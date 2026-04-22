За присвояване на 1 милиард долара! Молдовският олигарх Владимир Плахотнюк беше осъден на 19 години затвор

22 Април, 2026 21:35 2 603 21

  • молдова-
  • владимир плахотнюк-
  • мая санду-
  • приднестровие

Плахотнюк избяга от страната през 2019 г., след като неговата Демократическа партия загуби изборите от опозиционна коалиция, включваща Партията на действието и солидарността на настоящата президентка Мая Санду

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Молдовският олигарх и бивш влиятелен политик Владимир Плахотнюк беше осъден днес на 19 години затвор по дело за измама, свързано с присвояване на 1 милиард долара от банковия сектор на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Плахотнюк, който не беше в съдебната зала в столицата Кишинев, вече отрече да е извършил престъпление. Той твърди, че е невинен, като описва процеса срещу него като политическо отмъщение.

Защитата на Плахотнюк определи присъдата като незаконна и заяви, че процедурата е била прибързана. Решението може да бъде обжалвано в рамките на следващите 15 дни.

От 2016 до 2019 г. Плахотнюк беше лидер на Демократическата партия на Молдова - част от управляващата коалиция по това време, като изпълняваше длъжността на заместник-председател на парламента. Докато беше на поста, той упражняваше голямо влияние върху полицията и съдебната система.

Шестдесетгодишният Плахотнюк, считан за един от най-богатите хора в Молдова, отдавна е сред главните заподозрени по делото, свързано с присвояването на 1 милиард долара от три от най-големите молдовски банки в периода 2014–2015 г., припомня Ройтерс.

При скандала, известен на местно ниво като "кражбата на века", сума, възлизаща на 12% от БВП на Молдова по това време, беше източена в чужбина чрез съмнителни заеми, размяна на активи и сделки с акционери, посочва Ройтерс.

Плахотнюк беше обвинен, че лично е присвоил 39 млн. долара и 3,5 млн. евро от трите банки. Прокуратурата заяви, че разполага с данни за това, че Плахотнюк е използвал средствата, отклонени от банките, за лична облага – закупуването на самолет "Ембраер Легаси 650", придобиването на недвижими имоти, заплащането на правни, медицински и туристически услуги, както и за търговски инвестиции.

Случаят продължава да оказва влияние върху политиката в Молдова повече от десетилетие след събитията, обръща внимание Ройтерс.

Плахотнюк избяга от страната през 2019 г., след като неговата Демократическа партия загуби изборите от опозиционна коалиция, включваща Партията на действието и солидарността (ПДС) на настоящата президентка Мая Санду. Той беше обвинен в участие в измамата през 2020 г. и арестуван на летището в гръцката столица Атина през юли миналата година, на борда на самолет за Дубай (ОАЕ).

Гръцката полиция заяви, че от 2023 г. Плахотнюк е живял в 22 държави, сменяйки редовно местожителството си, за да избегне ареста. Той беше екстрадиран в Молдова през септември миналата година и оттогава е в предварителния арест.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да Не

    31 1 Отговор
    Аматьор, Боко и Прасчо са висш пилотаж!!!

    21:39 22.04.2026

  • 2 Сатана Z

    10 11 Отговор
    Те това е честен съд.Съди наред без доказателства щото прокуратурата казАла ,че има такива.Който ме дели с Урсулите го чака честен процес дори и в Молдова

    21:39 22.04.2026

  • 3 Мая На Сандо

    18 1 Отговор
    Най умната са избрали! Лика прилика с румънския шматарок!

    21:40 22.04.2026

  • 4 анонимен

    20 0 Отговор
    Дали това някога ще стане с ББ и ДП.

    21:44 22.04.2026

  • 5 в чужбина не се шегуват с далавераджиите

    21 3 Отговор
    а тук ги преизбират стадата

    21:46 22.04.2026

  • 6 Рюрик, варяг

    1 12 Отговор
    От Рюрик до Пла-пла-плахотнюк, это Рассия.
    Один ме порази за недоразумението, което създадох.
    Оставих име на благороден рицар за да се стигне до Плахотнюк. Гадно таваришчи, гадно !!! И езика ви един такъв.......единствен ☝️😁

    21:47 22.04.2026

  • 7 Сталин

    23 1 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    21:50 22.04.2026

  • 8 Яшар

    18 2 Отговор
    В очакване сме г-н Радев , г-н Демерджиев ...да видим и бг политик живеещ в кочина и друг в зайчарник ...золума е голям към народа на България

    21:51 22.04.2026

  • 9 Сталин

    24 0 Отговор
    Молдовската мамалига да дойде на стаж при Тиквата да му обясни как се пълнят шкафчета с пачки и кюлчета безнаказано

    21:52 22.04.2026

  • 10 Даниел Немитов

    9 17 Отговор
    А у нас Кеш Боташев ще става премиер!?! Всеки народ си заслужава съдбата!

    Коментиран от #14

    21:53 22.04.2026

  • 11 Истината

    3 11 Отговор
    А в България ППДБ, БСП, ИТН и Радев по поръчка закриха специализираното правосъдие и унищожиха 800 дела срещу организирани престъпни групи и олигарси. Същите със силови методи и атентати сменят главни прокурори като носни кърпички и системно злоупотребяват с пропагандното клише "съдебна реформа". Тези негодници не само, че не правят никаква реформа, а по тяхна вина много мафиоти и олигарси избегнаха правосъдието и си живуркат с нашите пари. Така че протестите не трябва да са срещу Сарафов или който и да било от съдебната власт, а трябва да са срещу политиците в защита на съдебната власт.

    21:58 22.04.2026

  • 12 Боко праните гащи

    13 1 Отговор
    1 милиард.... смеееех. Тука тва са ни пари за семки

    21:59 22.04.2026

  • 13 тиквенсониада

    13 0 Отговор
    А тук нашите герои Бойко и Делян кога ???

    22:08 22.04.2026

  • 14 Тото 1 и Тото 2

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Даниел Немитов":

    Щом си търпял Бойко и Шишко толкоз време....значи си ги заслужаваш ли ?

    22:09 22.04.2026

  • 15 Здрасти

    8 1 Отговор
    Че то голяма далавера било това. Пада му се близо 53 000 000 на година. Тоест за кражбата на 53 милиона му дават 1 година затвор. Ако е на 20, на 39 години като излезе ще е милиардер. А той в случая е осигурил децата си, внуците и поне техните деца. А, кажете, че не е далавера

    Коментиран от #18

    22:11 22.04.2026

  • 16 Новичок

    3 0 Отговор
    Как ще ги стигнем Молдовците ???

    23:05 22.04.2026

  • 17 112

    3 0 Отговор
    Тоя пасти да яде Боко и Шиши колко милярда задигнаха и никой нищо не може да им направи ,защото си имат завладяната държава .

    23:41 22.04.2026

  • 18 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    Хаха, и аз я направих тази сметка, особено като се има предвид, че не пише да са го задължили да върне парите!

    23:41 22.04.2026

  • 19 Хммм

    0 0 Отговор
    Добре се е изучил от братушките !

    00:59 23.04.2026

  • 20 БОКО И ШИШИ

    0 0 Отговор
    ОТКРАДОХА САМО ОТ КТБ 20 МИЛИАРДА И НЯМА КОЙ ДА ГИ ЗАГРОБИ !

    04:02 23.04.2026

  • 21 ТИКВАТА Е ОБРАЛ 500 МИЛИАРДА ЕВРО ......

    0 0 Отговор
    И НИЩОООООООООООООООО !

    04:07 23.04.2026