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Иран преразглежда бъдещето на дипломатическите преговори със САЩ

Иран преразглежда бъдещето на дипломатическите преговори със САЩ

10 Юни, 2026 18:19 1 039 7

  • иран-
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  • израел-
  • есмаил багаи

Техеран обяви, че продължаването на преговорите ще зависи от оценката на настоящата ситуация след събитията през изминалата нощ

Иран преразглежда бъдещето на дипломатическите преговори със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран преразглежда бъдещето на дипломатическите преговори, насочени към прекратяване на войната на САЩ и Израел срещу страната, след последните събития и многократните нарушения на примирието, заяви говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от иранската новинарска агенция ИРНА, предаде БТА.

Багаи каза пред ИРНА, че продължаването на преговорите ще зависи от оценката на настоящата ситуация след събитията през изминалата нощ.

„Трябва да направим преглед на ситуацията. Дипломацията и бойното поле не са отделни въпроси; напротив, те вървят паралелно и се допълват взаимно в защитата на интересите и сигурността на Иран“, заяви той в отговор на въпрос колко дълго могат да продължат преговорите с Вашингтон, докато примирието многократно се нарушава.

Багаи подчерта, че военните и дипломатическите усилия на Иран са координирани.

„Навсякъде, където Въоръжените сили преценят, че е необходимо, те отговарят на врага решително и със сила, а събитията от снощи показаха, че смелите Въоръжени сили на Иран не се колебаят да защитават страната“, каза той.

„И в дипломатическата сфера всички стълбове на държавното управление са напълно координирани. Където е възможно, те ще използват инструмента на дипломацията, а където е необходимо, ще използват военна сила, за да защитят страната.“

По отношение на състоянието на преговорите Багаи заяви:

„В светлината на събитията от изминалата нощ трябва да преразгледаме ситуацията. Един дипломатически процес протича в конкретен контекст и напредването на всеки дипломатически процес изисква минимално пространство, в което той да може да се развива.“

Той добави, че „противоречивите послания“ на Вашингтон, честите промени в позициите и исканията му, както и многократните нарушения на примирието, заедно с нарушенията на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Израел, са подкопали дипломатическия процес.

„Всеки дипломатически процес се дестабилизира, когато една от страните прибягва до сила и незаконни действия“, добави той.

Изявленията бяха направени, след като Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) обяви, че негови сили са нанесли удари срещу Иран, като твърди, че атаките са били в отговор на „свалянето на американски военен хеликоптер Апачи“ от страна на Иран, което твърдение Техеран отхвърли като невярно.

В отговор иранските въоръжени сили нанесоха удари с дронове и ракети по американски военни бази в региона.

България нееднократно е изразявала своята позиция на безпокойство относно ядрената програма на Иран, както и ракетна програма на Техеран, чийто обсег би достигнал и Европа. Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона. Именно в този контекст сме силно обезпокоени от военната ескалация в региона. Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани, се казва в позиция на българското МВнР, след като САЩ и Израел започнаха пълномащабни военни действия срещу режима в Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Кан Кубрат

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    Хазарите са най подлото племе.С тях се преговаря само с меч.

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  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор
    Румбата ще слага ли справедлива цена на горивата, или ще кара направо на по-сигурното дажба и по 20л на седмица?

    18:21 10.06.2026

  • 3 Хе хе...

    11 1 Отговор
    Иран напъха огромен и много злонрав таралеж в гащите на инфантилния идиот тръмп.

    18:29 10.06.2026

  • 4 Съединените щати и Иран преразглеждат

    7 0 Отговор
    а от естественият развой на събитията в европейският съюз потъва. Пътува в забвението от липсата на петрол газ евтини и редкоземни метали. Никой не я взима на сериозно за съжаление и това не се отнася само за Путин а включително и за Тръмп и Си Дзинпи . Гризка ме го.....

    Коментиран от #5

    18:30 10.06.2026

  • 5 Баце,

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Съединените щати и Иран преразглеждат":

    Ние българите най обичаме да сме откъм булката.
    Традиции, кво да прайш...

    18:32 10.06.2026

  • 6 Швейк

    2 2 Отговор
    Да им се изходя на преговорите

    18:42 10.06.2026

  • 7 Заю Баю

    2 0 Отговор
    България нееднократно е изразявала своята позиция на безпокойство относно ядрената програма на Израел, както и ракетна програма на Тел Авив, чийто обсег би достигнал и Европа. Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Израел в региона.

    18:52 10.06.2026

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