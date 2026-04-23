Новини
Свят »
Гърция »
Коща: ЕС трябва да инвестира в ядрена и възобновяема енергия за сигурност

23 Април, 2026 08:55 1 316 44

  антонио коща
  ядрена енергия
  възобновяема енергия
  сигурност

На форума в Делфи европейски лидери предупредиха за рискове от нови енергийни сътресения

Коща: ЕС трябва да инвестира в ядрена и възобновяема енергия за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейски съвет Антонио Коща призова Европейски съюз да инвестира повече във възобновяеми източници и ядрена енергия, за да избегне бъдещи енергийни сътресения, предава БТА.

Коща направи изявлението по време на Делфийски икономически форум в Делфи, където участва в дискусия с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

По думите му „единственото структурно решение за Европа е да развива собствени източници за производство на енергия“, като подчерта необходимостта от модернизация на мрежите и по-ефективно използване на ресурсите.

Коща акцентира и върху геополитическите рискове, заявявайки, че Иран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие, както и че свободата на корабоплаването през Ормузкия проток трябва да бъде гарантирана. Той добави, че ЕС ще продължи да поддържа отношения със САЩ, въпреки различията.

От своя страна Мицотакис подчерта, че ядрената енергия трябва да бъде част от енергийния микс на Европа и призова за по-прагматичен подход, включително изготвяне на „план Б“ при задълбочаване на кризата в Персийския залив.

Форумът, който се провежда от 22 до 25 април, събира стотици участници от политиката, бизнеса и академичните среди, като основните теми са геополитиката, икономиката и технологичните промени.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    55 6 Отговор
    ЕС спря шест ядрени блока в България и губим по 10 млрд на година.Общо сме загубили 160 млрд.

    Коментиран от #4, #41

    08:58 23.04.2026

  • 2 Георгиев

    46 5 Отговор
    Не само това. Трябва да се пусне СП2 и Германия да се захранва с руска газ, както преди. И да се махнат глупостите, които са надценка на тока от ТЕЦ. И Урсула да си ходи, но надали.

    08:59 23.04.2026

  • 3 Култура Миянко

    43 3 Отговор
    А пък нас ни накараха да си затворим реакторите и Джон Маккейн ни заповяда да не строим в Белене с руския реактор .

    08:59 23.04.2026

  • 4 ои8уйхътгрф

    6 28 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Айде да ги кажем 4 блока на минус заради вашия ес- 1-ви и 2-ри блок на Козлодуй си бяха и стар модел, и в края на живота си...

    Коментиран от #11, #13, #16

    09:04 23.04.2026

  • 5 Гориил

    34 8 Отговор
    За да постигне тази цел, Европа ще трябва да създаде от нулата нова, гигантска, свръхскъпа и най-важното - безопасна индустрия, която ще се нарича производство, преработка и хранение на ядрено гориво (десетки гигантски предприятия и стотици подземни тунели на дълбочина от няколко километра)..Тъй като, г-н Коста, не разполагате с такива колосални ресурси, виковете ви са безсмислени и безотговорни.

    09:04 23.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    32 3 Отговор
    Ми инвестирайте, само дето и вибраторите не можете да си произвеждате, а ви ги внасят от Китай. За нищо не ставате.

    09:05 23.04.2026

  • 8 Брей

    32 1 Отговор
    ЕС трябва да инвестира в ядрена и възобновяема енергия за сигурност
    А за къв ги затворихте след аварията във Фукушима...

    09:06 23.04.2026

  • 9 Пич

    35 3 Отговор
    Абсолютен кретен, който видимо е инвестирал само в солариуми!!! Тъпите Урсулианци след като направиха всичко възможно за да унищожат енергийна независимост на Европа, да не си въобразяват, че ядрена енергетика се развива от днес за утре?! Станаха енергийно зависими слуги на САЩ !!!

    09:07 23.04.2026

  • 10 Иди ми, дойди ми

    30 4 Отговор
    До сега гордо затваряха ядрени ценртали, сега пък обратното!
    Ако тия не бъдат изритани, ЕС ще се разпадне, като преди това ще докарат Европа до пълен колапс!

    09:08 23.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    28 3 Отговор

    До коментар #4 от "ои8уйхътгрф":

    Блокове от 1969 г още работят.

    09:08 23.04.2026

  • 12 5678

    23 2 Отговор
    Коща единствено спасение за ЕС е инвестиции в публични домове за Китайски клиенти

    09:12 23.04.2026

  • 13 Във Франция

    34 4 Отговор

    До коментар #4 от "ои8уйхътгрф":

    Във Франция работят много по-стари ядрени блокове, от тези в България, но Франция няма продажни политици. Износа на България, я правеше фактор на Балканите.

    09:14 23.04.2026

  • 14 Румен Радев, премиер

    7 11 Отговор
    Дронове !!!
    Европа и България трябва да инвестираме в дронове-убийци с ИИ. Дрон лозе пази, таваришчи ☝️😁

    09:18 23.04.2026

  • 15 Европа

    9 19 Отговор
    отдавна работи за отказ от руските суровини. За преодоляване на тежкото наследство на Меркел и Юнкер, които закачиха Европа с ввриги за руските газ и нефт.
    България също вече е 100 % диверсифицирана.
    За 2025 г. само 15 % от внесения нефт и газ в ЕС са руски. Плановете са до края на 2027 г, изцяло да се откачим от руската газова, нефтена и ядрена котви!

    Да си изнасят за Китай, те китайците знаят какво да ги правят, хахаха!

    Коментиран от #20

    09:19 23.04.2026

  • 16 Англия

    22 6 Отговор

    До коментар #4 от "ои8уйхътгрф":

    Английската АЕЦ Колдър Хол от 1956 година, още работи със същите реактори. България е тъпката от чужди лобита, да сме на африканско ниво, ако се огледате навън, постигнали са го. Всичко се руши, няма икономика, няма износ, няма промишленост, няма земеделие, няма животновъдството. Напълно зависима държава от външен внос.

    Коментиран от #42

    09:20 23.04.2026

  • 17 Най-обиам финансови мошеници

    16 4 Отговор
    да се изрязват с простотии по строго технологични и технични въпроси.

    09:22 23.04.2026

  • 18 az СВО Победа80

    18 3 Отговор
    Накратко:

    1. Тоя е слънчасал, каква атомна енергия, какви пет лева/2.5 евро? Нали ЕС отрече ядрената енергия?

    2. Техеран е жертва, нали уж ЕС педкрепяше жертвите??? Справка бивша Украйна. Усетихте ли лицемерието на Брюксел?

    09:23 23.04.2026

  • 19 Минавам само да напомня, че

    18 5 Отговор
    мошениците от Уестингхаус ги наложи Зеления Чорап.

    09:25 23.04.2026

  • 20 Гост

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Европа":

    И за коя котва ще се закачиш,цар вул?

    09:26 23.04.2026

  • 21 Гориил

    14 7 Отговор
    Засега, благодарение на Русия и по чудо запазените топли отношения , България е застрахована от енергиен колапс.

    Коментиран от #24

    09:27 23.04.2026

  • 22 България е незвисима от руския нефт

    8 18 Отговор
    и газ.
    Нефтохим вече работи изцяло с неруски нефт.

    Пълна лъжа е , че руският нефт бил по евтин.
    Бегло сравнение на цените, на които внасяхме руски нефт преди години показва, че Русия продаваше нефт и газ на България на по високи цени, отколкото на Европа.
    Да не говорим как посред зима Русия променяше дългосрочни договори и то ултимативно- ако искате купувайте, ако не искате- недейте.
    С голям кеф сега наблюдаваме как Китай направо гърчи Русия и им изкупува нефта и газа на безценица.

    Коментиран от #25

    09:27 23.04.2026

  • 23 Кво става

    14 5 Отговор
    Хаосът в Ес е пълен.. Не знаят какво правят и какво говорят, като този Коща.Все големи приказки и малоумни решения от днес за утре. Вчера закривай ядрени мощности, днес - откривай нови. Вкараха ни 60 млн. мигранти и станахме по-зле. Без евтин газ, нефт и т.н. Зелени сделки и др. локуми.
    Тия хора са много по зле. . Някой знае ли накъде вървим?

    09:32 23.04.2026

  • 24 Горил,

    5 17 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    стана ти навик да лъжеш!

    Никакви енергийни суровини не внасяме от Путлерландия, дори ядреното гориво вече е американско.
    Към април 2026 г. рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи изцяло с неруски суров петрол, след като България окончателно прекрати вноса на руски нефт (сорт Urals) в началото на 2024 г..
    Основните видове и източници на петрол, които се използват в момента, включват:
    Казахстански нефт: Най-голямата част от доставките са от Казахстан (основно сорт KEBCO), който е сходен по характеристики с руския, което улеснява технологичната преработка.
    Иракски нефт: Значителни количества се внасят от Ирак (сорт Basrah Light или Medium).
    Тунизийски и други сортове: Рафинерията диверсифицира доставките си с петрол от Тунис и други международни пазари.
    Смеси с ниско съдържание на сяра: Технологично заводът е адаптиран да преработва и по-леки, малосернисти нефтове, подобни на европейския еталонен сорт Brent.
    Преходът към 100% неруски петрол бе извършен постепенно, за да се гарантира стабилността на производството на горива (бензин, дизел и мазут) за вътрешния пазар.

    09:34 23.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 България скъса руските газова

    6 16 Отговор
    и нефтена котви. Напът сме да скъсаме и ядрената руска верига!

    Към април 2026 г. АЕЦ „Козлодуй“ се намира в активен процес на преход към алтернативно ядрено гориво, за да прекрати зависимостта си от руски доставки. Ситуацията за двата работещи блока е следната:
    5-и блок: Работи със смесено ядрено гориво – комбинация от руско гориво и американски касети сорт RWFA, произведени от Westinghouse. Първото зареждане с 43 американски касети беше извършено през май 2024 г., а през юни 2025 г. блокът успешно завърши първия си пълен горивен цикъл с новия сорт. Пълният преход към изцяло американско гориво ще отнеме общо 4 години (до 2028 г.), тъй като при всяко презареждане се подменя по една четвърт от касетите в реактора.
    6-и блок: В момента все още разчита основно на руско гориво, но от 2026 г. започва постепенното внедряване на алтернативи. Планирано е блокът да използва гориво от френската компания Framatome, като първите доставки се очакват в края на 2026 г.. Също така са планирани тестове с ограничен брой касети на Westinghouse за оценка на тяхното влияние върху производството.
    Основни характеристики на горивото:
    Тип: Слабообогатен уран (3.6-4.4%)
    Произход: Американското гориво се произвежда в завода на Westinghouse във Вестерос, Швеция, като се използва неруски уран.

    Коментиран от #34

    09:38 23.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хмммм

    7 4 Отговор
    Тоя е ИНДИЕЦ!! ВЪН БЪРЗО ОТ ЕС!

    09:45 23.04.2026

  • 29 Ами

    10 3 Отговор
    ЕС вкара целия континент в страшен батак с погрешните политики в сектор енергетика. Цените отидоха много нагоре и това направи европейските икономики съвсем неконкурентноспособни. Освен източниците на електроенергия задължително е да преразгледат и регулациите свързани с ценообразуването и организацията на борсовата търговия с електричество. Всичко друго са празни приказки и моментни хрумвания. В бизнеса не трябва да има идеологии. Най-добре би било ЕС да се откаже от централизирано регулиране на енергетиката, а държавите и бизнеса сами да си определят политиките и източниците на енергия.

    09:47 23.04.2026

  • 30 Твърде

    11 3 Отговор
    автократичен и диктаторски е подхода на ЕС по отношение на енергетиката. И не само там. Това неизбежно има за свой резултат високи цени и ненадеждни доставки. А как ще вървят икономиките на страните при такава голяма волатилност на базови суровини за бизнеса...
    Не стават тези работи с административен диктат.

    09:52 23.04.2026

  • 31 Хаха

    11 3 Отговор
    Европейското Политбюро промени виждането си за ядрената енергетика. Кой знае какво друго ще им щукне по натам във времето.

    09:54 23.04.2026

  • 32 УдоМача

    7 3 Отговор
    ЕС вече е късно да инвестира в каквото и да било.

    10:00 23.04.2026

  • 33 Тия

    10 4 Отговор
    Тия ненормалниci изплискаха легена.
    Колко точно блока закрихме заради тях.

    10:02 23.04.2026

  • 34 Българин 🇧🇬

    11 4 Отговор

    До коментар #26 от "България скъса руските газова":

    И как ще скъсаме оковите на зависимост към новите Турски и англосаксонски господари ? По-евтино ли ни продават ? По-качествена стока ли предлагат ? В американското ядрено гориво има поне 14 % Руска компонента . Нищо не са открили янките и турците в енергетиката , освен как евтино се купуват български политици , български мисирки , и български тролове !

    Коментиран от #36

    10:06 23.04.2026

  • 35 хаха

    4 4 Отговор
    Байганьовците са по-тъпи и от този даже ... Това с "инвестициите в ядрена енергетика" е вече пунта мара.
    Китайците скоро ще ви разкажат играта с почти безплатна енергия.
    Тоест конкурентноспособноста ви скоро ще удари нула.

    А ватенките направо ще изпукат.

    10:41 23.04.2026

  • 36 Това е лъжа!

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Българин 🇧🇬":

    Кратък отговор:
    Не, в самото гориво на Westinghouse няма руска компонента. Основната цел на договора с американската компания е постигане на пълна независимост от руски доставки и суровини.

    Ето как е гарантиран неруският произход на горивото:
    Добиване на уран: Природният уран за касетите на АЕЦ „Козлодуй“ се доставя от канадската компания Cameco.
    Обогатяване: Процесът на обогатяване на урана се извършва от европейския консорциум Urenco.
    Производство: Самите горивни касети се произвеждат в завода на Westinghouse във Вестерос, Швеция.

    Важно уточнение за централата:
    Въпреки че горивото е изцяло „западно“, самата АЕЦ „Козлодуй“ е строена по съветска технология. Поради това за поддръжката на други системи (извън горивния цикъл) централата все още може да се нуждае от специфични резервни части, които се произвеждат само в Русия. През март 2026 г. правителството разреши покупката на такива критични компоненти, за да се гарантира техническата изправност на съоръженията.

    Кремълските опорки не важат!

    Коментиран от #40

    10:44 23.04.2026

  • 37 След 30- 40 г. светът

    3 4 Отговор
    ще е забравил за изкопаемите въглеводородни горива

    Развитите икономики - САЩ, ЕС, Китай, усилено работят върху възобновяеми енергоизточници и НОВИ технологии за енергия.

    Банановите държави, които разчитат на износ на въглеводороди и които не инвестират от сега в енергойния преход, са застрашени от изоставане.

    А такива , като Русия, които водят безсмислени войни, а не развиват невъглеродна икономика, са направо обречени.

    Путин е сляп и обрича Русия на погром още от сега.

    10:51 23.04.2026

  • 38 Колкото и да триете отговорите ми

    3 0 Отговор
    към Горил и подобните му, факт е, че на аргументите и фактите троловете отговарят само с глупави заяждания и бухат минуси безсилно!

    Нито един истински опонент няма!

    11:02 23.04.2026

  • 39 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Коща, ти накрая изпълзя изпод моста... Дайте 20 милиарда евро сега да се строи АЕЦ Белене, като раздавате за бог да прости 90 млрд. на чужда хунта. А можеше с руски кредит само за 5 млрд. Само че вие и Нюланд забранихте и банкянската мутра ви се подчини веднага с "йес".

    11:03 23.04.2026

  • 40 абе льольо

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Това е лъжа!":

    А цената е...? И отработеното гориво ще се съхранява в...? Даваме пари на една закъсала фирма-"През 2018 г. Toshiba продава на корпорацията Brookfield Business Partners ядрения бизнес на Westinghouse, намиращ се в процес на несъстоятелност...", и казахстанци и канадци са имали дялове в нея и кои ли не! "През есента на 2022 г. става известно, че се водят преговори за закупуване на Westinghouse Electric Company от Cameco Corporation, след което страните обявяват, че Cameco придобива 49% от акциите на на Westinghouse Electric Company от Brookfield Business Partners, а останалите (51%) сменят собствеността в холдинговата компания Brookfield Asset Management". Абе мътна Индия!

    Коментиран от #43

    11:04 23.04.2026

  • 41 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А защо само 10 млрд?!? И 100 млрд, може особено за неграмотните и незапознатите с аритметиката!

    11:19 23.04.2026

  • 42 ои8уйхътгрф

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Англия":

    Не схващаш какво ти се казва... Двата малки блока на Козлодуй щяха да бъдат така или иначе затворени при пускането на новите блокове в Белене (това беше предвидено изначално) и затова не трябва да се броят като "загуба"... Но 2-та големи блока + спреният строеж на Белена са чиста загуба... Бонус- много е близо момента в който блокове 5 и 6 няма да получат лиценз за работа и ще бъдат спрени, а вие други мощности НЯМАТЕ и ще внасяте...

    11:33 23.04.2026

  • 43 Не се обяснявай като ученичка!

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "абе льольо":

    Лъжеш, че в американското гориво имало руска компонента!

    Коментиран от #44

    12:34 23.04.2026

  • 44 абе льольо

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Не се обяснявай като ученичка!":

    Не съм писал такова нещо в поста! Нещо четеш различни неща, смесваш ги...абе кръстосваш саби и поглед, като Бен Търпин!

    13:39 23.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания