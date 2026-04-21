Доналд Тръмп уверява света: Цените на горивата ще паднат веднага след края на войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американците могат да очакват по-ниски цени на горивата веднага след края на войната с Иран, отхвърляйки по-предпазливата прогноза на своя министър на енергетиката, предава "Ройтерс".

Ден по-рано министърът на енергетиката Крис Райт заяви пред CNN, че въпреки че цените на бензина могат да паднат под 3 долара за галон "може да се окаже по-късно тази година, това може да не се случи до следващата година".

Тръмп обаче остро оспори тази оценка. "Мисля, че греши за това. Абсолютно греши", каза той пред репортер на The Hill, добавяйки, че цените ще се понижат "веднага щом войната приключи".

Въпреки различията в сроковете, Райт също призна, че "с разрешаването на този конфликт ще видите как цените падат". Към момента обаче няма яснота кога ще приключи конфликтът. Крехкото прекратяване на огъня е на път да изтече, а перспективите за нов кръг мирни преговори остават несигурни.

Изявленията идват на фона на засилен политически натиск върху Тръмп и неговите съюзници от Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Управляващите са критикувани заради неизпълнени обещания за намаляване на разходите за живот.

С оставащи месеци до вота, цените на горивата в САЩ остават високи, инфлацията се ускорява, а рейтингът на одобрение на президента спада.

Според данни на AAA средната цена на галон обикновен бензин в понеделник е достигнала 4,04 долара, спрямо 3,15 долара година по-рано. На този фон глобалните цени на петрола са се повишили с около 5% в същия ден.