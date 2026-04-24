САЩ изпращат Уиткоф и Къшнър на преговори с Иран в Пакистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще изпрати специалния си пратеник Стив Уиткоф и своя зет Джаред Къшнър в Пакистан за разговори с иранския външен министър, съобщава CNN, позовавайки се на двама представители на американската администрация, предава БТА.
По информация на медията, вицепрезидентът Джей Ди Ванс засега не планира участие в преговорите, но остава в готовност да замине за Исламабад, ако бъде отчетен напредък в диалога.
1 Гробар
19:35 24.04.2026
2 Сатана Z
19:37 24.04.2026
3 Да,
19:37 24.04.2026
4 Владимир Путин, президент
19:39 24.04.2026
5 Цвете
19:41 24.04.2026
6 Коста
Коментиран от #9
19:41 24.04.2026
7 Неразбрал
19:42 24.04.2026
8 Майна
Радикалния ислямизъм на Корпуса на гвардейците разбра, че се самоубива ако се лиши от находищата ,от които смучеше и народа на Персия
Е, стискам палци на САЩ
И на народа на Персия
19:43 24.04.2026
9 Доналд Тръмп, президент
До коментар #6 от "Коста":Нека се разтушат малко и спечелят време.
В неделя ги бомбим чалмите !!!
19:44 24.04.2026
10 РИЖАВИЯ ПИРАТ
19:46 24.04.2026
11 ванс
19:48 24.04.2026
12 си дзън
водят преговори. Или може би се цели крахът на САЩ?
19:49 24.04.2026
13 АЯТОЛАХА
19:50 24.04.2026
14 Майна
Да, ако радикалните ислямисти на Корпуса не подпишат мирно споразумение и не пуснат свободно плаване, ще затлачат кладенците и ще пратят сами Иран в каменната ера
Е, дори , Лойдс, свършиха твоите 40% , които точеше от всички..
Браво, Тръмп
Коментиран от #18
19:50 24.04.2026
15 Гай Турий
19:59 24.04.2026
16 бай Даньо
20:01 24.04.2026
17 Дзак
20:09 24.04.2026
18 Полека рижко
До коментар #14 от "Майна":Нямаш цялото време на света на 80г си а мандатът ти изтима завинаги след 2,5 години така че не е цялото време на света
20:14 24.04.2026