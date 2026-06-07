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Руската ПВО свали 500 украински дрона за последните 24 часа
  Тема: Украйна

Руската ПВО свали 500 украински дрона за последните 24 часа

7 Юни, 2026 14:10 1 422 82

  • украйна-
  • дронове-
  • русия-
  • война

Силите на Путин са свалили 11 планиращи авиационни бомби и 500 украински дрона, съобщи министерството на отбраната

Руската ПВО свали 500 украински дрона за последните 24 часа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили за последните 24 часа 11 планиращи авиационни бомби и 500 украински дрона, съобщи министерството на отбраната , предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 управляеми авиационни бомби, реактивен снаряд от системата за залпов огън ХАЙМАРС, произведена в САЩ, и 500 безпилотни летателни апарати от самолетен тип", заявиха от министерството.

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Оттам също така съобщиха, че общо от началото на провеждането на специалната военна операция от руските войски са унищожени 671 самолета, 284 хеликоптера, 157 827 безпилотни летателни апарата, 661 зенитни ракетни комплекси, 29 652 танка и други бронирани бойни машини, 1 729 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 35 253 оръдия на полевата артилерия и минохвъргачки, 63 522 единици специална военна автомобилна техника на украинските въоръжени сили.

Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво в района на Чернобилската атомна електроцентрала, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници.

В отделни изявления Генералният щаб на украинските въоръжени сили и държавната агенция за управление на зоната около Чернобил съобщиха, че е била частично повредена сграда, използвана за приемане на контейнери с отработено ядрено гориво.

Според украинските власти към момента на удара в съоръжението не е имало съхранявано отработено гориво. След атаката е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен. Не се съобщава за жертви или пострадали.

Обектът се намира на около 15 километра от Чернобилската АЕЦ.

До момента Русия не е коментирала официално твърденията за удара.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    17 8 Отговор
    милион беха и сички сделяни у Арсенал Казанлък

    14:11 07.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво на Русия

    30 21 Отговор
    Време е да подпука по сериозно западните фашистки доставки на оръжия.

    Коментиран от #10

    14:14 07.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    24 19 Отговор
    Ама в някои от нефтените бази пак са пушили, въпреки забраната на Путин.

    14:15 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хмммм

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на Русия":

    Само че, на Запад са комунисти.

    14:21 07.06.2026

  • 11 Хасан Хамбург

    23 12 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    ЕС и САЩ дадоха 2500 смалета на Украина. . Останаха 25 ... Мъка ....

    Коментиран от #21, #77

    14:23 07.06.2026

  • 12 Маро

    23 16 Отговор
    Според теб, защо зельо льолев не се пребира в Украйна?
    Пишете едни и същи съшити с черен конец победи на укрите.
    Путин си седи в Русия и си ги думка!

    Коментиран от #32

    14:24 07.06.2026

  • 13 Хахаха!🎺🥳😀

    14 17 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Украйна наследи от СССР ТРИ ВЪЗДУШНИ АРМИИ, а също така получи самолетите от бившия Варшавски договор. Това са хиляди самолети, които Украйна разсипа. Освен това Украйна наследи 240 модерни зенитни системи, мощна военна промишленост, самолетостроене, корабостроене и т.н. и т.н..
    Бандеровците всичко нарязаха на скрап и сега ривът.

    Коментиран от #28

    14:27 07.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мирен гражданин

    15 6 Отговор
    А колко не успя да свали?

    14:33 07.06.2026

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    10 10 Отговор
    Само със самолети не става. Трябват опитни пилоти, а пилот се става с много години учене и тренировки, а не за няколко месеца в Западна Европа, без знание на езика, де разбрал, де не разбрал. Качват бандеровеца на самолет дето струва десетки милиони и той го бухва в земята.

    Коментиран от #72

    14:33 07.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ПУТИН

    11 6 Отговор
    Превзе 4 Украйни...

    После тръгва към Берлин.

    14:35 07.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    9 7 Отговор
    Ловят урки от кол и въже по улиците да ги правят пилоти! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    14:39 07.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Смърфиета

    0 6 Отговор
    Ето числата, четете!

    14:40 07.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Еваларка

    0 4 Отговор
    Баш брависимо

    14:41 07.06.2026

  • 28 стоян георгиев

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Даже милиони.не ти се чете виждам.руснаците са публикували точното количество на украинските самолети преди войната.самолетите дошли в помощ също са ясно декларирани от съюзниците.

    Коментиран от #33

    14:42 07.06.2026

  • 29 Хахаха!🎺🥳😀

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Дедо ти как е карал цял живот без бензин. Лично Путин наблюдава ситуацията и бензин има.

    Коментиран от #31

    14:43 07.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ясно .сега трябва да е като при дядо ми в русия...хах...като има бензин защо викат че няма самите руснаци?

    Коментиран от #35

    14:44 07.06.2026

  • 32 Уса

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "Маро":

    Зелю лвеата китка е тук снима се във гейски филми за дъртаци

    Коментиран от #46

    14:46 07.06.2026

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Има го в Гугъл. Три въздушни армии наследиха урките, но нарязаха самолетите. Тези, които им дариха, изпопадаха като круши, съборени от руснаците или разбити в земята от неопитните "пилоти".

    Коментиран от #37

    14:47 07.06.2026

  • 34 хахаха

    6 6 Отговор
    дядя путя като не може да победи нато, сащ и украина вече 5та година да се предава стига се е мъчил

    Коментиран от #38

    14:48 07.06.2026

  • 35 Хахаха!🎺🥳😀

    2 8 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Руснаците от украинските сайтове? Че те са бандеровци и лъжат.

    Коментиран от #39

    14:48 07.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Кога е станало това?нали пишеш че са свалени.сеганпък нарязани...я вземи малко се уточни!

    Коментиран от #48

    14:49 07.06.2026

  • 38 То ще е добре и ти

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "хахаха":

    Да престанеш да се излагаш. Опитваш се да си оригинален, но само се мъчиш!

    14:50 07.06.2026

  • 39 стоян георгиев

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Я кажи тоя дали е бандеровец?знаеш ли архангела от спецназа?
    От снощи украинските формирования провеждат масирана атака с дронове. Ако оценим нападението на 5 юни и сутринта на 6 юни, броят на безпилотните летателни апарати ще надхвърли хиляда единици.

    В деня след атаката и до вечерта на 6 юни броят на свалените дронове надхвърли 300 единици. А през нощта интензивността леко намаля, като бяха свалени само 95 дрона. Общо 432 дрона през периода c.

    ▪️ Нефтобазите отново бяха цел на ударите. Като се има предвид, че проблемите с горивото настигат все повече региони, подобни атаки ще превземат много населени места.

    В Краснодарски край беше атакуван нефтобаз в Усть-Лабинск. Имаше и атаки срещу ДНР и ЛНР. Освен това, в Донецката народна република целта беше ТЕЦ.

    ❗️Врагът се биеше особено интензивно в Крим. Дронове летяха там цял ден, цяла нощ и дори в неделя сутринта се задейства тревога. И поне петролният склад в Ленино е под атака.

    🤙Специални сили „Архангел“!

    ❗️🤙 Ако видеото не се зарежда - гледайте го в

    Коментиран от #76

    14:51 07.06.2026

  • 40 Хахаха!🎺🥳😀

    1 6 Отговор
    И понеже нямат пилоти, урките се занимават с авиомоделизъм. Дрончета. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
    Руснаците бяха пленили един дядо бандеровец със самолет от колхоза! Свършил му бензина! Хахахаха 😜❗

    Коментиран от #47, #56

    14:52 07.06.2026

  • 41 хихи

    7 3 Отговор
    видяхме как са ги свалили - с удар в петролната рафинерия и в руската авиобаза хихи

    Коментиран от #54

    14:52 07.06.2026

  • 42 предаде ТАСС 😂

    4 1 Отговор
    значи е вярно 😂

    14:53 07.06.2026

  • 43 Тва е ясно

    7 0 Отговор
    Като У йло ПЕН дела и Гера симав за... Купянск по кремля ТВ! А после Педофила се обяснява като деревянска Шлю ХА: Нас Обманули и Надули...
    АааааааХахахаха
    Пен Делски работи...
    АааааааХахахаха

    14:53 07.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Розовото пони Путин 🦄

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Уса":

    И аз съм лиява китка, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🤣

    14:56 07.06.2026

  • 47 Ачо

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Говори се че украинците имат по 10 дрона за главата на всяка ватенка.. Дронове от нов вид.

    14:56 07.06.2026

  • 48 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Уточнявам. Стратегическите бомбардировачи, самолетите цистерни и транспортните самолети ги нарязаха, а изтребителите им изпопадаха. НЯМАТ ПИЛОТИ! Какво не е ясно? Пилот се става със здраве, акъл и много години тренировки .

    Коментиран от #52

    14:56 07.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Копейки

    6 1 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    14:57 07.06.2026

  • 51 Начи...пущаш кремля ТВ и

    6 0 Отговор
    Глеаш фашагата чифутляк .. Соло ВЬЕВ! Ако изпада в истерия и руча змиите живи, от към.. главата, Начи монгольята па са Опър деле... Коч анот!!
    АааааааХахахаха

    14:58 07.06.2026

  • 52 стоян георгиев

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Стратегическите бомбандировачи ги подариха на русия.сега с тях русия ги бомбандира.все пак украйна за разлика от русия си изпълни задълженията по будапещенския меморандум.няма ядове.украйна загуби 3747381 самолета в крим има бензин и всичко е по план.украинците са наркомани без пилоти ама странно защо русия пета година се върти около украинската граница с милион загинали и осакатени?

    Коментиран от #60

    15:00 07.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хахаха!🎺🥳😀

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "хихи":

    Екипът на хумориста от Кривой рог клепа пропаганда денонощно. Интересно, защо обстрелват рафинерии, които са в планов ремонт?? Спрели ги били бандеровците.

    Коментиран от #73

    15:02 07.06.2026

  • 55 Ами то виновния

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Рублевка":

    за това унизително положение на Русия е Путин :) Как го наказаха ?:)

    15:03 07.06.2026

  • 56 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Дроновете са много по добрия вариант от самолетите за войната в украйна.евтини в огромно количество и много ефективни.само за година украинеца мадяр уби и засне на видео 100000 руснака.отделно колко осакати и колко техника изгори.един дрон от 400 евро пали руски танк за 2 млн.евро без никакви ядове.та нека си играят украинците на ракетомоделизъм.

    15:03 07.06.2026

  • 57 Това, че искат

    5 6 Отговор

    До коментар #53 от "Павел Пенев":

    да виждаш това и ти го натякват, а не казват какво се случва обратно, не означава, че не трябва да се замислиш! Русия изстрелва в пъти повече и дронове и ракети. Може да си представиш за какви поражения става въпрос. Просто фашистката пропаганда не иска да знаеш!

    15:03 07.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Русия искаше да ги купи, но урките отказаха и ги нарязаха. Имай търпение още няколко месеца. Руснаците настъпват по цялата линия на фронта от 1300 километра.

    Коментиран от #68

    15:10 07.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А бе къде е

    1 3 Отговор
    Козлодуйския...? Дали пък не е изкарал ЗАЗ- а (наследство от дядо му), турнал му едно жълто-синьо знаме и гордо го бута на парада на ретроавтомобили в гр. Козлодуй....??

    15:22 07.06.2026

  • 63 Хм, гледай сега

    4 2 Отговор
    руснаците не се научиха да не свалят дронове, ама хак да им е после много отломки падали!!!

    15:23 07.06.2026

  • 64 реалистъ

    3 2 Отговор
    Представете си някой да пусне не 500, а 5 дрона по САЩ. Какво ще последва?
    Путин е един клоун, а Русийката е жалка.

    Коментиран от #67, #70

    15:24 07.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Макробиолог

    1 1 Отговор
    Путин ще остане в руската история,като човека възродил руската държавна и военна мощ,която обаче прилага в конкретния конфликт като мало умник.

    15:27 07.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    заболяха ме ушите вече от ID от ските ви излияния

    15:28 07.06.2026

  • 69 Слава на Ф-16

    3 2 Отговор
    🇺🇦 ЕСКАДРИЛА F-16 УНИЩОЖИ 25 РУСКИ УДАРНИ ВЕРТОЛЕТА ПРИ УДАР ПО БАЗАТА В ТАГАНРОГ

    ​Украински изтребители F-16 извършиха дръзка въздушна атака на ниска височина срещу руска вертолетна база край Таганрог, Ростовска област.
    Летейки под обсега на радарите, ескадрилата порази паркирани ударни хеликоптери на пистата, унищожавайки няколко летателни апарата, включително модели Ка-52 и Ми-28. Базата, използвана за организиране на нападения срещу украински позиции, е оставена в руини с масивни пожари и вторични експлозии. Това бележи първия дълбок удар с пилотирана авиация във вътрешността на руската територия с използване на доставени от Запада изтребители.

    ​ Ще премести ли Русия авиацията си по-далеч от фронта след този дързак украински рейд?
    ​ f16

    15:29 07.06.2026

  • 70 Не помниш ли

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "реалистъ":

    Когато китайците им пуснаха балони и каква паника настана...

    15:29 07.06.2026

  • 71 Този как го пропуснаха?

    2 0 Отговор
    Този, който взриви флотския арсенал в Кронщад? Цял ден се взривяваха складираните бомби и ракети.

    15:30 07.06.2026

  • 72 Хм Хм

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Кажи, вЕрно ли? Значи славянинът се качва на самальота и пада, защото е бандеровец, а идва бурятинът и пилотира страхотно, защото му викат руснак, налЕ?
    Диагноза.

    15:31 07.06.2026

  • 73 Няма лошо да са в ремонт

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ама защо в бензиностанциите нищо не се продава? Защо даже срещу талони няма гориво? Изглежда ремонтът е поголовен.

    15:33 07.06.2026

  • 74 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Всеки военен генерал независимо от чии въоръжени сили,ще ви каже ако притежаваш абсолютно предимство пред противника в артилерия,сухопътни сили,авиация,логистика и прочие и сведеш конфликта до ниво/дронове/ в което противника ти има някакви активи или си абсолютно некомпетентен или играеш някакви други игри.

    Коментиран от #75

    15:34 07.06.2026

  • 75 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Макробиолог":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    Коментиран от #78

    15:36 07.06.2026

  • 76 дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    дай линк бате

    15:40 07.06.2026

  • 77 Саша Грей

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хасан Хамбург":

    ЕС и САЩ дадоха 60 Ф-16 блок 20 (70-те години). Не дадоха далекобойни ракети за тях и ги превърнаха в ПВО. А в твоята глава, както и в подобните червени глави може да се привиждат и 25000 самолета, за да е по-приемлива загубата.
    "Русия воюва с 50 държави!", "Русия воюва с цяло НАТО", "Всички искат да унищожат Русия и да й вземат богатствата!"
    А истината е много проста - Агресорът ще си получи това, което му се полага.

    Коментиран от #79, #80

    15:40 07.06.2026

  • 78 Как мина

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ретро парада... успя ли да добуташ ЗАЗ-ката обратно в гаража...?

    15:41 07.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Агресора е САЩ глу пи

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Саша Грей":

    Не Русия е до САЩ, а САЩ е на повече от 10 000 км от дома им. Мислете, щото утре ще драскате глупости на следващият глупав народ, който ще е вкаран във война!

    15:44 07.06.2026

  • 81 Ехх

    0 0 Отговор
    Трудно , много трудно ще е на украинската армия да превземе Русия за 3 дена !

    15:47 07.06.2026

  • 82 Браво

    0 0 Отговор
    А, колко не е свалила?

    15:52 07.06.2026

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