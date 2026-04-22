Нерентабилни за компанията! "Луфтханза" съкращава 20 000 полета заради скока на цените на горивата

Германската авиокомпания "Луфтханза" ще съкрати 20 000 полета на къси разстояния през лятото, съобщава БиБиСи. Превозвачът подчертава, че покачващите се цени на горивата правят много пътувания нерентабилни за фирмата.

Цената на горивото за реактивни самолети се удвои от началото на войната между САЩ и Израел с Иран, тъй като конфликтът забави производството и транспорта му в Близкия изток. Няколко авиокомпании, включително KLM-France и Delta, също временно съкратиха някои полети. Други пък повишиха цените на билетите, прехвърляйки разходите върху клиентите.

Персийският залив е основен източник на авиационно гориво, представляващ около 50% от вноса в Европа. По-голямата част от него идва през Ормузкия проток, който Иран на практика затвори в отговор на атаките на САЩ и Израел. Увеличението на цените на авиогориво отразява ролята, която рафинериите в Близкия изток играят в доставките. Само рафинерията Ал-Зур в Кувейт осигурява приблизително 10% от вноса на реактивно гориво в Европа. Международната агенция по енергетика предупреди, че Европа може да остане без реактивно гориво до седмици.

"Луфтханза" обяви, че съкращава европейската си мрежа. Компанията подчерта, че пътниците ще продължат да имат достъп до глобалната мрежа от маршрути, особено до връзките на дълги разстояния. Поради покачването на цените на реактивното гориво обаче, това ще бъде постигнато значително по-ефективно от преди, уточняват от "Луфтханза". Превозвачът добавя, че това ще спести "приблизително 40 000 метрични тона авиационно гориво.

Първите 120 съкращения на полетите вече са въведени. Засегнатите са маршрутите от Франкфурт до Полша и Норвегия.