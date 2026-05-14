Ангела Меркел защити канцлера Мерц: Германците трябва да дадат обективна оценка на правителството

Бившият германски канцлер Ангела Меркел призова германците да дадат обективна оценка на постиженията на настоящото правителство, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Всеки гражданин трябва да се опита да оцени това, което правителството вече е постигнало, с умереност и баланс, думи които са ми любими“, заяви Меркел пред списание „Фокус“ в публикуван днес коментар. „Не е вярно, че не е направено абсолютно нищо.“
Тя заяви, че има усещането, че „всички участници осъзнават огромната си отговорност“.
По думите ѝ настоящата коалиция, в която участват и лявоцентристките социалдемократи, работи „при наистина трудни външни условия“, като посочи войните в Украйна и Иран. „Това са големи предизвикателства“, каза тя.
Бившият канцлер защити икономическата политика на своите правителства, като отбеляза, че по време на финансовата криза през 2008 г. са били поети „огромни дългове“, но след това са били поддържани стабилни бюджети.
Меркел заяви, че ако нейните правителства не са управлявали германската икономика толкова добре, колкото са го направили, днешните инвестиции в инфраструктура и отбрана не биха били възможни.
Тя подчерта, че въведената от нея политика на „дългова спирачка“ е била правилна. Мерц, чието правителство встъпи в длъжност преди година, впоследствие е облекчил условията ѝ по отношение на разходите за отбрана.
По темата за отношенията със САЩ при президента Доналд Тръмп Меркел призова да бъдат изтъквани общите интереси и в останалото да се действа „без страх“.
Говорейки за собствените си контакти с Тръмп по време на първия му мандат, тя каза, че не е имала илюзии, когато отношенията са вървели добре, и не е търсела нито специално одобрение, нито е искала да бъде излишно провокативна.
Меркел предупреди да не се подценява Тръмп. „Всеки, който е достигнал до подобна позиция, разполага с огромна власт. И точно поради тази причина трябва да се подхожда към това много, много сериозно“, заяви тя.
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:03 14.05.2026
19:03 14.05.2026
4 ДрайвингПлежър
то всъщност да ги оправдаваш е необективно, а полит коректно!
19:04 14.05.2026
5 тъй ли...
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котьо, що не си слушаш Фикито, ами си туряш кахъри на душата?
7 Фейк на часа
Тази жена е най-ужасният политик в цялата история на Европа.
Специално за нея трябва да се върне временно смъртното наказание.
Греховете на Меркел:
- Пусна арабските фундаменталисти като мигранти в Европа и Германия
които наводниха целия континент.
- Натресе на България мафиота Борисов, когото поддържа цели 20 години
за да може да източва чрез него присъединителните фондове на България в Германия
- Разби българската енергетика като затвори реакторите, разби българското земеделие
като насочваше Борисов да избива животните по нашите села за да се продават
канцерогенните продукти в германските хранителни вериги у нас.
- Подготви войната в Украйна, която сега руши икономиката в Европа
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "тъй ли...":ма как не бе? е снощи един копей , с червен потник СССР , в градинката пред блока го накъсаха 3 ма джендъри!!! надарени бяха! как оживя не знам! посъвзе се след час МУЖИКа , и като ревна СЛАВА РОССИИ..не трябва да сме безучастни
19:13 14.05.2026
9 Фейк на часа
- Нейното протеже, провалената с корупционни скандали
военна министърка на Германия фон дер Лайен бе натресена
като председател на ЕК за да може да избегне германския съд.
Фон дер Лайен доведе Европа до най-голямата икономическа
криза от I Световна Война насам, а сега иска да сложи край
на европейската циивлизация като запали ядрена война с Русия.
19:15 14.05.2026
10 Оценката е под 10% колкото
Никой не ги кани а те се опитват да постигнат нещо в международен мащаб на миндерчета изгъваеми столчета. Какви смешни управляващи ръководят този съюз просто не е истина.
19:15 14.05.2026
11 Атина Палада
До коментар #7 от "Фейк на часа":Така и не разбрахте ,че и Меркел и Мерц,Урсула и още за когото се сетите в ЕС са само пионки на глобалния финансов капитал! С други думи,ЕС се управлява от глобалния финансов капитал..Дали ще е Меркел или някоя Зеркел...дали ще е Урсула или Мурсула....все е тая...Защото е пионка..
12 хаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Описал си ги много меко. Те не са продажни. Те са невероятни лицемери и дървени глави. ОСвен, че за тях 10 евро в плюс ги приемат все едно 10 години живот си им дал. Това са немците. Имат около 8% читави хора, останалото е биомаса както в България. Страна, управлявана чрез страх. Нищо друго.
14 Баце ЕООД
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Немците са американска колония... Обясни си глупостите
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "хаха":абе..опитвам се да бъда тактичен)))
19:18 14.05.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "Баце ЕООД":много пъти съм ВИ писал , че ще ВИ се обясня(подробно) на теб и подобните ти , пред Катедралата Варна /// заповядайте и елате повече-да ми е весело
19 стоян георгиев
А и двамата реално са марионетки!
19:23 14.05.2026
20 Софиянец
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пак ли си прескочил оградата на лудницата 😂
23 Ото
Заслугите на Меркел днес са 10мил. нелегални мигранти днес тероризиращи Европа и насаждащи ислиямски обичаи и пълен отказ от интеграция с местните нрави и обичаи.
Трябва да бъде съдена за предумишлено престъпление срещу европейската цивилизация обречена на загиване от нахлулите ислиямски орди по личното разпореждане на Меркел .
24 Бабет !
Консервирания !
Мозък !
26 А вече са милиони
До коментар #23 от "Ото":Някои ги наброяват над 60 милиона в ЕС. А Британия отдавна е превзета от такива. Смятайте при тяхната плодовитост и безразличие в Европа и уплашените европейци, кво става с нас? Хледам ги завити в чаршафи и бутат колички с две, отделно още 5 тичат, покрай нея и в училище са й по-големите, вече ученици. И ние, да ние търпим всичкото това и им плащаме комунизма, до лежат, да кльопат безплатно, да се лекуват безплатно, да се изучават безплатно, да следват безплатно... Да ходят в нашите детски градини безплатно... Но безплатно НЯМА! Ние плащаме всичкото това. Жесток план, по нашето заменяне с тези. Ние си плащаме унищожението. Меркел и тези, които прокарват това са излезнали от ада. Толкова жестоко и коварно унищожение ни организират и то успешно се провежда за наша сметка...
21:38 14.05.2026
27 Това е безспорен
До коментар #11 от "Атина Палада":ФАКТ
22:06 14.05.2026
28 Еми еднозначно
До коментар #11 от "Атина Палада":След падането на соца и ние влезнахме в "клуба на богатите", ама като батерии. Олигархия е целият капитализъм. Ще видите сега, как и "великият" шофьор на самальот ще ги слушка и ще подсмърча... А ние и България ще затъваме още и още. Ще подаряваме на укра и израел, каквото ни наредят и ще приемем 2 милиона "специалисти " да ни заменят тука. И този ще прави, каквото прави и като президент. Ще се върти и ще говори некакви плоски глупости. Докато и последната българска светлинка изгасне по нашите земи!!! Това е!!! Има спасение, ама не с тези и този. И не така. Друг път на измъкване има.
22:17 14.05.2026
30 Хи хи хи
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кат си такъв "бабаит" оди у киийюф да платиш парична гаранция за Андри ермак та твойте усръински братя да го пуснат от панделата
22:23 14.05.2026