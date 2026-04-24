Зеленски на нова визита в Саудитска Арабия за засилване на сътрудничеството в сигурността

Президентът на Украйна Володимир Зеленски посети Саудитска Арабия на фона на усилията на Киев да разшири сътрудничеството в сферата на сигурността и да представи своя боен опит в Близкия изток в контекста на напрежението с Иран, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.
Това е втората визита на украинския държавен глава в кралството в рамките на един месец.
Зеленски заяви, че е провел „много продуктивна“ среща със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман, на която са били обсъдени сътрудничеството в отбраната, енергетиката и продоволствената сигурност.
Той подчерта, че двете страни развиват стратегическо споразумение в областта на сигурността, което обхваща три основни направления – износ на украински отбранителен опит и способности в противовъздушната отбрана, енергийно сътрудничество в подкрепа на Украйна и мерки за продоволствена сигурност.
Киев активно предлага своя опит в противодействието на масирани атаки с безпилотни летателни апарати, придобит в условията на конфликта с Русия, като част от по-широко регионално сътрудничество.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ Зеленски посочи, че Украйна вече е осигурила финансови гаранции от европейски партньори и напредва в нови договорености със Саудитска Арабия.
Саудитските държавни медии съобщиха, че визитата се провежда в град Джеда. По време на предишното си посещение през миналия месец двете страни постигнаха споразумение за сътрудничество в отбраната, което Киев определя като основа за бъдещи договори.
Зеленски допълни, че украинският опит може да бъде полезен и за възстановяване на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток.
