Кремъл отговори на критиките: Да, има проблеми! Работим по всички въпроси

16 Април, 2026 21:18 1 741 52

Някои хора смятат, че Боня трябва да участва в президентските избори в Русия заради смелото ѝ послание, но тя категорично отхвърля подобни твърдения, като посочва вместо това, че желае ясно да се разбере, че е поддръжник на Путин

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Известната руска блогърка Виктория Боня привлече вниманието на Кремъл с критиките си за проблемите в Русия, отправени на видеозапис в послание, адресирано до руския президент Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че видеото на блогърката "наистина е било видяно в Кремъл, то е събрало много гледания и е привлякло вниманието в социалните мрежи".

На записа "са засегнати много теми, които имат твърде голям обществен отзвук и по които в момента се работи", добави той.

Боня, която има близо 13 милиона последователи в социалната мрежа Инстаграм, разкритикува също прекъсването на достъпа до интернет от руските власти. От своя страна Песков разясни, че ограниченията в интернет пространството в Русия са по съображения за сигурност. Той увери, че ситуацията ще се нормализира щом войната в Украйна приключи, но не уточни кога точно би могло да се случи това.

Боня също така изрази съжаление, че руските граждани, намиращи се в бедстващо положение, са оставени на произвола на съдбата. Така тя спомена за наводнението в република Дагестан, причинено от обилни валежи, при което много хора са загубили домовете си, докато корумпирали държавни служители са извличали лични облаги.

Блогърката, която стана известна благодарение на риалити шоу, изтъкна също, че никой не се осмелява да осведоми Путин за истинското положение в страната.

"Владимир Владимирович, хората се страхуват от вас", заяви тя във видеообръщението си, което беше харесано от милиони потребители в Инстаграм и получи голяма подкрепа в коментарите.

Някои хора смятат, че Боня трябва да участва в президентските избори в Русия заради смелото ѝ послание, но тя категорично отхвърля подобни твърдения, като посочва вместо това, че желае ясно да се разбере, че е поддръжник на Путин, отбелязва ДПА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    13 7 Отговор
    Ахахаха, блогърка.. Вече от там се черпят новини

    21:19 16.04.2026

  • 2 Руски колхозник

    18 11 Отговор
    Умна е блогърката, след думите си,заяви,че е твърд поддръжник на Путин.

    21:21 16.04.2026

  • 3 Да БОНЯ

    18 8 Отговор
    Ама в Монако

    Хахахахаха

    Ако беше в МАЦКВА

    Дали щеше да говори тези неща.

    21:23 16.04.2026

  • 4 Шопо

    10 13 Отговор
    САЩ носят демокрация по целия свят, след като смениха Хаменей с Хаменей идва ред и на Путин

    21:24 16.04.2026

  • 5 тикван чекмеджароф

    9 14 Отговор
    Да, има проблеми! Работим по всички въпроси
    относно по пълни чекмеджета и да плямпаме за другите партии

    21:24 16.04.2026

  • 6 Нямат край руското

    12 12 Отговор
    БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #10

    21:25 16.04.2026

  • 7 Хахахахаха

    12 12 Отговор
    Незнам за блогърки и така нататък, ама знам че руските войски унищожават всичко по пътя си, щом украинските сайтове взеха да си признават че всичко е под натиск
    В Покровско направление окупаторите почти напълно са превзели Гришино и са обградили украинските въоръжени сили близо до Светли – DeepState

    Руснаците напредват почти навсякъде, скоро се очаква да стигнат до Славянск, напредват и в Суми, напредват и в Харковско направление, докато украинските сили имат успехи в южно Запорожие

    Коментиран от #18, #31, #52

    21:25 16.04.2026

  • 8 дядо дръмпир-истината

    8 8 Отговор
    Танкер изтича край Анапа: Още един петролен разлив в Черно морена морския курорт на Черно море в Русия. Отново, помощници в бели защитни костюми почистват плажовете и морските птици, покрити с масло. И отново, тези на власт се опитват да спасят предстоящия празничен сезон. Източникът на новото замърсяване е руският петролен танкер София. Наблюдателите на проекта Просрахний мир (Прозрачен свят) използват сателитни изображения, за да посочат, че петролно петно се е появило край бреговете на Анапа в нощта на 7 април, на място, където София просто е била отседната.Танкерът принадлежи към т.нар. сенчест флот, е под западни санкции и, според украинска информация, посещава и пристанища в Черно море в Турция и Румъния. В неделя петролните петна край брега бяха оценени на 117 квадратни километра, като са текли между 300 и 350 тона. Във вторник площта беше над 200 квадратни километра, но вятърът раздвижи петрола в различни посоки, което затрудни почистването.

    В събота вечерта властите в Краснодарския регион, където се намира Анапа, съобщиха за повече от 200 мъртви и замърсени с петрол морски птици на плажовете на града. Те комуникираха чрез Telegram канал, както и при предишния разлив на петрол в района.

    21:26 16.04.2026

  • 9 хаха🤣

    9 8 Отговор
    дядо Вовчик вече е за пенсия 🤣 не е в състояние да се справи със ситуацията, кораба потъва🤣

    21:27 16.04.2026

  • 10 така е русофоборсуко

    8 12 Отговор

    До коментар #6 от "Нямат край руското":

    Нямат край ваште смешни хейтърски закани и отчаяно джафкане по Руския Мечок

    Коментиран от #15

    21:27 16.04.2026

  • 11 дядо дръмпир-истината

    6 8 Отговор
    Първоначално украинците не коментираха София
    През декември 2024 г. два танкера, Volgoneft 212 и Volgoneft 239, бяха разбити при буря в Керченския проток, който разделя руския континент от анексирания украински Крим. Изтичаха няколко хиляди тона масут – тежко горивно масло, което се произвежда в нефтената преработка и се използва като отоплително масло в Русия. Анапа също беше особено засегната по това време.Екологът Игор Шкраджук беше на място по това време и разказа на F.A.Z. за борбата със замърсяването. Според него, в нощта на 7 април не е имало буря, "времето беше спокойно". Властите в Краснодар цитираха "специалисти", които подозираха, че причината за "появата на разливите на петрол" е украинска атака с дрон "срещу цивилни кораби"; София не беше назована.

    Украинските дронове вече са унищожили руския Черноморски флот, изтласкали го от родното му пристанище Севастопол в Крим към Новоросийск и също така са причинили щети в пристанището там, което е важно за обработката на петрол. При предишни атаки срещу танкери от "Сенчестия флот" в Черно море обаче украинските власти подчертаваха, че корабите са били разтоварени; първоначално не коментираха София и ситуацията в Анапа.

    Коментиран от #14

    21:28 16.04.2026

  • 12 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    11 7 Отговор
    Кой ли се Е обадил

    След първото Видео Обръщение?

    Боня изведенъж стана Поддръжник на

    БУНКЕРНИЯ КАРЛИК

    Явно БОНЯ и припомниха

    Какво се случи с ПРИГОЖИН.

    21:29 16.04.2026

  • 13 Защо мълчите-Дядо дръмпир пита?

    5 7 Отговор
    Руските власти изглежда се опитват да омаловажат последствията от замърсяването. Публикацията в Telegram от събота вечерта беше изтрита в понеделник, а друг запис от събота следобед, който споменава само около 50 птици, замърсени с петрол, и обвинява Киев, е останал. В същото време се казваше, че органът за защита на потребителите Роспотребнадзор е оценил един плаж "положително".Путин се тревожи за празничния сезон
    Целта е да се спаси празничният сезон за региона. През 2025 г., след дълъг период на колебание, Роспотребнадзор забрани къпането там, но все още не за тази година. Губернаторът на региона потвърди перспективата едва в петък вечерта пред президента Владимир Путин, че Анапа сега ще "възобнови отпускащите изцяло". Това е благодарение на "вашия контрол", каза функционерът на Путин. Той отговори утвърдително, че "тази година всички плажове в Краснодарския регион ще бъдат отворени".

    Коментиран от #17

    21:30 16.04.2026

  • 14 Хахахахаха

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "дядо дръмпир-истината":

    Маняк напиши нещо за фронта, какво си върнаха украинските войници, някое село може би?? Някоя улица може би???,може би поне един км територия????? Смятай милиони мобилизирани, 500 млрд в оръжия и техника и ти вместо да покажеш, че украинските военни са прогонили руснаците, ми качваш новини за ударен кораб в открито море,. Да ти каза често леко ми е тъжно и жалко за теб

    Коментиран от #26

    21:30 16.04.2026

  • 15 ДЕДУШКА МУДАК

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "така е русофоборсуко":

    Ли е Мечока ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Пий си Одеколона.

    21:30 16.04.2026

  • 16 Бесен - Язовец

    4 7 Отговор
    Са Боня ше стане кумирка на сорос4иите от гнилия ЕС

    Коментиран от #20

    21:34 16.04.2026

  • 17 Хахахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "Защо мълчите-Дядо дръмпир пита?":

    Дядка айде де, намери ли нещо за украинските успехи на фронта???? Сигурно търсиш нещо от 2022 година, помоли някой от твоите изтръпнали фенчета да ти помогнат, ще се справиш ли

    Коментиран от #28

    21:35 16.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Каква Кумирка

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бесен - Язовец":

    Може да бъде тоя Парцал ю

    Нали е Твърд Поддръжник на

    Вова Епилирания

    Бре Бурсук?

    Коментиран от #27

    21:38 16.04.2026

  • 21 Бесен - Язовец

    2 7 Отговор
    Петколоници сороски в Русия Интернет пу.йда никога няма да влезе в Кремъл, Русия да не е Цирк ЕС и Цирк ФАЩ.

    21:39 16.04.2026

  • 22 Лично Путин

    8 2 Отговор
    Признава
    Че последните 2 Месеца
    Руската икономика
    Потъва.

    Обаче Родния Путераст

    Продължава да вълнува

    Че всичко е ПО ПЛАНУ..

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #32

    21:40 16.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Аз съм веган

    6 2 Отговор
    Бензиностанция потъва като крайцера мацква

    21:41 16.04.2026

  • 25 леле мале

    4 3 Отговор
    После защо руснаците масово обичали да скчат от прозорците или терасите на високите етажи.

    21:43 16.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бесен - Язовец

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Каква Кумирка":

    Тряй бе зайчар

    Коментиран от #30, #36

    21:45 16.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Над 30 милиона руснаци

    5 1 Отговор
    искат да напуснат Русия за постоянно. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.

    21:48 16.04.2026

  • 30 ВМИРИСАНА РОСОМАХА

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бесен - Язовец":

    Гризкай Руското Бахурче.

    21:48 16.04.2026

  • 31 Питащ

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахахаха":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #33

    21:49 16.04.2026

  • 32 Ъъъъ

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Лично Путин":

    "Признава
    Че последните 2 Месеца
    Руската икономика
    Потъва."

    Ми не потъва.... Има проблеми, но коя икономика няма? Германската? Американската? Коя? Коя държава е цъфнала и вързала през последните 2 години? Някои се обатачиха дори повече и без санкции.... Така че.....

    21:49 16.04.2026

  • 33 Хахахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Питащ":

    По твоята логика за какво Украйна изхарчи 500 млрд, изгуби живота на 5 млн украински военни, 20 млн украинци избягаха, а не си върнаха и едно село??? Толкова си умствено деградирал, че с кеф те затапих

    21:51 16.04.2026

  • 34 Володимир Зеленски, бивш президент

    2 7 Отговор
    Пpоcтите българи ще се включат към помощите на ЕС от 90 Милиона Евро за Украйна.
    Това са пари за правителствени разходи.

    Точно преди 6 часа председателя на НАТО Марк Рюте изиска от НАТО да отпусне
    нова, този път военна помощ за Украйна на стойност 60 Милиарда Евро.

    Най-доброто в този случай е, че помагащата България ще фалира до края на
    годината, а клиничните русофоби ще останат без пенсии и ще изпукат от глад.

    Коментиран от #41

    21:52 16.04.2026

  • 35 Тавариши и Таварашутки

    7 1 Отговор
    Верно ли

    Че на ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО

    Освен ПРОСЛОВУТИТЕ. 27 ПВО СИСТЕМИ

    ПУСЯ БОТОКСА

    ИНСТАЛИРА И

    27 ВЪНШНИ КЕНЕФА ?

    Явно това е Голямата ДВИЖУХА.

    Коментиран от #37

    21:53 16.04.2026

  • 36 РУСКИЯ ЗАЙЧАРНИК

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бесен - Язовец":

    Гори ПОДПАЛЕН от украински дронове

    МНОГОХОДОВИЯ Е БЕЗПОМОЩЕН

    Да спре неизбежния РАЗПАД на изтощената

    измислена Ф/П/едерация

    21:54 16.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 До Редакцията

    2 6 Отговор
    Или трийте тези русофобни пpоcтаци
    или ще си останете само с техните пpоcтащини.

    Приятна вечер на всички нормални хора!

    21:57 16.04.2026

  • 39 Бай Дончо

    3 2 Отговор
    Тази девойка първо да се завърне да живее в родината си и после да кряка😉.
    Отговора от Путин е ясен:20

    21:57 16.04.2026

  • 40 Уникално

    5 2 Отговор
    Очевидно от Кремъл не разбират, че те са проблема. Но наистина да си съсипеш страната по този начин го може само садист с нисък интелект,тежко детство и лакейство. Путин успя! По най- страшния, най- грозния и античовешки начин чрез война. Тъпа,безмислена и загубена война. Не ми се мисли какво ги чака братушките

    21:58 16.04.2026

  • 41 Нали знаеш

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Володимир Зеленски, бивш президент":

    Че сиГлупак

    22:00 16.04.2026

  • 42 ДоЦент

    1 5 Отговор
    Русия е една пета от обитаемата суша на земята , тя наистина е необятна страна, населена с хора от много народности, много култури и много религии.
    Човек наистина трудно може да си представи как всъщност се управлява държавата с такъв мащаб и мощ.
    Путин наистина е велик и обичан лидер, комбиниращ едновременно твърда ръка, толерантен подход и мека добра душа и неслучайно печели симпатиите, както на своя народ така и на хората по света, които масово биха желали човек като Путин да бъде и техен лидер.

    В подобна държава не може да няма никакви проблеми, но руснаците от 20 години са напълно спокойни, защото имат начело на държавата си най-мъдрият световен политик, който винаги намира най-правилните решения.

    България е колкото един квартал на Москва, а е раздирана от тежки проблеми, но на фона на България Русия изглежда чудесно и се справя с проблемите си невероятно добре.

    Коментиран от #47, #49

    22:01 16.04.2026

  • 43 ДЕЦАТА на КРЕМЛВ

    3 2 Отговор
    И РУСКАТА ОЛИГАРХИЯ

    се оказаха

    НАЙ СМЕЛИТЕ В РАЗЗИЯ.

    ИЗБЯГАХА ДА ЖИВЕЯТ

    В ПРОПАДНАЛИЯ и ОМРАЗЕН ЗАПАД

    И РЕШИХА ДА ЖИВЕЯТ

    В СТРАНИТЕ ОТ ВРАЖДЕБНИЯ НАТО .

    НА ТОВА МУ СЕ ВИКА СМЕЛОСТ.

    22:05 16.04.2026

  • 44 ВОВА ЕПИЛИРАНИЯ

    3 2 Отговор
    Ще им пусне ли Интернета .

    На РУСКИТЕ МЪРЛЯЧИ?

    22:06 16.04.2026

  • 45 Пиночет

    4 2 Отговор
    Руснаците ще си останат завинаги, роби на Кремъл!

    22:07 16.04.2026

  • 46 Павел

    1 4 Отговор
    Русия е велика държава! Руснаците са невероятни хора!
    България и Русия са две братски страни на веки веков!

    Коментиран от #51

    22:08 16.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дзак

    0 1 Отговор
    Сигурно казва истината!

    22:12 16.04.2026

  • 49 Нали знаеш

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "ДоЦент":

    Че тва е тъпо и напълно неясно. Хората в света живеят не под сянката на Бащицата, а по правила и свободи, по закони и свободна воля. Почети руски класици за да се ориентираш повече за Русия. Русия не е нашия модел,не нашата мяркя, не е нашия континент, не е нашия свят.Обратното Русия е тази която се стремила към нас. Това не означава нейното отхвърляне.Нейните царе и интелигенция развиха крепостна Руся пренасяки култура и ценности от Европа и никога не са го крили. Прочети история, информирай се и така ще си по- полезен за братушките

    22:14 16.04.2026

  • 50 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен

    3 2 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    22:14 16.04.2026

  • 51 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Павел":

    Не можем да бъдем никакви братя, защото ние българите смятаме руснаците за добитък!

    22:17 16.04.2026

  • 52 Ха ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахахаха":

    Това вече пета година го разправяте. Проверих картата и видях, че от началото на войната в района на Покровск са напреднали с цели 20-30 км от Донецк.

    22:20 16.04.2026

