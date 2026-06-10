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Израелските сили навлязоха по-дълбоко в Ливан, масираните въздушни удари продължават

Израелските сили навлязоха по-дълбоко в Ливан, масираните въздушни удари продължават

10 Юни, 2026 18:48 893 13

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  • иран

Ливански медии съобщиха, че израелски бойни хеликоптери са открили картечен огън срещу бойци на "Хизбула"

Израелските сили навлязоха по-дълбоко в Ливан, масираните въздушни удари продължават - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските сили навлязоха по-дълбоко в Южен Ливан, а масираните въздушни удари и наземни операции продължиха в цялата страна, като породиха опасения от още по-голяма ескалация на конфликта с групировката "Хизбула", подкрепяна от Иран, предаде ДПА, съобщи БТА.

Ливанската национална информационна агенция (ННА) съобщи за десетки атаки в райони в южната и източна част на страната. Според ливанската агенция по първоначални данни загиналите са най-малко 13.

Цитиран от Фран прес медицински работник съобщава за най-малко 12 убити при израелските удари в две селища в региона на южния град Тир,

В южния пристанищен град Сайда (Сидон) атака с дрон срещу автомобил в центъра на града отне живота на двама души, предаде ННА.

Сраженията продължиха и близо до стратегически важния замък Бофор, който израелските войски превзеха преди седмица.

Ливански медии съобщиха, че израелски бойни хеликоптери са открили картечен огън срещу бойци на "Хизбула" близо крепостта, разположена на хълм.

От своя страна "Хизбула" пое отговорност за няколко атаки срещу израелски позиции в Южен Ливан.

Според ливански представители на службите за сигурност израелските сили са напреднали до покрайнините на Набатие, един от главните икономически центрове в Южен Ливан. Те посочиха, че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са само на няколко километра от центъра на града и се готвят да продължат да напредват.

Местни длъжностни лица от пограничния град Кфар Шуба обвиниха ЦАХАЛ в отвличането на двама общински работници.

Кметът на града Касем ал Кадри заяви пред ДПА, че израелски патрул е задържал общинския съветник Мохамад Хасан ал Хадж и общинския служител Ахмад Салах Диаб, докато двамата зареждали с гориво генератора на водна помпена станция в покрайнините на града.

В отговор говорител на ЦАХАЛ заяви, че двамата мъже се приближили до зоната на операциите на израелската армия, след което са били задържани и отведени за разпит в Израел. Говорителят допълни, че ако срещу някой от двамата не възникне подозрение, те ще бъдат освободени.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    ПРЕСТЪПНИЦИ!
    Тая терористична сган трябва да се третира с атом за обезпаразитяване!

    Коментиран от #8

    18:50 10.06.2026

  • 2 Анонимен

    7 4 Отговор
    Скоро Ливан ще бъде прекръстен на северен изcраел.

    18:55 10.06.2026

  • 3 Гост

    5 5 Отговор
    Ще превземат и Ливан

    18:56 10.06.2026

  • 4 име

    8 2 Отговор
    Винаги като има опасност от мир, ционистите ескалират я със тероризъм в Ливан, я фийк атаки по Турция, Кипър, Азербайджан, ОАЕ, я ще свалят некое Апачи, всичко с цел да лепнат на иранците вината.

    18:59 10.06.2026

  • 5 7777

    14 2 Отговор
    Защо няма санкций за САЩ и Израел.

    18:59 10.06.2026

  • 6 Мишел

    3 1 Отговор
    Евреите мечтаят за Велик Израел, който най-лесно ще започне за сметка на територията на Ливан.

    Коментиран от #11

    19:03 10.06.2026

  • 7 Биби

    3 8 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    19:07 10.06.2026

  • 8 И Преди и сега

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Атома над Япония е първи и последен използван по време на война в историята на човечеството

    19:10 10.06.2026

  • 9 хъхъ

    3 1 Отговор
    Южен Ливан е опустушен, а Путин жали Киев.

    19:22 10.06.2026

  • 10 Джихади Йово

    2 1 Отговор
    Нощес ще изгорите гRури кривоноси!!!

    19:33 10.06.2026

  • 11 НЕ САМО

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Ще откраднат и Сирия, част от Ирак и част от Египет.

    19:37 10.06.2026

  • 12 Амадор Ривас

    1 0 Отговор
    Не може да бъде...Израел е победен, авиацията свалена от Иран,ракетите и дроновете им попиляха летищата, градовете им в руини....Да не са пратили селскостопанската авиация да бомбандира...

    19:40 10.06.2026

  • 13 Луд

    2 0 Отговор
    Ето за това Иран ТРЯБВА да има ядрено оръжие. Някой с топки, трябва да изтрие тази гнус от лицето на зенята....завинаги.

    19:47 10.06.2026