Хаос, объркване и големи смущения! Кибератака удари университети и училища в САЩ

Кибератака удари няколко университета и училища в САЩ, предаде БиБиСи. Това е предизвикало хаос, объркване и големи смущения на фона напрежението около края на учебната година. Атаката е станала на 7 май.

Според съобщенията хакерската група ShinyHunters е поела отговорност за атаката, която доведе до прекъсване на достъпа до академичния софтуер Canvas, използван от хиляди училища и университети в страната.

Компанията Instructure, която е собственик на Canvas, публикува актуализация на уебсайта си, като посочва, че Canvas е "достъпен за повечето потребители".

Кибератаките бяха насочени към университети и училища в САЩ, от Калифорния до Ню Йорк.

Държавният университет на Пенсилвания написа в съобщение до студентите, че "никой няма достъп" до Canvas, като добави, че е малко вероятно да има решение в рамките на 24 часа. Университетът отмени някои изпити, насрочени за 7 и 8 май.

Студентите от Калифорнийския университет в Лос Анджелис изпитваха затруднения да предават задания онлайн чрез платформата Canvas.

Чикагският университет в Илинойс временно деактивира страницата си в Canvas след съобщения, че е била обект на атака.

"Chicago Maroon", вестникът, ръководен от университета, публикува екранна снимка на съобщение от ShinyHunters, в което изглежда се иска откуп. Съобщението насърчава университета да се свърже с хакерската група лично, "за да договори споразумение" и да избегне "разкриването на данните им".

Екранните снимки показват, че целенасочените заплахи от групата са започнали в неделя, 3 май, като крайните срокове са дадени на 7 и 12 май, заяви Люк Конъли, анализатор на заплахи във фирмата за киберсигурност Emisoft. По думите му дискусиите относно плащанията за изнудване може да продължават.