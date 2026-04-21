Доналд Тръмп уверява света: Цените на горивата ще паднат веднага след края на войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американците могат да очакват по-ниски цени на горивата веднага след края на войната с Иран, отхвърляйки по-предпазливата прогноза на своя министър на енергетиката, предава "Ройтерс".
Ден по-рано министърът на енергетиката Крис Райт заяви пред CNN, че въпреки че цените на бензина могат да паднат под 3 долара за галон "може да се окаже по-късно тази година, това може да не се случи до следващата година".
Тръмп обаче остро оспори тази оценка. "Мисля, че греши за това. Абсолютно греши", каза той пред репортер на The Hill, добавяйки, че цените ще се понижат "веднага щом войната приключи".
Въпреки различията в сроковете, Райт също призна, че "с разрешаването на този конфликт ще видите как цените падат". Към момента обаче няма яснота кога ще приключи конфликтът. Крехкото прекратяване на огъня е на път да изтече, а перспективите за нов кръг мирни преговори остават несигурни.
Изявленията идват на фона на засилен политически натиск върху Тръмп и неговите съюзници от Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Управляващите са критикувани заради неизпълнени обещания за намаляване на разходите за живот.
С оставащи месеци до вота, цените на горивата в САЩ остават високи, инфлацията се ускорява, а рейтингът на одобрение на президента спада.
Според данни на AAA средната цена на галон обикновен бензин в понеделник е достигнала 4,04 долара, спрямо 3,15 долара година по-рано. На този фон глобалните цени на петрола са се повишили с около 5% в същия ден.
1 мда
Коментиран от #14
17:26 21.04.2026
2 Боруна Лом
17:27 21.04.2026
3 сащисан кравар
17:28 21.04.2026
4 Зевс
Коментиран от #22
17:28 21.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ебпспин
17:30 21.04.2026
7 Жиката
17:40 21.04.2026
8 ДО РИЖАВИЯТ КЛОУН!
17:45 21.04.2026
9 Фейк - либераст
17:50 21.04.2026
10 Петрола ще е нужен следващите
17:54 21.04.2026
11 Диана
.САЩ трябва да се дистанцира от Израел. защото интересите им са различни. Ако Израел иска да продължи войната си с Иран, това си е негов проблем и не касае САЩ, колкото и голямо "приятели" да са / доколкото евреите могат да бъдат приятели, защото тяхното "приятелство" винаги е свързано с техните интереси!/...САЩ и Иран трябва да се срещнат на ИСТИНСКИ МИРНИ преговори, отнасяйки се с разбиране и взаимно уважение един към друг - необходими условия по пътя към мира, обикновено...Това "да пречупиш съпротивата" на някого съвсем не означава, че е постигнато решение на проблемите...обикновено подобна ситуация донася нови проблеми към вече съществуващите...
Коментиран от #18
18:01 21.04.2026
12 Баба Гошка
18:02 21.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шопо
До коментар #1 от "мда":Войната ще свърши като САЩ капитулират.
18:03 21.04.2026
15 Панчо
18:04 21.04.2026
16 бг Сталин
18:07 21.04.2026
17 Бай Дън
18:08 21.04.2026
18 Баба Гошка
До коментар #11 от "Диана":Наивността ти или непознаването на ситуацията е забележително. Колкото индианските племена в северна америка преговаряха на равни начала и с взаимно уважение, толкова и сегашните жертви на агресията на клошшарниците могат да се надяват на справедливост, здрав разум и коректност. луудд и самовлюбен им бесиил тръгна да напада, като си мислеше, че като предния път ще му клекнат след 12 дни (а тогава ситуацията беше различна, защото им унищожиха ПВОто с подмолни предатели, инфилтрирани с години).. Но този път му отвърнаха пособаващо и е в небрано лозе и ще яде големия персийски юммрук Всичките му чаршафясали "партньори" ще бъдат върнати 70 години назад, за да се научат да поддържат неутралитет от сега нататък.
18:16 21.04.2026
19 Чичо Дони
18:18 21.04.2026
20 Цените ше спаднат само когато
18:22 21.04.2026
21 Това са Фактите
18:27 21.04.2026
22 Да де ама там двигател 5 литра се води
До коментар #4 от "Зевс":Малолитражка и ефтиното гориво се компенсира с голям разход на двигателите им ....там 20 25 литра или 7 8 галона се води икономично😅😅😅
18:27 21.04.2026
23 Констатация
18:38 21.04.2026
24 ТОЯ СИ ПРИЗНАВА ЗА
18:49 21.04.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
4О ООО ООО ООО ООО $$$❗
19:14 21.04.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Кадафи и Садам платиха с живота си,
но вече е факт
СА отказа да преподпише договора за ПЕТРОДОЛАРА❗
19:17 21.04.2026
27 Анонимен
19:18 21.04.2026
28 като гледам
22:28 21.04.2026