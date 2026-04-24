Новини
Свят »
САЩ »
Един човек е убит, а петима други са ранени при престрелка в мол в Луизиана

24 Април, 2026 11:18 914 23

  • сащ-
  • батън руж-
  • луизиана-
  • доналд тръмп

Снимки: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Един човек е убит, а петима други са ранени при престрелка в търговски център в американския щат Луизиана, съобщи NBC News. Две групи са открили огън една срещу друга в района на зоната за хранене в мол "Луизиана" в столицата на щата Батън Руж.

Петима души са прибрани от полицията във връзка стрелбата. Те не са арестувани, но са задържани и се разпитват. Органите на реда издирва още хора, които може да са участвали в престрелката.

Началникът на полицията в Батън Руж Томас Морс-младши информира, че до стрелбата се е стигнало след възникнал конфликт между двете групи, като разследващите още се опитват да разплетат обстоятелствата около случилото се. "За съжаление, невинни жертви са попаднали в кръстосания огън", коментира той.

Един от петимата ранени един човек е бил приет в болница в критично състояние, а други са се разминали с леки наранявания. Смята се, че пострадалите и жертвата не са участвали в стрелбата. Стреляно е с пистолети, един от които е открит от полицията.

По време на престрелката президентът на благотворителната организация United Cajun Navy бил в мола заедно с петима души, на които организацията помага, когато чул изстрели и видял хора да тичат. Чул около 15 - 20 изстрела. "Звучеше като автоматичен пистолет", каза той.

"Ако стрелбата се беше случила по-късно през деня, можеше да има повече жертви", посочи Теръл. "Можеше да е по-лошо. Сега е периодът на абитуриентските балове. Ако беше по-късно през деня, можеше да има повече хора там", допълни той.

Разследването продължава. Полицията моли всеки, който е бил в мола и е снимал по време на стрелбата, да предостави записите от телефона си. "Знаем, че има още заподозрени", заяви Томас Морс-младши.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    18 3 Отговор
    Най великата страна на света има и най много затвори и престъпници , която сама си създава.....това е капитализъм а не величие...!

    11:23 24.04.2026

  • 2 Почва се

    17 3 Отговор
    Гражданска война в гангренясала та капиталистическа кочина

    Коментиран от #4

    11:25 24.04.2026

  • 3 мръсния хари

    15 0 Отговор
    там за най малкото нещо вадят револверите което е добре

    11:26 24.04.2026

  • 4 Ко речи...,Ко...?!

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Почва се":

    ,,Почва се"...?!
    Ти пък...?!
    Че тя там в Краваристан-тая картинка ,не е спирала...

    Коментиран от #8

    11:27 24.04.2026

  • 5 авантгард

    14 1 Отговор
    Един човек значи.
    Пол, възраст, националност?
    Алабала анонимни новини.....

    11:28 24.04.2026

  • 6 Тия руслямци сами ще се избият

    5 11 Отговор
    Опаааа, сгрешил съм белешката.
    Трябва за Русия да ги пишат на червена хартия а за Америка на синя.

    11:29 24.04.2026

  • 7 Че то в тоя мол,повече жертви и ранени!

    17 2 Отговор
    Отколкото при масираната руска атака с дронове над Одеса,след която оревахте орталъка...?!

    11:30 24.04.2026

  • 8 хахахах

    2 13 Отговор

    До коментар #4 от "Ко речи...,Ко...?!":

    е друго си е като българите да търпиш и да си траеш в комунизъм и посткомунизъм 80 години....

    Коментиран от #16, #19

    11:30 24.04.2026

  • 9 кравария

    12 2 Отговор
    изтече в канала!

    11:33 24.04.2026

  • 10 Бесен - Язовец

    15 1 Отговор
    В Северна Корея имало ли такъв случай през цялата история на съществуване?

    Коментиран от #11

    11:33 24.04.2026

  • 11 1984

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "Бесен - Язовец":

    не там е забранено дори да мислиш

    Коментиран от #12

    11:36 24.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Григор

    16 1 Отговор
    Че това новина ли е? Там всеки ден стават такива неща. Сега са минали леко, защото има само една жертва. В други случаи жертвите са много повече, а най-фрапиращия е с убитите наскоро деца. Що за "нормална" страна е това,щом всеки може да има в дома си пистолет, автомат и даже и картечница. В един момент го стяга шапката, излиза на улицата или влиза в обществена сграда и почва наред. Голяма демокрация няма що!

    Коментиран от #20, #21

    11:40 24.04.2026

  • 14 Аааа

    9 0 Отговор
    То не е важно, важното е корабите да плават към Иран за да може няколко хиляди майки да плачат в захлас. Гарантирано от рижия старец.

    11:47 24.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А ве ай стига с тия комунизъм ве...!

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "хахахах":

    100 години минаха и все с него се оправдавате,охлюви-заспали такива...!
    На калпава ракета-все космоса и пречел...!

    11:54 24.04.2026

  • 17 Дон Турболенто

    4 0 Отговор
    Има ли изненадани?

    12:01 24.04.2026

  • 18 Дон Турболенто

    4 1 Отговор
    Комумизъм... То вече деградацията на западния демократичен модел върви с пълна сила, ти още в някаква архиви се ровиш. Вземи се събуди и се опитай да осъзнаеш какво се случва.

    12:05 24.04.2026

  • 19 Дон Турболенто

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "хахахах":

    Гаден комунизъм, а? Друго си е да е регулярно явление някой да нахлуе някъде където има хора и да започне да "коси". Вкл. и някое дете в училище, както често се случва. Бленувано западно щастие, нали?

    12:09 24.04.2026

  • 20 Дон Турболенто

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Григор":

    Ами тук не опира до оръжието. В Швейцария има най-много оръжие на глава от населението, но такива случаи са абсолютноизключение. Тия в САЩ са деградирали смахнатаци. Оттам идва проблема, човешкия материал е бъгав.

    12:13 24.04.2026

  • 21 хахах

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Григор":

    нима не разбираш защо най-важното конституционно право на всеки нормален гражданин е да притежава оръжие?????

    12:22 24.04.2026

  • 22 Теслатъ

    5 1 Отговор
    Кво ни занимавате с ежедневните традиции от бита на Кравефермата???

    12:27 24.04.2026

  • 23 Клати Курти

    3 0 Отговор
    Напълно нормално ежедневие в Сащ ,на янките война не им трябва ,те сами си се редуцират .

    13:12 24.04.2026