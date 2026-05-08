Хаос, объркване и големи смущения! Кибератака удари университети и училища в САЩ

8 Май, 2026 17:53

Екранните снимки показват, че целенасочените заплахи от групата са започнали в неделя, 3 май, като крайните срокове са дадени на 7 и 12 май

BBC

Кибератака удари няколко университета и училища в САЩ, предаде БиБиСи. Това е предизвикало хаос, объркване и големи смущения на фона напрежението около края на учебната година. Атаката е станала на 7 май.

Според съобщенията хакерската група ShinyHunters е поела отговорност за атаката, която доведе до прекъсване на достъпа до академичния софтуер Canvas, използван от хиляди училища и университети в страната.

Компанията Instructure, която е собственик на Canvas, публикува актуализация на уебсайта си, като посочва, че Canvas е "достъпен за повечето потребители".

Кибератаките бяха насочени към университети и училища в САЩ, от Калифорния до Ню Йорк.

Държавният университет на Пенсилвания написа в съобщение до студентите, че "никой няма достъп" до Canvas, като добави, че е малко вероятно да има решение в рамките на 24 часа. Университетът отмени някои изпити, насрочени за 7 и 8 май.

Студентите от Калифорнийския университет в Лос Анджелис изпитваха затруднения да предават задания онлайн чрез платформата Canvas.

Чикагският университет в Илинойс временно деактивира страницата си в Canvas след съобщения, че е била обект на атака.

"Chicago Maroon", вестникът, ръководен от университета, публикува екранна снимка на съобщение от ShinyHunters, в което изглежда се иска откуп. Съобщението насърчава университета да се свърже с хакерската група лично, "за да договори споразумение" и да избегне "разкриването на данните им".

Екранните снимки показват, че целенасочените заплахи от групата са започнали в неделя, 3 май, като крайните срокове са дадени на 7 и 12 май, заяви Люк Конъли, анализатор на заплахи във фирмата за киберсигурност Emisoft. По думите му дискусиите относно плащанията за изнудване може да продължават.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 каквото повикало...

    26 0 Отговор
    който иска изкуствен интелект навярно няма естествен такъв!

    17:56 08.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    14 4 Отговор
    Това го очаквах от много време , следва да хакнат и военните системи на вампирите който тормозят целия свят..!

    Коментиран от #18

    17:57 08.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 сащисан кравар

    12 2 Отговор
    Щом не са ударили на Бай Дончо сайта с който олабва, тъй де разпуска значи всичко е точно, дреме му за образованието😅

    17:57 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хайко":

    русия печели войната зеления краде парите осррайна се стопява кеф просто кеф

    Коментиран от #12

    18:03 08.05.2026

  • 12 Така е

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Един път и от този Ник да излезе нещо умно.+

    18:05 08.05.2026

  • 13 Путин виновен

    9 1 Отговор
    Хахаха.

    18:07 08.05.2026

  • 14 А дронове попиляха цяла

    1 12 Отговор
    Русия

    Хахахаха

    Коментиран от #15

    18:08 08.05.2026

  • 15 А 404 се стопи, Европа се самозатри

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "А дронове попиляха цяла":

    Хахаха.

    18:10 08.05.2026

  • 16 Джихади Йово

    4 0 Отговор
    Super! Кибер Явор къде е??

    18:10 08.05.2026

  • 17 Зомбайо

    9 1 Отговор
    A стилизираното знаме на фона трябва да ни убеди, че хакерите са руснаци ли? Много плитка става пропагандата на така наречената "медия" факти.

    18:25 08.05.2026

  • 18 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Ти наистина си овчар, защото си изгубил състезанието по мислене. Гано Балкански пред Айфеловата кула няма мозък да я построи, но може да я взриви. Драскането по стените, изтърбушените ауспуси, нарязаните седалки, изпочупените спирки и хакерството са опити на незначими хора да привлекат внимание и да се почувстват значими. Като Херострат, запалил храма. И ти вместо да симпатизираш на строителите, на създателите, понеже не си такъв, се идентифицираш с рушителите. Винаги в обществото ще има отпадъци, на които да се радваш.

    18:37 08.05.2026