Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Пезешкиан и Галибаф: Няма разделение в ръководството и народа на Иран, единни ще победим!

Пезешкиан и Галибаф: Няма разделение в ръководството и народа на Иран, единни ще победим!

24 Април, 2026 07:04, обновена 24 Април, 2026 07:05 1 099 7

  • пезешкиан-
  • галибаф-
  • иран-
  • война-
  • сащ

„Един Бог, една нация, един лидер, един път – пътят на победата за нашия любим Иран, който е по-ценен от живота“, подчертаха те

Пезешкиан и Галибаф: Няма разделение в ръководството и народа на Иран, единни ще победим! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заявиха, че няма разделения сред иранския народ или ръководство – те са непоколебимо единни и решени да победят.

„В Иран няма радикали или умерени; всички ние сме иранци и революционери и с желязното единство на нацията и правителството, с пълно подчинение на Върховния лидер на революцията, ще накараме престъпните агресори да съжаляват за действията си“, се казва в изявление, публикувано от двамата политици в X.

Лидерите изразиха пълна увереност в готовността на иранския народ да постигне победа. „Един Бог, една нация, един лидер, един път – пътят на победата за нашия любим Иран, който е по-ценен от живота“, подчертаха те.

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей преди това предупреди обществеността за кампания в чуждестранни медии, насочена към подкопаване на единството на страната.

САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня с Ислямската република. Според Техеран, 3 375 иранци са били убити при американско-израелски удари през 40-те дни на войната.

На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане поради редица различия.

На 21 април американският лидер обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    4 5 Отговор
    Нема разделение междо белуджи,азери,кюрди и още четирсе други племена,Иран е единен! Багера,Пазешкиян и Арагчи са у кауша,след като КСИР са направили преврат! Ще има тупаник още месеци наред

    07:16 24.04.2026

  • 4 Шопо

    4 2 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци навсякъде по света.

    Коментиран от #7

    08:05 24.04.2026

  • 5 авантгард

    0 4 Отговор
    Може пък да има разделение, но относно това как точно и колко силно да ошамарят наглите агресори, не дали да се били предавали, ха!

    08:06 24.04.2026

  • 6 Истинско обещание 🇮🇷

    2 5 Отговор
    Един Бог една нация един лидер -- евала на Иран
    Браво на Иран
    Терористите от САЩ И ИЗРАЕЛ са бесни на единството и сплотеността на Иран..еврейската терористична държава и терористите от САЩ си мислеха че ще създават разделение в Иран и че ще разделят народа...М..а .ли..умни ционистки терористи..Иран е по силен от всякога ще ви унищожи

    08:08 24.04.2026

  • 7 глупости дрънкаш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Иранците, невинни хора не убиват. Дори обичат американския народ! Нямат против и евреите.
    Чувал ли си да има иранец- терорист? Или джихадист!

    08:57 24.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания