Хаосът, създаден от Тръмп, помага на ЕС да емитира повече дълг

Доналд Тръмп се превърна в неволно емблематично лице на Брюксел за облигации, емитирани от ЕС, пише Politico. Не защото американският президент е фен на ЕС, a защото неговите търговски мита и хаотична външна политика, вариращи от заплахи за анексиране на Гренландия до водене на война в Близкия изток, карат уплашените инвеститори да купуват повече дълг на ЕС.

Това е добра новина за Европейската комисия, тъй като тя увеличава планираното си емитиране на дълг, за да поеме нови задачи като разходи за отбрана и подкрепа на съпротивата на Украйна срещу руската инвазия. Търговското мото на Брюксел е следното: Бавното, основано на консенсус вземане на решения от ЕС е бастион на стабилността в един тръмпистки свят, който преобръща световния ред. Можете да се възползвате от тази стабилност, като инвестирате в еврооблигации.

Идеята работи. POLITICO отбелязва, че финансови мениджъри от Обединеното кралство, Азия, Близкия изток, Африка и Океания са грабнали 43% от еврооблигациите, които Комисията е пуснала на търг от началото на 2026 г. Това е увеличение с 8% спрямо средното за последните шест години, което поставя бюджетния комисар на ЕС Пьотр Серафин в благоприятна позиция преди продажбата на еврооблигации на инвеститори, базирани в Хонконг, Малайзия и Сингапур този месец. Европейската комисия е емитирала облигации на стойност 52 милиарда евро от началото на 2026 г., в сравнение с 44 милиарда евро за същия период на 2025 г.

"Има нарастващо търсене на "Европа", за нейното привеждане в съответствие с международния ред и ценности, основани на правила. И оттам се увеличава търсенето на облигации на ЕС", твърди висш служител на ЕС. Спасителният фонд на еврозоната и нейният предшественик - Европейският механизъм за стабилност и Европейският механизъм за финансова стабилизация се сблъскват с подобна тенденция. Те емитират съвместно 566 милиарда евро от 2010 г. насам и продават рекордни нива на дълг на страни извън ЕС през 2025 г.

Откакто САЩ и Израел започнаха бомбардировките срещу Иран в края на февруари, централните банки, правителствата и международните инвеститори продадоха американски държавни ценни книжа на стойност над 80 милиарда долара нетно. От другата страна на Атлантика ЕС използва тези събития, за да утвърди репутацията си като сигурно убежище за притеснени чуждестранни инвеститори. "Лидерите на ЕС настояват, че Европа е предвидима по отношение на политиката си и че в днешната глобална геополитическа среда това е нещо, което много инвеститори и участници на пазара ще забележат", заяви Кен Игън от кредитната рейтингова агенция KBRA.

Разпродажбата на облигации в САЩ далеч не е масово бягство. Пазарът на американски държавни облигации е приблизително 31 трилиона долара, докато пазарът на облигации, емитирани от Европейската комисия, е едва 1 трилион евро. Но нарастващото търсене на тези еврооблигации, съчетано със солиден кредитен рейтинг, позволява на ЕК да взема заеми на по-ниска цена, отколкото много задлъжнели правителства от ЕС. В знак на нарастващо пазарно доверие, допълнителната доходност по облигациите на Комисията спрямо германските държавни облигации - отдавна считани за най-сигурните в еврозоната - се е стеснила до около 40 базисни пункта. Това е значително по-малко от 70 базисни пункта през 2022 г. Базисен пункт е една стотна от процентния пункт.

Междувременно американските държавни облигации предлагат на инвеститорите премия от над 130 базисни пункта. Разбира се, има повече фактори, които играят роля, отколкото опасенията относно политиката на Тръмп. Някои инвеститори купуват облигации на ЕС, защото те са свързани с много нисък риск, докато по-голямата емисия е увеличила ликвидността на пазара, което означава, че инвеститорите намират за по-лесни за покупка и продажба.

Ако не беше съвместният дълг, правителствата щяха да се затруднят да се справят самостоятелно с кризи, които се въртяха една след друга. Дългът на ЕС финансира фонда за възстановяване след пандемията от 650 милиарда евро, евтини заеми от 150 милиарда евро за увеличаване на военните разходи в целия блок и спасителен пакет от 90 милиарда евро за подпомагане на Украйна да се защити от руските сили - в момента блокиран от Унгария.

Нарастващият апетит за еврооблигации също така насърчава амбициите на ЕС да се конкурира с долара като световна резервна валута. САЩ заемат този статут от десетилетия, формализиран от споразумението от Бретън Уудс през 1944 г., което прави долара котва на световната финансова система и помага на Вашингтон да взема евтини заеми.

Щатският долар все още представлява около 56% от всички световни резерви, в сравнение с еврото, което е стабилно на около 20%. Но Комисията се възползва от момента, за да привлече чуждестранни инвеститори и да разшири глобалното си влияние. "Когато инвеститорите се опитват постепенно да отделят икономиката си от долара, за да се насочат към икономическа стабилност, те гледат към еврото", казва високопоставеният служител на ЕС.

Дългогодишното табу на ЕС относно емитирането на съвместен дълг се разруши след пандемията, след години на съпротива по време на кризата с еврото от страна на северноевропейските правителства. Емисиите на еврооблигации продължиха да се увеличават през следващите години, тъй като страни като Франция и Италия се оказаха твърде задлъжнели, за да се справят сами с последните кризи. Тези парични проблеми едва ли ще отшумят, тъй като блокът се бори с икономическите последици от войната в Иран и многократните заплахи на Тръмп да изтегли американския си защитен чадър от Европа.

Лидерите на ЕС са решени да ускорят икономиката, за да се справи със САЩ и Китай, скъпо начинание, което изисква около 800 милиарда евро годишно, според бившия президент на Европейската централна банка Марио Драги. Въпреки че този мащаб на инвестициите остава далеч, Комисията, която се превърна в третия по големина емитент на облигации с рейтинг AAA в света според няколко рейтингови агенции, след Канада и Германия, предполага, че ще продължи да емитира дълг през следващите години. Рейтингът на американските държавни ценни книжа варира от AAA до малко по-ниския AA, в зависимост от агенцията.

В новото си седемгодишно бюджетно предложение от 2028 г. Брюксел сигнализира, че ще прибегне до еврооблигации, за да финансира възстановяването на Украйна, да реагира на кризи и да отпуска заеми на страните, за да инвестират в приоритетите на ЕС. Въпреки това, пестеливи северни страни, като Германия и Нидерландия, които плащат по-ниски лихвени проценти от Комисията, като вземат заеми под свое име, се противопоставят на по-голям съвместен дълг на ЕС в текущите преговори.

Докато новият бюджет не бъде договорен, инвеститорите чакат изпълнителният орган на ЕС да продължи своите пътувания, с планове да продаде еврооблигации на стойност 160 милиарда евро тази година - увеличение с 10 милиарда евро спрямо 2025 г.

"Световният пазар все повече се страхува от американския долар. Търси алтернативи. Нека му предложим европейски дълг", заяви френският президент Еманюел Макрон през февруари.