Украинското разузнаване: Руската армия може да използва до 100 балистични ракети месечно срещу нас

Главното разузнавателно управление на Украйна Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) оценява, че Русия е способна да използва до 100 балистични ракети месечно срещу Украйна, като същевременно поддържа стабилни запаси от тези оръжия. Данните са предоставени в отговор на запитване от изданието Украинска правда.

Според оценките на ГУР, руският военно-промишлен комплекс поддържа високо темпо на производство и планира значително разширяване на арсенала си през 2026 г. Очаква се Москва да изстреля до 700 балистични ракети 9М723, предназначени за оперативно-тактическия ракетен комплекс "Искандер". Производственият темп на тези ракети се оценява на около 55-60 броя месечно.

Украинското разузнаване също отчита увеличение в производството на ударни ракети РМ-48У, използвани от системите за противовъздушна отбрана С-300ПМ и С-400, които руските сили прилагат и срещу наземни цели. По данни на ГУР, Русия планира да произведе над 480 такива ракети през 2026 г., което представлява рязко увеличение спрямо над 200 броя през 2025 г.

Според украинското военно разузнаване страната възнамерява да изстреля до 60 хиперзвукови аеробалистични ракети "Кинжал" през настоящата година. Тези системи остават ключов елемент в руската стратегия за дълбоки удари по украинска територия.

ГУР обобщава, че комбинацията от стабилен месечен капацитет за изстрелване, нарастващо производство и диверсификация на ракетните системи позволява на Русия да поддържа постоянен натиск върху украинската противовъздушна отбрана.