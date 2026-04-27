Доналд Тръмп не бил прекъсвал контактите си с Путин и Зеленски

27 Април, 2026 08:47 392 5

Не искам да разкривам подробности, но водя преговори с Путин, водя преговори с президента Зеленски, добри преговори, каза Тръмп

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че общува с руския си колега Владимир Путин, както и с украинския Володимир Зеленски, по повод уреждането на конфликта.

"Не искам да разкривам подробности, но водя преговори с Путин, водя преговори с президента Зеленски, добри преговори", каза Тръмп в отговор на въпроса кога за последен път е разговарял с руския президент.

При това той не уточни кога е бил последният разговор с руския лидер.

"Работим по въпроса за отношенията между Русия и Украйна и се надявам, че ще го разрешим", добави американският лидер.

Последният път Путин и Тръмп разговаряха по телефона на 9 март. Помощникът на президента Юрий Ушаков съобщи тогава, че Тръмп се е обадил на Путин, за да "обсъдят редица изключително важни теми, свързани с текущото развитие на международната обстановка".

"Акцентът, естествено, беше поставен върху ситуацията около конфликта с Иран и върху тристранните преговори за уреждане на украинския конфликт, в които участват представители на САЩ", разказа Ушаков, като определи разговора като "делови, откровен и конструктивен"; той продължи около час.

Тръмп определи разговора с руския си колега като "добър". "Що се отнася до Украйна, това беше положителен разговор", каза той. Преди това президентите са разговаряли по телефона в края на декември 2025 г.

Тази седмица Тръмп заяви, че счита за необходимо да разговаря с Путин. "Аз съм на мнение, че трябва да се говори с всички. Не съм от онези, които казват: "О, да не говорим с него". Знаете, има война - да не говорим с него. Харесва ми да говоря с всички", подчерта той.

Със Зеленски американският лидер разговаря по телефона в края на февруари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно

    3 0 Отговор
    Блокадата приключи. Толкоз..

    08:49 27.04.2026

  • 2 дони съчмата

    3 0 Отговор
    всеки ден сънувам различно

    08:55 27.04.2026

  • 3 Тръмпич

    2 0 Отговор
    Звездите ми говорят

    08:58 27.04.2026

  • 4 Бай Ставри

    2 0 Отговор
    Тръмпоч внимавай скоро да не водиш преговори с Али Хаменей

    08:59 27.04.2026

  • 5 Доналд Дък, потомствен паток

    0 0 Отговор
    Адашко, спри се! Звездите ти говорят!

    08:59 27.04.2026