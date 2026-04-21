Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Целите на конфликта се промениха! Ормузкия проток вече е червената линия

21 Април, 2026 18:23, обновена 21 Април, 2026 18:55 3 135 31

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Държавите от Персийския залив се опасяват, че преговорите между САЩ и Иран могат да доведат до ограничено споразумение, което да гарантира корабоплаването през Ормузкия проток, но да остави нерешени по-широките заплахи за регионалната сигурност, казват официални лица, дипломати и анализатори, цитирани от "Ройтерс".

Следващият кръг от разговори, очакван в Исламабад, вероятно ще се съсредоточи върху ограниченията за обогатяване на уран и ролята на Иран в Ормузкия проток - маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол.

Представители на страните от Персийския залив предупреждават, че подходът рискува да затвърди контрола на Иран върху енергийните доставки от Близкия изток, като управлява, а не премахва влиянието му , като дава приоритет на глобалната икономическа стабилност, дори докато оставя страните, които са най-изложени на енергийните и сигурностните последици, извън формалното вземане на решения.

"В крайна сметка, Ормузкия проток ще бъде червената линия", заяви източник от Персийския залив, близък до правителствените кръгове. "Преди не беше проблем. Сега е. Целите на конфликта се промениха."

Опасенията бяха засилени след публикация на бившия руски президент Дмитрий Медведев в X от 8 април: "Не е ясно как ще се развие примирието между Вашингтон и Техеран", заяви Медведев. "Но едно е сигурно - Иран е изпробвал "ядреното си оръжие". Нарича се Ормузкият проток. Потенциалът му е неизчерпаем."

Ирански източници от службите за сигурност описват пролива като ключов инструмент за възпиране. "Иран се подготвяше с години за сценарий, включващ затварянето на Ормузкия проток, планирайки всяка стъпка", заяви високопоставен източник. Той нарече пролива "златен, безценен актив".

Анализатори казват, че за арабските държави проблемът е, че преговорите се концентрират върху глобалния икономически ефект от Ормузкия проток, докато ракетната програма на Иран и регионалните му съюзници остават на заден план.

"Това, което се оформя днес, не е историческо споразумение", заяви Ебтесам Ал-Кетби от Центъра за политика на Емирствата пред "Ройтерс", "а умишлено проектиране на устойчив конфликт".

Войната между САЩ и Израел срещу Иран, започнала на 28 февруари, вече е повишила разходите за износ, застраховки и защита на енергийната инфраструктура в Залива. Дипломати казват, че регионални представители настояват за поетапно облекчаване на санкциите и за включване на държавите от Залива в решенията.

"САЩ са неразделна част от регионалната сигурност...", каза Абдулазиз Сагер от саудитския Изследователски център за Персийския залив. "Но това не означава едностранно действие — пълноценно действие без участието на региона."

Управниците на арабските страни от Персийския залив казват, че отдавна са предупреждавали Вашингтон за конфликт с Иран, но въпреки това са запазили публично мълчание от началото на войната. Сдържаността отразява не само дипломация, но и несигурност относно конфликт, за който те плащат с икономически щети и разходи за отбрана, но не го контролират. Сега, докато Вашингтон и Техеран преговарят, представители на страните от Персийския залив твърдят, че изключването им от преговорите вече не е регионален, а глобален проблем, предвид международното значение на Ормузкия регион.

Морският трафик в Ормузкия проток остава почти напълно блокиран, като през последните 24 часа оттам са преминали само три кораба, сочат данни от платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Техеран ограничени през последните дни корабоплаването през протока, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, в отговор на американската блокада на иранските пристанища.

Петролният танкер „Иан Спир“ (Ean Spir) премина през Ормузкия проток във вторник, след като преди това беше акостирал в иракско пристанище, сочат данни на „МаринТрафик“ (MarineTraffic).

Товарният кораб „Лиан Стар“ (Lian Star), отплавал от иранско пристанище, също е преминал през протока.

Танкерът за втечнен нефтен газ „Меда“ (Meda), който е акостирал в пристанище в Обединените арабски емирства, е пресякъл Ормузкия проток в понеделник при втория си опит да напусне Персийския залив, според анализ на сателитни снимки на „СинМакс“ (SynMax).

Трите кораба представляват незначителен процент от над 140-те съда, преминаващи ежедневно през маршрута, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Повече от дузина танкери преминаха през Ормузкия проток, след като в петък Иран временно обяви, че той е отворен. В събота обаче Техеран отново обяви, че морският път е затворен и обстрелваше кораби.

„Дори кораби, които на пръв поглед отговарят на общоизвестните критерии за успешно преминаване през двете блокади, могат да се окажат в опасност и да не успеят да преминат“, предупреди компанията за услуги в корабоплаването Би Ар Ес (BRS).

Катар и Пакистан призоваха Иран и САЩ да прекратят конфликта помежду си, тъй като двуседмичното прекратяване на огъня изтича скоро, предадоха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари заяви днес, че войната е поставила региона, световната икономика и енергийните пазари в „много опасна ситуация“.

Ал Ансари отказа да коментира възможността преговорите да се провалят, като каза, че „целият свят подкрепя тези преговори и усилията на Пакистан“. Той добави, че Катар продължава да се надява и да настоява поне за удължаване на настоящото примирие, ако не може да се постигне незабавно споразумение.

Междувременно американскатяа шарже д’афер Натали Ей Бейкър и пакистанският външен министър Исхак Дар, които днес се срещнаха в Исламабад, подчертаха необходимостта от това САЩ и Иран да си взаимодействат и да обмислят удължаване на изтичащото примирие, пише в изявление на пакистанското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Пакистан все още очаква официален отговор от страна на Иран дали ще изпрати в Исламабад делегация за втори тур от мирните преговори, написа в социалната мрежа "Екс" пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаула Тарар. "Решението на Иран дали ще участва в преговорите преди изтичането на двуседмичното примирие е от критично значение", подчерта Тарар и добави, че е положил искрени усилия да убеди иранското ръководство да изпрати делегация в Исламабад. Засега Техеран не е отговорил.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че ще изпрати нова делегация за преговори в Исламабад, но засега не е ясно дали ще има нов кръг от разговори между страните.

Иран все още не е изпратил свои представители в Пакистан, според държавната телевизия.

Тръмп заяви, че примирието ще изтече в сряда вечерта по вашингтонско време, което в Иран ще бъде рано сутринта в четвъртък.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРЕДИ НЕ БЕШЕ

    15 3 Отговор
    ПРОБЛЕМ ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК СЛЕД КАТО ДВЕТЕ СТАРЧЕТА НАПАДНАХА БЕЗ ДА МИСЛЯТ ИРАН ПОД МОТОТО ПРЕРАБОТЕН УРАН И КОНФЛИКТА СТАНА. А КОЙ СГРАДА НАРОДА НА СВЕТА. КОГА ВИЕ СТЕ ТРЪПИ СЪВЕТНИЦИ НЯМАТЕ ЛИ?!??. ДА ВИ КАЖАТ ЧЕ ЩЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ ГОЛЕМИ И ДРУГИТЕ ПОКРАЙ ИРАН. НЕ ВАЖНОТО Е МАЧА ДА СЕ ИГРАЕ ПЪК КОТ СТАНЕ.

    18:37 21.04.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 4 Отговор
    Сатанизъм
    Атинска реалност
    Жени
    Ислям
    Англосаксонска Британия
    И това че съм Нихилист Дегенерат Атински Подлец при това Британец с подъл студен Надменен Огледален Атински Поглед Чувствам се горд собственик на ината си аз съм особняк и Предател

    18:37 21.04.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    5 8 Отговор
    Мразя България и българите
    Ще отида в Атина и се надявам там да остана без да се връщам в тази помийна блатна яма на българския Клозет наречен държава каква бутафория само
    Да живее Атина 🇬🇷 България е клоака на душевно болни и изтръпнали мозъци на либерални олигофренофили и ебанофили и не искам да се връщам
    от Атина вече
    Заминавам си за Атина

    18:41 21.04.2026

  • 4 Дудов

    25 1 Отговор
    Човек само може да се възхищава на иранците

    18:41 21.04.2026

  • 5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 15 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката около врата.

    18:42 21.04.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 9 Отговор
    Да Живее САЩ и републиканският мъжки полов атрибут на Чичо Тръмп колкото повече републиканци толкова повече либерално огледално болни мозъци изтръпнали ще умират от злополуки и нещастия

    18:45 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    3 7 Отговор
    Що не фурмите по щатските кораби....
    Тая блокада ша ви имоти от глад бре.

    Коментиран от #21

    18:49 21.04.2026

  • 9 нннн

    14 2 Отговор
    До края на февруари протокът бе отворен за всички.
    Кравите да се приберат в обора и пак ще бъде отворен за всички.

    18:49 21.04.2026

  • 10 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 13 Отговор
    За кво ви е тоя уран бре...да си варите шербета ли с него.

    Коментиран от #13

    18:50 21.04.2026

  • 11 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    2 5 Отговор
    Що не гърмите по щатските кораби.
    Тая блокада ша ви имоти от глад.

    19:01 21.04.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 4 Отговор
    Путин и СИ да отворят пролива. Нали са дружки с Аятоласите.

    Коментиран от #14

    19:03 21.04.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    За кво са им атомните боНби на конекрадците❓
    А, да ! За да крадат петрол! На Ирак, на Либия, на Сирия, на Венецуела......🤠
    Нали знаеш коя е ЕДИНСТВЕНАТА СТРАНА използвала атомни боНби, при това срещу ЦИВИЛНО население, че и ДВА ПЪТИ ❗

    Коментиран от #16

    19:05 21.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛ СМЕХурко, те техните кораби минават,
    АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ😀❗

    Коментиран от #15

    19:06 21.04.2026

  • 15 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бил минал....за друг кораб не знам, излязъл от ИРАНСКО пристанище.

    19:17 21.04.2026

  • 16 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По важно е за кво е атома на Аятоласите...заради него е войната.....Щом нападат Пърл Харбър, нема лабаво.

    Коментиран от #18

    19:19 21.04.2026

  • 17 ГОЛЕМО УНИЖЕНИЕ ЗА ПУТИН

    5 4 Отговор
    Бомбят приятелски Иран, член на БРИКС....
    Путин ни образ ни звук. СИ и той си трае

    19:24 21.04.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Хем си Т.Ъ.П. , хем си УПОРИТ❗
    А само ще бъдеш УПОТРЕБЕН❗
    Колкото войната в Ирак беше заради ОВ,
    толкова и тази в Иран е заради ЯО ❗
    Залъгалки за НАИВНИЦИ ‼️

    Коментиран от #19

    19:39 21.04.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Войната в Ирак бе заради МИЛИАРДИТЕ НА БИН ЛАДЕН, минаващи през иракски банки с покровителството на САДДАМА...ама ти откъде да знаеш....или верваш на медиите...
    Путин искаше да вземе тоя уран от ИРАН и войната да спре...аятоласите оказаха и Дончо ги попука....
    Иран попаднал в Хизбула не вещае нищо добро..
    А тъпотата я запази за себе си.

    Коментиран от #20

    19:44 21.04.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛА ВОДА си, ама откъде да го знаеш, като нямаш с какво да го проУМееш ❗
    Ако ставаше въпрос за кинти -
    БАНКСТЕРИТЕ без нито един изстрел могат да блокират всяка сметка , това поне го виждаш,
    ама явно не можеш да го сФанеш❗
    Ще изпращат хиляди войници на хиляди километри... защото някой имал някъде сметки, които могат да ги ЗАНУЛЯТ с едно натискане на един клавиш😀😀
    А приказката за Ладен е точно за такива като тебе-
    фамилиите Ладен и Буш имаха общ бизнес, само на един самолет , този на фамилия Ладен, не разрешено да напусне САШт на онзи 11-ти септември❗
    Ама ти си се смей на собственото си невежество,
    такива се търсят сега❗

    Коментиран от #22, #24

    20:00 21.04.2026

  • 21 Истинско обещание 🇮🇷

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЕ АЯТОЛАСЧЕТА":

    От утре ги почваме терористите от сащ..не се безпокой ..утре примирието свършва и започва операция ИСТИНСКО ОБЕЩАНИЕ....КОРАБИТЕ НА ИЗРАЕЛ И САЩ ЩЕ ГОРЯТ

    Коментиран от #23

    20:05 21.04.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кажи го на ЦРУ....дано ти повярват, ама надали...как ша блокираш милиарди от банка, ако САДДАМА ти седи с ятаган над главата....и може да ти я резне като на вакло агънце....
    Общия бизнес на Ладен и Буш, прати Ладен за храна на акулите...аферим такъв бизнес.

    Коментиран от #25

    20:09 21.04.2026

  • 23 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Коментираме факти, не обещания

    20:10 21.04.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ...фамилиите Ладен и Буш имаха общ бизнес,
    само на един самолет , този на фамилия Ладен,
    БЕ разрешено
    да напусне САШт на онзи 11-ти септември❗...

    Коментиран от #27

    20:11 21.04.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ех ГОЛА ВОДА, че и КАЛ ДО УШИТЕ.....
    " ....как ша блокираш милиарди от банка, ако САДДАМА ти седи с ятаган над главата....и може да ти я резне като на вакло агънце...."

    Абе как стоиш прав и дишаш едновременно🤔

    Коментиран от #26

    20:16 21.04.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При САДДАМА немаше лабаво....правиш ли.грешни стъпки си заминаваш. Особено за милиарди на Бин Ладен в Ирак......
    Теа с ятагана е алегория, ама си е баш така....

    20:31 21.04.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Остави самолета.....Бин Ладен стана закуска за акулите....това че е напуснал САЩ веднага след атентата, нищо не значи....
    Заради Бин Ладен и САДДАМА увисна на клона.

    Коментиран от #29

    20:35 21.04.2026

  • 28 Горски

    2 0 Отговор
    Да бълваш екскременти на конвейер и всичко свързано с Путин, Русия, Украйна, без сериозен поглед и визия за онова което става в света е доста жалко за обикновен човек, Но когато от теб зависи всичко, или много, когато ти ръководиш с подобен словесен и мисловен боклук в главата, няма как да не заведеш организацията към катастрофа. САЩ забраниха на ЕС да купува газ от Русия, за да купува от тях и организираха за тази цел войната в Украйна. Иран бе нападнат скоро от САЩ и Израел. Невероятни хайвани! Каква газова криза с Русия?! Тази, дето ни карат да купуваме същия руски ресурс през дузина посредници ли?! Индулгенции за гузните душички! Няма да има и опит за нормализиране преди да се ампутират тия гнойници. На фона на тази зловеща криза Европейският парламент и централата в Брюксел имат около 60хил.човека персонал.Абсолютни паразити чието единствено занимание е да ядат да пият и да отделят екскременти.Това са на практика гробарите които трябва да нахвърлят последните лопати с пръст върху ковчега на Европейската цивилизация и нейните ,,ценности".

    20:39 21.04.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Звучиш като едно старо, малко, портативно устройство, с манивела и вал, със зъбци,
    което възпроизвежда една и съща мелодия всеки път когато го навиеш❗

    Коментиран от #30

    20:48 21.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И така да е....но не виждам някой да ми опонира сериозно...освен обиди и епотети

    Коментиран от #31

    22:42 21.04.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ами защото НЕ ВИЖДАШ по-далеч от носа си❗
    Привеждам ти различни доводи, а ти едно и също
    " пратили армия да вземе парите" ❗
    Нито е заради парите, нито е заради ОВ ‼️
    ОВ не откриха❗
    Пари не изнесоха❗
    А виж петрола... го продадоха, че и "в интерес на иракския народ"🤔
    Ама ти сега пак като Мирча Кришан, ако не знаеш кой е - провери в нета❗

    23:28 21.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания