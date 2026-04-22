Новини
Свят »
САЩ »
Марко Рубио отново ще участва в директни преговори между Израел и Ливан на 23 април във Вашингтон

22 Април, 2026 07:05, обновена 22 Април, 2026 07:07

  • марко рубио-
  • сащ-
  • израел-
  • ливан-
  • преговори

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отново ще участва в директни преговори между Израел и Ливан на 23 април във Вашингтон, съобщи CNN, позовавайки се на източник.

Според източника, освен Рубио, на разговорите ще присъстват посланиците на САЩ в Ливан и Израел Мишел Иса и Майк Хъкаби, както и съветникът от Държавния департамент Майкъл Нийдъм.

Ливан и Израел ще бъдат представени на посланическо ниво.

На 14 април в САЩ се проведе първият кръг от директни преговори между Израел и Ливан от 43 години насам. И двете страни бяха представени на посланическо ниво.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хатам ал-Анбия

    4 0 Отговор
    Няма да преговаряме с терористи

    07:14 22.04.2026

  • 2 Д-р Ментал

    4 1 Отговор
    На Тръмп и преговорите му са неуспешни… Администрацията му едни преговори не е довела до края

    07:19 22.04.2026

  • 3 Д-р Ментал

    4 2 Отговор
    САЩ попадна в собствения си капан. Светът вижда, че не сте силата, за която се представяхте…

    07:21 22.04.2026

  • 4 латино палячо

    6 2 Отговор
    артист в еврейския цирк

    07:35 22.04.2026

  • 5 Латино пАтока

    2 2 Отговор
    Слаба рикия

    07:39 22.04.2026

  • 6 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Този кубински циганин е станал голям краварски ястреб, но Тръмп скоро ще го натири. До сега нищо не е постигнал като Държавен секретар на САЩ.

    10:38 22.04.2026

  • 7 Обаче

    0 0 Отговор
    Преговорите трябва да са не с Ливан, а с Хизбула и Иран. Ливан няма никакво влияние върху Хизбула. Иран ги спонсорира и командва.

    12:02 22.04.2026