Руската ПВО свали 500 украински дрона за последните 24 часа

Руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили за последните 24 часа 11 планиращи авиационни бомби и 500 украински дрона, съобщи министерството на отбраната , предаде ТАСС, съобщи БТА.
"Системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 управляеми авиационни бомби, реактивен снаряд от системата за залпов огън ХАЙМАРС, произведена в САЩ, и 500 безпилотни летателни апарати от самолетен тип", заявиха от министерството.
Оттам също така съобщиха, че общо от началото на провеждането на специалната военна операция от руските войски са унищожени 671 самолета, 284 хеликоптера, 157 827 безпилотни летателни апарата, 661 зенитни ракетни комплекси, 29 652 танка и други бронирани бойни машини, 1 729 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 35 253 оръдия на полевата артилерия и минохвъргачки, 63 522 единици специална военна автомобилна техника на украинските въоръжени сили.
Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво в района на Чернобилската атомна електроцентрала, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.
По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници.
В отделни изявления Генералният щаб на украинските въоръжени сили и държавната агенция за управление на зоната около Чернобил съобщиха, че е била частично повредена сграда, използвана за приемане на контейнери с отработено ядрено гориво.
Според украинските власти към момента на удара в съоръжението не е имало съхранявано отработено гориво. След атаката е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен. Не се съобщава за жертви или пострадали.
Обектът се намира на около 15 километра от Чернобилската АЕЦ.
До момента Русия не е коментирала официално твърденията за удара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
14:11 07.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Браво на Русия
Коментиран от #10
14:14 07.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хаха
14:15 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 хмммм
До коментар #4 от "Браво на Русия":Само че, на Запад са комунисти.
14:21 07.06.2026
11 Хасан Хамбург
До коментар #8 от "стоян георгиев":ЕС и САЩ дадоха 2500 смалета на Украина. . Останаха 25 ... Мъка ....
Коментиран от #21, #77
14:23 07.06.2026
12 Маро
Пишете едни и същи съшити с черен конец победи на укрите.
Путин си седи в Русия и си ги думка!
Коментиран от #32
14:24 07.06.2026
13 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #8 от "стоян георгиев":Украйна наследи от СССР ТРИ ВЪЗДУШНИ АРМИИ, а също така получи самолетите от бившия Варшавски договор. Това са хиляди самолети, които Украйна разсипа. Освен това Украйна наследи 240 модерни зенитни системи, мощна военна промишленост, самолетостроене, корабостроене и т.н. и т.н..
Бандеровците всичко нарязаха на скрап и сега ривът.
Коментиран от #28
14:27 07.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мирен гражданин
14:33 07.06.2026
16 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #72
14:33 07.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ПУТИН
После тръгва към Берлин.
14:35 07.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахаха!🎺🥳😀
14:39 07.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Смърфиета
14:40 07.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Еваларка
14:41 07.06.2026
28 стоян георгиев
До коментар #13 от "Хахаха!🎺🥳😀":Даже милиони.не ти се чете виждам.руснаците са публикували точното количество на украинските самолети преди войната.самолетите дошли в помощ също са ясно декларирани от съюзниците.
Коментиран от #33
14:42 07.06.2026
29 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #24 от "стоян георгиев":Дедо ти как е карал цял живот без бензин. Лично Путин наблюдава ситуацията и бензин има.
Коментиран от #31
14:43 07.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 стоян георгиев
До коментар #29 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ясно .сега трябва да е като при дядо ми в русия...хах...като има бензин защо викат че няма самите руснаци?
Коментиран от #35
14:44 07.06.2026
32 Уса
До коментар #12 от "Маро":Зелю лвеата китка е тук снима се във гейски филми за дъртаци
Коментиран от #46
14:46 07.06.2026
33 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #28 от "стоян георгиев":Има го в Гугъл. Три въздушни армии наследиха урките, но нарязаха самолетите. Тези, които им дариха, изпопадаха като круши, съборени от руснаците или разбити в земята от неопитните "пилоти".
Коментиран от #37
14:47 07.06.2026
34 хахаха
Коментиран от #38
14:48 07.06.2026
35 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #31 от "стоян георгиев":Руснаците от украинските сайтове? Че те са бандеровци и лъжат.
Коментиран от #39
14:48 07.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 стоян георгиев
До коментар #33 от "Хахаха!🎺🥳😀":Кога е станало това?нали пишеш че са свалени.сеганпък нарязани...я вземи малко се уточни!
Коментиран от #48
14:49 07.06.2026
38 То ще е добре и ти
До коментар #34 от "хахаха":Да престанеш да се излагаш. Опитваш се да си оригинален, но само се мъчиш!
14:50 07.06.2026
39 стоян георгиев
До коментар #35 от "Хахаха!🎺🥳😀":Я кажи тоя дали е бандеровец?знаеш ли архангела от спецназа?
От снощи украинските формирования провеждат масирана атака с дронове. Ако оценим нападението на 5 юни и сутринта на 6 юни, броят на безпилотните летателни апарати ще надхвърли хиляда единици.
В деня след атаката и до вечерта на 6 юни броят на свалените дронове надхвърли 300 единици. А през нощта интензивността леко намаля, като бяха свалени само 95 дрона. Общо 432 дрона през периода c.
▪️ Нефтобазите отново бяха цел на ударите. Като се има предвид, че проблемите с горивото настигат все повече региони, подобни атаки ще превземат много населени места.
В Краснодарски край беше атакуван нефтобаз в Усть-Лабинск. Имаше и атаки срещу ДНР и ЛНР. Освен това, в Донецката народна република целта беше ТЕЦ.
❗️Врагът се биеше особено интензивно в Крим. Дронове летяха там цял ден, цяла нощ и дори в неделя сутринта се задейства тревога. И поне петролният склад в Ленино е под атака.
🤙Специални сили „Архангел“!
❗️🤙 Ако видеото не се зарежда - гледайте го в
Коментиран от #76
14:51 07.06.2026
40 Хахаха!🎺🥳😀
Руснаците бяха пленили един дядо бандеровец със самолет от колхоза! Свършил му бензина! Хахахаха 😜❗
Коментиран от #47, #56
14:52 07.06.2026
41 хихи
Коментиран от #54
14:52 07.06.2026
42 предаде ТАСС 😂
14:53 07.06.2026
43 Тва е ясно
АааааааХахахаха
Пен Делски работи...
АааааааХахахаха
14:53 07.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #32 от "Уса":И аз съм лиява китка, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🤣
14:56 07.06.2026
47 Ачо
До коментар #40 от "Хахаха!🎺🥳😀":Говори се че украинците имат по 10 дрона за главата на всяка ватенка.. Дронове от нов вид.
14:56 07.06.2026
48 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #37 от "стоян георгиев":Уточнявам. Стратегическите бомбардировачи, самолетите цистерни и транспортните самолети ги нарязаха, а изтребителите им изпопадаха. НЯМАТ ПИЛОТИ! Какво не е ясно? Пилот се става със здраве, акъл и много години тренировки .
Коментиран от #52
14:56 07.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Копейки
14:57 07.06.2026
51 Начи...пущаш кремля ТВ и
АааааааХахахаха
14:58 07.06.2026
52 стоян георгиев
До коментар #48 от "Хахаха!🎺🥳😀":Стратегическите бомбандировачи ги подариха на русия.сега с тях русия ги бомбандира.все пак украйна за разлика от русия си изпълни задълженията по будапещенския меморандум.няма ядове.украйна загуби 3747381 самолета в крим има бензин и всичко е по план.украинците са наркомани без пилоти ама странно защо русия пета година се върти около украинската граница с милион загинали и осакатени?
Коментиран от #60
15:00 07.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #41 от "хихи":Екипът на хумориста от Кривой рог клепа пропаганда денонощно. Интересно, защо обстрелват рафинерии, които са в планов ремонт?? Спрели ги били бандеровците.
Коментиран от #73
15:02 07.06.2026
55 Ами то виновния
До коментар #20 от "Рублевка":за това унизително положение на Русия е Путин :) Как го наказаха ?:)
15:03 07.06.2026
56 стоян георгиев
До коментар #40 от "Хахаха!🎺🥳😀":Дроновете са много по добрия вариант от самолетите за войната в украйна.евтини в огромно количество и много ефективни.само за година украинеца мадяр уби и засне на видео 100000 руснака.отделно колко осакати и колко техника изгори.един дрон от 400 евро пали руски танк за 2 млн.евро без никакви ядове.та нека си играят украинците на ракетомоделизъм.
15:03 07.06.2026
57 Това, че искат
До коментар #53 от "Павел Пенев":да виждаш това и ти го натякват, а не казват какво се случва обратно, не означава, че не трябва да се замислиш! Русия изстрелва в пъти повече и дронове и ракети. Може да си представиш за какви поражения става въпрос. Просто фашистката пропаганда не иска да знаеш!
15:03 07.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #52 от "стоян георгиев":Русия искаше да ги купи, но урките отказаха и ги нарязаха. Имай търпение още няколко месеца. Руснаците настъпват по цялата линия на фронта от 1300 километра.
Коментиран от #68
15:10 07.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 А бе къде е
15:22 07.06.2026
63 Хм, гледай сега
15:23 07.06.2026
64 реалистъ
Путин е един клоун, а Русийката е жалка.
Коментиран от #67, #70
15:24 07.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Макробиолог
15:27 07.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Да бе
До коментар #60 от "Хахаха!🎺🥳😀":заболяха ме ушите вече от ID от ските ви излияния
15:28 07.06.2026
69 Слава на Ф-16
Украински изтребители F-16 извършиха дръзка въздушна атака на ниска височина срещу руска вертолетна база край Таганрог, Ростовска област.
Летейки под обсега на радарите, ескадрилата порази паркирани ударни хеликоптери на пистата, унищожавайки няколко летателни апарата, включително модели Ка-52 и Ми-28. Базата, използвана за организиране на нападения срещу украински позиции, е оставена в руини с масивни пожари и вторични експлозии. Това бележи първия дълбок удар с пилотирана авиация във вътрешността на руската територия с използване на доставени от Запада изтребители.
Ще премести ли Русия авиацията си по-далеч от фронта след този дързак украински рейд?
f16
15:29 07.06.2026
70 Не помниш ли
До коментар #64 от "реалистъ":Когато китайците им пуснаха балони и каква паника настана...
15:29 07.06.2026
71 Този как го пропуснаха?
15:30 07.06.2026
72 Хм Хм
До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":Кажи, вЕрно ли? Значи славянинът се качва на самальота и пада, защото е бандеровец, а идва бурятинът и пилотира страхотно, защото му викат руснак, налЕ?
Диагноза.
15:31 07.06.2026
73 Няма лошо да са в ремонт
До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ама защо в бензиностанциите нищо не се продава? Защо даже срещу талони няма гориво? Изглежда ремонтът е поголовен.
15:33 07.06.2026
74 Макробиолог
Коментиран от #75
15:34 07.06.2026
75 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #74 от "Макробиолог":От руснак войник не става.В това е проблема.
Коментиран от #78
15:36 07.06.2026
76 дедо
До коментар #39 от "стоян георгиев":дай линк бате
15:40 07.06.2026
77 Саша Грей
До коментар #11 от "Хасан Хамбург":ЕС и САЩ дадоха 60 Ф-16 блок 20 (70-те години). Не дадоха далекобойни ракети за тях и ги превърнаха в ПВО. А в твоята глава, както и в подобните червени глави може да се привиждат и 25000 самолета, за да е по-приемлива загубата.
"Русия воюва с 50 държави!", "Русия воюва с цяло НАТО", "Всички искат да унищожат Русия и да й вземат богатствата!"
А истината е много проста - Агресорът ще си получи това, което му се полага.
Коментиран от #79, #80
15:40 07.06.2026
78 Как мина
До коментар #75 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ретро парада... успя ли да добуташ ЗАЗ-ката обратно в гаража...?
15:41 07.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Агресора е САЩ глу пи
До коментар #77 от "Саша Грей":Не Русия е до САЩ, а САЩ е на повече от 10 000 км от дома им. Мислете, щото утре ще драскате глупости на следващият глупав народ, който ще е вкаран във война!
15:44 07.06.2026
81 Ехх
15:47 07.06.2026
82 Браво
15:52 07.06.2026