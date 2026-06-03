Поклонението пред Любен Дилов-син ще се състои на 5 юни 2026 г., петък, от 15.00 ч. в храм "Света София" в столицата. Това съобщиха от семейството му с публикация в социалните мрежи.

Писателят, журналист и депутат в няколко парламента почина на 61 години днес.

Дилов е писател, журналист, политик, продуцент, сценарист и телевизионен водещ, роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов (1927 - 2008). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Печатни медии".

Любен Дилов-син е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания - "Ку-ку" (1990 - 1994 г.), "Каналето" (1995 - 2004 г.), "Хъшове" (1998 - 2000 г.), "Шоуто на Слави" (2000 - 2003 г.). Създател и главен редактор е на сатиричния ежедневник вестник "Ку-ку" и първото ежедневното частно национално радиопредаване - "Славата на Слави".

Депутат е в 40-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание. Като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на Комисията по култура и медии. Избран е за народен представител и в 52-рия парламент, но не успява да положи клетва.