Хаос, объркване и големи смущения! Кибератака удари университети и училища в САЩ

Кибератака удари няколко университета и училища в САЩ, предаде БиБиСи. Това е предизвикало хаос, объркване и големи смущения на фона напрежението около края на учебната година. Атаката е станала на 7 май.
Според съобщенията хакерската група ShinyHunters е поела отговорност за атаката, която доведе до прекъсване на достъпа до академичния софтуер Canvas, използван от хиляди училища и университети в страната.
Компанията Instructure, която е собственик на Canvas, публикува актуализация на уебсайта си, като посочва, че Canvas е "достъпен за повечето потребители".
Кибератаките бяха насочени към университети и училища в САЩ, от Калифорния до Ню Йорк.
Държавният университет на Пенсилвания написа в съобщение до студентите, че "никой няма достъп" до Canvas, като добави, че е малко вероятно да има решение в рамките на 24 часа. Университетът отмени някои изпити, насрочени за 7 и 8 май.
Студентите от Калифорнийския университет в Лос Анджелис изпитваха затруднения да предават задания онлайн чрез платформата Canvas.
Чикагският университет в Илинойс временно деактивира страницата си в Canvas след съобщения, че е била обект на атака.
"Chicago Maroon", вестникът, ръководен от университета, публикува екранна снимка на съобщение от ShinyHunters, в което изглежда се иска откуп. Съобщението насърчава университета да се свърже с хакерската група лично, "за да договори споразумение" и да избегне "разкриването на данните им".
Екранните снимки показват, че целенасочените заплахи от групата са започнали в неделя, 3 май, като крайните срокове са дадени на 7 и 12 май, заяви Люк Конъли, анализатор на заплахи във фирмата за киберсигурност Emisoft. По думите му дискусиите относно плащанията за изнудване може да продължават.
До коментар #3 от "Овчар":Ти наистина си овчар, защото си изгубил състезанието по мислене. Гано Балкански пред Айфеловата кула няма мозък да я построи, но може да я взриви. Драскането по стените, изтърбушените ауспуси, нарязаните седалки, изпочупените спирки и хакерството са опити на незначими хора да привлекат внимание и да се почувстват значими. Като Херострат, запалил храма. И ти вместо да симпатизираш на строителите, на създателите, понеже не си такъв, се идентифицираш с рушителите. Винаги в обществото ще има отпадъци, на които да се радваш.
