Иран не бърза да преговаря със САЩ: Каква е тактиката

23 Април, 2026 22:01

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • епичен гняв

Техеран се надява, че поради растящите цени на бензина Тръмп ще попадне под толкова силен вътрешнополитически натиск, че ще бъде принуден да направи отстъпки пред Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По всичко личи, че Иран не бърза да преговаря със САЩ за мир. От Техеран дори демонстрират сарказъм по повод едностранно обявеното от Тръмп примирие. Какви сметки си прави режимът в Иран и какво означава тази тактика.

Иранската държавната информационна агенция Ирна рапространи тези дни сатирично видео: в него самотна делегация от САЩ седи на дълга конферентна маса – и чака, но иранците не се появяват. „Ако Иран не преговаря, ще ги бомбардираме“, крещи американският президент Доналд Тръмп в клипа. След това – според надписа 2000 години по-късно – на Тръмп му подават бележка, на която пише „Тръмп, затваряй си устата!“ („Shut up, Trump“). После американският президент обявява, че по молба на Пакистан удължава примирието. А накрая се чува бурен смях зад кадър.

На какво разчита Техеран

Това видео има за цел да покаже за пореден път, че иранците изобщо не бързат да преговарят, пише германската обществена медия АРД. Тя цитира говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи, който пред БиБиСи обвинява САЩ за липсата на мирно споразумение – и по-специално „заради объркващите съобщения, идващи от САЩ, и многото нарушения на примирието“.

Един от спорните въпроси между САЩ и Иран е този за Ормузкия проток. Този важен за световната търговия пролив беше отново затворен от Иран заради американската блокада на ирански пристанища, което Техеран обяви за „тежко нарушение на примирието“. Междувременно цените на петрола продължават да се покачват, посочва АРД.

Техеран иска да изтласка Тръмп в отбрана

Експертът по Иран Бауке Бауман от германската фондация „Хайнрих Бьол“ казва: Техеран печели време. Неговата стратегия е да се повиши цената за целия свят. „И, за съжаление, той успява да постигне това учудващо добре чрез затварянето на Ормузкия проток“, казва Бауман пред АРД.

Техеран се надява, че поради растящите цени на бензина Тръмп ще попадне под толкова силен вътрешнополитически натиск, че ще бъде принуден да направи отстъпки пред Иран. Но и Техеран няма да може да издържи американската блокада дългосрочно, смята Бауман. Защото икономиката на страната беше в лошо състояние още преди войната, а разрушенията от въздушните удари на САЩ и Израел са гигантски

Ако все пак в следващите дни се стигне до преговори в пакистанската столица Исламабад, не е ясно с кого всъщност ще преговарят американците. Във властовия апарат на Иран се извършиха големи промени, а за външните наблюдатели той до голяма степен си остава нещо като „черна кутия“. Макар да има силни на деня, като председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, те не могат да се държат като диктатори и трябва да съгласуват действията си с военните и Революционната гвардия. Бауман не изключва обаче и възможността това да е само тактика за заемане на по-добра изходна позиция. Ако се стигне до преговори, Техеран би могъл да обясни, че вътрешнополитическите обстоятелства не му позволяват да прави повече отстъпки, посочва експертът по Иран.

Много спорни въпроси, много възможности

Сред спорните въпроси са Ормузкият проток, както и ядрената и ракетна програми на Техеран. Ако се стигне до преговори и споразумение, вероятно и двете страни ще трябва да направят отстъпки.

Например, Иран би могъл да се откаже временно да обогатява уран, а САЩ биха могли да му признаят принципното право да извършва обогатяване. Също така могат да се разберат за ограничаване на обсега на ракетите, ако програмата не бъде изцяло прекратена. Или пък да бъде отворен Ормузкият проток, ако на Техеран му бъде призната някаква роля в администрирането на този воден път, посочва АРД.

Големите губещи са хората в Иран

Не е ясно дали двете страни ще се съгласят на такива компромиси. Ясно е обаче едно: в тази война губещите са хората в Иран. Репресиите се засилват, почти всеки ден се изпълняват смъртни присъди, интернет продължава да е блокиран.

„В този смисъл обикновените хора вече са големите губещи. Но те ще се окажат още по-големи губещи, ако се постигне евентуална сделка, която да облекчи санкциите срещу иранския режим или дори го легитимира. Защото техните интереси остават на заден план и, за съжаление, в момента те почти не намират място в дебата“, посочва още Бауке Бауман пред обществената АРД.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    21 2 Отговор
    И за какво да бърза Иран - прибира такси, произвежда дронове и ракети, обогатява уран
    и гледа сеира на дедо Дончо.

    22:08 23.04.2026

  • 2 авантгард

    20 3 Отговор
    сащ нищо не печелят, а имат огромни загуби на оръжия и пари по логистика, това пак данъкоплатеца го дава, като прибавим повишение на гориво и цени, не ще свалят ами ще го линчуват с право.

    22:12 23.04.2026

  • 3 Дзак

    13 3 Отговор
    Цената на противопоставянето расте. САЩ обаче отговорят за огромен дълг. Всеки спад в Световната икономика, свива възможностите за изплащане.

    Коментиран от #10

    22:13 23.04.2026

  • 4 Ами

    11 2 Отговор
    За какво да бърза Иран ... Да бърза Тръмп.
    Остава му седмица за да поиска от Конгреса
    продължаване на военните действия срещу Иран.
    След това си обира крушите :)

    22:19 23.04.2026

  • 6 Ала Бала

    7 2 Отговор
    Между това какво зеле мисли и какво Иран мисли има голяма разлика.

    22:20 23.04.2026

  • 7 Свети Кибик-Юродив

    3 8 Отговор
    "Хумореските" в този стил са ги въртяли много диктаторски режими през годините- включително тези на Милошевич, Садам, Кадафи и други подобни. Крайният резултат обаче, въобще не е весел за подобни "шегаджии". Войната срещу Иран не е приключила и цените на нефта са най-малкият проблем. Да не говорим, че Израел има решаващият глас.

    22:20 23.04.2026

  • 8 паси идиота с трабанта

    20 4 Отговор
    "Големите губещи са хората в Иран" Не е ясно дали двете страни ще се съгласят на такива компромиси. Ясно е обаче едно: в тази война губещите са хората в Иран. ""
    Как са се трогнали тези престъпни колонизаторски св..не . Повече от 54 години Иран е под санкции когато хиляди деца ,както и болни , възрастни умряха поради това ,че въвеdenite санкции не позволяват Иран да купува лекарства . ? Не за друго даже лекарствата са забранени ? Защо не споменавате това долни , лицемерни колонизаторски престъпни св..не облечени в скъпи костюми за да прикриете престъпленията които сте извършили от 1492 година насам . Грабите планетата и бяха убити милиони а природните им богатства разграбени и това продължава до ден днешен защото никога не бяха наказани и тая ненаказаност им дава право да мислят ,че Светът е техен и те имат право на всичко .

    22:20 23.04.2026

  • 10 1111

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    А откъдЯ-накъдЯ сащисаните следва да си изплащат дълга. си! Слабите държави - следва да плащат дълга си. Но хвгемонът- НЕ.
    Кое не е ясно?

    22:27 23.04.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    Чалмите чекат 5.05,коги Долен Тъп след два месеци самоинициетива че требе вече по констетуция да иска разрешение од конгреса да продължи СВОто! Внетен ли сме?

    22:30 23.04.2026

  • 12 Гориил

    5 1 Отговор
    Кремъл поддържа постоянен контакт с Техеран (уж в проамерикански дух). Но в действителност никой не знае какви теми обсъждат помощниците и съветниците на лидерите на двете страни.Това със сигурност поражда подозрения и съмнения във Вашингтон и Брюксел. Но реалполитиката е безмилостна, а ресурсите ви са значително изчерпани и, както виждаме, ограничени.

    22:33 23.04.2026

  • 13 мислещ

    2 6 Отговор
    Тактиката на иранската военна хунта е елементарна - рекет. Рекетират света и светът само се вайка, а не взема решителни мерки.

    Коментиран от #15, #16

    22:39 23.04.2026

  • 14 Пич

    3 1 Отговор
    Радвам се, че сте станали разбирачи! Но ми беше много забавно, когато ви казах колко дни му остават на Тръмп, а вие бяхте - Ъъъъ....

    22:41 23.04.2026

  • 15 Петричката леля

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "мислещ":

    Правилно мислиш!

    22:42 23.04.2026

  • 16 Гориил

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "мислещ":

    Тактиките се диктуват от приятели и партньори.

    22:44 23.04.2026

  • 17 нннн

    3 1 Отговор
    Преговори? И после Тръмп да каже ПАК: Тия, с които преговаряхме, са вече мъртви ...

    23:12 23.04.2026

  • 18 Мдаа

    4 1 Отговор
    С терористи като САЩ никой вече не иска да преговаря, този филм свърши!
    Освен това, никой вече не брои САЩ за някаква световна сила, защото се видя ясно, че не е.
    Иранците си печелят, керваните си вървят , а рижият клоун си скубе косите от безпомощност и яд.

    23:15 23.04.2026

  • 19 Завърнал се

    2 1 Отговор
    4г. Путин не може да вземе един Донбас, Тръмп пък един проток не може да отвори с най мощната армия на света. Иначе на приказки голям го вадят.

    23:34 23.04.2026

  • 20 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Аятоласите не са ми любимици, но е факт че го могат.
    И не мога да не им симпатизирам в момента.

    23:52 23.04.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    САЩ и Израел са сащисани. Не знаят , кво да правят. Мосад им каза, убивате аятолаха и хората излизат на улицата и сменят режима. Само , че ядец. Не се получи и си хапят задните части и са в паника. Светът настръхна. Цената на горивата хвърчат. Цял свят псува. Паника на финансите борси. Не знам. Едва ли някой знае, кво да очакваме.

    00:06 24.04.2026