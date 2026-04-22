Нерентабилни за компанията! "Луфтханза" съкращава 20 000 полета заради скока на цените на горивата

22 Април, 2026 16:05

Персийският залив е основен източник на авиационно гориво, представляващ около 50% от вноса в Европа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Германската авиокомпания "Луфтханза" ще съкрати 20 000 полета на къси разстояния през лятото, съобщава БиБиСи. Превозвачът подчертава, че покачващите се цени на горивата правят много пътувания нерентабилни за фирмата.

Цената на горивото за реактивни самолети се удвои от началото на войната между САЩ и Израел с Иран, тъй като конфликтът забави производството и транспорта му в Близкия изток. Няколко авиокомпании, включително KLM-France и Delta, също временно съкратиха някои полети. Други пък повишиха цените на билетите, прехвърляйки разходите върху клиентите.

Персийският залив е основен източник на авиационно гориво, представляващ около 50% от вноса в Европа. По-голямата част от него идва през Ормузкия проток, който Иран на практика затвори в отговор на атаките на САЩ и Израел. Увеличението на цените на авиогориво отразява ролята, която рафинериите в Близкия изток играят в доставките. Само рафинерията Ал-Зур в Кувейт осигурява приблизително 10% от вноса на реактивно гориво в Европа. Международната агенция по енергетика предупреди, че Европа може да остане без реактивно гориво до седмици.

"Луфтханза" обяви, че съкращава европейската си мрежа. Компанията подчерта, че пътниците ще продължат да имат достъп до глобалната мрежа от маршрути, особено до връзките на дълги разстояния. Поради покачването на цените на реактивното гориво обаче, това ще бъде постигнато значително по-ефективно от преди, уточняват от "Луфтханза". Превозвачът добавя, че това ще спести "приблизително 40 000 метрични тона авиационно гориво.

Първите 120 съкращения на полетите вече са въведени. Засегнатите са маршрутите от Франкфурт до Полша и Норвегия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Слънчасалия

    7 10 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електричеството,да си купят електрически самолети,които могат да се зареждат с безплатно електричество от вятър и слънце.

    Коментиран от #18

    16:09 22.04.2026

  • 2 Пакет 199

    25 2 Отговор
    Санкциите работят:))

    Коментиран от #11

    16:09 22.04.2026

  • 3 Газпром

    24 4 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    16:09 22.04.2026

  • 4 Урсула да се движи с ел.тротинетка

    19 2 Отговор
    Да не замърсява природата. Тъкмо ще и се изправят кривите баджаци скумрийски.

    16:11 22.04.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    20 3 Отговор
    Нека има глад и мраз,
    само Урсулата да е с нас!
    💋🦍🦍🦍🥳🤣👍

    16:12 22.04.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    18 1 Отговор
    Айдеее... обратно в 15 век

    Коментиран от #7

    16:12 22.04.2026

  • 7 Тръмп искаше да върне една др. цивилизац

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бесен - Язовец":

    в каменната ера. Пък то кво стана, бре. Тия станаха по зле от папуасите 7959

    16:14 22.04.2026

  • 8 ПКП-то съм

    12 0 Отговор
    Да одят пеша, бе!

    Коментиран от #9

    16:15 22.04.2026

  • 9 22042026

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПКП-то съм":

    Хайде сега с Camel до Дубай

    16:17 22.04.2026

  • 10 Милена

    18 2 Отговор
    На всеки 20 минути някоя германска компании обявява фалит!
    А Урсулата с лека ръка хвърля милиарди извън ЕС и обявява нови санкции за евтините руски горива.
    Как мислите, какъв ще бъде краят на акушерката?

    16:18 22.04.2026

  • 11 мдаааа

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пакет 199":

    Разбира се .. Къде го Аерофлот , с рузките самальоти ?

    Коментиран от #13

    16:18 22.04.2026

  • 12 Нормално

    10 0 Отговор
    е при тази цена на керосина , която скочи двойно !

    16:20 22.04.2026

  • 13 Джитка

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "мдаааа":

    си, където си иска! Проблеми няма! Що питаш?

    16:21 22.04.2026

  • 14 Хаген Дас

    9 2 Отговор
    Няма страшно сега ЕС като даде и тези пари на Украйна и наложи нови санкции на Иран и Русия ще закривате компанията! Мислете за почивки на близки разстояния като за стигане пеша или с колело!

    16:24 22.04.2026

  • 15 ПО ТОЧНО

    8 0 Отговор
    САНКЦИЙТЕ "ДЕЙСТВАТ" , ТАКА НАКАЗВАТ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ .....ПУТИН , НАЛИ........

    16:33 22.04.2026

  • 16 Дудов

    7 0 Отговор
    Нека да фалират.Имат пари за Украйна пък нямат за собствената си компания.Това се казва германска тъпота

    16:34 22.04.2026

  • 17 Факт

    7 0 Отговор
    Здравей, 20-ти пакет санкции срещу Русия и евтините й горива.

    16:35 22.04.2026

  • 18 Факт

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слънчасалия":

    Сигур!
    Вятърът ще върти перката на самолета и той ще лети.

    16:36 22.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Хой от Ханой

    5 0 Отговор
    Трийте трийте....подлоги

    16:38 22.04.2026

  • 21 Бай Хой от Ханой

    2 0 Отговор
    Мощните са чао...чао...

    16:40 22.04.2026

  • 22 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ЩО БЕ? ПУТИН ИМА ДОСТАТЪЧНО ГОРИВО НА ЕВТИНИ ЦЕНИ!

    16:43 22.04.2026

  • 23 димо

    2 1 Отговор
    Това са дребни неща на които не трябва да се обръща внимание . Всеки ден Украйна нанася удари с дронове дълбоко по Руските територии до 1.200-1.500 км . Всеки ден убива Руски граждани и разрушава инфраструктурата й но всичко това за Путин е без значение ,така ,че и за Ханса няма значение важното е да се финансира войната в Украйна срещу Русия . Ако тоя Кремълски ид..от имаше малко смелост и решителност нещата няма да дойдат до тук .. Когато бе назначен от пияницата Б. Елцин 27.12.1999 година Западът много добре анализира поведението и реакциите на Путин в началото на Чеченската война . Но тогава показа решителност , смелост и започнаха да уважават и него и Русия --- не от обич а от страх . ? Първата им репетиция беше с Грузия като назначиха Саакашвили -- с "оранжева революция " дойде на власт - 2004 година и до 2008 я финансираха и въоръжиха за да започне война в С. Осетия . В същото време много Западни фирми инвестираха в Русия до 2014 година но Американците -при Обама --разбраха ,че с време Русия отновo ще бъде силна и започнаха с техните класическите " оранжеви революции " като с военен преврат назначиха Порошенко и така по късно наркомана клоун Зелен ски и нещата дойдоха до тук защото Путин не реагира каквото и да правеха както Европа така и Америка той се усмихваше и ги наричаше колеги и партньори . Страна като Русия не се управлява с хленчене , с усмивки и маха с ръка трябва смелост решителност , последователност, сдържаност , и при нео

    16:49 22.04.2026

  • 24 Лост

    2 0 Отговор
    БегаАли и хотелиерите са в ступор.Язък за Джиро Италия.

    16:51 22.04.2026

