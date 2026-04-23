Новини
Свят »
Русия »
Гласът на Путин: Изключително грешно е Белград да бъде принуждаван да избира между ЕС и Русия

Гласът на Путин: Изключително грешно е Белград да бъде принуждаван да избира между ЕС и Русия

23 Април, 2026 20:25 1 848 123

  • русия-
  • сърбия-
  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен-
  • александър вучич-
  • дмитрий песков

Европейският съюз се опитва да принуди Сърбия да избира между продължаване на сътрудничеството с Русия и целта за членство в ЕС, заяви Дмитрий Песков

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз (ЕС) се опитва да принуди Сърбия да избира между продължаване на сътрудничеството с Русия и целта за членство в ЕС. Тази европейска позиция е изключително неправилна. Това заяви днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

''В този случай виждаме искания, насочени към антагонизиране на Сърбия и Русия. Поставя се въпросът: или продължавате да се стремите към членство в ЕС, към някаква общност с Европейския съюз, но при едно условие – прекъсвате всички отношения с Руската федерация, присъединявате се към санкциите и т.н. – или поддържате приятелски, прагматични отношения с Руската федерация, но след това забравяте за европейските перспективи. Това е изключително неправилен начин за поставяне на въпроса'', заяви говорителят на Кремъл пред репортери.

Той припомни, че всяка страна ''е суверенна в своя избор, включително Сърбия''.

''Тези, които предлагат подобни антагонистични условия, грешат, защото всяка държава може хармонично да развива отношенията си с всички държави във всички посоки. И да го прави в свой собствен интерес. В края на краищата Русия винаги е била привърженик на идеята, че всяка държава трябва да заема суверенна позиция и да се ръководи от собствените си национални интереси'', отбелязва Песков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румънец

    34 26 Отговор
    При нацисткият капитализъм е така. Изнудват, заплашват и принуждават насила хора и държави.

    Коментиран от #9, #12, #99, #111

    20:27 23.04.2026

  • 2 Шопо

    13 24 Отговор
    С помощ от Сърбия Путин може да победи НАТО

    20:27 23.04.2026

  • 3 Ами

    31 23 Отговор
    Урсула фашисткото котило ги принуждава със санкции .

    20:28 23.04.2026

  • 4 Демокрация по сметка

    27 17 Отговор
    Нарича се Демократична Диктатура...

    20:29 23.04.2026

  • 5 Сърбия отдавна заби

    17 15 Отговор
    нож в гърба на Русия, като започва за изпраща оръжия на Украйна.

    Коментиран от #7, #47

    20:29 23.04.2026

  • 6 стоян георгиев

    23 24 Отговор
    Абе на кой му е нужен вече този пропаднал .....йнян ЕС ,нас ни подлъгаха отдавна ,дано поне близките 10-15 г.да има шанс да се оттървем,че както досега ,последните 100 и нещо години пак сме от страната на булката .

    Коментиран от #19

    20:30 23.04.2026

  • 7 като нас

    17 22 Отговор

    До коментар #5 от "Сърбия отдавна заби":

    народа с Русия, инсталирани, зависими нацистки правителства с Украйна.

    Коментиран от #20

    20:30 23.04.2026

  • 8 Нямат край

    25 20 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:31 23.04.2026

  • 9 Хахахаха

    30 20 Отговор

    До коментар #1 от "Румънец":

    Ами така е, по време на война. При рашите всички инакомислещи са в затвора. Те нямат право на избор!

    Коментиран от #13, #73

    20:32 23.04.2026

  • 10 Даа

    13 15 Отговор
    Вече 2зеха да "приемат" НАСИЛА в ЕС... също като в СССР навремето...

    20:32 23.04.2026

  • 11 ...

    24 19 Отговор
    Загубата на Орбан беше голям удар за Русия. Вучич и той започва да обръща гръб на Русия, защото вижда че изгода от нея няма, никаква.

    20:32 23.04.2026

  • 12 Така де

    31 21 Отговор

    До коментар #1 от "Румънец":

    А Русия нито заплашва , нито принуждава .Направо напада и започва трепане..

    Коментиран от #18

    20:33 23.04.2026

  • 13 Само питам

    33 8 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    С кой воюва ЕС??

    Коментиран от #16, #21

    20:34 23.04.2026

  • 14 Герги

    22 15 Отговор
    Сърбия отдавна стои на два стола и за това е в това положение...самоопределяш се или при едните или при другите...Влезнеш ли в ЕС ще се съобразяваш с политиката на Съюза а тя е ...санкции срещу крадците и убийците...и тако и...вако не става...сърбЕ...

    Коментиран от #24

    20:34 23.04.2026

  • 15 Тити

    21 15 Отговор
    Въпрос на време е Сърбите да бият шута на Рашистите.

    20:34 23.04.2026

  • 16 Хахахаха

    13 18 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    Ами Украйна е с документи за ЕС, така че рашата воюва с ЕС!

    Коментиран от #23, #26

    20:35 23.04.2026

  • 17 Така де

    20 12 Отговор
    Русия винаги е била привърженик на идеята, че всяка държава трябва да заема суверенна позиция и да се ръководи от собствените си национални интереси, отбелязва Песков.
    Това за Украйна важи ли?

    Коментиран от #29

    20:35 23.04.2026

  • 18 Само питам

    18 6 Отговор

    До коментар #12 от "Така де":

    Ти защо си мислиш че никой не помни истината?

    20:35 23.04.2026

  • 19 Споко

    16 16 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Най-късно до една година скапания ЕС няма да го има така че скоро ще се отървем от тия фашаги.

    Коментиран от #30, #33, #71

    20:36 23.04.2026

  • 20 Хахахаха

    21 13 Отговор

    До коментар #7 от "като нас":

    Стига бе? Народа с русия? А защо на българските избори от рашата гласуват 300 човека, а от "прогнилия" запад гласуват милиони българи? Вие така ли подкрепяте раша? В раша хорошо, но лудше нам там не надо?

    20:36 23.04.2026

  • 21 Русофилите твърдят,

    16 15 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    че ЕС, САЩ и НАТО воювали с Русия. Голям смях :)))

    20:36 23.04.2026

  • 22 Кална ватенка

    21 13 Отговор
    Руските клишета са ясни. Когато е в техен интерес уважават суверенитет, международно право и прочие. Когато не е, погазват всички закони.

    20:36 23.04.2026

  • 23 Хаха

    15 9 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    А кога подаде тези документи?
    То и Ганчо е подал документи да стана началник на солунската митница, ама ...

    Коментиран от #27

    20:38 23.04.2026

  • 24 Хахахаха

    15 13 Отговор

    До коментар #14 от "Герги":

    Така е. Точен коментар! Същото и с нашите копейки. Ако много ви харесва путлера, излизайте от ЕС! На ЕС не му трябват предатели.

    Коментиран от #86

    20:38 23.04.2026

  • 25 Никой, ама никой

    11 1 Отговор
    не принуждава Сърбия да прави такъв избор. Към нея няма да бъде отправена покана за членство в близките 5 години.

    20:39 23.04.2026

  • 26 Ами...

    14 10 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    А ти тогава защо не си на фронта? Нали си европеец?

    Коментиран от #28

    20:39 23.04.2026

  • 27 Хахахаха

    12 13 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Ами за сътрудничество с ЕС, документи беше подал още Янукович, копей!

    Коментиран от #37, #38, #42

    20:40 23.04.2026

  • 28 Хахахаха

    7 16 Отговор

    До коментар #26 от "Ами...":

    Аз помагам за фронта! Моите данъци (както и твоите), отиват в помощ за фронта! Не е нужно всички да са на фронта. Някой трябва да осигурява парите. И аз много се радвам, че копейките се включват в помощта за ВСУ с техните данъци! Браво.

    Коментиран от #35, #57

    20:41 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Това го знайм

    12 11 Отговор

    До коментар #19 от "Споко":

    Още от времето на сесерето повтаряха кат папагали как загниващия запад си отива и ще настъпи светъл комунизъм...

    20:43 23.04.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    14 10 Отговор
     "...за Русия всяка държава трябва да е суверенна и ръководи от националните си интереси...

    Понякога го слушам тоя Песков кви ги плещи и се чудя кво ли прави Русия в Украйна, Грузия....???

    Коментиран от #34

    20:43 23.04.2026

  • 32 Македонка

    13 2 Отговор
    Па ща си ти?

    "Па шта си ти?". На български означава "Какъв си ти?". Вазов написва
    това стихотворение през 1913г. след като сръбският престолонаследник Александър І
    удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос
    отговаря, че е българче.

    През 1934 г. в Марсилия крал Александър І е ликвидиран от Владо
    Черноземски.


    Па шта си ти?

    "Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
    във твоя дом безочлив чужденец.
    "Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
    душата ти некакен пришълец;

    "Па шта си ти?" - туй питане навред -
    при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
    о, бъларино, сърбин ти полага
    и чака с начумерен лик ответ.

    Но ти пази се, прав ответ не давай.
    Кажи се португалец кюрд, сириец,
    лапонец, негър, циганин, индиец -
    но българин се само не признавай.

    Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
    влече позор, побой затвор, изгнанье -
    невидени при прежните тирани.
    Скрий, че си българин в най-българския край;

    че си потомък Самуилов, на Атонский
    Паисий внук; скрий на коя си майка син,
    на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
    и езерата и горите македонски!

    Не споменувай Лозеград,
    Люлебургас, ни Булаир ужасни:
    ти би разбудил подозрения опасни,
    че на героите техни може да си брат.

    Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
    дъбрава, езеро, река, рид, планина
    ще викат с глас през всички времена:
    "Тук българи са, българи от памтивека!"

    Коментиран от #78

    20:44 23.04.2026

  • 33 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Споко":

    Прекалено си оптимистичен,нека се въорижим с търпение !

    Коментиран от #63

    20:44 23.04.2026

  • 34 Ами..

    9 6 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":

    Осеобождава руснаците.
    А Тръмп какво прави в Иран?

    Коментиран от #68

    20:45 23.04.2026

  • 35 Като си прозззд ахмак давай за

    14 7 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    За златни кен//фи . Укрите ти се подиграват, издържай ги в БГ. С нашите деца нямат даже Детска болница- специализирана.

    Коментиран от #41

    20:45 23.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Епстейн

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    И кога ги приеха?

    20:48 23.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 коко

    1 3 Отговор
    За България нищо не каза...

    20:49 23.04.2026

  • 41 Хахахаха

    12 11 Отговор

    До коментар #35 от "Като си прозззд ахмак давай за":

    Абе незнам тоалетни, ама украинците са направили страхотни "златни" ракети, дронове и оръжия с тези пари, за да бомбят по окупатора. Така, че парите явно не са отишли напразно! Аз да ти кажа, понеже живея на запад или плащам данъци на запад, повече ме е яд, че запада е дал субсидии на България, защото като се прибера, нищо не виждам къде са отишли моите данъци по субсидии за България. Нищо не виждам оправено, а запада е дал милиарди на България! Къде са парите? Къде са моите данъци, с които съм субсидирал България? И накрая виждам и какво са произвели моите данъци, които са отишли в България. Произвели са русо роби!

    Коментиран от #43, #118

    20:49 23.04.2026

  • 42 Само питам

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    А българския народ знае ли че е във война с Русия, бе це нтко?

    Коментиран от #49

    20:49 23.04.2026

  • 43 Либиец

    9 5 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Не съм чул да бомбат САЩ!! Кога е станало

    Коментиран от #53

    20:50 23.04.2026

  • 44 Македонка

    14 0 Отговор
    Знаете ли кое българско правителство едновременно премахва демократичната опозиция и започва насилственото „македонизиране“ в Пиринския край?
    23 ноември 1946 г. се оказва повратна дата - началото на процес, който променя политическия живот в България и отношенията с Македония за поколения напред.
    Какво точно се случва и как започва всичко?
    Ето ги виновниците за всичко това!

    20:51 23.04.2026

  • 45 Дон Корлеоне

    10 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #54

    20:51 23.04.2026

  • 46 Српскиот народ

    13 0 Отговор
    Скоро ке тури у..йот на пе де Разина ВучиНЯ! Никой не сака монголскиот МИР на педофилот !

    20:52 23.04.2026

  • 47 Последния Софиянец

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сърбия отдавна заби":

    Оръжие трябва да се дава от всички до пълното унищожение на блатнтите терористи.

    Коментиран от #74

    20:52 23.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хахахаха

    10 12 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    Ами пич, няма проблеми бе. Излизайте от ЕС, какъв ви е проблема! Излизайте и си решавайте проблемите. Като сте в ЕС, ще работите за доброто на ЕС. Като не искате, излизайте. Не е нужно ЕС да харчи пари по предатели все пак. Значи, когато ЕС изплаща субсидии, всичко е многу убау, всичко е ОК, обаче когато дойде време да се помага - Ааааа ама ние не сме с вас! Такава е вашата работа.

    Коментиран от #59, #65, #120

    20:52 23.04.2026

  • 50 Костадинов

    16 5 Отговор
    Украйнцие не искаха да бъдат под руско иго и Путин ги нападна.

    Коментиран от #61, #122

    20:52 23.04.2026

  • 51 фигару

    12 1 Отговор
    а защо кремъл се интересува дали Украйна ще се присъедини към ЕС?

    20:53 23.04.2026

  • 52 Да бе така е

    8 5 Отговор
    Питайте Украйна колко е суверенна в своя избор и защо ги бомбандирате вече повече от 4 години.

    20:53 23.04.2026

  • 53 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #43 от "Либиец":

    Къде пише да са бомбили САЩ? Някъде писал ли съм го това?

    20:53 23.04.2026

  • 54 Пръво ..при КИМ

    10 3 Отговор

    До коментар #45 от "Дон Корлеоне":

    А ...насетне и у Монголо- москалския ХАГАНАТ

    Коментиран от #69

    20:54 23.04.2026

  • 55 555

    7 3 Отговор
    Не съм чул насила да вкарват в ЕС. Ако искат и с марсианците да си сътрудничат… Ако не отговарят на условията на съюза, каквито и да са те, и се изпълняват от всички членове, тогава си си стоиш извън него, и си си добре. Обаче искат да усвояват средства от ЕС, нали?… Е, както се казва: “НЕМА ШАНСЕ…!!!”

    Коментиран от #66

    20:54 23.04.2026

  • 56 Оракула от Делфи

    8 3 Отговор
    "Белград" не е принуден да избира ,...принуден е Вучич, а това има съвсем друг отговор,
    "Сори" Диктаторе Путин!!!
    Руската антипропаганда не работи вече на Балканите!!!

    20:55 23.04.2026

  • 57 Демокрация по сметка

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Беше тая.
    Вече няма да ни крад ете уж "демократично"
    Аз пък много се радвам че показа истинските си ценности. После да не се чудиш защо народа гласува за Радев...

    20:55 23.04.2026

  • 58 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 3 Отговор
    ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ОТ 10 г ВЕЧЕ Е ........................ РУСИЯ , ПУТЛЕР , ИРАН (АЯТОЛАСИТЕ) , КИТАЙ и АZИЯ (СЕВ КОРЕЯ) ......................... ФАКТ !

    20:55 23.04.2026

  • 59 Хахахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Ти па кой беше бе анонимен пррррр d льоoo,да казваш кой кво да прави ,че не моа се сетя ?! Много на сериозно си се взел бе Тюфф Уеккк ,да не си наследник на цар Киро 😂😂😂 ?

    20:56 23.04.2026

  • 60 Ха-ха

    8 2 Отговор
    Русийката пак се обажда, без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    20:57 23.04.2026

  • 61 Това е

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Костадинов":

    безспорен факт.

    20:58 23.04.2026

  • 62 Гориил

    5 2 Отговор
    Единственият правдоподобен опит е да се провокира държавен преврат в Сърбия и да се превърне Белград в политическо блато.

    20:58 23.04.2026

  • 63 Споко

    6 10 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    По-скоро съм реалист, европата се самоуби с решението си да се дръвчи на Русия докрай. Скоро ще има тотално срутване и държавите ще започнат да напускат без да се съобразяват с урсулите и фашистките им правила.

    20:58 23.04.2026

  • 64 Факт

    3 6 Отговор
    Политиката на урсулианците е, който не е с нас, е против нас.

    21:00 23.04.2026

  • 65 555

    8 4 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Точно👍🏻 Всеки е свободен да ходи да се радва на справедлив живот извън “ужасния” Европейски Съюз, и да се чувства щастлив и справедливо оценен “На Изток от Рая”…

    Коментиран от #67

    21:02 23.04.2026

  • 66 Рико Анаграмата

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "555":

    Обикновенно средсствата ги усвояват политиците и раята около тях ,а за. раята остава един гоуем гоуу Бууйй .Единствената далавера е безвизовото пътуване с лична карта,но аз имам и втори паспорт от 2005 ,един от най желаните в света ,та така или иначе си пътувам,всичко останало е мизерия .

    Коментиран от #103

    21:02 23.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Пръво ..при КИМ":

    ЛапПай У Йотт бре хъесоссс ,кво ми пелтечиш !

    Коментиран от #104

    21:05 23.04.2026

  • 70 Македонка

    4 0 Отговор
    Истината трябва да се знае. Излазът на България на Бяло море през 1920 година беше отнет
    1920 г. На България е отнет излазът на Бяло море въпреки защитата на американския президент Уилсън, според когото Западна Тракия е неделима част от България.
    Срещу него са премиерите на Франция и Англия, които защитават интересите на Гърция.
    По това време тя владее територии в Одринска Тракия и трябва да й се осигури сухоземна връзка с тях.
    Англо-френските съюзници предлагат спорната зона да се обяви за протекторат под управлението на Антантата, като през нея се осигури свободно преминаване на българите до егейските пристанища, а на Гърция – да я използва като сухопътна връзка с териториите в Одринска Тракия.

    21:05 23.04.2026

  • 71 555

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Споко":

    Добре бе Нострадамус…🤪

    21:06 23.04.2026

  • 72 Македонка

    3 0 Отговор
    За управител е назначен френският генерал Шарпи, който разполага с 8-хилядна войска, предимно колониална.
    Какъв е етническият състав на населението на Източна Егейска Тракия по това време?
    Преобладават българите – 260 000, след тях са турците – 45 000, гърците – 17 000 и евреите – 9 000. Дори ген. Шарпи се учудва как при такъв етнически състав на населението въобще може да се поставя въпросът на коя страна да принадлежи тази територия, защото явно тя трябва да бъде българска.....

    21:06 23.04.2026

  • 73 да питам

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    верно ли в Русия, който има собствено мнение или не е съгласен с управляващите, го осъждат на 10г. затвор ?

    Коментиран от #77, #90

    21:07 23.04.2026

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Последния Софиянец":

    Блатна е нинджата от която си изпълзял 🤣🤣🤣.

    21:07 23.04.2026

  • 75 Българин

    4 1 Отговор
    Така е: Юдашвили Сталин дойде с войски на СССР след 1944г. и въведе крепостното право. Отне земите на Българските Ковбои - Селяни, натика ги да работят на не своя земя по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха по концлагерите заедно с Иновативните Българи и Българска Аристикрация. Голяма част от децата на селяните се прехвърлиха по градовете да работят всяка петилетка за комунистите. Застроиха градовете със зандани - Блокове и след работа винаги чакаха на опашка пред магазините за хляб. В днешно време селата са пусти. По занданите - Апартаментите живеят клошари. Ми то днес, леките коли са по-интелигентни от хората, понеже и те искат да живеят по апартаменти. На село едно време селяните са имали всичко - и кози, и овце, и крави, и биволи, и коне, и свинчета, и кокошки, и пуйки, имали са своя земя, и какво ли не още. Гладни не са ходили по Кошовете за бюклюци, както днес ходят и се чудят в кой кощ за бюклюк да си паркират своята гордост - фантазията в главата, че имат лека кола!

    Коментиран от #81

    21:08 23.04.2026

  • 76 Българин

    6 2 Отговор
    И вижте колко е плащала България всяка година на "Освободителката" за Освобождението!
    От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
    Книгата може да се види в Държавен архив!
    И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
    А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!

    Коментиран от #79

    21:09 23.04.2026

  • 77 ХА ХА

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "да питам":

    Не сулллльоооо ,така е в Обединеното Кралство,за публикация може и в панн диза да идеш ,Компренде Чикитта ?

    21:09 23.04.2026

  • 78 Антибългарските настроения в

    12 0 Отговор

    До коментар #32 от "Македонка":

    Македония са продукт на Русия. Това е антибългарска и вредна държава.

    21:10 23.04.2026

  • 79 Историк

    3 8 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    Я кажи бе прррррр делллл какво хубаво сме видяли от Англия,Германия ,Франция илиСащ последните 150г.?!!!

    Коментиран от #83, #84

    21:10 23.04.2026

  • 80 ....

    5 0 Отговор
    А тука Песков ми хареса. Правилно. Ама нали пък Лавров разправяше, че не можело да се танцува и с тоя и с оня. Или само с тоя или само с оня😂

    21:11 23.04.2026

  • 81 Дълбоко Проникващ

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Българин":

    Дядо Димитре ,оня отгоре сигнали ти праща да си подготвиш завещанието,ти в политическа пропаганда се впускаш.Кажи кой ще мнннн....дррса баба след като се гътнеш ,не бъди егоист ,светът няма да свърши с теб .

    21:13 23.04.2026

  • 82 555

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ами Нети":

    Това “рийшш”, обяснява всичко…

    Коментиран от #91

    21:13 23.04.2026

  • 83 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #79 от "Историк":

    От къде дойде след 16 век Картофа и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойде след 16 век Царевицата и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойде след 16 век Слънчогледа и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Доматите и спасиха света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Сладките Чушки и Лютите Чушки и спасиха света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Пуйките и спасиха света от глад? - От Америка!
    Българинът Драган Охридски - (Алонсо де Охеда) - откривателят на Америка!
    Западните учени, които никога не са взимали такива български очила и български компас на родолюбието, се загубват в един безкраен лабиринт от противоречие и накрая стигат винаги до една безизходица, при която действията на Алонсо де Охеда са лишени от всякаква логика и смислено съдържание. Нито един от тези западни учени не е допускал, че Алонсо де Охеда не е испанец и никога не се е чувствал такъв. Той не е възнамерявал да живее до края на дните си в Испания. Но колкото странно и изненадващо да звучи, Алонсо де Охеда е българин. Истинското му име е Драган от Охрид или Драган Охридски

    Коментиран от #87, #89

    21:14 23.04.2026

  • 84 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Историк":

    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.
    Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
    Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.
    John, I send you a few links to get to know the Bulgarians.
    The white brotherhood

    21:16 23.04.2026

  • 85 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Точно туй е правилния и антиганювски начин

    Коментиран от #88

    21:18 23.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Историк

    1 2 Отговор

    До коментар #83 от "Българин":

    Прррр д льоооо ,не бъркай ябълки с портокали ,говорим за външната политика на страните Англия,Франция,Германия и Сащ относно България да кажем последните 150 г .Не се изхлузвай,соросоиден мазен червей ,тези номера другаде може и да вървят.

    Коментиран от #93, #95, #98

    21:25 23.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Люпче

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Българин":

    Па Ристето Колумбовски дека е открил Америка е роден у Тетово-Македония .

    21:29 23.04.2026

  • 90 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #73 от "да питам":

    Верно е. А някой и ги убиват - Немцов!

    Коментиран от #92

    21:30 23.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Историк":

    Ти знаеш ли че твоят Другар Сорос, няма нищо общо със САЩ?
    Ти Историко, знаеш ли защо Унгарците преди да са се нарекли Унгарци са се казвали Маджари?
    Преди много, много години днешната Унгарска земя е имала инвазия от Мароканската земя. Мароканците навлизат по земите на днешна Испания, Португалия и голяма част се установяват в земите на днешна Унгария. Та името Маджар е един спомен за инвазията на Мароканците от Мароко! А не се ли преселиха и по Българската земя Марокански Евреи в Солун - така наречените Фарисеи? А тия така наречените ТЪРГОВЦИТЕ НА РОБИ като евреина Ibrahim"a ibn Yagub"a от Tortosi, търговеца на РОБИ, който е снабдявал МАВРИТЕ, които по това време са управлявали Испания и МАВРИТЕ(МЮЗЮЛМАНИ) заповядали на Евреите - търговците на РОБИ да описват ГЕОГРАВСКИТЕ МЕСТА КЪДЕТО СЕ ПРОДАВАТ РОБИТЕ за да може МЮЗЮЛМАНИТЕ по време на молитви след, покупката на робите в Испания да знаят къде в каква посока е МЕККА и МЕДИНА.

    21:46 23.04.2026

  • 94 Че Кой иска

    7 0 Отговор
    Да Вкара Нов Троянски Кон в Европа

    Бре ПЕСКОВ.

    Гледайте си ВЪНШНИЯ КЕНЕФ
    вземете и ВУЧИЧ там
    Да чисти Фекалиите

    21:46 23.04.2026

  • 95 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Историк":

    Ти КОМСОМОЛСКИ ИСТОРИКО, имаш ли си въобще на представа какво означава ТРАКТАТА "Infelix Aurom" подписан през (956-997) в Гданск от бискупа свети Wojciech за спиране на търговията на РОБИ от страна на Евреите и Мюзюлманите.
    Ти знаеш ли УМОПОМРАЧЕНО МОЗЪЧНО КОМСОМОЛСКО ДЕТЕНЦЕ от къде произлиза името "ХАНОВЕР" и "БЕРЛИН"? От Българските названия ХАН и БРАЛИНА. Та нали Комунистическо Синче, ние Българите навсякъде сме правели ХАНЧЕТА - КРЪЧМИ и там Wieleci (не съм открил още кой се крие под това име) са предавали на Евреите(търговците на роби) пленниците от водените войни, между Българските Царски Фамилии - потомци на децата на Българина Исус и съпругата му Диана (преименувана на Мария Магдалена) - дъщеря Синтия и братя Петър и Павел, от които са всички Български Императори (преименувани на Римски Императори), всички Царски Родове по Земята и Царственият Род Дуло!
    Горната информация е взета от Iwo Cyprian Pogonowski

    Коментиран от #105

    21:59 23.04.2026

  • 96 Не ги принуждава никой,

    4 0 Отговор
    Просто са свикнали от 2 майки да цоцат, навик им е от тито, и на зспад и на исток

    22:01 23.04.2026

  • 97 Българин

    2 0 Отговор
    Никой не ги кара да избират. На тях си им харесва, да седят разкрачени.

    22:04 23.04.2026

  • 98 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Историк":

    Богатството от древността до сега са били робите, постепенно преминаващи в данъкоплатци...

    22:13 23.04.2026

  • 99 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Румънец":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    Коментиран от #109, #110

    22:14 23.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ще те пратим у Малашевските

    0 1 Отговор
    Говео анадолско

    22:17 23.04.2026

  • 102 Поздрави от 100

    0 1 Отговор
    Дребен нацкост

    22:19 23.04.2026

  • 103 555

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Рико Анаграмата":

    Щом само “далаверата” те интересува-ясно !…
    Грабвай си в ръка най-желания паспорт, и марш в посока, където няма “мизерия”, средствата се усвояват справедливо, но пък има “далавеа”… Справедлива далавера, разбира се ….🤬

    Коментиран от #107

    22:21 23.04.2026

  • 104 Набутай си

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    ШОМПУЛА.

    ИЗЧИСТИ СИ АУСПУХА.

    Коментиран от #106, #108

    22:21 23.04.2026

  • 105 Историк

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Българин":

    Хубуу ,ами българите кат сме толкова велики що ни наричат европейците qнеффа на Европа .?От 1300 г държава сме били поне 750 г под чужда окупация и с умиление си спомняме при Симеон кога България е била на три морета ,преди 1300г.Знам българина като седне на маса и и на три ракии е най великия,на големия спортист,най умния,най големия....бач,най кадърния и т.н.

    Коментиран от #114, #115

    22:21 23.04.2026

  • 106 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Набутай си":

    Шо стана бре,кюстендилски прррр ....делллл,защо така нервно с рогата ?

    22:23 23.04.2026

  • 107 Рико Анаграмата

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "555":

    Аз съм гражданин на света бе,Утре Пак и ходя където реша,а ти кой беше ,че не сесещам нещо ?Що не ходиш обратно наннай касси у .....каттаа ,бе морализатор ?

    Коментиран от #116

    22:26 23.04.2026

  • 108 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Набутай си":

    Повтряй след мен тпппп пссрко Шом Пол ,Шом Пол ,Шом Пол ,а този твоя шомпул си го от перрри у епилиранийо небинарен г3333 ,Капишшш ?

    22:28 23.04.2026

  • 109 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Наннай катти нинджата е безкраина явно,някой дъно усетил ли е ?

    22:30 23.04.2026

  • 110 Българин

    2 5 Отговор

    До коментар #99 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Правилно казваш!
    По времето на така наречения Развит Социализъм в България, Комунистите ни учеха, че без СССР на Кремълска Русия нямаше да има Картофи, Слънчоглед, Царевица, Тютюн, Домати, Чушки, понеже те дойдоха от нея. Русия измисли първия петролен двигател! СССР измисли Трактора да оре по Колхозите след въвеждане на Крепосното право и отлемане на земите на Българските селяни! Русия направи първия Лампов Компутер. Русия измисли как да се произвеждат чипове за електрониката от силиций и СССР направи първите компютри и дискове за памет! СССР измисли първия Лаптоп и Първия телефон! Гагарин пръв летя в космоса и го убиха понеже си признал, че не е летял!

    22:35 23.04.2026

  • 111 Ким Чен Ун

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Румънец":

    Така, така… А Русия, с нейния „мир“, нито принуждава, нито изнудва, а направо води война и напада — ех, „хуманисти“.

    22:37 23.04.2026

  • 112 Сърбин

    2 0 Отговор
    Тук само малоумни руски чалми

    22:57 23.04.2026

  • 113 хаха

    1 0 Отговор
    Гол да го барат алкохолизираните ватенки!

    23:00 23.04.2026

  • 114 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Историк":

    Понеже, ние Българите сме ДЪРЖАВОТВОРНИЯ НАРОД и ДЪРЖАВИТЕ които създадохме по ЗЕМЯТА, след хилядолетия нямат своя ИСТОРИЯ и трябва да си я присвояват от НАРОДА ЖИВЯЛ ПО ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ НА БАЛКАНИТЕ, идват и ни КРАДАТ ИСТОРИЯТА. Примерно - Крадат ни Истината за Торта с която ние Българите Покриваме Земята - Крадат ни Думата ИсТория - Истина за Торта с която ние Българите покриваме Земята. Дядо Коледа през 7 век п.н.ера е имал двама сина - Болг и Брем. Брем като пораства взема част от Българите от Балкана и заедно с жените основават град Бремен в днешна Германия. Болг, като вижда, какво прави Брем, казва "И Аз трябва да изпълня своята ЦЕЛ" и взема част от Българските Армагедони от Балканите, заедно с жените и децата и с лотки през Бяло и Средиземно Море отива и изпълнявайки своята Цел - основава Целтската, Келтската Държава - днешна Ирландия. Затова в Ирландската Сага - История пише, че Болг е основателя на Ирландия!

    23:08 23.04.2026

  • 115 Историчка

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Историк":

    Щото е такова географското положение и не сме набили канчето на селджуците в зародиш😂😂, а географското положение е кръстопът между култури, кво не ти е ясно.

    23:19 23.04.2026

  • 116 555

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Рико Анаграмата":

    Гражданин от село си ясно е… Нечленоразделник неграмотен си, и си личи по простоватия изказ…

    23:23 23.04.2026

  • 117 двулични пе де Рассийци

    2 0 Отговор
    Сърбия може да тъче на два стана, а Казахстан не може. Що така бе ка Путин?

    23:25 23.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Дика

    2 1 Отговор
    А, Сърбия може да е суверенна, а Украйна не.

    23:43 23.04.2026

  • 120 Хаха-ец

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Много ти личи синдрома на слугинажа. Като са те пуснали в къщата на господарите, и вече си мислиш, че си равен с тях. Със зъби и нокти дереш да не те изгонят на улицата, че там сам не смееш да се оправяш. Та, който не слушка в къщата да излиза, че да не го чуят господарите, ще те изхвърлят заедно с него.

    23:50 23.04.2026

  • 121 Горски

    1 1 Отговор
    Германците помнят кой ги победи през ВСВ. Не са американците, де. Та, затова и сега определят руснаците като най-големия си враг. А обвиняват Русия в ревизионизъм. Основна цел на англо-саксите е никога да не допуска Германия и Русия в стратегически съюз, знаете много добре защо. Само рядък де бил може да е русофоб и укрофил едновременно. Укрите са най-гадната порода. Ако познавате хо хо лите добре трябва да ги оставите Русия да ги опердаши яко. Крайно време е германия да си вдигне гащите. До сега ги беше събула военно и всеки можеше да се възползва. А и даде няколко милиарда за газ на русия която ги превърна в бомби. Поне успокоението е че като дава пари за газ на Америка тя няма да ги нападне. Русия е "заплаха" и не чета повече долната пропаганда! 😄 Но съм сигурен, че винаги има някой глупак да я лапа! Тази пропаганда обслужва източването и унищожаването на Европа!

    23:51 23.04.2026

  • 122 Чичак

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Костадинов":

    Много са си добри украинците, те изобщо не са нагли.

    00:01 24.04.2026

  • 123 Хаха

    1 0 Отговор
    Сърбите да се отърват от комунягите докато е време

    01:10 24.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания