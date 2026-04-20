Доналд Тръмп: Вдигам блокадата на иранските пристанища само при мирно споразумение с Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в социалната си мрежа "Трут соушъл", че ще вдигне американската блокада над иранските пристанища само ако бъде сключено споразумение с Иран, пише БТА.
"БЛОКАДАТА, която няма да вдигнем, докато не бъде сключено СПОРАЗУМЕНИЕ, напълно унищожава Иран. Те губят 500 милиона долара на ден, цифра, която е непосилна за тях дори в краткосрочен план", написа Тръмп в изявление, в което остро критикува отразяването на конфликта от страна на американските медии.
По-рано днес американският държавен глава заяви, че според него ядреното споразумение, което САЩ в момента договарят с Иран, ще бъде по-добро от международното споразумение от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на Техеран, отбелязва Ройтерс.
"СПОРАЗУМЕНИЕТО, което ще сключим с Иран, ще бъде МНОГО ПО-ДОБРО от Съвместният всеобхватен план за действие, по-известно като иранската ядрена сделка", написа Тръмп в публикация в "Трут соушъл", след като демократите и някои ядрени експерти изразиха безпокойство, че той прибързва с преговорите по една изключително сложна тема.
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс все още е в САЩ и не е заминал за Пакистан за очаквания нов кръг от преговори с Иран, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че водена от Ванс американска делегация ще пристигне в Пакистан за нови преговори, преди примирието между Вашингтон и Техеран да изтече на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).
Според АП след изявлението на Тръмп кортежът на Ванс е забелязан пред Белия дом. Ройтерс на свой ред се позава на източник, запознат с въпроса, като отбелязва, че перспективите за втори кръг от преговори с Иран остават неясни.
Високопоставен ирански официален представител заяви, че Техеран разглежда положително възможността за участие в евентуални мирни преговори със САЩ, но че все още не е взето окончателно решение.
Втори осведомен източник каза пред Ройтерс, че американската делегация все още не е заминала, но планира да отпътува за Исламабад в близките часове.
По-рано в. "Ню Йорк пост" съобщи, че Тръмп е заявил в интервю, че Ванс, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшър, са на път за преговорите. Тримата участваха и в първия кръг от преговори за прекратяване на конфликта, който се разрази след американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.
Най-малко двама палестинци загинаха в ивицата Газа при израелски удари, съобщиха здравни служители, цитирани от Ройтерс.
Световната агенция допълни, че бойци от радикалната палестинска групировка "Хамас" са влезли в сблъсък с членове на въоръжено движение, подкрепяно от Израел.
Междувременно официален представител потвърди, че през нощта армията е атакувала установка за изстрелване на ракети в южната част на съседен Ливан, предадоха Ройтерс и ДПА.
Един мъж загина при израелски въздушен удар в бежанския лагер „Бурейдж“ в централната част на Газа, поясниха пред Ройтерс медицински служители, а друг удар е отнел живота на още един човек и е ранил други в град Газа.
Двата смъртни случая са последните на насилие, които хвърлят сянка върху споразумението за примирие с посредничеството на САЩ и подписано през октомври след две години на пълномащабна война между Израел и въоръженото движение „Хамас“, посочва световната агенция. Процесът по изпълнението на части от споразумението, които включват разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелската армия, е в застой.
Израелската армия не е дала коментар веднага за случаите.
Примирието, което започна през октомври миналата година, остави израелските войски да контролират обезлюдена зона, която съставлява повече от половината от Газа, докато „Хамас“ контролира останалата тясна крайбрежна ивица.
Също днес жители на Газа и представители на „Хамас“, заявиха, че членове на подкрепяна от Израел групировка, действаща в зона под израелски контрол, са влезли в сблъсък с палестински бойци, след като са пресекли границата в контролирана от „Хамас“ зона източно от град Хан Юнис. Докато войници се опитвали да се оттеглят, боец от „Хамас“ изстрелял противотанкова граната към превозното им средство, заявиха някои жители и представители на палестинското движение. Чула се е експлозия, но няма информация за жертви.
По-рано днес израелската армия съобщи, че през нощта са атакували площадка за изстрелване на ракети в южната част на съседен Ливан, въпреки активното споразумение за прекратяване на огъня, съобщи ДПА.
Платформата е била готова за изстрелване и е представлявала „пряка заплаха за населените места в северната част на Израел“, както и за войниците, заявиха от армията.
Ливански официални представители, също съобщиха, че до обяд Израел е бомбардирал три града близо до границата в южната част на Ливан. Според тези съобщения израелската армия е открила артилерийски огън и в друг граничен град.
Израелски военен говорител потвърди съобщенията в ранния следобед. Военните са действали при самоотбрана, посочи той, но не предостави допълнителни подробности.
Съгласно споразумението между Израел и Ливан, на Израел е позволено да предприеме всички необходими мерки за самоотбрана срещу планирани, предстоящи или текущи атаки. Прекратяването на огъня влезе в сила в петък след повече от шест седмици война между Израел и проиранското шиитско движение „Хизбула“ в Ливан.
3 преминаващ
Ето кратък разбор на цифрите към 2026 г.:
Статистиката: Мир срещу Война
Откакто САЩ обявяват независимост през 1776 г., страната съществува от около 250 години.
Години в мир: Според различни исторически изследвания (като тези на Дани Сьоренсен), САЩ са прекарали общо по-малко от 20 години без да участват в никакъв въоръжен конфликт.
Процентно изражение: Това означава, че през над 92% от своята история страната е била замесена в някаква форма на военни действия.
Защо числото е толкова малко?
Причината за това „постоянно състояние на война“ се дължи на няколко фактора, които често се изключват от учебниците по история:
Индианските войни (1776 – 1924): Почти през целия XIX век САЩ са в постоянен конфликт с коренното население при разширяването си на запад.
Студената война и прокси конфликтите: След 1945 г. САЩ участват в десетки по-малки намеси в Латинска Америка, Близкия изток и Югоизточна Азия, които не винаги се наричат „войни“ официално.
Войната срещу тероризма: След 11 септември 2001 г. САЩ навлязоха в период на активни военни действия в Афганистан и Ирак, който продължи десетилетия.
Периоди на относително спокойствие
Има много малко календарни години, в които американската армия не е водила активни стрелб
22:55 20.04.2026
9 Иран ще стане като Куба
Сега Куба седи на тъмно вече цяла седмица!
23:00 20.04.2026
10 Румен Радев, политик
Стана за смях ☝️
23:02 20.04.2026
11 Ами
Явно пасторите са прекалили с песнопенията.
Та се сетих за едни виц.
Американци посещават Ватикана и искат да се срещнат с Папата.
Един от кардиналите има казва, че е невъзможно,
защото папата по цял ден се моли на Бога.
- Че за какво толкова се моли - попитали посетителите.
- За Тръмп - отговорил кардинала.
- Е как за Тръмп? Нали са в конфликт с него - учудили се посетителите.
- Моли се Бог ... да си го прибира вече.
23:05 20.04.2026
13 Нали целта е
До коментар #2 от "онзи":да си предадат урана. Как иначе да приключи операцията. Няма как.
Коментиран от #15, #20
23:16 20.04.2026
15 Ай бе?
До коментар #13 от "Нали целта е":Първо сащ да предадат техния уран. Така навремето Сталин предложил на Чърчил да си поделят военните кораби и подводници на Вермахта след победата. пияндето Чърчил, уплашен от военната мощ на СССР и по море, предложил вместо това да го потопят. Сталин му казал: няма проблем, може да потопите вашата половина.
23:23 20.04.2026
17 Дончо Ментата
Ей, Улавия, Иран командва вече.
Айде бегай си в краварника!
23:30 20.04.2026
18 менте "Мишел"
До коментар #16 от "Мишел":Хи хи хи
кат дойде до Одеса и до Варна, петното де, нефтените де, пак се обади.......
Още новини от и за уср@йна ???!
23:44 20.04.2026
20 Шопо
До коментар #13 от "Нали целта е":Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия
00:11 21.04.2026
22 Ама то и българския мутренизъм
До коментар #19 от "ванс , вице":Е същия правиш застраховка иначе чупим даваш рекет иначе умираш
00:12 21.04.2026
23 Британските служби
До коментар #16 от "Мишел":Такова нещо като "укрински атаки с ракети" отдавна няма!
Те са само за да го отнасят твърдия, след това!
00:20 21.04.2026
24 Не Бойко
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Не Бойко а Тиквата !!!
00:25 21.04.2026
26 Хан Ауспух
Коментиран от #28
00:37 21.04.2026
28 Бей хазаров
До коментар #26 от "Хан Ауспух":Няма ли кой да ти продуха paznpaния ауспух, bokлyk maлoymeн.
01:04 21.04.2026
30 Вдигай блокадата
Да се разкарвате от нашето полукълбо, че започвам да ставам фен на обща европейска армия 😤😤😤
Аман от чеченци, евреи и кравари 😂😂😂😂
03:17 21.04.2026