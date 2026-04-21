Без инциденти! САЩ конфискуваха свързан с Техеран петролен танкер насочен към Сингапур

Американските военни съобщиха във вторник, че са се качили на борда на свързания с Иран петролен танкер Tifani в международни води "без инциденти", в първи подобен ход срещу износа на ирански суров петрол. Корабът е превозвал близо 2 милиона барела суров петрол и е бил насочен към Сингапур, според данни на MarineTraffic, цитирани от "Ройтерс".

Централното командване на САЩ заяви: "Както ясно заявихме, ще продължим глобалните усилия за морско правоприлагане, за да разбием незаконните мрежи и да пресечем санкционираните кораби, предоставящи материална подкрепа на Иран - където и да действат".

Малко след това президентът Доналд Тръмп заяви, че не желае да удължава изтичащото примирие в американско-израелската война срещу Иран и предупреди, че американските сили са готови за действие, ако преговорите се провалят.

На въпрос за възможно удължаване на примирието Тръмп каза пред CNBC: "Не искам да правя това. Нямаме толкова време."

"Очаквам да бомбардирам, защото мисля, че това е по-добрата нагласа, с която да се започне", добави той. "Но ние сме готови. Искам да кажа, военните са нетърпеливи да започнат."

Иран предупреди за ответни действия. Говорителят на правителството Фатемех Мохаджерани заяви: "Не искаме да бъдем атакувани отново, но ако подобни атаки се случат, определено ще отговорим по-твърдо от преди".

Вашингтон изрази увереност, че нов кръг преговори може да се проведе в Пакистан, макар ирански представители да посочиха, че окончателно решение за участие още няма. Пакистански официални лица съобщиха, че делегации не се очакват преди сряда, а близо 20 000 служители по сигурността са разположени в Исламабад.

Иран настоява да бъде признато правото му да обогатява уран и да бъдат отменени санкциите. Тръмп от своя страна иска Техеран да се откаже от запасите си от високообогатен уран и заявява, че страната не може да получи средства за разработване на ядрено оръжие.

Ормузкият проток остава до голяма степен блокиран, което задържа около 20 милиона барела дневни доставки петрол. Цените на суровината поевтиняха с около 0,30 долара след надежди за подновяване на преговорите, след ръст от около 6% ден по-рано.

Войната предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари и опасения за глобална рецесия. Франция заяви, че скокът в цените на енергията и доходността по облигациите ще струва на бюджета между 4 и 6 млрд. евро.