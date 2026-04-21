Зеленски: изтегляне от Донбас би било стратегическо поражение за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че евентуално изтегляне на украинските сили от части на Донбас би представлявало стратегическо поражение за страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски коментира, че руската страна настоява украинските сили да се изтеглят от районите на Донецка и Луганска област, като подчерта, че подобен ход би отслабил отбранителните позиции на армията и би имал тежки последици както военни, така и морални.

По думите му градските райони в Донбас осигуряват по-силна защита от новоизграждани отбранителни линии, а евентуалното отстъпление би засегнало стотици хиляди цивилни и бойци, както и бойния дух на армията.

Украинският президент допълни, че САЩ са изразили готовност да продължат дипломатическите усилия, докато Русия не показва намерение за прекратяване на войната дори при сценарий на замразяване на фронта.

От своя страна началникът на руския Генерален щаб генерал Валерий Герасимов заяви по държавната телевизия, че руските сили са превзели около 1700 кв. км украинска територия от началото на годината и продължават настъплението си по различни фронтови направления.

Герасимов посочи района на град Константиновка в Донецка област като една от зоните, в които руските части напредват.