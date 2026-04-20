Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Белгия »
НАТО и ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Румен Радев за изборната победа

20 Април, 2026 22:17 1 937 109

  • румен радев-
  • марк рюте-
  • нато-
  • роберта мецола-
  • прогресивна българия-
  • бойко борисов

Разговарях с Радев по повод изборната му победа, очаквам да продължим нашето сътрудничество по общите предизвикателства пред сигурността, написа Марк Рюте в социалните мрежи

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския парламент Роберта Мецола поздравиха Румен Радев за победата на вчерашните предсрочни избори за Народно събрание, пише БТА.

Разговарях с Радев по повод изборната му победа, очаквам да продължим нашето сътрудничество по общите предизвикателства пред сигурността, написа Рюте в социалните мрежи.

Поздравления за Румен Радев за изборната победа, България е горд член на европейското семейство и има важна роля в справянето с общите предизвикателства, написа в своя пост Фон дер Лайен. Очаквам съвместната ни работа за напредъка и сигурността на България и на Европа, добави тя.

Мецола също отправи поздравления, като изрази готовността на ЕП да работи с Радев за укрепването на Европа и за постигането на конкретни резултати в полза на гражданите.

Както БТА съобщи, по-рано днес своите поздравления отправи и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кукловодите

    35 19 Отговор
    Честито на новата ни марионетка!

    22:18 20.04.2026

  • 2 Закъсняха

    23 7 Отговор
    с поздравленията. Москва ги изпревари. Има ли руско говорящи без официално признат език при Камчия?

    22:19 20.04.2026

  • 3 Владимир Путин Президент

    31 12 Отговор
    Почнаха да му се мазнят.

    Коментиран от #30, #37, #62

    22:19 20.04.2026

  • 4 Ние

    31 15 Отговор
    С Путин и Радев към победи и щастливи дни!!!

    Коментиран от #34, #51, #83

    22:20 20.04.2026

  • 5 Румен Радев, разведчика

    17 22 Отговор
    Спасибо таваришчи.
    Ще бъде предадено в Масква ☝️😁

    22:21 20.04.2026

  • 6 разбира се

    14 26 Отговор
    Фигуранта е успешно завършен брюкселски проект. Само слепец не го вижда.

    Коментиран от #7

    22:21 20.04.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    12 26 Отговор

    До коментар #6 от "разбира се":

    По-добре изпипан брюкселски проект от руски недоделан ☝️

    Коментиран от #21

    22:23 20.04.2026

  • 8 !!!

    26 15 Отговор
    Помните ли, бибитко не посмя да наложи зелени сертификати, но чорапът, чрез служебното си правителство, веднага изпълни нареждането на Брюксел и ги въведе.

    Коментиран от #23

    22:24 20.04.2026

  • 9 Другари,

    13 13 Отговор
    да чакаме ли на Дунав мост вече, какво се чува?
    Мойта другарка е готова с питата, шарена сол вече купихме...

    Коментиран от #13, #15, #41

    22:26 20.04.2026

  • 10 иван костов

    11 14 Отговор
    Много ясно, че ще се подмазват на Радев! Въпросът е колко ще вярва Радев на тяхното лицемерие? Мисля, че със дребни жестове, мъниста и др. подобни ще го купят и продадат!
    НЯКОЛКО ПЪТИ!

    22:27 20.04.2026

  • 11 еврейски слуги

    22 8 Отговор
    не ни трябва никакво поздравление от евреи и еврейски слуги

    22:29 20.04.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    16 12 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    Коментиран от #24

    22:30 20.04.2026

    "...какво се чува?..."

    Споко, още запрягаме магаретата !!!
  • 14 ДрайвингПлежър

    16 9 Отговор
    Ми имат си нов слуга - ще си го коткат и поздравяват.
    Нещо пилота, Мъжкаря Радев ми убягва в представянето му - избягва да заеме твърда позиция, а човек без твърда позиция, която да защитава може да заеме всякаква. Дано се лъжа ама за България освен някакъв дребен ред в държавата (евентуално) нищо няма да се промени. Големите ни проблеми са други и не виждам мераци да се оправят! Ние имаме нужда от дерогации на почти всяка европейска простотия за следващите 2-3 десетилетия, за да може да настигнем поне средните доходи!

    22:31 20.04.2026

  • 15 Гробар

    12 12 Отговор

    До коментар #9 от "Другари,":

    Хаха. Няма да чакаш на Дунава, а направо ще го прекосяваш и на фронта. Плешо е лоялен натовски генерал. Готви мешката и лъскай кубинките вие си го избрахте.

    22:31 20.04.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    6 18 Отговор
    Партия " Путинофилска България" спечели изборите!
    Честито!

    Коментиран от #22, #25

    22:32 20.04.2026

  • 17 Мдаа

    18 5 Отговор
    Външната политика е ясна. Интересна е вътрешната. Поне два нови затвора трябва да се построят.

    Коментиран от #20, #31, #39

    22:32 20.04.2026

  • 18 Баба Кина

    12 5 Отговор
    Кисели поздравчета. И те се заюислят, че подобни вълни показват среден пръст на номенклатурните им политики. По основни въпроси вече нямат ходове.

    22:32 20.04.2026

  • 19 Регресивна България

    22 12 Отговор
    Сега гледах интервю с някой си Слави Василев... човек на Радев, 15 години в Гейропа, завършил в САЩ... а баща му Васил Василев БСП милионер, приватизатор... а Слави се въртял около дърти манекенки и със скъпи коли.

    Та честито на баламите - Новото Нормално - старите труженички от БСП бардака.

    Скоро ще разберем, кои други Червени олигарси - защото то други няма - са зад Радев. Та чакайте да падне една борба с корупцията, едни реформи... един прогрес!

    22:33 20.04.2026

  • 20 Икономист пенчев

    6 11 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    Не се съмнявам, че една военна мутро-милиционерска хунта ще построи нови лагери и затвори. Това го могат.

    22:34 20.04.2026

  • 21 Е така де...

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    За евроатлантика брюкселския пуделообразен гламглъф е най - доброто...както за мухата - гУаното.

    22:34 20.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гробар

    11 9 Отговор

    До коментар #8 от "!!!":

    Ние помним, но редовият добитък помни 5 минути. Наведена сабя глава не я сече, стига с тоя национализъм, да се поснишим да отмине бурята, това е веруюто на местния матрял от край време. И жена си и дъщеря си ще даде само и само да си яде салатката и да си пие ракийката на спокойствие.

    22:35 20.04.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Боташ да ти е проблема! Боташ ако се понапънат и може да заработи най-малкото да губим по-малко ако не друго. Една АЕЦ Козлодуй е колкото 40 боташа и вие пак искате да я плащаме!

    Коментиран от #33

    22:35 20.04.2026

  • 25 По-точно

    6 14 Отговор

    До коментар #16 от "Ганя Путинофила":

    Путлерастка България

    22:35 20.04.2026

  • 26 Румен Радев, политик

    17 4 Отговор
    Абе къде е Тръм бе....
    Рижия тyлyп езика ли си глътна, що ?
    Пълен ШОК ☝️😁

    22:36 20.04.2026

  • 27 Свети Кибик-Юродив

    14 16 Отговор
    Другарки и другари, жал ми е за вас, които гласувахте за Румбата. Отново ви излъгаха, плъзнаха ви на динена кора. Ще роните сълзи и ще бършете сополи, както правихте последните години след всяко предателство на БСП, ИТН, Възраждане, АТАКА и т.н. Румбата нито ще ви върне МОЧА, нито ще построи наново Мавзолея. А за премахване на еврото и връщане на лева, излизане от ЕС и НАТО, може да забравите. Ще си останете бедни, заблудени и ошашавени русофили, след като нито ще ви увеличат драстично заплатите и пенсиите, нито ще ви направят здравеопазването и образованието безплатни, нито ще ви намалят данъците, само защото сте русофили. А и заводът на Рейнметал ще се строи под попечителството на Румбата, а продукцията ще отива основно за Украйна. Е, след известно време ще се усетите и на следващите избори ще го "накажете", но него бълха го ухапала. Човекът ще си е "опекъл работата", а вие ще търсите поредният "спасител".

    Коментиран от #28, #32, #35, #44

    22:36 20.04.2026

  • 28 Костадин Костадинов

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Свети Кибик-Юродив":

    Много от мойту стаду отиди при него

    22:37 20.04.2026

  • 29 Помня

    10 12 Отговор
    Едно време баба ми гласува за убавото момче Жан Виденов с ентусиазъм и отвращение от ония брадатите.

    После Жан Виденов й направи пенсията 5 долара.

    Та нека всички си припомним га бяхме млади!

    Коментиран от #57

    22:38 20.04.2026

  • 30 Хахахаха

    8 11 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин Президент":

    Кой му се мазни бееее. Нормално е да го поздравят, нали ще работят заедно.

    Коментиран от #43

    22:39 20.04.2026

  • 31 Ийесс,Сър!

    18 7 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    Поне две килии трябва да се построят!
    Едната за Бочко!
    Другата за намагнитизираният - Шиши...!

    Коментиран от #38

    22:39 20.04.2026

  • 32 Майор Деянов, на всеки километър

    13 9 Отговор

    До коментар #27 от "Свети Кибик-Юродив":

    "... които гласувахте за Румбата..."

    Та за кой друг да гласуваме ?
    Радев е най-малкото зло ☝️

    Коментиран от #36

    22:39 20.04.2026

  • 33 Без АЕЦ

    8 11 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Виж сега... в окопите в Донбас АЕЦ няма да ви трябва. Сега Румбата като ви прати да помагате на Путин като ония Цецо от Варна.

    Коментиран от #52

    22:40 20.04.2026

  • 34 Хахахаха

    10 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ние":

    Ами излизайте от ЕС бе копей! С путин и пари от ЕС, не става.

    22:40 20.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нас Червеното знаме роди ни

    10 8 Отговор

    До коментар #32 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Сега вече е най-голямото зло! :)) ))))

    22:41 20.04.2026

  • 37 Групости

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин Президент":

    Радев си е заклет привърженик на НАТО. Освен това ние нямаме силна армия, като Турция например. Нещо не интерпретираш правилно нещата.

    Коментиран от #45, #46, #53

    22:42 20.04.2026

  • 38 Гробар

    10 6 Отговор

    До коментар #31 от "Ийесс,Сър!":

    И един апартамент с решетки за шепата фашисти от ппдб.

    22:42 20.04.2026

  • 39 Не е необходимо!

    9 7 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    Ползвайки се от челният чилийски опит, остарелият национален стадион, може да бъде преоборудван за дом на всички соросоиди! Малко бодлива тел, четири картечни гнезда и новодомците ще се чувстват чудесно! Ще му дойде времето, историята се повтаря, за тези които не я четат!😂😂😂😂 Цветът на нацията и т.н.!

    22:42 20.04.2026

  • 40 Предлагам Радев да поеме пътя на Путин

    7 13 Отговор
    и да забрани интернета! Всички младежи на военно обучение за мир. Руский мир.

    Коментиран от #47, #49

    22:42 20.04.2026

  • 41 Мероприятието

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Другари,":

    се отлага с 4 год, за следващите, след Радев :)))

    22:43 20.04.2026

  • 42 От Пасола

    9 8 Отговор
    Дали Румен Радев се е обадил в Пасола за разрешение да получи поздравления на недружествените държави?

    22:43 20.04.2026

  • 43 А ве мазнят му се те...!

    14 7 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Щото тамън се отърваха от Орбан,сега цъфна нова спирачка,в безотчетното наливане на евраци,в бездънната каца-,,Украйна"...!

    22:43 20.04.2026

  • 44 Ганя Путинофила

    9 7 Отговор

    До коментар #27 от "Свети Кибик-Юродив":

    Следващият път добитъка ще гласува за Веселин Маринов!

    Коментиран от #54

    22:44 20.04.2026

  • 45 Гробар

    9 6 Отговор

    До коментар #37 от "Групости":

    Нека не усложняваме нещата. Просто Плешо ще направи пачки за пенсия и за децата. Кой не би захлебил?

    22:44 20.04.2026

  • 46 Пип

    2 7 Отговор

    До коментар #37 от "Групости":

    Аз знам един вълк в овча кожа силен привърженик на овцете?

    22:45 20.04.2026

  • 47 Румен Радев, политик

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "Предлагам Радев да поеме пътя на Путин":

     "...Всички младежи на военно обучение..."

    Кое му е лошото на военно обучение още от 8-ми клас ☝️
    По-добре ли е младежите висят по цял ден в телефоните и пипкат в градинките ?

    Коментиран от #50

    22:47 20.04.2026

  • 48 Ще строим дворец

    5 9 Отговор
    Ще строим дворец,

    огромен дворец,

    със яки

    бетонни стени!

    Мъже и жени,

    народ,

    ще строим дворец

    за Резидента!



    Децата ни мрат

    в отровната смрад,

    без слънце,

    в задушни коптори.

    Светът е затвор.

    Мъже и жени, народ,

    ни крачка назад!

    Ще строим дворец

    за Резидента!

    22:48 20.04.2026

  • 49 Офф

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Предлагам Радев да поеме пътя на Путин":

    Те Джен Зи точно това заслужават, и децата им, и внуците им до девето коляно. По-нататък не ме интересува.

    Коментиран от #55

    22:48 20.04.2026

  • 50 Именно де

    3 5 Отговор

    До коментар #47 от "Румен Радев, политик":

    Трябва децата да са готови за окопите в Донбас! Трябва да пробием фронта и да превземем Киев!

    Коментиран от #56

    22:49 20.04.2026

  • 51 Айше

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ние":

    Някакво финансово предложение? че щастието е в количеството... на парите, а пък не съм забелязала да са доходоносни и двамата

    22:50 20.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Боги

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Групости":

    Кога най - после ще стане ясно какъв е Радев - путинист или привърженик на НАТО?

    Коментиран от #60

    22:51 20.04.2026

  • 54 Свети Кибик-Юродив

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ганя Путинофила":

    Киро Брейка има голям "електорален потенциал". Има голяма агитка от провинциални мунчовци, които го смятат за "природно интелигентен". Шегата настрана, но кремълските кукловоди, няма да спрат с опитите си да ни пробутват всякакви "патриоти", "националисти" и "спасители", които да обслужват политическите им и икономически интереси. След като поредният "изветрее", идва ред на новият. Трябва по някакъв начин да спрем този порочен модел. С този "материял" обаче, това ми се струва доста трудна задача. Не сме унгарци- за съжаление.

    22:51 20.04.2026

  • 55 Дъртак

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Офф":

    Едно време след училище ходехме в Казарма две години без пари им робувахме, брояхме стотинките една вафла и сапун да купим. Сега същите наборчета завършили гимназия и в Колцентър и вземат стартово 1000-2000 евро.

    22:51 20.04.2026

  • 56 Румен Радев, политик

    6 3 Отговор

    До коментар #50 от "Именно де":

    Флиртът с руснята приключи ☝️
    Си прибират Альошата и живи и здрави отдето пришли.
    Бездарни мизерници.

    22:51 20.04.2026

  • 57 И аз помня!

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "Помня":

    Едно време дядо ми гласува за убавото вакло момче,със сините устни- Иван Костов с ентусиазъм и отвращение от ония комунягите.
    После Иван Костов му наряза за скрап и разграби машиностроителният завод,в който работеше и и направи пенсията му 5 лева
    Та нека всички си припомним га бяхме млади!

    Коментиран от #58, #59, #71

    22:54 20.04.2026

  • 58 Деменцио, нищо не помниш!

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "И аз помня!":

    Пенсията от 5 лева беше преди Костов, при Виденов!

    22:57 20.04.2026

  • 59 Майор Деянов, на всеки километър

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "И аз помня!":

    "...Костов направи пенсията му 5 лева..."

    Виденов, Жан Виденов направи пенсиите 5лв, пък Кремиковци всеки друг би го нарязал. Пък и в момента нямаше работи без руда и въглища.

    Коментиран от #61

    22:58 20.04.2026

  • 60 Всички ще видят

    8 1 Отговор

    До коментар #53 от "Боги":

    какъв курс ще поеме България, съвсем скоро. След седмица ще има правителство. Според мен русофилите ще се изненадат много неприятно от политиката на новото правителство. Категорично няма да е това, което очакват.

    Коментиран от #68

    23:01 20.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Веселяка

    0 1 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, шматки 🤣

    23:13 20.04.2026

  • 64 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, нищо и никакви шматки 🤣

    23:14 20.04.2026

  • 65 !!!?

    12 0 Отговор
    НАТО знае и кътните зъби на Троянския кон !!!?

    Коментиран от #70

    23:16 20.04.2026

  • 66 Сатана Z

    1 9 Отговор
    Румен връща 2годишната казарма ,че жълтопаветниците обърнаха резбата от нищо правене.

    Коментиран от #69, #81

    23:18 20.04.2026

  • 67 Тимур

    4 2 Отговор
    То така се прави, но на всички им е ясно, новото л...йно на кой служи. Впрочем, какво е да си предател, ей така, казваш, абе я да служа на някой Бащица, че тясно ми се чини в таз жална България. Радев е изключителен пример за манипулиран, израбатен, шлифован предател и историята след нас ще го описва като точно такъв. Загубеното историческо време не се връща, то се заплаща. Критикуваме продадения вот, а какво е моля даването на власт на бездарник, ами то е даже по- вредно, там загубата е милиарди

    Коментиран от #72, #108

    23:23 20.04.2026

  • 68 Гробар

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Всички ще видят":

    Плешо консолидира евроатлантическия режим.

    23:24 20.04.2026

  • 69 Хей мързелан

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Сатана Z":

    Нали знаеш, че сиДебил

    23:24 20.04.2026

  • 70 Ох, не мога бее

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "!!!?":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    23:25 20.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Гробар

    7 4 Отговор

    До коментар #67 от "Тимур":

    Плешивия ще ви застреля с високи данъци, защото много бесепарски боклук отиде при него. Но бълха ни ухапала, в тая жалка държава само шепа идиоти плащат данъци, за съжаление аз съм един от тях. Но свят широк.

    23:29 20.04.2026

  • 73 Регресив Радев

    7 3 Отговор
    Другарю Путин задачата е изпълнена!
    България е ваша!
    Оставам на вашите заповеди!
    Рапорт даден!
    Р. Радев

    23:31 20.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Zахарова

    4 2 Отговор
    Звъннах на Десито да ми го пусне Румбата за малко... Зер толкова пара потрошихме по него

    23:32 20.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Животът

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "Гробар":

    Си замина а? А на теб не ти се получи, и сега гледаш нещо мръсотийка да сделаш мизернико завистлив. Мързел с мързела ти

    Коментиран от #79

    23:37 20.04.2026

  • 78 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Нали знаеш":

    Крадливия циганин предаде щафетата на Бойко. Няма какво да се добави. Сини комунета.

    Коментиран от #80

    23:37 20.04.2026

  • 79 Гробар

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Животът":

    Не се оплаквам. Нито веднъж не съм целувал гзове, нито веднъж не съм сввалял гащи, нито веднъж не съм правил компромис със съвестта си или принципите си, всичко съм постигнал сам. Считам се за късметлия. Но крадливите пребоядисани комунета ще гният под земята, при червеите и ще се пържат в ада.

    23:41 20.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Киргизстан

    4 3 Отговор
    Киргизстанският президент обяви, че до 2027-ма година ще махнат всички руски имена на населени места.

    23:57 20.04.2026

  • 83 Кирчо

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ние":

    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #87, #88, #89, #106

    23:57 20.04.2026

  • 84 Унгария се връща в МНС

    4 3 Отговор
    Мадяр: Унгария ще изпълнява заповедите за арест на МНС
    Мадяр заяви още, че бъдещото му правителство ще спре процедурата по излизане на Унгария от съда
    Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр заяви, че страната ще изпълнява заповедите за арест на Международния наказателен съд (МНС), включително за всеки издирван.

    23:58 20.04.2026

  • 85 Като

    3 2 Отговор
    НАТО всеки генерал, най топло приемам поздравленията от нашите съюзници.Също и като гражданин на ЕС.
    Ще укрепваме НАТО, ЕС, ЕВРОТО, ШЕНГЕН
    Показах снимка с Путин за да гласуват копейките за мен.
    Това е който разбрал, разбрал, който не да види резултата на Израждане

    23:59 20.04.2026

  • 86 "Радевата зима" иде

    6 2 Отговор
    остават 10 месеца. Пълнете бурканите, кърпете юрганите, затягайте коланите. Който има селски имот с двор да го стяга и да се учи да се самоизхранва.

    00:01 21.04.2026

  • 87 Село

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Кирчо":

    Знаеш ли, как да садиш пипер и домати?

    00:03 21.04.2026

  • 88 Кире ти като си умен ми отговори

    5 3 Отговор

    До коментар #83 от "Кирчо":

    На референдума гласуваме да излезем от ЕС и НАТО.

    Излизаме. ЕС ни налагат мита, визи. Спират инвестициите, западните фирми се изнасят.

    Русия ни е обявила за недружествена страна. От всички страни сме заобиколени от НАТО.

    Какво правим оттам насетне? Заплати по 10 лв и пенсии по 5 лв пак ли?

    Коментиран от #101

    00:06 21.04.2026

  • 89 Костя

    5 3 Отговор

    До коментар #83 от "Кирчо":

    Референдум за затваряне на границата, визов режим ,връщане на лева и фиксирането му към рублата, влизане във военен съюз с Русия, Беларус и КНДР.Пращане на войска по подобие на С.Сорея в братска помощ на братушките.Забрана на опозиционни партии.Несменяем наш русофилски вожд.
    Референдум товарищи!!!

    00:06 21.04.2026

  • 90 ПЕСКОВ

    2 4 Отговор
    Кефи ме как Песков отби мераците на Радев. Директно му го каза "Хубаво е, че искате да ни се подмазвате, но условията ще ви ги наредим ние".

    00:20 21.04.2026

  • 91 Притеснен

    3 3 Отговор
    По-рано имаше снимка на Радев с Путин. Радев стръчеше една глава над Путин. Притеснявам се за Радев, ако Путин го извика - Радев или ще трябва да пълзи на колене или Путин ще го скъси с една глава.

    00:23 21.04.2026

  • 92 Хан Ауспух

    2 4 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4-8 месеца, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки грасували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!

    00:26 21.04.2026

  • 93 Хан Ауспух

    1 5 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4-8 месеца максимум, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки грасували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!

    00:27 21.04.2026

  • 94 Хан Ауспух

    1 3 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4 до 8 месеца максимум, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки грасували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!

    00:27 21.04.2026

  • 95 Хан Ауспух

    1 4 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4 до 8 месеца максимум, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки гласували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!

    00:32 21.04.2026

  • 96 Следва продължение

    1 1 Отговор
    Съдебна реформа и така нататък.

    00:33 21.04.2026

  • 97 Феникс

    4 0 Отговор
    Не съм почитател на Радев но се кефя как жълопаветниците се давят в омразата и безпомощността си!

    00:34 21.04.2026

  • 98 Хан Ауспух

    1 5 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4 до 8 месеца максимум, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки гласували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!!

    00:35 21.04.2026

  • 99 Хан Ауспух

    3 4 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4 до 8 месеца максимум, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки гласували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!!!

    Коментиран от #102

    00:36 21.04.2026

  • 100 лай%нен

    2 0 Отговор
    Е нали е техен човек.Нормално8282

    00:36 21.04.2026

  • 101 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Кире ти като си умен ми отговори":

    Другото айде, ма с инвестициите се престара... Кой инвестира у нас бе, те в Турция и Сърбия инвестират, само не и у нас... Прави си изводите... Защото у нас няма стабилност и двете свини са много алчни.

    Коментиран от #104

    00:54 21.04.2026

  • 102 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Хан Ауспух":

    А като дойде тука Путин, както казаха маленкия зеля и нато, ти куда ша са криеш ? Изкопа ли си бункер ??

    01:00 21.04.2026

  • 103 Абе

    2 1 Отговор
    А Зеленски кога ще го поздрави?

    01:03 21.04.2026

  • 104 ГошУ

    1 2 Отговор

    До коментар #101 от "Пилотът Гошу":

    Вземи излез от бащината панелка и се поразходи .Пловдивската иконом.зона от магистралата се виждат новите заводи.И не само там.Миналата година водих едни чужденци за определени стоки, които се произвеждат там .Поръчки можеха да се правят след 6-8 месеца.Линиите бяха заети и 90%за износ.
    Ама копейките освен, че сте мизерници и много, ама много проZZZти сте.

    01:17 21.04.2026

  • 105 Диамантената ръка

    1 1 Отговор
    Да ни е честита новата 1986г., другаре и другарки, ха ха ха...

    01:25 21.04.2026

  • 106 Шоо

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Кирчо":

    Имаш и по лесен вариант, куфара и кеф ти Магадан, кеф ти Беларус.

    01:28 21.04.2026

  • 107 Да добре

    0 1 Отговор
    Сега с Паскал без Брендо. И това неможа.

    Дано стане да ти дойде акъла да се хванеш с възраждане.
    А не с ппдб. Щото там са никой него може
    Паскал , да ми
    Дай ми моля те тези обществени поръчки който ще ле да ги бориш.

    03:04 21.04.2026

  • 108 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Тимур":

    Да озапти някоя анонимна мутра ще бъде достатъчно!

    03:07 21.04.2026

  • 109 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания