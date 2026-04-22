Очаква се възобновяване на петролните доставки по „Дружба“ към Унгария и Словакия

Очаква се доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ към Унгария и Словакия да бъдат възобновени след прекъсване от края на януари, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Развитието може да разблокира и заем от Европейски съюз на стойност 90 млрд. евро за Украйна, който е от ключово значение за финансирането на страната.
Словашкият министър на икономиката Дениса Сакова заяви, че доставките могат да бъдат подновени скоро, след като Украйна е уведомила за повишаване на налягането в системата през Беларус.
От своя страна унгарската компания MOL съобщи, че операторът Укртранснафта е готов да възобнови транзита.
Президентът Володимир Зеленски заяви, че ремонтите по инфраструктурата са приключили и призова ЕС да одобри заема, който трябва да покрие значителна част от финансовите нужди на страната за следващите години.
В същото време остава несигурност около други доставки - Германия е била уведомена, че от май може да бъде прекратен транзитът на казахстански петрол към рафинерията в Шведт, което подчертава уязвимостта на енергийните вериги в Европа.
1 То хубаво се очаква
14:15 22.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Свети Кибик-Юродив
Коментиран от #9
14:23 22.04.2026
6 осраински
14:23 22.04.2026
7 стоян георгиев
14:23 22.04.2026
8 осраински
14:25 22.04.2026
9 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #5 от "Свети Кибик-Юродив":Гаzа няма да потече, ако Магяр се присъедини към санкциите срещу Русия. Орбан го няма, а отива да си почива.
Коментиран от #16
14:26 22.04.2026
10 защо
12 април 2026 г. : Орбан губи изборите.
22. април 2026 г. : Петролопровода е готов за експлоатация.
Някой да не си помисли нещо!!! Президентът е загрижен за благосъстоянието на чехи и унгарци!
14:26 22.04.2026
11 Пич
14:27 22.04.2026
12 осраински
Коментиран от #15
14:29 22.04.2026
13 Глюпости ,
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Ше им пуснат - FекалиЙ ... 🤭😁
14:32 22.04.2026
14 Анонимен
Коментиран от #21
14:33 22.04.2026
15 Маша и Медведья
До коментар #12 от "осраински":Пусни ядрата , Злоби . НАЗДАРОВЬЯ
Коментиран от #17
14:34 22.04.2026
16 Свети Кибик-Юродив
До коментар #9 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Поредният наивник. Русия печели от това. Ще го пият ли този газ?
14:35 22.04.2026
17 осраински
До коментар #15 от "Маша и Медведья":Двора ми е нареден със Зълти павета.ПО цял ден ги тъпчя
Коментиран от #23
14:40 22.04.2026
18 Гориил
Коментиран от #20
14:41 22.04.2026
19 МАДЯР
Веднага задвижи нещата
И петролът ще тръгне по тръбата .
Явно са в много добро Отношения
Със Зеленски
14:49 22.04.2026
20 Кремълски Бастун
До коментар #18 от "Гориил":А Дали ще има
ПАРАД?
Късокракия ШАМШАЛ Пуся
Дали ще излезе от Бункера?
14:50 22.04.2026
21 Какво общо Урсула
До коментар #14 от "Анонимен":С Тръбата .
За всичко е Виновен ТОРБАн.
Дъртата Гю.ве...дия
14:54 22.04.2026
22 Теслатъ
14:55 22.04.2026
23 Маша и Медведья
До коментар #17 от "осраински":Погледни по-добре .. не са павета - златни кюлчета са , бе .. кьоровец
14:58 22.04.2026
24 БАНко
15:33 22.04.2026