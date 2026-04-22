Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
България »
НЦЦ: Какво е общото между Радев в България и Мадяр в Унгария

22 Април, 2026 22:05 1 755 83

  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • прогресивна българия-
  • делян пеевски-
  • герб-
  • възраждане-
  • урсула фон дер лaйен

Докато някои изразяват предпазлив оптимизъм относно бъдещите отношения на Радев с ЕС, други са по-скоро скептични

Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

И днес чуждите медии продължават да коментират изборите в България и категоричната победа на Румен Радев. Докато някои изразяват предпазлив оптимизъм относно бъдещите отношения на Радев с ЕС, други са по-скоро скептични.

"ЕС има повод за оптимизъм" - под това заглавие германският "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ) публикува статия по повод победата на Румен Радев на изборите в България. Според изданието изненадващо категоричната победа на "Прогресивна България" показва, че Радев е напипал болно място в една уморена от корупция и шуробаджанащина страна. Обещанието на Радев, че ще ликвидира "олигархията" и ще възстанови стабилността, мобилизира и онези, които бяха почти отчаяни, коментира ЗЦ, като се пита, също както и "Тагесшпигел", дали Радев няма да стане новият Орбан 2.0.

Поводът за това са някои изявления на бившия президент. Например това, че Крим е руски. Или че европейската подкрепа за Украйна е "загубена кауза". От друга страна той обяви, че поне няма да блокира помощите за нападнатата страна чрез вето, обяснява по-нататък Тобиас Цик и заключава: "И по други въпроси Радев се проявява по-скоро като прагматик, отколкото като идеолог. В Брюксел могат да се надяват, че в бъдеще ще имат труден, но конструктивен партньор – и поне не "нов Виктор Орбан", както загубилият изборите Бойко Борисов беше предсказал за Радев".

"Популистите в Европа няма така бързо да си тръгнат"

Швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг" е далеч по-скептичен относно отношенията между ЕС и бъдещото управление на Радев. Статията на Бенедикт Неф е озаглавена "Популистите няма така бързо да си заминат". Почти саркастично изданието описва бурната радост на ЕС от загубата на Виктор Орбан на унгарските избори, след което отбелязва, че за Унгария тази победа действително е голям прелом, който би могъл да направи ЕС малко по-дееспособен. Но от това не може да се заключи, че става дума за коренна промяна в политическите тенденции, подчертава изданието и твърди, че примерът с България показва именно това.

"Там изборите спечели Румен Радев – бивш генерал с проруски нагласи, който не одобрява нито военната помощ за Украйна, нито санкциите срещу Русия. Неговата "Прогресивна България" се счита за лявоцентристка, но все още е трудно да се определи политическата ѝ позиция. Съмнително е, че в България и Унгария изборът е бил между популизъм и непопулизъм. По-скоро ставаше въпрос за корупция и липса на покупателна способност", коментира Бенедикт Неф, който смята, че именно борбата срещу корупцията – тоест една национална, а не международна тема, е била водеща както в кампанията на Радев, така и на Мадяр.

С типичната си евроскептичност "Нойе Цюрхер Цайтунг" прави следния извод: "Но най-важното е следното: като превърна толкова много политически въпроси в общоевропейски (...), Европейският съюз на практика отново разпали желанието за силна национална държава в Европа. А усещането за невъзможност на политическите действия на равнището на националните държави е основен двигател за десните популисти".

"Не блокираме гласуването в Брюксел, а те не задават въпроси"

"Вашингтон Пост" на свой ред обръща внимание на един фактор, който според американското издание ще принуди Радев да действа не толкова категорично, колкото Орбан – това, че икономиката на България е силно зависима от финансирането на ЕС.

Вестникът обаче прогнозира, че изборният резултат на Радев, който беше по-добър от очаквания, би могъл "да засили позициите му в противопоставянето срещу предложената от ЕС забрана за внос на руски енергийни ресурси".

Изданието цитира Димитър Бечев, старши научен сътрудник в "Карнеги Европа", който казва: "Обичайната българска позиция е, че има ясна разлика с Орбан: Ние не блокираме гласуването в Брюксел, а те не задават въпроси за това, което се случва в България".

"Вашингтон пост" цитира и бившия премиер от "Продължаваме промяната" Кирил Петков, който казва, че партията му ще подкрепи Радев във всичките му усилия за изкореняване на ендемичната корупция в правоприлагащата система на страната, но същевременно ще се противопостави категорично на всяка позиция на Радев, която противоречи на политиките на ЕС. "Ще реагираме решително, ако забележим каквито и да било антиевропейски настроения", казва Петков пред "Вашингтон пост".


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само с глупости

    27 11 Отговор
    и пропаганда се занимавате! Радев си е Радев и е българин. Аман от глупостите ви.

    Коментиран от #17, #73, #74

    22:09 22.04.2026

  • 2 Яшар

    21 3 Отговор
    Абе незнам за навън и не ме еня ..по скоро ген Радев трябва да неутрализира мафията в бг в размери 2х3 арест ...иначе тази мутро мафия (Ено и тиква) ще го неутрализират и направят смешен мно бързо

    22:09 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Общото

    15 9 Отговор
    Радев поема щафетата от Орбан на европейското по поставяне на препятствия.

    22:10 22.04.2026

  • 5 Епа

    24 7 Отговор
    Загрижените за Зелю да вадят от джоба си. Аз не искам държавни пари за зелю можем ние да си ги ползваме

    Коментиран от #13

    22:11 22.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 131 депутати!

    9 11 Отговор
    От къде ще намери толкоз много доби тък?

    22:15 22.04.2026

  • 8 Пич

    23 7 Отговор
    Лееелеее...... Тия, Урсулианците, започват да се оправдават, преди да откраднат!!! Те не дават нищо, те крадат вас, и вие давате!!! Защото Зелю ще види 10% от тези пари, а Украйна ще види 10% , от 10-те% на Зелю!!!

    22:15 22.04.2026

  • 9 Еврокопейкa

    14 10 Отговор
    Сега ще чакат румбата да действа като Орбан. Разликата е, че все още не знаят че е мишка..

    22:15 22.04.2026

  • 10 В цял свят медиите

    7 18 Отговор
    яко ни оп люха!
    Чакайте инвестиции, ама тате каза друг път!

    Коментиран от #12, #14, #16, #18

    22:16 22.04.2026

  • 11 По делата ще ги познаете

    16 8 Отговор
    Не е важно какво казва Радев.

    Важно е какво прави.

    Засега - нищо.

    22:18 22.04.2026

  • 12 Клеветниците от ППДБ

    20 3 Отговор

    До коментар #10 от "В цял свят медиите":

    подават топката на чуждестранните медии.

    Чуждестранните медии пишат въз основа на клеветите идващи от България.

    Клеветите се връщат в България като "анализи" на чуждестранни медии.

    Клеветниците реват: Няма да има инвестиции :(

    Коментиран от #44

    22:21 22.04.2026

  • 13 54321

    6 17 Отговор

    До коментар #5 от "Епа":

    САМО ТАКА-- А КОПЕЙКИТЕ ДА ХОДЯТ ДА ПАПКАТ РУСКИ ЧУШКИ

    Коментиран от #22, #23

    22:21 22.04.2026

  • 14 Атина Палада

    20 4 Отговор

    До коментар #10 от "В цял свят медиите":

    Що бре,досега като ни хвалеха,къде са ти инвестициите?

    22:22 22.04.2026

  • 15 Един

    3 5 Отговор
    Общото е, че и двамата свалиха по един шиши.

    22:22 22.04.2026

  • 16 Яяяяяя

    23 3 Отговор

    До коментар #10 от "В цял свят медиите":

    Че досега бяхме залято от инвестиции . Инвестира се там където е спокойно, има образовано население, което е работоспособно. Ние не отговаряме на нито едно от изброените неща

    Коментиран от #46

    22:22 22.04.2026

  • 17 Да, ама не

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Само с глупости":

    Откога руските подлоги пък станаха българи?

    Коментиран от #20, #29

    22:24 22.04.2026

  • 18 Атина Палада

    18 6 Отговор

    До коментар #10 от "В цял свят медиите":

    Предвид,че плюеха Орбан,а в Унгария се настаниха германските автомобилни концерни . Изглежда е по добре да те плюят,отколкото да те хвалят ,както хвалеха България,че е послушна..

    Коментиран от #37

    22:26 22.04.2026

  • 19 Шопо

    14 9 Отговор
    Радев искаше да прави Референдум за еврото и не му позволиха
    Сега ще направи Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #33

    22:26 22.04.2026

  • 20 От както

    12 5 Отговор

    До коментар #17 от "Да, ама не":

    отпадъка на мафията ПП, ДБ и ГЕРБ ползва евтини глупаци да папагалят ниско интелигентните им лъжи. Остава въпроса, като се мразиш толкова и мразиш България, какво правиш тук!

    22:28 22.04.2026

  • 21 Първанов

    3 22 Отговор
    След българския крах на 19 април си мисля дали е имало смисл да се освобождаваме от турско робство. Но да се изгаврим с паметта на Левски, Ботев, Раковски...и да хвърлим Европа в краката на руския сатрап е най-тежко падение и грях

    Коментиран от #28

    22:28 22.04.2026

  • 22 Ъхъ

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "54321":

    Товарния влак за канада е на осми коловоз, що го не ползваш кикитата немат повече от 400 хил гласа вече пета година

    22:29 22.04.2026

  • 23 Юуп

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "54321":

    За кви копейки говориш чуек? Руски или Украински?

    22:31 22.04.2026

  • 24 Факти

    1 18 Отговор
    Нищо общо. Мадяр е юрист с международен опит. Цялото му семейство са юристи. Радев е шапкар, марионетка на червените олигарси, които обслужват Кремъл.

    Коментиран от #39

    22:31 22.04.2026

  • 25 Хижа Петрохан

    3 15 Отговор
    Абсолютно съм убеден, че тези избори са фалшифицирани. От цяла Европа единствено в България се гласува с тези баталясали машини "Мадуровки". Петроханската секта както и Радев работят заедно с машините, това е без никакво съмнение. Само и единствено на този факт се дължи високия им резултат. Трябва да бъде направена пълна ревизия на машините и на изборите.

    Коментиран от #27

    22:31 22.04.2026

  • 26 Уникално

    4 17 Отговор
    Прав е номер 10. Легна страшен резил за България и да се правим на три и половина няма да помогне. Смешни и жалки сме. 19 април става нарицателно за катастрофа, Радев нарицателно за най-красив автогол

    22:32 22.04.2026

  • 27 Нали знаеш

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хижа Петрохан":

    Че сиГлупак

    22:33 22.04.2026

  • 28 Тимур

    3 16 Отговор

    До коментар #21 от "Първанов":

    Възржденските ни герои след изборите се въртят в гроба! Бългяларите се изгавриха с тяхната памет, превръщайки страната в азиатска маша

    22:37 22.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Те бяха

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ти българин ли си?":

    От ЦК на БКП. Но аз съм атлантик.

    Коментиран от #38

    22:40 22.04.2026

  • 31 Свети Кибик-Юродив

    8 9 Отговор
    Боташко Зеленият Чорап е "слаба ракия" и бледа сянка на Орбан. Той дори не се доближава до Фицо. Единственото "радикално" нещо, което може да направи е да "шикалкави", като някакъв дребен мошеник и да се опитва да изпроси нещо хем от ЕС, хем от Русия. Но със сигурност, ще стои твърдо на проевропейски позиции. Парите са в ЕС. Руснаците на никого не дават пари, да не говорим, че изоставиха на произвола на съдбата, разбирайте на милостта на Тръмп, всичките си съюзници.

    22:43 22.04.2026

  • 32 9ти септември

    15 4 Отговор
    Надявам се Радев да забрани и изгони ДВ 🚾 от България

    Коментиран от #35, #76

    22:43 22.04.2026

  • 33 Верваш ли?

    4 13 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Вервай си на глупостите!

    22:44 22.04.2026

  • 34 Тук не е Москва

    5 14 Отговор
    Радев няма да бъде премиер. Ще бъде подлога, руска подлога.

    Коментиран от #40, #42

    22:44 22.04.2026

  • 35 Нали знаеш

    3 8 Отговор

    До коментар #32 от "9ти септември":

    Че сиГлупак

    Коментиран от #49

    22:45 22.04.2026

  • 36 Обезчестена копейка

    5 13 Отговор
    Радев ми обеща да стана рубла!

    Коментиран от #53, #62

    22:46 22.04.2026

  • 37 Zахарова

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Куха лейка

    22:48 22.04.2026

  • 38 Значи ти не си българин

    6 6 Отговор

    До коментар #30 от "Те бяха":

    Сам си призна.

    Никой от атлантиците не е българин.

    Българите сме на Черно и на Бяло море, и от двете страни на Стара планина.

    22:48 22.04.2026

  • 39 Атина Палада

    16 2 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Мадяр не е с международен опит като юрист,защото Мадяр беше в партията на Орбан! Орбан го създаде и го научи на политика! После двамата създадоха Тиса като опозиция и Мадяр я оглави! Орбан знаеше,че ще бъде атакуван от външни сили ,затова разчистиха всички други партии и създадоха Тиса за Мадяр....Затова след изборният ден Орбан спокойно поздрави Мадяр ..
    Толкова елегантно изпързаляха Урсулите ..:)))

    22:48 22.04.2026

  • 40 Подлогата си ти

    11 3 Отговор

    До коментар #34 от "Тук не е Москва":

    Подлога си на атлантиците.

    22:50 22.04.2026

  • 41 Анджо

    9 10 Отговор

    До коментар #29 от "Ти българин ли си?":

    Не защитавай тая терористична организация. Живях и видях, 80% от хората мразеха комунистическата партия защото бяха некадърници, малко хора имаше от тях умни но по партийна линия нямаха право да са умни. Стига си лъгал колко хубаво беше, ако не бяха затворени границите щяхме да се изнесем за Западна Европа и щяха да останат само старците или партийните боклуци. Тогава ако не станеш партиец нямаше да може да се издигнеш в нито една професия. Смърт на комунизма. Дано тия вече не помиришат пак парламент.

    Коментиран от #43

    22:53 22.04.2026

  • 42 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Тук не е Москва":

    Ама разбира се,че тук не е Москва! Тук е Бангладеш :...

    22:53 22.04.2026

  • 43 Атина Палада

    13 1 Отговор

    До коментар #41 от "Анджо":

    Т.е.ти твърдиш,че днешните евроатлантици са некадърници? Защото е факт,че всички до един от днешните евроатлантици са бивши партийци от комунистическата партия,и техните деца ...Ето,и сега народа ги мрази...

    Коментиран от #67, #68

    22:56 22.04.2026

  • 44 смехоран

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Клеветниците от ППДБ":

    ами много хубаво правят тез клеветници,направо да вкарват Радьо в Магнитски,колко му е.Има защо,Боташ още тече

    Коментиран от #50

    23:01 22.04.2026

  • 45 Васил

    1 2 Отговор
    Няма нищо общо между двамата Мадяр е технократ а Радев е автократ.

    23:03 22.04.2026

  • 46 тръц

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Яяяяяя":

    Ами значи Боко е прав за лошия матрял.

    23:03 22.04.2026

  • 47 Очевадна необходимост

    5 4 Отговор
    Спешно върху България трябвада бъде възобновен европейския мониторинг. На основание на това, че закриха специализираното правосъдие по поръчка на мафията, че закриха антикорупционната служба, че системно крадат пари от еврофондовете, че системно се подвизават руски агенти в нашата Родина, че системно се извършва недопустима намеса и натиск върху съдебната система, която трябва да бъде независима и така нататък и така нататък... Трябва да се изготви мотивирано предложение и системно и упорито да се представя на вниманието на всички европейски институции с цел възобновяване наблюдението, надзора и контрола от страна на всички компетентни европейски институции и органи.

    Коментиран от #57

    23:11 22.04.2026

  • 48 Свине

    1 0 Отговор
    в човешки дрехи

    23:14 22.04.2026

  • 49 Така е глупак си

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Нали знаеш":

    И то не малък за съжаление!

    Коментиран от #58

    23:17 22.04.2026

  • 50 Ама че си наивна

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "смехоран":

    "Магнитски" е американско изобретение за контрол на чуждите, а Радев е американски отличник и два пъти за по една година школуван в САЩ. Сещаш ли се от кого?

    Коментиран от #52

    23:23 22.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 И що да не учи в САЩ

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ама че си наивна":

    Ко ти казаха?

    Коментиран от #54

    23:24 22.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Казаха ми,

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "И що да не учи в САЩ":

    че си повече от наивна. Да не кажа - глупава, за да не ме изтрият!

    Коментиран от #82

    23:28 22.04.2026

  • 55 Обезчестена копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Атлантическо малоумие":

    1 рубла е равна на 0.011 евро, защо да не помечтая при Радев да си вдигна стойноста от копейка на рубла,нали ние ще управляваме булгаристани8348те

    Коментиран от #61

    23:33 22.04.2026

  • 56 ЦИРК

    8 2 Отговор
    Прави ми впечатление, как във всяка статия на ДЗ отностно Радев и партия Прогресивна България, винаги вмъкват нещо за ППДБ. Това само подкрепя мнението ми че ППДБ са чужди агенти на директно подчинение в чужди държави. Така или иначе ППДБ вече са извън играта, какво ги месят на всяко гърне мюрдия тези от ДЗ ? Ама то от такава доказано пропагандистка медия какво да очакваш...

    Иначе статията е поредния боклукчав материал събран от тук от там от други издания, които просто написали нещо ей така колкото да пуснат статия. А връзка с действителността никой няма, авторите даже не са си направили труда да анализират реалните причини и реалното състояние в страната...

    23:37 22.04.2026

  • 57 ЦИРК

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Очевадна необходимост":

    А защо до сега не бе направено ? Понеже досегашните управляващи бяха удобни на Брюксел и Берлин ? Или щото са най-честните, най-моралните и най- най- по всичко и яко се бореха с мафията ?

    Коментиран от #59

    23:41 22.04.2026

  • 58 Нали знаеш

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Така е глупак си":

    Че сиДебил

    Коментиран от #78, #81

    23:43 22.04.2026

  • 59 Очевадна необходимост

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "ЦИРК":

    Беше правено. Имаше мониторинг над България. При управлението на ГЕРБ мониторингът беше свален. След превратът срещу законноизбраното коалиционно правителство на Борисов през 2021 година, настъпиха всички описани негативни промени и обстоятелства, които налагат възобновяването на мониторинга.

    Коментиран от #64

    23:45 22.04.2026

  • 60 всичко е точно

    4 0 Отговор
    Щом Радев печели изборите, значи няма изборни нарушения. Всичко е точно. Информационно обслужване е в ръцете на ППДБ и те стъкмиха резултата. Няма нужда да се манипулират машините. Важно е кой брои резултата. Отпечатъците са от принтера и няма контрол като при бюлетините. Просто се поставят "правилните" торби и всичко е точно. Ако някой иска може да брои ако си няма друга работа.

    23:48 22.04.2026

  • 61 Всичките атлантици...

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Обезчестена копейка":

    Всичките атлантици ли сте еднакво глупави?

    Защо не провериш на колко евроцента е равна една японска йена?

    Смяташ ли, че Япония е по-слабо развита от ЕС, да не говорим за България?

    23:51 22.04.2026

  • 62 вече се е случвало

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Обезчестена копейка":

    Абе рубла не зная, но сега Радев като върне левчето, рублата ще стане по-скъпа от левчето.

    Коментиран от #75

    23:53 22.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ЦИРК

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Очевадна необходимост":

    Ми тогава да избираме ГЕРБ до ГРОБ а ? Според вас като не са ГЕРБ на власт и край, България веднага е за мониторинг или друго искате да кажете ?

    Вижте, Борисов хвана държавната власт 2009, а преди това още от 2005 управлява София. Това са 21 години управление и какво се постигна в държавата ? Разбирам вашата силна любов и зависимост към/от партия ГЕРБ, но в този момент държавата НИ България се нуждае от управленска мъдрост и държавническо управление, не от любов към дадена партия.

    Коментиран от #66

    23:58 22.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 наблюдател

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "ЦИРК":

    По принцип си прав. И аз не искам държавата да се управлява само от една партия. Аз управлявам хора и от опит зная че някои които са много гласовити, като им се даде възможност в един момент сами не одобряват резултата. Ще дам пример със Слави Трифонов.
    Проблема е друг. ППДБ просто не са честни с избирателите си. Те фалшифицираха два пъти изборите на Радев. Първия път за втория мандат и сега за ПБ. Като при това имитират различия. Това е пунт за обхващане на по-широки маси от избиратели.

    Коментиран от #69

    00:05 23.04.2026

  • 67 Анджо

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    За това сме на това дереже , защото не можахме да ги изратаме тогава , просто бяха много. Ама има хора които не ги търпяха и избягаха. Даже и мен ме е яд защо не отидох да поработя на запад.

    00:06 23.04.2026

  • 68 Палавата ,

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Ставаш ми симпатична ,, Искам те трътя . Сделка или не ?!

    00:14 23.04.2026

  • 69 ЦИРК

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "наблюдател":

    ППДБ са бита карта за мен, межди Радев и ППДБ последната година и половина се отвори пропаст която няма как да бъде затворена. Не мисля че ППДБ са помогнали по какъвто и да е начин за успеха на ПБ сега. Ако погледнете цифрите от изборите, ще видите че успехът на Радев на 99.99% идва от повишената избирателна активност 28% на предните избори срещу 50% на тези. Това са 50% отгоре гласували което е и съответства на изборната победа на Радев.

    Просто хората намериха алтернатива на партийните простотии, видяха надежда в ПБ и им гласуваха доверие. Ако Радев не оправдае доверието на хората и продължи по старите схеми, хората така ще се озлобят срещу де що политик има, че може и до гражданска война да стигнем. Но нека да дадем време на ПБ да ги видим как ще действат, най-важното в момента е да сглобят добър екип от професионалисти без зависимости. А защо не и експертно правителство, а не партийно. Да се изготвят добри и по-дългосрочни програми за развитие на държавата. Да започнат да се ревизират закони които са неефективни и затормозяват развитието на икономика и добрия живот на хората (имаме подобни бол).

    В крайна сметка ако ПБ успеят да дръпнат държавата напред и въведат някакъв ред в анархията в която попаднахме (благодарение на всички управлявали и участвали в управлението по някакъв начин до сега), това ще подобри и вашия личен и бизнес живот. Ако не успеят, наритваме ги и тях и преминаваме към следващите.

    00:24 23.04.2026

  • 70 Отговарям

    0 0 Отговор
    И двамата са обикновени брюкселски марионетки.

    00:27 23.04.2026

  • 71 наблюдател

    0 1 Отговор
    Путин заплашва само с ядрени удари. Тук вече ни заплашват с гражданска война.

    00:29 23.04.2026

  • 72 К.Радев

    0 0 Отговор
    Партии Правим всякакви !

    00:50 23.04.2026

  • 73 Брачет,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само с глупости":

    Да не земеш си посегнеш ?!

    Коментиран от #80

    01:03 23.04.2026

  • 74 трябва да попитаме

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само с глупости":

    Радев, коя е твоята родина?

    Коментиран от #79

    01:11 23.04.2026

  • 75 ха ха хааа

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "вече се е случвало":

    Пътят е построен , леврото нема се върне , но ти си мечтай ... 🤭😁

    01:28 23.04.2026

  • 76 Септемвриеца ,

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "9ти септември":

    Нали той и татко Петко ги доведоха , бе .... Ама неведоми са пътищата ... На неОведомените

    01:58 23.04.2026

  • 77 Калин 21

    1 1 Отговор
    Нищо хубаво не очаквайте от човек завършил в москва. Ви те му само физиономията ( както на 90 % от останалите политици.) Нискочелеста мутра. Ако искат хората да се оправят в България само както в Гърция както през 70 години.

    02:28 23.04.2026

  • 78 Ами не бъди наивна

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Нали знаеш":

    За да не ти казват!

    02:53 23.04.2026

  • 79 Ами моята е България

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "трябва да попитаме":

    като на Радев. Въпроса е коя на вас безродниците!

    02:54 23.04.2026

  • 80 Ами знам ли ви

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Брачет,":

    Това евтиният глупак, на всичко е способен за 5 цента!

    02:55 23.04.2026

  • 81 Съмнявам се, че знамеш

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Нали знаеш":

    Де била никога не знае!

    02:59 23.04.2026

  • 82 Ами не бъди наивна

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Казаха ми,":

    Просто е!

    03:01 23.04.2026

  • 83 Ала Бала

    1 0 Отговор
    Най големият проблем е еврото, сега финансово не можем да мръднем а от там идва и контролът. При независима финансова система България има много по голяма гъвкавост да контролира вътрешните си решения, сега сме в капан.
    Те и затова бързаха да ни вкарат в системата, не защото са влюбени в красивите Българи.
    Нито една от развитите източно европейски държави, включително Унгария, не е с евро, някой пита ли се защо?

    03:54 23.04.2026