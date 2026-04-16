Кремъл отговори на критиките: Да, има проблеми! Работим по всички въпроси

Известната руска блогърка Виктория Боня привлече вниманието на Кремъл с критиките си за проблемите в Русия, отправени на видеозапис в послание, адресирано до руския президент Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че видеото на блогърката "наистина е било видяно в Кремъл, то е събрало много гледания и е привлякло вниманието в социалните мрежи".

На записа "са засегнати много теми, които имат твърде голям обществен отзвук и по които в момента се работи", добави той.

Боня, която има близо 13 милиона последователи в социалната мрежа Инстаграм, разкритикува също прекъсването на достъпа до интернет от руските власти. От своя страна Песков разясни, че ограниченията в интернет пространството в Русия са по съображения за сигурност. Той увери, че ситуацията ще се нормализира щом войната в Украйна приключи, но не уточни кога точно би могло да се случи това.

Боня също така изрази съжаление, че руските граждани, намиращи се в бедстващо положение, са оставени на произвола на съдбата. Така тя спомена за наводнението в република Дагестан, причинено от обилни валежи, при което много хора са загубили домовете си, докато корумпирали държавни служители са извличали лични облаги.

Блогърката, която стана известна благодарение на риалити шоу, изтъкна също, че никой не се осмелява да осведоми Путин за истинското положение в страната.

"Владимир Владимирович, хората се страхуват от вас", заяви тя във видеообръщението си, което беше харесано от милиони потребители в Инстаграм и получи голяма подкрепа в коментарите.

Някои хора смятат, че Боня трябва да участва в президентските избори в Русия заради смелото ѝ послание, но тя категорично отхвърля подобни твърдения, като посочва вместо това, че желае ясно да се разбере, че е поддръжник на Путин, отбелязва ДПА.