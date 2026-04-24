Владимир Путин призна: Властта умишлено спира интернета и мобилната връзка в големите руски градове
Владимир Путин призна: Властта умишлено спира интернета и мобилната връзка в големите руски градове

24 Април, 2026 08:48 666 26

Държавният глава добави, че в такива случаи отговорните служби трябва да предупреждават населението за предприетите мерки, макар че отбеляза, че широкото информиране може да навреди на оперативните действия

Прекъсванията на интернет в големите градове са свързани с дейностите по предотвратяване на терористични актове.

Това заяви президентът Владимир Путин по време на среща с членове на правителството, цитиран от РИА Новости.

Още новини от Украйна

"Разбира се, ако това е свързано с оперативна дейност за предотвратяване на терористични актове - а ние знаем, че, за съжаление, понякога пропускаме такива удари - разбира се, осигуряването на безопасността на хората винаги ще бъде приоритет", каза той.

Държавният глава добави, че в такива случаи отговорните служби трябва да предупреждават населението за предприетите мерки, макар че отбеляза, че широкото информиране може да навреди на оперативните действия.

Той заключи, че си струва да се информира населението поне за резултатите от извършената работа.

Руските градове редовно се сблъскват с ограничения на мобилната връзка и интернет.

През март в Москва мобилният интернет работеше нестабилно повече от две седмици.

IМобилните оператори започнаха да изпращат на клиентите си в Москва уведомления за възможни временни ограничения, обяснявайки ги с "осигуряване на безопасността".


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    13 9 Отговор
    Путин не лъжи, не е вярно. Копейките казаха, че има интернет и всичко е пропаганда.

    Коментиран от #24

    08:50 24.04.2026

  • 2 78291

    13 12 Отговор
    Какъв си ти да казваш какво ще.става в Европа бас...тун бегай и решавай в Сибир дали ще има интернет

    Коментиран от #14

    08:50 24.04.2026

  • 3 В Русия е възможен

    11 12 Отговор
    само комунизъм!

    Коментиран от #18

    08:50 24.04.2026

  • 4 Пич

    14 12 Отговор
    А не бе...!!! Ще седят да чакат, наркомана да се наиграе !!! Но - скоро ще се наиграе, защото Урсулианците скоро ще се наиграят!!! Само трябва да гепят милиардите за Украйна, и ЕС да я тресне още по люта криза заради това !!! Живи ще ги дерат по улиците!!!

    08:51 24.04.2026

  • 5 78291

    11 12 Отговор
    Ако бяхме нормален свят тоя и за царевица да копа нямаше да става

    08:52 24.04.2026

  • 6 Хахахаха

    10 11 Отговор
    А и все пак не е важно рашите да имат Интернет в големите градове. Важното е да си го плащат.

    08:52 24.04.2026

  • 7 Кой им направи GSM мрежи

    10 11 Отговор
    на тези примати?

    08:52 24.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    10 9 Отговор
    В отчеянието си и загуба на жизнен стандарт който беше поддържан с кражби и убийства англосаксонците се превърнаха в треторазрядни терористи и пирати. Техния гърч, щепродължи още известно време и ще преедостави удоволствие на всеки нормален човек на планетата

    08:53 24.04.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    10 8 Отговор
    По лесно се управлява стадото барани,когато нямат нужната информация...така е било и така ще бъде в тази сбъркана държава....

    08:53 24.04.2026

  • 10 Само Бил Гейтс може

    7 7 Отговор
    да спре войната за 24 часа!
    Достатъчно е да им блокира Уиндоуса!

    Коментиран от #13

    08:54 24.04.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    7 7 Отговор
    Голям "артист" и диктатор-олигарх!!!
    И най- върлите Руски комунисти го намразиха !!!
    Казват, че положението в Русия днес било , както е било през 1917 година , нама пари ,няма хляб и няма демокрация!!!
    Целта уж беше да управлява пролетарията , но олигархията им духна под опашката!!!

    08:54 24.04.2026

  • 12 мЪрсулка

    7 5 Отговор
    В ЕсеС неумишлено забраних руските СМИ, случайно стана.
    В малкобритания също съвсем неумишлено глобяват и затварят хора заради коментари в интернет. Очаквайте скоро и у вас.

    08:54 24.04.2026

  • 13 Руснаците затова спряха интернет

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само Бил Гейтс може":

    Да не може през интернет да им блокират Уиндоуса!

    08:57 24.04.2026

  • 14 Вашето мвнение

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "78291":

    Купи ли си вече пакетен билет за самолетите, за да обикаляш прайдовете тази година? Недей, самальотите в европа няма да летят, така, че ти остава факултето. Там ще те оправят всеки ден.

    08:58 24.04.2026

  • 15 пРосия

    2 3 Отговор
    Страната на идиотите.

    08:59 24.04.2026

  • 16 Внимание, внимание!

    2 3 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😂😂😂

    08:59 24.04.2026

  • 17 Хахаха

    4 3 Отговор
    Тази крадлива и комплексирана шматка, пое управлението на кочината в практически фалит и ще я остави в същото състояние.
    От всички 27 години под негово управление, живяха добре 15-ина години, за което ще си плащат следващите 50...
    И лудия перчемлия не може да им помогне, защото през ноември губи Сената и Конгреса и ще го изритат от Бялата къща, а наследникът му, ще разкове кочината.

    08:59 24.04.2026

  • 18 Отдавна в Русия има ...

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "В Русия е възможен":

    чист олигархизъм , един олигарх управлява държавата с помоща на още 20- тина
    подчинени по -малки олигарси, без право на глас , но с право да имат дялове във държавата ,и да имат пари
    но не повече от Путин , който е шапката им ,
    " комунизма" е нещо като исторически спомен от миналото!

    09:01 24.04.2026

  • 19 Ha ха ха

    2 1 Отговор
    Фламингото идва!!! :-)
    90 000 000 000 €

    09:03 24.04.2026

  • 20 Смех с ватенки

    1 0 Отговор
    И от какво се страхувате?Нали Бяхте много "печени" през 2022?

    09:03 24.04.2026

  • 21 Нашенец

    1 1 Отговор
    Мъка,мъка
    Русия е такава красива и голяма държава!
    От 1917г досега обаче е управлявана от варвари!

    09:03 24.04.2026

  • 22 Простотията не ходи по гората

    1 0 Отговор
    Измисли нещо друго.

    09:04 24.04.2026

  • 23 Българин

    0 0 Отговор
    Всяка истинска държава трябва да има силна цензура, която да провежда държавната политика!
    Как мислите, дали Радев ще търпи сороската пропаганда или ще наложи ценура в фейсбук, Инстаграм и Тикток?!?

    09:04 24.04.2026

  • 24 На вниманието на плоскочелите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Щом мечката играе у сеседа, скоро ще дойде и у нас...

    09:04 24.04.2026

  • 25 Сократ

    0 1 Отговор
    От къде ги копаете тези "новини"? Тотално падение.

    09:04 24.04.2026

  • 26 Ей това да си руснак е

    0 0 Отговор
    Божие наказание.

    09:05 24.04.2026

