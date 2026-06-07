Доброволци спасиха десетки жаби в центъра на Бургас

Необичайна спасителна акция се проведе в центъра на Бургас. Служители на Природонаучната експозиция към Регионалния исторически музей и доброволци събраха десетки малки зелени крастави жаби, които са се появили около централния площад на града. Служители от музея са събрали около стотина жабки, които иначе биха били настъпани или прегазени от минувачи в центъра на града. Животинките ще бъдат релокирани и пуснати на безопасно място в покрайнините на Бургас, където ще имат по-голям шанс за оцеляване, съобщи БНТ.
Според специалисти появата на десетки малки жабки в центъра на Бургас е напълно естествено явление. Земноводните се размножават във водоеми, а понякога и във временни локви. Благоприятни условия за това предоставя и изоставеният строеж, известен сред бургазлии като „Дупката“.
Заради по-обилните валежи тази пролет повече яйца и попови лъжички са успели да оцелеят. След края на метаморфозата си малките жабки напускат водата и започват да търсят нови места за обитаване. Макар за мнозина това да изглежда като „нашествие“, специалистите обясняват, че става дума за нормален миграционен процес, който се наблюдава всяка година.
Експертите успокояват и че, въпреки името си, краставите жаби не разнасят краста. Те отделят защитна слуз, която ги предпазва от хищници и заболявания. Тя не е опасна за хората, но при контакт може да предизвика леко дразнене, затова се препоръчва след докосване на жаба ръцете да бъдат добре измити.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ?????
19:14 07.06.2026
2 Каракачанин
Коментиран от #5
19:17 07.06.2026
3 разбихте ли кода
19:18 07.06.2026
4 Деций
19:20 07.06.2026
5 ?????
До коментар #2 от "Каракачанин":Абе те и бабите и дядовците не са лоши, но нещо няма НПО-та за спасяването им.
Най-вероятно щото никой не им дава кинти за тва на НПО-тата и няма кво да заделят за себе си..
Все пак бабите и дядовците не ядат комари, не квакат и общо взето не са толкова полезни като жабите.
Коментиран от #17, #18
19:22 07.06.2026
6 Факти
19:28 07.06.2026
7 Ганю
ДерзайСъни-"Пулицър" те очакват след 50 години
19:29 07.06.2026
8 работа работа работа
Коментиран от #9
19:30 07.06.2026
9 Факти
До коментар #8 от "работа работа работа":Дупката е супер. Кой друг град има жабешки хор в самия център? Ако дупката се махне на нейно място ще се появи някаква простотия.
19:33 07.06.2026
10 Питащ
19:33 07.06.2026
11 кой му дреме
а от брюксел и тел авив го льжaт,
че бил европеец
19:34 07.06.2026
12 Един
19:35 07.06.2026
13 дядо поп
19:38 07.06.2026
14 Хасковски каунь
19:45 07.06.2026
15 Бургазлия
19:46 07.06.2026
16 Wоw tор nоvinа!
(икслюз май инглиш, свиквам с новата българска абука)
19:48 07.06.2026
17 Каракачанин
До коментар #5 от "?????":Пенсионерския стандарт го решават в Народното Събрание и Министерски Съвет. Цените Ви са много високи в България, за пенсиите не знаем. До определен период беше, що годе добре, но последние 2, 3 години наистина има силно влошаване. По моите наблюдения. Обърнете се към Роската Жел. и Гюр. те може би знаят защо положението е толкова трагично...
19:49 07.06.2026
18 Каракачанин
До коментар #5 от "?????":Аз не съм нито зелен талибанин, нито членувам в НПО. Но занята ми е животновъд. Работая в Гърция, идвам си отвреме на време в България. Там има работа за пастири. Малко статистика Гърция Кози 2.8 млн, Овце 7.8 млн. България Кози до 200 хил, Овце 1.1 млн...
Коментиран от #20
20:02 07.06.2026
19 Пазете и охлювите
20:15 07.06.2026
20 Васко жабата
До коментар #18 от "Каракачанин":Овцете и козите в бг работят в държавната администрация.
20:20 07.06.2026