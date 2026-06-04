Украинското разузнаване: Руската армия може да използва до 100 балистични ракети месечно срещу нас

Главното разузнавателно управление на Украйна Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) оценява, че Русия е способна да използва до 100 балистични ракети месечно срещу Украйна, като същевременно поддържа стабилни запаси от тези оръжия. Данните са предоставени в отговор на запитване от изданието Украинска правда.
Според оценките на ГУР, руският военно-промишлен комплекс поддържа високо темпо на производство и планира значително разширяване на арсенала си през 2026 г. Очаква се Москва да изстреля до 700 балистични ракети 9М723, предназначени за оперативно-тактическия ракетен комплекс "Искандер". Производственият темп на тези ракети се оценява на около 55-60 броя месечно.
Украинското разузнаване също отчита увеличение в производството на ударни ракети РМ-48У, използвани от системите за противовъздушна отбрана С-300ПМ и С-400, които руските сили прилагат и срещу наземни цели. По данни на ГУР, Русия планира да произведе над 480 такива ракети през 2026 г., което представлява рязко увеличение спрямо над 200 броя през 2025 г.
Според украинското военно разузнаване страната възнамерява да изстреля до 60 хиперзвукови аеробалистични ракети "Кинжал" през настоящата година. Тези системи остават ключов елемент в руската стратегия за дълбоки удари по украинска територия.
ГУР обобщава, че комбинацията от стабилен месечен капацитет за изстрелване, нарастващо производство и диверсификация на ракетните системи позволява на Русия да поддържа постоянен натиск върху украинската противовъздушна отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дълбоко в бункера
15:18 04.06.2026
2 Докато Donald Trump is Resurrecting
Коментиран от #28
15:18 04.06.2026
3 Без име
15:19 04.06.2026
4 България доставила на Окраина
"50 зенитни установки ЗУ-2;
- 100 картечници калибър 7,62 мм;
- 100 ръчни гранатомета ATGL-L2;
- 3000 еднократни гранатомета Bulspike.
Подкрепа още от първите дни на войната
Според публикацията България активно подпомага Украйна още от първите месеци на пълномащабното руско нахлуване."
Също 40% от всички боеприпаси
Позор!
Коментиран от #17, #19, #42
15:20 04.06.2026
5 Маг
Коментиран от #21, #27
15:20 04.06.2026
6 Многоходовото
Коментиран от #25
15:20 04.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Механик
Вече не знаете на къде да се въртите ми се види?
15:21 04.06.2026
9 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:21 04.06.2026
10 Мишел
15:21 04.06.2026
11 Пич
15:21 04.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пламен
Аре аман от глупости !
15:22 04.06.2026
14 Новината на деня
15:22 04.06.2026
15 България доставила
"..България е изнесла за Чехия 65 единици бронирана техника, сред които:
- 40 леки бронирани верижни транспортьора МТ-ЛБ;
- 22 танка Т-72;
- 2 бронирани автомобила HMMWV („Хъмви“);
- 1 бойна машина на пехотата БМП-1;
38 зенитни оръдия.." и още!
Радев също е участвал- подлеци!!!!(!
15:23 04.06.2026
16 Хи хи
15:24 04.06.2026
17 Капачки за Зеленко
До коментар #4 от "България доставила на Окраина":Затова и гербавите калинки от държавната администрация и предишните правителства ще ги гонят до дупка, един по един, когато войната свърши.
15:24 04.06.2026
18 1234
15:24 04.06.2026
19 Нинова:
До коментар #4 от "България доставила на Окраина":Ей , няма да лъжеш кат дърт .... Не съм подисала и за един ПАТРОН!!! Разбра ли!!!
Коментиран от #24
15:24 04.06.2026
20 оня с коня
стига сте ми крали парите, стреляйте и вие или мечката ще ви яде
като сте слабаци, къде сте тръгнали срещу русия?
Коментиран от #29
15:24 04.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 България е най- големия доставчик
Позор!!!
А Радев ще вдига цената
"..вий сте идиоти"
15:26 04.06.2026
23 az СВО Победа 81
1. Лъжа!
Е, как така, ми нали руснаците отдавна бяха свършили ракетите и снарядите? 🤣
2. Киев защо се вайка, нали сваля всичко? 🤣
15:26 04.06.2026
24 Има изнесен доклад от ООН
До коментар #19 от "Нинова:":Виж го в Гласове
Пресниман
15:27 04.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Танко
15:29 04.06.2026
27 Маг Арий
До коментар #5 от "Маг":В морето няма рептили, само някоя русалка тук там.
Коментиран от #40
15:31 04.06.2026
28 Сък Майдик
До коментар #2 от "Докато Donald Trump is Resurrecting":Не ми се прави на американец бре MoFo ,лесно е -джъст съкмайдик и всичко ще е ОК 😂 !
15:37 04.06.2026
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱 на кон
До коментар #20 от "оня с коня":къде сте тръгнали срещу Раша...е тука изби рибата
Коментиран от #38
15:41 04.06.2026
30 Хихи
15:42 04.06.2026
31 Урсула
15:43 04.06.2026
32 ВВП
15:43 04.06.2026
33 Макробиолог
15:44 04.06.2026
34 ВВП
15:45 04.06.2026
35 Радев,
Твоите служебни и сега продължаваш да въоръжаваш Окраина!
И още пари наливаш , когато пенсионерите обричаш на глад.
15:45 04.06.2026
36 ВВП
15:48 04.06.2026
37 Оли Гофрен
15:48 04.06.2026
38 оня с коня
До коментар #29 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 на кон":Абре кестен ,как можа да откраднеш ника на оня Максудския с дебелите счупени уши и лошогледащ с мнооо тппп поглед ,сега ще се поболее от мъка ☝️.
15:53 04.06.2026
39 Само 1 ракета трябва да изстреля путин
15:54 04.06.2026
40 Маг
До коментар #27 от "Маг Арий":Има! Но вие сте жертва на ифантилизиране на най страшните за вас същества. Усилено ви представят русалките като инфантилни красавици, които само чакат мъж, за да се влюбят в него. А още по инфантилно ви показват ангелите, като дебели симпатични дечица с крилца. Всъщност ангелите са избили по ужасяващи начини повече от човечеството, отколкото са избили демоните!
15:57 04.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 абв
До коментар #4 от "България доставила на Окраина":Пише се Украйна, другарю илитерат. И да, позор, че сме дали толкова малко!
16:02 04.06.2026
43 604
16:05 04.06.2026
44 Елементарно Уотсън !
16:10 04.06.2026
45 генералъ Христо Луковъ
16:11 04.06.2026