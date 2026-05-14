Новини
Свят »
Германия »
Ангела Меркел защити канцлера Мерц: Германците трябва да дадат обективна оценка на правителството

Ангела Меркел защити канцлера Мерц: Германците трябва да дадат обективна оценка на правителството

14 Май, 2026 18:57 1 265 30

  • ангела меркел-
  • германия-
  • фридрих мерц-
  • алтернатива за германия

Бившият канцлер защити икономическата политика на своите правителства, като отбеляза, че по време на финансовата криза през 2008 г. са били поети огромни дългове, но след това са били поддържани стабилни бюджети

Ангела Меркел защити канцлера Мерц: Германците трябва да дадат обективна оценка на правителството - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият германски канцлер Ангела Меркел призова германците да дадат обективна оценка на постиженията на настоящото правителство, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Всеки гражданин трябва да се опита да оцени това, което правителството вече е постигнало, с умереност и баланс, думи които са ми любими“, заяви Меркел пред списание „Фокус“ в публикуван днес коментар. „Не е вярно, че не е направено абсолютно нищо.“

Тя заяви, че има усещането, че „всички участници осъзнават огромната си отговорност“.

По думите ѝ настоящата коалиция, в която участват и лявоцентристките социалдемократи, работи „при наистина трудни външни условия“, като посочи войните в Украйна и Иран. „Това са големи предизвикателства“, каза тя.

Бившият канцлер защити икономическата политика на своите правителства, като отбеляза, че по време на финансовата криза през 2008 г. са били поети „огромни дългове“, но след това са били поддържани стабилни бюджети.

Меркел заяви, че ако нейните правителства не са управлявали германската икономика толкова добре, колкото са го направили, днешните инвестиции в инфраструктура и отбрана не биха били възможни.

Тя подчерта, че въведената от нея политика на „дългова спирачка“ е била правилна. Мерц, чието правителство встъпи в длъжност преди година, впоследствие е облекчил условията ѝ по отношение на разходите за отбрана.

По темата за отношенията със САЩ при президента Доналд Тръмп Меркел призова да бъдат изтъквани общите интереси и в останалото да се действа „без страх“.

Говорейки за собствените си контакти с Тръмп по време на първия му мандат, тя каза, че не е имала илюзии, когато отношенията са вървели добре, и не е търсела нито специално одобрение, нито е искала да бъде излишно провокативна.

Меркел предупреди да не се подценява Тръмп. „Всеки, който е достигнал до подобна позиция, разполага с огромна власт. И точно поради тази причина трябва да се подхожда към това много, много сериозно“, заяви тя.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Меркел

    16 2 Отговор
    Бойко е добро момче.Не го арестувайте!

    19:01 14.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 18 Отговор
    немците са най-продажния народ след руския-ако има такъв! тая никаквица разглези руЗкото г о в но да си повярва и да нападне Украина!!!Шрьодер са го викали с малък пръст(Путин) да се изгаври с канцлер на ДОЙЧЛАНД и той се е явил!!!пред президенти на азиатски реСпублики! СЕРИОЗНО ПИША

    Коментиран от #5, #12, #14, #20

    19:03 14.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    Е по-обективно казано, че правителството на Мерц-а са глупаци и престъпници няма как!
    то всъщност да ги оправдаваш е необективно, а полит коректно!

    19:04 14.05.2026

  • 5 тъй ли...

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котьо, що не си слушаш Фикито, ами си туряш кахъри на душата?

    Коментиран от #8

    19:06 14.05.2026

  • 6 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    14 1 Отговор
    Че ционите ще фалират Европа само за 10 години.

    19:08 14.05.2026

  • 7 Фейк на часа

    20 1 Отговор
    Ангела Меркел е проклятието на Европа, Германия и България.
    Тази жена е най-ужасният политик в цялата история на Европа.
    Специално за нея трябва да се върне временно смъртното наказание.

    Греховете на Меркел:
    - Пусна арабските фундаменталисти като мигранти в Европа и Германия
    които наводниха целия континент.
    - Натресе на България мафиота Борисов, когото поддържа цели 20 години
    за да може да източва чрез него присъединителните фондове на България в Германия
    - Разби българската енергетика като затвори реакторите, разби българското земеделие
    като насочваше Борисов да избива животните по нашите села за да се продават
    канцерогенните продукти в германските хранителни вериги у нас.
    - Подготви войната в Украйна, която сега руши икономиката в Европа

    Коментиран от #11

    19:11 14.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "тъй ли...":

    ма как не бе? е снощи един копей , с червен потник СССР , в градинката пред блока го накъсаха 3 ма джендъри!!! надарени бяха! как оживя не знам! посъвзе се след час МУЖИКа , и като ревна СЛАВА РОССИИ..не трябва да сме безучастни

    19:13 14.05.2026

  • 9 Фейк на часа

    17 0 Отговор
    Забравих да добавя главният грях на Меркел:

    - Нейното протеже, провалената с корупционни скандали
    военна министърка на Германия фон дер Лайен бе натресена
    като председател на ЕК за да може да избегне германския съд.

    Фон дер Лайен доведе Европа до най-голямата икономическа
    криза от I Световна Война насам, а сега иска да сложи край
    на европейската циивлизация като запали ядрена война с Русия.

    19:15 14.05.2026

  • 10 Оценката е под 10% колкото

    8 0 Отговор
    е и подкрепата за mercedes а . Определено тя е и под този процент но да се опитаме да бъдем солидарен с Дойче веле и останалият мисирски евросъюз който би дал такава за урсулката и останалите розови понита.
    Никой не ги кани а те се опитват да постигнат нещо в международен мащаб на миндерчета изгъваеми столчета. Какви смешни управляващи ръководят този съюз просто не е истина.

    19:15 14.05.2026

  • 11 Атина Палада

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фейк на часа":

    Така и не разбрахте ,че и Меркел и Мерц,Урсула и още за когото се сетите в ЕС са само пионки на глобалния финансов капитал! С други думи,ЕС се управлява от глобалния финансов капитал..Дали ще е Меркел или някоя Зеркел...дали ще е Урсула или Мурсула....все е тая...Защото е пионка..

    Коментиран от #27, #28

    19:15 14.05.2026

  • 12 хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Описал си ги много меко. Те не са продажни. Те са невероятни лицемери и дървени глави. ОСвен, че за тях 10 евро в плюс ги приемат все едно 10 години живот си им дал. Това са немците. Имат около 8% читави хора, останалото е биомаса както в България. Страна, управлявана чрез страх. Нищо друго.

    Коментиран от #15

    19:16 14.05.2026

  • 13 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Дали са, мразят го. Същото е във Франция и Англия. Браво!

    19:16 14.05.2026

  • 14 Баце ЕООД

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Немците са американска колония... Обясни си глупостите

    Коментиран от #18

    19:17 14.05.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    абе..опитвам се да бъда тактичен)))

    19:18 14.05.2026

  • 16 Анонимен

    3 0 Отговор
    Така е, разрухата и престъпността не са нищо.

    19:22 14.05.2026

  • 17 Констатация

    2 0 Отговор
    Дадоха я, мъ, бабче - Ненавиждат го!!! Какво още искаш!!!

    19:22 14.05.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Баце ЕООД":

    много пъти съм ВИ писал , че ще ВИ се обясня(подробно) на теб и подобните ти , пред Катедралата Варна /// заповядайте и елате повече-да ми е весело

    Коментиран от #30

    19:22 14.05.2026

  • 19 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    😂един провален политик защитава друг провален, хахахаха
    А и двамата реално са марионетки!

    19:23 14.05.2026

  • 20 Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пак ли си прескочил оградата на лудницата 😂

    19:24 14.05.2026

  • 21 Стойко

    8 0 Отговор
    Тая какво вряка! Германците им писна да са подлоги на кравари и соросоиди, и да хранят бамдеровски дбили и мигранти "специалисти" 🤭

    19:26 14.05.2026

  • 22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 0 Отговор
    Германците специално теб вещице трябва да те разкъсат парче по парче докато крещиш и агонизиращ мръсен еврейско ционистки демон

    20:21 14.05.2026

  • 23 Ото

    0 0 Отговор
    Меркел е виновна с докарването еднолично на 500хил. мигранти и направи Европа заложник на ислиямско нашествие.
    Заслугите на Меркел днес са 10мил. нелегални мигранти днес тероризиращи Европа и насаждащи ислиямски обичаи и пълен отказ от интеграция с местните нрави и обичаи.
    Трябва да бъде съдена за предумишлено престъпление срещу европейската цивилизация обречена на загиване от нахлулите ислиямски орди по личното разпореждане на Меркел .

    Коментиран от #26

    20:38 14.05.2026

  • 24 Бабет !

    1 0 Отговор
    Вземи Да си Смениш !

    Консервирания !

    Мозък !

    21:01 14.05.2026

  • 25 Тази ли?

    2 0 Отговор
    Тя е унищожителка на цяла Европа. Би трябвало да я съдят за това и в затвора или ако има и най-тежката присъда. Защитавала мерца? А този е такъв некадърник, че и най-тъпите в Германия го разбраха и вече никой не го признава за каквото и да е. Хората го овикват на срещи с него и крещят : "Изчезвай", "махай се"!!! Мисля, че вече с тези "умни и талантливи" ръководители в Европа и в САЩ дойде краят на този тип обществено управление? Хората вече не вярват на никой и на нищо. Тези сами се избират и сами си се определят за "премиери", "президенти", "министри" и там кво ли не... Дори и при нас сега. ПБ събра от кол и въже "министри"! Особено една микробиоложка, млада и нямаща представа от дипломация ще представя мене и тебе по света? Видяхме какво стана с една Бербок, която също нямаше представа от дипломация и как излагаше Германия по света. Еми тази система вече умря. Навсякъде!!!

    21:28 14.05.2026

  • 26 А вече са милиони

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ото":

    Някои ги наброяват над 60 милиона в ЕС. А Британия отдавна е превзета от такива. Смятайте при тяхната плодовитост и безразличие в Европа и уплашените европейци, кво става с нас? Хледам ги завити в чаршафи и бутат колички с две, отделно още 5 тичат, покрай нея и в училище са й по-големите, вече ученици. И ние, да ние търпим всичкото това и им плащаме комунизма, до лежат, да кльопат безплатно, да се лекуват безплатно, да се изучават безплатно, да следват безплатно... Да ходят в нашите детски градини безплатно... Но безплатно НЯМА! Ние плащаме всичкото това. Жесток план, по нашето заменяне с тези. Ние си плащаме унищожението. Меркел и тези, които прокарват това са излезнали от ада. Толкова жестоко и коварно унищожение ни организират и то успешно се провежда за наша сметка...

    21:38 14.05.2026

  • 27 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    ФАКТ

    22:06 14.05.2026

  • 28 Еми еднозначно

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    След падането на соца и ние влезнахме в "клуба на богатите", ама като батерии. Олигархия е целият капитализъм. Ще видите сега, как и "великият" шофьор на самальот ще ги слушка и ще подсмърча... А ние и България ще затъваме още и още. Ще подаряваме на укра и израел, каквото ни наредят и ще приемем 2 милиона "специалисти " да ни заменят тука. И този ще прави, каквото прави и като президент. Ще се върти и ще говори некакви плоски глупости. Докато и последната българска светлинка изгасне по нашите земи!!! Това е!!! Има спасение, ама не с тези и този. И не така. Друг път на измъкване има.

    22:17 14.05.2026

  • 29 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Кат си такъв "бабаит" оди у киийюф да платиш парична гаранция за Андри ермак та твойте усръински братя да го пуснат от панделата

    22:22 14.05.2026

  • 30 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кат си такъв "бабаит" оди у киийюф да платиш парична гаранция за Андри ермак та твойте усръински братя да го пуснат от панделата

    22:23 14.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания