Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Кипър »
Лидерите на ЕС се събират в Кипър за ключови разговори за Украйна, Близкия изток и бюджета

Лидерите на ЕС се събират в Кипър за ключови разговори за Украйна, Близкия изток и бюджета

23 Април, 2026 09:57 1 132 66

  • украйна-
  • близкия изток-
  • кипър-
  • бюджет-
  • лидери-
  • ес-
  • европейски съюз

Фокус върху войната, енергийния натиск и дългосрочния бюджет на Съюза

Лидерите на ЕС се събират в Кипър за ключови разговори за Украйна, Близкия изток и бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски съюз започва днес двудневна неформална среща на върха в Кипър, посветена на конфликта в Украйна, ситуацията в Близкия изток и подготовката на бюджета на блока за периода 2028-2034 г., предаде ДПА, цитирана БТА.

Срещата започва в курортния град Агия Напа с работна вечеря, на която лидерите ще обсъдят най-належащите геополитически предизвикателства пред Европа, включително енергийната сигурност и риска от недостиг на авиационно гориво.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се включи лично в дискусиите и да призове за засилен натиск срещу Русия, както и да потвърди стремежа на Киев към членство в ЕС.

Сред участниците се очаква да отсъства унгарският премиер Виктор Орбан, който традиционно блокира част от решенията за подкрепа на Украйна.

Във фокуса на разговорите за бюджета ще бъдат финансирането на отбраната, конкурентоспособността на ЕС и реакцията на множество кризи, които натоварват публичните финанси на държавите членки.

В последния ден от срещата лидерите на ЕС ще проведат разговори с представители на Египет, Йордания, Ливан и Сирия по теми, свързани с регионалната сигурност и стабилност.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    42 5 Отговор
    Темата - Как да крадем, като го представим за национално отговорно !!!

    Коментиран от #14

    09:59 23.04.2026

  • 2 Трол

    6 19 Отговор
    Трябва да се обсъди бюджета за Украйна и този за Близкия изток.

    09:59 23.04.2026

  • 3 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    9 27 Отговор
    Ша отпуснат 90 милиарда за бомбене на Путин.

    Коментиран от #7

    10:00 23.04.2026

  • 4 Ха ХаХа

    29 5 Отговор
    Боклуци Сър Джон

    10:00 23.04.2026

  • 5 ЕСопили

    34 6 Отговор
    Нямаме пари за бандеровците! Измислената ни руска агресия ще изчака 😂

    10:01 23.04.2026

  • 6 БЪЛГАРИН

    39 5 Отговор
    тъпака гюро да каже за заема от90 милиарда за укрите - ние в кюпа ли сме щото - "Унгария и Словакия може да са го одобрили, но те не участват във финансирането от свое име. Те просто са одобрили други хора да дават парите си на Украйна."гюрооооо трътко ко прайм, ко прайм

    Коментиран от #23

    10:01 23.04.2026

  • 7 Ха ХаХа

    25 5 Отговор

    До коментар #3 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Те са смачкани от всякъде бе турук розоф

    Коментиран от #11, #49

    10:01 23.04.2026

  • 8 честен ционист

    28 6 Отговор
    Тези глупаци отиват на 250км права линия от леговището на Хизбула?

    Коментиран от #32

    10:03 23.04.2026

  • 9 Румен Радев, премиер

    30 7 Отговор
    Твърдо предлагам ЕС да не бърза да превежда целия транш от 95 млрд евро на Украйна !!! Нека става на малки части впредвид постигнатите резултати ☝️
    Няма резултати, няма пари.

    Коментиран от #38

    10:03 23.04.2026

  • 10 Тия булонки

    31 6 Отговор
    Не са ми лидери. Нито съм ги избирал, нито пак некой ме е питал, искам ли им джундурския съюз... Скоро ще се разпадне.

    Коментиран от #13

    10:03 23.04.2026

  • 11 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    7 20 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ХаХа":

    Кой ли бомби Путин с натовско оръжие ?
    Кой ли е смачкания ?

    Коментиран от #18

    10:07 23.04.2026

  • 12 Смях в залата

    8 28 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:

    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😁

    10:11 23.04.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 19 Отговор

    До коментар #10 от "Тия булонки":

    За СИВ и Варшавския договор питаха ли те ?

    Коментиран от #29, #33

    10:11 23.04.2026

  • 14 Добър бизнес

    33 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    60 милиарда за немската индустрия.
    30 милиарда за вътрешни нужди, ала-бала, секти, НПО
    Връщане - когато победим Русия.

    Коментиран от #17

    10:13 23.04.2026

  • 15 ами

    24 6 Отговор
    тази година украина ще получи от европа 115 милиарда за да воюва с русия, ама ще й трябват още 19 милиарда за да не е на червено

    Коментиран от #28

    10:13 23.04.2026

  • 16 Панчо

    24 4 Отговор
    Ще ядат, ще пият и ще се е....ат.

    10:14 23.04.2026

  • 17 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    5 21 Отговор

    До коментар #14 от "Добър бизнес":

    На Путин са 240 милиарда...колко още заема за Украйна ша са покрият.

    Коментиран от #19, #30

    10:14 23.04.2026

  • 18 ами

    22 5 Отговор

    До коментар #11 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    ха ха ха - затова дайте да си дадем всичко на украина

    Коментиран от #27

    10:15 23.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Наташките в Русия се разбунтуваха!

    8 23 Отговор
    Жалят се, че нямат интернет!

    Коментиран от #58

    10:16 23.04.2026

  • 21 ДДДДД

    9 5 Отговор
    От българска страна ще присъства ли някой, и евентуално кой ще е той?

    10:18 23.04.2026

  • 22 А така

    6 6 Отговор
    Бюджет 2028 – 2034 г.: Предвижда се България да получи общо 22,3 млрд. евро от новия 7-годишен бюджет на ЕС.
    Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ): 3,4 млрд. Тези средства се изплащат отделно от редовния бюджет и са насочени към реформи и модернизация.

    10:22 23.04.2026

  • 23 нннн

    17 7 Отговор

    До коментар #6 от "БЪЛГАРИН":

    Гюро ще отиде да гласува парите за Зеленски и да поеме още ангажименти от мое е твое име. Yмнокpacивите с удоволствие бъpкат всякакви Eвpoaтлантичecки л....

    Коментиран от #25

    10:24 23.04.2026

  • 24 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    6 15 Отговор

    До коментар #19 от "Ако":

    Ша гушнат запорираните милиарди на Путин, като стой та гледай...

    10:24 23.04.2026

  • 25 Така требе

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "нннн":

    Той е премиер днес.....

    10:25 23.04.2026

  • 26 Путин няма ли да даде

    6 9 Отговор
    някоя рубла?

    10:25 23.04.2026

  • 27 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    7 11 Отговор

    До коментар #18 от "ами":

    Даваме ОРЪЖИЯ за Украйна. Трупаме дебели пачки, ама ти откъде да знаеш.

    10:27 23.04.2026

  • 28 Не бе

    18 5 Отговор

    До коментар #15 от "ами":

    Всичките тези милиарди ще отидат за златни тоалетни на мафията там. Но тя е на власт и тя си дели тези пари с урсулите. Защо караха украинци бали пари в чували и павета чисто злато към Австрия? А на нас ни обясняват, че и тегленето на 1000 евро от банка, да са ти в джоба, било "подозрително" и вече и това забраняват? Ама техните "комисионни" си ги искат в кеш в чували??? Егати пропадналия съюз? Толкова открито вече крадат, а на нас ни забраняват всичко!!!

    Коментиран от #34

    10:27 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    20 5 Отговор

    До коментар #17 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    Руските авоари никой не може да ги барне колкото и да мечтаете и пискате ще получите един среден

    Коментиран от #31

    10:29 23.04.2026

  • 31 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    6 16 Отговор

    До коментар #30 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    На Путин са 240 милиарда...кой ша спре ЕС да ги гушне...Путин ли....я по сериозно

    Коментиран от #41

    10:31 23.04.2026

  • 32 Щом ходят в Киев

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    защо да не ходят в Кипър😉😉😉😉😉

    10:31 23.04.2026

  • 33 Ама ти тогава

    16 5 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Нито техни военни бази имаше тука. А и стотиците, най-модерни и нови самолети ни струваха няколко влакови композиции с компоти. А тия днеска? Хем са те хванали за гушата, хем правят с нас, какво си искат, източват ти всичко и за тях безплатно,нали? Ама ние нещо да искаме от тях, на 5-на цена ти го дават. Тогава бяхме истински съюзници. Летяхме и в космоса с тях.А с тези сме им дойна крава и роби..

    Коментиран от #35, #47

    10:32 23.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 14 Отговор

    До коментар #28 от "Не бе":

    Кой дава пари бре..това са оръжия за Украйна, за трепане на руските захватчици...

    Коментиран от #36

    10:32 23.04.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 11 Отговор

    До коментар #33 от "Ама ти тогава":

    Съкратихме 120 хилядна армия при ТОШО, до 30 хилядна днес...Всяка година са освобождават милиарди НАРОДНА ПАРА от съкратената ни армия...
    Американците /3500/ са тук да респектират всеки който иска да ни барне....и ни струват много по евтино от тия 90 хиляди които съкратихме.
    Мира цена няма....са казали древните....

    10:37 23.04.2026

  • 36 До бе

    15 5 Отговор

    До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Особено тия милиарди в колите на укро трафикантите, които хванаха в Унгария??? Значи урсулите им превеждат милиардите по банкови трансфери на сметки в укра. А онези там ги теглят и с коли ги връщат в Австрия??? А защо не ги ПРЕВЕЖДАТ по банкова сметка, а???? Тия ги говори на баба Гицка. Тука става въпрос за огромна корупция. Делят си евро парите урсулите с киевската хунта. А ти плащаш данъци всеки месец? ДДС-та всеки ден? А те си ги делят с мафията на посрайнината.... Спи още...

    Коментиран от #40

    10:39 23.04.2026

  • 37 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    15 1 Отговор
    Борбата е колко ша гушнем от тия 90 милиарда, от продажбата на оръжие за Украйна...

    10:39 23.04.2026

  • 38 Факти

    7 13 Отговор

    До коментар #9 от "Румен Радев, премиер":

    Парите са за две години, глупчо. Няма да се изсипят наведнъж. Тия 90 милиарда евро са 0,2% от БВП на ЕС на година, тоест едно нищо. Путин само за тази година е предвидил 170 милиарда евро за войната в Украйна, които са 7% от БВП на Русия - 35 пъти повече. Затова Путин вдигна данъците, включително ДДС, и оряза разходите за здравеопазване образувания и социални помощи. Защо никой не критикува Путин, че масово убива руснаците и дере кожите на живите? Няма ли тук русофили, които обичат Русия. Разбрахме, че мразите Европа, но май най-много мразите Русия щом подкрепяйте Путин. Той е враг номер едно на Русия.

    10:40 23.04.2026

  • 39 Някой

    7 7 Отговор
    До Кипър стигаха ирански ракети.

    Коментиран от #42

    10:40 23.04.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "До бе":

    Кой превежда пари по банкови сметки бре на Украйна....
    Дават се директно ракети, бомби, танкове, гаубици.....пари по сметки са превеждат на тия дето са дали това оръжие, ама ти откъде да знаеш.

    10:41 23.04.2026

  • 41 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    7 6 Отговор

    До коментар #31 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    Който ги спира и до сега,страха на евр0гейт@ците‼️

    Коментиран от #44, #54, #63

    10:42 23.04.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 5 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    И Натовските ракети стигат от Кипър до Иран.

    10:42 23.04.2026

  • 43 стоян георгиев

    7 14 Отговор
    На срещата ще.дойде зеленски за да получи 90 млрд. от руските активи а официално ще бъде изхвърлена руската марионетка орбан.чудесни новини!

    Коментиран от #60

    10:43 23.04.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 9 Отговор

    До коментар #41 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    ЕС си дава заеми от парите на Путин и не му дреме....ама ти откъде да знаеш...

    Коментиран от #46, #53

    10:43 23.04.2026

  • 45 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    5 4 Отговор
    Бюджет 2028 – 2034 г.: Предвижда се България да получи общо 22,3 млрд. евро от новия 7-годишен бюджет на ЕС.
    Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ): Тези средства се изплащат отделно от редовния бюджет и са насочени към реформи и модернизация.

    Опаааа и нии ша са облажим

    10:46 23.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Факти

    5 15 Отговор

    До коментар #33 от "Ама ти тогава":

    По комунизма стигнахме до 10% от БВП за отбрана. Затова накрая фалирахме с режим на тока и купони за хляб. Сега даваме само 2% за отбрана, токът не спира, а в магазините има от пиле мляко. Единствените държави, които днес харчат колкото нас по комунизма, са Украйна, Русия, Израел и Северна Корея. Три от тях са във война, след края на която разходите ще паднат. Остава само Северна Корея, която постоянно харчи луди пари за нищо. Знаеш ли как живеят там хората? В тубата има безброй клипове на избягали от там, които разказват за глада и болестите.

    Коментиран от #50, #51

    10:49 23.04.2026

  • 48 Ето на такива общоевриейски форуми

    7 8 Отговор
    наш Радко хем ще иска да се облажи от милиардите еврофондове за България, хем ще се прави на интересен с разни идеи за връщане на руските изкопаеми горива, за сваляне на санкциите срещу Русия, за отказ от помощта за Украйна и други подобни кремълски опорки!

    Тогава очаквам великите стратези от ППДБ да обяснят защо подскачаха по жълтите павета, след като повече от половината им джендъри гласуваха за Радев, а не за тях?!

    10:58 23.04.2026

  • 49 Розовото пони Путин 🦄

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ХаХа":

    И аз съм разоф, но даже ме избраха за президент на РФ.🦄👬😂

    10:58 23.04.2026

  • 50 Ако приема написаното

    9 6 Отговор

    До коментар #47 от "Факти":

    от теб за истина как ще обясниш “внезапната” поява на милионери в България след дворцовия преврат от 1989 г.?

    10:59 23.04.2026

  • 51 Явно не си живял

    12 6 Отговор

    До коментар #47 от "Факти":

    Тогава и ми разказваш фантасмагории.... Соца го унищожиха баш лъже комунистите, за да ограбят народните активи, събрани от трудът на всички българи 40 години. За това спряха умишлено доставките. За това правиха "режими на ток", на вода... за да предизвикат колапс на системата... и оная шушумига Горбачов направи същото и със СССР. Отвърна и на нашите паразити да унищожат и откраднат всичко. Сега имало? Има банани за маймуните и то по 30 евро килото. Яжте, да ви е сладко.

    10:59 23.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 БАНко

    12 7 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    НИКОЙ НЕ ПОСМЯ ДА ПИПНЕ ПАРИТЕ НА РУСКИЯ НАРОД - ОТКРАДНАХА ОТ ЛИХВИТЕ И НАТОВСКАТА СБИРЩИНА СЕ УПЛАШИ ОТ ПОСЛЕДСТВИЯТА !!!

    Коментиран от #56, #62

    11:02 23.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ама

    8 6 Отговор
    фонлайнар ни призовава непрекъснато да не ползваме коли и климатици , за икономия на енергия, а те не спират да обикалят света , да си чешат езиците...

    Коментиран от #57, #61

    11:07 23.04.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 9 Отговор

    До коментар #53 от "БАНко":

    НАТО бомби Путин...за некакви 240 милиарда от Путин, НАТО ша са плаши....

    11:08 23.04.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 5 Отговор

    До коментар #55 от "Ама":

    Гледам и нашите коли и климатици не спират. Въпреки че горивата и тока скочиха.

    11:09 23.04.2026

  • 58 Хихи

    9 6 Отговор

    До коментар #20 от "Наташките в Русия се разбунтуваха!":

    това в УНИАН, или дойчезеле ли го чете ?!

    11:09 23.04.2026

  • 59 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    6 2 Отговор
    С нетърпение чакам решенията на ЕС в Кипър....

    Да си сметна "моето"

    11:11 23.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Руския народ няма никакви пари.

    7 4 Отговор

    До коментар #53 от "БАНко":

    Всичко отиде за ракети и танкове. Русия фалира и сега разпродава Държавния резерв.

    Коментиран от #65

    12:05 23.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Юлия

    3 3 Отговор
    Безполезници се събират за безполезна седянка.

    12:51 23.04.2026

  • 65 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Руския народ няма никакви пари.":

    много лъжете бре,ама много нек@дърно

    13:13 23.04.2026

  • 66 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Всички западни лидери без тръмп подкрепят украйна .не виждам какво нарушава това правилата ви че го триете?ще го напиша.още.коллото е нужно ако ги изтриете пак.

    14:06 23.04.2026