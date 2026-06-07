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Швеция: 13-годишни в затвора?

Швеция: 13-годишни в затвора?

7 Юни, 2026 16:22 1 421 24

  • швеция-
  • престъпност-
  • затвор-
  • детска престъпност

В борбата с криминалните банди Швеция планира да затегне правилата и да вкарва дори 13-годишни в затвора. Какво сочи опитът на другите държави?

Швеция: 13-годишни в затвора? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Тези деца всъщност би трябвало да са още в училище, защото са на по 13 и 14 години. Но някои от тях отдавна вече са попаднали в криминалните банди в Швеция, които ги използват за различни престъпления. Малолетните участват в атентати, в престрелки, в поръчкови убийства.

А светът на организираната престъпност се възползва от слабостта на обществените системи в Швеция. Според законите в страната младежи, които не са навършили 15 години, не подлежат на наказателно преследване. Те не могат да бъдат осъдени и попадат под отговорността на социалните служби и службите за закрила на децата. За престъпниците, които действат задкулисно, това е добре дошло.

13-годишни в затвора?

Като реакция на задълбочаващия се разпад на държавния монопол във властта Швеция сега въвежда значително по-твърди мерки. Парламентът взе решение, че за извършени тежки престъпления младежи между 15 и 17 години вече ще получават присъди за лишаване от свобода, които ще излежават в специални затвори за малолетни.

Правителството има намерение да намали възрастта за особено тежките престъпления, от която децата и младежите подлежат на наказателна отговорност, до 13 години. Това ще е въможно, ако са извършили тежки престъпления - убийство, непредумишлено убийство, бомбени атентати с тежки последици или други деяния, за които се полагат високи присъди. В средата на юни парламентът ще вземе решение по тази реформа, която след пет години ще бъде подложена на повторна оценка за ефективност.

Спорният пример на Дания

Дискусията за намаляване на възрастта, от която извършителите подлежат на наказателно преследване, се води не само в Швеция. През 2010 Дания я свали от 15 на 14 години. Две години по-късно обаче реформата беше отменена. Анализите на учените показаха, че мярката не оказва възпиращо въздействие. Оказа се тъкмо обратното - засегнатите младежи по-често стават рецидивисти и имат по-слаб успех в училище.

Този опит от Дания и сега служи като предупреждение за голяма част от специалистите. Който инкриминира деца и младежи на по-ранна възраст, не решава автоматично и проблемите на младежкото насилие. В най-лошия случай контактът с наказателното правосъдие може дори да обвърже младежите още по-тясно с криминалните среди.

Нидерландия и Ирландия са рекордьори в ЕС

В сравнение с останалите страни от ЕС, Нидерландия и Ирландия са сред държавите с особено ниски възрастови граници за подсъдимост. И в Нидерландия, и в Ирландия деца могат да бъдат подведени под наказателна отговорност още от 12-годишна възраст. В Ирландия при особено тежките престъпления като убийство, непредумишлено убийство, изнасилване и тежки сексуални престъпления под наказателна отговорност могат да бъдат подведени дори 10- и 11-годишни деца.

Ниският праг обаче не означава автоматично тежки наказания на лишаване от свобода, какъв е случаят в наказателното право за пълнолетни. В Нидерландия максималният срок на лишаване от свобода за младежи на възраст от 12 до 15 години е една година. За 16 и 17-годишните при тежки престъпления - с изключение на някои специални случаи - е възможно лишаване от свобода за не повече от две години. Освен това училището, социалните грижи и педагогическите мерки имат приоритет пред лишаването от свобода.

Германия и Испания - помощ, а не наказания

Деца, които в Германия или Испания извършат тежко престъпление на 12-годишна възраст, не носят наказателна отговорност. Но това не означава, че държавата не може да предприеме нищо. Тук се намесват службите за защита на децата и младежите, семейните съдилища, прилагат се и други защитни мерки. При определени условия е възможно настаняване в затворено заведение, но не като наказание в наказателноправен смисъл.

По този начин детето не се третира като престъпник, а като непълнолетен в рискова ситуация. Този подход е особено ясно изразен в испанското право. Деца под 14 години не попадат в обхвата на наказателното право за непълнолетни, а в сферата на закрилата на детето.

Друг подход залага на мерки в обкръжението на децата. С т.нар. Декрет Каивано Италия съществено засили натиска над родителите с цел да се предотврати младежката престъпност и ранното отпадане от училище. В декрета са предвидени строги мерки срещу родителите, включително с наказателноправен характер.

Какво казва науката?

Характерната за Европа сдържаност по отношение на наказанията за малки деца съответства на научните изводи за физиологията на детското развитие. Децата и младите тийнейджъри реагират особено силно на незабавни възнаграждения, на натиск от страна на връстници и на емоционално признание. Умения като контрол над емоционалните импулси, осъзнаване на дългосрочните последствия и способността за целенасочени действия се развиват едва постепенно.

Затова класическите мерки за възпиране и наказание имат само ограничен ефект над 13-годишните. При тях перспективата за бъдещо лишаване от свобода се конкурира с възможността за незабавно възнаграждение под формата на пари, признание, чувство за принадлежност, чувство на гордост, че играят някаква важна роля. Или пък - обратното: със страха от бандата. Именно затова експертите предупреждават да не се борим с младежката престъпност само чрез понижаване на възрастовите граници и по-тежки наказания.

Как бандите заобикалят мерките?

Към всичко това се прибавя и един практически проблем. Престъпните организации бързо се преориентират. Ако Швеция понижи възрастта за наказателна отговорност при тежките престъпления на 13 години, бандите вероятно ще се опитат да вербуват още по-малки деца. Тогава проблемът не би се решил, а напротив - още по-малки деца биха се превърнали в мишена на бандите.

Затова въпросът не е само във възрастта за наказателна отговорност. Още по-решаващо е дали държавата е в състояние да открие и залови пълнолетните поръчители на престъпления.

Експертите са скептични дали плановете на правителството ще доведат до желания успех. Шведската правна комисия, адвокатската колегия и редица хуманитарни организации отправят остра критика към проекта. Ако въпреки това той бъде приет от парламента, 13-годишните деца биха могли да бъдат осъждани на лишаване от свобода още от края на това лято.

Автор: Андреас Нол


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще го търсите вие тошо

    25 2 Отговор
    не е демократично още от 13 години

    тук ги пущаме на воля да трепат народа

    щото махнаме трудово вузпитателните училища , махнахме и отрезвителите и ядем бананите и се радваме на демокрацията всеки ден демокрация

    16:25 07.06.2026

  • 2 Отврат!!!

    23 4 Отговор
    Пропаднали държави! Освен с педофилия, с нищо друго не се занимават!

    16:25 07.06.2026

  • 3 Дамм

    19 1 Отговор
    Ако не бяха вкарали емигранти от Азия и Африка, нямаше да имат тези проблеми.

    16:27 07.06.2026

  • 4 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ

    11 4 Отговор
    Пак утекоха в канала.

    16:30 07.06.2026

  • 5 Фокс

    21 0 Отговор
    Не видях в статията да пише че тези непълнолетни 99 процента са емигранти дошли от Африка и преди да се преселят там Швеция си беше много спокойна държава

    Коментиран от #21

    16:30 07.06.2026

  • 6 Швец

    10 1 Отговор
    Аоо...... ако вкарват 13 годишните в затвора, ние какво ще мхъбем?! Толкова много се борихме за демокрация...

    Коментиран от #15

    16:31 07.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    12 1 Отговор
    Покажете ни един атентат извършен от 13 годишни ????!!!!най големите терористи са в белия дом Уиндзор Версай и ония там там в кварталите където достъпа на неевреи е забранен

    16:34 07.06.2026

  • 8 Хихи

    9 0 Отговор
    дойчезеле политкоректно премълчава , че тези малолетни бандити,са от "малцинствата" с които се наводни цяла Европа...

    Коментиран от #12

    16:37 07.06.2026

  • 9 Ние

    2 8 Отговор
    В Русия нямаме такива проблеми. Нашите комсомолци и пионери са възпитани в духа на Маркс, Енгелс и Ленин. Тяхното комунистическо възпитание не им дава възможност дори да си помислят за такива неща. Ние си имаме Макаренко и той със зоркия си поглед следи всичко.

    16:38 07.06.2026

  • 10 Пламен

    8 1 Отговор
    На 7 април 1935 г. Йосиф Сталин лично променя проектозакон, с който въвежда смъртно наказание (разстрел) за деца от 12-годишна възраст.
    Мярката е част от репресивната политика на режима и позволява непълнолетни да бъдат съдени с цялата строгост на закона за кражби, хулиганство, убийство или опит за убийство.

    № 118 на ЦИК и СНК на СССР „За мерките за борба с престъпността сред непълнолетните“.

    16:39 07.06.2026

  • 11 Смърфиета

    7 0 Отговор
    Ами кое е по-добре, да разрешат дрогата да се продава в лавките за тютюн, или детето ви да влезне в затвора и там – батковците него одзат.

    16:40 07.06.2026

  • 12 Смърфиета

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хихи":

    Сред които малцинства югославяни.

    16:41 07.06.2026

  • 13 били те

    5 0 Отговор
    загрижени за деца..нищо че те убиват, насилват..примерно заклал двама..отиваш в съда и молиш съдия да те пусне, защото имаш да завършиш училище, то било многа важно за теб..Европейска либерална педафилска практика..НО никой не го грижа за убитите и техните роднини..Само говорим как така да направим тези мили дечица да бъдат добре..да не прекалим...а 99% от тях пак са в играта..и така всичко се повтаря..

    16:42 07.06.2026

  • 14 Розова Вата

    1 3 Отговор
    Ние 13 годишните ги пращаме на Фронта не в затвора

    16:42 07.06.2026

  • 15 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Швец":

    Демек скачахте за банани. Лоши ли са бананите? Добри са сурови, пържени, варени директно небелени, на салата с оцет олио, чесън и люта чушка...... както ви душа иска.

    16:45 07.06.2026

  • 16 Смърфиета

    5 0 Отговор
    Някой от тук присъстващите случайно да знае щведски и да ни имфурмира за ситоацията с престъпността в Малмьо, за да не трябва да се осланяме само на еврейската дезинформационна медиа Дойчо Велев?

    Коментиран от #18

    16:47 07.06.2026

  • 17 604

    0 2 Отговор
    швеция, дания и норвегия са си истински комудета!!!!

    16:48 07.06.2026

  • 18 604

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Смърфиета":

    2007-2008 живях точно в това градче беше ок, но по копенхаген беше фулл с бурки...

    16:50 07.06.2026

  • 19 незнайко

    0 0 Отговор
    Специален затвор за деца. Присъдата за убийство ако е 12 годишен, затвор за 6 години, ако е на 14 затвор за 4 години и така 16 годишен затвор за 2 години докато всички навършат пълнлетие 18 години примерно . При следващо убийство или тежко нарушение вече пълнолетни ще бъдат съдени по един и същ начин ! Така 12 годишните ще си помислят преди да извършат убийство като знаят, че ги ЧАКАТ 6 години задължителен затвор !
    Навремето боя в училище от учител не беше забранен а в къщи ИЗОБЩО ! Ако учител те набиеше в къщи боя беше още по голям и имаше респект ! Сага е пълна анархия с тази тъпотия за защита на подрастващите !!!

    16:51 07.06.2026

  • 20 Исторически парк

    3 0 Отговор
    И В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ СЪЩОТО! ПЪЛНО Е С МАЛОЛЕТНИ УБИЙЦИ И КРАДЦИ ПО МААЛИТЕ!

    16:52 07.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Радев

    2 0 Отговор
    Добра идея😏

    16:53 07.06.2026

  • 23 Айде сега, голяма работа

    1 0 Отговор
    Нали са в НАТО, защитени са от Русия.

    17:17 07.06.2026

  • 24 Ръзбрахти ли мъ, еуругеюви?

    0 0 Отговор
    Норвежците ни крадат децата, шведите ги вкарват у зътвора. Туй ни можи да съ тарпи! Спасението ни е при бай Пунди в московия. Той ша ни заштити от западните сатанкисти. Заедну с поп Гундяй правоцлавното кокаинчик.

    17:37 07.06.2026

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