Доналд Тръмп: Вдигам блокадата на иранските пристанища само при мирно споразумение с Техеран

20 Април, 2026 22:44 2 604 30

По-рано днес американският държавен глава заяви, че според него ядреното споразумение, което САЩ в момента договарят с Иран, ще бъде по-добро от международното споразумение от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на Техеран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в социалната си мрежа "Трут соушъл", че ще вдигне американската блокада над иранските пристанища само ако бъде сключено споразумение с Иран, пише БТА.

"БЛОКАДАТА, която няма да вдигнем, докато не бъде сключено СПОРАЗУМЕНИЕ, напълно унищожава Иран. Те губят 500 милиона долара на ден, цифра, която е непосилна за тях дори в краткосрочен план", написа Тръмп в изявление, в което остро критикува отразяването на конфликта от страна на американските медии.

По-рано днес американският държавен глава заяви, че според него ядреното споразумение, което САЩ в момента договарят с Иран, ще бъде по-добро от международното споразумение от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на Техеран, отбелязва Ройтерс.

"СПОРАЗУМЕНИЕТО, което ще сключим с Иран, ще бъде МНОГО ПО-ДОБРО от Съвместният всеобхватен план за действие, по-известно като иранската ядрена сделка", написа Тръмп в публикация в "Трут соушъл", след като демократите и някои ядрени експерти изразиха безпокойство, че той прибързва с преговорите по една изключително сложна тема.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс все още е в САЩ и не е заминал за Пакистан за очаквания нов кръг от преговори с Иран, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че водена от Ванс американска делегация ще пристигне в Пакистан за нови преговори, преди примирието между Вашингтон и Техеран да изтече на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).

Според АП след изявлението на Тръмп кортежът на Ванс е забелязан пред Белия дом. Ройтерс на свой ред се позава на източник, запознат с въпроса, като отбелязва, че перспективите за втори кръг от преговори с Иран остават неясни.

Високопоставен ирански официален представител заяви, че Техеран разглежда положително възможността за участие в евентуални мирни преговори със САЩ, но че все още не е взето окончателно решение.

Втори осведомен източник каза пред Ройтерс, че американската делегация все още не е заминала, но планира да отпътува за Исламабад в близките часове.

По-рано в. "Ню Йорк пост" съобщи, че Тръмп е заявил в интервю, че Ванс, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшър, са на път за преговорите. Тримата участваха и в първия кръг от преговори за прекратяване на конфликта, който се разрази след американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.

Най-малко двама палестинци загинаха в ивицата Газа при израелски удари, съобщиха здравни служители, цитирани от Ройтерс.

Световната агенция допълни, че бойци от радикалната палестинска групировка "Хамас" са влезли в сблъсък с членове на въоръжено движение, подкрепяно от Израел.

Междувременно официален представител потвърди, че през нощта армията е атакувала установка за изстрелване на ракети в южната част на съседен Ливан, предадоха Ройтерс и ДПА.

Един мъж загина при израелски въздушен удар в бежанския лагер „Бурейдж“ в централната част на Газа, поясниха пред Ройтерс медицински служители, а друг удар е отнел живота на още един човек и е ранил други в град Газа.

Двата смъртни случая са последните на насилие, които хвърлят сянка върху споразумението за примирие с посредничеството на САЩ и подписано през октомври след две години на пълномащабна война между Израел и въоръженото движение „Хамас“, посочва световната агенция. Процесът по изпълнението на части от споразумението, които включват разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелската армия, е в застой.

Израелската армия не е дала коментар веднага за случаите.

Примирието, което започна през октомври миналата година, остави израелските войски да контролират обезлюдена зона, която съставлява повече от половината от Газа, докато „Хамас“ контролира останалата тясна крайбрежна ивица.

Също днес жители на Газа и представители на „Хамас“, заявиха, че членове на подкрепяна от Израел групировка, действаща в зона под израелски контрол, са влезли в сблъсък с палестински бойци, след като са пресекли границата в контролирана от „Хамас“ зона източно от град Хан Юнис. Докато войници се опитвали да се оттеглят, боец от „Хамас“ изстрелял противотанкова граната към превозното им средство, заявиха някои жители и представители на палестинското движение. Чула се е експлозия, но няма информация за жертви.

По-рано днес израелската армия съобщи, че през нощта са атакували площадка за изстрелване на ракети в южната част на съседен Ливан, въпреки активното споразумение за прекратяване на огъня, съобщи ДПА.

Платформата е била готова за изстрелване и е представлявала „пряка заплаха за населените места в северната част на Израел“, както и за войниците, заявиха от армията.

Ливански официални представители, също съобщиха, че до обяд Израел е бомбардирал три града близо до границата в южната част на Ливан. Според тези съобщения израелската армия е открила артилерийски огън и в друг граничен град.

Израелски военен говорител потвърди съобщенията в ранния следобед. Военните са действали при самоотбрана, посочи той, но не предостави допълнителни подробности.

Съгласно споразумението между Израел и Ливан, на Израел е позволено да предприеме всички необходими мерки за самоотбрана срещу планирани, предстоящи или текущи атаки. Прекратяването на огъня влезе в сила в петък след повече от шест седмици война между Израел и проиранското шиитско движение „Хизбула“ в Ливан.


  • 1 РЕАЛИСТ

    41 8 Отговор
    Приберете го веъ тоя , че не се трае вече. Днес отваря , утре затваря, ама вече го проверяват за игра на финансовата борса. Тръмп е бизнесмен и само за пари мисли. Ядосан е, че разбра, че Бойко е направил повече пари от него и сега наваксва.

    Коментиран от #24

    22:49 20.04.2026

  • 2 онзи

    39 7 Отговор
    Нападаш държавата после искаш мирно споразумение!? Колко трябва да си неадекватен за да говори безсмислици....

    Коментиран от #13

    22:51 20.04.2026

  • 3 преминаващ

    26 6 Отговор
    Какво казва AI за САЩ: Ако броим само официално обявените войни от Конгреса, списъкът е кратък. Но ако включим военни интервенции, „полицейски акции“, борба с тероризма и гранични конфликти, картината се променя драстично.

    Ето кратък разбор на цифрите към 2026 г.:

    Статистиката: Мир срещу Война
    Откакто САЩ обявяват независимост през 1776 г., страната съществува от около 250 години.

    Години в мир: Според различни исторически изследвания (като тези на Дани Сьоренсен), САЩ са прекарали общо по-малко от 20 години без да участват в никакъв въоръжен конфликт.

    Процентно изражение: Това означава, че през над 92% от своята история страната е била замесена в някаква форма на военни действия.

    Защо числото е толкова малко?
    Причината за това „постоянно състояние на война“ се дължи на няколко фактора, които често се изключват от учебниците по история:

    Индианските войни (1776 – 1924): Почти през целия XIX век САЩ са в постоянен конфликт с коренното население при разширяването си на запад.

    Студената война и прокси конфликтите: След 1945 г. САЩ участват в десетки по-малки намеси в Латинска Америка, Близкия изток и Югоизточна Азия, които не винаги се наричат „войни“ официално.

    Войната срещу тероризма: След 11 септември 2001 г. САЩ навлязоха в период на активни военни действия в Афганистан и Ирак, който продължи десетилетия.

    Периоди на относително спокойствие
    Има много малко календарни години, в които американската армия не е водила активни стрелб

    22:55 20.04.2026

  • 4 Пич

    30 7 Отговор
    Тръмп се държи като Сом, който вече се е наденал на куката!!! Дърпа, отпуск, върти се, но........ пътя му е към тигана!!!

    22:56 20.04.2026

  • 5 Д-р Ментал

    28 7 Отговор
    Тръмп показа колко е слаба Америка

    22:57 20.04.2026

  • 6 Безпомощен си

    20 6 Отговор
    Нищо не можеш да вдигне вече

    22:58 20.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    13 3 Отговор
    Това за кой път го пускат?

    23:00 20.04.2026

  • 9 Иран ще стане като Куба

    5 30 Отговор
    60 годишна блокада!
    Сега Куба седи на тъмно вече цяла седмица!

    23:00 20.04.2026

  • 10 Румен Радев, политик

    14 5 Отговор
    Болен на цялата глава чичка.
    Стана за смях ☝️

    23:02 20.04.2026

  • 11 Ами

    18 5 Отговор
    Не го слуша главата. Само глупости плямпа завалията.
    Явно пасторите са прекалили с песнопенията.

    Та се сетих за едни виц.
    Американци посещават Ватикана и искат да се срещнат с Папата.
    Един от кардиналите има казва, че е невъзможно,
    защото папата по цял ден се моли на Бога.
    - Че за какво толкова се моли - попитали посетителите.
    - За Тръмп - отговорил кардинала.
    - Е как за Тръмп? Нали са в конфликт с него - учудили се посетителите.
    - Моли се Бог ... да си го прибира вече.

    23:05 20.04.2026

  • 12 ВСИЧКИ ПРИКАЗКИ СА

    22 4 Отговор
    ПО СЦЕНАРИЙ С ЦЕЛ ДА СЕ ЛАШКАТ ПАЗАРИТЕ В УДОБНА ПОСОКА ЗА НЕГОВИТЕ ХОРА .

    23:08 20.04.2026

  • 13 Нали целта е

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "онзи":

    да си предадат урана. Как иначе да приключи операцията. Няма как.

    Коментиран от #15, #20

    23:16 20.04.2026

  • 14 Баба Гошка

    16 5 Отговор
    Хвана се на хорото срещу грешните хора . Чакаме да ви потопят жалките кораби и да излезе в медиите как удряте дъното, нещастници смо тани, пре зрени от целия свят кло шарници на друссани

    23:21 20.04.2026

  • 15 Ай бе?

    14 5 Отговор

    До коментар #13 от "Нали целта е":

    Първо сащ да предадат техния уран. Така навремето Сталин предложил на Чърчил да си поделят военните кораби и подводници на Вермахта след победата. пияндето Чърчил, уплашен от военната мощ на СССР и по море, предложил вместо това да го потопят. Сталин му казал: няма проблем, може да потопите вашата половина.

    23:23 20.04.2026

  • 16 Мишел

    4 11 Отговор
    "Нефтен дъжд" и разлив в морето: Последствията от тежките украинските удари по Туапсе и огнения ад на руското пристанище. „Нефтен дъжд“ се изля над руския град Туапсе. Явлението идва след две украински атаки срещу нефтопреработвателния завод в града. В морето наблизо пък се е образувало гигантско нефтено петно с площ около 10 хиляди кв.м.

    Коментиран от #18, #23

    23:25 20.04.2026

  • 17 Дончо Ментата

    9 6 Отговор
    Тоя ж алкия още се прави е нещо зависи от него....
    Ей, Улавия, Иран командва вече.
    Айде бегай си в краварника!

    23:30 20.04.2026

  • 18 менте "Мишел"

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Хи хи хи
    кат дойде до Одеса и до Варна, петното де, нефтените де, пак се обади.......

    Още новини от и за уср@йна ???!

    23:44 20.04.2026

  • 19 ванс , вице

    6 0 Отговор
    Рекетьор ! Споразумение по краварски : ако не подпишеш каквото искам ,ще те бомбардирам. Престъпници! Това е основата на юдейската идеология

    Коментиран от #22

    00:09 21.04.2026

  • 20 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нали целта е":

    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия

    00:11 21.04.2026

  • 21 Любович

    4 0 Отговор
    Хазарите ако не убиват ,не виждат смисъл в живота

    00:12 21.04.2026

  • 22 Ама то и българския мутренизъм

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "ванс , вице":

    Е същия правиш застраховка иначе чупим даваш рекет иначе умираш

    00:12 21.04.2026

  • 23 Британските служби

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Такова нещо като "укрински атаки с ракети" отдавна няма!
    Те са само за да го отнасят твърдия, след това!

    00:20 21.04.2026

  • 24 Не Бойко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Не Бойко а Тиквата !!!

    00:25 21.04.2026

  • 25 Хан Ауспух

    1 4 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4 до 8 месеца максимум, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки гласували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!

    00:34 21.04.2026

  • 27 Теслатъ

    3 0 Отговор
    Целта на Рижавия е, да докара света до световна енергийна криза..., Европа може с едно движение да обезсмисли всичките усилия на Рижавото - сваля санкиите от Русия или потъва!!!!

    01:01 21.04.2026

  • 28 Бей хазаров

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хан Ауспух":

    Няма ли кой да ти продуха paznpaния ауспух, bokлyk maлoymeн.

    01:04 21.04.2026

  • 29 Лост

    0 0 Отговор
    Ами тогава Иран да им кажат,че са съгласни да си го дадат,ако САЩ реципрочно изпратят наполовина като гаранция в Китай.

    02:22 21.04.2026

  • 30 Вдигай блокадата

    0 0 Отговор
    Че дизела стана 2 евро 😤😤😤😤
    Да се разкарвате от нашето полукълбо, че започвам да ставам фен на обща европейска армия 😤😤😤
    Аман от чеченци, евреи и кравари 😂😂😂😂

    03:17 21.04.2026