Лидерите на ЕС се събират в Кипър за ключови разговори за Украйна, Близкия изток и бюджета

Европейски съюз започва днес двудневна неформална среща на върха в Кипър, посветена на конфликта в Украйна, ситуацията в Близкия изток и подготовката на бюджета на блока за периода 2028-2034 г., предаде ДПА, цитирана БТА.

Срещата започва в курортния град Агия Напа с работна вечеря, на която лидерите ще обсъдят най-належащите геополитически предизвикателства пред Европа, включително енергийната сигурност и риска от недостиг на авиационно гориво.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се включи лично в дискусиите и да призове за засилен натиск срещу Русия, както и да потвърди стремежа на Киев към членство в ЕС.

Сред участниците се очаква да отсъства унгарският премиер Виктор Орбан, който традиционно блокира част от решенията за подкрепа на Украйна.

Във фокуса на разговорите за бюджета ще бъдат финансирането на отбраната, конкурентоспособността на ЕС и реакцията на множество кризи, които натоварват публичните финанси на държавите членки.

В последния ден от срещата лидерите на ЕС ще проведат разговори с представители на Египет, Йордания, Ливан и Сирия по теми, свързани с регионалната сигурност и стабилност.