НАТО и ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Румен Радев за изборната победа

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския парламент Роберта Мецола поздравиха Румен Радев за победата на вчерашните предсрочни избори за Народно събрание, пише БТА.

Разговарях с Радев по повод изборната му победа, очаквам да продължим нашето сътрудничество по общите предизвикателства пред сигурността, написа Рюте в социалните мрежи.

Поздравления за Румен Радев за изборната победа, България е горд член на европейското семейство и има важна роля в справянето с общите предизвикателства, написа в своя пост Фон дер Лайен. Очаквам съвместната ни работа за напредъка и сигурността на България и на Европа, добави тя.

Мецола също отправи поздравления, като изрази готовността на ЕП да работи с Радев за укрепването на Европа и за постигането на конкретни резултати в полза на гражданите.

Както БТА съобщи, по-рано днес своите поздравления отправи и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.