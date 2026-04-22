За присвояване на 1 милиард долара! Молдовският олигарх Владимир Плахотнюк беше осъден на 19 години затвор

Молдовският олигарх и бивш влиятелен политик Владимир Плахотнюк беше осъден днес на 19 години затвор по дело за измама, свързано с присвояване на 1 милиард долара от банковия сектор на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Плахотнюк, който не беше в съдебната зала в столицата Кишинев, вече отрече да е извършил престъпление. Той твърди, че е невинен, като описва процеса срещу него като политическо отмъщение.
Защитата на Плахотнюк определи присъдата като незаконна и заяви, че процедурата е била прибързана. Решението може да бъде обжалвано в рамките на следващите 15 дни.
От 2016 до 2019 г. Плахотнюк беше лидер на Демократическата партия на Молдова - част от управляващата коалиция по това време, като изпълняваше длъжността на заместник-председател на парламента. Докато беше на поста, той упражняваше голямо влияние върху полицията и съдебната система.
Шестдесетгодишният Плахотнюк, считан за един от най-богатите хора в Молдова, отдавна е сред главните заподозрени по делото, свързано с присвояването на 1 милиард долара от три от най-големите молдовски банки в периода 2014–2015 г., припомня Ройтерс.
При скандала, известен на местно ниво като "кражбата на века", сума, възлизаща на 12% от БВП на Молдова по това време, беше източена в чужбина чрез съмнителни заеми, размяна на активи и сделки с акционери, посочва Ройтерс.
Плахотнюк беше обвинен, че лично е присвоил 39 млн. долара и 3,5 млн. евро от трите банки. Прокуратурата заяви, че разполага с данни за това, че Плахотнюк е използвал средствата, отклонени от банките, за лична облага – закупуването на самолет "Ембраер Легаси 650", придобиването на недвижими имоти, заплащането на правни, медицински и туристически услуги, както и за търговски инвестиции.
Случаят продължава да оказва влияние върху политиката в Молдова повече от десетилетие след събитията, обръща внимание Ройтерс.
Плахотнюк избяга от страната през 2019 г., след като неговата Демократическа партия загуби изборите от опозиционна коалиция, включваща Партията на действието и солидарността (ПДС) на настоящата президентка Мая Санду. Той беше обвинен в участие в измамата през 2020 г. и арестуван на летището в гръцката столица Атина през юли миналата година, на борда на самолет за Дубай (ОАЕ).
Гръцката полиция заяви, че от 2023 г. Плахотнюк е живял в 22 държави, сменяйки редовно местожителството си, за да избегне ареста. Той беше екстрадиран в Молдова през септември миналата година и оттогава е в предварителния арест.
5 в чужбина не се шегуват с далавераджиите
21:46 22.04.2026
6 Рюрик, варяг
Один ме порази за недоразумението, което създадох.
Оставих име на благороден рицар за да се стигне до Плахотнюк. Гадно таваришчи, гадно !!! И езика ви един такъв.......единствен ☝️😁
21:47 22.04.2026
10 Даниел Немитов
Коментиран от #14
21:53 22.04.2026
До коментар #10 от "Даниел Немитов":Щом си търпял Бойко и Шишко толкоз време....значи си ги заслужаваш ли ?
Коментиран от #18
18 6135
До коментар #15 от "Здрасти":Хаха, и аз я направих тази сметка, особено като се има предвид, че не пише да са го задължили да върне парите!
