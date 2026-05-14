Ангела Меркел защити канцлера Мерц: Германците трябва да дадат обективна оценка на правителството

Бившият германски канцлер Ангела Меркел призова германците да дадат обективна оценка на постиженията на настоящото правителство, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Всеки гражданин трябва да се опита да оцени това, което правителството вече е постигнало, с умереност и баланс, думи които са ми любими“, заяви Меркел пред списание „Фокус“ в публикуван днес коментар. „Не е вярно, че не е направено абсолютно нищо.“

Тя заяви, че има усещането, че „всички участници осъзнават огромната си отговорност“.

По думите ѝ настоящата коалиция, в която участват и лявоцентристките социалдемократи, работи „при наистина трудни външни условия“, като посочи войните в Украйна и Иран. „Това са големи предизвикателства“, каза тя.

Бившият канцлер защити икономическата политика на своите правителства, като отбеляза, че по време на финансовата криза през 2008 г. са били поети „огромни дългове“, но след това са били поддържани стабилни бюджети.

Меркел заяви, че ако нейните правителства не са управлявали германската икономика толкова добре, колкото са го направили, днешните инвестиции в инфраструктура и отбрана не биха били възможни.

Тя подчерта, че въведената от нея политика на „дългова спирачка“ е била правилна. Мерц, чието правителство встъпи в длъжност преди година, впоследствие е облекчил условията ѝ по отношение на разходите за отбрана.

По темата за отношенията със САЩ при президента Доналд Тръмп Меркел призова да бъдат изтъквани общите интереси и в останалото да се действа „без страх“.

Говорейки за собствените си контакти с Тръмп по време на първия му мандат, тя каза, че не е имала илюзии, когато отношенията са вървели добре, и не е търсела нито специално одобрение, нито е искала да бъде излишно провокативна.

Меркел предупреди да не се подценява Тръмп. „Всеки, който е достигнал до подобна позиция, разполага с огромна власт. И точно поради тази причина трябва да се подхожда към това много, много сериозно“, заяви тя.