Иран отчита първи приходи от такси в Ормузкия проток

Високопоставен ирански депутат заяви, че Ормузки проток вече носи приходи на Техеран чрез въведени транзитни такси, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Заместник-председателят на парламента Хамидреза Хаджибабаи, цитиран от агенция Тасним, съобщи, че първите постъпления вече са депозирани в сметка на централната банка. Други ирански медии също разпространиха информацията, без да дават допълнителни подробности.
По-рано външният министър Абас Арагчи обяви отваряне на протока за търговски кораби, но ситуацията остава неясна.
Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) впоследствие заяви, че Иран ще затвори протока, докато не бъде премахната американската блокада, като призова корабособствениците да се съобразяват с указанията на властите.
От своя страна Вашингтон предупреди, че ограниченията върху иранските пристанища ще останат в сила до постигането на окончателно мирно споразумение.
Иранските власти също поставиха под съмнение изявленията на Доналд Тръмп относно ситуацията в региона, определяйки ги като ненадеждни.
1 Коста
12:27 23.04.2026
2 Последния Софиянец
12:28 23.04.2026
3 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Коста":Виагра?
12:29 23.04.2026
4 Хаха
12:29 23.04.2026
5 Българин
12:30 23.04.2026
6 Истинско обещание 🇮🇷
Справедливо е вече да почнат да си събират такси през ОРМУЗКИЯ ПРОТОК
12:31 23.04.2026
7 Мдаа
До коментар #5 от "Българин":Откакто си отиде Чък Норис стана анархия - всеки си прави каквото иска!
12:33 23.04.2026
8 Коста
До коментар #4 от "Хаха":САЩ осигуряват честна международна морска търговия. Половината рекет за тях. Но пълната демократична справедливост изисква САЩ да не делят с никой. Може би само с Израел.
12:33 23.04.2026
9 Швейк
12:35 23.04.2026
10 БОКО И ШИШО + КИРЛЬО И БАЩА МУ
12:37 23.04.2026
11 В какво се изразява
- щяха да сменят режима - режима си остана и даже е по-силен
- щяха да вземат урана - урана си е иранците
- щяха да спират ядрената програма - иранците даже и я засилиха и може би вече имат ядрена бомба.
- щяха да защитават персийските монархии - те се чудят как да оцелеят
- протока от безплатен стана платен
- петро-доларът се измества от петро-юанът
- НАТО се разпадна
- загубите на САЩ са трилиони долари и Тръмп отмени безплатната медицинска помощ в САЩ
- репутационните загуби на САЩ пък са неизмерими.
12:39 23.04.2026
12 Удри , Дончо
12:42 23.04.2026
13 да питам
До коментар #11 от "В какво се изразява":Като казваш - А , кажи и - Б ... За СВО-то
12:44 23.04.2026
15 В какво се изразява
До коментар #13 от "да питам":"За СВО-то"
Какво му е на СВО-то - върви си бавно но неуморно - те бързите работи не са хубави - жена ти не ти ли го е казвала или ти имаш мъж.
Няма как за "три дня" да разпаднеш НАТО и да фалираш ЕС - ето ЕС спира полети че няма гориво но взема от всеки европеец по 500 евро за зеления (90 милиарда). При над 500 милиарда дадени му до сега тези 90 дали ще го спасят. и най вече от къде ще намери пушечно месо че вече 60 годишни старци ги залавят на фронта.
12:54 23.04.2026
16 Дрътия Софианец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не те слуша главата , а ?!🤭😁
13:02 23.04.2026
17 стоян
До коментар #6 от "Истинско обещание 🇮🇷":До 6 ком - за кое браво бе другар че губят по 480 милиона на ден ли - на ден иранците губят по 500 милиона долара от блокадата а минали 10 кораба по 2 милиона - браво за иранците
13:03 23.04.2026
18 да питам
До коментар #15 от "В какво се изразява":Плащай и не мрънкай ... За 4-те млрд.долара , изтекли в руския канал през ВСВ..
13:04 23.04.2026
21 В какво се изразява
До коментар #18 от "да питам":"За 4-те млрд.долара"
Изплатени са до стотинка и то със злато - пък и с колко долара финансираха Хитлер да направи вермахта когато Германия беше под санкции и ембарго от Англия и Франция. От къде мислиш Хитлер изведнъж забогатя да прави танкове, оръдия и самолети след ПСВ когато държавата е в рецесия и хиперинфлация и един хляб е струвал 10 милиона марки.
Ех пуста пропаганда ама никак не върви
13:21 23.04.2026
22 Дудов
13:25 23.04.2026
23 До всички козячета да знаят
До коментар #20 от "до всички копеи да си знаят":"Номер 1 в света В АБСОЛЮТНО НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"
Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде.
Русия е намаляла от 145 милиона 1989 на 142 милиона сега - 3 милиона. България е намаляла от 9 милиона на под 6 милиона сега - повече от 3 милиона.
Лъжете колкото се може повече че иначе пропагандата не върви.
13:26 23.04.2026
24 Антитрол
До коментар #17 от "стоян":"на ден иранците губят по 500 милиона долара от блокадата"
А защо не кажеш персийските монархии колко губят, защо не кажеш господарите ти по колко губят, защо не кажеш Европа по колко губи, защо не кажеш България по колко губи - видиш ли закъхарил се за иранците козячето.
Иранците ще се оправят че имат петрол но не ви бърка че ние изчезваме като държава.
13:31 23.04.2026
25 Кака ти Мелания
До коментар #1 от "Коста":Я като Шарлопова, я като Дарина Павлова, я като Гущерова ще свърши ма ако много знае може и като две от тризначките.
13:45 23.04.2026
26 К.о.т.А.К.А. 🐱
13:48 23.04.2026
27 да питам
До коментар #21 от "В какво се изразява":Не се ли срамуват руснаците , че Катюшата е била на шаси Студебейкър и китайците им сделали Москвич и Волга ?!
13:51 23.04.2026
28 ха ха хааа
До коментар #23 от "До всички козячета да знаят":Така е , партизаните - нашите ,се топят ...
13:54 23.04.2026
29 Възраждане
13:59 23.04.2026
30 Коза е майка ти
До коментар #23 от "До всички козячета да знаят":Преброяване СССР 293 047 571 (1991)
Население РУСИЯ 142,5 милиона (2026 г.)
ДО ДВЕ ГОДИНИ КАТО СЕ РАЗПАДНАТ И ПОСЛЕДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ,УКРАИНЦИТЕ КАТО УТИЛИЗИРАТ ОЩЕ НЯКОЛКО МИЛИОНА И НЯКОЛКО МИЛИОНА АЛКОХОЛИЦИ И НАРКОМАНИ ЩЕ ОТИДАТ ПРИ КОЗБОН НА КОНЦЕРТ И ЩЕ СТАНАТ КОЛКОТО УКРАЙНА.КАПИШ КОПЕЙ
14:04 23.04.2026
31 ТАКА Е ПРАВ СИ
До коментар #23 от "До всички козячета да знаят":Много копейки се навъдиха и хората бягат на запад .
14:08 23.04.2026
32 Отвечай бе
До коментар #21 от "В какво се изразява":Омнико ... 🤭😁
14:11 23.04.2026
33 ТАСС
До коментар #24 от "Антитрол":По добре да изчезнем иначе се превръщаме в гъзолизците на путин срам и позор за света ....закривам ви копейки последният да затвори вратата
14:14 23.04.2026
35 хахаха
До коментар #33 от "ТАСС":а сега сме гъзолизците на тръмп.....
14:22 23.04.2026
36 Не само тва
Калашника е... модификация на ..Автомата създаден от Хуго Ш майзер;
Всички Камиони в москалбад са ...без дарни ментета,..на Английски и Щатски Камиони от ВСВ ! Дори и водката е кра дена от...П оляците
14:22 23.04.2026
37 Трябва и други да оценят руското робство
До коментар #33 от "ТАСС":ТАСС
00ОТГОВОР
До коментар 24 от "Антитрол":
По добре да изчезнем иначе се превръщаме в гъзолизците на путин срам и позор за света
-;-
Фащта че се надаме на Богаша, говори ясно че ни е било хубаво под роскто робство.
Абе като социализъма бил така убав и СССР-то така мощно, що Соца Рухна, а СССР-то умря?!?
Айде да видим и какво ще стане като пост-СССР-то осволоди несъществуващата Украйна
Рашистите са си гола вода, дори и с нефта, Метана и диамантите!
14:23 23.04.2026
38 Четвъртия райх има полза от ядрен Иран
А нашитне русофили са се угрижили за мирните инициативи на Путлер в Украйна и възможността и Иран да стане ядрена "държава"!
Колко още ще пропада маркс-ленинизъма!
14:26 23.04.2026
39 Абе кви такси,бе
Загубите са огромни! А при унищожените 12 870 военни цели са колосални!!
С такси от 5... танкера могат да си купят един...лъскав автомобил
Ееееедехееее
14:28 23.04.2026