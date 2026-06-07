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Доброволци спасиха десетки жаби в центъра на Бургас

Доброволци спасиха десетки жаби в центъра на Бургас

7 Юни, 2026 19:10 841 20

  • доброволци-
  • жаби-
  • бургас-
  • спасителна акция

Заради по-обилните валежи тази пролет повече яйца и попови лъжички са успели да оцелеят

Доброволци спасиха десетки жаби в центъра на Бургас - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Необичайна спасителна акция се проведе в центъра на Бургас. Служители на Природонаучната експозиция към Регионалния исторически музей и доброволци събраха десетки малки зелени крастави жаби, които са се появили около централния площад на града. Служители от музея са събрали около стотина жабки, които иначе биха били настъпани или прегазени от минувачи в центъра на града. Животинките ще бъдат релокирани и пуснати на безопасно място в покрайнините на Бургас, където ще имат по-голям шанс за оцеляване, съобщи БНТ.

Според специалисти появата на десетки малки жабки в центъра на Бургас е напълно естествено явление. Земноводните се размножават във водоеми, а понякога и във временни локви. Благоприятни условия за това предоставя и изоставеният строеж, известен сред бургазлии като „Дупката“.

Заради по-обилните валежи тази пролет повече яйца и попови лъжички са успели да оцелеят. След края на метаморфозата си малките жабки напускат водата и започват да търсят нови места за обитаване. Макар за мнозина това да изглежда като „нашествие“, специалистите обясняват, че става дума за нормален миграционен процес, който се наблюдава всяка година.

Експертите успокояват и че, въпреки името си, краставите жаби не разнасят краста. Те отделят защитна слуз, която ги предпазва от хищници и заболявания. Тя не е опасна за хората, но при контакт може да предизвика леко дразнене, затова се препоръчва след докосване на жаба ръцете да бъдат добре измити.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    15 3 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли?

    19:14 07.06.2026

  • 2 Каракачанин

    14 2 Отговор
    Добра новина! Браво и благодарности за спасителите! Жабите са изключително полезни в менюто им преобладава комара, освен това много обичам тяхното пеене.

    Коментиран от #5

    19:17 07.06.2026

  • 3 разбихте ли кода

    10 1 Отговор
    Доброволци спасиха десет кила жаби от грил в центъра на Бургас.

    19:18 07.06.2026

  • 4 Деций

    7 2 Отговор
    Пуста и сопа,знаеш ли как ще ви спася!А не сте ли спасили още 648 полезни микроба ?

    19:20 07.06.2026

  • 5 ?????

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Каракачанин":

    Абе те и бабите и дядовците не са лоши, но нещо няма НПО-та за спасяването им.
    Най-вероятно щото никой не им дава кинти за тва на НПО-тата и няма кво да заделят за себе си..
    Все пак бабите и дядовците не ядат комари, не квакат и общо взето не са толкова полезни като жабите.

    Коментиран от #17, #18

    19:22 07.06.2026

  • 6 Факти

    10 0 Отговор
    Само в развита държава може да се случи подобно нещо.

    19:28 07.06.2026

  • 7 Ганю

    5 2 Отговор
    Въпросната мисирка Съни Ингилизова трябва да е многооооо тъпа или проста,за да се съгласи на подобно " нареждане" от редактора си , да да публикува такава световна новина. Или започна" изкачването и" към Пулицър- от кабинет на кабинета,от диван на диван
    ДерзайСъни-"Пулицър" те очакват след 50 години

    19:29 07.06.2026

  • 8 работа работа работа

    6 1 Отговор
    Дупката е ГОЛЯМ СРАМ за "НАЙ-добрия"град за живеене и нейния кмет ГЕРБераст НЕможач Митко Никлов-Слънцето

    Коментиран от #9

    19:30 07.06.2026

  • 9 Факти

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "работа работа работа":

    Дупката е супер. Кой друг град има жабешки хор в самия център? Ако дупката се махне на нейно място ще се появи някаква простотия.

    19:33 07.06.2026

  • 10 Питащ

    5 0 Отговор
    Това сериозно ли?

    19:33 07.06.2026

  • 11 кой му дреме

    3 5 Отговор
    българинът е дошъл на кон от азия,
    а от брюксел и тел авив го льжaт,
    че бил европеец

    19:34 07.06.2026

  • 12 Един

    7 0 Отговор
    Хахахаха. И същевременно погубиха хиляди комари , които ще бъдат изядени от жабите. Хахахаха! Вие сериозно ли написахте тази статия! Аз вчера настъпах една мравка, ама го пазя в тайна.

    19:35 07.06.2026

  • 13 дядо поп

    9 0 Отговор
    Доброволците спасявали и целували , ама нито една не се превърнала в принцеса.

    19:38 07.06.2026

  • 14 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Бая баджаци съм изял , ама не на крастави жаби

    19:45 07.06.2026

  • 15 Бургазлия

    4 0 Отговор
    Гларусите как ги псуват тия. Такова крехко мезенце не е за изпускане. Онзи ден видях гларус да гълта цял охлюв с черупката. Виждал съм гларус да блъска с клюна по таралеж в Морската.

    19:46 07.06.2026

  • 16 Wоw tор nоvinа!

    3 0 Отговор
    V tеritоriуаtа jivоtаt nа jаbа struvа роvеchе оt jivоtа nа сhоvеk!

    (икслюз май инглиш, свиквам с новата българска абука)

    19:48 07.06.2026

  • 17 Каракачанин

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    Пенсионерския стандарт го решават в Народното Събрание и Министерски Съвет. Цените Ви са много високи в България, за пенсиите не знаем. До определен период беше, що годе добре, но последние 2, 3 години наистина има силно влошаване. По моите наблюдения. Обърнете се към Роската Жел. и Гюр. те може би знаят защо положението е толкова трагично...

    19:49 07.06.2026

  • 18 Каракачанин

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    Аз не съм нито зелен талибанин, нито членувам в НПО. Но занята ми е животновъд. Работая в Гърция, идвам си отвреме на време в България. Там има работа за пастири. Малко статистика Гърция Кози 2.8 млн, Овце 7.8 млн. България Кози до 200 хил, Овце 1.1 млн...

    Коментиран от #20

    20:02 07.06.2026

  • 19 Пазете и охлювите

    2 0 Отговор
    Премествайте ги в тревата, когато излезнат на асфалта, не ги стъпквайте жестоко!

    20:15 07.06.2026

  • 20 Васко жабата

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Каракачанин":

    Овцете и козите в бг работят в държавната администрация.

    20:20 07.06.2026

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