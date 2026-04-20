Доналд Тръмп: Вдигам блокадата на иранските пристанища само при мирно споразумение с Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в социалната си мрежа "Трут соушъл", че ще вдигне американската блокада над иранските пристанища само ако бъде сключено споразумение с Иран, пише БТА.

"БЛОКАДАТА, която няма да вдигнем, докато не бъде сключено СПОРАЗУМЕНИЕ, напълно унищожава Иран. Те губят 500 милиона долара на ден, цифра, която е непосилна за тях дори в краткосрочен план", написа Тръмп в изявление, в което остро критикува отразяването на конфликта от страна на американските медии.

По-рано днес американският държавен глава заяви, че според него ядреното споразумение, което САЩ в момента договарят с Иран, ще бъде по-добро от международното споразумение от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на Техеран, отбелязва Ройтерс.

"СПОРАЗУМЕНИЕТО, което ще сключим с Иран, ще бъде МНОГО ПО-ДОБРО от Съвместният всеобхватен план за действие, по-известно като иранската ядрена сделка", написа Тръмп в публикация в "Трут соушъл", след като демократите и някои ядрени експерти изразиха безпокойство, че той прибързва с преговорите по една изключително сложна тема.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс все още е в САЩ и не е заминал за Пакистан за очаквания нов кръг от преговори с Иран, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че водена от Ванс американска делегация ще пристигне в Пакистан за нови преговори, преди примирието между Вашингтон и Техеран да изтече на 22 април в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. на 23 април българско).

Според АП след изявлението на Тръмп кортежът на Ванс е забелязан пред Белия дом. Ройтерс на свой ред се позава на източник, запознат с въпроса, като отбелязва, че перспективите за втори кръг от преговори с Иран остават неясни.

Високопоставен ирански официален представител заяви, че Техеран разглежда положително възможността за участие в евентуални мирни преговори със САЩ, но че все още не е взето окончателно решение.

Втори осведомен източник каза пред Ройтерс, че американската делегация все още не е заминала, но планира да отпътува за Исламабад в близките часове.

По-рано в. "Ню Йорк пост" съобщи, че Тръмп е заявил в интервю, че Ванс, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшър, са на път за преговорите. Тримата участваха и в първия кръг от преговори за прекратяване на конфликта, който се разрази след американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.

Най-малко двама палестинци загинаха в ивицата Газа при израелски удари, съобщиха здравни служители, цитирани от Ройтерс.

Световната агенция допълни, че бойци от радикалната палестинска групировка "Хамас" са влезли в сблъсък с членове на въоръжено движение, подкрепяно от Израел.

Междувременно официален представител потвърди, че през нощта армията е атакувала установка за изстрелване на ракети в южната част на съседен Ливан, предадоха Ройтерс и ДПА.

Един мъж загина при израелски въздушен удар в бежанския лагер „Бурейдж“ в централната част на Газа, поясниха пред Ройтерс медицински служители, а друг удар е отнел живота на още един човек и е ранил други в град Газа.

Двата смъртни случая са последните на насилие, които хвърлят сянка върху споразумението за примирие с посредничеството на САЩ и подписано през октомври след две години на пълномащабна война между Израел и въоръженото движение „Хамас“, посочва световната агенция. Процесът по изпълнението на части от споразумението, които включват разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелската армия, е в застой.

Израелската армия не е дала коментар веднага за случаите.

Примирието, което започна през октомври миналата година, остави израелските войски да контролират обезлюдена зона, която съставлява повече от половината от Газа, докато „Хамас“ контролира останалата тясна крайбрежна ивица.

Също днес жители на Газа и представители на „Хамас“, заявиха, че членове на подкрепяна от Израел групировка, действаща в зона под израелски контрол, са влезли в сблъсък с палестински бойци, след като са пресекли границата в контролирана от „Хамас“ зона източно от град Хан Юнис. Докато войници се опитвали да се оттеглят, боец от „Хамас“ изстрелял противотанкова граната към превозното им средство, заявиха някои жители и представители на палестинското движение. Чула се е експлозия, но няма информация за жертви.

По-рано днес израелската армия съобщи, че през нощта са атакували площадка за изстрелване на ракети в южната част на съседен Ливан, въпреки активното споразумение за прекратяване на огъня, съобщи ДПА.

Платформата е била готова за изстрелване и е представлявала „пряка заплаха за населените места в северната част на Израел“, както и за войниците, заявиха от армията.

Ливански официални представители, също съобщиха, че до обяд Израел е бомбардирал три града близо до границата в южната част на Ливан. Според тези съобщения израелската армия е открила артилерийски огън и в друг граничен град.

Израелски военен говорител потвърди съобщенията в ранния следобед. Военните са действали при самоотбрана, посочи той, но не предостави допълнителни подробности.

Съгласно споразумението между Израел и Ливан, на Израел е позволено да предприеме всички необходими мерки за самоотбрана срещу планирани, предстоящи или текущи атаки. Прекратяването на огъня влезе в сила в петък след повече от шест седмици война между Израел и проиранското шиитско движение „Хизбула“ в Ливан.