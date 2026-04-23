След 38 години: САЩ отново обстреляха чужд кораб от палубно оръдие

Стрелбата от палубно оръдие от USS Spruance по товарен кораб край бреговете на Иран е първият подобен слечай за ВМС на САЩ от 38 години насам, съобщи The ​​War Zone.

„Последното използване на палубно оръдие от военноморски кораб срещу друг кораб се е случило по време на операция „Богомолка“, каза неназован служител от ВМС на САЩ пред портала.

Операция „Богомолка“ е проведена от американските военни на 18 април 1988 г. в Персийския залив в отговор на потъването на американска фрегата, натъкнала се на иранска мина.

В резултат на военните действия Съединените щати унищожават две ирански нефтени платформи, фрегата и лодка. По това време операция „Богомолка“ е най-голямото военноморско сражение за САЩ след Втората световна война.

На 19 април Централното командване на САЩ съобщава за залавянето на товарния кораб Touska, който се е насочвал към иранското пристанище Бандар Абас. Според тях Spruance е изстрелял няколко снаряда от 127-милиметрово оръдие Mark 45 в машинното отделение на кораба.