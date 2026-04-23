Коща: ЕС трябва да инвестира в ядрена и възобновяема енергия за сигурност

Председателят на Европейски съвет Антонио Коща призова Европейски съюз да инвестира повече във възобновяеми източници и ядрена енергия, за да избегне бъдещи енергийни сътресения, предава БТА.
Коща направи изявлението по време на Делфийски икономически форум в Делфи, където участва в дискусия с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.
По думите му „единственото структурно решение за Европа е да развива собствени източници за производство на енергия“, като подчерта необходимостта от модернизация на мрежите и по-ефективно използване на ресурсите.
Коща акцентира и върху геополитическите рискове, заявявайки, че Иран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие, както и че свободата на корабоплаването през Ормузкия проток трябва да бъде гарантирана. Той добави, че ЕС ще продължи да поддържа отношения със САЩ, въпреки различията.
От своя страна Мицотакис подчерта, че ядрената енергия трябва да бъде част от енергийния микс на Европа и призова за по-прагматичен подход, включително изготвяне на „план Б“ при задълбочаване на кризата в Персийския залив.
Форумът, който се провежда от 22 до 25 април, събира стотици участници от политиката, бизнеса и академичните среди, като основните теми са геополитиката, икономиката и технологичните промени.
1 Последния Софиянец
08:58 23.04.2026
2 Георгиев
08:59 23.04.2026
3 Култура Миянко
08:59 23.04.2026
4 ои8уйхътгрф
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Айде да ги кажем 4 блока на минус заради вашия ес- 1-ви и 2-ри блок на Козлодуй си бяха и стар модел, и в края на живота си...
09:04 23.04.2026
5 Гориил
09:04 23.04.2026
7 Вашето мнение
09:05 23.04.2026
8 Брей
А за къв ги затворихте след аварията във Фукушима...
09:06 23.04.2026
9 Пич
09:07 23.04.2026
10 Иди ми, дойди ми
Ако тия не бъдат изритани, ЕС ще се разпадне, като преди това ще докарат Европа до пълен колапс!
09:08 23.04.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #4 от "ои8уйхътгрф":Блокове от 1969 г още работят.
09:08 23.04.2026
12 5678
09:12 23.04.2026
13 Във Франция
До коментар #4 от "ои8уйхътгрф":Във Франция работят много по-стари ядрени блокове, от тези в България, но Франция няма продажни политици. Износа на България, я правеше фактор на Балканите.
09:14 23.04.2026
14 Румен Радев, премиер
Европа и България трябва да инвестираме в дронове-убийци с ИИ. Дрон лозе пази, таваришчи ☝️😁
09:18 23.04.2026
15 Европа
България също вече е 100 % диверсифицирана.
За 2025 г. само 15 % от внесения нефт и газ в ЕС са руски. Плановете са до края на 2027 г, изцяло да се откачим от руската газова, нефтена и ядрена котви!
Да си изнасят за Китай, те китайците знаят какво да ги правят, хахаха!
09:19 23.04.2026
16 Англия
До коментар #4 от "ои8уйхътгрф":Английската АЕЦ Колдър Хол от 1956 година, още работи със същите реактори. България е тъпката от чужди лобита, да сме на африканско ниво, ако се огледате навън, постигнали са го. Всичко се руши, няма икономика, няма износ, няма промишленост, няма земеделие, няма животновъдството. Напълно зависима държава от външен внос.
09:20 23.04.2026
17 Най-обиам финансови мошеници
09:22 23.04.2026
18 az СВО Победа80
1. Тоя е слънчасал, каква атомна енергия, какви пет лева/2.5 евро? Нали ЕС отрече ядрената енергия?
2. Техеран е жертва, нали уж ЕС педкрепяше жертвите??? Справка бивша Украйна. Усетихте ли лицемерието на Брюксел?
09:23 23.04.2026
19 Минавам само да напомня, че
09:25 23.04.2026
20 Гост
До коментар #15 от "Европа":И за коя котва ще се закачиш,цар вул?
09:26 23.04.2026
21 Гориил
09:27 23.04.2026
22 България е незвисима от руския нефт
Нефтохим вече работи изцяло с неруски нефт.
Пълна лъжа е , че руският нефт бил по евтин.
Бегло сравнение на цените, на които внасяхме руски нефт преди години показва, че Русия продаваше нефт и газ на България на по високи цени, отколкото на Европа.
Да не говорим как посред зима Русия променяше дългосрочни договори и то ултимативно- ако искате купувайте, ако не искате- недейте.
С голям кеф сега наблюдаваме как Китай направо гърчи Русия и им изкупува нефта и газа на безценица.
09:27 23.04.2026
23 Кво става
Тия хора са много по зле. . Някой знае ли накъде вървим?
09:32 23.04.2026
24 Горил,
До коментар #21 от "Гориил":стана ти навик да лъжеш!
Никакви енергийни суровини не внасяме от Путлерландия, дори ядреното гориво вече е американско.
Към април 2026 г. рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи изцяло с неруски суров петрол, след като България окончателно прекрати вноса на руски нефт (сорт Urals) в началото на 2024 г..
Основните видове и източници на петрол, които се използват в момента, включват:
Казахстански нефт: Най-голямата част от доставките са от Казахстан (основно сорт KEBCO), който е сходен по характеристики с руския, което улеснява технологичната преработка.
Иракски нефт: Значителни количества се внасят от Ирак (сорт Basrah Light или Medium).
Тунизийски и други сортове: Рафинерията диверсифицира доставките си с петрол от Тунис и други международни пазари.
Смеси с ниско съдържание на сяра: Технологично заводът е адаптиран да преработва и по-леки, малосернисти нефтове, подобни на европейския еталонен сорт Brent.
Преходът към 100% неруски петрол бе извършен постепенно, за да се гарантира стабилността на производството на горива (бензин, дизел и мазут) за вътрешния пазар.
09:34 23.04.2026
26 България скъса руските газова
Към април 2026 г. АЕЦ „Козлодуй“ се намира в активен процес на преход към алтернативно ядрено гориво, за да прекрати зависимостта си от руски доставки. Ситуацията за двата работещи блока е следната:
5-и блок: Работи със смесено ядрено гориво – комбинация от руско гориво и американски касети сорт RWFA, произведени от Westinghouse. Първото зареждане с 43 американски касети беше извършено през май 2024 г., а през юни 2025 г. блокът успешно завърши първия си пълен горивен цикъл с новия сорт. Пълният преход към изцяло американско гориво ще отнеме общо 4 години (до 2028 г.), тъй като при всяко презареждане се подменя по една четвърт от касетите в реактора.
6-и блок: В момента все още разчита основно на руско гориво, но от 2026 г. започва постепенното внедряване на алтернативи. Планирано е блокът да използва гориво от френската компания Framatome, като първите доставки се очакват в края на 2026 г.. Също така са планирани тестове с ограничен брой касети на Westinghouse за оценка на тяхното влияние върху производството.
Основни характеристики на горивото:
Тип: Слабообогатен уран (3.6-4.4%)
Произход: Американското гориво се произвежда в завода на Westinghouse във Вестерос, Швеция, като се използва неруски уран.
09:38 23.04.2026
28 хмммм
09:45 23.04.2026
29 Ами
09:47 23.04.2026
30 Твърде
Не стават тези работи с административен диктат.
09:52 23.04.2026
31 Хаха
09:54 23.04.2026
32 УдоМача
10:00 23.04.2026
33 Тия
Колко точно блока закрихме заради тях.
10:02 23.04.2026
34 Българин 🇧🇬
До коментар #26 от "България скъса руските газова":И как ще скъсаме оковите на зависимост към новите Турски и англосаксонски господари ? По-евтино ли ни продават ? По-качествена стока ли предлагат ? В американското ядрено гориво има поне 14 % Руска компонента . Нищо не са открили янките и турците в енергетиката , освен как евтино се купуват български политици , български мисирки , и български тролове !
10:06 23.04.2026
35 хаха
Китайците скоро ще ви разкажат играта с почти безплатна енергия.
Тоест конкурентноспособноста ви скоро ще удари нула.
А ватенките направо ще изпукат.
10:41 23.04.2026
36 Това е лъжа!
До коментар #34 от "Българин 🇧🇬":Кратък отговор:
Не, в самото гориво на Westinghouse няма руска компонента. Основната цел на договора с американската компания е постигане на пълна независимост от руски доставки и суровини.
Ето как е гарантиран неруският произход на горивото:
Добиване на уран: Природният уран за касетите на АЕЦ „Козлодуй“ се доставя от канадската компания Cameco.
Обогатяване: Процесът на обогатяване на урана се извършва от европейския консорциум Urenco.
Производство: Самите горивни касети се произвеждат в завода на Westinghouse във Вестерос, Швеция.
Важно уточнение за централата:
Въпреки че горивото е изцяло „западно“, самата АЕЦ „Козлодуй“ е строена по съветска технология. Поради това за поддръжката на други системи (извън горивния цикъл) централата все още може да се нуждае от специфични резервни части, които се произвеждат само в Русия. През март 2026 г. правителството разреши покупката на такива критични компоненти, за да се гарантира техническата изправност на съоръженията.
Кремълските опорки не важат!
10:44 23.04.2026
37 След 30- 40 г. светът
Развитите икономики - САЩ, ЕС, Китай, усилено работят върху възобновяеми енергоизточници и НОВИ технологии за енергия.
Банановите държави, които разчитат на износ на въглеводороди и които не инвестират от сега в енергойния преход, са застрашени от изоставане.
А такива , като Русия, които водят безсмислени войни, а не развиват невъглеродна икономика, са направо обречени.
Путин е сляп и обрича Русия на погром още от сега.
10:51 23.04.2026
38 Колкото и да триете отговорите ми
Нито един истински опонент няма!
11:02 23.04.2026
39 Гай Турий
11:03 23.04.2026
40 абе льольо
До коментар #36 от "Това е лъжа!":А цената е...? И отработеното гориво ще се съхранява в...? Даваме пари на една закъсала фирма-"През 2018 г. Toshiba продава на корпорацията Brookfield Business Partners ядрения бизнес на Westinghouse, намиращ се в процес на несъстоятелност...", и казахстанци и канадци са имали дялове в нея и кои ли не! "През есента на 2022 г. става известно, че се водят преговори за закупуване на Westinghouse Electric Company от Cameco Corporation, след което страните обявяват, че Cameco придобива 49% от акциите на на Westinghouse Electric Company от Brookfield Business Partners, а останалите (51%) сменят собствеността в холдинговата компания Brookfield Asset Management". Абе мътна Индия!
11:04 23.04.2026
41 койдазнай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А защо само 10 млрд?!? И 100 млрд, може особено за неграмотните и незапознатите с аритметиката!
11:19 23.04.2026
42 ои8уйхътгрф
До коментар #16 от "Англия":Не схващаш какво ти се казва... Двата малки блока на Козлодуй щяха да бъдат така или иначе затворени при пускането на новите блокове в Белене (това беше предвидено изначално) и затова не трябва да се броят като "загуба"... Но 2-та големи блока + спреният строеж на Белена са чиста загуба... Бонус- много е близо момента в който блокове 5 и 6 няма да получат лиценз за работа и ще бъдат спрени, а вие други мощности НЯМАТЕ и ще внасяте...
11:33 23.04.2026
43 Не се обяснявай като ученичка!
До коментар #40 от "абе льольо":Лъжеш, че в американското гориво имало руска компонента!
12:34 23.04.2026
44 абе льольо
До коментар #43 от "Не се обяснявай като ученичка!":Не съм писал такова нещо в поста! Нещо четеш различни неща, смесваш ги...абе кръстосваш саби и поглед, като Бен Търпин!
13:39 23.04.2026