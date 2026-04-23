Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран отчита първи приходи от такси в Ормузкия проток

23 Април, 2026 12:25 2 364 39

  • иран-
  • ормузки проток-
  • приходи-
  • такси

Противоречиви сигнали за режима на корабоплаване на фона на напрежение със САЩ

Иран отчита първи приходи от такси в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Високопоставен ирански депутат заяви, че Ормузки проток вече носи приходи на Техеран чрез въведени транзитни такси, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Заместник-председателят на парламента Хамидреза Хаджибабаи, цитиран от агенция Тасним, съобщи, че първите постъпления вече са депозирани в сметка на централната банка. Други ирански медии също разпространиха информацията, без да дават допълнителни подробности.

По-рано външният министър Абас Арагчи обяви отваряне на протока за търговски кораби, но ситуацията остава неясна.

Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) впоследствие заяви, че Иран ще затвори протока, докато не бъде премахната американската блокада, като призова корабособствениците да се съобразяват с указанията на властите.

От своя страна Вашингтон предупреди, че ограниченията върху иранските пристанища ще останат в сила до постигането на окончателно мирно споразумение.

Иранските власти също поставиха под съмнение изявленията на Доналд Тръмп относно ситуацията в региона, определяйки ги като ненадеждни.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    25 1 Отговор
    Браво! Дедо Тчръмпи да гледа и да лапа мухите. Часовника цъка. Времето на х,я минава. Мелани най-добре знае...

    Коментиран от #3, #25

    12:27 23.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 6 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #16

    12:28 23.04.2026

  • 3 Хасковски каунь

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Виагра?

    12:29 23.04.2026

  • 4 Хаха

    4 3 Отговор
    От едната страна на протока ще се отчитат на иранците, а от другата страна на американците. По братски.

    Коментиран от #8

    12:29 23.04.2026

  • 5 Българин

    13 3 Отговор
    Някой спешно да отвори протока, че финансово вече е зле! Ако ще и да е другаря Си или пък Макрон...Видя се, че Тръмп не е в състояние да го стори! Иранци, братя, отваряйте бе пичове...

    Коментиран от #7

    12:30 23.04.2026

  • 6 Истинско обещание 🇮🇷

    20 3 Отговор
    Браво на Иран
    Справедливо е вече да почнат да си събират такси през ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

    Коментиран от #17

    12:31 23.04.2026

  • 7 Мдаа

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Откакто си отиде Чък Норис стана анархия - всеки си прави каквото иска!

    12:33 23.04.2026

  • 8 Коста

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    САЩ осигуряват честна международна морска търговия. Половината рекет за тях. Но пълната демократична справедливост изисква САЩ да не делят с никой. Може би само с Израел.

    12:33 23.04.2026

  • 9 Швейк

    20 0 Отговор
    Дончо,Дончоооо,тъп си беше,тъп си остана....

    12:35 23.04.2026

  • 10 БОКО И ШИШО + КИРЛЬО И БАЩА МУ

    8 0 Отговор
    НЕ СА ЗЕЛИ ОЩЕ И ЦЕНТ ОТ ОРМУЗА КОЙТО ВЕЧЕ Е ТЕХЕН !

    12:37 23.04.2026

  • 11 В какво се изразява

    22 1 Отговор
    "Победата" на краварите

    - щяха да сменят режима - режима си остана и даже е по-силен
    - щяха да вземат урана - урана си е иранците
    - щяха да спират ядрената програма - иранците даже и я засилиха и може би вече имат ядрена бомба.
    - щяха да защитават персийските монархии - те се чудят как да оцелеят
    - протока от безплатен стана платен
    - петро-доларът се измества от петро-юанът
    - НАТО се разпадна
    - загубите на САЩ са трилиони долари и Тръмп отмени безплатната медицинска помощ в САЩ
    - репутационните загуби на САЩ пък са неизмерими.

    Коментиран от #13

    12:39 23.04.2026

  • 12 Удри , Дончо

    0 11 Отговор
    Удри ..

    Коментиран от #14

    12:42 23.04.2026

  • 13 да питам

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "В какво се изразява":

    Като казваш - А , кажи и - Б ... За СВО-то

    Коментиран от #15

    12:44 23.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 В какво се изразява

    20 1 Отговор

    До коментар #13 от "да питам":

    "За СВО-то"

    Какво му е на СВО-то - върви си бавно но неуморно - те бързите работи не са хубави - жена ти не ти ли го е казвала или ти имаш мъж.

    Няма как за "три дня" да разпаднеш НАТО и да фалираш ЕС - ето ЕС спира полети че няма гориво но взема от всеки европеец по 500 евро за зеления (90 милиарда). При над 500 милиарда дадени му до сега тези 90 дали ще го спасят. и най вече от къде ще намери пушечно месо че вече 60 годишни старци ги залавят на фронта.

    Коментиран от #18

    12:54 23.04.2026

  • 16 Дрътия Софианец

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не те слуша главата , а ?!🤭😁

    13:02 23.04.2026

  • 17 стоян

    1 15 Отговор

    До коментар #6 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    До 6 ком - за кое браво бе другар че губят по 480 милиона на ден ли - на ден иранците губят по 500 милиона долара от блокадата а минали 10 кораба по 2 милиона - браво за иранците

    Коментиран от #24

    13:03 23.04.2026

  • 18 да питам

    0 8 Отговор

    До коментар #15 от "В какво се изразява":

    Плащай и не мрънкай ... За 4-те млрд.долара , изтекли в руския канал през ВСВ..

    Коментиран от #21

    13:04 23.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 В какво се изразява

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "да питам":

    "За 4-те млрд.долара"

    Изплатени са до стотинка и то със злато - пък и с колко долара финансираха Хитлер да направи вермахта когато Германия беше под санкции и ембарго от Англия и Франция. От къде мислиш Хитлер изведнъж забогатя да прави танкове, оръдия и самолети след ПСВ когато държавата е в рецесия и хиперинфлация и един хляб е струвал 10 милиона марки.

    Ех пуста пропаганда ама никак не върви

    Коментиран от #27, #32

    13:21 23.04.2026

  • 22 Дудов

    7 1 Отговор
    Тръмп като каже "Добър ден " хората почват да се оглеждат дали има слънце

    13:25 23.04.2026

  • 23 До всички козячета да знаят

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "до всички копеи да си знаят":

    "Номер 1 в света В АБСОЛЮТНО НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

    Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде.

    Русия е намаляла от 145 милиона 1989 на 142 милиона сега - 3 милиона. България е намаляла от 9 милиона на под 6 милиона сега - повече от 3 милиона.

    Лъжете колкото се може повече че иначе пропагандата не върви.

    Коментиран от #28, #30, #31

    13:26 23.04.2026

  • 24 Антитрол

    16 2 Отговор

    До коментар #17 от "стоян":

    "на ден иранците губят по 500 милиона долара от блокадата"

    А защо не кажеш персийските монархии колко губят, защо не кажеш господарите ти по колко губят, защо не кажеш Европа по колко губи, защо не кажеш България по колко губи - видиш ли закъхарил се за иранците козячето.

    Иранците ще се оправят че имат петрол но не ви бърка че ние изчезваме като държава.

    Коментиран от #33

    13:31 23.04.2026

  • 25 Кака ти Мелания

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Я като Шарлопова, я като Дарина Павлова, я като Гущерова ще свърши ма ако много знае може и като две от тризначките.

    13:45 23.04.2026

  • 26 К.о.т.А.К.А. 🐱

    4 2 Отговор
    Иран за 3 дня, а, хахаха

    13:48 23.04.2026

  • 27 да питам

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "В какво се изразява":

    Не се ли срамуват руснаците , че Катюшата е била на шаси Студебейкър и китайците им сделали Москвич и Волга ?!

    Коментиран от #34

    13:51 23.04.2026

  • 28 ха ха хааа

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "До всички козячета да знаят":

    Така е , партизаните - нашите ,се топят ...

    13:54 23.04.2026

  • 29 Възраждане

    0 3 Отговор
    Поздравления за Тръмп. Сега Аятоласите се къпят в пари и то биткойни

    13:59 23.04.2026

  • 30 Коза е майка ти

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "До всички козячета да знаят":

    Преброяване СССР 293 047 571 (1991)
    Население РУСИЯ 142,5 милиона (2026 г.)
    ДО ДВЕ ГОДИНИ КАТО СЕ РАЗПАДНАТ И ПОСЛЕДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ,УКРАИНЦИТЕ КАТО УТИЛИЗИРАТ ОЩЕ НЯКОЛКО МИЛИОНА И НЯКОЛКО МИЛИОНА АЛКОХОЛИЦИ И НАРКОМАНИ ЩЕ ОТИДАТ ПРИ КОЗБОН НА КОНЦЕРТ И ЩЕ СТАНАТ КОЛКОТО УКРАЙНА.КАПИШ КОПЕЙ

    14:04 23.04.2026

  • 31 ТАКА Е ПРАВ СИ

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "До всички козячета да знаят":

    Много копейки се навъдиха и хората бягат на запад .

    14:08 23.04.2026

  • 32 Отвечай бе

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "В какво се изразява":

    Омнико ... 🤭😁

    14:11 23.04.2026

  • 33 ТАСС

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Антитрол":

    По добре да изчезнем иначе се превръщаме в гъзолизците на путин срам и позор за света ....закривам ви копейки последният да затвори вратата

    Коментиран от #35, #37

    14:14 23.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ТАСС":

    а сега сме гъзолизците на тръмп.....

    14:22 23.04.2026

  • 36 Не само тва

    2 2 Отговор
    Уж .. Монголо- москалски ,..Ама ....матрьошките са .. Японски Кукли от 18 ВЕК!
    Калашника е... модификация на ..Автомата създаден от Хуго Ш майзер;
    Всички Камиони в москалбад са ...без дарни ментета,..на Английски и Щатски Камиони от ВСВ ! Дори и водката е кра дена от...П оляците

    14:22 23.04.2026

  • 37 Трябва и други да оценят руското робство

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "ТАСС":

    ТАСС
    00ОТГОВОР
    До коментар 24 от "Антитрол":

    По добре да изчезнем иначе се превръщаме в гъзолизците на путин срам и позор за света
    -;-
    Фащта че се надаме на Богаша, говори ясно че ни е било хубаво под роскто робство.

    Абе като социализъма бил така убав и СССР-то така мощно, що Соца Рухна, а СССР-то умря?!?
    Айде да видим и какво ще стане като пост-СССР-то осволоди несъществуващата Украйна
    Рашистите са си гола вода, дори и с нефта, Метана и диамантите!

    14:23 23.04.2026

  • 38 Четвъртия райх има полза от ядрен Иран

    1 0 Отговор
    Нима съседите на Иран да са така глупави и да не разбират мирните инициативи на аятоласите да обогатяват на 60% урана си?!?!

    А нашитне русофили са се угрижили за мирните инициативи на Путлер в Украйна и възможността и Иран да стане ядрена "държава"!

    Колко още ще пропада маркс-ленинизъма!

    14:26 23.04.2026

  • 39 Абе кви такси,бе

    3 1 Отговор
    Бай ДОНЧО им конфискува 2 танкера и нито един танкер на Амуджистан не мое а напусне пристанищата.
    Загубите са огромни! А при унищожените 12 870 военни цели са колосални!!
    С такси от 5... танкера могат да си купят един...лъскав автомобил
    Ееееедехееее

    14:28 23.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания