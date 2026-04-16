Кремъл отговори на критиките: Да, има проблеми! Работим по всички въпроси

Известната руска блогърка Виктория Боня привлече вниманието на Кремъл с критиките си за проблемите в Русия, отправени на видеозапис в послание, адресирано до руския президент Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че видеото на блогърката "наистина е било видяно в Кремъл, то е събрало много гледания и е привлякло вниманието в социалните мрежи".
На записа "са засегнати много теми, които имат твърде голям обществен отзвук и по които в момента се работи", добави той.
Боня, която има близо 13 милиона последователи в социалната мрежа Инстаграм, разкритикува също прекъсването на достъпа до интернет от руските власти. От своя страна Песков разясни, че ограниченията в интернет пространството в Русия са по съображения за сигурност. Той увери, че ситуацията ще се нормализира щом войната в Украйна приключи, но не уточни кога точно би могло да се случи това.
Боня също така изрази съжаление, че руските граждани, намиращи се в бедстващо положение, са оставени на произвола на съдбата. Така тя спомена за наводнението в република Дагестан, причинено от обилни валежи, при което много хора са загубили домовете си, докато корумпирали държавни служители са извличали лични облаги.
Блогърката, която стана известна благодарение на риалити шоу, изтъкна също, че никой не се осмелява да осведоми Путин за истинското положение в страната.
"Владимир Владимирович, хората се страхуват от вас", заяви тя във видеообръщението си, което беше харесано от милиони потребители в Инстаграм и получи голяма подкрепа в коментарите.
Някои хора смятат, че Боня трябва да участва в президентските избори в Русия заради смелото ѝ послание, но тя категорично отхвърля подобни твърдения, като посочва вместо това, че желае ясно да се разбере, че е поддръжник на Путин, отбелязва ДПА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Да БОНЯ
Хахахахаха
Ако беше в МАЦКВА
Дали щеше да говори тези неща.
21:23 16.04.2026
5 тикван чекмеджароф
относно по пълни чекмеджета и да плямпаме за другите партии
21:24 16.04.2026
6 Нямат край руското
Коментиран от #10
21:25 16.04.2026
7 Хахахахаха
В Покровско направление окупаторите почти напълно са превзели Гришино и са обградили украинските въоръжени сили близо до Светли – DeepState
Руснаците напредват почти навсякъде, скоро се очаква да стигнат до Славянск, напредват и в Суми, напредват и в Харковско направление, докато украинските сили имат успехи в южно Запорожие
Коментиран от #18, #31, #52
21:25 16.04.2026
8 дядо дръмпир-истината
В събота вечерта властите в Краснодарския регион, където се намира Анапа, съобщиха за повече от 200 мъртви и замърсени с петрол морски птици на плажовете на града. Те комуникираха чрез Telegram канал, както и при предишния разлив на петрол в района.
21:26 16.04.2026
10 така е русофоборсуко
До коментар #6 от "Нямат край руското":Нямат край ваште смешни хейтърски закани и отчаяно джафкане по Руския Мечок
Коментиран от #15
21:27 16.04.2026
11 дядо дръмпир-истината
През декември 2024 г. два танкера, Volgoneft 212 и Volgoneft 239, бяха разбити при буря в Керченския проток, който разделя руския континент от анексирания украински Крим. Изтичаха няколко хиляди тона масут – тежко горивно масло, което се произвежда в нефтената преработка и се използва като отоплително масло в Русия. Анапа също беше особено засегната по това време.Екологът Игор Шкраджук беше на място по това време и разказа на F.A.Z. за борбата със замърсяването. Според него, в нощта на 7 април не е имало буря, "времето беше спокойно". Властите в Краснодар цитираха "специалисти", които подозираха, че причината за "появата на разливите на петрол" е украинска атака с дрон "срещу цивилни кораби"; София не беше назована.
Украинските дронове вече са унищожили руския Черноморски флот, изтласкали го от родното му пристанище Севастопол в Крим към Новоросийск и също така са причинили щети в пристанището там, което е важно за обработката на петрол. При предишни атаки срещу танкери от "Сенчестия флот" в Черно море обаче украинските власти подчертаваха, че корабите са били разтоварени; първоначално не коментираха София и ситуацията в Анапа.
Коментиран от #14
21:28 16.04.2026
12 БУНКЕРНИЯ КАШИК
След първото Видео Обръщение?
Боня изведенъж стана Поддръжник на
БУНКЕРНИЯ КАРЛИК
Явно БОНЯ и припомниха
Какво се случи с ПРИГОЖИН.
21:29 16.04.2026
13 Защо мълчите-Дядо дръмпир пита?
Целта е да се спаси празничният сезон за региона. През 2025 г., след дълъг период на колебание, Роспотребнадзор забрани къпането там, но все още не за тази година. Губернаторът на региона потвърди перспективата едва в петък вечерта пред президента Владимир Путин, че Анапа сега ще "възобнови отпускащите изцяло". Това е благодарение на "вашия контрол", каза функционерът на Путин. Той отговори утвърдително, че "тази година всички плажове в Краснодарския регион ще бъдат отворени".
Коментиран от #17
21:30 16.04.2026
14 Хахахахаха
До коментар #11 от "дядо дръмпир-истината":Маняк напиши нещо за фронта, какво си върнаха украинските войници, някое село може би?? Някоя улица може би???,може би поне един км територия????? Смятай милиони мобилизирани, 500 млрд в оръжия и техника и ти вместо да покажеш, че украинските военни са прогонили руснаците, ми качваш новини за ударен кораб в открито море,. Да ти каза често леко ми е тъжно и жалко за теб
Коментиран от #26
21:30 16.04.2026
15 ДЕДУШКА МУДАК
До коментар #10 от "така е русофоборсуко":Ли е Мечока ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Пий си Одеколона.
21:30 16.04.2026
17 Хахахахаха
До коментар #13 от "Защо мълчите-Дядо дръмпир пита?":Дядка айде де, намери ли нещо за украинските успехи на фронта???? Сигурно търсиш нещо от 2022 година, помоли някой от твоите изтръпнали фенчета да ти помогнат, ще се справиш ли
Коментиран от #28
21:35 16.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Каква Кумирка
До коментар #16 от "Бесен - Язовец":Може да бъде тоя Парцал ю
Нали е Твърд Поддръжник на
Вова Епилирания
Бре Бурсук?
Коментиран от #27
21:38 16.04.2026
22 Лично Путин
Че последните 2 Месеца
Руската икономика
Потъва.
Обаче Родния Путераст
Продължава да вълнува
Че всичко е ПО ПЛАНУ..
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #32
21:40 16.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #20 от "Каква Кумирка":Тряй бе зайчар
Коментиран от #30, #36
21:45 16.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ВМИРИСАНА РОСОМАХА
До коментар #27 от "Бесен - Язовец":Гризкай Руското Бахурче.
21:48 16.04.2026
31 Питащ
До коментар #7 от "Хахахахаха":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #33
21:49 16.04.2026
32 Ъъъъ
До коментар #22 от "Лично Путин":"Признава
Че последните 2 Месеца
Руската икономика
Потъва."
Ми не потъва.... Има проблеми, но коя икономика няма? Германската? Американската? Коя? Коя държава е цъфнала и вързала през последните 2 години? Някои се обатачиха дори повече и без санкции.... Така че.....
21:49 16.04.2026
33 Хахахахаха
До коментар #31 от "Питащ":По твоята логика за какво Украйна изхарчи 500 млрд, изгуби живота на 5 млн украински военни, 20 млн украинци избягаха, а не си върнаха и едно село??? Толкова си умствено деградирал, че с кеф те затапих
21:51 16.04.2026
34 Володимир Зеленски, бивш президент
Това са пари за правителствени разходи.
Точно преди 6 часа председателя на НАТО Марк Рюте изиска от НАТО да отпусне
нова, този път военна помощ за Украйна на стойност 60 Милиарда Евро.
Най-доброто в този случай е, че помагащата България ще фалира до края на
годината, а клиничните русофоби ще останат без пенсии и ще изпукат от глад.
Коментиран от #41
21:52 16.04.2026
35 Тавариши и Таварашутки
Че на ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО
Освен ПРОСЛОВУТИТЕ. 27 ПВО СИСТЕМИ
ПУСЯ БОТОКСА
ИНСТАЛИРА И
27 ВЪНШНИ КЕНЕФА ?
Явно това е Голямата ДВИЖУХА.
Коментиран от #37
21:53 16.04.2026
36 РУСКИЯ ЗАЙЧАРНИК
До коментар #27 от "Бесен - Язовец":Гори ПОДПАЛЕН от украински дронове
МНОГОХОДОВИЯ Е БЕЗПОМОЩЕН
Да спре неизбежния РАЗПАД на изтощената
измислена Ф/П/едерация
21:54 16.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 До Редакцията
или ще си останете само с техните пpоcтащини.
Приятна вечер на всички нормални хора!
21:57 16.04.2026
41 Нали знаеш
До коментар #34 от "Володимир Зеленски, бивш президент":Че сиГлупак
22:00 16.04.2026
42 ДоЦент
Човек наистина трудно може да си представи как всъщност се управлява държавата с такъв мащаб и мощ.
Путин наистина е велик и обичан лидер, комбиниращ едновременно твърда ръка, толерантен подход и мека добра душа и неслучайно печели симпатиите, както на своя народ така и на хората по света, които масово биха желали човек като Путин да бъде и техен лидер.
В подобна държава не може да няма никакви проблеми, но руснаците от 20 години са напълно спокойни, защото имат начело на държавата си най-мъдрият световен политик, който винаги намира най-правилните решения.
България е колкото един квартал на Москва, а е раздирана от тежки проблеми, но на фона на България Русия изглежда чудесно и се справя с проблемите си невероятно добре.
Коментиран от #47, #49
22:01 16.04.2026
43 ДЕЦАТА на КРЕМЛВ
се оказаха
НАЙ СМЕЛИТЕ В РАЗЗИЯ.
ИЗБЯГАХА ДА ЖИВЕЯТ
В ПРОПАДНАЛИЯ и ОМРАЗЕН ЗАПАД
И РЕШИХА ДА ЖИВЕЯТ
В СТРАНИТЕ ОТ ВРАЖДЕБНИЯ НАТО .
НА ТОВА МУ СЕ ВИКА СМЕЛОСТ.
22:05 16.04.2026
46 Павел
България и Русия са две братски страни на веки веков!
Коментиран от #51
22:08 16.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Нали знаеш
До коментар #42 от "ДоЦент":Че тва е тъпо и напълно неясно. Хората в света живеят не под сянката на Бащицата, а по правила и свободи, по закони и свободна воля. Почети руски класици за да се ориентираш повече за Русия. Русия не е нашия модел,не нашата мяркя, не е нашия континент, не е нашия свят.Обратното Русия е тази която се стремила към нас. Това не означава нейното отхвърляне.Нейните царе и интелигенция развиха крепостна Руся пренасяки култура и ценности от Европа и никога не са го крили. Прочети история, информирай се и така ще си по- полезен за братушките
22:14 16.04.2026
51 Българин
До коментар #46 от "Павел":Не можем да бъдем никакви братя, защото ние българите смятаме руснаците за добитък!
22:17 16.04.2026
52 Ха ха ха ха
До коментар #7 от "Хахахахаха":Това вече пета година го разправяте. Проверих картата и видях, че от началото на войната в района на Покровск са напреднали с цели 20-30 км от Донецк.
22:20 16.04.2026