Без инциденти! САЩ конфискуваха свързан с Техеран петролен танкер насочен към Сингапур

21 Април, 2026 21:53 1 156 22

Цените на суровината поевтиняха с около 0,30 долара след надежди за подновяване на преговорите, след ръст от около 6% ден по-рано

Американските военни съобщиха във вторник, че са се качили на борда на свързания с Иран петролен танкер Tifani в международни води "без инциденти", в първи подобен ход срещу износа на ирански суров петрол. Корабът е превозвал близо 2 милиона барела суров петрол и е бил насочен към Сингапур, според данни на MarineTraffic, цитирани от "Ройтерс".

Централното командване на САЩ заяви: "Както ясно заявихме, ще продължим глобалните усилия за морско правоприлагане, за да разбием незаконните мрежи и да пресечем санкционираните кораби, предоставящи материална подкрепа на Иран - където и да действат".

Малко след това президентът Доналд Тръмп заяви, че не желае да удължава изтичащото примирие в американско-израелската война срещу Иран и предупреди, че американските сили са готови за действие, ако преговорите се провалят.

На въпрос за възможно удължаване на примирието Тръмп каза пред CNBC: "Не искам да правя това. Нямаме толкова време."

"Очаквам да бомбардирам, защото мисля, че това е по-добрата нагласа, с която да се започне", добави той. "Но ние сме готови. Искам да кажа, военните са нетърпеливи да започнат."

Иран предупреди за ответни действия. Говорителят на правителството Фатемех Мохаджерани заяви: "Не искаме да бъдем атакувани отново, но ако подобни атаки се случат, определено ще отговорим по-твърдо от преди".

Вашингтон изрази увереност, че нов кръг преговори може да се проведе в Пакистан, макар ирански представители да посочиха, че окончателно решение за участие още няма. Пакистански официални лица съобщиха, че делегации не се очакват преди сряда, а близо 20 000 служители по сигурността са разположени в Исламабад.

Иран настоява да бъде признато правото му да обогатява уран и да бъдат отменени санкциите. Тръмп от своя страна иска Техеран да се откаже от запасите си от високообогатен уран и заявява, че страната не може да получи средства за разработване на ядрено оръжие.

Ормузкият проток остава до голяма степен блокиран, което задържа около 20 милиона барела дневни доставки петрол. Цените на суровината поевтиняха с около 0,30 долара след надежди за подновяване на преговорите, след ръст от около 6% ден по-рано.

Войната предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари и опасения за глобална рецесия. Франция заяви, че скокът в цените на енергията и доходността по облигациите ще струва на бюджета между 4 и 6 млрд. евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    Скоро барела ще стане 200$ хартийки ,въпроса е дали изобщо ще го има

    Коментиран от #13

    21:55 21.04.2026

  • 2 Гражданин.

    14 3 Отговор
    Изкуфял старец.

    21:56 21.04.2026

  • 3 сащисан кравар

    17 4 Отговор
    Бай Дончо, ще си плати масрафа по един или друг начин, просто природните закони са такива😉

    21:56 21.04.2026

  • 4 си дзън

    6 7 Отговор
    Всичко иранско, извън Иран принадлежи на САЩ !

    21:56 21.04.2026

  • 5 Европеец

    18 4 Отговор
    Световен терористи, атомен терористи, световен рекетьор и изнудвач, агресор, убиец на 168 ирански деца от начало на училище, аз сега и пират...... Още много може да се напише за лудия Дончо....

    Коментиран от #22

    21:56 21.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор
    🤠ЛУД С КАРТЕЧНИЦА🤠

    "Американският президент Доналд Тръмп е поискал кодовете за достъп до ядрения арсенал на страната по време на спешно заседание в Белия дом миналата събота. Това твърди американската версия на изданието The Mirror, като се позовава на бивш анализатор на ЦРУ, запознат със случая, предава "Фокус".

    Според Лари Джонсън в един момент от заседанието Доналд Тръмп е поискал да му бъдат предоставени кодовете за изстрелване на ядрени ракети, но е бил възпрян от председателя на Обединения комитет на началник щабовете на американската армия генерал Дан Кейн. Кейн се изправил и твърдо отказал достъп на Тръмп до кодовете, като използвал правото си да говори като най-висшия военен, присъстващ на заседанието."

    21:58 21.04.2026

  • 7 Питащ

    11 3 Отговор
    Какво означава конфискуваха? Имат ли право да конфискуват? Това не е точната дума. По-скоро са го отвлекли.

    Коментиран от #17

    22:00 21.04.2026

  • 8 Това преди 300 години

    13 5 Отговор
    се наричаше пиратсво. Наказваше се със смърт. Защо сега му ръкопляскат? И то в международни води. Кой им дава право? Ще излезе ли смел управляващ, да каже, че царят е гол.

    Коментиран от #14

    22:04 21.04.2026

  • 9 ПОКАЖИ на ху... ЙЛО , КАК СЕ ПРАВИ ..

    2 5 Отговор
    СВО!
    Хехехехехехе
    Само...28 монголски танкера и един на Амуджистан,... бай ДОНЧО удари кьоравото... евала

    22:11 21.04.2026

  • 10 Дзак

    8 1 Отговор
    Сингапур е демократичен град-държава, разположен на невралгичен път! Не трябваше да атакува техния товар!

    22:12 21.04.2026

  • 11 Боби Баламата

    3 3 Отговор
    А Ху... йло... танкер на САЩ...кога?!? ....3.. ДНЯ ?!?

    22:13 21.04.2026

  • 12 Мисира

    9 1 Отговор
    Сомалийски пирати ли го играят вече тези добри хора?

    22:17 21.04.2026

  • 13 АХАХАХА

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Пуслерчето маминото никой не го брои за живо и не го пита дали е съгласен АХХАХАХАХАХ

    22:18 21.04.2026

  • 14 Пуслер

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Това преди 300 години":

    те и наши кораби конфискуват, понеже са демокрация, а ние - режим от таксиджии и милиционери

    22:19 21.04.2026

  • 15 Яяяяя

    5 1 Отговор
    И тези почнаха да крадат танкери

    22:25 21.04.2026

  • 16 Пловдив

    5 1 Отговор
    Ограбват държавите,притиснати до стената,жалка,и,разачороваща нация.ПадениеИран,е на 5000 години,тези,са тръгнали,на никъде.Омат Хаям,велик поет.

    22:28 21.04.2026

  • 17 Това

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Питащ":

    е "морско правоприлагане", но по американски а не по международното морско право. Накратко американците прилагат пиратство.

    22:41 21.04.2026

  • 18 Бесен - Язовец

    1 1 Отговор
    Качили са се на персийския huuuuййй обаче!

    22:55 21.04.2026

  • 19 А50

    4 1 Отговор
    Запада се отдаде на най стария си занаят- пиратството. За нещо повече за безсилни

    23:01 21.04.2026

  • 20 Баба Гошка

    1 1 Отговор
    Крадции, долни, гну сниии. Плячкосващи пирати в международни води говорят за морско правоприлагане, а алчно грабят първо венецуелския, сега иранския петрол . Жаллкарии наглии, презрении. Малко ви остана до фалита. Из чад ия аддовви

    23:27 21.04.2026

  • 21 Световният терорист и крадец САЩ

    1 1 Отговор
    пак краде. Затова и нашите цигани са им фенове. Боклука се надушва!

    23:30 21.04.2026

  • 22 Неграмотник

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Трети клас те зове!

    23:35 21.04.2026

