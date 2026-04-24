Лавров и Исхак Дар обсъдиха ситуацията в Залива и сътрудничеството между Москва и Исламабад

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и пакистанският му колега Исхак Дар са провели телефонен разговор, в който са обсъдили двустранното сътрудничество и обстановката в района на Залива, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление на Руското външно министерство се посочва, че Лавров е приветствал посредническата роля на Пакистан в усилията за постигане на трайно споразумение между Иран и САЩ.

Руската страна е потвърдила и подкрепата си за тези дипломатически инициативи, насочени към деескалация на напрежението в региона.