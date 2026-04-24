САЩ изпращат Уиткоф и Къшнър на преговори с Иран в Пакистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще изпрати специалния си пратеник Стив Уиткоф и своя зет Джаред Къшнър в Пакистан за разговори с иранския външен министър, съобщава CNN, позовавайки се на двама представители на американската администрация, предава БТА.

По информация на медията, вицепрезидентът Джей Ди Ванс засега не планира участие в преговорите, но остава в готовност да замине за Исламабад, ако бъде отчетен напредък в диалога.