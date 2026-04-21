Целите на конфликта се промениха! Ормузкия проток вече е червената линия

Държавите от Персийския залив се опасяват, че преговорите между САЩ и Иран могат да доведат до ограничено споразумение, което да гарантира корабоплаването през Ормузкия проток, но да остави нерешени по-широките заплахи за регионалната сигурност, казват официални лица, дипломати и анализатори, цитирани от "Ройтерс".
Следващият кръг от разговори, очакван в Исламабад, вероятно ще се съсредоточи върху ограниченията за обогатяване на уран и ролята на Иран в Ормузкия проток - маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол.
Представители на страните от Персийския залив предупреждават, че подходът рискува да затвърди контрола на Иран върху енергийните доставки от Близкия изток, като управлява, а не премахва влиянието му , като дава приоритет на глобалната икономическа стабилност, дори докато оставя страните, които са най-изложени на енергийните и сигурностните последици, извън формалното вземане на решения.
"В крайна сметка, Ормузкия проток ще бъде червената линия", заяви източник от Персийския залив, близък до правителствените кръгове. "Преди не беше проблем. Сега е. Целите на конфликта се промениха."
Опасенията бяха засилени след публикация на бившия руски президент Дмитрий Медведев в X от 8 април: "Не е ясно как ще се развие примирието между Вашингтон и Техеран", заяви Медведев. "Но едно е сигурно - Иран е изпробвал "ядреното си оръжие". Нарича се Ормузкият проток. Потенциалът му е неизчерпаем."
Ирански източници от службите за сигурност описват пролива като ключов инструмент за възпиране. "Иран се подготвяше с години за сценарий, включващ затварянето на Ормузкия проток, планирайки всяка стъпка", заяви високопоставен източник. Той нарече пролива "златен, безценен актив".
Анализатори казват, че за арабските държави проблемът е, че преговорите се концентрират върху глобалния икономически ефект от Ормузкия проток, докато ракетната програма на Иран и регионалните му съюзници остават на заден план.
"Това, което се оформя днес, не е историческо споразумение", заяви Ебтесам Ал-Кетби от Центъра за политика на Емирствата пред "Ройтерс", "а умишлено проектиране на устойчив конфликт".
Войната между САЩ и Израел срещу Иран, започнала на 28 февруари, вече е повишила разходите за износ, застраховки и защита на енергийната инфраструктура в Залива. Дипломати казват, че регионални представители настояват за поетапно облекчаване на санкциите и за включване на държавите от Залива в решенията.
"САЩ са неразделна част от регионалната сигурност...", каза Абдулазиз Сагер от саудитския Изследователски център за Персийския залив. "Но това не означава едностранно действие — пълноценно действие без участието на региона."
Управниците на арабските страни от Персийския залив казват, че отдавна са предупреждавали Вашингтон за конфликт с Иран, но въпреки това са запазили публично мълчание от началото на войната. Сдържаността отразява не само дипломация, но и несигурност относно конфликт, за който те плащат с икономически щети и разходи за отбрана, но не го контролират. Сега, докато Вашингтон и Техеран преговарят, представители на страните от Персийския залив твърдят, че изключването им от преговорите вече не е регионален, а глобален проблем, предвид международното значение на Ормузкия регион.
Морският трафик в Ормузкия проток остава почти напълно блокиран, като през последните 24 часа оттам са преминали само три кораба, сочат данни от платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Техеран ограничени през последните дни корабоплаването през протока, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, в отговор на американската блокада на иранските пристанища.
Петролният танкер „Иан Спир“ (Ean Spir) премина през Ормузкия проток във вторник, след като преди това беше акостирал в иракско пристанище, сочат данни на „МаринТрафик“ (MarineTraffic).
Товарният кораб „Лиан Стар“ (Lian Star), отплавал от иранско пристанище, също е преминал през протока.
Танкерът за втечнен нефтен газ „Меда“ (Meda), който е акостирал в пристанище в Обединените арабски емирства, е пресякъл Ормузкия проток в понеделник при втория си опит да напусне Персийския залив, според анализ на сателитни снимки на „СинМакс“ (SynMax).
Трите кораба представляват незначителен процент от над 140-те съда, преминаващи ежедневно през маршрута, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.
Повече от дузина танкери преминаха през Ормузкия проток, след като в петък Иран временно обяви, че той е отворен. В събота обаче Техеран отново обяви, че морският път е затворен и обстрелваше кораби.
„Дори кораби, които на пръв поглед отговарят на общоизвестните критерии за успешно преминаване през двете блокади, могат да се окажат в опасност и да не успеят да преминат“, предупреди компанията за услуги в корабоплаването Би Ар Ес (BRS).
Катар и Пакистан призоваха Иран и САЩ да прекратят конфликта помежду си, тъй като двуседмичното прекратяване на огъня изтича скоро, предадоха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.
Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари заяви днес, че войната е поставила региона, световната икономика и енергийните пазари в „много опасна ситуация“.
Ал Ансари отказа да коментира възможността преговорите да се провалят, като каза, че „целият свят подкрепя тези преговори и усилията на Пакистан“. Той добави, че Катар продължава да се надява и да настоява поне за удължаване на настоящото примирие, ако не може да се постигне незабавно споразумение.
Междувременно американскатяа шарже д’афер Натали Ей Бейкър и пакистанският външен министър Исхак Дар, които днес се срещнаха в Исламабад, подчертаха необходимостта от това САЩ и Иран да си взаимодействат и да обмислят удължаване на изтичащото примирие, пише в изявление на пакистанското външно министерство, цитирано от Ройтерс.
Пакистан все още очаква официален отговор от страна на Иран дали ще изпрати в Исламабад делегация за втори тур от мирните преговори, написа в социалната мрежа "Екс" пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаула Тарар. "Решението на Иран дали ще участва в преговорите преди изтичането на двуседмичното примирие е от критично значение", подчерта Тарар и добави, че е положил искрени усилия да убеди иранското ръководство да изпрати делегация в Исламабад. Засега Техеран не е отговорил.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че ще изпрати нова делегация за преговори в Исламабад, но засега не е ясно дали ще има нов кръг от разговори между страните.
Иран все още не е изпратил свои представители в Пакистан, според държавната телевизия.
Тръмп заяви, че примирието ще изтече в сряда вечерта по вашингтонско време, което в Иран ще бъде рано сутринта в четвъртък.
