САЩ изпращат Уиткоф и Къшнър на преговори с Иран в Пакистан

САЩ изпращат Уиткоф и Къшнър на преговори с Иран в Пакистан

24 Април, 2026 19:31 781 18

Джей Ди Ванс остава в готовност да се включи при напредък в разговорите

САЩ изпращат Уиткоф и Къшнър на преговори с Иран в Пакистан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще изпрати специалния си пратеник Стив Уиткоф и своя зет Джаред Къшнър в Пакистан за разговори с иранския външен министър, съобщава CNN, позовавайки се на двама представители на американската администрация, предава БТА.

По информация на медията, вицепрезидентът Джей Ди Ванс засега не планира участие в преговорите, но остава в готовност да замине за Исламабад, ако бъде отчетен напредък в диалога.


  • 1 Гробар

    13 3 Отговор
    Това си е мисия невъзможна от самото начало. Могат ли диви еврейски гейци да преговарят успешно с дълбоко вярващи мюсюлмани? Идиотиите на дедо Дончо Миротвореца.

    19:35 24.04.2026

  • 2 Сатана Z

    16 3 Отговор
    И двамата са борсови играчи а не политици.Зетя си е евреин и гледа техните интереси.

    19:37 24.04.2026

  • 3 Да,

    18 0 Отговор
    Големи дипломати, нема що. Еле пък зетчето....Смях в залата.

    19:37 24.04.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    6 3 Отговор
    Тия двамата остаповци явно ходят при второкласните ръководители и чиновници като мен. Те така хапнат малко на аванта.

    19:39 24.04.2026

  • 5 Цвете

    10 0 Отговор
    И ЗЕТ КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВА? ПРЕГОВОРИ ,РАЗХОДКИ И В КРАЙНА СМЕТКА? СЪЩОТО БЕШЕ И КАТО ГИ ПРАТИХА В МОСКВА И КАКВО ПОСТИГНАХА ?

    19:41 24.04.2026

  • 6 Коста

    11 0 Отговор
    Стив Уиткоф и своя зет Джаред Къшнър ???? Извинявайте гусин Тчръмп ама тези двамата с какво право ще преговарят? По какъв начин американски граждани са ги избрали?

    Коментиран от #9

    19:41 24.04.2026

  • 7 Неразбрал

    10 2 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо във кравария е същото като у нас ??!!! Аз ставам началник и всичката рода е уредена на служби , направо бай Ганьовска работа , ама са демократично назначени по роднинска линия ....НАЛИ ! Ай да му се невиди взели са нещо от Българите тия демокрации !!!!!!

    19:42 24.04.2026

  • 8 Майна

    2 10 Отговор
    Значи Корпуса пусна Арагчи, който беше държан от тях в домашен арест
    Радикалния ислямизъм на Корпуса на гвардейците разбра, че се самоубива ако се лиши от находищата ,от които смучеше и народа на Персия
    Е, стискам палци на САЩ
    И на народа на Персия

    19:43 24.04.2026

  • 9 Доналд Тръмп, президент

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    Нека се разтушат малко и спечелят време.
    В неделя ги бомбим чалмите !!!

    19:44 24.04.2026

  • 10 РИЖАВИЯ ПИРАТ

    8 2 Отговор
    Защо бърза да се предаде , като е победител нали сам каза , че не му пука от цените на петрола ? За да се заеме със Куба която е по слаба ли ???? И там ще го изненадат и разочарованието му ще е много голямо !!!!!

    19:46 24.04.2026

  • 11 ванс

    5 2 Отговор
    Двата бандита са навсякъде

    19:48 24.04.2026

  • 12 си дзън

    5 1 Отговор
    Явно системата в САЩ е сбъркана, щом такива "топ дипломати" като Витков, Къшнар и Ванс
    водят преговори. Или може би се цели крахът на САЩ?

    19:49 24.04.2026

  • 13 АЯТОЛАХА

    6 1 Отговор
    Да изпращат който си искат краварите .....докато не се махне блокадата им .....няма да има преговори !!!!

    19:50 24.04.2026

  • 14 Майна

    1 7 Отговор
    ,,Имам цялото време на света, но Иран няма - Часовникът тиктака!“, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

    Да, ако радикалните ислямисти на Корпуса не подпишат мирно споразумение и не пуснат свободно плаване, ще затлачат кладенците и ще пратят сами Иран в каменната ера

    Е, дори , Лойдс, свършиха твоите 40% , които точеше от всички..
    Браво, Тръмп

    Коментиран от #18

    19:50 24.04.2026

  • 15 Гай Турий

    5 1 Отговор
    Тия юди палячовци нищо полезно не вършат, освен да объркват още повече заварената каша. Несириозни аналози на чурвенокосия бледолики.

    19:59 24.04.2026

  • 16 бай Даньо

    3 1 Отговор
    А иранците дали ще дойдат последния път във вторник не дойдоха ...

    20:01 24.04.2026

  • 17 Дзак

    3 0 Отговор
    Те не свършиха много в Украйна!

    20:09 24.04.2026

  • 18 Полека рижко

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    Нямаш цялото време на света на 80г си а мандатът ти изтима завинаги след 2,5 години така че не е цялото време на света

    20:14 24.04.2026

