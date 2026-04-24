Пезешкиан и Галибаф: Няма разделение в ръководството и народа на Иран, единни ще победим!

Иранският президент Масуд Пезешкиан и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заявиха, че няма разделения сред иранския народ или ръководство – те са непоколебимо единни и решени да победят.
„В Иран няма радикали или умерени; всички ние сме иранци и революционери и с желязното единство на нацията и правителството, с пълно подчинение на Върховния лидер на революцията, ще накараме престъпните агресори да съжаляват за действията си“, се казва в изявление, публикувано от двамата политици в X.
Лидерите изразиха пълна увереност в готовността на иранския народ да постигне победа. „Един Бог, една нация, един лидер, един път – пътят на победата за нашия любим Иран, който е по-ценен от живота“, подчертаха те.
Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей преди това предупреди обществеността за кампания в чуждестранни медии, насочена към подкопаване на единството на страната.
САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня с Ислямската република. Според Техеран, 3 375 иранци са били убити при американско-израелски удари през 40-те дни на войната.
На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане поради редица различия.
На 21 април американският лидер обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Архимандрисандрит Бибиян
07:16 24.04.2026
4 Шопо
Коментиран от #7
08:05 24.04.2026
5 авантгард
08:06 24.04.2026
6 Истинско обещание 🇮🇷
Браво на Иран
Терористите от САЩ И ИЗРАЕЛ са бесни на единството и сплотеността на Иран..еврейската терористична държава и терористите от САЩ си мислеха че ще създават разделение в Иран и че ще разделят народа...М..а .ли..умни ционистки терористи..Иран е по силен от всякога ще ви унищожи
08:08 24.04.2026
7 глупости дрънкаш
До коментар #4 от "Шопо":Иранците, невинни хора не убиват. Дори обичат американския народ! Нямат против и евреите.
Чувал ли си да има иранец- терорист? Или джихадист!
08:57 24.04.2026