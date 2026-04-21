Без инциденти! САЩ конфискуваха свързан с Техеран петролен танкер насочен към Сингапур

Американските военни съобщиха във вторник, че са се качили на борда на свързания с Иран петролен танкер Tifani в международни води "без инциденти", в първи подобен ход срещу износа на ирански суров петрол. Корабът е превозвал близо 2 милиона барела суров петрол и е бил насочен към Сингапур, според данни на MarineTraffic, цитирани от "Ройтерс".
Централното командване на САЩ заяви: "Както ясно заявихме, ще продължим глобалните усилия за морско правоприлагане, за да разбием незаконните мрежи и да пресечем санкционираните кораби, предоставящи материална подкрепа на Иран - където и да действат".
Малко след това президентът Доналд Тръмп заяви, че не желае да удължава изтичащото примирие в американско-израелската война срещу Иран и предупреди, че американските сили са готови за действие, ако преговорите се провалят.
На въпрос за възможно удължаване на примирието Тръмп каза пред CNBC: "Не искам да правя това. Нямаме толкова време."
"Очаквам да бомбардирам, защото мисля, че това е по-добрата нагласа, с която да се започне", добави той. "Но ние сме готови. Искам да кажа, военните са нетърпеливи да започнат."
Иран предупреди за ответни действия. Говорителят на правителството Фатемех Мохаджерани заяви: "Не искаме да бъдем атакувани отново, но ако подобни атаки се случат, определено ще отговорим по-твърдо от преди".
Вашингтон изрази увереност, че нов кръг преговори може да се проведе в Пакистан, макар ирански представители да посочиха, че окончателно решение за участие още няма. Пакистански официални лица съобщиха, че делегации не се очакват преди сряда, а близо 20 000 служители по сигурността са разположени в Исламабад.
Иран настоява да бъде признато правото му да обогатява уран и да бъдат отменени санкциите. Тръмп от своя страна иска Техеран да се откаже от запасите си от високообогатен уран и заявява, че страната не може да получи средства за разработване на ядрено оръжие.
Ормузкият проток остава до голяма степен блокиран, което задържа около 20 милиона барела дневни доставки петрол. Цените на суровината поевтиняха с около 0,30 долара след надежди за подновяване на преговорите, след ръст от около 6% ден по-рано.
Войната предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари и опасения за глобална рецесия. Франция заяви, че скокът в цените на енергията и доходността по облигациите ще струва на бюджета между 4 и 6 млрд. евро.
1 Kaлпазанин
Коментиран от #13
21:55 21.04.2026
2 Гражданин.
21:56 21.04.2026
3 сащисан кравар
21:56 21.04.2026
4 си дзън
21:56 21.04.2026
5 Европеец
Коментиран от #22
21:56 21.04.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Американският президент Доналд Тръмп е поискал кодовете за достъп до ядрения арсенал на страната по време на спешно заседание в Белия дом миналата събота. Това твърди американската версия на изданието The Mirror, като се позовава на бивш анализатор на ЦРУ, запознат със случая, предава "Фокус".
Според Лари Джонсън в един момент от заседанието Доналд Тръмп е поискал да му бъдат предоставени кодовете за изстрелване на ядрени ракети, но е бил възпрян от председателя на Обединения комитет на началник щабовете на американската армия генерал Дан Кейн. Кейн се изправил и твърдо отказал достъп на Тръмп до кодовете, като използвал правото си да говори като най-висшия военен, присъстващ на заседанието."
21:58 21.04.2026
7 Питащ
Коментиран от #17
22:00 21.04.2026
8 Това преди 300 години
Коментиран от #14
22:04 21.04.2026
9 ПОКАЖИ на ху... ЙЛО , КАК СЕ ПРАВИ ..
Хехехехехехе
Само...28 монголски танкера и един на Амуджистан,... бай ДОНЧО удари кьоравото... евала
22:11 21.04.2026
10 Дзак
22:12 21.04.2026
11 Боби Баламата
22:13 21.04.2026
12 Мисира
22:17 21.04.2026
13 АХАХАХА
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Пуслерчето маминото никой не го брои за живо и не го пита дали е съгласен АХХАХАХАХАХ
22:18 21.04.2026
14 Пуслер
До коментар #8 от "Това преди 300 години":те и наши кораби конфискуват, понеже са демокрация, а ние - режим от таксиджии и милиционери
22:19 21.04.2026
15 Яяяяя
22:25 21.04.2026
16 Пловдив
22:28 21.04.2026
17 Това
До коментар #7 от "Питащ":е "морско правоприлагане", но по американски а не по международното морско право. Накратко американците прилагат пиратство.
22:41 21.04.2026
18 Бесен - Язовец
22:55 21.04.2026
19 А50
23:01 21.04.2026
20 Баба Гошка
23:27 21.04.2026
21 Световният терорист и крадец САЩ
23:30 21.04.2026
22 Неграмотник
До коментар #5 от "Европеец":Трети клас те зове!
23:35 21.04.2026