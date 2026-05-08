Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
България »
Политическа промяна в София! Световни медии за новото българско правителство на Румен Радев

Политическа промяна в София! Световни медии за новото българско правителство на Румен Радев

8 Май, 2026 17:23 2 028 56

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • герб-
  • бойко борисов-
  • възраждане

Без изненада бившият генерал избра екип, съставен до голяма степен от негови бивши съветници в президентството и близки хора

Политическа промяна в София! Световни медии за новото българско правителство на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Победителят на предсрочните парламентарни избори в България, бившият президент Румен Радев официално получи юздите на управлението в България, за което българите се надяват, че ще е най-накрая стабилно, пише Агенция Франс Прес (АФП) в пространен материал.

С вота си на изборите на 19 април българите „потвърдиха желанието си да имат стабилни институции, както и да защитават свободата, демокрацията и справедливостта, като дадоха парламентарно мнозинство на една-единствена политическа сила“, заяви вчера Радев, бивш пилот на изтребител на 62 години, който е привърженик на подновяване на диалога с Москва, акцентира френската новинарска агенция.

Тя отбелязва, че още при връчването на мандата за съставяне на правителство вчера Радев е представил готов списък с министри. Без изненада бившият генерал избра екип, съставен до голяма степен от негови бивши съветници в президентството и близки хора като Димитър Стоянов, бивш колега от военновъздушните сили, за министър на отбраната, адвоката Иван Демерджиев за министър на вътрешните работи, Гълъб Донев за вицепремиер и министър на финансите. Външната политика бе поверена на Велислава Петрова, бивш заместник-министър на външните работи.

Румен Радев, който идва на власт с обещанието да „демонтира олигархичния модел“, наследява поредица от проблеми, които се нуждаят от спешно разрешаване. Бюджетът за 2026 г. все още трябва да бъде изготвен, инфлацията се ускорява осезаемо, а съдебната система е блокирана. Той трябва също така да се заеме с редица реформи, особено в борбата срещу корупцията, за да бъдат отключени близо 400 милиона евро от Брюксел по плана за възстановяване, коментира АФП.

Тя констатира, че след изборната си победа Радев не беше правил изявления, а съставът на кабинета му остана поверителен до последния момент. „Радев има абсолютна нетърпимост към изтичането на информация. Той е чист военен“, заяви пред АФП един от неговите близки.

За първи път от близо 30 години България ще разполага с правителство, подкрепяно от абсолютно мнозинство. Партията на Радев „Прогресивна България“ (ПБ) спечели 131 от 240-те места в парламента на предсрочните избори на 19 април, допълва медията.

Критик на енергийните политики на Европейския съюз и привърженик на „прагматични“ отношения с Москва, Румен Радев спечели симпатиите на част от електората, благосклонен към Русия, и е възприеман като проруски от прозападните партии - един етикет, който той категорично отхвърля, отбелязва АФП.

Преди изборите той заяви, че няма да наложи вето върху помощта за Украйна, но че България няма да участва в нейното финансиране.

„Що се отнася до външната политика, искам да успокоя всички: няма да има радикален или краен завой, нищо подобно“, заяви във вторник Петър Витанов, ръководител на парламентарната група на ПБ, като подчерта, че позицията на правителството на Радев ще бъде близка до тази на „повечето европейски лидери“.

В икономически план Радев предупреди за влошаването на публичните финанси, като бюджетният дефицит вероятно ще надхвърли значително 3% от БВП. Годишната инфлация през април достигна 7,1%, което е с три пункта повече спрямо 4,1% през предходния месец, главно поради поскъпването на горивата, отбелязва АФП.

Във вторник екипът на ПБ съобщи, че обмисля увеличаване на тавана на държавния дълг, за да може да се гарантира изплащането на пенсии и заплати, припомня също така френската новинарска агенция.

Асошиейтед прес (АП)

Българският парламент официално одобри днес Румен Радев за нов министър-председател на България в опит да сложи край на политическата нестабилност и да стимулира икономическото развитие в страната членка на ЕС, пише американската новинарска агенция Асошиейтед прес.

„Нямаме илюзии относно кризите и изпитанията, пред които е изправено правителството и за които скоро ще търсим вашата подкрепа - галопиращи цени, бюджет, липсващи реформи, тежка световна енергийна криза и ескалиращи конфликти“, заяви той пред депутатите, припомня АП.

Радев подаде оставка от до голяма степен церемониалния президентски пост през януари, няколко месеца преди края на втория си мандат, за да започне кампания за оглавяване на правителството, допълва АП и отбелязва, че ролята на български премиер е по-влиятелна. Предишното консервативно правителство на България се разпадна през декември, след като протести срещу корупцията изкараха стотици хиляди, предимно млади хора, по улиците на българските градове.

Популярността на Радев нарасна, тъй като той казва, че е противник на вкоренената мафия и връзките ѝ с високопоставени политици. По време на предизборните митинги Радев обеща „да премахне корумпирания олигархичен модел на управление от политическата власт“, допълва медията.

Неговата партия „Прогресивна България“ спечели убедителна победа на парламентарните избори на 19 април, осигурявайки си комфортно мнозинство със 131 места в 240-местния парламент.

АП представя и кратка биографична справка за Радев в материала си и посочва, че поддръжниците на Радев са разделени между онези, които се надяват той да сложи край на олигархичната корупция в страната и онези, които застават зад неговите евроскептични и приятелски настроени към Русия възгледи, коментира агенцията.

Макар проруската позиция на Радев да поражда опасения относно ролята на България във взимането на решения на европейско ниво, някои политически анализатори очакват бъдещият му подход да остане умерен, за разлика от този на бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан, не на последно място защото България остава силно зависима от европейските фондове.

„По-вероятно е той да се стреми да отслаби подкрепата на София за Киев, за който България е ключов доставчик на боеприпаси, и да настоява за възобновяване на вноса на руски петрол и газ, поставяйки приоритет върху по-евтините енергийни доставки“, заяви в писмен коментар до АП Флоранс Тиери, анализатор в застрахователната група „Кредендо“. „Въпреки тези позиции пълното присъединяване на България към Шенгенското пространство и неотдавнашното приемане на еврото се очаква да поддържат приемствеността във външната политика на страна, което прави малко вероятен обрат в евро-атлантическата ѝ ориентация“, допълва анализаторката.

Ройтерс

В материал относно връчването на Румен Радев на мандат за съставяне на правителство агенция Ройтерс припомня, че вчера той обеща да намали цените и да възстанови стабилността в България.

Радев се оттегли от до голяма степен церемониалния президентски пост през януари, за да участва в изборите, след като протестите срещу корупцията и нарастващите разходи за живот принудиха предишното правителство да подаде оставка през декември, допълва медията.

Победата на „Прогресивна България“ - най-големият изборен резултат за период на цяло едно поколение - позволи на Радев да оглави първото еднопартийно правителство в България от близо три десетилетия.

Велислава Петрова-Чамова и Гълъб Донев, който беше служебен министър-председател през 2022–2023 г. поемат съответно постовете на министър на външните работи и министър на финансите в новия кабинет, който ще трябва бързо да приеме нов бюджет, да определи таван на дълга, за да гарантира изплащането на пенсии и заплати и да се опита да осигури европейски средства.

„Ще обърнем тенденцията на главоломно растящите цени, ще възстановим стабилността с нов Висш съдебен съвет и неговия инспекторат“, заяви Радев. „Ще усвоим плащанията, които ни се полагат по Плана за възстановяване и устойчивост“, добави той, визирайки стотиците милиони евро, задържани от Европейската комисия главно заради забавеното антикорупционно законодателство и съдебните реформи, свързани с главния прокурор, припомня Ройтерс.

Медията отбелязва, че агенцията за кредитен рейтинг „Фич“ заяви миналия месец, че планът на Радев за смяна на членовете на Висшия съдебен съвет, който избира главния прокурор, ще бъде първият тест за способността му да осъществи вътрешни антикорупционни реформи. „Фич“ също така посочи риска от повишаване на енергийните цени заради конфликта в Близкия изток, което може да натежи върху икономическия растеж.

Избирателите, анализаторите и дипломатите също очакват да видят доколко проруско ще бъде правителството на Радев, пише още Ройтерс. На последния си предизборен митинг той показа на голям екран снимки със световни лидери, включително руския президент Владимир Путин, припомня агенцията.

Представители на партията на Радев отхвърлиха опасенията от каквито и да било крайни завои във външната политика на правителството му, допълва Ройтерс.

ТАСС

Руската информационна агенция ТАСС също отразява избирането от парламента на правителството, ръководено от Румен Радев, и представя в отделен материал биографична справка за него.

Други чужди медии

Кратък материал по темата има и в испанската новинарска агенция ЕФЕ. Италианската "Адженция Нова" и италианското издание на „Евронюз“ също имат кратки материали относно новото българско правителство. Кратък материал за назначението на Радев за премиер има и във френския новинарски сайт „Франс 24“. От англоезични медии кратки материали публикуват европейската емисия на „Евронюз“ и „Политико“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаха

    10 18 Отговор
    Чак пък без изненади...

    Тюфлеците на земеделието, транспорта, халтурата и туризма направо да се махат.

    17:27 08.05.2026

  • 4 име

    15 14 Отговор
    Много им е мъчно на евpoгeйзepите, че никой няма да ги пита за нищо, няма да им искат подкрепа, да влизат в сглобки, да се гушат в скута на някой!

    Коментиран от #30

    17:27 08.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    28 7 Отговор
    Какво ново правителство бе?!!!
    Това е микс от всички стари правителства! Тоя филм сме го играли!

    Коментиран от #23

    17:28 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лада искра

    10 14 Отговор
    Ха ха, къде е кокорчо? Що се разведе с дб?

    17:29 08.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миролюб Войнов, аналитик

    19 12 Отговор
    Радев няма да присъства на парада на Позора в Москва !!! Това е показателно ☝️

    17:32 08.05.2026

  • 12 гражданин

    17 9 Отговор
    Друго си беше с бочко . Където се покажеше , само му се смееха , и голям срам беряхме !!

    17:33 08.05.2026

  • 13 Генерал Атанасов

    4 21 Отговор
    Ние градските комунисти повеждаме открита борба срещу модела Радев. Не на едноличната държава!

    17:34 08.05.2026

  • 14 А ЛЕВА?

    5 12 Отговор
    Ще връщат ли лева?А?

    Коментиран от #19, #27, #34, #39

    17:35 08.05.2026

  • 15 Дориана

    11 12 Отговор
    Борисов и Пеевски отказаха да приемат реалността в България по време на протестите в България и чужбина, продължиха неистово да се натискат за власт с цената на компромати, заплахи, рекети срещу Служебното правителство на Гюров, с орязване на секции в чужбина, с купуване на гласове и накрая приеха поражението по трудния начин.

    17:35 08.05.2026

  • 16 Абе

    16 2 Отговор
    Волен изтрезня ли?

    17:36 08.05.2026

  • 17 Хаха

    21 3 Отговор
    Защо нито една българска телевизия няма да предава красивото събитие от Москва на 9 май?

    Коментиран от #20

    17:40 08.05.2026

  • 18 от днес

    13 9 Отговор
    Ще се диша малко по-свободно.
    Макар че, това за сега е само имагинерно.
    Цялата завладяна държава все още си натиска местенцата по дирекции и служби.
    Същите хора. Е, ще правят сега "мили очи" за да опитат ако може някак зулумите им да бъдат забравени и да бъдат оставени на хранилката.

    Коментиран от #35

    17:41 08.05.2026

  • 19 ма това е чудесно

    5 16 Отговор

    До коментар #14 от "А ЛЕВА?":

    Колко ли лева ще струва сега едно Евро, след като няма валутен борд? 3000? 4000?

    17:42 08.05.2026

  • 20 Володимир Зеленски, президент

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Не се заричай !!!
    Еще не вечер 🎆☝️

    17:42 08.05.2026

  • 21 Горски

    14 8 Отговор
    1.Забраняване на нищоправците от така наречените НПО /петата колона/ ,които продават интересите ни заради собственото си обогатяване.
    2.Довършване строителството на АЕЦ Белене.
    3.Изграждане на Южен поток и възобновяване на закупките на руския петрол.
    4.Прекратяване на раболепието и целуване на брюкселски седалищни части в ущърб на националните ни интереси. Само да внимават със завладяната държава - работодатели / особено държавни/, контролиращи / директно/ милион българи; служби, използвани за политически натиск, вместо за защита на обществения интерес, медии, администрация / основно директорчетата и заместниците им/, армията тролове пропагандисти, НПО-та, лелки от БКП с бадж евро нещо си и пр. Изобщо много работа го чака тоя кабинет,ако искат да оправдаят доверието на тези,които ги избраха.

    Коментиран от #24, #38

    17:42 08.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тона е същото

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Като няколкото служебни правителства на Радев. Не очаквам нищо по-различно от това, което беше.

    17:45 08.05.2026

  • 24 закупки му викате вие руснаците

    3 11 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Ние българите залагаме на покупки.

    Виждате ли българи, кой ви мъти главите?

    17:45 08.05.2026

  • 25 Реалност

    9 16 Отговор
    Всички тълкуват как ще се развие ситуацията с правителството на Радев, пропускайки факта, че развръзката ще дойде веднага след края на Путин в Русия.
    От все повече и различни източници се чува, че ситуацията за Путин в Русия се влошава с всеки изминал ден. Явно вече са сложили да му стоплят чая на котлона. Само въпрос на време е бункерът му от карти да рухне. Още на следващия ден геополитическата обстановка в света ще е толкова различна, че на Радев ще му избие студена пот на челото!
    Падението на Путин е неизбежно. С него ще приключи и епохата на спасителите в България!

    Коментиран от #29

    17:46 08.05.2026

  • 26 Радев

    12 11 Отговор

    До коментар #1 от "Посолствата яко помпат балона кPадев":

    е първият министър председател за този век който има 2 критично важни черти, отличаващи го от останалите на същия пост:
    - Критичната маса независимост от външни сили
    - Еднакво добре приет е навсякъде и съответно никъде не е "точно нашия човек" на конци.
    Защото е нашия български човек.

    Това е шанс да иаме български министър-председател и той да е в добри отношения със света!
    Капиш?

    Коментиран от #28, #43, #51

    17:46 08.05.2026

  • 27 Хаха

    13 5 Отговор

    До коментар #14 от "А ЛЕВА?":

    Не. Първо, че е много късно. И второ, това правителство е за еврото. Левът е в историята.

    17:47 08.05.2026

  • 28 Кpадеff

    8 6 Отговор

    До коментар #26 от "Радев":

    Още 2 вица да ни кажеш за Муню?

    17:49 08.05.2026

  • 29 много си далече

    10 11 Отговор

    До коментар #25 от "Реалност":

    от реланоста.
    В делюзия си.

    Радев е наш бъгларски избор. Не е имунизиран, но е много по-стабилен срещу всякакви външни катаклизми, било на изток или запад, от вашите придажници, които и да са те. Ясно е че ривеш за изпусната власт.

    Коментиран от #32, #40

    17:50 08.05.2026

  • 30 Споко

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Не се вълнувай толкова,новите еврогейзери вече се наместиха в управлението.Сменят се само куклите,кукловодите остават.Ще видиш реформи през крив макарон!

    17:51 08.05.2026

  • 31 Дано

    12 3 Отговор
    Тия по-рано проумеят, че НЯМАТ 4 години.
    Никой няма да търпи повече от 30 дни БЕЗОБРАЗИЯ!
    ПАРТИИТЕ НЯМАТ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЧЕ.

    17:51 08.05.2026

  • 32 глупусти

    11 6 Отговор

    До коментар #29 от "много си далече":

    Факта, че говори само празни приказки и дефакто не казва нищо означава, че очаква инструкции от кукловода си.

    Коментиран от #48

    17:52 08.05.2026

  • 33 комунист мафиот

    18 3 Отговор
    вече 36г, от 1989г насам правя българския народ на луд,а той за благодарност ме избира на избори,УРА А А !

    17:52 08.05.2026

  • 34 Ганьоооо

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "А ЛЕВА?":

    Като го върнат ще забогатееш ли?

    Коментиран от #47

    17:54 08.05.2026

  • 35 Наивници

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "от днес":

    Който владееше до сега държавата ще я владее и за напред! Точка.

    Коментиран от #36

    17:56 08.05.2026

  • 36 ти си просто

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Наивници":

    Фрустриран и лично обиден.
    Или си загубил избори или власт.
    Безсмислено е да се говори с фрустриран човек.
    Оправи си емоциите и тогава ще говорим пак.

    Коментиран от #42

    17:58 08.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ще връщат ли лева?А?

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "А ЛЕВА?":

    питаш за тез дет гласуваше винаги ли
    за тиквените хора ли дет бая левове прибараха в чекмеджетата

    18:01 08.05.2026

  • 40 Ехееее

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "много си далече":

    Колко ли трябва да си залупен за да мислиш ,че ще настъпи промяна?

    18:01 08.05.2026

  • 41 Реалист

    12 3 Отговор
    Цял свят ни се смее на глупостта ни да си изберем Фатмака, жалка държава сме и си заслужаваме съдбата...за съжаление.

    18:02 08.05.2026

  • 42 Наивнико

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "ти си просто":

    Не съм бил във властта и нищо не съм загубил.Просто виждам по далече от пръстите на краката,за разлика от тебе.Протеста беше обсебен!

    Коментиран от #45

    18:06 08.05.2026

  • 43 Ако си прав

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Радев":

    и иска добри отношения със света, защо гафира и просто по дипломатически не покани Руският и Белоруският посланници на отварянето на новото народно събрание.
    Същата кукла на конци и не е радикален както претендира.

    18:06 08.05.2026

  • 44 т живков

    2 0 Отговор
    абе,що ли прилича външно на мен?

    18:10 08.05.2026

  • 45 очевидно

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Наивнико":

    си фруструран

    От там нататък слабо ме интересува, Разговорът е безсмислен.

    Коментиран от #50

    18:12 08.05.2026

  • 46 Меко

    2 0 Отговор
    казано, пак ви излъгаха или това си искате. 500 години под чуждо управление не се изстрива лесно.

    18:15 08.05.2026

  • 47 Саша Грей

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ганьоооо":

    Остави човека да си помечтае. Ех, какви времена бяха! Бъркам в задния джоб, вадя милион, милион и половина... Същински Джеф Безос.

    18:15 08.05.2026

  • 48 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "глупусти":

    Отдавана са му дадени.Всичко е планирано много старателно и не от вчера!

    18:18 08.05.2026

  • 49 така така

    5 0 Отговор
    Kakва е промяната? Стани да седна! Все едно не сме ги виждали до сега.

    18:19 08.05.2026

  • 50 Очевадно

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "очевидно":

    Трябва да се стягаш отново за протести.Нямам ни най малко желание да водя разговори с хора с плътна завеса пред очите си

    18:22 08.05.2026

  • 51 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Радев":

    За второто си абсолютно заблуден.От кое село беше бре?

    18:26 08.05.2026

  • 52 Цвете

    4 0 Отговор
    А ЗАПОЗНАТИ ЛИ СА КОИ ЩЕ БЪДАТ В СЪСТАВА МУ? ЯВНО, НЕ. МИНИСТРИ НА ИТН И ДПС, КАК ВИ СЕ СТРУВА? МАФИЯТА СИ ИГРАЕ С НЕРВИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ, НО ЩЕ Е ЗА КРАТКО ВРЕМЕ. ДА ВИДИМ, КОЙ ЩЕ УПРАВЛЯВА ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И СПЕЦИАЛНО ЗА ГЬОЛА НА КАЛОТИНА. ВРЕМЕТО Е В РЪЦЕТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И ДА СЪБЛЮДАВАМЕ ,КАКВО СЕ СЛУЧВА В БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ. 🐏😉✈️

    Коментиран от #54

    18:34 08.05.2026

  • 53 еми

    3 0 Отговор
    Не разбрах сега, къде са младите и красиви, образовани и можещи, неподкупни и надъхани нови политици, за които скачахте по площадите?

    18:35 08.05.2026

  • 54 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Цвете":

    Довечера като си легнеш и утре като се събудиш, границите ще се окажат затворени, за да борим демографския проблем на страната. като едно време. При затворени граници до 9 милиона стигнахме.

    18:37 08.05.2026

  • 55 Любопитен

    4 0 Отговор
    А нещо за Боташ пишат ли?

    18:40 08.05.2026

  • 56 Всички тези

    2 0 Отговор
    Проблеми ги създаде този славяновски каун.
    Сега да се оправя.Изборите бяха пълно фалшименто.

    18:58 08.05.2026