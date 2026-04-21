Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: изтегляне от Донбас би било стратегическо поражение за Украйна
21 Април, 2026 09:26 2 963 194

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • поражение-
  • изтегляне

Киев отхвърля натиск за отстъпление, докато Москва съобщава за нови териториални придобивки

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че евентуално изтегляне на украинските сили от части на Донбас би представлявало стратегическо поражение за страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски коментира, че руската страна настоява украинските сили да се изтеглят от районите на Донецка и Луганска област, като подчерта, че подобен ход би отслабил отбранителните позиции на армията и би имал тежки последици както военни, така и морални.

По думите му градските райони в Донбас осигуряват по-силна защита от новоизграждани отбранителни линии, а евентуалното отстъпление би засегнало стотици хиляди цивилни и бойци, както и бойния дух на армията.

Украинският президент допълни, че САЩ са изразили готовност да продължат дипломатическите усилия, докато Русия не показва намерение за прекратяване на войната дори при сценарий на замразяване на фронта.

От своя страна началникът на руския Генерален щаб генерал Валерий Герасимов заяви по държавната телевизия, че руските сили са превзели около 1700 кв. км украинска територия от началото на годината и продължават настъплението си по различни фронтови направления.

Герасимов посочи района на град Константиновка в Донецка област като една от зоните, в които руските части напредват.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    28 7 Отговор
    туй вече го ядохме в 4:41

    Коментиран от #14

    09:29 21.04.2026

  • 2 Сталин

    46 12 Отговор
    От историята на Украйна...когато Екатерина Велика анексира Крим от Турците през 1783 година за да създаде пристанище на топли води и база за контрол на Черно море,тя не успява да изгради достатъчно инфраструктура ,защото Украйна по същество е било затънтено място тогава.
    Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
    И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
    Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.

    Коментиран от #33, #37

    09:29 21.04.2026

  • 3 Сталин

    75 17 Отговор
    Зеления наркоман ще остане в историята като най кървавия юдейски цар на Украйна,ще бъде вписан в талмуда като най великия юдей който разчисти територията за велик Израел

    09:29 21.04.2026

  • 4 Зельонска

    24 12 Отговор
    - Я согласна! Когда Зелю изтеглил от меня актив преди пят года, никто уже не натеглял актив!
    Ах какая беда...!

    09:31 21.04.2026

  • 5 стоян георгиев

    14 44 Отговор
    С други думи зеленски прати тръмп на х..й!иначе Герасимов освободи отново луганска област от украинските фашисти.за четвърти път през последните 6 месеца.торецк обаче още не е паднал макар че бе превзет 20 пъти.особено се съпротивлява мала токмачка.нея руснаците я превзеха около 40 пъти за три години!

    Коментиран от #24, #50, #164

    09:32 21.04.2026

  • 6 хихи

    53 10 Отговор
    стратегическото поражение е на лице, остава изтегляне от Донбас

    Коментиран от #81

    09:32 21.04.2026

  • 7 провинциалист

    58 9 Отговор
    А какво прави Украйна в демократично самоопределилата се ДНР?

    Коментиран от #19

    09:32 21.04.2026

  • 8 Хе хе...

    68 9 Отговор
    Споко бе, нapkoман! Руснаците като ви изритат от Донбас, Суми, Одеса поражението вече няма да е стратегическо, а ще си е съвсем обикновено, нестратегическо поражение.

    09:33 21.04.2026

  • 9 Кирило Буданов, разведчик

    14 51 Отговор
    Русия няма възможност и сили да превземе Донбас !!!
    Европейската Стена от Дронове работи. Стоим на позиции и тормозим мечката ☝️

    Коментиран от #25, #80, #107

    09:33 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити на Кака

    6 12 Отговор
    Могъщичък, както винаги 😂😂😂

    09:34 21.04.2026

  • 12 пешо

    25 9 Отговор
    пак ли тоя наркоман

    09:35 21.04.2026

  • 13 Зеленски бомби Путин

    10 25 Отговор
    Това е единствената гаранция за Украйна.

    09:35 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хм...

    42 9 Отговор
    Всъщност, единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #26

    09:36 21.04.2026

  • 16 Теглич

    35 8 Отговор
    Украйна вече отдавна е виртуално понятие, което обаче струва доста кинти на фон Мюнхаузен и тепърва ще потънат и още милиарди.

    Коментиран от #23

    09:36 21.04.2026

  • 17 Европеец

    37 9 Отговор
    Не му давайте снимката на тоя просяк мултимилионер бе..... И стига с тая Украйна, на нормалните хора им писана.....

    09:36 21.04.2026

  • 18 Фейк на часа

    24 8 Отговор
    Как са изборите, петроханци?
    Къде ви боли най-много?

    Коментиран от #22, #183

    09:37 21.04.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 11 Отговор

    До коментар #7 от "провинциалист":

    Демократично определили се...с дуло в гърба.

    09:37 21.04.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    14 19 Отговор
    Задача с повишена трудност !!!
    Ако Русия ПЯТЬ года не може мръдне сантиметър в Торецк, Купянск, Часов Яр, колко ли време ще превзима Донбас и на каква цена се пита в уравнението ☝️

    Коментиран от #27

    09:37 21.04.2026

  • 21 Българин

    16 8 Отговор
    Ако Украйна не възстанови всичките си земи, според международното право, тази война ще е просто прелюдия към новата световна война. Точно както разпарчетостването на Чехия през 1938 ма.
    Щом не помним събитията от преди 90 години, ще трябва да се учим на ново.

    09:38 21.04.2026

  • 22 БСП УМРЕ

    17 4 Отговор

    До коментар #18 от "Фейк на часа":

    Да сдават Позитано 20 и да са местят в дома на покойника.

    09:38 21.04.2026

  • 23 стоян георгиев

    11 14 Отговор

    До коментар #16 от "Теглич":

    Що няма парад в киев щом е само виртуално понятие? Запалените руски рафинерии и те ли са виртуални?

    Коментиран от #29

    09:38 21.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Зевзек

    30 8 Отговор

    До коментар #9 от "Кирило Буданов, разведчик":

    "Русия няма възможност и сили да превземе Донбас !!!"

    Обаче има сили да попилее "силното и сплотено" НАТО и да фалира "богатия" ЕС. Вече и нашите козячета забравиха опорката че НАТО е "силно и сплотено както никога до сега" - направо амнезия получиха за нея.

    Коментиран от #35, #86

    09:39 21.04.2026

  • 26 хихи

    8 6 Отговор

    До коментар #15 от "Хм...":

    или да загине в някой реконтратака на Киев от ВСУ

    09:40 21.04.2026

  • 27 стоян георгиев

    12 15 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Даже нашите копейки вече са наясно с руския позор.няма го ентусиазма пр киев за три деня.мрънкят нещо тук за да си оправдаят заплатите само.изборите показаха нагледно как всичките крайни руски партии отидоха в канала.това е световна тенденция.льотчика старшина ще видите как ще сгъне цирка и ще стане пламенен фен на ес и нато!

    Коментиран от #32

    09:41 21.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Антитрол

    16 12 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    "Запалените руски рафинерии и те ли са виртуални?"

    Е трябва да има с нещо да се похвалите - иначе не виждате че от Укрия вече нищо не остана след стотиците удари всяка нощ ама един малък дрон се добрал до руска рафинерия и вече зеления побеждава.

    Коментиран от #36, #127

    09:42 21.04.2026

  • 30 Урсула фон дер Лайен, желязната фрау

    10 15 Отговор
    Имаш 90млрд евра, има 9млн дрона - трепи руските мишки и не се обяснявай таваришчь ☝️

    09:43 21.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Помнещ

    14 5 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    "изборите показаха нагледно как всичките крайни руски партии отидоха в канала"

    Ами нали ти ревеше че Радев бил подлога на Путин - как така руските партии отишли в канала.

    Коментиран от #39, #42

    09:44 21.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фейк - либераст

    14 7 Отговор
    Този наркоман от равнище е бетер циганин! Само иска,кой каквото даде, но да е в кеш, щото Олена е много алчна и ако няма мъни има лобут, по сегашному - домашно насилие!

    09:45 21.04.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 8 Отговор

    До коментар #25 от "Зевзек":

    Лее се руска кръв, не натовска.....ама ти откъде да знаеш.
    Кой кого ли пропиля

    09:45 21.04.2026

  • 36 стоян георгиев

    7 7 Отговор

    До коментар #29 от "Антитрол":

    Това за хвалене ли е?хах...действителността при вас все е крива а другарю?руските бизнесмени реват руските обикновенни хора реват руските интелектуалци реват,руските журналисти реват...ти обаче от ес и нато си спокоен за руската ситуация нали? Заплатката във факти си върви...даже вече е в евро а?хаха...

    09:46 21.04.2026

  • 37 ТОВАРИШ СТАЛИН ЯКО!

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    САМО СИ ЗАБРАВИЛ ДА НАПИШЕШ, ЧЕ ТОВАРИШ ЛЕНИН НАПИСА КИРИЛИЦАТА.

    Коментиран от #46

    09:46 21.04.2026

  • 38 Зевзек

    13 7 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Виж сега днес е втори ден за национален траур на нашите евроатлантици и козячета - русофилите в лицето на Радев спечелиха разгромяващо и на вас ви се позволява да ревете и за плюете в безсилна злоба.

    Коментиран от #43, #47

    09:47 21.04.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Помнещ":

    Радев са усети накъде духа вятъра. Видя кво стана с ВЪЗРАЖДАНЕ и БСП. на изборите.

    09:47 21.04.2026

  • 40 Екатерина Велика

    14 4 Отговор
    Е заселила там хората и е развила района, който от векове е руски. А Зеленски ги провъзгласи за украинци и съответно за пушечно месо. Така че на Путин му е трудно да отсее плявата, но бавно постига една от целите си. Който е руснак за се предава или да дезертира а който е бандера да умре.

    Коментиран от #49, #54

    09:48 21.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 стоян георгиев

    8 12 Отговор

    До коментар #32 от "Помнещ":

    Радев е пълна руска к..ва,но като ку..ва вас ще пре..бе първи.той докара киро и асен и всичките му министри са с европейска ориентация.той докара и гюров.та за к..ви като вас...това!хах...само гледай.важнотп е че бсп вече е няма а дебелия и възраждане са на финала...

    09:49 21.04.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 4 Отговор

    До коментар #38 от "Зевзек":

    Дали Радев е русофил.....блажени са верващите.
    Иначе траура е за умрелата БСП и последната дупка на кавала....ВЪЗРАЖДАНЕ.

    09:49 21.04.2026

  • 44 УМРЕЛИЯ РУСНАК

    6 7 Отговор
    Е единствено гарант за украйна

    09:51 21.04.2026

  • 45 САРСКИ

    7 9 Отговор
    Герасимов посочи района на град Константиновка в Донецка област като една от зоните, в които руските части напредват.
    ТОВА Е ФЕЙК ОТ ПРОПАГАНДАТА НА КОЧИНАТА. НЕ ВЯРВАЙТЕ!

    Коментиран от #51

    09:51 21.04.2026

  • 46 Учуден

    9 7 Отговор

    До коментар #37 от "ТОВАРИШ СТАЛИН ЯКО!":

    "ЧЕ ТОВАРИШ ЛЕНИН НАПИСА КИРИЛИЦАТА"

    Виж сега ТОВАРИШ ЛЕНИН не е написал кирилицата ама ТОВАРИШ ЛЕНИН създаде Украйна.

    И ми е интересно защо нашите козячета много харесват комунистическото творение на ТОВАРИШ ЛЕНИН и ТОВАРИШ ХРУСЧОВ. Да не би защото нашите евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС

    Коментиран от #52, #90

    09:51 21.04.2026

  • 47 стоян георгиев

    8 5 Отговор

    До коментар #38 от "Зевзек":

    Спечелиха отново глупаците както е ясно са мнозинство у нас.старшината обаче няма да предприеме нищо извън ес и нато както и няма да излиза от еврозоната.демек ви пр..ба отново както ви го наби с киро и асен!хубавото е че вече няма бсп.най предателската българска партия.бонус е смазването на другите такива като дпс възраждане меч ...

    Коментиран от #60

    09:52 21.04.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Шопо":

    Що Путин има посолство в Украйна.

    09:52 21.04.2026

  • 49 Майор Деянов, на всеки километър

    7 7 Отговор

    До коментар #40 от "Екатерина Велика":

    "...на Путин му е трудно..."

    Не трудно, а невъзможно ☝️
    От една страна имаме 9 млн дронове убийци, от другата магарета и тротинетки. Кой мислиш печели ?

    Коментиран от #59

    09:54 21.04.2026

  • 50 Даже

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    и да има някаква доза истина в твърденията ти пак многократно не си прав. Украйна изцяло е превърната в концентрационен лагер за мъжката част на своето население. Мобилизаторите и националистите не само ловят украинските мъже където ги срещнат, но буквално ги измъквали от креватите, за да ги пратят на фронта. Това е цената да се задържат все още Торец и Мала Токмачка.

    Коментиран от #55

    09:54 21.04.2026

  • 51 Зевзек

    7 9 Отговор

    До коментар #45 от "САРСКИ":

    "ТОВА Е ФЕЙК ОТ ПРОПАГАНДАТА НА КОЧИНАТА. НЕ ВЯРВАЙТЕ"

    Така е изобщо не вярваме - руските части напредват не само в района на град Константиновка ама и на много други места.

    Коментиран от #67

    09:55 21.04.2026

  • 52 стоян георгиев

    7 8 Отговор

    До коментар #46 от "Учуден":

    Товариш ленин окупира украйна която бе призната от повечето държави в европа преди да бъде погълната от ссср.истороята не ти е силната страна.

    09:55 21.04.2026

  • 53 Стратегическо поражение

    6 8 Отговор
    , ще е, докато се офлянкват да се изтеглят от тия 15% от Донецк(Лунганск е освободен), а не подпишат мир, руснаците ще завладяват все повече територии, а като доосвободят Донецк сами, предложението на Русия отпада и ще има ново предложение! Бърза работа нямат.
    Единствената причина по която Русия предложи сегашното споразумение е, че не иска останалите градове от Донецк да бъдат разрушени. И предложи да върне в замяна териториите невлизащи за сега в РФ

    Коментиран от #58, #61, #62, #65, #129

    09:55 21.04.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 4 Отговор

    До коментар #40 от "Екатерина Велика":

    Екатерина Велика не е ли ГЕРМАНКА.

    09:56 21.04.2026

  • 55 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #50 от "Даже":

    Да те питам ако бг бъде нападната да речем от турция как трябва да се събират тия дето се крият от мобилизация?вероятно с бъклица и дрян?

    Коментиран от #165

    09:56 21.04.2026

  • 56 Механик

    7 6 Отговор
    Явно и украинскио президентин е станал копейка от възраждане, щом казва "... докато Русия не показва намерение за прекратяване на войната".
    Всички паветници знаем, че Русия губи войната и Путин се моли за мир.

    09:56 21.04.2026

  • 57 Петър Волгин към Марта Кос: Украйна тъне

    6 11 Отговор
    Петър Волгин към Марта Кос: Украйна тъне в корупция, но ЕК планира финансова подкрепа
    ТОВА МЪДО, ПЪК КОГА И БИЛО В УКРАЙНА, ТА РАЗПРАВЯ.

    Коментиран от #133, #170

    09:57 21.04.2026

  • 58 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 6 Отговор

    До коментар #53 от "Стратегическо поражение":

    Стратегическо избиване на руснаци...това става в Донбас.

    Коментиран от #63

    09:57 21.04.2026

  • 59 Антитрол

    10 6 Отговор

    До коментар #49 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "Кой мислиш печели ?"

    Ами по размяната на тела на убити си личи - тази година за две размени 2000 укри за 76 руснака а миналата година общо 14 000 укри за 158 руснака.

    Коментиран от #64, #85

    09:58 21.04.2026

  • 60 Стоенчо

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Иди да нагледаш оФцете, да не се загуби някоя, докато пасат на зелената ливада. Остави телефоня за малко.

    09:58 21.04.2026

  • 61 стоян георгиев

    7 5 Отговор

    До коментар #53 от "Стратегическо поражение":

    Кой град в донецка област не е разрушен в момента от руснаците или не се разрушава?къде руснаците напредват което твърдиш? В коя област?и кога путин каза и къде че ще спре войната след превземането на донбас?

    Коментиран от #69, #79

    09:59 21.04.2026

  • 62 Зеленото винаги казва

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "Стратегическо поражение":

    "изтегляне от Донбас" вместо изтегляне от Донецк!
    И медиите припяват послушно!
    Също както за "дроновете Шахед"

    10:00 21.04.2026

  • 63 Учуден

    8 5 Отговор

    До коментар #58 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "Стратегическо избиване на руснаци...това става в Донбас"

    А защо разменят 1000 укри за 41 руснака а предната размяна беше 1000 укри за 35 руснака - види ми се избиването е на украинци и въпреки лова на пушечно месо не могат да насмогват.

    Коментиран от #68

    10:00 21.04.2026

  • 64 стоян георгиев

    5 5 Отговор

    До коментар #59 от "Антитрол":

    Хах...Павел губерев има интервю .гледай го.дано знаеш кой е павелмгубарев.тойнговори за милион убити руснаци.добре ли е?

    10:00 21.04.2026

  • 65 Владимир Путин, президент

    8 5 Отговор

    До коментар #53 от "Стратегическо поражение":

    "...Руснаците бърза работа нямат...."

    Това го скажи на 500 000 грузчика и на 300 дечица убити от руската ПВО. Загубите на Русия са баснославни, но "нямала бърза работа". Добре, рупаме пуканки и гледаме сеир.

    Коментиран от #70

    10:00 21.04.2026

  • 66 Мдаа...

    6 6 Отговор
    Последната размяна на тела на загинали военни е 1000÷41 в полза на Русия.
    Просто напомням фактите на родните евроатлантически розАви понита, че нещо пак са се възпалили на тема перемога. Съотношението да си го сметнат сами, ако могат разбира се.

    Коментиран от #73, #89

    10:02 21.04.2026

  • 67 ЗЕВЗИ НАПРЕДВАТ ВЯРНО Е,

    7 4 Отговор

    До коментар #51 от "Зевзек":

    НО ПРЕДИ ТОВА ИЗПЪЛНИХА КОМАНДИТЕ: "КРЪГОМ!", "ХОДОМ МАРШ!".И "В ЧУВАЛА, ЗАЕМИ МЕСТО!"

    10:03 21.04.2026

  • 68 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 7 Отговор

    До коментар #63 от "Учуден":

    Копат руснаците в масови гробове....толкова са много.

    Коментиран от #72

    10:03 21.04.2026

  • 69 Учуден

    5 7 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    "Кой град в донецка област не е разрушен в момента от руснаците или не се разрушава"

    И като стрелят укрите с нашите снаряди те не разрушават ли градовете че всички градове били разрушени от руснаците - или трябва да се лъже яко че да има кво да се яде нали?

    Коментиран от #76

    10:04 21.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Учуден

    7 6 Отговор

    До коментар #68 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Аха на размените се вижда колко са много - за миналата година 14 000 укри срещу 158 руснака. Ама на нашите козячета само опорката за "огромните" руски загуби им остана че иначе няма с какво да се похвалят - нищо че като всички останали опорки си е чиста лъжа и никое от тях не може да ми каже от къде разбраха колко са руските загуби.

    10:08 21.04.2026

  • 73 Урсула фон дер Лайен, желязната фрау

    9 6 Отговор

    До коментар #66 от "Мдаа...":

    "...перемога.."

    Не става въпрос за перемоги, пабеди.
    Става въпрос за нанасяне на такива щети и поражения на Русия, че по-нататъшна офанзива да е невъзможна ☝️
    И задачата е постигната, руска офазива няма. Въпрос на време е падането на путинския режим и изтегляне на руснаците от Украйна и Крим. Гладна мечка хоро не играе, чужда земя не гази 😁

    10:08 21.04.2026

  • 74 Многоходовото

    10 5 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    10:09 21.04.2026

  • 75 Зеленски бомби Путин

    7 6 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва.
    Само бомбенето на Путин дава гаранции на Украйна.

    10:09 21.04.2026

  • 76 стоян георгиев

    6 5 Отговор

    До коментар #69 от "Учуден":

    Не разрушават.нашите снаряди са отбранителни във войнара.украйна разрушава вече разрушени от русия градове защото отстъпва.чудя се защо задаваш подобни глупави въпроси?когато почна войната 2022 година границата бе на 10 км от донецк и горловка които бяха окупирани от русия срещу тях бяха украинските маринка и авдеевка.българските снаряди не повредиха донецк и горловка които и сега са си там,но русия направи на картофена нива авдеевка и маринка които не съществуват в момента.

    Коментиран от #87

    10:09 21.04.2026

  • 77 Зевзек

    6 6 Отговор

    До коментар #71 от "Баба Ванга":

    "но Донбас ке остане украински"

    Ха ха ха ами нали предсказваше че и Русия щяла да бъде украинска - що забрави.

    10:10 21.04.2026

  • 78 Избиването на руските захватчици

    8 6 Отговор
    Това е главното в Донбас и гаранцията за успеха на Украйна.

    Коментиран от #95

    10:11 21.04.2026

  • 79 Върни се на картите

    6 6 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    на фронтовата линия от деня когато бе направено предложението и ги сравни със сегашната фронтова линия. И виж загубите на територии.

    Ако се беше съласил Зелко още тогава, уговорката със САЩ и Русия бе мир с граница на фронтовата линия

    Коментиран от #88

    10:11 21.04.2026

  • 80 Гъбарко

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Ядърцето винаги остава като последна опция

    Коментиран от #91

    10:11 21.04.2026

  • 81 Питащ

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #181

    10:12 21.04.2026

  • 82 В Русия казват същото

    10 2 Отговор
    само че за самата Русия - Ако Русия се откаже от превземането на Киев и смяната на властта там, това ще е огромна загуба.

    10:13 21.04.2026

  • 83 Уилям Херингтън герой СВО

    8 0 Отговор
    От "Киев за три дни" до "ще завземем Донбас до 2035-та". Удариш ли фашиста по зурлата, почва да му просветва акълът в кухата глава.

    10:14 21.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Червата куркат

    7 3 Отговор

    До коментар #59 от "Антитрол":

    Абе голям глад на фронта, та телата взеха да зачезват

    10:15 21.04.2026

  • 86 Истината е че

    7 9 Отговор

    До коментар #25 от "Зевзек":

    В тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #93, #182

    10:16 21.04.2026

  • 87 Учуден

    4 5 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    "Не разрушават.нашите снаряди са отбранителни във войнара"

    Значи ако снарядите са отбранителни те не разрушават сградите - така ли да разбирам.

    "вече разрушени от русия градове защото отстъпва"

    Хайде бе преди малко твърдеше че руснаците не напредвали а сега украинците отстъпвали - последно.

    "но русия направи на картофена нива авдеевка и маринка"

    Ами като са толкова велики укрите защо се крият в градовете измежду цивилните.

    Пък и защо така ти е едностранен погледа - не видя изобщо на какво направиха евреите ивицата или пък селата в Ливан които даже умишлено взривяват жилищните сгради.

    Или твоята работа е да плюеш по Русия и да не гледаш в канчето на господарите ти.

    Коментиран от #94

    10:18 21.04.2026

  • 88 стоян георгиев

    6 6 Отговор

    До коментар #79 от "Върни се на картите":

    Путин е лъгал 1000 пъти от 2014 сега защо да му се вярва?предложение на лъжец не струва пукната пара.

    Коментиран от #174

    10:18 21.04.2026

  • 89 Розовото пони Путин 🦄

    6 5 Отговор

    До коментар #66 от "Мдаа...":

    И аз съм розАв, но ме избраха за президент на РФ. Наистина моите крепостни орки получиха мощен юмрук, но аз съм в бункера и не ме интересува. 🦄👬😂

    10:19 21.04.2026

  • 90 УЧУДЕН

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Учуден":

    ХЕМ СИ УЧУДЕН, ХЕМ НЕ СИ ВЯРВАШ. ОЩЕ ПРЕЗ ДЕВЕТИ ВЕК, УКРАИНСКИЯТ КНЯЗ Е НОЩУВАЛ В СТАНИМАХА, ТОГАВА ВИЗАНТИЙСКИ ГРАД И КРЕПОСТ, НОСЕЙКИ МОЩИТЕ НА СВ. ВАРВАРА, ДАДЕНИ МУ ОТ ВИЗАНТИЙСКИЯ ИМПЕРАТОР ДА ГИ ЗАНЕСЕ В КИЕВСКА РУС. КИЕВСКИЯТ КНЯЗ ОСТАВЯ, ЧАСТ И В СТАНИМАХА, А В КИЕВ И КИЕВСКА РУС СА ПОСТРОЕНИ МНОГО ЦЪРКВИ НА СВ. ВАРВАРА. СЕГА ВЕЧЕ СЕ НАДЯВАМ, ЧЕ НЕ СИ УЧУДЕН, ЧЕ КОЧИНАТА, ТОГАВА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛА, ИВАН ГРОЗНИ Е ИЗЧАКАЛ ОЩЕ ВЕКОВЕ ДА ГО РОДИ БЪЛГАРКА И ДА ЗАБИЕ КОЛОВЕТЕ НА КОЧИНАТА.

    Коментиран от #179

    10:19 21.04.2026

  • 91 Кирило Буданов, разведчик

    7 7 Отговор

    До коментар #80 от "Гъбарко":

    Няма опция Русия да използва ЯО в Украйна, това ще е престъпление срещу Човечеството и на Путин недвусмислено му беше казано. За Русия последната добра опция беше да сключи мир на сегашните позиции. Путин отказа и сега се работи по планомерното унищожаване на руската петролна промишленост, инфраструктура. Русия е напълно безсилна.

    10:19 21.04.2026

  • 92 Ехехехехе Голям джумбиш

    6 5 Отговор
    Нашенец от Варна подписал договор с руската армия след пиянство, сега е в украински плен - майка му се надява да го осъдят в Украйна и да не го връщат в Русия. Видео

    Коментиран от #96

    10:20 21.04.2026

  • 93 Зевзек

    6 6 Отговор

    До коментар #86 от "Истината е че":

    Истината е че ти се мъчиш да казваш на черното бяло че да има за закуска.

    Хайде пак да ми повториш колко "силно и сплотено" е станало "великото" НАТО.

    Коментиран от #98, #99

    10:21 21.04.2026

  • 94 стоян георгиев

    7 6 Отговор

    До коментар #87 от "Учуден":

    Пак въпроси за деца.русия напредва в една територия от 60 кю за четири години като я смила.украйна няма какво да разруши в нея всичко е разрушено там.украйна използва инфраструктурата на градовете за да се укрепи и защитава като преди това извежда населението от там.защо задаваш подобни глупави въпроси?снарядите дето даваме са за страна която е нападната и се отбранява.кое не ти е ясно?

    Коментиран от #97, #105, #106, #109

    10:22 21.04.2026

  • 95 ПРАВ СИ

    9 2 Отговор

    До коментар #78 от "Избиването на руските захватчици":

    ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА КОЧИНАТА Е В ПЪЛЕН ХОД. ОСВЕН ИЗБИТИТЕ НА ФРОНТА, МИГРАЦИЯТА СЕ Е УВЕЛИЧИЛА ДО НИВАТА ОТ 2022 Г.

    10:24 21.04.2026

  • 96 Още по-голям джумбиш

    5 7 Отговор

    До коментар #92 от "Ехехехехе Голям джумбиш":

    "Нашенец от Варна подписал договор с руската армия след пиянство"

    Няма нито един нашенец който да е подписал договор със ВСУ даже и след пиянство нищо че редовно громят руснаците от компютрите.

    10:24 21.04.2026

  • 97 Град Козлодуй

    6 4 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    Г-н Георгиев, не може да очаквате акъл в копейка. Акъл и копейка са несъвместими.

    Коментиран от #102, #113

    10:25 21.04.2026

  • 98 стоян георгиев

    7 6 Отговор

    До коментар #93 от "Зевзек":

    Страните в нато увеличиха по три бюджета си за военни цели.две армии с огромен потенциал се присъединиха към нато на финландия и швеция а тази на украйна реално стана натовска без да се налага нато да воюва.падне ли рижавия нато ще бъде много по силно от 2022 ..в същото време русия загуби професионалната си армия танковете си голяма част от съюзниците си и най важното икономическия си стандарт.

    10:26 21.04.2026

  • 99 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 5 Отговор

    До коментар #93 от "Зевзек":

    Натовско оръжие избива РУСНАЦИ. Натовско оръжие бомби РУСИЯ, не обратното....теоретичните постановки оставам за теб.

    10:26 21.04.2026

  • 100 Избиването на руските захватчици

    7 7 Отговор
    Е основна задача на зеленски....и той са справя с нея

    Коментиран от #119

    10:28 21.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #97 от "Град Козлодуй":

    Така е.за това трябва да ги малтретираме по всички възможни начини.те не подлежат на еволюция .

    Коментиран от #108

    10:29 21.04.2026

  • 103 РАДЕВ Е ПОКАНИЛ ЗЕЛЕНСКИ

    7 8 Отговор
    ПАК ДА ПРОСИ ОРЪЖИЯ И ПАРИ ЗА ДА ГО НАБИЕ , КОЕТО ПЪРВИЯ ТРЯБВАШЕ ДА НАПРАВИ МИНАЛИЯ ПЪТ !

    Коментиран от #120

    10:30 21.04.2026

  • 104 Путинистче идиотче

    7 7 Отговор
    Путине, подписвай мир, че в Украйна ни избиват като мишки.

    10:30 21.04.2026

  • 105 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 6 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    СиСи ти лично нищо не даваш,дай пример -продай си дъргела мерцедес от 96та и дари парите на Украйна !Ето така се прави !

    10:30 21.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Март април ВС на РФ са освободили 34 селища и 700км².

    10:32 21.04.2026

  • 108 Десислава Димитрова

    5 6 Отговор

    До коментар #102 от "стоян георгиев":

    Любими изглежда не само мен малтретираш,като ме принуждаваш да правя пла тенна любов ....хахах .

    10:32 21.04.2026

  • 109 Учуден

    10 6 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    "украйна няма какво да разруши в нея всичко е разрушено там"

    Ами Славянск не е разрушен и жителите са си в него а руснаците са пред портите му - защо укрите се крият в него и не извеждат жителите му - пропагандата с лъжи май не върви.

    "снарядите дето даваме са за страна която е нападната и се отбранява.кое не ти е ясно?"

    Ами не ми е ясно защо не давахме на Ирак или на Либия защото и те бяха нападнати и се отбраняваха. Защо не даваме на палестинците или на ливанците или на иранците че и те са нападнати и се отбраняват. Защо не давахме на Донецк и Луганск между 2014 и 2022 че и те бяха нападнати и се отбраняваха, защо не давахме на сърбите че и те бяха нападнати и се отбраняваха.

    Или тези работи не ги знаеш - твоята работа е да плюеш по Русия

    Коментиран от #138, #142

    10:32 21.04.2026

  • 110 ППДБ

    7 4 Отговор
    Най-смешното е, че копейките гласуваха за Радев, а той е наш човек- петроханец.

    Коментиран от #122

    10:33 21.04.2026

  • 111 Не бой се!

    9 7 Отговор
    Няма да се изтеглиш само от Донбас, скоро ще се изтеглиш и от Одеса, а изтървеш ли Одеса, приключваш. Ше ви оставят два града Лвов и Киев и си правете каквото искате там, ако ще и 24х7 Майдан и!!!

    10:33 21.04.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #97 от "Град Козлодуй":

    Акъл и нищо умно няма у вас.Това колко сте и колко Ви е акъла, го видяхме в неделя

    10:35 21.04.2026

  • 114 Дълбоко Виждащ

    8 5 Отговор
    Кво става да чакам ли за следващия Димитровден - Перемогата и Контранаступа ,че ми се изчака чакалото вече 2г. и половина ?

    Коментиран от #117

    10:35 21.04.2026

  • 115 ФАКТ

    4 5 Отговор
    БЕДНИ НЕ! САМО БОГАТИ И ТО С ОЧИЛА! КАТО МЪДОТО С ЩРЪКНАЛИТЕ УШИ, ВИЖ НА ФОТОТО!

    10:35 21.04.2026

  • 116 Механик

    6 6 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    10:36 21.04.2026

  • 117 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 5 Отговор

    До коментар #114 от "Дълбоко Виждащ":

    Путин чака ПЕТА ГОДИНА...СВОто.

    Коментиран от #124

    10:36 21.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 стоян георгиев

    6 5 Отговор

    До коментар #100 от "Избиването на руските захватчици":

    Избий първо срамните буби .които половинката ти прехвърли от турските. тираджии ...хахах.

    10:39 21.04.2026

  • 120 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 3 Отговор

    До коментар #103 от "РАДЕВ Е ПОКАНИЛ ЗЕЛЕНСКИ":

    Радев не дава пари, а ЕС...ама ти откъде да знаеш...

    10:39 21.04.2026

  • 121 Любознателен

    4 6 Отговор
    А след като ще бъдете принудени да се изтеглите не само от Донбас, но и от Одеса и Николаев и то с цената на още много жертви, това като стратегически успех ще го отчетете?

    10:39 21.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Избиването на руските захватчици

    6 5 Отговор
    Това е най сигурната гаранция за Украйна.

    Коментиран от #128

    10:40 21.04.2026

  • 124 Я пъ тоа

    5 5 Отговор

    До коментар #117 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    То и ти чакаш надда рен ромммски тинейджър да те напъне безплатно ,но и те се усетиха искат €враци 😂🍌😂

    Коментиран от #125

    10:41 21.04.2026

  • 125 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 10 Отговор

    До коментар #124 от "Я пъ тоа":

    Не съди по себе си за надарените роми.
    Иначе Путин ПЕТА ГОДИНА праща руски мужици на заколение в Украйна.

    Коментиран от #134

    10:44 21.04.2026

  • 126 Някой

    8 5 Отговор
    Преди СССР не са стигали Черно море. Ленин за влизането им подарява огромната Новорусия - включва и Молдова. От самото начало казах, че това е логичният минимум който би трябвало да искат руснаците. То и другите са се определяли за руснаци. Та Украйна с граници към Русия от преди СССР. На плюс от него само със западни територии компенсация за ВСВ.
    Отделно най-сигурният мир е военен съюз на Украйна/Маролусия/Киевска Русь/Киевска Русия с Русия.
    Отделно съд за новите бандеровци предизвикали тази овйна. Най-малкото да бягат и да им отнемат украинското гражданство и без право да стъпват там и в Русия.
    Отделно контрол на обучава история за период с възможни удължавания. Не как герой на народа е местният Хитлер - Бандера обявен за такъв още 2010г - тогава руснаците не 9са им виновни.

    Коментиран от #131

    10:45 21.04.2026

  • 127 Мдаа

    8 8 Отговор

    До коментар #29 от "Антитрол":

    затова ли 50% от руските рафинерии не работят и Русия забрани износа на бензин :)

    Коментиран от #132

    10:46 21.04.2026

  • 128 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #123 от "Избиването на руските захватчици":

    На 21 април 1945 части на 1 Белоруски фронт водят боеве в предградията на Берлин.До 9май остава малко.Хитлер до последно е чакал армията на ген. Венк да спаси Берлин. Хаха
    Та Сега пак,зелето чака

    Коментиран от #193

    10:47 21.04.2026

  • 129 Териториите нямат никакво значение

    9 3 Отговор

    До коментар #53 от "Стратегическо поражение":

    защото не носят никаква полза на Русия. Руските депутати и политици го казват :

    "По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    10:49 21.04.2026

  • 130 ИВАН

    8 6 Отговор
    Какво поражение, какви пет лева бе, че тя цяла украйна си е руска, я се спирайте с тия измислени войни и конфронтации, че планетата вече не може да ни търпи.

    10:50 21.04.2026

  • 131 койдазнай

    5 2 Отговор

    До коментар #126 от "Някой":

    Като се почне с това, кой каво е бил владял някога и как трябва да си го върне, си е открита покана за война. Който иска да води войни, винаги може да намери "оправдание" в историята. И тези войни ще се водят, докато всички не се наиграят до насита.

    10:51 21.04.2026

  • 132 стоян георгиев

    9 4 Отговор

    До коментар #127 от "Мдаа":

    Не ги мисли руснаците днес 1л 95 бензин в Москва е 68 Рублей .а ти колко плащаш тротинетке 🛴 ?

    Коментиран от #141

    10:53 21.04.2026

  • 133 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 5 Отговор

    До коментар #57 от "Петър Волгин към Марта Кос: Украйна тъне":

    И ние приехме еврото и сме много доволни 😘

    10:54 21.04.2026

  • 134 Я пъ тоа

    4 5 Отговор

    До коментар #125 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Абе и теб никой не те коли ,но като те напъннатт ревеш яко като дррта магарица 😂🍌😂

    Коментиран от #143

    10:55 21.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 7 Отговор
    Чея будет Одеса ?

    Коментиран от #139

    10:56 21.04.2026

  • 137 Кер Естетто

    4 5 Отговор

    До коментар #135 от "Рамбо":

    Бат Рамбо ходи да ти позакърпят тръбата ,че иранците яко ти я сцепиха ...хахаха ...

    10:58 21.04.2026

  • 138 стоян георгиев

    7 5 Отговор

    До коментар #109 от "Учуден":

    Славянск е под постоянен руски обстрел повечето жители отдавна са изведени от града,но той не е още на бойната линия и не се използва пряко за военни цели.русия просто наказва населението му .нарича го освобождение.славянск пак повтарям не е все още на линията на бойно съприкосновение.каквонсе очаква в подобна ситуация от украинците? Как трябва да постъпят в славянск за да бъде правилно спрямо твоите разбирания?

    Коментиран от #147

    10:59 21.04.2026

  • 139 Както казват

    6 4 Отговор

    До коментар #136 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    в Русия - Никакви територии не могат да компенсират огромните загуби на Русия. Единствено присъединяването на цяла Украйна и превръщането й в марионетна държава би имало някаква полза за Русия. Това обаче е мисия невъзможно, Русия няма нито финансов, нито военен капацитет за такава война в продължение на десетки години, при това с неясен край.

    11:00 21.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 стоян георгиев

    8 4 Отговор

    До коментар #132 от "стоян георгиев":

    Ти представяш ли си? Евро бензин в страна дето нефта извира като река...при нас е с петдесет цента повече при положение че има блокади и чудесии...хаха...та това повод за гордост ли е че не разбрах?

    Коментиран от #144

    11:01 21.04.2026

  • 142 стоян георгиев

    5 5 Отговор

    До коментар #109 от "Учуден":

    Ей ма..галите как се подкрепяте...защо не давахме на ирак либия...сърбия....ами щото не са ни съюзници бе другар.преди това им давахме и за награда не ни платиха и обвиниха българите че сме ги заразили със спин.та човек дето не прави разлика между ситуацията в сърбия и украйна или либия и украйна е доста смешен не мислиш ли?хах..

    Коментиран от #152, #159

    11:05 21.04.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 стоян георгиев

    5 5 Отговор

    До коментар #141 от "стоян георгиев":

    Адашче ,при нас е 2пъти в повече .68 Рублей са 77 €с. хич те няма в сметките .а се бараш даже и финансист и инвеститор ...хахах.

    11:07 21.04.2026

  • 145 Избиването на руските захватчици

    6 6 Отговор
    Лее се руска кръв, заради болните амбиции на дъртака кремълски. И българското оръжие има съществен принос в това.

    11:08 21.04.2026

  • 146 Дали

    2 4 Отговор
    Ще се изтеглят или ще ги изтеглят няма никаква разлика.

    11:09 21.04.2026

  • 147 В статията пише друго :

    4 3 Отговор

    До коментар #138 от "стоян георгиев":

    “По думите му ( на Зеленски) градските райони в Донбас осигуряват по - силна защита от новоизгражданите отбранителни линии, а евентуалното отстъпление би засегнало стотици хиляди цивилни и бойци,както и бойния дух на армията.” Ерго- война в градски условия и не евакуирано цивилно население.

    11:09 21.04.2026

  • 148 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #143 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Важното е да ти е хубаво като те НАПИНЯТ ПП-ДБ коте 🙀.

    Коментиран от #154

    11:10 21.04.2026

  • 149 Шоп рашист

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Шопо":

    Украйна е член на ООН от 1945г

    Коментиран от #155

    11:11 21.04.2026

  • 150 Перо

    3 3 Отговор
    Стратегическото поражение започна с преврата през 2014 г.!

    11:12 21.04.2026

  • 151 Въпрос

    6 3 Отговор
    Герасимов казал ли е колко окупатори са посветили концертите на Кобзон тази година ?

    11:12 21.04.2026

  • 152 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #142 от "стоян георгиев":

    Уж си тсссганнин пък на всичкото отгоре и расист се бараш ?

    11:13 21.04.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Перо

    5 6 Отговор

    До коментар #149 от "Шоп рашист":

    Ти бъркаш Украйна със СССР! След 1945 г., нито една съветска република не е била държава, а украинците са били съветски граждани със съветски паспорти! Призната от ООН е била само СССР, подобно на СФРЮ!

    Коментиран от #166

    11:15 21.04.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 3 Отговор
    Избиването на путинисти с българско оръжие е големо постижение за БГ

    Коментиран от #161

    11:16 21.04.2026

  • 158 Избиването на руските захватчици

    5 3 Отговор
    Това е единствената ГАРАНЦИЯ за Украйна.

    11:17 21.04.2026

  • 159 България се отказа сама

    4 3 Отговор

    До коментар #142 от "стоян георгиев":

    от дълга на Иран срещу обещание за участие във възстановяването му, което не се състоя.Българските медици в Либия са задържани 1999г.От 1997 до 2001 г. външен министър беше Надежда Михайлова, сега Неински в правителството на Иван Костов.Коментар по това ще има ли?

    Коментиран от #169

    11:19 21.04.2026

  • 160 Я пъ тоа

    3 5 Отговор

    До коментар #154 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Вече над 2млн хохохола гушнаха букета а около 4млн са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава ,разчитайки на европеиския данъкоплатец да ги издържа пожизнено,включително и ти жълтопаветно минн.диллче 😂🍌😂.

    Коментиран от #162

    11:19 21.04.2026

  • 161 Оня с мотиката

    3 5 Отговор

    До коментар #157 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Срещнеш ли козяк,млатиш със сапа и копаш дълбоко на място за да не се разпространява заразата !

    Коментиран от #163

    11:22 21.04.2026

  • 162 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 7 Отговор

    До коментар #160 от "Я пъ тоа":

    Украйна не я мисли....защитава се както може...
    Ако тоя цифри са верни, кво да кажем за руските загуби, дето са в пъти повече.
    Иначе зеленски си трепе руснаците и не му дреме.

    Коментиран от #167

    11:22 21.04.2026

  • 163 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 5 Отговор

    До коментар #161 от "Оня с мотиката":

    Избиването на путинисти с БЪЛГАРСКО оръжие, това е да млатиш със сапа.

    11:24 21.04.2026

  • 164 Тfрецк може и да не е превзет,но

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Дзержинск е освободен от 1 година. Преди да пишеш поне си прави сверка. Иначе и Азовсталь и Бахмут и още стотина населени места според наркомана не са превзети от руснаците,но са станали стратегически неизгодни.

    Коментиран от #171

    11:25 21.04.2026

  • 165 Когато ги сбираш така,

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    няма и да очакваш те да се сражавта самоотвержено на ЛБС,а ще гледат как да се скатаят и предадат Не напразно предаващите се украинци са стоици хиляди,поне още толкова са убити в гръб от азовците които само това правят. А,Турция не мисли ад ни напада,но ако ние в продължение унищожаваме мюсюлманите в Бг и ги тероризираме и поругаваме техните символи,ще са в пълното си право да ни дадат подобаващ урок. И,аз в този случай няма да ида да защитавам смърдели както в WCкрайна не искат да защитават наркомана и кликата му. Понеже си достатъчно неграмотен и не правиш въобще разлики в нарушаване на договори подписани и нагло нарушени.А,ти кат ти е толкова зор оди в wc крайна да ги подкрепяш,зеления наркомански шмъркач,мноу ша ти се зарадва да ет прати за пушечно месо на ЛБС.

    Коментиран от #172

    11:36 21.04.2026

  • 166 Геополитическата стратегия на

    4 3 Отговор

    До коментар #155 от "Перо":

    Сталин е отделно представителство на Украйна и Беларус в ООН с цел допълнителни гласове в Общото събрание на ООН за Москва. Постига се с промени в конституцията , които формално дават право на републиките на външнополитическа дейност.

    11:38 21.04.2026

  • 167 Загубите в която и да е война

    3 6 Отговор

    До коментар #162 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    се съобщават след приключването и.Достоверна информация няма никъде. В медиите се тиражират преразкази, правителствата нямат интерес да ги обявяват публично.

    Коментиран от #176

    11:44 21.04.2026

  • 168 КОМУНДУРЕТО

    4 5 Отговор
    ЦЯЛ ДЕН СЕ ШМАТКАТЕ ВЪВ "ФАКТИ". ИДЕТЕ ДО УРНИТЕ И ЗАПАЛЕТЕ ПО ЕДНА СВЕЩ ЗА БСП-ТО, ЗА ДЪЩЕРИТЕ Ѝ: ИТН-ТО, АПС-ТО, Е ИМА И ИЗВЪНБРАЧНДЕЦА НЯКВИ СИ МЕЧ ВЕЛИЧИЕ И НЕ ЗНАМ ОЩЕ КАКВИ СИ. ЗАПАЛЕТЕ ДЕСЕТИНА ДВАЙСЕТ СВЕЩИ, ЧЕ ИМАШЕ И МЪРТВО РОДЕНИ ДЕЦА...

    11:46 21.04.2026

  • 169 стоян георгиев

    5 4 Отговор

    До коментар #159 от "България се отказа сама":

    Я кажи кога взе ирак дълга? Колко години му трябваха да го плати и не го направи? В либия бе същото.дълговете ги направиха при бай ти тошо и не ги платиха още при него подпомагайки фалита ни тогава.сега;ревеш за ма..галите колко били хубави.та не разбрах какво значение има кой е бил министър като нинобеиниха за спина?

    Коментиран от #177, #187

    11:53 21.04.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #164 от "Тfрецк може и да не е превзет,но":

    Кое е джерджинск?торецк го превзехте двадесет пъти само мала токачка е превзета повече.иначе зеленскине прав,когато един град на линията на фронта бъде заобиколен по фланговете той губи стратегическото си значение в отбраната.трябва обаче да си бил най малко войник за да ги разбереш подобни изказвания.

    Коментиран от #175, #185

    11:55 21.04.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Отрезвяващ

    1 5 Отговор
    Първо стратегическо,след това тактическо и накрая физическо.

    12:05 21.04.2026

  • 174 Абе

    3 5 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,още Бисмарк отдавна е предупредил,че ракията руснаците се играе честно или въобще не се играе и че първите им предложения са най изгодни:)и в Истанбул бяха ма прага ма споразумение преди оная разчленена Дамаджана да убеди наркомана да се откаже и даже застреляна единия си украинец преговарящ.Сега думите на Бисмарк се потвърждават пак и всеки може да види границите от Минските споразумения и тези къде бяха при срещата в Истанбул и къде са сега:)И да се огледа как е Европа и натото:))))

    Коментиран от #189

    12:20 21.04.2026

  • 175 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #171 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,то се вижда,че за теб 20 процента върната територия руска от Украйна ти е малко.То колко е,колкото цяла България:))),нищо за грандиозно празния мащаб в главата ти:))))

    Коментиран от #192

    12:24 21.04.2026

  • 176 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор

    До коментар #167 от "Загубите в която и да е война":

    Да не стане войната...сто годишна.

    12:35 21.04.2026

  • 177 Както тогава

    2 2 Отговор

    До коментар #169 от "стоян георгиев":

    така и сега плебсът не участва във взимането на решения на правителствата.Оценки на експерти също са без значение когато заеми се отпускат по политически причини, в случая става дума за Ирано-Иракската война.През 1992 г. Ирак спира плащанията, а през 2008 г изплаща около 20% от въпросният дълг ( превежда 360 млн.$ от дължими 1,86 млрд.$). По отношение на Либия там имаме два концесионни договора, които не продаваме, докато има желаещи да ги купят и през 2005 г. концесиите изтичат.Абсолютно същото се очаква да се случи и със заемите към Украйна. По отношение на външният министър преговори на държавно ниво започват да се водят при Соломон Паси като външен министър.Дотогава няма медийно отразяване на случая.

    Коментиран от #191

    12:41 21.04.2026

  • 178 Мишел

    3 3 Отговор
    Огнен ад превзе руско пристанище на Черно море след украински удар. Туапсе претърпя поредна масирана атака с дронове. Във всички случаи аварийни служби и специални служби работят на местата ударени с дроновете", написа в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев. Рафинерията в Туапсе образува единен производствен комплекс с морския терминал на дистрибуторската компания за петролни продукти на ПАО "Роснефт" и ООД "РН-Туапсенски морски терминал".

    13:02 21.04.2026

  • 179 Дебилияненко

    4 2 Отговор

    До коментар #90 от "УЧУДЕН":

    И КАК РАЗБРА, ЧЕ КИЕВСКИЯ КНЯЗ Е БИЛ УКРАИНСКИ КНЯЗ, КЪДЕ ГО ПРОЧЕТЕ ТОВА, В НОВАТА УКРОХАЗАРСКА ИСТОРИЯ?

    Коментиран от #194

    13:02 21.04.2026

  • 180 хаха

    4 3 Отговор
    Този не е чел вестника от края на Август тази година. Щото там укрите пишат че Донбас без друго нямал никакво стратегическо значение.

    13:09 21.04.2026

  • 181 Питащ

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Питащ":

    м@йк@ ти колко пъти те е изтървала на глава като малък че да станеш толкова сл@б0умно същество днес

    13:10 21.04.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Факт

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Фейк на часа":

    Как къде, отзад!

    13:15 21.04.2026

  • 184 Неизтегляне

    4 3 Отговор
    Че то и неизтеглянето е стратегическо поражение за Украйна...

    Коментиран от #186

    13:18 21.04.2026

  • 185 Майор Мишев

    4 3 Отговор

    До коментар #171 от "стоян георгиев":

    Старшинка,не се опитвай с термини извадени от нета да се правиш на военен стратег,все пак беше готвач и артелчик в поделението !

    13:24 21.04.2026

  • 186 И двата варианта са загуба за

    2 5 Отговор

    До коментар #184 от "Неизтегляне":

    Русия. Дори руснаците го признават :


    "По-голямата част мнения на депутати от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    13:26 21.04.2026

  • 187 Новите Братушки

    7 3 Отговор

    До коментар #169 от "стоян георгиев":

    СиСи ,що не каза че новият Голям брат зад океана ни заповяда да не си искаме дълговете от Ирак .

    13:26 21.04.2026

  • 188 УМРЕЛИЯ РУСНАК

    1 2 Отговор
    Е единствената гаранция за Украйна.

    14:17 21.04.2026

  • 189 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #174 от "Абе":

    Като гледам кво стана със СССР

    14:19 21.04.2026

  • 190 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 0 Отговор
    Ти си поражен бе наркоман долен.

    14:30 21.04.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #175 от "Ами":

    Русия ще изгуби тази война другар.тпва означава връщане на всичко заграбено и плащане на сметката.за пет години война русия превзе едва 8%от украйна.

    14:32 21.04.2026

  • 193 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    18:15 21.04.2026

  • 194 ДО ПРОСТИЯ ДЕБИЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Дебилияненко":

    В КОЙ ДОКУМЕНТ Е ЗАПИСАНО, ЧЕ ПРЕЗ 9-ТИ ВЕК ИМА КОЧИН, КАТО МОСКОВСКИЯ КНЯЗ, ПОЛУБЪЛГАРИНА Я СЪЗДАВА ПРЕЗ 1547 Г., А ТОВА Е 16 - ТИ ВЕК. САМО ЛЕНИН Е ПРАВИЛ ЧУДЕСА, КАТО Е СЪЗДАЛ КИРИЛИЦАТА С ДВАМА МОНАСИ. ДЕБИЛИ МНОГО И ВЯРВАТ И ИСКАТ ЧУДЕСА.

    18:17 21.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания