Пезешкиан и Галибаф: Няма разделение в ръководството и народа на Иран, единни ще победим!

Иранският президент Масуд Пезешкиан и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заявиха, че няма разделения сред иранския народ или ръководство – те са непоколебимо единни и решени да победят.

„В Иран няма радикали или умерени; всички ние сме иранци и революционери и с желязното единство на нацията и правителството, с пълно подчинение на Върховния лидер на революцията, ще накараме престъпните агресори да съжаляват за действията си“, се казва в изявление, публикувано от двамата политици в X.

Лидерите изразиха пълна увереност в готовността на иранския народ да постигне победа. „Един Бог, една нация, един лидер, един път – пътят на победата за нашия любим Иран, който е по-ценен от живота“, подчертаха те.

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей преди това предупреди обществеността за кампания в чуждестранни медии, насочена към подкопаване на единството на страната.

САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня с Ислямската република. Според Техеран, 3 375 иранци са били убити при американско-израелски удари през 40-те дни на войната.

На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане поради редица различия.

На 21 април американският лидер обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.