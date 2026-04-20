Скопие: С Румен Радев ще търсим решение

Изборните резултати в България са очаквани. С Румен Радев ще търсим решение. Всички знаем, че всички премиери винаги са се позовавали на решенията на българския парламент, когато става дума за политиката към нас. Това заяви президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, предаде БГНЕС. По думите ѝ честата смяна на българските правителства е била утежняващо обстоятелство в двустранните отношения.
"Познавам г-н Радев, срещала съм се с него многократно. Не сме съгласни за всичко, но умеем да се изслушваме с уважение и да стигнем до извода, че ще търсим решение", посочи Силяновска. Тя отбеляза, че Румен Радев ще получи мандат за съставяне на правителство, което отваря пространство за разговори. "Очаквам да се видим, да разговаряме, разбира се - с двете знамена, и да търсим ново решение", изтъкна Силяновска.
"Новото е драматичната ситуация в света. В условията на драматично променен международен ред сигурността придобива все по-голяма тежест и значение. Говоря за сигурността на Европейския съюз (ЕС), за опасността и за необходимостта от изграждане на устойчивост срещу възможни фактори и действащи лица на Балканите", коментира президентът на Северна Македония.
Силяновска каза още, че Балканите винаги са били лакмус за отношенията между Великите сили, лакмус и със сигурност ще бъде така и сега. "Аз очаквам разширяването да бъде разглеждано не само през призмата на по-голям ЕС, конкурентоспособен на глобалната политическа сцена, но и през призмата на по-голяма сигурност", допълни тя.
Според Гордана Силяновска-Давкова Северна Македония има на 100% съгласувана външна и политика за сигурност с ЕС, както и още държави от региона - Черна гора и Албания.
