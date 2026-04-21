Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Иран многократно е нарушавал примирието! САЩ са готови за военни действия

21 Април, 2026 15:53, обновена 21 Април, 2026 16:35 3 400 59

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • опек-
  • джей ди ванс

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ са готови за военни действия, каза американският президент Доналд Тръмп относно Иран в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той подчерта, че не желае да удължава срока на примирието с Техеран, който изтича утре в 20:00 източноамериканско време (3:00 ч. на 23 април бълг. вр.). Американският държавен глава допълни, че Вашингтон се намира в силна позиция за преговори, които могат да завършат със значимо споразумение.

"Не искам да го правя (да удължавам срока на примирието - бел. ред.). Не разполагаме с толкова време", заяви Тръмп, запитан каква е вероятността от удължаване на примирието.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че "Иран многократно е нарушавал примирието", без да дава повече подробности, пише БТА.

САЩ и Иран постигнаха споразумение за временно прекратяване огъня, докато водят преговори за цялостен край на войната. Неотдавна делегации на двете страни се срещнаха в Пакистан, за да обсъдят условия за прекратяване на конфликта, но в крайна сметка не постигнаха мирно споразумение.

Примирието между САЩ и Иран изтича утре в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. четвъртък българско).

Изгледите за нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран остават несигурни. Иранският главен преговарящ и председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф каза, че Ислямската република няма да преговаря под натиск, а Тръмп отправя противоречиви послания за бъдещия развой на войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

Тръмп посочи, че все още очаква да изпрати своя преговорен екип начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс в пакистанската столица Исламабад за нови преговори, макар Иран да настоява, че няма да участва, докато американският лидер не смекчи исканията си.

Тръмп каза, че е "много малко вероятно" да поднови примирието преди края му утре.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмпи

    60 2 Отговор
    Пак неси си пил Гинко Билобата

    15:55 21.04.2026

  • 2 Дедо

    34 1 Отговор
    ТАКО пак ще такова.

    15:55 21.04.2026

  • 3 Ей рижкооо

    76 1 Отговор
    Персийците са си в къщи и ще правят каквото си искат

    15:56 21.04.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    48 1 Отговор
    Мили Дончо защо страдаш,
    все на аятоласи ли попадаш!?
    🤔🤗🤣🕌🤣🤗🤔

    15:57 21.04.2026

  • 5 Сталин

    40 2 Отговор
    Дони Епщайн да млъкне най накрая и да вземе да му го поразходи на яетолаха

    15:58 21.04.2026

  • 6 Истинско обещание 🇮🇷

    54 1 Отговор
    ИРАН НЕ ПРЕГОВАРЯ С И..ДИ..ОТИ ОЩЕ ПО МАЛКО С ТЕРОРИСТИ И С ЕВРЕЙСКИ ПО.ДМЕТКИ ! САЩ И ПО СПЕЦИАЛНО ТРЪМП Е СЛУГА НА НЕТАНЯХУ И ПОДМЕТКА НА ЕВРЕИТЕ ЦИОНИСТИ....ИРАН НИКОГА НЯМА ДА ПРЕГОВАРЯ С ПОДОБНИ КУЧЕТА И УБИЙЦИ...ПО ДОБРЕ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ НАД ЦЯЛ ИЗМИСЛЕН ФАЛШИВ ИЗРАЕЛ И РАКЕТИ НАД АМЕРИКАНСКИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ КОРИТА В ОРМУЗКИЯ ПРОТОК ОТКОЛКОТО ПРЕГОВОРИ С ТЕЯ ЦИОНИСТКИ ТЕРОРИСТИЧНИ БО.КЛУ.ЦИ

    16:02 21.04.2026

  • 7 СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА

    47 2 Отговор
    Тръмп няма картите за да преговаря..по добре да пълзи пред Иран и да се моли защото идва края на неговите господари евреите а цял Израел ще бъде изравнен със земята....

    16:04 21.04.2026

  • 8 Някой

    50 3 Отговор
    Хехе! Кога? Къде? Как?
    Щото, спомням си как САЩ нарушават примирието - налагат моркса блокада на Иран и превземат ирански търсговски съдове.
    Айде у лево!

    16:09 21.04.2026

  • 9 Трол

    40 2 Отговор
    Идиот шизофрен си знаеш нали рижав клоун

    16:11 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    6 6 Отговор
    Тръмпофонът протръмпи каде наведена чалмица томахавка не я сече!

    16:16 21.04.2026

  • 12 Какво примирие, бастун?!

    41 2 Отговор
    Вие сте на хиляди километри от къщи, убихте един куп деца щото така ви наредиха от Израел, при вас ли дойдоха да ви бомбят?
    Помним как приказваше за иранския петрол, че много сте щели да спечелите ако го упраявате..
    Гроздето е кисело кравар - марш в обора ако искащ мир!

    16:18 21.04.2026

  • 13 Чорбара

    16 1 Отговор
    Ноа,само риве.
    Ша духа супата.

    16:19 21.04.2026

  • 14 то па вие много го спазвате

    31 1 Отговор
    Какво търсите там ....

    16:23 21.04.2026

  • 15 Боруна Лом

    21 1 Отговор
    ОБОРА МАЙ СЕ ЖАЛВАШ? НИКОЙ ВЕЧЕ ВИ НЯМА ЗА ФАКТОР!

    16:35 21.04.2026

  • 16 Ти да видиш

    24 1 Отговор
    Светът трябва час по-скоро да се отърве от всички ционисти евреи психопати убийци на деца, за да настъпи световен мир и всички да си отдъхнат от техните постоянни агресии и войни.

    16:38 21.04.2026

  • 17 Ако имахте кураж,

    29 4 Отговор
    Да сте влезли. Не ви стиска- и с право!
    Ще ви разкостят на терен.
    Не случайно на гербът ви е лешояд- само умряла плячка е за вас. С Иран случаят не е такъв.
    Символът на руснаците е мечка- добродушни, докато не ги ядосаш. Плува, катери се и бяга бързо- няма спасение от разгневена мечка.

    Коментиран от #25, #33

    16:42 21.04.2026

  • 18 Айде отидоха 10 години война там

    21 0 Отговор
    Световната икономика в колапс

    16:43 21.04.2026

  • 19 Лост

    22 1 Отговор
    Пфайзер да видят до какво води Виаграта на стари години.

    16:44 21.04.2026

  • 20 звездите ми говорят

    20 0 Отговор
    Много вероятно е да бъде многократно удължавано примирието, (поне докато самолетоносача Дж.Форд бъде ремонтиран с нови перални).

    16:47 21.04.2026

  • 21 нннн

    25 1 Отговор
    Остава да каже, че Иран варварски е нападнал СЯЩ. Наглостта на Тръмп е безгранична.
    Каква работа имат янките в Персийския залив, на 10 хиляди километра от тях? Да си стоят край Американския залив( бивш Мексикански)!

    16:48 21.04.2026

  • 22 долу сащ

    21 2 Отговор
    като говорим за нарушаване примирие, кой нападна Иран????

    16:48 21.04.2026

  • 23 Дън Бай

    5 0 Отговор
    Ехааа

    16:48 21.04.2026

  • 24 Иперкъл старец

    20 3 Отговор
    Биби нарушава примирието, няма интерес това да спре сега! Иран никога и никого не биха нападнали първи!

    16:51 21.04.2026

  • 25 отстрани

    2 9 Отговор

    До коментар #17 от "Ако имахте кураж,":

    Да са влезли в Техеран, както някога в Багдат, и да развеят американския флаг, не е цел нито на Израел, нито на САЩ. Случая е различен.
    Цели се постигането с морков и тояга колаборационна политика от иранския режим със САЩ.
    За да постигнат такава цел, военно режима трябва да бъде отслабен максимално.

    Коментиран от #26

    16:55 21.04.2026

  • 26 Това ви е проблема

    17 2 Отговор

    До коментар #25 от "отстрани":

    Всички мислите за магарета- и съответно прилагате стратегията на моркова и тоягата.
    Има хора и държави с достойнство- не гледай нас, които все се кланяме на " началниците" ( по бат Бойко)

    Коментиран от #30

    17:03 21.04.2026

  • 27 ТРЪМП СТРАШНИИ

    1 14 Отговор
    Удри тия аятоласи, докато не дадат урана.

    17:06 21.04.2026

  • 28 Любо

    12 1 Отговор
    Персийски! Персийски залив! Казва се Персийски залив!

    Пак ще го повторя бавно като за кухи евроатлантици- П е р с и й с к и !!!

    Не се казва американски!!!

    17:07 21.04.2026

  • 29 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    Лъжливи подлеци ,и една медия не ги опровега или пита каква правят там

    Коментиран от #35

    17:09 21.04.2026

  • 30 отстрани

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Това ви е проблема":

    Политиката на моркова и тоягата е типичната американска политика от десетилетия за утвърждаване на интересите си. Не е коментаторски проблем.

    Коментиран от #32

    17:09 21.04.2026

  • 31 Демократ

    12 2 Отговор
    Само глу пак очаква това да свърши скоро Израел е във постояна война от 48-ма.

    17:20 21.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Веско

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ако имахте кураж,":

    Приятелю, мисля че рижият президент има друг, много по-зловещ замисъл. Ще ги котка за пред света, за да излезе как те са лошите, и не дават урана, защото искат да създадат атомна бомба, и понеже са фанатици, да я използват. А той е добрия и състрадателния, който толкова сълго ги е молил за договор. Обаче те не са му оставили избор, и за това той ги е бомбардирал жестоко, като съюзниците Дрезден по време на втората световна война.

    17:25 21.04.2026

  • 34 ТРЪМП СТРАШНИИ

    2 3 Отговор
    Давайте урана и ша ви отпусна примката около шията.

    17:33 21.04.2026

  • 35 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Kaлпазанин":

    За кво ли е на аятоласите.

    Коментиран от #36, #37

    17:34 21.04.2026

  • 36 За какво ли?

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Много просто :
    За същото за което е на Ким- да си видял да нападат Сев. Корея? Защо според теб?
    Американския лешояд не се закача с някой, който може да му подпали гнездото.
    Не си струва риска- природен закон.

    17:45 21.04.2026

  • 37 А на

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    америте за кво им е, че искат да го откраднат?

    17:47 21.04.2026

  • 38 Готови са но смеят

    3 0 Отговор
    Да не се обърка нещо

    17:53 21.04.2026

  • 39 Тити

    2 2 Отговор
    Иранците си мислят че контролират нещата обаче са натикани като плъхове в ъгъла

    Коментиран от #41

    17:57 21.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дали?

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Тити":

    " Натикани в ъгъла", обаче светът вежда друго- голям го извадиха, ама мек.
    Това е положението...

    18:04 21.04.2026

  • 42 Световни кръвопийци

    1 2 Отговор
    Деня, в който Острова потъне, а Израел изравнен, ще бъде най-хубавия ден за световната демокрация.

    18:05 21.04.2026

  • 43 Я си е

    0 1 Отговор
    М. Ти

    18:06 21.04.2026

  • 44 Митю

    0 2 Отговор
    Няма да има споразумение,докато накара Еуропе да се включи пълномащабно.

    18:14 21.04.2026

  • 45 коко

    6 1 Отговор
    семейството му накупи танкери нефт и сега е време да продават ,текст се правят милиарди,само не знам ако стане една ядрена за какво ще им са

    18:18 21.04.2026

  • 46 хаха

    4 1 Отговор
    То щото САЩ и Израел грам не нарушаваха примирието и не бомбандираха, убиваха лидери и т.н. по време на преговори.... Иран досега е нарушавал само в отговор на атаки на САЩ и Израел. Не се е чуло да атакува, ако не е бил атакуван преди това. Удрят иранска централа, Иран удря 5 в ОАЕ, Израел, Саудитска Арабия и праща ракета към Кипър. Горе-долу така върви.

    18:20 21.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 УдоМача

    4 0 Отговор
    Супер! Най-много да се получи още Бум Бум ТелАвив :D

    18:23 21.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 604

    2 0 Отговор
    и гражданските ни летища са готови да поемат по някоя ракетка, немъ дертове.....

    18:29 21.04.2026

  • 52 набирам

    2 1 Отговор
    набирам еврейки за оплождане и евреи за горивните камери

    18:29 21.04.2026

  • 53 пппп

    2 0 Отговор
    Айде до кога ще чакаме.

    18:31 21.04.2026

  • 54 на този

    2 1 Отговор
    на този ще му го сложа в устата

    18:32 21.04.2026

  • 55 Ейййй

    1 2 Отговор
    Ще киха м а й к а ти

    18:33 21.04.2026

  • 56 666

    0 1 Отговор
    ДЕДО ДОНЧО? НА ПРЕГОВОРИ ОТИВАЙ С ПАМПЕРСИ, ЗАЩОТО КАТО СЕ НААКАШ В ГАЩИТЕ ДА НЕ МИРИШЕ НА АКО. ЩЕ СЕ ИЗЛОЖИШ ПРЕДАЙ АЯТОЛАСИТЕ. ТИ И СРАМА НЕМАШ. ЗА ПРЕГОВОРИ ГОВОРИШ. АВЕ ТИ НЕМАШ АКЪЛ ДО ТОАЛЕТНАТА ДА ИДЕШ БЕ. ХАЙВАН ОГЛУ ХАЙВАН.

    18:58 21.04.2026

  • 57 Артилерист

    1 1 Отговор
    "Миротворецът" Тръмп надмина Калас и Зеленски по объркано бръщолевене. Той какво прави с военната си армада на хиляди километри от САЩ. Той и коалицията на желаещите война правят на луди хората от останалия свят...

    18:59 21.04.2026

  • 58 Диана

    0 0 Отговор
    Ако Иран многократно е нарушавал примирието си със САЩ, това трябва да стане тема на дискусия между тях, според мен...Погледнато отдалеч изглежда, че Иран не е вярвал че има истинско примирие...Както и да е...У нас казваме : Който иска нещо намира начин, който не иска нещо намира причини....Мирът е важен и има много пътища към него - стига да го искаш...Нетаняху днес декларира, че щял да продължавал да унищожава терористите, които убивали невинни хора...Е, какви са според неговите критерии евреите, които избиха стотици хиляди невинни палестински деца?!...Терористите съществуват заради терора на евреите над палестинците - когато нещата там се оправят, няма да има повече терористи...Но това явно не устройва евреите и там е техния проблем, според мен...

    20:43 21.04.2026

  • 59 Мдааа

    0 0 Отговор
    Рижия шизофреник е за осмиригелна риза.

    21:12 21.04.2026