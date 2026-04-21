Зеленски: Тръмп не може да е гарант за сигурността на Украйна, изтеглянето ни от Донбас ще е стратегическо поражение
Зеленски: Тръмп не може да е гарант за сигурността на Украйна, изтеглянето ни от Донбас ще е стратегическо поражение

21 Април, 2026 04:24, обновена 21 Април, 2026 04:56 956 14

Според украинския лидер "липсата на международни партньори по линията на контакт" е пречка за възпиране на Русия от ново нашествие

Зеленски: Тръмп не може да е гарант за сигурността на Украйна, изтеглянето ни от Донбас ще е стратегическо поражение - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Доналд Тръмп ще остане в Белия дом още две години и половина, а какво ще се случи след това е неизвестно.

Държавният глава обясни защо не смята американският президент за достатъчна гаранция за сигурността на Украйна.

Според него САЩ са убедени, че Русия няма да посмее да атакува отново Украйна, страхувайки се от груб отговор от Белия дом.

„Например, САЩ казват „Президент Тръмп“. Президентът Тръмп е тук още две години и половина и тогава какво ще правим?“, отбеляза Зеленски.

Идеята, че Русия може да се въздържи от нова атака срещу Украйна от страх от президента на САЩ, не е достатъчна гаранция за сигурност, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН.

Според украинския лидер липсата на международни партньори по линията на контакт е пречка за възпиране на Русия от ново нашествие.

„Какви гаранции за сигурност се дават на Украйна? Ако нашите партньори не присъстват по линията на контакт, тогава защо руснаците да не започнат ново настъпление след известно време? Защо? Просто не разбирам защо. Не виждам никаква причина. Какво ще ги възпре? Какво?“, отбеляза Зеленски.

Според Зеленски изтеглянето на украинските войски от Донбас, както поиска Русия, би било стратегическо поражение за Украйна. Зеленски припомни, че Силите за отбрана поддържат присъствие не само в Донецка област, но и в част от Луганска област. Ако страната ни изтегли войските си от Донбас, тя ще стане по-слаба, тъй като в региона са построени укрепления. Украинският президент добави, че на територията на Донбас под украински контрол живеят приблизително 200 000 души. Загубата на тази територия от противника също би отслабила морала на украинската армия.

„И когато например нашите американски партньори дадат сигнал, че е време и можем да построим нови отбранителни структури, а те са готови да дадат пари, защо трябва да правим това? Урбанизираната зона все още е по-силна от всякакви линии, които се изграждат на терен“, добави той.

„Въпросът е колко хора вече са загинали там. Смятам, че тази стъпка е безотговорна в този момент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    11 19 Отговор
    Поражението е налице, остава изтеглянето за да няма повече жертви...

    04:44 21.04.2026

  • 2 Тото

    10 18 Отговор
    Лягай!!!! Наркоман!!!!!

    04:45 21.04.2026

  • 3 Надали

    7 17 Отговор
    тръмпоча ще изкара пълен мандат!

    04:46 21.04.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 17 Отговор
    ВОЙНАТА ЩЕ СВЪРШИ КОГАТО УКРАИНЦИТЕ
    КАНДИСАТ ОТ БОЙ
    ,... КАКТО КАЗВА НАРОДА :)

    04:50 21.04.2026

  • 5 И Киев е Руски

    10 16 Отговор
    Тоя още ли тежи на земята?

    04:51 21.04.2026

  • 6 Жорко жабето

    9 16 Отговор
    Зеленото еврейче вече извива на умрело

    05:03 21.04.2026

  • 7 оня с коня

    7 15 Отговор
    наркомана кога ще се обръсне?

    пак е със дрехи на енорийски свещеник облякан обувки от али експрес

    Коментиран от #13

    05:12 21.04.2026

  • 8 Съдията

    5 15 Отговор
    Той Тръмп има две години и половина, но ти едва ли.😂

    05:12 21.04.2026

  • 9 Перо

    6 15 Отговор
    Тоя клоун иска друг да воюва, вместо него и да му плаща масрафа /провокираната война/! Игра си с огъня, а сега о-ле-ле-ле-е-е!

    05:13 21.04.2026

  • 10 намазал се е със вазелин наведен и чака

    3 15 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    05:13 21.04.2026

  • 11 голям кеф

    4 15 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    05:13 21.04.2026

  • 12 Евроатлантик

    15 1 Отговор
    Естествено, че деменцията Тръмп не може да е гарант за Украйна...
    Единствено силно ВСУ може да гарантира за това.

    05:31 21.04.2026

  • 13 Жив ли си ощеБоклyк?

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Няма ли кой да те пpeтpeпе?

    05:40 21.04.2026

  • 14 Бончо М.

    0 0 Отговор
    Надеждата умирала последна

    05:45 21.04.2026

