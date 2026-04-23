Новини
Свят »
Израел »
Петима загинали при израелски удар в Северна Газа

23 Април, 2026 08:01 855 8

  • газа-
  • израел-
  • удар-
  • загинали

Сред жертвите има три деца, насилието поставя под въпрос примирието с „Хамас“

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петима палестинци, сред които три деца, са били убити при израелски въздушен удар в северната част на Ивицата Газа, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

По данни на медици и служители на гражданската защита ударът е нанесен край джамия в района на Бейт Лахия. Засега Израелските отбранителни сили не са коментирали информацията.

Случаят е пореден инцидент, който поставя под съмнение устойчивостта на примирието между Израел и Хамас, договорено с посредничеството на Съединени американски щати през октомври.

Напредъкът по ключови елементи на споразумението остава ограничен, включително по въпросите за разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелските сили.

След влизането в сила на примирието израелската армия продължава да контролира значителна част от територията на Газа, докато „Хамас“ запазва властта в останалите райони.

Според местни източници над 780 палестинци са загинали от началото на примирието, докато Израел съобщава за убити свои военнослужещи, като двете страни взаимно се обвиняват в нарушаване на договореностите.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евреин

    16 2 Отговор
    Договор не спазва само газови камери ги оправят тях.

    08:19 23.04.2026

  • 2 Трол

    18 2 Отговор
    Абе в какъв свят живеем бре,целия свят седи с скръстени ръце и гледа все едно филм,

    08:23 23.04.2026

  • 3 безпартиен

    20 2 Отговор
    И отново никой не се възмущава? Никакви санкции?Поне един политик да ги порицае няма ли у нас?

    08:25 23.04.2026

  • 4 маке

    15 1 Отговор
    Мир по свта никога няма да има, докато ги им тези еврейски политици. Народа не е виновен

    Коментиран от #8

    08:46 23.04.2026

  • 5 умишлен е

    9 1 Отговор
    ......................в Иран умишлен е този жидовски..........театър "война" за да спрат доставките на...нефт към Изток........................

    08:54 23.04.2026

  • 6 Цион

    6 1 Отговор
    Ние никога няма да престанем с нашите профилактични атаки и бомбандировки при най-малки съмнения за заговорничество или прекомерно раздвижване на хора тук или там

    09:15 23.04.2026

  • 7 ЕС Урсулинките

    6 0 Отговор
    Пълно възмущение! Забраняваме движение на хора от Израел и САЩ, и всички които ги подкрепят! Това е абсолютна нацификация! Абсолютното решаване на еврейския въпрос трябва вече 80 години след ВСО да спре! Смърт на новия фашизъм!

    09:46 23.04.2026

  • 8 И народа е същият !

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "маке":

    Народът избира политиците - нали това е “единствената демокрация в Близкия Изток” !

    09:58 23.04.2026