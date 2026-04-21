Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп уверява света: Цените на горивата ще паднат веднага след края на войната с Иран

21 Април, 2026 17:23 1 607 28

  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • епичен гняв

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американците могат да очакват по-ниски цени на горивата веднага след края на войната с Иран, отхвърляйки по-предпазливата прогноза на своя министър на енергетиката, предава "Ройтерс".

Ден по-рано министърът на енергетиката Крис Райт заяви пред CNN, че въпреки че цените на бензина могат да паднат под 3 долара за галон "може да се окаже по-късно тази година, това може да не се случи до следващата година".

Тръмп обаче остро оспори тази оценка. "Мисля, че греши за това. Абсолютно греши", каза той пред репортер на The Hill, добавяйки, че цените ще се понижат "веднага щом войната приключи".

Въпреки различията в сроковете, Райт също призна, че "с разрешаването на този конфликт ще видите как цените падат". Към момента обаче няма яснота кога ще приключи конфликтът. Крехкото прекратяване на огъня е на път да изтече, а перспективите за нов кръг мирни преговори остават несигурни.

Изявленията идват на фона на засилен политически натиск върху Тръмп и неговите съюзници от Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Управляващите са критикувани заради неизпълнени обещания за намаляване на разходите за живот.

С оставащи месеци до вота, цените на горивата в САЩ остават високи, инфлацията се ускорява, а рейтингът на одобрение на президента спада.

Според данни на AAA средната цена на галон обикновен бензин в понеделник е достигнала 4,04 долара, спрямо 3,15 долара година по-рано. На този фон глобалните цени на петрола са се повишили с около 5% в същия ден.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    39 1 Отговор
    Тоя е доказан лъжец. Нищо няма да падне. Сега много повече танкери купуват нефт от САЩ.

    Коментиран от #14

    17:26 21.04.2026

  • 2 Боруна Лом

    43 0 Отговор
    БЛАЖЕНИ СА ВЯРВАЩИТЕ! КОЛКОТО ПАДНАХА В БЪЛГАРИЯ! ВИЕ СТЕ СВЕТОВНОТО ЗЛО!

    17:27 21.04.2026

  • 3 сащисан кравар

    40 0 Отговор
    Всяка една приказка от устенцата на Бай Дончо носи пари само на Бандата на Епщайн!

    17:28 21.04.2026

  • 4 Зевс

    40 0 Отговор
    Леле, да ги ожалиш американците, 4 долара на галон е приблизително евро на литър, ама те са свикнали да експлоатират колониите си и някой друг да им плаща сметката.

    Коментиран от #22

    17:28 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ебпспин

    20 0 Отговор
    Баджжоо е луд

    17:30 21.04.2026

  • 7 Жиката

    26 0 Отговор
    Патока Доналд е мошеник.

    17:40 21.04.2026

  • 8 ДО РИЖАВИЯТ КЛОУН!

    21 0 Отговор
    ВЕДНАГА ДА СЕ ВЪДВОРИ В ПСИХИАТРИЯТА!

    17:45 21.04.2026

  • 9 Фейк - либераст

    22 0 Отговор
    Много ви моля вЕрвайте на Тръмп поне 3 минути защото след това следва следващата му гениална МИСЛА и пак ще трябва да му вЕрваме поне 3 минути!

    17:50 21.04.2026

  • 10 Петрола ще е нужен следващите

    13 0 Отговор
    1000 години сегашните шофьори трябва да плащат скъпо гориво и на пътя да останат само баничарки ванове и камиони любителите шофьори са излишни

    17:54 21.04.2026

  • 11 Диана

    17 1 Отговор
    И от космоса се вижда колко много иска да воюва Тръмп!...Вероятни се е натрупал твърде голям потенциал от военна техника и войнствени настройки по време на Студената война, които имат нужда да "изтекат" някъде...Но..има и други начини на неутрализацията им, не е необходимо да се убиват хора и рушат държави за тази цел, според мен...Най-важното е честното отношение към проблема и готовност за разбиране и приемане на Истината такава, каквато е в действителност, а не такава каквато изглежда или ни се представя от "експерти"...Според мен, Тръмп трябва "да успокои топката на този "терен" - не помага на евреите, подкрепяйки агресивното им поведение!!!...САЩ и Иран трябва да осъзнаят, чд искат справедлив мир и да се срещнат на преговори за постигането му.
    .САЩ трябва да се дистанцира от Израел. защото интересите им са различни. Ако Израел иска да продължи войната си с Иран, това си е негов проблем и не касае САЩ, колкото и голямо "приятели" да са / доколкото евреите могат да бъдат приятели, защото тяхното "приятелство" винаги е свързано с техните интереси!/...САЩ и Иран трябва да се срещнат на ИСТИНСКИ МИРНИ преговори, отнасяйки се с разбиране и взаимно уважение един към друг - необходими условия по пътя към мира, обикновено...Това "да пречупиш съпротивата" на някого съвсем не означава, че е постигнато решение на проблемите...обикновено подобна ситуация донася нови проблеми към вече съществуващите...

    Коментиран от #18

    18:01 21.04.2026

  • 12 Баба Гошка

    14 0 Отговор
    Трайте коньове за зелена морава. Ще дойде и за вас светлото бъдеще един ден. А до тогава плащайте двойно за слама, докат милиардерите летят с частни бойнгове и плават с яхти на 5 етажа сега за ваша сметка

    18:02 21.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шопо

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    Войната ще свърши като САЩ капитулират.

    18:03 21.04.2026

  • 15 Панчо

    17 0 Отговор
    Този нарочно тупа топката и прави пари,останалото прах в очите.

    18:04 21.04.2026

  • 16 бг Сталин

    17 0 Отговор
    На тоя гнусен,миризлив говедарен и думичка не може да му се вярва

    18:07 21.04.2026

  • 17 Бай Дън

    12 0 Отговор
    Само че не знае кога ще приключи! Всеки ден побеждава, сключва примирие, оттегля се, напада, един ден го молят, на другия той се моли на НАТО за помощ изобщо цирка в главата му е пълен!

    18:08 21.04.2026

  • 18 Баба Гошка

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Диана":

    Наивността ти или непознаването на ситуацията е забележително. Колкото индианските племена в северна америка преговаряха на равни начала и с взаимно уважение, толкова и сегашните жертви на агресията на клошшарниците могат да се надяват на справедливост, здрав разум и коректност. луудд и самовлюбен им бесиил тръгна да напада, като си мислеше, че като предния път ще му клекнат след 12 дни (а тогава ситуацията беше различна, защото им унищожиха ПВОто с подмолни предатели, инфилтрирани с години).. Но този път му отвърнаха пособаващо и е в небрано лозе и ще яде големия персийски юммрук Всичките му чаршафясали "партньори" ще бъдат върнати 70 години назад, за да се научат да поддържат неутралитет от сега нататък.

    18:16 21.04.2026

  • 19 Чичо Дони

    7 0 Отговор
    Клепалото му падна, но нефта не. Чичо Дони за мезе ни взе.

    18:18 21.04.2026

  • 20 Цените ше спаднат само когато

    8 0 Отговор
    Лудия не е президен

    18:22 21.04.2026

  • 21 Това са Фактите

    6 0 Отговор
    06.12.2017 г императорът признава Ерусалим за столица на Израел. 28.02.2026г Иран и Израел бомбардират Иран. 21.04.2026 г Тръмп премести посолството на САЩ в Ерусалим. На коя държава е президент Тръмп? САЩ от коя държава се ръководи финансово, военно и политически?

    18:27 21.04.2026

  • 22 Да де ама там двигател 5 литра се води

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Малолитражка и ефтиното гориво се компенсира с голям разход на двигателите им ....там 20 25 литра или 7 8 галона се води икономично😅😅😅

    18:27 21.04.2026

  • 23 Констатация

    4 0 Отговор
    """""...а, рейтингът на одобрение на президента спада""""" -------- Рейтинга на Рижавато не просто пада, а се Срина!!! Всеки ден от тази Война струва на американския данъкоплатец Милиард, плюс растяща Инфлация!!! Движението МАГА, съпартийците му и хората, които гласуваха за него, се дистанцират все повече от Рижавото. Никаква победа няма да види на Междинните избори, не оправда доверието на хората, не само в Щатите, но и по света!!!

    18:38 21.04.2026

  • 24 ТОЯ СИ ПРИЗНАВА ЗА

    4 0 Отговор
    Война не конфликт. И НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ КОГА СВЪРШИ ВОЙНАТА ЩЕ ИМА ЕВТИН ПЕТРОЛ ГАЗ. А КОГА НЕ СЕ ЗНАЕ. ОЩЕ ДЕСЕТИНА ЛЕТА.

    18:49 21.04.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Скоро САШтинският дългът ще стигне 4×10¹³🤠
    4О ООО ООО ООО ООО $$$❗

    19:14 21.04.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Петролът вече се търгува СВОБОДНО❗
    Кадафи и Садам платиха с живота си,
    но вече е факт
    СА отказа да преподпише договора за ПЕТРОДОЛАРА❗

    19:17 21.04.2026

  • 27 Анонимен

    3 0 Отговор
    Войната ще е тежка,но за сметка на това продължителна.Виетнам им отне много години поражения и разходи.Правдата да възтържествува.Оранжевият перчем да не бърза.

    19:18 21.04.2026

  • 28 като гледам

    0 0 Отговор
    Перчема ще падне преди цените на нефта.

    22:28 21.04.2026