Очаква се възобновяване на петролните доставки по „Дружба“ към Унгария и Словакия

22 Април, 2026 14:13, обновена 22 Април, 2026 14:16

Рестартът на транзита през Украйна може да отключи и ключов заем от ЕС за Киев

Ели Стоянова

Очаква се доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ към Унгария и Словакия да бъдат възобновени след прекъсване от края на януари, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Развитието може да разблокира и заем от Европейски съюз на стойност 90 млрд. евро за Украйна, който е от ключово значение за финансирането на страната.

Словашкият министър на икономиката Дениса Сакова заяви, че доставките могат да бъдат подновени скоро, след като Украйна е уведомила за повишаване на налягането в системата през Беларус.

От своя страна унгарската компания MOL съобщи, че операторът Укртранснафта е готов да възобнови транзита.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че ремонтите по инфраструктурата са приключили и призова ЕС да одобри заема, който трябва да покрие значителна част от финансовите нужди на страната за следващите години.

В същото време остава несигурност около други доставки - Германия е била уведомена, че от май може да бъде прекратен транзитът на казахстански петрол към рафинерията в Шведт, което подчертава уязвимостта на енергийните вериги в Европа.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То хубаво се очаква

    4 4 Отговор
    ама май само с чакането ще си останя мaдуркoвеца Маджярко

    14:15 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Свети Кибик-Юродив

    6 11 Отговор
    Е, газта ще потече и без Орбан. Старият ром за какво се репчеше и правеше сечено на украинците? Те му "врътнаха" кранчето и унгарците му биха шута. Поредният излъган от Кремъл загубеняк.

    Коментиран от #9

    14:23 22.04.2026

  • 6 осраински

    2 3 Отговор
    Най-добрият хохлопек в мините на Юрий Долгоруков. И най-добре е да не се бавим

    14:23 22.04.2026

  • 7 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Падна орбан и се случи чудо.украйна ще.получи 90 милиарда в близките часове.

    14:23 22.04.2026

  • 8 осраински

    9 7 Отговор
    Природата поправя човешките грешки. Овцата Доли не страдаше дълго. Изкуствената държава „Окраина“, изкуствено създадена от болшевиките по земите на Малорусия и Русия, с помощта на подъл наркобарон и неговата банда крадци, естествено прекратява безполезното си съществуване. Амин.

    14:25 22.04.2026

  • 9 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Свети Кибик-Юродив":

    Гаzа няма да потече, ако Магяр се присъедини към санкциите срещу Русия. Орбан го няма, а отива да си почива.

    Коментиран от #16

    14:26 22.04.2026

  • 10 защо

    6 0 Отговор
    "10 април 2026 г.: Президентът /Зеленски/потвърждава, че ремонтните дейности ще приключат до края на пролетта."
    12 април 2026 г. : Орбан губи изборите.
    22. април 2026 г. : Петролопровода е готов за експлоатация.

    Някой да не си помисли нещо!!! Президентът е загрижен за благосъстоянието на чехи и унгарци!

    14:26 22.04.2026

  • 11 Пич

    2 2 Отговор
    И кво...?! Става това, което искаше Орбан!!! Значи и Урсулианците "победиха" !!!

    14:27 22.04.2026

  • 12 осраински

    2 1 Отговор
    Чукави, какво очаквахте? Този крастав тип ще ви отдаде заслугите за Бабин Яр, Лвов, Виница и всичките ви други „изкуства“. Вие, чукави, си мислехте, че сте го избрали за президент, но вие, чукави, сте безнадеждно глупави и дори не ви хрумва, чукави, че този крастав тип е назначен да ви възнагради според заслуженото. Яжте, не се цапайте. Слава на борша

    Коментиран от #15

    14:29 22.04.2026

  • 13 Глюпости ,

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Ше им пуснат - FекалиЙ ... 🤭😁

    14:32 22.04.2026

  • 14 Анонимен

    9 2 Отговор
    До преди изборите нямаха представа кога може да се ремонтира и после буквално за два дена - готов е! Ако Орбан беше спечелил, петролопроводът още щеше да е "взривен". Те това е европа на урсула.

    Коментиран от #21

    14:33 22.04.2026

  • 15 Маша и Медведья

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "осраински":

    Пусни ядрата , Злоби . НАЗДАРОВЬЯ

    Коментиран от #17

    14:34 22.04.2026

  • 16 Свети Кибик-Юродив

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Поредният наивник. Русия печели от това. Ще го пият ли този газ?

    14:35 22.04.2026

  • 17 осраински

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Маша и Медведья":

    Двора ми е нареден със Зълти павета.ПО цял ден ги тъпчя

    Коментиран от #23

    14:40 22.04.2026

  • 18 Гориил

    2 3 Отговор
    За да имате някаква надежда, първо ще трябва да дойдете в Москва за Парада на победата.

    Коментиран от #20

    14:41 22.04.2026

  • 19 МАДЯР

    1 2 Отговор
    Е ВЕЛИК ПОЛИТИК.

    Веднага задвижи нещата
    И петролът ще тръгне по тръбата .

    Явно са в много добро Отношения
    Със Зеленски

    14:49 22.04.2026

  • 20 Кремълски Бастун

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    А Дали ще има
    ПАРАД?

    Късокракия ШАМШАЛ Пуся

    Дали ще излезе от Бункера?

    14:50 22.04.2026

  • 21 Какво общо Урсула

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    С Тръбата .

    За всичко е Виновен ТОРБАн.

    Дъртата Гю.ве...дия

    14:54 22.04.2026

  • 22 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Мадяр може да се окаже по-д ив и от Орбан, що се отнася до УССР!? -))))))))))

    14:55 22.04.2026

  • 23 Маша и Медведья

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "осраински":

    Погледни по-добре .. не са павета - златни кюлчета са , бе .. кьоровец

    14:58 22.04.2026

  • 24 БАНко

    3 0 Отговор
    НАТООООВЦЕ , КАКЪВ Е ТОЗИ ЗОР ЗА РУСКИ ПЕТРОЛ И ГАЗ ????

    15:33 22.04.2026

