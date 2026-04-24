Един човек е убит, а петима други са ранени при престрелка в мол в Луизиана

Един човек е убит, а петима други са ранени при престрелка в търговски център в американския щат Луизиана, съобщи NBC News. Две групи са открили огън една срещу друга в района на зоната за хранене в мол "Луизиана" в столицата на щата Батън Руж.
Петима души са прибрани от полицията във връзка стрелбата. Те не са арестувани, но са задържани и се разпитват. Органите на реда издирва още хора, които може да са участвали в престрелката.
Началникът на полицията в Батън Руж Томас Морс-младши информира, че до стрелбата се е стигнало след възникнал конфликт между двете групи, като разследващите още се опитват да разплетат обстоятелствата около случилото се. "За съжаление, невинни жертви са попаднали в кръстосания огън", коментира той.
Един от петимата ранени един човек е бил приет в болница в критично състояние, а други са се разминали с леки наранявания. Смята се, че пострадалите и жертвата не са участвали в стрелбата. Стреляно е с пистолети, един от които е открит от полицията.
По време на престрелката президентът на благотворителната организация United Cajun Navy бил в мола заедно с петима души, на които организацията помага, когато чул изстрели и видял хора да тичат. Чул около 15 - 20 изстрела. "Звучеше като автоматичен пистолет", каза той.
"Ако стрелбата се беше случила по-късно през деня, можеше да има повече жертви", посочи Теръл. "Можеше да е по-лошо. Сега е периодът на абитуриентските балове. Ако беше по-късно през деня, можеше да има повече хора там", допълни той.
Разследването продължава. Полицията моли всеки, който е бил в мола и е снимал по време на стрелбата, да предостави записите от телефона си. "Знаем, че има още заподозрени", заяви Томас Морс-младши.
