България декларира подкрепата си за европейската интеграция на Молдова

Министрите на външните работи на България и Молдова са обсъдили по телефона отношенията между двете страни, съобщиха от външното ни ведомство. Велислава Петрова и Михай Попшой са поставили акцент върху значението на българската общност в Молдова като фактор за укрепване на двустранния диалог и сътрудничеството между двете държави.

Петрова е благодарила на властите в Кишинев за изпълнението на поетия ангажимент за бъдещето на Тараклийския район. Запазването на териториалната цялост на района и правомощията на неговата администрация създава възможности за развитие на българското национално малцинство.

Петрова е декларирала и подкрепата на България за европейската интеграция на Молдова.