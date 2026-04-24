Владимир Путин призна: Властта умишлено спира интернета и мобилната връзка в големите руски градове

Прекъсванията на интернет в големите градове са свързани с дейностите по предотвратяване на терористични актове.
Това заяви президентът Владимир Путин по време на среща с членове на правителството, цитиран от РИА Новости.
"Разбира се, ако това е свързано с оперативна дейност за предотвратяване на терористични актове - а ние знаем, че, за съжаление, понякога пропускаме такива удари - разбира се, осигуряването на безопасността на хората винаги ще бъде приоритет", каза той.
Държавният глава добави, че в такива случаи отговорните служби трябва да предупреждават населението за предприетите мерки, макар че отбеляза, че широкото информиране може да навреди на оперативните действия.
Той заключи, че си струва да се информира населението поне за резултатите от извършената работа.
Руските градове редовно се сблъскват с ограничения на мобилната връзка и интернет.
През март в Москва мобилният интернет работеше нестабилно повече от две седмици.
IМобилните оператори започнаха да изпращат на клиентите си в Москва уведомления за възможни временни ограничения, обяснявайки ги с "осигуряване на безопасността".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #24
08:50 24.04.2026
2 78291
Коментиран от #14
08:50 24.04.2026
3 В Русия е възможен
Коментиран от #18
08:50 24.04.2026
4 Пич
08:51 24.04.2026
5 78291
08:52 24.04.2026
6 Хахахаха
08:52 24.04.2026
7 Кой им направи GSM мрежи
08:52 24.04.2026
8 Вашето мнение
08:53 24.04.2026
9 Кривоверен алкаш
08:53 24.04.2026
10 Само Бил Гейтс може
Достатъчно е да им блокира Уиндоуса!
Коментиран от #13
08:54 24.04.2026
11 Оракула от Делфи
И най- върлите Руски комунисти го намразиха !!!
Казват, че положението в Русия днес било , както е било през 1917 година , нама пари ,няма хляб и няма демокрация!!!
Целта уж беше да управлява пролетарията , но олигархията им духна под опашката!!!
08:54 24.04.2026
12 мЪрсулка
В малкобритания също съвсем неумишлено глобяват и затварят хора заради коментари в интернет. Очаквайте скоро и у вас.
08:54 24.04.2026
13 Руснаците затова спряха интернет
До коментар #10 от "Само Бил Гейтс може":Да не може през интернет да им блокират Уиндоуса!
08:57 24.04.2026
14 Вашето мвнение
До коментар #2 от "78291":Купи ли си вече пакетен билет за самолетите, за да обикаляш прайдовете тази година? Недей, самальотите в европа няма да летят, така, че ти остава факултето. Там ще те оправят всеки ден.
08:58 24.04.2026
15 пРосия
08:59 24.04.2026
16 Внимание, внимание!
08:59 24.04.2026
17 Хахаха
От всички 27 години под негово управление, живяха добре 15-ина години, за което ще си плащат следващите 50...
И лудия перчемлия не може да им помогне, защото през ноември губи Сената и Конгреса и ще го изритат от Бялата къща, а наследникът му, ще разкове кочината.
08:59 24.04.2026
18 Отдавна в Русия има ...
До коментар #3 от "В Русия е възможен":чист олигархизъм , един олигарх управлява държавата с помоща на още 20- тина
подчинени по -малки олигарси, без право на глас , но с право да имат дялове във държавата ,и да имат пари
но не повече от Путин , който е шапката им ,
" комунизма" е нещо като исторически спомен от миналото!
09:01 24.04.2026
19 Ha ха ха
90 000 000 000 €
09:03 24.04.2026
20 Смех с ватенки
09:03 24.04.2026
21 Нашенец
Русия е такава красива и голяма държава!
От 1917г досега обаче е управлявана от варвари!
09:03 24.04.2026
22 Простотията не ходи по гората
09:04 24.04.2026
23 Българин
Как мислите, дали Радев ще търпи сороската пропаганда или ще наложи ценура в фейсбук, Инстаграм и Тикток?!?
09:04 24.04.2026
24 На вниманието на плоскочелите
До коментар #1 от "Хахахаха":Щом мечката играе у сеседа, скоро ще дойде и у нас...
09:04 24.04.2026
25 Сократ
09:04 24.04.2026
26 Ей това да си руснак е
09:05 24.04.2026