Петима загинали при израелски удар в Северна Газа

Петима палестинци, сред които три деца, са били убити при израелски въздушен удар в северната част на Ивицата Газа, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

По данни на медици и служители на гражданската защита ударът е нанесен край джамия в района на Бейт Лахия. Засега Израелските отбранителни сили не са коментирали информацията.

Случаят е пореден инцидент, който поставя под съмнение устойчивостта на примирието между Израел и Хамас, договорено с посредничеството на Съединени американски щати през октомври.

Напредъкът по ключови елементи на споразумението остава ограничен, включително по въпросите за разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелските сили.

След влизането в сила на примирието израелската армия продължава да контролира значителна част от територията на Газа, докато „Хамас“ запазва властта в останалите райони.

Според местни източници над 780 палестинци са загинали от началото на примирието, докато Израел съобщава за убити свои военнослужещи, като двете страни взаимно се обвиняват в нарушаване на договореностите.