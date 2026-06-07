Руската ПВО свали 500 украински дрона за последните 24 часа

Руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили за последните 24 часа 11 планиращи авиационни бомби и 500 украински дрона, съобщи министерството на отбраната , предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 управляеми авиационни бомби, реактивен снаряд от системата за залпов огън ХАЙМАРС, произведена в САЩ, и 500 безпилотни летателни апарати от самолетен тип", заявиха от министерството.

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Оттам също така съобщиха, че общо от началото на провеждането на специалната военна операция от руските войски са унищожени 671 самолета, 284 хеликоптера, 157 827 безпилотни летателни апарата, 661 зенитни ракетни комплекси, 29 652 танка и други бронирани бойни машини, 1 729 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 35 253 оръдия на полевата артилерия и минохвъргачки, 63 522 единици специална военна автомобилна техника на украинските въоръжени сили.

Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво в района на Чернобилската атомна електроцентрала, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници.

В отделни изявления Генералният щаб на украинските въоръжени сили и държавната агенция за управление на зоната около Чернобил съобщиха, че е била частично повредена сграда, използвана за приемане на контейнери с отработено ядрено гориво.

Според украинските власти към момента на удара в съоръжението не е имало съхранявано отработено гориво. След атаката е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен. Не се съобщава за жертви или пострадали.

Обектът се намира на около 15 километра от Чернобилската АЕЦ.

До момента Русия не е коментирала официално твърденията за удара.