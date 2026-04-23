Новини
Свят »
Украйна »
Украйна задържа агент на руското военно разузнаване в Донецка област
  Тема: Украйна

Украйна задържа агент на руското военно разузнаване в Донецка област

23 Април, 2026 12:34

  • украйна-
  • русия-
  • задържа-
  • военно разузнаване-
  • донецка област

Заподозреният е предавал координати за удари с тежки авиационни бомби

Украйна задържа агент на руското военно разузнаване в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Служба за сигурност на Украйна съобщи, че е задържала агент на руското военно разузнаване ГРУ в Донецка област, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

По данни на службата задържаният е предоставял координати за въздушни удари срещу украински позиции в Краматорск и Дружковка.

Събраната информация е била използвана за планиране на атаки със свръхтежки авиационни бомби, включително ФАБ-500 и ФАБ-1500, насочени към командни пунктове, укрепени позиции и логистични складове на украинските сили.

Разследването е установило, че агентът е бил вербуван чрез канали в приложението Telegram, където е търсел възможности за бързи доходи. След инструктаж от руските служби той е събирал и предавал информация, използвайки Google Maps за маркиране на цели.

Заподозреният е задържан и може да получи доживотна присъда с конфискация на имущество.

По-рано украинските служби съобщиха и за задържан агент в Одеса, заподозрян в подготовка на покушение срещу командир от специалните сили на страната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    31 21 Отговор
    Донецка област е руска. Какво търсят юкри там?

    Коментиран от #19, #30

    12:35 23.04.2026

  • 2 руската мечка

    18 31 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #6, #21

    12:37 23.04.2026

  • 3 Баширов

    11 15 Отговор
    Еей Петров даде фира

    12:38 23.04.2026

  • 4 зелена миризлива тениска

    16 18 Отговор
    А кога ще бъде задържан пррррШивия хазарин Джуунленски и публично линчуван на място ,например като Кадафи ?

    Коментиран от #8, #10

    12:39 23.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Многоходовото

    16 24 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #16

    12:42 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Голем смех

    18 15 Отговор
    Двама собственици на Жигули си говорят :

    - Как е твойта жигулка, работи ли ? Зимата пали ли лесно ?
    - Много добре си работи, пали на бензин, после минава на масло.

    Коментиран от #11, #22

    12:44 23.04.2026

  • 10 Ха ха

    15 18 Отговор

    До коментар #4 от "зелена миризлива тениска":

    Когато превземат Киев за три дня.

    Коментиран от #24

    12:45 23.04.2026

  • 11 Още един виц за съветски автомобили

    15 14 Отговор

    До коментар #9 от "Голем смех":

    - Нещо много взе бензин взе да харчи мойта жигулка, 11/100 взе да гори
    - Ти пак си добре, мойта жигула гори толкова масло на 100 !

    Коментиран от #25, #33

    12:47 23.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мишел

    12 18 Отговор
    Няма пари и за заплати: Русия планира масови съкращения. Руските власти се готвят да извършат масови съкращения в публичния сектор на фона на рязко нарастващия бюджетен дефицит. Най-голям брой съкращения се очаква в близко бъдеще в Москва, Московска, Омска и Иркутска области, както и в Красноярския край. Най-често засегнатите от съкращенията са служителите във финансовия и данъчния сектор, здравеопазването, държавното и местното самоуправление. Съкращенията сред служителите от публичния сектор се дължат на недостиг на средства, както във федералния, така и в регионалните бюджети, казва Олег Соколов.

    12:49 23.04.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    13 12 Отговор
    Русия сила !!! ☝️😁

    12:50 23.04.2026

  • 15 Конфискация на имуществото

    12 10 Отговор
    Харесали са жилището на човека и го набеждават, да му го вземат.

    12:50 23.04.2026

  • 16 СтатиСтик

    12 15 Отговор

    До коментар #7 от "Многоходовото":

    Най малко 2млн хохохола гушнаха букета досега ,а още поне 4млн от тях са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава и разчитат на такива европейски баламурници като теб да им плащат инвалидните пенсии и ги издържат пожизнено .

    12:51 23.04.2026

  • 17 Гугълърт

    15 4 Отговор
    Военните сателити дават много подробна картина с висока резолюция на селските райони в Украйна, координати на командни пунктове, складове, както и на доставчиците на артилерийски снаряди за старите модели оръдия.

    Коментиран от #49

    12:51 23.04.2026

  • 18 Маша Захарова, говорител МИД

    12 12 Отговор
    В гореща война Русия ще победи за Два Дня и половина ☝️

    Коментиран от #27

    12:51 23.04.2026

  • 19 Хахахаха

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Отвори която искаш световна карта, ако искаш и Гугъл Мапс отвори, и виж къде е руската и украинската граница! И след това пиши кое е руско!

    Коментиран от #44, #47

    12:52 23.04.2026

  • 20 Тъкмо се чудех...

    19 12 Отговор
    ...къде ми е статията за нескончаемите успехи на Зеленски...🤣!

    Коментиран от #41

    12:52 23.04.2026

  • 21 Бриджит Бардо

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    Измисли нещо ново, тролмиризлив.

    12:52 23.04.2026

  • 22 ОК!

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от "Голем смех":

    И кво общо с темата...?!

    12:53 23.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хахахаха

    10 14 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    Рашите са още на втория ден. Третия ден няма да дойде никога.

    Коментиран от #29, #46

    12:53 23.04.2026

  • 25 Няма проблем!

    14 9 Отговор

    До коментар #11 от "Още един виц за съветски автомобили":

    Нека горят...
    В Русия и бензин и масло-колко щеш...!

    12:54 23.04.2026

  • 26 Хахахаха

    12 18 Отговор
    Един руснак си говори с друг в окопа.

    -Бля.., тези три дни ми се видяха като 4 години!

    Коментиран от #32, #34, #40

    12:55 23.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 авантгард

    19 9 Отговор
    А, я виж ти.
    Досега ни убеждаваха, че руснаците пускали бомбите на случаен принцип или най-много да се прицелят в някоя баба, детска градина или магазин.
    Имало било и военни цели а?
    Смешници неадекватни.....

    12:56 23.04.2026

  • 29 Хухухуху

    18 11 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Раша преди цялото НАТО в Крайна. Къде са Леопардите и Патриотите на ОТАН?

    Коментиран от #38

    12:58 23.04.2026

  • 30 Пап

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Не е руска.

    12:59 23.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Женя Бондаренко, агент 0,07

    13 10 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Хаха, като ви вземат телефоните в даскалото и ви забранят соц мрежите, ще виете на умрело. А може и казармата да върнат.

    Коментиран от #56, #61

    13:00 23.04.2026

  • 33 варна

    10 11 Отговор

    До коментар #11 от "Още един виц за съветски автомобили":

    Москвича е истинска руска щайга на четири гуми

    13:01 23.04.2026

  • 34 Хехехехе

    19 5 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Зеленски си говори със Сирски в окопа.

    -Бля.., тези три дни,за превземане на Крим ми се видяха като 4 години!

    13:01 23.04.2026

  • 35 Димяща ушанка

    12 12 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #42, #43

    13:01 23.04.2026

  • 36 Смях в залата

    12 15 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:
    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😁

    13:02 23.04.2026

  • 37 Артилерист

    15 11 Отговор
    В Украйна цари диктатура и терор на управляващата хунта срещу собственото й население. Те обвиняват във всички земни грехове всеки, който се изказва срещу войната или пък отказват да отидат на фронта. Даже властта не смята за нужно да доказва вината на обвиняваните. Нещо като действие на ЗЗД. Или както казва Тръмп, че няма право или то е за "слабаци"...

    13:03 23.04.2026

  • 38 Хахахаха

    9 10 Отговор

    До коментар #29 от "Хухухуху":

    Вече са претопени,като ненужна скрап в пещите на руските металургични заводи...!

    Коментиран от #48

    13:04 23.04.2026

  • 39 СтатиСтик

    13 11 Отговор
    Най малко 2млн хохохола гушнаха букета досега ,а още поне 4млн от тях са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава и разчитат на такива европейски баламурници като теб да им плащат инвалидните пенсии и ги издържат пожизнено .

    13:06 23.04.2026

  • 40 Не става

    12 6 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Не се мъчи , не ти се получава ! Ето как изглежда виц : Обява: Заменям жената, която хърка, за украинка, която охка. Спешно!!!

    13:06 23.04.2026

  • 41 Володимир Зеленски, президент

    11 17 Отговор

    До коментар #20 от "Тъкмо се чудех...":

    "....къде ми е статията за нескончаемите успехи на Зеленски.."

    И аз се чудя, какво неуважение !!!
    Но за таваришчите давам безплатно инфо ☝️
    Нощес ВСУ порази цели в град Самара на 1000км от Украйна, някъв руснак починал докато се радвал на дроновете ! Поразен е и военен склад в град Сезран, 12 души ранени, едно дете умрело поразени от отломки от руска ПВО ракета. В Туапсе от Три Дня вали нефтен дъжд и сажди, градът е черен истински кошмар. Имам чувството, ако руснаците не закачат дроновете ще се разминат без жертви, наместо хаотично стрелят по тях.

    Коментиран от #45

    13:07 23.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Димящ Кримски мост!

    10 10 Отговор

    До коментар #35 от "Димяща ушанка":

    Утре веч го събарям тоя омразен мост!
    Не се смей!
    Тоя път съм сериозен...!

    13:08 23.04.2026

  • 44 Разгеле !

    10 8 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Кажи на Зеленски да спре да реве за пари , щото земите според тези карти са негови .

    13:09 23.04.2026

  • 45 Поздравления👍!

    14 9 Отговор

    До коментар #41 от "Володимир Зеленски, президент":

    Още една статия за нескончаемите успехи на Клоунът-Зеленски...🤣!
    Вече нацяло се успокоих...😝😝😝!

    Коментиран от #51

    13:11 23.04.2026

  • 46 К.о.т.А.К.А. 🐱

    13 7 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Иран за 3 дня, а?!? ХАХАХА

    13:11 23.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ТИГО

    8 13 Отговор

    До коментар #17 от "Гугълърт":

    То и затова "Орешник" цели външни WC !УПССС миналата година изстреляха един ,тази година ще е дървеното му копие пуснато от ТУ96 ! Но пак е нещо е трудно е за управление бревно то ама с малко парашутче като ракетомоделизма едно време се ще стане !

    Коментиран от #52

    13:16 23.04.2026

  • 50 Смях в залата

    9 14 Отговор
    Кремълски кръстоносци: Лавров пак тръби, че Русия защитава православието в Украйна. Руската православна църква се застъпва за кодифициране на руска държавна идеология, основана на идеята, че Украйна не трябва да съществува. Русия отдавна преследва на държавна основа религиозни малцинства, включително православни, в окупираната от армията ѝ част на Украйна. Руската църква се опитва да оправдае огромния брой загинали руски войници на фронта и да подпомага мобилизирането на още руски потенциални жертви. Руските войници, които загинат във войната срещу Украйна, ще бъдат очистени от всички свои грехове, заяви руският патриарх Кирил.

    😁

    13:17 23.04.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    8 12 Отговор

    До коментар #45 от "Поздравления👍!":

    "...вече съм спокоен..."

    Ние сме спокойни, но изстрадалия руския народ се пита докога ще продължава това безобразие ??? 😁

    Коментиран от #63

    13:18 23.04.2026

  • 52 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    6 11 Отговор

    До коментар #49 от "ТИГО":

    Поредната атака с Орешник отново се провали, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.😆

    Коментиран от #53

    13:20 23.04.2026

  • 53 ТИГО

    6 10 Отговор

    До коментар #52 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    Енергото сменят старите бетонни стълбове ! Те ще им свършат идеална работа само един конус от фазер отпред и стабилизатори от пдч отзад !! Патриотична боя с послание и готово лошото е че ТУ 96 няма да може да дигне повече от 3-4 че и той е от абитуриентската на Хрушчов !! Не бе те сами си го правят ,гъзopъки са !

    Коментиран от #54

    13:28 23.04.2026

  • 54 ТИГО

    5 6 Отговор

    До коментар #53 от "ТИГО":

    Тиго от перррем яко и на сухо в г300 ,въпреки че си дррртт пергич с пролапс на анн Уса ,по нашему виснал ти е прррр дяллл ника навън от злоупотреба и мускулна умора на сфинктерите .

    Коментиран от #60, #64

    13:53 23.04.2026

  • 55 стоян георгиев

    4 10 Отговор
    Путин се провали тотално искаше да е страшен а се оказа жалък!

    Коментиран от #58

    13:55 23.04.2026

  • 56 ТИГО

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Женя Бондаренко, агент 0,07":

    Кви телефони и даскало бе,този е дррррт тррравертин и за нищо не става вече и затова тука спами за жълти стотинки ,а вечер обиля кофите ....

    Коментиран от #59

    13:56 23.04.2026

  • 57 Иван 1

    9 2 Отговор
    Много разбирачи има тук половината не са помирисвали казармата но разбират от всичко и затова ние сме на това положение даваме каквото искат,а за нас к.Плюйте сега.

    13:56 23.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ТИГО

    4 7 Отговор

    До коментар #56 от "ТИГО":

    А ти мааш люлюни у маалата за копейки !

    13:59 23.04.2026

  • 60 ТИГО

    1 7 Отговор

    До коментар #54 от "ТИГО":

    Гледай "Как да не ти личи че си пoрcT"

    14:01 23.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Еми така ше е

    5 6 Отговор
    Като превземат 13 год ДОНБАС и са до... никъде! Сега тоа мушморок ше го прават..невеста
    Хихихихихи

    14:07 23.04.2026

  • 63 Пребит и бусофициран Украинец от фронта!

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Владимир Путин, президент":

    Изстрадалия украински народ се пита докога ще продължава това безобразие ??? 😨😓😟🙄🫢

    14:38 23.04.2026

  • 64 Нямат край

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "ТИГО":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    14:54 23.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания