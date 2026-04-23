Европейският съюз (ЕС) се опитва да принуди Сърбия да избира между продължаване на сътрудничеството с Русия и целта за членство в ЕС. Тази европейска позиция е изключително неправилна. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

''В този случай виждаме искания, насочени към антагонизиране на Сърбия и Русия. Поставя се въпросът: или продължавате да се стремите към членство в ЕС, към някаква общност с Европейския съюз, но при едно условие – прекъсвате всички отношения с Руската федерация, присъединявате се към санкциите и т.н. – или поддържате приятелски, прагматични отношения с Руската федерация, но след това забравяте за европейските перспективи. Това е изключително неправилен начин за поставяне на въпроса'', заяви говорителят на Кремъл пред репортери.

Той припомни, че всяка страна ''е суверенна в своя избор, включително Сърбия''.

''Тези, които предлагат подобни антагонистични условия, грешат, защото всяка държава може хармонично да развива отношенията си с всички държави във всички посоки. И да го прави в свой собствен интерес. В края на краищата Русия винаги е била привърженик на идеята, че всяка държава трябва да заема суверенна позиция и да се ръководи от собствените си национални интереси'', отбелязва Песков.