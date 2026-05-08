Политическа промяна в София! Световни медии за новото българско правителство на Румен Радев

Победителят на предсрочните парламентарни избори в България, бившият президент Румен Радев официално получи юздите на управлението в България, за което българите се надяват, че ще е най-накрая стабилно, пише Агенция Франс Прес (АФП) в пространен материал.
С вота си на изборите на 19 април българите „потвърдиха желанието си да имат стабилни институции, както и да защитават свободата, демокрацията и справедливостта, като дадоха парламентарно мнозинство на една-единствена политическа сила“, заяви вчера Радев, бивш пилот на изтребител на 62 години, който е привърженик на подновяване на диалога с Москва, акцентира френската новинарска агенция.
Тя отбелязва, че още при връчването на мандата за съставяне на правителство вчера Радев е представил готов списък с министри. Без изненада бившият генерал избра екип, съставен до голяма степен от негови бивши съветници в президентството и близки хора като Димитър Стоянов, бивш колега от военновъздушните сили, за министър на отбраната, адвоката Иван Демерджиев за министър на вътрешните работи, Гълъб Донев за вицепремиер и министър на финансите. Външната политика бе поверена на Велислава Петрова, бивш заместник-министър на външните работи.
Румен Радев, който идва на власт с обещанието да „демонтира олигархичния модел“, наследява поредица от проблеми, които се нуждаят от спешно разрешаване. Бюджетът за 2026 г. все още трябва да бъде изготвен, инфлацията се ускорява осезаемо, а съдебната система е блокирана. Той трябва също така да се заеме с редица реформи, особено в борбата срещу корупцията, за да бъдат отключени близо 400 милиона евро от Брюксел по плана за възстановяване, коментира АФП.
Тя констатира, че след изборната си победа Радев не беше правил изявления, а съставът на кабинета му остана поверителен до последния момент. „Радев има абсолютна нетърпимост към изтичането на информация. Той е чист военен“, заяви пред АФП един от неговите близки.
За първи път от близо 30 години България ще разполага с правителство, подкрепяно от абсолютно мнозинство. Партията на Радев „Прогресивна България“ (ПБ) спечели 131 от 240-те места в парламента на предсрочните избори на 19 април, допълва медията.
Критик на енергийните политики на Европейския съюз и привърженик на „прагматични“ отношения с Москва, Румен Радев спечели симпатиите на част от електората, благосклонен към Русия, и е възприеман като проруски от прозападните партии - един етикет, който той категорично отхвърля, отбелязва АФП.
Преди изборите той заяви, че няма да наложи вето върху помощта за Украйна, но че България няма да участва в нейното финансиране.
„Що се отнася до външната политика, искам да успокоя всички: няма да има радикален или краен завой, нищо подобно“, заяви във вторник Петър Витанов, ръководител на парламентарната група на ПБ, като подчерта, че позицията на правителството на Радев ще бъде близка до тази на „повечето европейски лидери“.
В икономически план Радев предупреди за влошаването на публичните финанси, като бюджетният дефицит вероятно ще надхвърли значително 3% от БВП. Годишната инфлация през април достигна 7,1%, което е с три пункта повече спрямо 4,1% през предходния месец, главно поради поскъпването на горивата, отбелязва АФП.
Във вторник екипът на ПБ съобщи, че обмисля увеличаване на тавана на държавния дълг, за да може да се гарантира изплащането на пенсии и заплати, припомня също така френската новинарска агенция.
Асошиейтед прес (АП)
Българският парламент официално одобри днес Румен Радев за нов министър-председател на България в опит да сложи край на политическата нестабилност и да стимулира икономическото развитие в страната членка на ЕС, пише американската новинарска агенция Асошиейтед прес.
„Нямаме илюзии относно кризите и изпитанията, пред които е изправено правителството и за които скоро ще търсим вашата подкрепа - галопиращи цени, бюджет, липсващи реформи, тежка световна енергийна криза и ескалиращи конфликти“, заяви той пред депутатите, припомня АП.
Радев подаде оставка от до голяма степен церемониалния президентски пост през януари, няколко месеца преди края на втория си мандат, за да започне кампания за оглавяване на правителството, допълва АП и отбелязва, че ролята на български премиер е по-влиятелна. Предишното консервативно правителство на България се разпадна през декември, след като протести срещу корупцията изкараха стотици хиляди, предимно млади хора, по улиците на българските градове.
Популярността на Радев нарасна, тъй като той казва, че е противник на вкоренената мафия и връзките ѝ с високопоставени политици. По време на предизборните митинги Радев обеща „да премахне корумпирания олигархичен модел на управление от политическата власт“, допълва медията.
Неговата партия „Прогресивна България“ спечели убедителна победа на парламентарните избори на 19 април, осигурявайки си комфортно мнозинство със 131 места в 240-местния парламент.
АП представя и кратка биографична справка за Радев в материала си и посочва, че поддръжниците на Радев са разделени между онези, които се надяват той да сложи край на олигархичната корупция в страната и онези, които застават зад неговите евроскептични и приятелски настроени към Русия възгледи, коментира агенцията.
Макар проруската позиция на Радев да поражда опасения относно ролята на България във взимането на решения на европейско ниво, някои политически анализатори очакват бъдещият му подход да остане умерен, за разлика от този на бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан, не на последно място защото България остава силно зависима от европейските фондове.
„По-вероятно е той да се стреми да отслаби подкрепата на София за Киев, за който България е ключов доставчик на боеприпаси, и да настоява за възобновяване на вноса на руски петрол и газ, поставяйки приоритет върху по-евтините енергийни доставки“, заяви в писмен коментар до АП Флоранс Тиери, анализатор в застрахователната група „Кредендо“. „Въпреки тези позиции пълното присъединяване на България към Шенгенското пространство и неотдавнашното приемане на еврото се очаква да поддържат приемствеността във външната политика на страна, което прави малко вероятен обрат в евро-атлантическата ѝ ориентация“, допълва анализаторката.
Ройтерс
В материал относно връчването на Румен Радев на мандат за съставяне на правителство агенция Ройтерс припомня, че вчера той обеща да намали цените и да възстанови стабилността в България.
Радев се оттегли от до голяма степен церемониалния президентски пост през януари, за да участва в изборите, след като протестите срещу корупцията и нарастващите разходи за живот принудиха предишното правителство да подаде оставка през декември, допълва медията.
Победата на „Прогресивна България“ - най-големият изборен резултат за период на цяло едно поколение - позволи на Радев да оглави първото еднопартийно правителство в България от близо три десетилетия.
Велислава Петрова-Чамова и Гълъб Донев, който беше служебен министър-председател през 2022–2023 г. поемат съответно постовете на министър на външните работи и министър на финансите в новия кабинет, който ще трябва бързо да приеме нов бюджет, да определи таван на дълга, за да гарантира изплащането на пенсии и заплати и да се опита да осигури европейски средства.
„Ще обърнем тенденцията на главоломно растящите цени, ще възстановим стабилността с нов Висш съдебен съвет и неговия инспекторат“, заяви Радев. „Ще усвоим плащанията, които ни се полагат по Плана за възстановяване и устойчивост“, добави той, визирайки стотиците милиони евро, задържани от Европейската комисия главно заради забавеното антикорупционно законодателство и съдебните реформи, свързани с главния прокурор, припомня Ройтерс.
Медията отбелязва, че агенцията за кредитен рейтинг „Фич“ заяви миналия месец, че планът на Радев за смяна на членовете на Висшия съдебен съвет, който избира главния прокурор, ще бъде първият тест за способността му да осъществи вътрешни антикорупционни реформи. „Фич“ също така посочи риска от повишаване на енергийните цени заради конфликта в Близкия изток, което може да натежи върху икономическия растеж.
Избирателите, анализаторите и дипломатите също очакват да видят доколко проруско ще бъде правителството на Радев, пише още Ройтерс. На последния си предизборен митинг той показа на голям екран снимки със световни лидери, включително руския президент Владимир Путин, припомня агенцията.
Представители на партията на Радев отхвърлиха опасенията от каквито и да било крайни завои във външната политика на правителството му, допълва Ройтерс.
ТАСС
Руската информационна агенция ТАСС също отразява избирането от парламента на правителството, ръководено от Румен Радев, и представя в отделен материал биографична справка за него.
Други чужди медии
Кратък материал по темата има и в испанската новинарска агенция ЕФЕ. Италианската "Адженция Нова" и италианското издание на „Евронюз“ също имат кратки материали относно новото българско правителство. Кратък материал за назначението на Радев за премиер има и във френския новинарски сайт „Франс 24“. От англоезични медии кратки материали публикуват европейската емисия на „Евронюз“ и „Политико“.
хаха
Тюфлеците на земеделието, транспорта, халтурата и туризма направо да се махат.
17:27 08.05.2026
ДрайвингПлежър
Това е микс от всички стари правителства! Тоя филм сме го играли!
Коментиран от #23
17:28 08.05.2026
Лада искра
17:29 08.05.2026
Миролюб Войнов, аналитик
17:32 08.05.2026
гражданин
17:33 08.05.2026
Коментиран от #19, #27, #34, #39
17:35 08.05.2026
Коментиран от #20
17:40 08.05.2026
Макар че, това за сега е само имагинерно.
Цялата завладяна държава все още си натиска местенцата по дирекции и служби.
Същите хора. Е, ще правят сега "мили очи" за да опитат ако може някак зулумите им да бъдат забравени и да бъдат оставени на хранилката.
Коментиран от #35
17:41 08.05.2026
ма това е чудесно
До коментар #14 от "А ЛЕВА?":Колко ли лева ще струва сега едно Евро, след като няма валутен борд? 3000? 4000?
17:42 08.05.2026
Володимир Зеленски, президент
До коментар #17 от "Хаха":Не се заричай !!!

Еще не вечер 🎆☝️
Еще не вечер 🎆☝️
17:42 08.05.2026
2.Довършване строителството на АЕЦ Белене.
3.Изграждане на Южен поток и възобновяване на закупките на руския петрол.
4.Прекратяване на раболепието и целуване на брюкселски седалищни части в ущърб на националните ни интереси. Само да внимават със завладяната държава - работодатели / особено държавни/, контролиращи / директно/ милион българи; служби, използвани за политически натиск, вместо за защита на обществения интерес, медии, администрация / основно директорчетата и заместниците им/, армията тролове пропагандисти, НПО-та, лелки от БКП с бадж евро нещо си и пр. Изобщо много работа го чака тоя кабинет,ако искат да оправдаят доверието на тези,които ги избраха.
Коментиран от #24, #38
17:42 08.05.2026
23 Тона е същото
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Като няколкото служебни правителства на Радев. Не очаквам нищо по-различно от това, което беше.
17:45 08.05.2026
24 закупки му викате вие руснаците
До коментар #21 от "Горски":Ние българите залагаме на покупки.
Виждате ли българи, кой ви мъти главите?
17:45 08.05.2026
От все повече и различни източници се чува, че ситуацията за Путин в Русия се влошава с всеки изминал ден. Явно вече са сложили да му стоплят чая на котлона. Само въпрос на време е бункерът му от карти да рухне. Още на следващия ден геополитическата обстановка в света ще е толкова различна, че на Радев ще му избие студена пот на челото!
Падението на Путин е неизбежно. С него ще приключи и епохата на спасителите в България!
Коментиран от #29
17:46 08.05.2026
До коментар #1 от "Посолствата яко помпат балона кPадев":е първият министър председател за този век който има 2 критично важни черти, отличаващи го от останалите на същия пост:
- Критичната маса независимост от външни сили
- Еднакво добре приет е навсякъде и съответно никъде не е "точно нашия човек" на конци.
Защото е нашия български човек.
Това е шанс да иаме български министър-председател и той да е в добри отношения със света!
Капиш?
Коментиран от #28, #43, #51
17:46 08.05.2026
До коментар #14 от "А ЛЕВА?":Не. Първо, че е много късно. И второ, това правителство е за еврото. Левът е в историята.
17:47 08.05.2026
До коментар #26 от "Радев":Още 2 вица да ни кажеш за Муню?
17:49 08.05.2026
29 много си далече
До коментар #25 от "Реалност":от реланоста.
В делюзия си.
Радев е наш бъгларски избор. Не е имунизиран, но е много по-стабилен срещу всякакви външни катаклизми, било на изток или запад, от вашите придажници, които и да са те. Ясно е че ривеш за изпусната власт.
Коментиран от #32, #40
17:50 08.05.2026
До коментар #4 от "име":Не се вълнувай толкова,новите еврогейзери вече се наместиха в управлението.Сменят се само куклите,кукловодите остават.Ще видиш реформи през крив макарон!
17:51 08.05.2026
Никой няма да търпи повече от 30 дни БЕЗОБРАЗИЯ!
ПАРТИИТЕ НЯМАТ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЧЕ.
17:51 08.05.2026
До коментар #29 от "много си далече":Факта, че говори само празни приказки и дефакто не казва нищо означава, че очаква инструкции от кукловода си.
Коментиран от #48
17:52 08.05.2026
До коментар #14 от "А ЛЕВА?":Като го върнат ще забогатееш ли?
Коментиран от #47
17:54 08.05.2026
До коментар #18 от "от днес":Който владееше до сега държавата ще я владее и за напред! Точка.
Коментиран от #36
17:56 08.05.2026
До коментар #35 от "Наивници":Фрустриран и лично обиден.
Или си загубил избори или власт.
Безсмислено е да се говори с фрустриран човек.
Оправи си емоциите и тогава ще говорим пак.
Коментиран от #42
17:58 08.05.2026
До коментар #14 от "А ЛЕВА?":питаш за тез дет гласуваше винаги ли
за тиквените хора ли дет бая левове прибараха в чекмеджетата
18:01 08.05.2026
До коментар #29 от "много си далече":Колко ли трябва да си залупен за да мислиш ,че ще настъпи промяна?
18:01 08.05.2026
До коментар #36 от "ти си просто":Не съм бил във властта и нищо не съм загубил.Просто виждам по далече от пръстите на краката,за разлика от тебе.Протеста беше обсебен!
Коментиран от #45
18:06 08.05.2026
До коментар #26 от "Радев":и иска добри отношения със света, защо гафира и просто по дипломатически не покани Руският и Белоруският посланници на отварянето на новото народно събрание.
Същата кукла на конци и не е радикален както претендира.
18:06 08.05.2026
До коментар #42 от "Наивнико":си фруструран
От там нататък слабо ме интересува, Разговорът е безсмислен.
Коментиран от #50
18:12 08.05.2026
47 Саша Грей
До коментар #34 от "Ганьоооо":Остави човека да си помечтае. Ех, какви времена бяха! Бъркам в задния джоб, вадя милион, милион и половина... Същински Джеф Безос.
18:15 08.05.2026
До коментар #32 от "глупусти":Отдавана са му дадени.Всичко е планирано много старателно и не от вчера!
18:18 08.05.2026
До коментар #45 от "очевидно":Трябва да се стягаш отново за протести.Нямам ни най малко желание да водя разговори с хора с плътна завеса пред очите си
18:22 08.05.2026
До коментар #26 от "Радев":За второто си абсолютно заблуден.От кое село беше бре?
18:26 08.05.2026
Коментиран от #54
18:34 08.05.2026
До коментар #52 от "Цвете":Довечера като си легнеш и утре като се събудиш, границите ще се окажат затворени, за да борим демографския проблем на страната. като едно време. При затворени граници до 9 милиона стигнахме.
18:37 08.05.2026
Сега да се оправя.Изборите бяха пълно фалшименто.
18:58 08.05.2026