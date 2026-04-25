"Европа не харесва войната и има добри причини за това"

Войните в Украйна и Близкия изток са екзистенциални заплахи за Европа като мирен проект. Лидерите и гражданите трябва да потвърдят отново своята солидарност, за да се справят с многостранните предизвикателства на днешния ден, пише Марк Пиерини на сайта на Фондацията за световен мир "Карнеги".

Преди четири години Русия започна непровокирана война срещу Украйна. Войната продължава с неотслабваща сила, като Москва се стреми да спечели територия, като същевременно отслабва НАТО и ЕС. Междувременно, в тазгодишната война срещу Иран, Израел показа абсолютна решителност, а Съединените щати демонстрираха несигурна тактика, като първоначално игнорираха Западна Европа. И в двата случая европейските лидери - независимо дали са от държави от НАТО или извън НАТО, членове или нечленуващи в ЕС - показаха силно нежелание да се включат в пълномащабна война. Зад това отношение има както обяснение, така и основание.

Травмите от миналото

Не толкова далечната история на Европа дава обяснение. През по-голямата част от първата половина на ХХ век Западна Европа беше във война и милиони хора от нея бяха убити или подложени на разселване и унищожение. Всички семейства в Европа носят тази колективна болка оттогава, както наскоро документирах в мемориална брошура (на френски).

След края на Втората световна война бяха предприети грандиозни усилия за възстановяване на европейските икономики с помощта на САЩ чрез плана "Маршал", за организиране на международните отношения чрез Съвета за сигурност на ООН и други многостранни институции и за насърчаване на мира и възстановяването в Европа чрез проекта, който се превърна в ЕС. Европейците приеха мотото "никога повече". И до днес това минало остава движещата сила зад усилията на ЕС и неговата колективна икономическа и военна подкрепа за Украйна.

Но колективният спомен за войната избледня. Същото се случи и с възприятието за заплаха след разпадането на Съветския съюз. В резултат на това "никога повече" стана по-малко привлекателно за по-младите поколения, както отбеляза миналия декември полският външен министър Радослав Сикорски.

Тази еволюция е съпроводена от колективно чувство на облекчение след падането на Съветския съюз и присъединяването на повечето страни от Централна и Източна Европа към ЕС и НАТО. Междувременно, под ръководството на президента Владимир Путин, Русия предприе систематични усилия за тормоз на отбраната на НАТО и предлага идеологическа и финансова подкрепа на крайнодесни правителства и политически партии, които заемат позиции против ЕС и НАТО. Днес ефектите от тази политика са видими, например в активното несъгласие на Унгария с подкрепата на ЕС за Украйна.

Съвсем наскоро, второто президентство на Доналд Тръмп в САЩ, от самото си начало, изрази силни разногласия с НАТО и ЕС. Речта на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс на конференцията по сигурност в Мюнхен през февруари 2025 г. беше неочакван повратен момент - до степен, че няколко европейски лидери останаха в състояние на недоверие.

Но недоверието не продължи дълго. Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана в началото на декември 2025 г. с печата и подписа на Тръмп, не само потвърди критиките към западноевропейските държави, но и започна умишлена идеологическа война срещу политическата и икономическа архитектура на ЕС. Този враждебен документ също така сигнализира, че американските дипломати ще дадат приоритет на работата с "патриотични" правителства и партии. Тази политика се изрази в посещения на ниво кабинет в подкрепа на най-анти-ЕС и анти-НАТО политици и партии, например премиера на Унгария и "Алтернатива за Германия".

Второто президентство на Тръмп не се спря само на провокативни политически документи. Последваха остри изявления, неподходящи за вековен съюзник, като например удивителното твърдение, че европейските войски, разположени в Афганистан като част от присъствието на НАТО там от 2001 до 2014 г., са избягвали фронтовите линии. Президентът направи подобни твърдения относно участието на Европа във войната срещу Иран, добавяйки: "ЩЕ ЗАПОМНИМ!"

Днешният разрив

По-фундаментално, отношението на Европа към безкрайните войни има основание. Мантрата "никога повече" е това, което стимулира работата на малка група европейски политици в края на 40-те години на миналия век, което доведе до смелата Декларация на Шуман и не по-малко смелата Европейска общност за въглища и стомана. Шест от воюващите страни от Втората световна война - Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Западна Германия - решиха да делегират управлението на двата най-важни ресурса за възстановяването на Европа на многонационален орган, съставен от висши служители и контролиран от министри от правителствата на страните членки.

Това беше първа стъпка към европейска икономическа интеграция и общи политики. Необходими бяха много милиони мъртви и ранени в цяла Европа, за да се накарат лидерите да вземат силно политическо решение за консолидиране на мира, управление на възстановяването и организиране на съвместни усилия за възстановяване на просперитета.

Ярко си спомням дискусия в средата на 2025 г., когато един от тримата посланици на САЩ в Брюксел каза на малка група мозъчни тръстове, че все още не е чул добро обяснение защо е създаден ЕС. Позволих си... припомняйки си обосновката на отвращението на Европа от войната и намеквайки, че историята на моето собствено семейство е пример за общото минало на европейските граждани: прачичо, който е бил фронтов артилерист в битката при Вердюн през 1914 г.; баща, арестуван през 1940 г. за подпомагане на боец ​​от съпротивата срещу Мусолини, преди да бъде реабилитиран през 1945 г.; друг чичо, който е ръководил мрежа от съпротива в Южните Алпи, разчиствайки пътя за американските войски преди десанта им през юли 1944 г. в югоизточна Франция; и свекър, за когото се смята, че е убит в бой през май 1940 г. в долината Сома, но в крайна сметка е спасен от собствените си войски. Това не е изключителна история; това е съдбата на всички в цяла Европа. И се превърна в "никога повече".

Обратно към бъдещето, превъоръжаването на Европа вече е в ход, тъй като пълната зависимост от американския чадър за сигурност е нещо от миналото. Много решения за превъоръжаване са взети на няколко нива: от ЕС, от Коалицията на желаещите, която подкрепя Украйна, и от по-малки групи държави, включително Канада. Но по дефиниция превъоръжаването е процес за дългосрочен план.

В краткосрочен план, това, което се очертава от неотдавнашното развитие на трансатлантическите отношения и вътрешните развития в Европа, е набор от три вододелни момента.

Първо, това, което беше немислимо в продължение на цели осемдесет години, вече се случи. Личните връзки на европейските лидери с президент на САЩ са непоправимо увредени. Дори диалогът с Белия дом на Тръмп да продължи, доверието е нарушено и в резултат на това отношенията ще бъдат по-дистанционни и по-малко лични. Израелско-американската война срещу Иран влоши нещата.

Второ, дългосрочните усилия на Москва да подкопае Западна Европа, ЕС и НАТО с подкрепата си за крайнодесни правителства и политически партии доведоха до напредък на проруски, антиевропейски сили на целия континент. Нито НАТО, нито ЕС вероятно ще бъдат заличени, но тяхното оцеляване ще изисква драстични промени.

Трето, политическата архитектура на ЕС не е в състояние да се справи самостоятелно с предизвикателствата пред сигурността, пред които сме изправени от февруари 2022 г. насам. ЕС се оказа твърде бавен в обработката на решения и неспособен да постигне единодушие поради правилата за гласуване в блока и вътрешното несъгласие. Той трябваше да противодейства на съучастието на Унгария с Кремъл и Белия дом, оглавен от Тръмп". Трябваше да измисли нови финансови споразумения, за да позволи по-високи разходи за сигурност. Дори стана свидетел на обратен Брекзит и включи Обединеното кралство обратно в ad hoc формати за сигурност. И включи други участници, като Канада, Исландия и Норвегия, в разработването на политики и ангажиментите за сигурност. Тези краткосрочни мерки успяха по смислен начин, но те също така разкриха структурни слабости. Необходими са коригиращи действия по начина, предложен от Стефан Лене от Карнеги: "ЕС е структурно неспособен да реагира на днешните кризи във външната политика. Съюзът трябва да включи Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Европейската комисия и да създаде съвет за сигурност, по-добре подготвен да предприема действия на световната сцена."

В дългосрочен план европейските лидери - не само на ЕС, но и на Исландия, Норвегия и Обединеното кралство, плюс Украйна и Молдова - сега трябва да извлекат поуки от последните събития. Външно това означава справяне с постоянно враждебна Русия; отчитане на идеологически враждебните Съединени щати, включително афинитета между техния президент и руския лидер; и справяне с многостранен конфликт в Близкия изток и неговото икономическо въздействие. Вътрешно това означава обновяване на институционалната архитектура на Европа, за да се избегнат задънени улици, произтичащи от действията на настоящи или бъдещи разрушители, и обмисляне на нови формати за разработване на политики, които да включват страни като Обединеното кралство или Украйна при специфични обстоятелства.

Всички тези промени трябва да бъдат организирани, като същевременно се запазват върховенството на закона и демократичната архитектура на Европа.

Предизвикателството на утрешния ден

Несъмнено тези приоритети съставляват труден дневен ред за европейските лидери и бяха изразени много съмнения относно способността им да се справят с това многостранно предизвикателство.

Настоящият политически пейзаж на Европа беше подходящо описан от много автори напоследък. Струва си да се цитират публикациите на двама мои сънародници от 2025 г. Френският историк Силвен Кан отбелязва: "Атлантическият алианс умря през 2025 г. Европейците са сами, но заедно в мир и далеч не са изолирани. Бъдещето им зависи от тяхната мъдрост и избори." Междувременно бившият френски премиер Ален Жупе пише: "Убеден съм, че има друг начин [от войната]: да утвърдим гордо кои сме и да консолидираме това, което ни обединява. Това, което ни обединява, е по-силно от това, което ни разделя. Самият спомен за миналите ни битки създава връзка между нас: Водихме толкова много войни помежду си, че искаме да бъдем сила на мира."

В крайна сметка европейците от всички възрасти - лидери и граждани - трябва да помнят обещанието, дадено непосредствено след Втората световна война: НИКОГА ПОВЕЧЕ!