Иран отчита първи приходи от такси в Ормузкия проток

Високопоставен ирански депутат заяви, че Ормузки проток вече носи приходи на Техеран чрез въведени транзитни такси, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Заместник-председателят на парламента Хамидреза Хаджибабаи, цитиран от агенция Тасним, съобщи, че първите постъпления вече са депозирани в сметка на централната банка. Други ирански медии също разпространиха информацията, без да дават допълнителни подробности.

По-рано външният министър Абас Арагчи обяви отваряне на протока за търговски кораби, но ситуацията остава неясна.

Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) впоследствие заяви, че Иран ще затвори протока, докато не бъде премахната американската блокада, като призова корабособствениците да се съобразяват с указанията на властите.

От своя страна Вашингтон предупреди, че ограниченията върху иранските пристанища ще останат в сила до постигането на окончателно мирно споразумение.

Иранските власти също поставиха под съмнение изявленията на Доналд Тръмп относно ситуацията в региона, определяйки ги като ненадеждни.