След 38 години: САЩ отново обстреляха чужд кораб от палубно оръдие

Стрелбата от палубно оръдие от USS Spruance по товарен кораб край бреговете на Иран е първият подобен слечай за ВМС на САЩ от 38 години насам, съобщи The War Zone.
„Последното използване на палубно оръдие от военноморски кораб срещу друг кораб се е случило по време на операция „Богомолка“, каза неназован служител от ВМС на САЩ пред портала.
Операция „Богомолка“ е проведена от американските военни на 18 април 1988 г. в Персийския залив в отговор на потъването на американска фрегата, натъкнала се на иранска мина.
В резултат на военните действия Съединените щати унищожават две ирански нефтени платформи, фрегата и лодка. По това време операция „Богомолка“ е най-голямото военноморско сражение за САЩ след Втората световна война.
На 19 април Централното командване на САЩ съобщава за залавянето на товарния кораб Touska, който се е насочвал към иранското пристанище Бандар Абас. Според тях Spruance е изстрелял няколко снаряда от 127-милиметрово оръдие Mark 45 в машинното отделение на кораба.
1 Дзак
06:41 23.04.2026
2 Шопо
06:42 23.04.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #2 от "Шопо":Дреме им на Шиитите.
06:46 23.04.2026
5 Анонимен
06:51 23.04.2026
6 милен к@неф
07:00 23.04.2026
7 сръбоман
До коментар #2 от "Шопо":шийййт
07:00 23.04.2026
8 Шопо
До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":За Шиитите Аятолаха е като Папата за Католиците.
07:28 23.04.2026
10 Реалист
07:31 23.04.2026
11 Д-р Ментал
07:32 23.04.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:40 23.04.2026
14 както и
До коментар #12 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":рибарски лодки, които са породили в чувствителните им души някакви подозрения. Краварите воюват най-успешно по въздух - минат с бомбардировачите над някоя държава, за която знаят, че няма ефективна ПВО, направят една килимна бомбардировка, избият голяма част от местното население и после отиват да плячкосват. Е.врейските им побратими пък много обичат да убиват по особено мъчителен начин почти умрели от глад от хора, особено малки деца. Тези двама гамени върнаха човечеството в праисторическите времена, сякаш цивилизацията все още не е достигнала до тях.
07:48 23.04.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "Шопо":Колко ли католици биха умрели заради папата.
07:56 23.04.2026
16 Тольо Цайса с Брадъта
До коментар #6 от "милен к@неф":И аз за такова си мечтая .
08:00 23.04.2026
17 свидетел
08:00 23.04.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
08:02 23.04.2026
20 Някой
08:03 23.04.2026
21 Пирати, терористи
08:05 23.04.2026
22 Гост
08:14 23.04.2026
23 Артилерист
Американските войници са били стресирани от вероятни изненадващи иракски нападения и стреляли по всеки разлюлян от вятъра храст. В един от разказите Симпсън описва атака от американски изтребител по колона камиони на Червения кръст, превозващи ранени американски войници. Журналистът и екипа му били в колоната. След първия заход на изтребителя колоната била ударена и Джон лично е крещял на свърцзочника да каже на своите, че колоната е с техни хора, но нямало резултат и развилнелия се изтребител повторно ги атакувал, при което загинал и неговия иракски преводач...
08:15 23.04.2026
24 Факти
До коментар #11 от "Д-р Ментал":САЩ затвърдиха имиджа си на световен хегемон. Правят каквото си искат и никой не може да им каже копче. Това е резултат от демокрацията в комбинация с огромни ресурси. Така изградиха най-мощната икономика и армия в човешката история.
08:21 23.04.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
08:28 23.04.2026
27 Aлфа Вълкът
До коментар #8 от "Шопо":Значи на 99% им през оная работа.
08:29 23.04.2026
28 Ъперкът
08:29 23.04.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Гост":Сигурно и по Путин стрелят с прашки...САЩ де
08:29 23.04.2026
30 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #28 от "Ъперкът":Давайте урана и ви оставям намира.
08:34 23.04.2026
31 Чуй Куме
До коментар #24 от "Факти":Нещата доста се промениха и вече не са хегемон и световен полицай/ терорист/. Това което изградиха със сила, терор, и убийства е кула от карти която Китай, Северна Корея и Русия ще бутнат за часове. Никой дори няма да се опита да ги спре ако америте продължават терора по света. Спечелиха си много врагове, които ще гледат пламъците с удоволствие.
08:37 23.04.2026
32 Кимчю
08:40 23.04.2026
34 Нищо вярно няма в твоето писание!
До коментар #8 от "Шопо":...За Шиитите Аятолаха е като Папата за Католиците. ..
Папата е един з 1, 5 млрд. католици по света.
Аятолахът важи само в Иран. За около 80 млн. ирански шиити.
За около 10 млн. ирански граждани Аятолахът на означава нищо, понеже са от други вероизповедния.
А шиитите в другите арабски държави си имат техни собствени духовници.
Така например върховният духовен водач на шиитите в Ирак е Великият аятолах Али ал Систани.
Шиитската общност в Турция е по-разнородна, но фигурата, която се признава за духовен водач на турските шиити (конкретно на тези от джафаритската школа), е Селахатин Йозгюндюз.
Замисляте ли се поне малко, като пишете глупости!
08:48 23.04.2026
35 Коко
Обаче важното е , че побеждава тези гадни и страшни врагове!
Само за патетата ми е жал!
08:51 23.04.2026
36 Иранците в отговор
Вероятно ще ги върнат след като САЩ върнат техните и платят разноските по ремонта на този от статията!
09:00 23.04.2026
37 Това
До коментар #24 от "Факти":не е съвсем така. Чети историята от създаването на американската държава, натикването на индианците в резерватите, робовладелството, рекетирането на съседите, а впоследствие и други държави по света и тн, и може би ще схванеш откъде идва забогатяването на САЩ, и че не е само от прехвалената им предприемчивост.
09:08 23.04.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "Иранците в отговор":И как са имената на тия кораби..
Кои държави са собственост на корабите, че нещо не са разбра ?
09:30 23.04.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "Коко":Който не слушка и не изпълнява разпореждания на най силната армия в света, това го чака.
09:31 23.04.2026
40 Путин в тих ужас
До коментар #31 от "Чуй Куме":СИ не смей са обади, а Кимчо още не разбра кво са случва.
09:32 23.04.2026
41 Китайска ДЖОНГА
10:29 23.04.2026
42 Тигърът на седемте морета
12:13 23.04.2026
43 Коста
12:40 23.04.2026
44 Коста
До коментар #24 от "Факти":И това е нормално и морално от човешка ценностна система?
12:42 23.04.2026
45 Казуар
12:55 23.04.2026
46 Рашка в колапс
До коментар #35 от "Коко":Ми така е .
На Русия флот не и остана и за това .
Иначе имаха голямо желание да се срещнат с техническото чудо крайцер Москва - ама нъцки
Он утонул
16:06 23.04.2026