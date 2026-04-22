За присвояване на 1 милиард долара! Молдовският олигарх Владимир Плахотнюк беше осъден на 19 години затвор

Молдовският олигарх и бивш влиятелен политик Владимир Плахотнюк беше осъден днес на 19 години затвор по дело за измама, свързано с присвояване на 1 милиард долара от банковия сектор на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Плахотнюк, който не беше в съдебната зала в столицата Кишинев, вече отрече да е извършил престъпление. Той твърди, че е невинен, като описва процеса срещу него като политическо отмъщение.

Защитата на Плахотнюк определи присъдата като незаконна и заяви, че процедурата е била прибързана. Решението може да бъде обжалвано в рамките на следващите 15 дни.

От 2016 до 2019 г. Плахотнюк беше лидер на Демократическата партия на Молдова - част от управляващата коалиция по това време, като изпълняваше длъжността на заместник-председател на парламента. Докато беше на поста, той упражняваше голямо влияние върху полицията и съдебната система.

Шестдесетгодишният Плахотнюк, считан за един от най-богатите хора в Молдова, отдавна е сред главните заподозрени по делото, свързано с присвояването на 1 милиард долара от три от най-големите молдовски банки в периода 2014–2015 г., припомня Ройтерс.

При скандала, известен на местно ниво като "кражбата на века", сума, възлизаща на 12% от БВП на Молдова по това време, беше източена в чужбина чрез съмнителни заеми, размяна на активи и сделки с акционери, посочва Ройтерс.

Плахотнюк беше обвинен, че лично е присвоил 39 млн. долара и 3,5 млн. евро от трите банки. Прокуратурата заяви, че разполага с данни за това, че Плахотнюк е използвал средствата, отклонени от банките, за лична облага – закупуването на самолет "Ембраер Легаси 650", придобиването на недвижими имоти, заплащането на правни, медицински и туристически услуги, както и за търговски инвестиции.

Случаят продължава да оказва влияние върху политиката в Молдова повече от десетилетие след събитията, обръща внимание Ройтерс.

Плахотнюк избяга от страната през 2019 г., след като неговата Демократическа партия загуби изборите от опозиционна коалиция, включваща Партията на действието и солидарността (ПДС) на настоящата президентка Мая Санду. Той беше обвинен в участие в измамата през 2020 г. и арестуван на летището в гръцката столица Атина през юли миналата година, на борда на самолет за Дубай (ОАЕ).

Гръцката полиция заяви, че от 2023 г. Плахотнюк е живял в 22 държави, сменяйки редовно местожителството си, за да избегне ареста. Той беше екстрадиран в Молдова през септември миналата година и оттогава е в предварителния арест.