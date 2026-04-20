"Даймел: Кремъл със сигурност се радва, че Радев спечели".

Накъде ли ще поведе Радев България? "Дори само с оглед на интересите за сигурност на България, евентуално отвръщане от евроатлантическия курс би било равнозначно на харакири", казва германската политоложка Йохана Даймел.
Сдоби ли се България с нов спасител след Бойко Борисов, Симеон Сакскобургготски и Слави Трифонов?
Йохана Даймел: Относително високата избирателна активност в сравнение с предишни избори - от над 46% - беше допълнителен признак, че гражданите искат промяна и край на повтарящите се избори – все пак това бяха осмите избори за последните пет години. Това беше избор срещу "завладяната държава", срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски, както и срещу "статуквото". Румен Радев обеща да се бори срещу олигархията - а това е доста голямо обещание.
След бившия боец по бойни изкуства и бодигард Бойко Борисов, благородника Симеон Сакскобургготски и шоумена Слави Трифонов, сега министър-председател ще стане един бивш пилот на изтребител. Но да се гледа на Румен Радев като на "нов спасител" според мен е твърде преувеличено. Той е по-скоро "по-малкото зло" по мотото "Нямаш шанс, така че се възползвай от него" (по Херберт Ахтернбуш).
Какво или кой докара Радев на власт?
Йохана Даймел: След осем поредни избора и провалени коалиционни съюзи, постоянни служебни правителства и трайни кризи в политиката, много граждани очевидно искаха най-сетне да се установи стабилно мнозинство без участието на ГЕРБ и ДПС в управлението. Според мен именно това беше водещият фактор за победата на Радев. И е наистина исторически факт, че БСП, която през 2016 изпрати Радев в президентството, сега вече няма да е в парламента.
В предизборната си кампания Радев предложи по-скоро лозунги, отколкото съдържателно конкретни предложения. Посланията си той изпращаше чрез социалните медии – а с оглед на това, че около две трети от българите получават информациите си именно оттам, това му осигури централен, неконтролиран и пряк достъп до тях. За мен, като външен наблюдател, е интересен и въпросът откъде Румен Радев е получил парите за предизборната си кампания.
Впрочем, всички социологически анкети в последно времепоказаха, че Румен Радев убедително води пред останалите политици по показателя "доверие". А парламентът беше напълно дискредитиран в очите на гражданите. Списъкът с кандидат-депутати на "Прогресивна България" беше по-скоро "странен" и ще вкара множество неопитни нови депутати в парламента – това също е белег, че българите искат да видят "нови лица", които да носят политическа отговорност.
Протестите срещу проектобюджета за 2026 и срещу корупцията, проведени през декември, мобилизираха хиляди граждани, сред които и много представители на Gen Z. Един от най-изненадващите за мен резултати е, че над една трета от младото поклонение – както сочат първите анализи за преливането на гласове, е избрала Румен Радев.
Победителят ще разполага с абсолютно мнозинство. Смятате ли, че този категоричен резултат ще даде тласък за промени?
Йохана Даймел: Летвата е поставена високо. С абсолютно мнозинство много парламентарни решения се вземат по-лесно, но за най-важните въпроси – като този за Висшия съдебен съвет – Радев се нуждае от мнозинство с две трети. Освен това той ще трябва сега най-сетне да приеме бюджет за 2026, защото отсега се вижда, че за първите три месеца в България се очертава огромен бюджетен дефицит от 1,5 млрд. евро. Тук са необходими спешни реформи, особено по отношение на разходите за заетите в публичния сектор, които съставляват 10% от БВП.
И в допълнение към финансовата консолидация Радев ще трябва да изпълни обещанията си по отношение на правовата държава и да сложи край на олигархията, както е обещал. Дали наистина ще се осмели да се изправи най-вече срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски, предстои да видим. В този смисъл "Прогресивна България" на Радев и "Продължаваме промяната – Демократична България" биха били необходими и естествени партньори. Голямата задача тук е да бъдат разбити съществуващите в цялата страна мрежи на влияние в съдебната система. Само че, и това е важно допълнение, със съдебната система не бива да се злоупотребява за политически цели. Трябва да има наказателно преследване в съответствие с принципите на правовата държава, а, ако е необходимо - и отстраняване от длъжност.
Може ли да се каже, в България предстои промяна на управленческия модел? Вижда ли се краят на модела Борисов-Пеевски, за което бяха и протестите в края на 2025?
Йохана Даймел: Клиентелистката система на модела "Борисов-Пеевски" се разпростира не само върху съдебната система, но и в икономиката и стига до общините. Това стана особено очевидно, когато се разкриха многобройните опити за купуване на гласове в навечерието на изборите. Емил Дечев свърши голяма работа в тази токсична среда като служебен министър на вътрешните работи. Дори и това да е само малка част от сумите, която вероятно е трябвало да се влеят от сивата икономика в купуването на гласове, то все пак дава представа за мащаба на лоялните задължения, който моделът Борисов-Пеевски е успявал да си осигури досега. Радев обеща да подложи на строг финансов контрол и проверка огромните средства във фонда за публични разходи, от който моделът Борисов-Пеевски се е възползвал при възлагането на поръчки в рамките на своята мрежа. Това би било наистина сериозна промяна и би повишило и доверието на чуждестранните инвеститори, като създаде нови стимули за предприемаческа дейност в България.
ГЕРБ е губещ, заедно с "Възраждане". Ще се превърне ли Борисов във "воденичен камък на шията" за ГЕРБ?
Йохана Даймел: Провалът на ГЕРБ е доста впечатляващ. В голяма степен това със сигурност се дължи на Борисов. Партията първо ще трябва да преодолее този шок, а после несъмнено ще се стигне до персонални дебати, които ще засягат и бъдещето на Бойко Борисов в ГЕРБ. Партията трябва да се обнови персонално и съдържателно, ако иска да оцелее политически.
Трябва ли да се тревожим за стратегическата ориентация на България като част от Северноатлантическата общност? Ще се засили ли проруската и съответно антиукраинска реторика?
Йохана Даймел: Фактът, че Радев правеше реторични изказвания срещу помощите за Украйна, срещу въвеждането на еврото и в полза на по-различно отношение към Русия, със сигурност предизвика тревоги сред евроатлантическите партньори на България. Смущаващ беше и кадърът, показващ Радев с Путин, който бе прожектиран на последната му предизборна изява. Но дори само с оглед на интересите за сигурност на България, едно евентуално отвръщане от евроатлантическия курс би било равнозначно на харакири.
Сдоби ли се ЕС с нов "троянски кон" след Орбан?
Йохана Даймел: Кремъл със сигурност се радва, че проруски настроен политик като Румен Радев ще има думата в София. Руското влияние в България продължава да бъде значително, а сега, след провала на Орбан, Радев става още по-интересен за Москва. Със сигурност ще могат да се очакват игри за надмощие срещу Брюксел, например в съюз с Фицо в Словакия, но в крайна сметка за България ЕС е икономически и политически много по-важен от Русия. Затова проевропейският курс ще трябва да се запази. А и Радев вече заяви, че няма да се противопоставя на помощите от ЕС за Украйна. Важно е също така десетгодишното споразумение, сключено в края на март с Украйна, да остане в сила. От това дали Румен Радев ще остави споразумението в сила, ще зависи и резултатът от първия сериозен тест за отношенията на България с Украйна и с Европейския съюз.
1 Край на кризата с газа
21:03 20.04.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #65, #69, #72
21:04 20.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Копейките обещават
Коментиран от #33, #100
21:07 20.04.2026
5 Zахарова
21:08 20.04.2026
6 Факт
Коментиран от #27
21:08 20.04.2026
7 Бат Дойчувото
21:08 20.04.2026
8 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Не сте желани!
21:09 20.04.2026
9 Интересно
Нито ще върнем еФките на САЩ. Нито те ще ни върнат милионите.
Нито ще върнем лева.
Нито ще си върнем държавата.
Нито ще си върнем производството, каквото го помним.
Нито ще гласуваме решения в полза на Русия, против НАТО, от което зависим.
Нито ще правим сечено на ЕС, че без милиардите по програмите им, сме на хипер инфлация.
Ние тотално и безвъзвратно зависим от ЕС и НАТО, и не можем да направим нищо срещу това.
21:09 20.04.2026
10 Пич
21:09 20.04.2026
11 Владимир Путqin
21:09 20.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Наглостта й само
21:11 20.04.2026
14 Боа
21:13 20.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 така е цъкаща германска калинка
а колкото до Русия едва ли е голямо събитие с изчезващ народ от едва 6 милиона най бедни в ес
Коментиран от #32
21:13 20.04.2026
17 555
21:14 20.04.2026
18 Дориана
Коментиран от #108
21:17 20.04.2026
19 Уникално
Коментиран от #78, #106
21:17 20.04.2026
20 Анонимен
21:19 20.04.2026
21 Гост
Коментиран от #38
21:22 20.04.2026
22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
И никоя ционистка еврейска западна медия не го спомена това нещо......затапяват ви с Азис и разни ци.га.ни .....
Слава на Адолф Хитлер
Коментиран от #26
21:29 20.04.2026
23 Първанов
21:29 20.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Стоян
Коментиран от #28
21:32 20.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бай Араб
До коментар #6 от "Факт":Точно така, но от тук нататък гледай и се смей на поколението Z които получиха по 20 лева от Асен Василев да илязат да гракат по площадите и да свалят Европейското правителство, гледай ги как Румен Радев ще ги изпрати в Сибир да печелят пари за Путин
21:33 20.04.2026
28 Първанов
До коментар #25 от "Стоян":Поздавлетия. Правилен избор
21:34 20.04.2026
29 ИНТЕРЕСНО
Е УПРАВЛЯВАНА
ИЛИ ОТ ЧУЖДИ ВИСОЧЕСТВА!👑
ИЛИ ОТ
РОДНИ СЕЛЯНИ,МАЙ....
Коментиран от #76
21:34 20.04.2026
30 така е по-добре
Да, видно Путин кефари.
21:35 20.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бай Араб
До коментар #16 от "така е цъкаща германска калинка":Ами като се радваш, че Радев спечели ще си останеш беден до гроб . На теб сега кой, Копринков ли ще ти даде пари? Хи хи хи хи,или може би Гълъб Донев ще те направи богат тебе?Има да плащаш на турската Боташ докато ти паднат шортите
Коментиран от #34
21:39 20.04.2026
33 Панелените
До коментар #4 от "Копейките обещават":Фашаги са готови да мрат за Смъркача и роднините на есесовците в ЕС ! Веднага заминавайте !
Коментиран от #58
21:39 20.04.2026
34 Бай Буда
До коментар #32 от "Бай Араб":Ти плащай на мутрите и ходи да се сражаваш за клоуна и ортаците му !
Коментиран от #42
21:40 20.04.2026
35 Куку
21:41 20.04.2026
36 Гост
21:42 20.04.2026
37 Референдум
21:45 20.04.2026
38 Бай Араб
До коментар #21 от "Гост":Тръмп е агент КРАСНОВ,а другите двама французина и германеца си гледат и пазят държавите от руските крадци и убийци - затова.
Коментиран от #41
21:46 20.04.2026
39 Ван Дал
21:46 20.04.2026
40 Въпрос
21:47 20.04.2026
41 Бай Х
До коментар #38 от "Бай Араб":Ама още купуват петрол от русите ! Що ли ?
Коментиран от #45
21:48 20.04.2026
42 Бай Араб
До коментар #34 от "Бай Буда":Ти кога ходи да се сражаваш ? Ти пушка виждал ли си , ти сабя държал ли си ?.
21:49 20.04.2026
43 Хмм
21:51 20.04.2026
44 !!!?
Това ще е равносилно на опит за покушение срещу украинския Народ каквато е варварската агресия на Путлер !!!?
Коментиран от #48, #92, #107
21:53 20.04.2026
45 Бай Араб
До коментар #41 от "Бай Х":Те ако купуваха джуджето нямаше да фалира и да прави национализация на спестяванията на гражданите.
21:53 20.04.2026
46 Българин
22:00 20.04.2026
47 Филип Киркоров
22:00 20.04.2026
48 Ами
До коментар #44 от "!!!?":Никакво денонсиране!
Пари за даване нямаме, но пращаме
либералфанатиците на фронта.
Така, че стягай мешката :)
Коментиран от #62, #73
22:00 20.04.2026
49 идиоти вън
22:03 20.04.2026
50 Зелен чорап
22:03 20.04.2026
51 Тома
22:04 20.04.2026
52 !!!?
Коментиран от #105
22:04 20.04.2026
53 Туин Пийкс
22:06 20.04.2026
54 Наглия
22:06 20.04.2026
55 Ъъъъ
Към Москва! Защо? Абинксто какви точно ДВ задават въпроси?
22:06 20.04.2026
56 Кравария убер алес
22:08 20.04.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ру БЛАТА
До коментар #33 от "Панелените":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
22:10 20.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Сладки ботчета
Коментиран от #68, #74
22:12 20.04.2026
61 000
22:14 20.04.2026
62 !!!?
До коментар #48 от "Ами":А пари за "Боташ" имаме...?!
Апропо, парите за Украйна са от запорираните рускити депозити в европейски банки, но тези за "Боташ" на Кеша е чист грабеж за всеки българин !
Коментиран от #89
22:16 20.04.2026
63 Смешник
22:18 20.04.2026
64 Значи
22:29 20.04.2026
65 Никъв шанс брат
До коментар #2 от "Сатана Z":Разбирай и ако трябва да се приложи такъв закон напълно и безпристрастно от 5 милиона и половина население у България ще останат 2 милиона души население от които 1 милион роми.
Коментиран от #67, #70
22:32 20.04.2026
66 .....
22:33 20.04.2026
67 .....
До коментар #65 от "Никъв шанс брат":Що в германистан колко турчоляк има🤣🤣 големите арийци🤣🤣претопиха ги
22:35 20.04.2026
68 Ха,ха
До коментар #60 от "Сладки ботчета":Е то се гледа целото НАТО кво има
22:37 20.04.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хъъъъ
До коментар #65 от "Никъв шанс брат":По тоя закон всеки, който получава пари от чужбина е чуждестранен агент. Всеки който работи за чужда фирма е чуждестранен агент!
22:56 20.04.2026
71 Перо
22:56 20.04.2026
72 Питам
До коментар #2 от "Сатана Z":Новата Власт ще се регистрира ли като чуждестранен агент получаваш финансиране от Москва?
22:56 20.04.2026
73 Боташа
До коментар #48 от "Ами":На Боташ даваме повече пари, отколкото някога сме дали и ще дадем на Украйна, бе! А защо даваме на Боташ?
Коментиран от #99
22:58 20.04.2026
74 Пак ли почнахте
До коментар #60 от "Сладки ботчета":Тази изключителна армия, освен да прати през 1968 година танкове да окупира Чехия и да стреля срещу невъоръжени цивилни, с какви други военни успехи може да се похвали?
22:59 20.04.2026
75 Завърнал се
23:00 20.04.2026
76 Кажи речи интересна констатация
До коментар #29 от "ИНТЕРЕСНО":според която излиза че поне от 700 години нямаме редовен наш си управник ако вземеме последните владетели - Ивайло, Иван Александър и синовете му за отправна точка. Възникват поне два криви въпроса от мен: Първият е могло ли е българите да си уползотворят на максимум(да речем султан или някой и друг велик везир с български корени) Имперското участие през периода 1396-1878 а другия е защо българина все си нацелва плешив селяк за лидер(Правешкия, Боко, Славчо а сега и Фатмака за пример). Е това не мога да разбера последното.
Коментиран от #77, #81
23:07 20.04.2026
77 Пропуснах и Царя
До коментар #76 от "Кажи речи интересна констатация":накъде без него
Коментиран от #80
23:08 20.04.2026
78 Верно ли
До коментар #19 от "Уникално":Като не ви харесва на другия Н брой, хващайте куфарите и марш да ви нема! Или нещо си зле с математиката?
23:12 20.04.2026
79 Че тя истината я знае всеки
23:17 20.04.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 .....
До коментар #76 от "Кажи речи интересна констатация":Последните български царе са Шишманов и и точка, сега сме Парламентарна Република.
Коментиран от #86
23:21 20.04.2026
82 Същия
До коментар #80 от "Българка":кой друг.
Коментиран от #83
23:22 20.04.2026
83 .....
До коментар #82 от "Същия":Ми навлеци крадливи🤣🤣
23:24 20.04.2026
84 Сорос вън!
Айде изчезвайте от България!!
Коментиран от #102
23:27 20.04.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Въпросът
До коментар #81 от ".....":не е дали сме република, царство и т.н. а че от 150 години няма късмет с управлението...Да, има по-добри и по-лоши управления,но липсва онова дето никой да не може да го оспори и да измисли нещо лошо за него.
Коментиран от #94
23:29 20.04.2026
87 Даката
23:30 20.04.2026
88 Не разбраха ли че
23:33 20.04.2026
89 Айде бе
До коментар #62 от "!!!?":Най-малко 2 милиарда лева ни струва хрантутенето на семействата на украинските нацисти по българските курорти за 4 години.
По 500 милиона на година, плюс безплатен транспорт, здравеопазване, зъболечение и куп други привилегии.
Построили са комунизма в България!
23:33 20.04.2026
90 Коко
23:43 20.04.2026
91 Свети Кибик-Юродив
23:48 20.04.2026
92 Зельо
До коментар #44 от "!!!?":Украински народ няма, както няма държава Украйна!
23:48 20.04.2026
93 Ха ха
23:51 20.04.2026
94 .....
До коментар #86 от "Въпросът":Има плурализъм и хора с различни убеждения и мнение. Това е, не сме роботи.
00:03 21.04.2026
95 Истината
Няма го тиквоча да ги слуша безрезервно.
Все пак той си призна ,че нацистките немски фондации са довели на власт в тази робска територия.
00:14 21.04.2026
96 Анонимен
00:16 21.04.2026
97 Мен още Царя ме спаси навремето
00:24 21.04.2026
98 Пилотът Гошу
00:35 21.04.2026
99 Пилотът Гошу
До коментар #73 от "Боташа":Питай тоя дет клекна на САЩ...
00:36 21.04.2026
100 някой си
До коментар #4 от "Копейките обещават":вие дето плюете Русия ще загинете да
00:56 21.04.2026
101 грУЙО
Русия с нищо не ни е ощетила през този 37 години ГРАБЕЖ И УНИЩОЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА.
Коментиран от #103
01:09 21.04.2026
102 На Кремъл
До коментар #84 от "Сорос вън!":Му пука за България
Колкото му
За Робите си в Русия .
За По лесно на Фронта
В Украйна
Коментиран от #104
01:12 21.04.2026
103 някой си
До коментар #101 от "грУЙО":точно, Русия помагаше за развитието на България,докато евр0гейск@та пасмина не почна да унищожава всичко в България
01:20 21.04.2026
104 някой си
До коментар #102 от "На Кремъл":жалки предатели като тебе на р@зстрел без съд!
01:22 21.04.2026
105 някой си
До коментар #52 от "!!!?":на мижитурки като тебе им идва времето, обещавам ти да си точно в такава клетка до края на живота си,но не се притеснявай, сигурно за една две седмици ше пукнеш
01:24 21.04.2026
106 някой си
До коментар #19 от "Уникално":Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺,
всички русофоби вън от България
01:28 21.04.2026
107 Слава на Русия
До коментар #44 от "!!!?":смърт за бандерите и подкрепящите ги!!!
02:19 21.04.2026
108 Аайше
До коментар #18 от "Дориана":Ах, приказно!
И да им се оплаче, че има Царици, които нямат пари и за чифт United nude!
Срамота!
Ама ако го кефи ще го оставим сам и гол!
02:35 21.04.2026
109 някой си
02:43 21.04.2026