: Провалът на ГЕРБ е доста впечатляващ. В голяма степен това със сигурност се дължи на Борисов. Партията първо ще трябва да преодолее този шок, а после несъмнено ще се стигне до персонални дебати, които ще засягат и бъдещето на Бойко Борисов в ГЕРБ. Партията трябва да се обнови персонално и съдържателно, ако иска да оцелее политически.

Трябва ли да се тревожим за стратегическата ориентация на България като част от Северноатлантическата общност? Ще се засили ли проруската и съответно антиукраинска реторика?

Йохана Даймел: Фактът, че Радев правеше реторични изказвания срещу помощите за Украйна, срещу въвеждането на еврото и в полза на по-различно отношение към Русия, със сигурност предизвика тревоги сред евроатлантическите партньори на България. Смущаващ беше и кадърът, показващ Радев с Путин, който бе прожектиран на последната му предизборна изява. Но дори само с оглед на интересите за сигурност на България, едно евентуално отвръщане от евроатлантическия курс би било равнозначно на харакири.

Сдоби ли се ЕС с нов "троянски кон" след Орбан?

Йохана Даймел: Кремъл със сигурност се радва, че проруски настроен политик като Румен Радев ще има думата в София. Руското влияние в България продължава да бъде значително, а сега, след провала на Орбан, Радев става още по-интересен за Москва. Със сигурност ще могат да се очакват игри за надмощие срещу Брюксел, например в съюз с Фицо в Словакия, но в крайна сметка за България ЕС е икономически и политически много по-важен от Русия. Затова проевропейският курс ще трябва да се запази. А и Радев вече заяви, че няма да се противопоставя на помощите от ЕС за Украйна. Важно е също така десетгодишното споразумение, сключено в края на март с Украйна, да остане в сила. От това дали Румен Радев ще остави споразумението в сила, ще зависи и резултатът от първия сериозен тест за отношенията на България с Украйна и с Европейския съюз.


  • 1 Край на кризата с газа

    67 11 Отговор
    Дойче веле газ пикае

    21:03 20.04.2026

  • 2 Сатана Z

    69 12 Отговор
    Надявам се новата власт да намери сили за приемане на закон за "чуждестранните агенти" каквито са DW за да изчисти тази медийна зараза.,която е плъзнала,треви и противопоставя хората в държавата за доброто на всички нас,нейните граждани

    Коментиран от #65, #69, #72

    21:04 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Копейките обещават

    14 52 Отговор
    След като предадоха Бългапия да загинат за Путин

    Коментиран от #33, #100

    21:07 20.04.2026

  • 5 Zахарова

    16 41 Отговор
    Пияна съм като кирка с френско шампанско,Вовата чирпи за Радев

    21:08 20.04.2026

  • 6 Факт

    16 56 Отговор
    Bg остава единствения троянски кон в ЕС,бг все още е колония на русия,чрез руските подметки русофилите,за няколко пробити долара продадоха Родината и родителите си ,

    Коментиран от #27

    21:08 20.04.2026

  • 7 Бат Дойчувото

    33 7 Отговор
    домашно животинче нещо е неразположено и квичи жално.

    21:08 20.04.2026

  • 8 Наблюдател

    53 10 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
    Не сте желани!

    21:09 20.04.2026

  • 9 Интересно

    44 11 Отговор
    И що да се радва Кремъл?
    Нито ще върнем еФките на САЩ. Нито те ще ни върнат милионите.
    Нито ще върнем лева.
    Нито ще си върнем държавата.
    Нито ще си върнем производството, каквото го помним.
    Нито ще гласуваме решения в полза на Русия, против НАТО, от което зависим.
    Нито ще правим сечено на ЕС, че без милиардите по програмите им, сме на хипер инфлация.
    Ние тотално и безвъзвратно зависим от ЕС и НАТО, и не можем да направим нищо срещу това.

    21:09 20.04.2026

  • 10 Пич

    54 7 Отговор
    Дейбил е много разстроен, че не са успяли да бастисат цялото младо поколение в България!!! И тъпите внушения на Урсулианците не ни минават!!! Радев не трябва да е срещу ЕС и НАТО, Радев трябва да бъде срещу Урсулианците!!! Урсулианизма не е ЕС и НАТО, а фашизъм, тъпотия, и грабеж на ЕС!!!

    21:09 20.04.2026

  • 11 Владимир Путqin

    10 31 Отговор
    Пушечно месо от България? Защо не! Предатели никой не иска, но аз ще ги приема булгаристаните

    21:09 20.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наглостта й само

    47 6 Отговор
    на тая - "Дори само с оглед на интересите за сигурност на България...". Ми дай да загърбим нашите интереси, и да гледаме само интересите на ЕС, дори и да ни вреди. Ние за вас ще живеем бе, за да сте добре вие. Нагли животни!

    21:11 20.04.2026

  • 14 Боа

    26 5 Отговор
    На Русия все та кой спечели,кой загуби в България!

    21:13 20.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 така е цъкаща германска калинка

    35 6 Отговор
    бг народа със сигурност се радва, че Радев спечели

    а колкото до Русия едва ли е голямо събитие с изчезващ народ от едва 6 милиона най бедни в ес

    Коментиран от #32

    21:13 20.04.2026

  • 17 555

    42 3 Отговор
    Еми чета я тази статия, и не разбирам защо пишат глупости? Борисов и Сакскобурготски-да, но Славчо-шоуто никога не е бил премиер на страната… Що за дрънканици???…

    21:14 20.04.2026

  • 18 Дориана

    31 4 Отговор
    Ами, някой трябва да има решителността да каже на Европейските лидери, че " Царя е гол"

    Коментиран от #108

    21:17 20.04.2026

  • 19 Уникално

    12 19 Отговор
    Как българите захвълиха десетелетия в кенефа,барабар с личности и мечти на поколения истински патриоти. Оказа се, че заради Н- броя идиоти живота ни на тези,които милеехме за България и стояхме по площадите от 89та насам те га зачертаха робите му с роби

    Коментиран от #78, #106

    21:17 20.04.2026

  • 20 Анонимен

    35 3 Отговор
    "отношенията на България с Украйна и с Европейския съюз." Какви отношения на България с ЕС като ние сме част от ЕС?Освен това Слави не е бил премиер.Много неграмотни калинки са налазили Европа.

    21:19 20.04.2026

  • 21 Гост

    36 7 Отговор
    Снимката на Радев с Путин е от началото на първия му мандат. От тогава до сега и Макрон и Тръм и Шолц и кой ли не се се срещал с Путин и си е правил срещи с него. ЗАЩО ПЕДЕРЕГЕЙЦИТЕ НЕ ОБВИНЯВАТ ТЯХ?

    Коментиран от #38

    21:22 20.04.2026

  • 22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 17 Отговор
    Днес се е родил най великият човек и лидер на планетата -- АДОЛФ ХИТЛЕР
    И никоя ционистка еврейска западна медия не го спомена това нещо......затапяват ви с Азис и разни ци.га.ни .....
    Слава на Адолф Хитлер

    Коментиран от #26

    21:29 20.04.2026

  • 23 Първанов

    10 29 Отговор
    България имаше два исторически шанса и двата подло унищожени с нож в гърба от руските подлоги и предатели,слуги на кремъл. Първата,когато България рязко дръпна след 1997 и на пожар ченгета доведоха царя, за който се оказа, че е разработван през годините. Последва крах довел ни до тус. Вторият е Радев. Той пне е прозрачен до тъпота,смисъл не е нужно никакво усирие за да го схванеш. Та този бездарник сега дозабива ножа в гърба на Бъргария. Разбира се на всички котилото беше БКП-БСП,която затова, че не се реформира навремето ни доведе до тек до Радев. Че Радев ще е фиаско е ясно, той е класически популист. Покрай него лакеи, слагачи и лизачи ще просперират, защото манталитета му на военен иска точно това. Така, че братя българи ще си плащате,няма да ви се размине

    21:29 20.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стоян

    12 18 Отговор
    Не вярвах, че коефицента на интелигентност на народа ни е паднал до такова ниво, че отива някъде в където в някой държави е в медецински картони като лека умствена изоставалост. Но се радвам, че преди 9 години напрарвих нещо спонтанно и купих малка саборетина в Гърция на супер място, на 200 метра до море и до планина. Миналата година ми предложиха точно 10 пъти отгоре отколкото я купих и се замислих, но вече знам че живот и здраве ще прекарам старините си там далече от простотия. Започвам да я стягам още от тази година...

    Коментиран от #28

    21:32 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бай Араб

    12 12 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Точно така, но от тук нататък гледай и се смей на поколението Z които получиха по 20 лева от Асен Василев да илязат да гракат по площадите и да свалят Европейското правителство, гледай ги как Румен Радев ще ги изпрати в Сибир да печелят пари за Путин

    21:33 20.04.2026

  • 28 Първанов

    7 6 Отговор

    До коментар #25 от "Стоян":

    Поздавлетия. Правилен избор

    21:34 20.04.2026

  • 29 ИНТЕРЕСНО

    14 2 Отговор
    БЪЛГАРИЯ от 1878г.
    Е УПРАВЛЯВАНА
    ИЛИ ОТ ЧУЖДИ ВИСОЧЕСТВА!👑
    ИЛИ ОТ
    РОДНИ СЕЛЯНИ,МАЙ....

    Коментиран от #76

    21:34 20.04.2026

  • 30 така е по-добре

    7 4 Отговор
    "Даймел: Кремъл със сигурност се радва, че Радев спечели".

    Да, видно Путин кефари.

    21:35 20.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай Араб

    9 19 Отговор

    До коментар #16 от "така е цъкаща германска калинка":

    Ами като се радваш, че Радев спечели ще си останеш беден до гроб . На теб сега кой, Копринков ли ще ти даде пари? Хи хи хи хи,или може би Гълъб Донев ще те направи богат тебе?Има да плащаш на турската Боташ докато ти паднат шортите

    Коментиран от #34

    21:39 20.04.2026

  • 33 Панелените

    20 8 Отговор

    До коментар #4 от "Копейките обещават":

    Фашаги са готови да мрат за Смъркача и роднините на есесовците в ЕС ! Веднага заминавайте !

    Коментиран от #58

    21:39 20.04.2026

  • 34 Бай Буда

    15 4 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Араб":

    Ти плащай на мутрите и ходи да се сражаваш за клоуна и ортаците му !

    Коментиран от #42

    21:40 20.04.2026

  • 35 Куку

    4 14 Отговор
    Технически Кремъл прилага една и съща практика във всички държави около тях-няколко зависими богаташи и напълно подчинени служби,МВР,армия,съд ит.н.България ще стане същото!

    21:41 20.04.2026

  • 36 Гост

    17 3 Отговор
    Кой не мое нищо, става политолог! А който не го искат никъде, оди у DW...., там е пълно с инжелере!

    21:42 20.04.2026

  • 37 Референдум

    15 10 Отговор
    За излизането ни от ЕС ! България е богата и сами можем да се оправим ! Които желаят - вън и слугувайте на демократите !

    21:45 20.04.2026

  • 38 Бай Араб

    9 14 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Тръмп е агент КРАСНОВ,а другите двама французина и германеца си гледат и пазят държавите от руските крадци и убийци - затова.

    Коментиран от #41

    21:46 20.04.2026

  • 39 Ван Дал

    17 6 Отговор
    И половин България се радва от избора си, а другата половина стиска палци тайно да му се получат нещата.

    21:46 20.04.2026

  • 40 Въпрос

    18 2 Отговор
    Къде се покриха ИТН , мутрата и ортаците му ! Генерала ги размаза и иде ред на фалшивия прокурор и ВСС!

    21:47 20.04.2026

  • 41 Бай Х

    14 2 Отговор

    До коментар #38 от "Бай Араб":

    Ама още купуват петрол от русите ! Що ли ?

    Коментиран от #45

    21:48 20.04.2026

  • 42 Бай Араб

    6 5 Отговор

    До коментар #34 от "Бай Буда":

    Ти кога ходи да се сражаваш ? Ти пушка виждал ли си , ти сабя държал ли си ?.

    21:49 20.04.2026

  • 43 Хмм

    9 3 Отговор
    Путин не е поздравил Радев, но канцлерът Мерц го поздрави

    21:51 20.04.2026

  • 44 !!!?

    6 17 Отговор
    За Кеша ще стане напечено ако се опита да денонсира споразумението с Украйна !
    Това ще е равносилно на опит за покушение срещу украинския Народ каквато е варварската агресия на Путлер !!!?

    Коментиран от #48, #92, #107

    21:53 20.04.2026

  • 45 Бай Араб

    5 9 Отговор

    До коментар #41 от "Бай Х":

    Те ако купуваха джуджето нямаше да фалира и да прави национализация на спестяванията на гражданите.

    21:53 20.04.2026

  • 46 Българин

    15 3 Отговор
    Поредната урсулианска подлога се изказа!

    22:00 20.04.2026

  • 47 Филип Киркоров

    5 9 Отговор
    Тоя горе на снимката - Путин има най - великата ТРЪТКА, която човечеството е виждало по време на ходене, със Стъпка на Стъпка по ЗЛАТЕНИТЕ ДВОРЦИ НА КРЕМЪЛ!

    22:00 20.04.2026

  • 48 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #44 от "!!!?":

    Никакво денонсиране!
    Пари за даване нямаме, но пращаме
    либералфанатиците на фронта.
    Така, че стягай мешката :)

    Коментиран от #62, #73

    22:00 20.04.2026

  • 49 идиоти вън

    11 4 Отговор
    Незнам за кремал, но българите със сигурност се радват!!!!

    22:03 20.04.2026

  • 50 Зелен чорап

    6 6 Отговор
    Олигарсите са ми по силни от олигарсите ви

    22:03 20.04.2026

  • 51 Тома

    16 2 Отговор
    Повече се радват българите защото им омръзна от крадци и мошенници сложени в списъците на магнитски.

    22:04 20.04.2026

  • 52 !!!?

    4 16 Отговор
    Кеша се е загрижил за масовия убиец Путлер...щял да диктува на Европа как да го вади от бункера в който сам се набута !!!?

    Коментиран от #105

    22:04 20.04.2026

  • 53 Туин Пийкс

    13 2 Отговор
    Тая все едно в Петрохан е правена. Доста тъпо, но нагло парче.

    22:06 20.04.2026

  • 54 Наглия

    13 2 Отговор
    Дойче зеле да манипулира глупаците! Нас не може!

    22:06 20.04.2026

  • 55 Ъъъъ

    4 3 Отговор
    "Накъде ли ще поведе Радев България? "

    Към Москва! Защо? Абинксто какви точно ДВ задават въпроси?

    22:06 20.04.2026

  • 56 Кравария убер алес

    15 3 Отговор
    Излагате се невероятно. ДВ са абсолютно пропаганден парцал, при това изключително жалък. Тая патица която цитирате, какво точно я интересува в БГ. Тук живее, плаща данъци? Интересна кампания подпомагате ,срещу законния избор на българските граждани.

    22:08 20.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ру БЛАТА

    5 14 Отговор

    До коментар #33 от "Панелените":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    22:10 20.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Сладки ботчета

    16 2 Отговор
    Интересен факт, по време на Варшавския договор България разполага с изключителна армия. В НАТО имаме 4 самолета и 30к чиновници армейски.... Жалка история. Коя е тази, която ни дава акъл и анализира като висш мъдрец?

    Коментиран от #68, #74

    22:12 20.04.2026

  • 61 000

    10 4 Отговор
    Не ми дреме за мнението на тези евпо-соросоидни отрепки. Махайте се!

    22:14 20.04.2026

  • 62 !!!?

    6 11 Отговор

    До коментар #48 от "Ами":

    А пари за "Боташ" имаме...?!
    Апропо, парите за Украйна са от запорираните рускити депозити в европейски банки, но тези за "Боташ" на Кеша е чист грабеж за всеки българин !

    Коментиран от #89

    22:16 20.04.2026

  • 63 Смешник

    12 3 Отговор
    Не само Кремъл и ние се радваме

    22:18 20.04.2026

  • 64 Значи

    2 5 Отговор
    "След бившия боец по бойни изкуства и бодигард Бойко Борисов, благородника Симеон Сакскобургготски и шоумена Слави Трифонов, сега министър-председател ще стане един бивш пилот на изтребител" - трябва да пробваме с шофьор от градския транспорт ма като знам КаПеДеТо на Мадуро по-добре не.

    22:29 20.04.2026

  • 65 Никъв шанс брат

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Разбирай и ако трябва да се приложи такъв закон напълно и безпристрастно от 5 милиона и половина население у България ще останат 2 милиона души население от които 1 милион роми.

    Коментиран от #67, #70

    22:32 20.04.2026

  • 66 .....

    11 3 Отговор
    Ма мадридския крадец е от сакскуборготите ма, по принцип немците са тъ.пи все повече се убеждавам, ама стрино има ли кой да гледа алцхаймерите ма, най застаряващото население в Европа, а стрино не виждаш ли че сте заприличали на гето ма🤣🤣

    22:33 20.04.2026

  • 67 .....

    13 2 Отговор

    До коментар #65 от "Никъв шанс брат":

    Що в германистан колко турчоляк има🤣🤣 големите арийци🤣🤣претопиха ги

    22:35 20.04.2026

  • 68 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Сладки ботчета":

    Е то се гледа целото НАТО кво има

    22:37 20.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "Никъв шанс брат":

    По тоя закон всеки, който получава пари от чужбина е чуждестранен агент. Всеки който работи за чужда фирма е чуждестранен агент!

    22:56 20.04.2026

  • 71 Перо

    8 1 Отговор
    Еврейски уйдурми!

    22:56 20.04.2026

  • 72 Питам

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Новата Власт ще се регистрира ли като чуждестранен агент получаваш финансиране от Москва?

    22:56 20.04.2026

  • 73 Боташа

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Ами":

    На Боташ даваме повече пари, отколкото някога сме дали и ще дадем на Украйна, бе! А защо даваме на Боташ?

    Коментиран от #99

    22:58 20.04.2026

  • 74 Пак ли почнахте

    4 7 Отговор

    До коментар #60 от "Сладки ботчета":

    Тази изключителна армия, освен да прати през 1968 година танкове да окупира Чехия и да стреля срещу невъоръжени цивилни, с какви други военни успехи може да се похвали?

    22:59 20.04.2026

  • 75 Завърнал се

    3 1 Отговор
    Диктаторите се радват на шутовете, да.

    23:00 20.04.2026

  • 76 Кажи речи интересна констатация

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "ИНТЕРЕСНО":

    според която излиза че поне от 700 години нямаме редовен наш си управник ако вземеме последните владетели - Ивайло, Иван Александър и синовете му за отправна точка. Възникват поне два криви въпроса от мен: Първият е могло ли е българите да си уползотворят на максимум(да речем султан или някой и друг велик везир с български корени) Имперското участие през периода 1396-1878 а другия е защо българина все си нацелва плешив селяк за лидер(Правешкия, Боко, Славчо а сега и Фатмака за пример). Е това не мога да разбера последното.

    Коментиран от #77, #81

    23:07 20.04.2026

  • 77 Пропуснах и Царя

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Кажи речи интересна констатация":

    накъде без него

    Коментиран от #80

    23:08 20.04.2026

  • 78 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Уникално":

    Като не ви харесва на другия Н брой, хващайте куфарите и марш да ви нема! Или нещо си зле с математиката?

    23:12 20.04.2026

  • 79 Че тя истината я знае всеки

    8 1 Отговор
    Няма нужда една лъжлива медия да ни внушава неистини.

    23:17 20.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 .....

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Кажи речи интересна констатация":

    Последните български царе са Шишманов и и точка, сега сме Парламентарна Република.

    Коментиран от #86

    23:21 20.04.2026

  • 82 Същия

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Българка":

    кой друг.

    Коментиран от #83

    23:22 20.04.2026

  • 83 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Същия":

    Ми навлеци крадливи🤣🤣

    23:24 20.04.2026

  • 84 Сорос вън!

    7 3 Отговор
    Ами да - на Кремъл му ПУКА за българския народ и не иска разни псолства и поддържаните от тях мафиоти да го тъпчат.
    Айде изчезвайте от България!!

    Коментиран от #102

    23:27 20.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Въпросът

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от ".....":

    не е дали сме република, царство и т.н. а че от 150 години няма късмет с управлението...Да, има по-добри и по-лоши управления,но липсва онова дето никой да не може да го оспори и да измисли нещо лошо за него.

    Коментиран от #94

    23:29 20.04.2026

  • 87 Даката

    3 8 Отговор
    Със сигурност поне Путин е доволен, че все пак има един боклук, който да му играе по свирката. А българите си помислиха, че са си намерили поредния спасител...

    23:30 20.04.2026

  • 88 Не разбраха ли че

    9 1 Отговор
    Българскя народ се радва.

    23:33 20.04.2026

  • 89 Айде бе

    9 1 Отговор

    До коментар #62 от "!!!?":

    Най-малко 2 милиарда лева ни струва хрантутенето на семействата на украинските нацисти по българските курорти за 4 години.
    По 500 милиона на година, плюс безплатен транспорт, здравеопазване, зъболечение и куп други привилегии.
    Построили са комунизма в България!

    23:33 20.04.2026

  • 90 Коко

    6 1 Отговор
    Няма ли кой да сложи капак на кацата със вмирисано зеле? Вонята не се търпи вече!

    23:43 20.04.2026

  • 91 Свети Кибик-Юродив

    3 3 Отговор
    Прогресивна България е миш-маш от бивши бесепари, гербаджии, "продължаваме промянковци", разни стари ченгета, спортисти, случайни елементи, дежурните политически номади, олигарси и избрани за "бушони". Със сигурност ще има предателства, отцепници и скандали. Боко и Шиши са вкарали "троянски коне", които ще се активират в подходящият момент. Нови избори наесен. А "братушките", нека си се радват. След поражението на Орбан, победата на Румбата им е някаква утеха.

    23:48 20.04.2026

  • 92 Зельо

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "!!!?":

    Украински народ няма, както няма държава Украйна!

    23:48 20.04.2026

  • 93 Ха ха

    3 0 Отговор
    Пищят на умряло либерастчетата по всички медии. Мноого ме радва. Дано след гоина да има и защо

    23:51 20.04.2026

  • 94 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Въпросът":

    Има плурализъм и хора с различни убеждения и мнение. Това е, не сме роботи.

    00:03 21.04.2026

  • 95 Истината

    3 0 Отговор
    Нацисти са получили нервно разтройство!
    Няма го тиквоча да ги слуша безрезервно.
    Все пак той си призна ,че нацистките немски фондации са довели на власт в тази робска територия.

    00:14 21.04.2026

  • 96 Анонимен

    4 0 Отговор
    Хайде,няма нужда непознати лелки от Дойче Веле да се правят на велики откриватели какво щяло да стане с България след победата на Радев.Да си гледат техните мигранти,които посягат на жените им.Скоро четохме как един такъв нападнал пенсионерка на гроба на близък.Спасил я случаен минувач от изнасилване.

    00:16 21.04.2026

  • 97 Мен още Царя ме спаси навремето

    1 0 Отговор
    само за 800 дни.След това Боко почти 12 години ме спасява.Аз съм спасен отдавна, не знам кого и колко повече да спасяват повече.

    00:24 21.04.2026

  • 98 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор
    Кво въобще цитирате разни незнайни дървени философи...

    00:35 21.04.2026

  • 99 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Боташа":

    Питай тоя дет клекна на САЩ...

    00:36 21.04.2026

  • 100 някой си

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Копейките обещават":

    вие дето плюете Русия ще загинете да

    00:56 21.04.2026

  • 101 грУЙО

    3 1 Отговор
    Естествено. Всички искаме подобряване отношенията с Русия.
    Русия с нищо не ни е ощетила през този 37 години ГРАБЕЖ И УНИЩОЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА.

    Коментиран от #103

    01:09 21.04.2026

  • 102 На Кремъл

    0 3 Отговор

    До коментар #84 от "Сорос вън!":

    Му пука за България

    Колкото му

    За Робите си в Русия .

    За По лесно на Фронта

    В Украйна

    Коментиран от #104

    01:12 21.04.2026

  • 103 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "грУЙО":

    точно, Русия помагаше за развитието на България,докато евр0гейск@та пасмина не почна да унищожава всичко в България

    01:20 21.04.2026

  • 104 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "На Кремъл":

    жалки предатели като тебе на р@зстрел без съд!

    01:22 21.04.2026

  • 105 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "!!!?":

    на мижитурки като тебе им идва времето, обещавам ти да си точно в такава клетка до края на живота си,но не се притеснявай, сигурно за една две седмици ше пукнеш

    01:24 21.04.2026

  • 106 някой си

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Уникално":

    Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺,
    всички русофоби вън от България

    01:28 21.04.2026

  • 107 Слава на Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "!!!?":

    смърт за бандерите и подкрепящите ги!!!

    02:19 21.04.2026

  • 108 Аайше

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Ах, приказно!
    И да им се оплаче, че има Царици, които нямат пари и за чифт United nude!
    Срамота!
    Ама ако го кефи ще го оставим сам и гол!

    02:35 21.04.2026

  • 109 някой си

    2 0 Отговор
    лека нощ,на всички русофоби искрено пожелавам бавна и мъчителн@ смърт

    02:43 21.04.2026