Послушни и непослушни! САЩ разработват скандален списък на съюзниците от НАТО

Администрацията на президента Доналд Тръмп разработва план за класифициране на страните от НАТО по нива на лоялност и принос към алианса, като обмисля последици за съюзници, отказали да подкрепят американските действия срещу Иран, съобщиха трима европейски дипломати и американски служител по отбраната, цитирани от "Политико".
Проектът е бил подготвен преди посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон този месец и предвижда оценка на държавите членки според ангажимента им към колективната отбрана и подкрепата им за САЩ.
Идеята следва позиция, изложена от министъра на отбраната Пит Хегсет през декември. "Моделните съюзници, които се активизират, като Израел, Южна Корея, Полша, все по-често Германия, балтийските страни и други, ще получат нашата специална подкрепа", каза той. "Съюзниците, които все още не успяват да изпълнят своята част за колективна отбрана, ще се изправят пред последствия."
Според източниците Белият дом все още не е уточнил конкретните мерки, но сред обсъжданите варианти са пренасочване на американски войски, ограничаване на съвместни учения и оръжейни продажби за държави, възприемани като "лоши" съюзници, в полза на "добри".
Говорителят на Белия дом Анна Кели заяви: "Докато Съединените щати винаги са били до нашите така наречени съюзници, страните, които защитаваме с хиляди войници, не са били до нас по време на операция "Епична ярост". Тя добави, че Тръмп смята тази ситуация за несправедлива и "Съединените щати ще запомнят".
Не е ясно кои държави попадат в различните категории. Според дипломати Полша и Румъния могат да спечелят от евентуално прехвърляне на американски сили, тъй като поддържат близки отношения с Вашингтон и увеличават разходите си за отбрана. България също е подпомагала американската логистика в Близкия изток.
Испания вече е в напрежение с администрацията на Тръмп, след като отхвърли целта на НАТО за 5% разходи за отбрана. Балтийските държави и Полша пък получиха похвали за високите си военни бюджети.
Идеята среща съпротива и в Конгреса. Сенатор Роджър Уикър предупреди: "Не е полезно, когато американските лидери говорят за нашите съюзи с подигравка."
