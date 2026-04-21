Доналд Тръмп: Иран многократно е нарушавал примирието! САЩ са готови за военни действия

САЩ са готови за военни действия, каза американският президент Доналд Тръмп относно Иран в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той подчерта, че не желае да удължава срока на примирието с Техеран, който изтича утре в 20:00 източноамериканско време (3:00 ч. на 23 април бълг. вр.). Американският държавен глава допълни, че Вашингтон се намира в силна позиция за преговори, които могат да завършат със значимо споразумение.

"Не искам да го правя (да удължавам срока на примирието - бел. ред.). Не разполагаме с толкова време", заяви Тръмп, запитан каква е вероятността от удължаване на примирието.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че "Иран многократно е нарушавал примирието", без да дава повече подробности, пише БТА.

САЩ и Иран постигнаха споразумение за временно прекратяване огъня, докато водят преговори за цялостен край на войната. Неотдавна делегации на двете страни се срещнаха в Пакистан, за да обсъдят условия за прекратяване на конфликта, но в крайна сметка не постигнаха мирно споразумение.

Изгледите за нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран остават несигурни. Иранският главен преговарящ и председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф каза, че Ислямската република няма да преговаря под натиск, а Тръмп отправя противоречиви послания за бъдещия развой на войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

Тръмп посочи, че все още очаква да изпрати своя преговорен екип начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс в пакистанската столица Исламабад за нови преговори, макар Иран да настоява, че няма да участва, докато американският лидер не смекчи исканията си.

Тръмп каза, че е "много малко вероятно" да поднови примирието преди края му утре.