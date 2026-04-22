Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Послушни и непослушни! САЩ разработват скандален списък на съюзниците от НАТО

22 Април, 2026 16:35 1 369 28

  • сащ-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • марк рюте-
  • ормузки проток

Проектът е бил подготвен преди посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон този месец и предвижда оценка на държавите членки според ангажимента им към колективната отбрана и подкрепата им за САЩ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico

Администрацията на президента Доналд Тръмп разработва план за класифициране на страните от НАТО по нива на лоялност и принос към алианса, като обмисля последици за съюзници, отказали да подкрепят американските действия срещу Иран, съобщиха трима европейски дипломати и американски служител по отбраната, цитирани от "Политико".

Идеята следва позиция, изложена от министъра на отбраната Пит Хегсет през декември. "Моделните съюзници, които се активизират, като Израел, Южна Корея, Полша, все по-често Германия, балтийските страни и други, ще получат нашата специална подкрепа", каза той. "Съюзниците, които все още не успяват да изпълнят своята част за колективна отбрана, ще се изправят пред последствия."

Според източниците Белият дом все още не е уточнил конкретните мерки, но сред обсъжданите варианти са пренасочване на американски войски, ограничаване на съвместни учения и оръжейни продажби за държави, възприемани като "лоши" съюзници, в полза на "добри".

Говорителят на Белия дом Анна Кели заяви: "Докато Съединените щати винаги са били до нашите така наречени съюзници, страните, които защитаваме с хиляди войници, не са били до нас по време на операция "Епична ярост". Тя добави, че Тръмп смята тази ситуация за несправедлива и "Съединените щати ще запомнят".

Не е ясно кои държави попадат в различните категории. Според дипломати Полша и Румъния могат да спечелят от евентуално прехвърляне на американски сили, тъй като поддържат близки отношения с Вашингтон и увеличават разходите си за отбрана. България също е подпомагала американската логистика в Близкия изток.

Испания вече е в напрежение с администрацията на Тръмп, след като отхвърли целта на НАТО за 5% разходи за отбрана. Балтийските държави и Полша пък получиха похвали за високите си военни бюджети.

Идеята среща съпротива и в Конгреса. Сенатор Роджър Уикър предупреди: "Не е полезно, когато американските лидери говорят за нашите съюзи с подигравка."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 4 Отговор
    ТРЯБВА ДА ИМА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ
    ..... САМО ЗА БЪЛГАРИЯ
    .... РУСОФИЛИ :)

    16:37 22.04.2026

  • 2 Тома

    24 3 Отговор
    Най послушен е бил запрянката защото без покана е целунал Тръмп по г.за

    Коментиран от #10

    16:37 22.04.2026

  • 3 Сатана Z

    14 2 Отговор
  • 12 Тръмплин

    7 0 Отговор
    - НЕ съм ви. Ще се нацупя, пък.

    16:45 22.04.2026

  • 13 Бай Хой от Ханой

    8 0 Отговор
    Тия ако нямат сметка от някого ....го нарочват за враг. Европа ще страда защото няма какво вече да им дава. Това е...

    16:46 22.04.2026

  • 14 В момента

    8 1 Отговор
    Когато обора тотално се срути много от така наречените им съюзници доволно ще се хилят защото най-накрая ще се отърват нацяло от тях. Разбира се ще има и натъжени, но те ще са малко, а в държави като Иран, Северна Корея, Русия и Китай ще настъпи истински празник!

    16:47 22.04.2026

  • 15 ха ха хааа

    2 0 Отговор
    Погледнете само ферманите , на многониковий и си правете изводи ... 😁

    16:48 22.04.2026

  • 16 Запрянов

    9 0 Отговор
    България е от най послушните дечица.

    Коментиран от #20

    16:49 22.04.2026

  • 17 Джордж Вашингтон

    13 1 Отговор
    Евала на Испания.

    16:49 22.04.2026

  • 18 НАТО е

    7 0 Отговор
    САЩ. Останалото под ръководството на Рюте е детска градина с послушни и непослушни. Изключвам Турция.

    16:51 22.04.2026

  • 19 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    България при пуделите на Тръмп.

    16:53 22.04.2026

  • 20 Бай Хой от Ханой

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Запрянов":

    Защото ни крадат златото. Докато има ще сме приятели...

    16:56 22.04.2026

  • 21 Истинско обещание 🇮🇷

    3 2 Отговор
    НАТО не е нападателен терористичен съюз който да убива бебета деца и ученици бе тромпет смахнат убиец на деца ! НАТО е ОТБРАНИТЕЛЕН СЪЮЗ мъ..ршо ..Иран ще те унищожи а всяка държава дръзнала да помага на тромпета ще бъде бутната от собствения си народ и политиците в тази държава ще гният по затворите за геноцид срещу човечеството

    16:57 22.04.2026

  • 22 Интересно и забравено

    2 0 Отговор
    Целта на НАТО е защита, а Тръмп иска да го използва за агресия и война. И Тръмп започва войни без да се съветва и преговаря, а после изнудва ЕС да участва? Още повече последствията засягат всички а на територията на САЩ никога не се водят военни действия, той подставя другите.

    Коментиран от #27

    16:58 22.04.2026

  • 23 Хаген Дас

    1 0 Отговор
    Южна Корея и Израел кога влезнаха в алианса?

    16:59 22.04.2026

  • 24 САЩ са най-непослушни

    0 0 Отговор
    Те отказаха да ни помогнат за Украйна, а запалиха юга с Израел 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Сега други им били виновни😂😂😂
    Европа и САЩ вече гледат в различни посоки и това е видно за всички😂
    Всеки по пътя си и това е 😂😂😂

    17:03 22.04.2026

  • 25 Хаха

    1 0 Отговор
    Всички са послушни,само Испания се защити от рижавия

    17:04 22.04.2026

  • 26 Перо

    1 0 Отговор
    За САЩ от много години има партньори от НАТО, но признатите им и истински съюзници са Англия, Канада, Австралия и Нова Зеландия, въпреки настоящите, временните уйдурми!

    17:08 22.04.2026

  • 27 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Интересно и забравено":

    Търсете ционистите във всяка уйдурма!

    17:09 22.04.2026

  • 28 Е, неее

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Е не, тва за баце не е истина, и ти ли бе баце, Тиквока,Винетуто и Бай Ганьо

    17:12 22.04.2026