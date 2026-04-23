След 38 години: САЩ отново обстреляха чужд кораб от палубно оръдие

23 Април, 2026 06:32, обновена 23 Април, 2026 06:39

Това е станало от борда на USS Spruance при залавянето на товарния кораб Touska

След 38 години: САЩ отново обстреляха чужд кораб от палубно оръдие - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стрелбата от палубно оръдие от USS Spruance по товарен кораб край бреговете на Иран е първият подобен слечай за ВМС на САЩ от 38 години насам, съобщи The ​​War Zone.

„Последното използване на палубно оръдие от военноморски кораб срещу друг кораб се е случило по време на операция „Богомолка“, каза неназован служител от ВМС на САЩ пред портала.

Операция „Богомолка“ е проведена от американските военни на 18 април 1988 г. в Персийския залив в отговор на потъването на американска фрегата, натъкнала се на иранска мина.

В резултат на военните действия Съединените щати унищожават две ирански нефтени платформи, фрегата и лодка. По това време операция „Богомолка“ е най-голямото военноморско сражение за САЩ след Втората световна война.

На 19 април Централното командване на САЩ съобщава за залавянето на товарния кораб Touska, който се е насочвал към иранското пристанище Бандар Абас. Според тях Spruance е изстрелял няколко снаряда от 127-милиметрово оръдие Mark 45 в машинното отделение на кораба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дзак

    38 7 Отговор
    Големи яйца!

    06:41 23.04.2026

  • 2 Шопо

    78 16 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват американци навсякъде по света

    Коментиран от #4, #7, #18

    06:42 23.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    25 12 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Дреме им на Шиитите.

    Коментиран от #8

    06:46 23.04.2026

  • 5 Анонимен

    28 2 Отговор
    Сам се хвали!

    06:51 23.04.2026

  • 6 милен к@неф

    9 8 Отговор
    еххх и мен да ме обстреля едно оръдие

    Коментиран от #16

    07:00 23.04.2026

  • 7 сръбоман

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    шийййт

    07:00 23.04.2026

  • 8 Шопо

    26 6 Отговор

    До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    За Шиитите Аятолаха е като Папата за Католиците.

    Коментиран от #15, #27, #34

    07:28 23.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Реалист

    39 8 Отговор
    Токова им е налягането на краварите за товарен кораб с 10 души цивилен екипаж.

    07:31 23.04.2026

  • 11 Д-р Ментал

    43 9 Отговор
    САЩ затвърди имиджът на нарушаващ международния ред терорист номер две след Израел

    Коментиран от #24

    07:32 23.04.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    40 7 Отговор
    Големи "герои" са краварите, стрелят по товарен кораб...

    Коментиран от #14

    07:40 23.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 както и

    44 7 Отговор

    До коментар #12 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    рибарски лодки, които са породили в чувствителните им души някакви подозрения. Краварите воюват най-успешно по въздух - минат с бомбардировачите над някоя държава, за която знаят, че няма ефективна ПВО, направят една килимна бомбардировка, избият голяма част от местното население и после отиват да плячкосват. Е.врейските им побратими пък много обичат да убиват по особено мъчителен начин почти умрели от глад от хора, особено малки деца. Тези двама гамени върнаха човечеството в праисторическите времена, сякаш цивилизацията все още не е достигнала до тях.

    07:48 23.04.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Колко ли католици биха умрели заради папата.

    07:56 23.04.2026

  • 16 Тольо Цайса с Брадъта

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "милен к@неф":

    И аз за такова си мечтая .

    08:00 23.04.2026

  • 17 свидетел

    24 5 Отговор
    Сащ никога не са крили пиратското си лице !

    08:00 23.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    16 11 Отговор
    Най хубавото е че руски водолази успяха да извадят от дъното на крайбрежието на Персийския залив сваленият Ф 35 ,който вече пътува за Русия .

    08:02 23.04.2026

  • 20 Някой

    16 2 Отговор
    Пирати грабещи тук петрол. Май едните бяха за Сингапур отиващи.

    08:03 23.04.2026

  • 21 Пирати, терористи

    21 3 Отговор
    Каквото кажеш за Американската политика все е верно!

    08:05 23.04.2026

  • 22 Гост

    14 7 Отговор
    Нормално, свършиха ракетите! Скоро ще почнат и с прашки да стрелят!

    Коментиран от #29

    08:14 23.04.2026

  • 23 Артилерист

    20 4 Отговор
    Пропагандата за "великите" американски военни примери е обичайна тук, но аз четох книжката "Двадесет разказа от зоната на войната" на старши журналиста от ББС Джон Симпсън. В нея авторът посочва потресаващи примери на "приятелски огън". Сигурно ще ме изтрият, но ще опитам...
    Американските войници са били стресирани от вероятни изненадващи иракски нападения и стреляли по всеки разлюлян от вятъра храст. В един от разказите Симпсън описва атака от американски изтребител по колона камиони на Червения кръст, превозващи ранени американски войници. Журналистът и екипа му били в колоната. След първия заход на изтребителя колоната била ударена и Джон лично е крещял на свърцзочника да каже на своите, че колоната е с техни хора, но нямало резултат и развилнелия се изтребител повторно ги атакувал, при което загинал и неговия иракски преводач...

    08:15 23.04.2026

  • 24 Факти

    7 14 Отговор

    До коментар #11 от "Д-р Ментал":

    САЩ затвърдиха имиджа си на световен хегемон. Правят каквото си искат и никой не може да им каже копче. Това е резултат от демокрацията в комбинация с огромни ресурси. Така изградиха най-мощната икономика и армия в човешката история.

    Коментиран от #25, #31, #37, #44

    08:21 23.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 7 Отговор
    С тва оръдие САЩ явно са бъзикат с Аятоласите.

    08:28 23.04.2026

  • 27 Aлфа Вълкът

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Значи на 99% им през оная работа.

    08:29 23.04.2026

  • 28 Ъперкът

    17 3 Отговор
    Империята на злото обстрелва за забавление. Мантрата, че го правят за да наложат демокрация е разбита на пух и прах. Сами си го признаха алчните…

    Коментиран от #30

    08:29 23.04.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Сигурно и по Путин стрелят с прашки...САЩ де

    08:29 23.04.2026

  • 30 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ъперкът":

    Давайте урана и ви оставям намира.

    08:34 23.04.2026

  • 31 Чуй Куме

    11 3 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Нещата доста се промениха и вече не са хегемон и световен полицай/ терорист/. Това което изградиха със сила, терор, и убийства е кула от карти която Китай, Северна Корея и Русия ще бутнат за часове. Никой дори няма да се опита да ги спре ако америте продължават терора по света. Спечелиха си много врагове, които ще гледат пламъците с удоволствие.

    Коментиран от #40

    08:37 23.04.2026

  • 32 Кимчю

    5 4 Отговор
    И аз искам да съм като Тръмп,ще нападна Монголия,три дня и всьо

    08:40 23.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Нищо вярно няма в твоето писание!

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    ...За Шиитите Аятолаха е като Папата за Католиците. ..

    Папата е един з 1, 5 млрд. католици по света.
    Аятолахът важи само в Иран. За около 80 млн. ирански шиити.
    За около 10 млн. ирански граждани Аятолахът на означава нищо, понеже са от други вероизповедния.
    А шиитите в другите арабски държави си имат техни собствени духовници.

    Така например върховният духовен водач на шиитите в Ирак е Великият аятолах Али ал Систани.

    Шиитската общност в Турция е по-разнородна, но фигурата, която се признава за духовен водач на турските шиити (конкретно на тези от джафаритската школа), е Селахатин Йозгюндюз.

    Замисляте ли се поне малко, като пишете глупости!

    08:48 23.04.2026

  • 35 Коко

    15 6 Отговор
    Ето това е "най-силната "армия в света - воюва с тъговски кораби, рибарски лодки и гумени патета за вана!
    Обаче важното е , че побеждава тези гадни и страшни врагове!
    Само за патетата ми е жал!

    Коментиран от #39, #46

    08:51 23.04.2026

  • 36 Иранците в отговор

    4 3 Отговор
    са прибрали два танкера от съюзниците на САЩ натоварени за Израел, като са обстреляли трети кораб, който не се е подчинил.
    Вероятно ще ги върнат след като САЩ върнат техните и платят разноските по ремонта на този от статията!

    Коментиран от #38

    09:00 23.04.2026

  • 37 Това

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    не е съвсем така. Чети историята от създаването на американската държава, натикването на индианците в резерватите, робовладелството, рекетирането на съседите, а впоследствие и други държави по света и тн, и може би ще схванеш откъде идва забогатяването на САЩ, и че не е само от прехвалената им предприемчивост.

    09:08 23.04.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Иранците в отговор":

    И как са имената на тия кораби..
    Кои държави са собственост на корабите, че нещо не са разбра ?

    09:30 23.04.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Коко":

    Който не слушка и не изпълнява разпореждания на най силната армия в света, това го чака.

    09:31 23.04.2026

  • 40 Путин в тих ужас

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чуй Куме":

    СИ не смей са обади, а Кимчо още не разбра кво са случва.

    09:32 23.04.2026

  • 41 Китайска ДЖОНГА

    0 1 Отговор
    И мене ма думкаха с палубно оръдие. Карал съм аятоласи за Китай.

    10:29 23.04.2026

  • 42 Тигърът на седемте морета

    1 0 Отговор
    Пирати😂 на абордаж.

    12:13 23.04.2026

  • 43 Коста

    2 2 Отговор
    САЩ са абсолютни терористи!

    12:40 23.04.2026

  • 44 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    И това е нормално и морално от човешка ценностна система?

    12:42 23.04.2026

  • 45 Казуар

    0 0 Отговор
    Много шиити пишат тука.

    12:55 23.04.2026

  • 46 Рашка в колапс

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Коко":

    Ми така е .
    На Русия флот не и остана и за това .
    Иначе имаха голямо желание да се срещнат с техническото чудо крайцер Москва - ама нъцки
    Он утонул

    16:06 23.04.2026