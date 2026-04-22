Украински боен опит! Пентагонът разполага нова система за борба с дронове в база в Саудитска Арабия
  Тема: Украйна

22 Април, 2026 19:35 1 831 45

Розполагането на системата, за което досега не е съобщавано публично, показва напредъка на Украйна в технологиите за дронове и противодействие на безпилотни апарати, развити по време на четиригодишната война с Русия

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

САЩ са внедрили украинската система за командване и контрол "Sky Map" в ключовата военновъздушна база "Принц Султан" в Саудитска Арабия след серия атаки с дронове и ракети, предава "Ройтерс".

Разполагането на системата, за което досега не е съобщавано публично, показва напредъка на Украйна в технологиите за дронове и противодействие на безпилотни апарати, развити по време на четиригодишната война с Русия.

През последните седмици украински военни са пристигнали в базата, за да обучават американски военнослужещи за работа със Sky Map. Системата се използва широко в Украйна за откриване на входящи дронове, включително ирански шахеди, и за координиране на контраатаки с дронове-прехващачи.

Базата "Принц Султан" се намира на около 640 км от Иран и е подложена на многократни атаки от началото на войната. Анализатори смятат, че използването на украинска технология подчертава слабости в американската противовъздушна и противоракетна отбрана.

"Има дългогодишни пропуски в покритието на американската противоракетна отбрана по целия свят", каза Тимъти Уолтън от Hudson Institute. "Това е добре разбрано. Въпреки това, не е било разгледано."

Развитието идва месец след като президентът Доналд Тръмп публично отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за помощ срещу ирански дронове. "Не се нуждаем от тяхната помощ в защитата от дронове", заяви Тръмп пред Fox News на 6 март.

Миналия месец звеното на Пентагона за борба с дронове обяви, че е отпуснало 350 млн. долара за укрепване на защитата в подкрепа на операция "Епична ярост". Според говорител на звеното се предоставят нови сензори, камери и прехващачи.

Според източници Sky Map е основна украинска платформа, която обединява данни от радари и сензори за ранно предупреждение. Компанията Sky Fortress е създадена през 2022 г. от инженери, свързани с украинската армия, и е разположила над 10 000 акустични сензора в страната.

В базата се използват и американски прехващачи Merops и Coyote. При тест по-рано този месец дрон Merops загубил контрол и се разбил в тоалетна на базата, казаха двама източници.

При атака на 27 март е бил унищожен самолет AWACS E-3, а при друг удар са повредени няколко самолета-цистерни KC-135.


Саудитска Арабия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост№4442

    20 11 Отговор
    Тая бутилка от фанта ще сяда на нея ли

    Коментиран от #2, #8, #41

    19:37 22.04.2026

  • 2 Мдааа

    25 12 Отговор

    До коментар #1 от "Гост№4442":

    Украинска технология.😂😂😂
    Иновация.🤣🤣🤣🤣

    19:40 22.04.2026

  • 3 Шопо

    20 4 Отговор
    С помощ от Украйна Тръмп може да победи Иран

    Коментиран от #23

    19:40 22.04.2026

  • 4 Атина Палада

    14 26 Отговор
    Братята украинци разказаха играта на азиатския агресор!

    19:41 22.04.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    13 23 Отговор
    От Русия сила, стана Украйна Сила !!!
    За рушняците остана да си бръшат цифките.
    Колкото е по-голам шкафа, толкоз по-тежко пада ☝️

    19:42 22.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ком

    11 23 Отговор
    „Туапсе вече го няма“: съобщения за екологична катастрофа в русия

    💥 Руснаци съобщават за мащабна екологична катастрофа в Туапсе, сравнявайки ситуацията с Хирошима и Чернобил.

    🌫️ В града вали „нефтен дъжд“, а смогът от гигантския пожар вече е достигнал Сочи, Армавир и Ставропол. Еколози предупреждават, че Краснодар може да е следващият засегнат град.

    📹 Жителка на русия публикува видео, в което призовава за „човечност“:
    „Ние сме просто обикновени хора, които страдат също като вас. Това, което ни отличава, е само, че може би на вас са ви промили мозъците. Хора, бъдете човечни.“

    Разрушителните последици от войната все по-често се връщат към държавата агресор.

    Това ще се случи и в центъра на Москва
    Путйо фашиста да се крие по-дълбоко в бункера. Само това мога да кажа.

    Коментиран от #12, #13, #22, #30

    19:44 22.04.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "Гост№4442":

    Спроси генерал Иванов, Гудков, Москалик, Кирилов и много още ☝️

    Коментиран от #15

    19:47 22.04.2026

  • 9 Леле-леле 😃

    20 6 Отговор
    Става ясно от статията , че организаторите на Майданския преврат и спонсори на киевския режим са по-тъпи и от украинските терористи !?

    19:48 22.04.2026

  • 10 Отреазвяващ

    19 6 Отговор
    -20 украински специалисти,ударени небостъргачи.Колко още да изброявам от ,,успехите" на Украинските е специалист?

    19:49 22.04.2026

  • 11 след дъжд качулка

    20 4 Отговор
    Остана ли нещо от тая база? В Окропия най-успешно прихващат и свалят дроновете с ресторанти, хотели и детски площадки. Особено ако са пълни със западни туристи. Така че пентагона да залага на такива прехващачи.

    19:50 22.04.2026

  • 12 Краснодар Божидаров, еколог

    11 14 Отговор

    До коментар #7 от "Ком":

    "...вали „нефтен дъжд“, а смогът от гигантския пожар вече е достигнал Сочи, Армавир и Ставропол..."

    Няма нещо което руснака да не е докопал и ocвинил.
    Няма....☝️

    19:50 22.04.2026

  • 13 еми не

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ком":

    Тва на коя игра се случва?

    19:51 22.04.2026

  • 14 си дзън

    6 10 Отговор
    Днес нямаше сведения за думната руска рафинерия. Жалко.

    Коментиран от #17

    19:51 22.04.2026

  • 15 А ние мислехме

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    че си дал фира в Туапсе.
    Айде бегай да играеш сантасе с Троцки, t-рол нещастен.

    Коментиран от #20

    19:52 22.04.2026

  • 16 Кобзон

    3 4 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    19:52 22.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 осраински

    16 2 Отговор
    Някои политици, включително канцлерът Мерц, твърдяха, че техните предци са били членове на нацистката партия, уж против волята им и дори без тяхно знание. Това обаче не е вярно, съобщава Die Zeitz. Изданието е стартирало търсачка, която ви позволява да разберете кои роднини са били членове на НСДАП.

    19:54 22.04.2026

  • 19 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 2 Отговор
    Най лошият момент в живота ме научи че трябва да си сложа край на живота след 2 години,само да си стъпя веднъж на крака

    19:54 22.04.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "А ние мислехме":

    "....а ние мислехме..."

    Руснак и мислене са несъвместими неща ☝️
    Пробай пак таваришчь 😁

    19:55 22.04.2026

  • 21 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 1 Отговор
    Саксонската Работа е номер Едно, и ако е само Английска
    Не британска не римска ,само Англосаксонска да е работата

    19:55 22.04.2026

  • 22 си дзън

    7 12 Отговор

    До коментар #7 от "Ком":

    Трябва да се довършат нещата в Туапсе, за да ги оттърват от мъките руснаците.
    Това ги чака и в Ленинград.

    19:55 22.04.2026

  • 23 Град Козлодуй

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    С помощ от Столипиново и Факултета Зеленски може да победи Русия.

    19:56 22.04.2026

  • 24 Пламен

    8 13 Отговор
    Ходил съм в Туапсе . Плаж няма , защото огромни скали се издигат директно от морето .
    Хубаво градче беше , ама заради дивотиите на Путя сега хората страдат .

    Коментиран от #26, #33

    19:57 22.04.2026

  • 25 Украински боен опит!

    14 1 Отговор
    Какво "показва" тая система "в ключовата военновъздушна база "Принц Султан" в Саудитска Арабия", ще разбрем , след като САЩ почнат пак да обстрелват Иран.
    До тогава приемаме тази статия от Ройтерс като послушна журналистическа реклама и хитър ход на Зеленски да поизпразни джобовете и на шейховете.

    20:00 22.04.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор

    До коментар #24 от "Пламен":

    "...заради дивотиите на Путя сега хората страдат..."

    Руснака е руснак когато страда, мъчи, гладува и умира.
    Това племе за това е създадено ☝️
    Бaлcъм ги..

    Коментиран от #28

    20:01 22.04.2026

  • 27 Българин...

    9 0 Отговор
    ЗА ЗДРАВ И БОДЪР ОРГАНИЗЪМ- ПРАКТИКУВАЙТЕ ВСЕКИДНЕВЕН ОНАНИЗЪМ!

    Коментиран от #32, #40

    20:01 22.04.2026

  • 28 Град Козлодуй..

    12 1 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Джендерляка да не се обажда много много!

    20:02 22.04.2026

  • 29 арбалета 🎯

    15 2 Отговор
    Ха-ха ! От толкова технологии и боен опит урките държавата си загубиха ..... !

    20:03 22.04.2026

  • 30 Британските служби

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ком":

    Да се надяваме само, че както винаги до сега, пак Украйна ще отнесе възмездието и за това!

    Коментиран от #35

    20:07 22.04.2026

  • 31 Майор Мишев

    10 3 Отговор
    Абе не знам за осраинският опит ,ама като на майтап досега янките загубиха 48 въздушни машини от които 6 хеликоптера ,2бр Ауакс ,въздушни цистерни ,транспортни самолети и въздушни цистерни и изтребители .Руски водолази извадиха от морето сваленият Ф 35 и тои вече пътува за Русия .Информацията я има на нета и всеки може да я намери .

    20:21 22.04.2026

  • 32 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Българин...":

    Ами аз го практикувам напоследък редовно .че казаха че изграждал характера .а напоследък Десислава напахва на скумрия .а аз съм веган...разбирате за кво иде реч .

    20:24 22.04.2026

  • 33 Иво

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Пламен":

    Пламка ,остави го Туапсе ,ами кажи ,би ли го олигавил за 10€врака братле ,че яко съм напращял ,не се издържааа !

    Коментиран от #34

    20:27 22.04.2026

  • 34 Пламен

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Иво":

    Откажи се .
    Една рашка ми каза , че бибата ти е голяма колкото дъждовен червей .

    20:33 22.04.2026

  • 35 Конгоанските служби

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Британските служби":

    Ами те ударите по руzия са ударите на възмездието, главчо. Не обратното както се опитваш малоумно да го представиш.

    20:36 22.04.2026

  • 36 Янек

    7 3 Отговор
    Ние всички ще живеем по-спокойно, по-добре и по-богато ако няма държава Украйна на картата!

    20:42 22.04.2026

  • 37 Гост

    3 0 Отговор
    Абсолютен нон сенс, ама за
    2 кренвирша, толкоз! Ашколсун!!!

    20:47 22.04.2026

  • 38 УЧУДЕН!

    4 1 Отговор
    Гледайки снимката,си викам това ли им е ,,модерната система"...?!
    Пластмасова бутилка от ,,Кока-Кола",монтирана към корпуса на дрона със ...,,svinski оpа6кi"...😂😝😆😉🤣

    20:54 22.04.2026

  • 39 си пън

    2 1 Отговор
    Нищо ве!
    Важното е,че и днес те...,,думнаха отз@d...!

    20:57 22.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ХЪ ХЪ ЪЪ

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост№4442":

    Ми смятай какви са руските безаналогови оръжия щом украинците с бутилки от фанта ги борят.

    Коментиран от #43

    21:03 22.04.2026

  • 42 Е най после

    2 3 Отговор
    Неволята учи ,нормално е украинците да са по напреднали след като САЩ уклончиво им помагаха.Руснаците използваха ирански дронове,защото Иран помагаше на агресора ,а Путлер омайваше режима за лична изгода.То и сега е така ,лицемерят с Иран защото им е изгодно.В крайна сметка съседните на Иран държави нямат отношение към политиките на режима но имат нужда от отбрана.

    21:05 22.04.2026

  • 43 НАЛИ?!

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    ,,Борят" ги те,пък все...преборени ми ходят...😄!

    21:07 22.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Лили

    1 0 Отговор
    Не знам.Един приятел показа арабската преса,където пише за пълен провал на украинските ,,специалисти" и позорното им изгонване , след като не са спрели нито един ирански дрон.

    05:44 23.04.2026