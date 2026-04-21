Доналд Тръмп: Иран многократно е нарушавал примирието! САЩ са готови за военни действия

САЩ са готови за военни действия, каза американският президент Доналд Тръмп относно Иран в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Той подчерта, че не желае да удължава срока на примирието с Техеран, който изтича утре в 20:00 източноамериканско време (3:00 ч. на 23 април бълг. вр.). Американският държавен глава допълни, че Вашингтон се намира в силна позиция за преговори, които могат да завършат със значимо споразумение.
"Не искам да го правя (да удължавам срока на примирието - бел. ред.). Не разполагаме с толкова време", заяви Тръмп, запитан каква е вероятността от удължаване на примирието.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че "Иран многократно е нарушавал примирието", без да дава повече подробности, пише БТА.
САЩ и Иран постигнаха споразумение за временно прекратяване огъня, докато водят преговори за цялостен край на войната. Неотдавна делегации на двете страни се срещнаха в Пакистан, за да обсъдят условия за прекратяване на конфликта, но в крайна сметка не постигнаха мирно споразумение.
Примирието между САЩ и Иран изтича утре в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. четвъртък българско).
Изгледите за нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран остават несигурни. Иранският главен преговарящ и председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф каза, че Ислямската република няма да преговаря под натиск, а Тръмп отправя противоречиви послания за бъдещия развой на войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес.
Тръмп посочи, че все още очаква да изпрати своя преговорен екип начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс в пакистанската столица Исламабад за нови преговори, макар Иран да настоява, че няма да участва, докато американският лидер не смекчи исканията си.
Тръмп каза, че е "много малко вероятно" да поднови примирието преди края му утре.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Мими Кучева🐕
все на аятоласи ли попадаш!?
15:57 21.04.2026
8 Някой
Щото, спомням си как САЩ нарушават примирието - налагат моркса блокада на Иран и превземат ирански търсговски съдове.
Айде у лево!
16:09 21.04.2026
11 Архимандрисандрит Бибиян
16:16 21.04.2026
12 Какво примирие, бастун?!
Помним как приказваше за иранския петрол, че много сте щели да спечелите ако го упраявате..
Гроздето е кисело кравар - марш в обора ако искащ мир!
16:18 21.04.2026
13 Чорбара
Ша духа супата.
16:19 21.04.2026
14 то па вие много го спазвате
16:23 21.04.2026
17 Ако имахте кураж,
Ще ви разкостят на терен.
Не случайно на гербът ви е лешояд- само умряла плячка е за вас. С Иран случаят не е такъв.
Символът на руснаците е мечка- добродушни, докато не ги ядосаш. Плува, катери се и бяга бързо- няма спасение от разгневена мечка.
Коментиран от #25, #33
16:42 21.04.2026
21 нннн
Каква работа имат янките в Персийския залив, на 10 хиляди километра от тях? Да си стоят край Американския залив( бивш Мексикански)!
16:48 21.04.2026
25 отстрани
До коментар #17 от "Ако имахте кураж,":Да са влезли в Техеран, както някога в Багдат, и да развеят американския флаг, не е цел нито на Израел, нито на САЩ. Случая е различен.
Цели се постигането с морков и тояга колаборационна политика от иранския режим със САЩ.
За да постигнат такава цел, военно режима трябва да бъде отслабен максимално.
Коментиран от #26
16:55 21.04.2026
26 Това ви е проблема
До коментар #25 от "отстрани":Всички мислите за магарета- и съответно прилагате стратегията на моркова и тоягата.
Има хора и държави с достойнство- не гледай нас, които все се кланяме на " началниците" ( по бат Бойко)
Коментиран от #30
17:03 21.04.2026
28 Любо
Пак ще го повторя бавно като за кухи евроатлантици- П е р с и й с к и !!!
Не се казва американски!!!
17:07 21.04.2026
29 Kaлпазанин
Коментиран от #35
17:09 21.04.2026
30 отстрани
До коментар #26 от "Това ви е проблема":Политиката на моркова и тоягата е типичната американска политика от десетилетия за утвърждаване на интересите си. Не е коментаторски проблем.
Коментиран от #32
17:09 21.04.2026
33 Веско
До коментар #17 от "Ако имахте кураж,":Приятелю, мисля че рижият президент има друг, много по-зловещ замисъл. Ще ги котка за пред света, за да излезе как те са лошите, и не дават урана, защото искат да създадат атомна бомба, и понеже са фанатици, да я използват. А той е добрия и състрадателния, който толкова сълго ги е молил за договор. Обаче те не са му оставили избор, и за това той ги е бомбардирал жестоко, като съюзниците Дрезден по време на втората световна война.
17:25 21.04.2026
35 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #29 от "Kaлпазанин":За кво ли е на аятоласите.
Коментиран от #36, #37
17:34 21.04.2026
36 За какво ли?
До коментар #35 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Много просто :
За същото за което е на Ким- да си видял да нападат Сев. Корея? Защо според теб?
Американския лешояд не се закача с някой, който може да му подпали гнездото.
Не си струва риска- природен закон.
17:45 21.04.2026
37 А на
До коментар #35 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":америте за кво им е, че искат да го откраднат?
17:47 21.04.2026
39 Тити
Коментиран от #41
17:57 21.04.2026
41 Дали?
До коментар #39 от "Тити":" Натикани в ъгъла", обаче светът вежда друго- голям го извадиха, ама мек.
Това е положението...
18:04 21.04.2026
