Украйна задържа агент на руското военно разузнаване в Донецка област

Служба за сигурност на Украйна съобщи, че е задържала агент на руското военно разузнаване ГРУ в Донецка област, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
По данни на службата задържаният е предоставял координати за въздушни удари срещу украински позиции в Краматорск и Дружковка.
Събраната информация е била използвана за планиране на атаки със свръхтежки авиационни бомби, включително ФАБ-500 и ФАБ-1500, насочени към командни пунктове, укрепени позиции и логистични складове на украинските сили.
Разследването е установило, че агентът е бил вербуван чрез канали в приложението Telegram, където е търсел възможности за бързи доходи. След инструктаж от руските служби той е събирал и предавал информация, използвайки Google Maps за маркиране на цели.
Заподозреният е задържан и може да получи доживотна присъда с конфискация на имущество.
По-рано украинските служби съобщиха и за задържан агент в Одеса, заподозрян в подготовка на покушение срещу командир от специалните сили на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12:35 23.04.2026
12:37 23.04.2026
12:39 23.04.2026
Досега ни убеждаваха, че руснаците пускали бомбите на случаен принцип или най-много да се прицелят в някоя баба, детска градина или магазин.

Имало било и военни цели а?
Имало било и военни цели а?
Смешници неадекватни.....
