Скопие: С Румен Радев ще търсим решение

Скопие: С Румен Радев ще търсим решение

20 Април, 2026 21:17 2 208 65

Гордана Силяновска-Давкова каза още, че Балканите винаги са били лакмус за отношенията между Великите сили, лакмус и със сигурност ще бъде така и сега

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БГНЕС Информационна агенция

Изборните резултати в България са очаквани. С Румен Радев ще търсим решение. Всички знаем, че всички премиери винаги са се позовавали на решенията на българския парламент, когато става дума за политиката към нас. Това заяви президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, предаде БГНЕС. По думите ѝ честата смяна на българските правителства е била утежняващо обстоятелство в двустранните отношения.

"Познавам г-н Радев, срещала съм се с него многократно. Не сме съгласни за всичко, но умеем да се изслушваме с уважение и да стигнем до извода, че ще търсим решение", посочи Силяновска. Тя отбеляза, че Румен Радев ще получи мандат за съставяне на правителство, което отваря пространство за разговори. "Очаквам да се видим, да разговаряме, разбира се - с двете знамена, и да търсим ново решение", изтъкна Силяновска.

"Новото е драматичната ситуация в света. В условията на драматично променен международен ред сигурността придобива все по-голяма тежест и значение. Говоря за сигурността на Европейския съюз (ЕС), за опасността и за необходимостта от изграждане на устойчивост срещу възможни фактори и действащи лица на Балканите", коментира президентът на Северна Македония.

Силяновска каза още, че Балканите винаги са били лакмус за отношенията между Великите сили, лакмус и със сигурност ще бъде така и сега. "Аз очаквам разширяването да бъде разглеждано не само през призмата на по-голям ЕС, конкурентоспособен на глобалната политическа сцена, но и през призмата на по-голяма сигурност", допълни тя.

Според Гордана Силяновска-Давкова Северна Македония има на 100% съгласувана външна и политика за сигурност с ЕС, както и още държави от региона - Черна гора и Албания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще търсим решение

    35 2 Отговор
    ние пък ще търсим решение
    да не ни безпокоите
    аман от ваште мрънкания и вайкания смешкофци
    не ни трябвате за нищо можем без вас

    21:19 20.04.2026

  • 2 Анонимен

    50 1 Отговор
    Решението е едно. Скопие да наведе глава и да признае че са българи по произход

    Коментиран от #37, #62

    21:19 20.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 17 Отговор
    нищо чудно и да го намерите/от собствен опит знам , че генералите си нямат хал хабер от история!(между другото-почнаха го)

    21:20 20.04.2026

  • 4 Герги

    33 0 Отговор
    Решението е едно...признавате еднаква история и език,записвате българите в Конституцията и подавате молба за включване в пределите на България...само три неща....

    Коментиран от #9

    21:22 20.04.2026

  • 5 Скопие

    20 5 Отговор
    да го цунка трибагреника и да си обърше г@зот со парцалот с вентилатора

    Коментиран от #11, #55

    21:23 20.04.2026

  • 6 дааа

    5 10 Отговор
    този предаде лева, сега да видим какво ще стори.
    той един договор не може да прочете правилно ...

    21:24 20.04.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    12 16 Отговор
    Сега, с Кремълския църв.л и национален предател радев, дечицата на Коминтерна имат шанс техните небивалици да минат метър. Каквото му наредят от Москва, това ще направи старшина Боташ!

    Коментиран от #13

    21:25 20.04.2026

  • 8 Едва ли ще се разбере.

    18 5 Отговор
    И в Македония, Русия подклажда антибългарска пропаганда.

    21:25 20.04.2026

  • 9 Костадин Костадинов

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Герги":

    Няма да га признаат, а не съ длъжни. Ся сърбами попарата от ПСВ и от 9 септември когато бяхме освободени и Русия каза чи трябва да казваме на българите макидонци

    Коментиран от #27

    21:26 20.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ!!!":

    Църул ама мойту стаду забля към негу и нали виде -нс косъмче да улезна у ковачницътъ на зокинчитъ

    21:27 20.04.2026

  • 14 Ъъъъ

    10 6 Отговор
    Румката Радев е бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

    Коментиран от #19

    21:28 20.04.2026

  • 15 Бащата на някаква Саяна

    2 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    21:28 20.04.2026

  • 16 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Румен за 2-3 дена ще събере до 1 милион доброволци, които да освободят изконната българска територия Македония заедно с Охридското езеро ,на което Биляна си е белила платовете

    21:29 20.04.2026

  • 17 Румен Радев, политик

    10 0 Отговор
    Решението е Северна мекедония да иде в Косово, барем всите да сте си една боя 😁

    21:29 20.04.2026

  • 18 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Слава! Ас го имам на икона и секи ден горя коса под образа Му! Да се свети името Му! Не знам как е амин на гирмански

    21:30 20.04.2026

  • 19 Нали?

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъ":

    Което означава,, че цар Симо му е братовчед

    Коментиран от #25

    21:31 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хаха

    11 9 Отговор
    Българите още не са усетили как сами си го набиха с 200.

    Коментиран от #24

    21:34 20.04.2026

  • 23 Моделът остава

    10 3 Отговор
    Олигарсите остават, схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!

    21:38 20.04.2026

  • 24 Румен Радев, политик

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    Какво ли да кажем за руснята, която си го наби чак до Космоса ?

    21:39 20.04.2026

  • 25 Не,

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Нали?":

    Симеон Сакс-Кобурггота-Кохари му е чичо. И на Тиквата също.

    21:41 20.04.2026

  • 26 Заслужават ли ?

    14 0 Отговор
    Постоянно има език на омразата в Македония, срещу всичко българско, а имат искания към нас, да ги пуснем в ЕС. Учат фалшива история, нека си се самоопределят като македонци, но техните деди са се наричали българи. В османските архиви, преди да се появи държавата им , не е имало и дума за македонци по тези земи. Ако бяха гърци, Англия и гърците, щяха да ги освободят, албанците се появяват после. Имало е българи, за това български революционери са загинали в Македония. Сърби и гърци не са се били, за свободата им.

    Коментиран от #30, #33

    21:43 20.04.2026

  • 27 Русия

    12 5 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    винаги е била антибългарска държава.

    Коментиран от #34, #36, #39

    21:46 20.04.2026

  • 28 Макето пита

    3 9 Отговор
    Ако утре Македония нападне и окупира Пиринска Македония или си вземе, каквото иска. Кой ще иде да се бие срещу македонците за Радев?

    Коментиран от #29, #32, #54, #57

    21:47 20.04.2026

  • 29 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Макето пита":

    "...ако утре Македония нападне и окупира..."

    С кво ще нападнете бе црвул, с осли и магарета ли като едни други таваришчи ? 😁 За F-16 Block 70 чували ли сте тама в Северомакедонията ?

    Коментиран от #41, #42

    21:52 20.04.2026

  • 30 1914-1918

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Заслужават ли ?":

    Има документи колкото искаш за изселените българи и посръбчването на географската област. Марионетки.

    21:52 20.04.2026

  • 31 Перо

    13 2 Отговор
    Направихме непростими услуги и компромиси на “макетата”: Първи в света ги признахме като “държава”, направихме невъзможното да ги признаем като “нация”, от 1944 г. и да се смятат за северномакедонци! Просто с техните чугунените глави никога не може да се договорим, защото трябва да кажем на бялото черно и да признаем несъществуваща история от преди 1944 г. Научните им работници са титови партийци! Безсмислено е да се спори с хора, които ти казват: “Немам докас, али твърдам”! Просто има договор с ЕС /27 страни+РСМ/, с който не може да се прави компромис! Трябва да се контролират дейностите и провокациите на РСМ в ЕС по северномакедонския въпрос и да не се занимаваме с тях, подобно на гърците!

    Коментиран от #35, #46

    21:53 20.04.2026

  • 32 .....

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Макето пита":

    Кога ще ми върнат къщата на прапрапрадядо ми😂

    21:53 20.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Перо":

    Стига се хаби, няма смисъл, дъвчим едно и също всеки път.

    21:54 20.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 .....

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Посръбчени са и са прогонени хиляди от там след ПСВ,половината род ми е от там.

    21:56 20.04.2026

  • 38 Костадин Костадинов

    4 2 Отговор
    Русия си гледа/ла интереса и твя е нурмалмну само чи русуфилякъ не го разбра штод е про...

    21:58 20.04.2026

  • 39 Костадин Костадинов

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Русия":

    Русия си гледа/ла интереса и твя е нурмалмну само чи русуфилякъ не го разбра штод е про...

    21:59 20.04.2026

  • 40 Смехурко

    4 0 Отговор
    Ще търсите на коча .... м....е!

    22:03 20.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Макето пита

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Макетата ако ви нападнат, дори с голи газове, ще ви победят. Вашият Радев ще каже "Какво толкоз, Пиринска Македония е Македонска".

    Джендър Зитата дето не са виждали казарма и гласуваха за Радев ли ще идат да се бият? Може една чалга на Славиту да си пуснат.

    Коментиран от #44, #52

    22:14 20.04.2026

  • 43 Пар.цал

    1 0 Отговор
    Кво решение, кви 5 евро бре неща.стници

    22:19 20.04.2026

  • 44 Румен Радев, политик

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Макето пита":

    "...макетата ако ви нападнат.."

    Па ще си вкараме украинци с дроновье ☝️
    Ти да видиш 😁

    22:27 20.04.2026

  • 45 От Скопие

    1 1 Отговор
    Май трябва да разтворим задни бузи и да поемем шомпола.

    22:36 20.04.2026

  • 46 Перо Серко

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Перо":

    Стига с тези дъфки турбо и кенчета кола дето си събирал от Югославските туристи на черноморието.
    Стига злоба

    Коментиран от #49

    22:37 20.04.2026

  • 47 ...

    6 0 Отговор
    Ако вземем предвид желанието на Путин ЕС да не се разширява и да се разпадне, вече знам какво ще направи Радев. Друг е въпросът дали С.Македония въобще има място в ЕС.

    Коментиран от #50

    22:39 20.04.2026

  • 48 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Кво да решите са, от къде изгрява слънцето🤣🤣

    22:45 20.04.2026

  • 49 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Перо Серко":

    В БГ югославските туристи бяха само цигани и кокошкари! Трепереха на границата с питите кашкавал, когато нашите митничарите им казваха “Сада ие време за велики претрес”! Винаги са били цигани в БГ и Европа!

    Коментиран от #53

    23:03 20.04.2026

  • 50 Македония няма

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "...":

    място в ЕС, категорично. Особено с тази руска марионетка Мицкоски.

    23:05 20.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Перо":

    Да бе, или са искали торби с портокали и кафе от тираджиите😂

    Коментиран от #59

    23:09 20.04.2026

  • 54 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Макето пита":

    “Макетата” от РСМ ще станат на тор!

    23:09 20.04.2026

  • 55 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Скопие":

    Велики ку—ц за РСМ!

    23:14 20.04.2026

  • 56 Перо

    4 0 Отговор
    Минаха 9 г. от договора с ЕС, остават още 90 г. и ако няма раздвижване в северномакедонския кенеф, километража на времето ще се завърти отново към 99999. Да му мисли чугуна Муцкоски и другите негови отрочета “македонисти” със сръбски и еврейски произход!

    23:22 20.04.2026

  • 57 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Макето пита":

    Че стигнем до Галичник и тамън ще си вземем къщата на прадедите🤣😂

    23:44 20.04.2026

  • 58 Перо

    1 0 Отговор
    Радев няма причина да се занимава с тия шиптъри и цигани! Имат си договор за изпълнение с ЕС!!!/27 държави + РСМ/!!! Там е написано бяло на черно, кога могат да стартират преговорите с ЕС!

    Коментиран от #61

    23:56 20.04.2026

  • 59 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    Явно си циганин от българска страна, щом си имал работа с другите цигани! Тито не можеше да намери работа на хората в СФРЮ и отвори границата, в края на 60-те, всеки сам да се спасява. Имаше глад и мор там!

    Коментиран от #60

    00:01 21.04.2026

  • 60 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Перо":

    Перо, успокой се, няма смисъл от това хабене на нерви.

    00:12 21.04.2026

  • 61 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Перо":

    Ма никой няма да се занимава с тия, спокойно.

    00:13 21.04.2026

  • 62 Кирчо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Македония не е държава а територия, българска територия.

    00:32 21.04.2026

  • 63 Има

    0 0 Отговор
    Решение, приемат нас в конституцията като основен народ и след това мицкоВски рецитира стихотворението Аз съм българче,което...по тяхната национална телевизия в най гледаното време:))))

    00:46 21.04.2026

  • 64 Има

    0 0 Отговор
    Решение, приемат нас в конституцията като основен народ и след това мицкоВски рецитира стихотворението Аз съм българче,което...Българин да се наричам първа радост е за мене и т.н.по тяхната национална телевизия в най гледаното време:)))) и всичко е точно;)))

    00:56 21.04.2026

  • 65 Да Орбан Тъпана

    0 0 Отговор
    Не можа да ни прецака
    Със Мицкоски
    За Северна Македония.
    Сега само другия Путинар
    Да не го направи .
    Щото така искат от МАСКВА

    01:01 21.04.2026

