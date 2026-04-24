Владимир Путин призна: Властта умишлено спира интернета и мобилната връзка в големите руски градове

Прекъсванията на интернет в големите градове са свързани с дейностите по предотвратяване на терористични актове.

Това заяви президентът Владимир Путин по време на среща с членове на правителството, цитиран от РИА Новости.

Още новини от Украйна

"Разбира се, ако това е свързано с оперативна дейност за предотвратяване на терористични актове - а ние знаем, че, за съжаление, понякога пропускаме такива удари - разбира се, осигуряването на безопасността на хората винаги ще бъде приоритет", каза той.

Държавният глава добави, че в такива случаи отговорните служби трябва да предупреждават населението за предприетите мерки, макар че отбеляза, че широкото информиране може да навреди на оперативните действия.

Той заключи, че си струва да се информира населението поне за резултатите от извършената работа.

Руските градове редовно се сблъскват с ограничения на мобилната връзка и интернет.

През март в Москва мобилният интернет работеше нестабилно повече от две седмици.

IМобилните оператори започнаха да изпращат на клиентите си в Москва уведомления за възможни временни ограничения, обяснявайки ги с "осигуряване на безопасността".