Украински боен опит! Пентагонът разполага нова система за борба с дронове в база в Саудитска Арабия

САЩ са внедрили украинската система за командване и контрол "Sky Map" в ключовата военновъздушна база "Принц Султан" в Саудитска Арабия след серия атаки с дронове и ракети, предава "Ройтерс".

Разполагането на системата, за което досега не е съобщавано публично, показва напредъка на Украйна в технологиите за дронове и противодействие на безпилотни апарати, развити по време на четиригодишната война с Русия.

През последните седмици украински военни са пристигнали в базата, за да обучават американски военнослужещи за работа със Sky Map. Системата се използва широко в Украйна за откриване на входящи дронове, включително ирански шахеди, и за координиране на контраатаки с дронове-прехващачи.

Базата "Принц Султан" се намира на около 640 км от Иран и е подложена на многократни атаки от началото на войната. Анализатори смятат, че използването на украинска технология подчертава слабости в американската противовъздушна и противоракетна отбрана.

"Има дългогодишни пропуски в покритието на американската противоракетна отбрана по целия свят", каза Тимъти Уолтън от Hudson Institute. "Това е добре разбрано. Въпреки това, не е било разгледано."

Развитието идва месец след като президентът Доналд Тръмп публично отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за помощ срещу ирански дронове. "Не се нуждаем от тяхната помощ в защитата от дронове", заяви Тръмп пред Fox News на 6 март.

Миналия месец звеното на Пентагона за борба с дронове обяви, че е отпуснало 350 млн. долара за укрепване на защитата в подкрепа на операция "Епична ярост". Според говорител на звеното се предоставят нови сензори, камери и прехващачи.

Според източници Sky Map е основна украинска платформа, която обединява данни от радари и сензори за ранно предупреждение. Компанията Sky Fortress е създадена през 2022 г. от инженери, свързани с украинската армия, и е разположила над 10 000 акустични сензора в страната.

В базата се използват и американски прехващачи Merops и Coyote. При тест по-рано този месец дрон Merops загубил контрол и се разбил в тоалетна на базата, казаха двама източници.

При атака на 27 март е бил унищожен самолет AWACS E-3, а при друг удар са повредени няколко самолета-цистерни KC-135.