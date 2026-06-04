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Украинското разузнаване: Руската армия може да използва до 100 балистични ракети месечно срещу нас
  Тема: Украйна

Украинското разузнаване: Руската армия може да използва до 100 балистични ракети месечно срещу нас

4 Юни, 2026 15:16 1 542 45

  • русия-
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  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

По данни на ГУР Русия планира да произведе над 480 такива ракети през 2026 г., което представлява рязко увеличение спрямо над 200 броя през 2025 г.

Украинското разузнаване: Руската армия може да използва до 100 балистични ракети месечно срещу нас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главното разузнавателно управление на Украйна Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) оценява, че Русия е способна да използва до 100 балистични ракети месечно срещу Украйна, като същевременно поддържа стабилни запаси от тези оръжия. Данните са предоставени в отговор на запитване от изданието Украинска правда.

Според оценките на ГУР, руският военно-промишлен комплекс поддържа високо темпо на производство и планира значително разширяване на арсенала си през 2026 г. Очаква се Москва да изстреля до 700 балистични ракети 9М723, предназначени за оперативно-тактическия ракетен комплекс "Искандер". Производственият темп на тези ракети се оценява на около 55-60 броя месечно.

Украинското разузнаване също отчита увеличение в производството на ударни ракети РМ-48У, използвани от системите за противовъздушна отбрана С-300ПМ и С-400, които руските сили прилагат и срещу наземни цели. По данни на ГУР, Русия планира да произведе над 480 такива ракети през 2026 г., което представлява рязко увеличение спрямо над 200 броя през 2025 г.

Според украинското военно разузнаване страната възнамерява да изстреля до 60 хиперзвукови аеробалистични ракети "Кинжал" през настоящата година. Тези системи остават ключов елемент в руската стратегия за дълбоки удари по украинска територия.

ГУР обобщава, че комбинацията от стабилен месечен капацитет за изстрелване, нарастващо производство и диверсификация на ракетните системи позволява на Русия да поддържа постоянен натиск върху украинската противовъздушна отбрана.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дълбоко в бункера

    25 2 Отговор
    И по още сто от свършилите.

    15:18 04.06.2026

  • 2 Докато Donald Trump is Resurrecting

    2 14 Отговор
    Dead People, Владимир Путин is Resurrecting СССР.❤️😝

    Коментиран от #28

    15:18 04.06.2026

  • 3 Без име

    14 5 Отговор
    Едва ли. А и Ким е насреща.

    15:19 04.06.2026

  • 4 България доставила на Окраина

    23 8 Отговор
    Чрез ООН-директно
    "50 зенитни установки ЗУ-2;
    - 100 картечници калибър 7,62 мм;
    - 100 ръчни гранатомета ATGL-L2;
    - 3000 еднократни гранатомета Bulspike.

    Подкрепа още от първите дни на войната

    Според публикацията България активно подпомага Украйна още от първите месеци на пълномащабното руско нахлуване."

    Също 40% от всички боеприпаси

    Позор!

    Коментиран от #17, #19, #42

    15:20 04.06.2026

  • 5 Маг

    13 7 Отговор
    Обратното броене започна! Рептилите, които управляват в сянка, вече изпълняват плана за съкращаване на човечеството. Земята е пренаселена за нас, под земята е пренаселено за тях. Все повече ще виждате странни цветове на небето, странни пандемии, следващия локдаун ви очаква скоро, умните вече усетиха. Не знаете, но вече всеки от вас полза извънземни технологии. Интернета и телефоните ви. Сделката е сключена отдавна, и те дават технологии срещу власт. Все повече ще гледате разсекретени НЛО файлове, по тяхна заповед. Защото вече искат да се заявяват, и да властват открито. Ще властват чрез страх и ще ви контролират напълно, първо ще изземат парите и земята ви. Вече сте предупредени, бъдете подготвени!

    Коментиран от #21, #27

    15:20 04.06.2026

  • 6 Многоходовото

    8 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #25

    15:20 04.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    20 4 Отговор
    Кво бе? Пак ли Русия няма ракети? Или па сега е проблем ,че ги има?
    Вече не знаете на къде да се въртите ми се види?

    15:21 04.06.2026

  • 9 Бойкот на О.Л.Хлъц

    13 4 Отговор
    „Украинска правда” - Ден на шегата беше преди 2 месеца...

    15:21 04.06.2026

  • 10 Мишел

    7 17 Отговор
    След Крим: Въведоха ограничения при зареждането на горива и в други области на Русия. Ситуацията в Крим е тежка. Междувременно в анексирания Крим продължават да се образуват километрични опашки за бензин. На пазара на горива се очаква кризата да засегне по-голямата част от страната. Z-каналите свързват проблемите с горивото на полуострова със засилените атаки на украинската армия срещу нефтопреработвателните заводи в руските региони, блокирането на пътя в Джанкой — така наречения сухоземен коридор към Крим — и повредите на фериботите в резултат на атаки с безпилотни летателни апарати.

    15:21 04.06.2026

  • 11 Пич

    20 5 Отговор
    Имат си ракети, използват си ги !!! Зелю да иска от Тръмп, ма и оня нема!!!

    15:21 04.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пламен

    13 3 Отговор
    Точно по интернет ще разправя рзузнаването какво знае. :)
    Аре аман от глупости !

    15:22 04.06.2026

  • 14 Новината на деня

    7 13 Отговор
    Руската православна църква е засегната от един от най-големите си скандали от десетилетие - наркотрафик и по-точно на кокаин. Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    15:22 04.06.2026

  • 15 България доставила

    8 5 Отговор
    На Окраина
    "..България е изнесла за Чехия 65 единици бронирана техника, сред които:

    - 40 леки бронирани верижни транспортьора МТ-ЛБ;
    - 22 танка Т-72;
    - 2 бронирани автомобила HMMWV („Хъмви“);
    - 1 бойна машина на пехотата БМП-1;


    38 зенитни оръдия.." и още!

    Радев също е участвал- подлеци!!!!(!

    15:23 04.06.2026

  • 16 Хи хи

    14 3 Отговор
    Не вярвам аз таз работа, и чиповете от перални свършиха !

    15:24 04.06.2026

  • 17 Капачки за Зеленко

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "България доставила на Окраина":

    Затова и гербавите калинки от държавната администрация и предишните правителства ще ги гонят до дупка, един по един, когато войната свърши.

    15:24 04.06.2026

  • 18 1234

    12 5 Отговор
    Ама нали ги избихте и бяха фалирали??? Недоумявам.

    15:24 04.06.2026

  • 19 Нинова:

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "България доставила на Окраина":

    Ей , няма да лъжеш кат дърт .... Не съм подисала и за един ПАТРОН!!! Разбра ли!!!

    Коментиран от #24

    15:24 04.06.2026

  • 20 оня с коня

    15 3 Отговор
    добре де нали ви изпращам и аз всеки месец пари защо и вие не стреляте?

    стига сте ми крали парите, стреляйте и вие или мечката ще ви яде

    като сте слабаци, къде сте тръгнали срещу русия?

    Коментиран от #29

    15:24 04.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 България е най- големия доставчик

    9 6 Отговор
    На Окраина за електроенергия!!!
    Позор!!!
    А Радев ще вдига цената

    "..вий сте идиоти"

    15:26 04.06.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    13 4 Отговор
    Накратко:

    1. Лъжа!
    Е, как така, ми нали руснаците отдавна бяха свършили ракетите и снарядите? 🤣

    2. Киев защо се вайка, нали сваля всичко? 🤣

    15:26 04.06.2026

  • 24 Има изнесен доклад от ООН

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Нинова:":

    Виж го в Гласове
    Пресниман

    15:27 04.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Танко

    6 4 Отговор
    Добре, че Украинска правда ни информират подробно за събитията, плановете и цялото бъдеще на руската армия. Жалко е, че медийното затъмнение не ни дава информация за сверка! Смятам, че немога да смятам как им излизат сметките.

    15:29 04.06.2026

  • 27 Маг Арий

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Маг":

    В морето няма рептили, само някоя русалка тук там.

    Коментиран от #40

    15:31 04.06.2026

  • 28 Сък Майдик

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Докато Donald Trump is Resurrecting":

    Не ми се прави на американец бре MoFo ,лесно е -джъст съкмайдик и всичко ще е ОК 😂 !

    15:37 04.06.2026

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱 на кон

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    къде сте тръгнали срещу Раша...е тука изби рибата

    Коментиран от #38

    15:41 04.06.2026

  • 30 Хихи

    3 1 Отговор
    Може 100, може 200

    15:42 04.06.2026

  • 31 Урсула

    3 1 Отговор
    И кво следва сега 2638ми пакет санкции! Малиииии Путин се притесни! А Кая вика на урсулестата: Имаме проблем хиляди предложения направихме какво ли не давахме и няма и няма кой да връчи призовката на Путин!

    15:43 04.06.2026

  • 32 ВВП

    5 1 Отговор
    По тъпо от окропа няма .Всезнаещи некадърници..Предназначени за утилизиране ..

    15:43 04.06.2026

  • 33 Макробиолог

    5 1 Отговор
    Вие гледайте да не започне да използва няколкото милиона съветски авио бомби

    15:44 04.06.2026

  • 34 ВВП

    7 1 Отговор
    Общуването с окропитек е извращение за тялото и душата .Много прости цървули..Заедно със 100 бургазлии отиваме да събаряме Комплекса в ,баба Алино,,.Вземам 100 кила данамит ..Окропите вън от България!!

    15:45 04.06.2026

  • 35 Радев,

    3 4 Отговор
    Къде си , бе лалугер?

    Твоите служебни и сега продължаваш да въоръжаваш Окраина!
    И още пари наливаш , когато пенсионерите обричаш на глад.

    15:45 04.06.2026

  • 36 ВВП

    6 0 Отговор
    Но комент..За шизофрениците от псевдо държавата Окраина.

    15:48 04.06.2026

  • 37 Оли Гофрен

    7 0 Отговор
    Руската армия използва ракети щото има ,има ракети щото произвеждат ,кое в случая е странното ,че не разбрах ?

    15:48 04.06.2026

  • 38 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 на кон":

    Абре кестен ,как можа да откраднеш ника на оня Максудския с дебелите счупени уши и лошогледащ с мнооо тппп поглед ,сега ще се поболее от мъка ☝️.

    15:53 04.06.2026

  • 39 Само 1 ракета трябва да изстреля путин

    4 0 Отговор
    И да е натоварена със 100 мегатона и охрайна приключва изведнъж завинаги

    15:54 04.06.2026

  • 40 Маг

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Маг Арий":

    Има! Но вие сте жертва на ифантилизиране на най страшните за вас същества. Усилено ви представят русалките като инфантилни красавици, които само чакат мъж, за да се влюбят в него. А още по инфантилно ви показват ангелите, като дебели симпатични дечица с крилца. Всъщност ангелите са избили по ужасяващи начини повече от човечеството, отколкото са избили демоните!

    15:57 04.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 абв

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "България доставила на Окраина":

    Пише се Украйна, другарю илитерат. И да, позор, че сме дали толкова малко!

    16:02 04.06.2026

  • 43 604

    0 1 Отговор
    Само рептил може да твърди какво може противника! Истинските биткъжии твърдят какво могат да бутат и то наполовина в резерв, а най големите битки не казват нищо, а само пердашат..

    16:05 04.06.2026

  • 44 Елементарно Уотсън !

    6 0 Отговор
    Рашистите не могат да победят Украйна с тези келявите ракети . Могат единствено да тероризират градовете .

    16:10 04.06.2026

  • 45 генералъ Христо Луковъ

    0 0 Отговор
    Хубавото е, че Украйна сваля 102% от ракетите. Затова никога няма никакви щети и нико не умира. Даже непрекъснато след всяка ракета се раждат нови хора. Продължавайте така докато населението стане 2 милиона.

    16:11 04.06.2026

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