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Поклонението пред Любен Дилов-син ще се състои на 5 юни

Поклонението пред Любен Дилов-син ще се състои на 5 юни

3 Юни, 2026 04:59, обновена 3 Юни, 2026 04:01 622 5

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  • погребение-
  • поклонение

Писателят, журналист и депутат в няколко парламента почина на 61 години вчера

Поклонението пред Любен Дилов-син ще се състои на 5 юни - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Поклонението пред Любен Дилов-син ще се състои на 5 юни 2026 г., петък, от 15.00 ч. в храм "Света София" в столицата. Това съобщиха от семейството му с публикация в социалните мрежи.

Писателят, журналист и депутат в няколко парламента почина на 61 години днес.

Дилов е писател, журналист, политик, продуцент, сценарист и телевизионен водещ, роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов (1927 - 2008). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Печатни медии".

Любен Дилов-син е сред създателите и идеолозите на телевизионните предавания - "Ку-ку" (1990 - 1994 г.), "Каналето" (1995 - 2004 г.), "Хъшове" (1998 - 2000 г.), "Шоуто на Слави" (2000 - 2003 г.). Създател и главен редактор е на сатиричния ежедневник вестник "Ку-ку" и първото ежедневното частно национално радиопредаване - "Славата на Слави".

Депутат е в 40-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание. Като народен представител е активен член на Комисията по туризъм и на Комисията по култура и медии. Избран е за народен представител и в 52-рия парламент, но не успява да положи клетва.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки Почита !

    0 3 Отговор
    Кумирите си !

    Коментиран от #3

    04:07 03.06.2026

  • 2 Най- хубавото което

    2 0 Отговор
    Направи е, че псовиса!

    04:12 03.06.2026

  • 3 Бог да го прости

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки Почита !":

    Не съм му бил фен, нищо сериозно, но го поднасяше с хумор , още веднъж Бог да го прости, рано си отиде

    Коментиран от #4

    04:21 03.06.2026

  • 4 И друго

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бог да го прости":

    В много народни събрания е бил, но не дочака пенсия, да се замислят настоящите народни представители

    04:25 03.06.2026

  • 5 Кво да коментирам?

    3 0 Отговор
    Комсомолец от класа,тва беше!

    05:20 03.06.2026

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