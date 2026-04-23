Украйна задържа агент на руското военно разузнаване в Донецка област

Служба за сигурност на Украйна съобщи, че е задържала агент на руското военно разузнаване ГРУ в Донецка област, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

По данни на службата задържаният е предоставял координати за въздушни удари срещу украински позиции в Краматорск и Дружковка.

Събраната информация е била използвана за планиране на атаки със свръхтежки авиационни бомби, включително ФАБ-500 и ФАБ-1500, насочени към командни пунктове, укрепени позиции и логистични складове на украинските сили.

Разследването е установило, че агентът е бил вербуван чрез канали в приложението Telegram, където е търсел възможности за бързи доходи. След инструктаж от руските служби той е събирал и предавал информация, използвайки Google Maps за маркиране на цели.

Заподозреният е задържан и може да получи доживотна присъда с конфискация на имущество.

По-рано украинските служби съобщиха и за задържан агент в Одеса, заподозрян в подготовка на покушение срещу командир от специалните сили на страната.