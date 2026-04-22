Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отново ще участва в директни преговори между Израел и Ливан на 23 април във Вашингтон, съобщи CNN, позовавайки се на източник.

Според източника, освен Рубио, на разговорите ще присъстват посланиците на САЩ в Ливан и Израел Мишел Иса и Майк Хъкаби, както и съветникът от Държавния департамент Майкъл Нийдъм.

Ливан и Израел ще бъдат представени на посланическо ниво.

На 14 април в САЩ се проведе първият кръг от директни преговори между Израел и Ливан от 43 години насам. И двете страни бяха представени на посланическо ниво.