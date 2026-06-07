Доброволци спасиха десетки жаби в центъра на Бургас

Необичайна спасителна акция се проведе в центъра на Бургас. Служители на Природонаучната експозиция към Регионалния исторически музей и доброволци събраха десетки малки зелени крастави жаби, които са се появили около централния площад на града. Служители от музея са събрали около стотина жабки, които иначе биха били настъпани или прегазени от минувачи в центъра на града. Животинките ще бъдат релокирани и пуснати на безопасно място в покрайнините на Бургас, където ще имат по-голям шанс за оцеляване, съобщи БНТ.

Според специалисти появата на десетки малки жабки в центъра на Бургас е напълно естествено явление. Земноводните се размножават във водоеми, а понякога и във временни локви. Благоприятни условия за това предоставя и изоставеният строеж, известен сред бургазлии като „Дупката“.

Заради по-обилните валежи тази пролет повече яйца и попови лъжички са успели да оцелеят. След края на метаморфозата си малките жабки напускат водата и започват да търсят нови места за обитаване. Макар за мнозина това да изглежда като „нашествие“, специалистите обясняват, че става дума за нормален миграционен процес, който се наблюдава всяка година.

Експертите успокояват и че, въпреки името си, краставите жаби не разнасят краста. Те отделят защитна слуз, която ги предпазва от хищници и заболявания. Тя не е опасна за хората, но при контакт може да предизвика леко дразнене, затова се препоръчва след докосване на жаба ръцете да бъдат добре измити.