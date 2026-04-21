Зеленски: Тръмп не може да е гарант за сигурността на Украйна, изтеглянето ни от Донбас ще е стратегическо поражение

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Доналд Тръмп ще остане в Белия дом още две години и половина, а какво ще се случи след това е неизвестно.

Държавният глава обясни защо не смята американският президент за достатъчна гаранция за сигурността на Украйна.

Според него САЩ са убедени, че Русия няма да посмее да атакува отново Украйна, страхувайки се от груб отговор от Белия дом.

„Например, САЩ казват „Президент Тръмп“. Президентът Тръмп е тук още две години и половина и тогава какво ще правим?“, отбеляза Зеленски.

Идеята, че Русия може да се въздържи от нова атака срещу Украйна от страх от президента на САЩ, не е достатъчна гаранция за сигурност, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН.

Според украинския лидер липсата на международни партньори по линията на контакт е пречка за възпиране на Русия от ново нашествие.

„Какви гаранции за сигурност се дават на Украйна? Ако нашите партньори не присъстват по линията на контакт, тогава защо руснаците да не започнат ново настъпление след известно време? Защо? Просто не разбирам защо. Не виждам никаква причина. Какво ще ги възпре? Какво?“, отбеляза Зеленски.

Според Зеленски изтеглянето на украинските войски от Донбас, както поиска Русия, би било стратегическо поражение за Украйна. Зеленски припомни, че Силите за отбрана поддържат присъствие не само в Донецка област, но и в част от Луганска област. Ако страната ни изтегли войските си от Донбас, тя ще стане по-слаба, тъй като в региона са построени укрепления. Украинският президент добави, че на територията на Донбас под украински контрол живеят приблизително 200 000 души. Загубата на тази територия от противника също би отслабила морала на украинската армия.

„И когато например нашите американски партньори дадат сигнал, че е време и можем да построим нови отбранителни структури, а те са готови да дадат пари, защо трябва да правим това? Урбанизираната зона все още е по-силна от всякакви линии, които се изграждат на терен“, добави той.

„Въпросът е колко хора вече са загинали там. Смятам, че тази стъпка е безотговорна в този момент.