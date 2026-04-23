Коща: ЕС трябва да инвестира в ядрена и възобновяема енергия за сигурност

Председателят на Европейски съвет Антонио Коща призова Европейски съюз да инвестира повече във възобновяеми източници и ядрена енергия, за да избегне бъдещи енергийни сътресения, предава БТА.

Коща направи изявлението по време на Делфийски икономически форум в Делфи, където участва в дискусия с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

По думите му „единственото структурно решение за Европа е да развива собствени източници за производство на енергия“, като подчерта необходимостта от модернизация на мрежите и по-ефективно използване на ресурсите.

Коща акцентира и върху геополитическите рискове, заявявайки, че Иран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие, както и че свободата на корабоплаването през Ормузкия проток трябва да бъде гарантирана. Той добави, че ЕС ще продължи да поддържа отношения със САЩ, въпреки различията.

От своя страна Мицотакис подчерта, че ядрената енергия трябва да бъде част от енергийния микс на Европа и призова за по-прагматичен подход, включително изготвяне на „план Б“ при задълбочаване на кризата в Персийския залив.

Форумът, който се провежда от 22 до 25 април, събира стотици участници от политиката, бизнеса и академичните среди, като основните теми са геополитиката, икономиката и технологичните промени.