Очаква се възобновяване на петролните доставки по „Дружба“ към Унгария и Словакия

Очаква се доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ към Унгария и Словакия да бъдат възобновени след прекъсване от края на януари, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Развитието може да разблокира и заем от Европейски съюз на стойност 90 млрд. евро за Украйна, който е от ключово значение за финансирането на страната.

Словашкият министър на икономиката Дениса Сакова заяви, че доставките могат да бъдат подновени скоро, след като Украйна е уведомила за повишаване на налягането в системата през Беларус.

От своя страна унгарската компания MOL съобщи, че операторът Укртранснафта е готов да възобнови транзита.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че ремонтите по инфраструктурата са приключили и призова ЕС да одобри заема, който трябва да покрие значителна част от финансовите нужди на страната за следващите години.

В същото време остава несигурност около други доставки - Германия е била уведомена, че от май може да бъде прекратен транзитът на казахстански петрол към рафинерията в Шведт, което подчертава уязвимостта на енергийните вериги в Европа.