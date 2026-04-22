НЦЦ: Какво е общото между Радев в България и Мадяр в Унгария

И днес чуждите медии продължават да коментират изборите в България и категоричната победа на Румен Радев. Докато някои изразяват предпазлив оптимизъм относно бъдещите отношения на Радев с ЕС, други са по-скоро скептични.
"ЕС има повод за оптимизъм" - под това заглавие германският "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ) публикува статия по повод победата на Румен Радев на изборите в България. Според изданието изненадващо категоричната победа на "Прогресивна България" показва, че Радев е напипал болно място в една уморена от корупция и шуробаджанащина страна. Обещанието на Радев, че ще ликвидира "олигархията" и ще възстанови стабилността, мобилизира и онези, които бяха почти отчаяни, коментира ЗЦ, като се пита, също както и "Тагесшпигел", дали Радев няма да стане новият Орбан 2.0.
Поводът за това са някои изявления на бившия президент. Например това, че Крим е руски. Или че европейската подкрепа за Украйна е "загубена кауза". От друга страна той обяви, че поне няма да блокира помощите за нападнатата страна чрез вето, обяснява по-нататък Тобиас Цик и заключава: "И по други въпроси Радев се проявява по-скоро като прагматик, отколкото като идеолог. В Брюксел могат да се надяват, че в бъдеще ще имат труден, но конструктивен партньор – и поне не "нов Виктор Орбан", както загубилият изборите Бойко Борисов беше предсказал за Радев".
"Популистите в Европа няма така бързо да си тръгнат"
Швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг" е далеч по-скептичен относно отношенията между ЕС и бъдещото управление на Радев. Статията на Бенедикт Неф е озаглавена "Популистите няма така бързо да си заминат". Почти саркастично изданието описва бурната радост на ЕС от загубата на Виктор Орбан на унгарските избори, след което отбелязва, че за Унгария тази победа действително е голям прелом, който би могъл да направи ЕС малко по-дееспособен. Но от това не може да се заключи, че става дума за коренна промяна в политическите тенденции, подчертава изданието и твърди, че примерът с България показва именно това.
"Там изборите спечели Румен Радев – бивш генерал с проруски нагласи, който не одобрява нито военната помощ за Украйна, нито санкциите срещу Русия. Неговата "Прогресивна България" се счита за лявоцентристка, но все още е трудно да се определи политическата ѝ позиция. Съмнително е, че в България и Унгария изборът е бил между популизъм и непопулизъм. По-скоро ставаше въпрос за корупция и липса на покупателна способност", коментира Бенедикт Неф, който смята, че именно борбата срещу корупцията – тоест една национална, а не международна тема, е била водеща както в кампанията на Радев, така и на Мадяр.
С типичната си евроскептичност "Нойе Цюрхер Цайтунг" прави следния извод: "Но най-важното е следното: като превърна толкова много политически въпроси в общоевропейски (...), Европейският съюз на практика отново разпали желанието за силна национална държава в Европа. А усещането за невъзможност на политическите действия на равнището на националните държави е основен двигател за десните популисти".
"Не блокираме гласуването в Брюксел, а те не задават въпроси"
"Вашингтон Пост" на свой ред обръща внимание на един фактор, който според американското издание ще принуди Радев да действа не толкова категорично, колкото Орбан – това, че икономиката на България е силно зависима от финансирането на ЕС.
Вестникът обаче прогнозира, че изборният резултат на Радев, който беше по-добър от очаквания, би могъл "да засили позициите му в противопоставянето срещу предложената от ЕС забрана за внос на руски енергийни ресурси".
Изданието цитира Димитър Бечев, старши научен сътрудник в "Карнеги Европа", който казва: "Обичайната българска позиция е, че има ясна разлика с Орбан: Ние не блокираме гласуването в Брюксел, а те не задават въпроси за това, което се случва в България".
"Вашингтон пост" цитира и бившия премиер от "Продължаваме промяната" Кирил Петков, който казва, че партията му ще подкрепи Радев във всичките му усилия за изкореняване на ендемичната корупция в правоприлагащата система на страната, но същевременно ще се противопостави категорично на всяка позиция на Радев, която противоречи на политиките на ЕС. "Ще реагираме решително, ако забележим каквито и да било антиевропейски настроения", казва Петков пред "Вашингтон пост".
