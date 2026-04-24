Хакан Фидан: Израел се превръща в заплаха за глобалната сигурност

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Израел се е превърнал в „пряка заплаха за глобалната сигурност“, по време на реч в Оксфордски университет, съобщава Анадолската агенция, предава News.bg.

Той призова за „колективен“ международен отговор, подчертавайки, че нарастващата нестабилност вече не може да се разглежда само като регионален проблем.

По думите му светът преминава не просто през геополитически преход, а през по-дълбока трансформация. „Това, на което сме свидетели днес, не е преход, а по-скоро трансформация“, заяви Фидан.

Министърът подчерта, че държавите вече не могат да възлагат сигурността си на външни фактори. В контекста на конфликта с Иран, започнал с удари на САЩ и Израел, той посочи, че ситуацията е нанесла „тежък удар върху глобалния просперитет, сигурност и стабилност“.

Според него действията на Израел са надхвърлили регионалните рамки и изискват общ отговор от международната общност. Фидан добави, че границата между регионални и глобални кризи вече е изчезнала.

Той акцентира и върху нарастващата роля на т.нар. „средни сили“, които според него разполагат със стратегическо географско положение, дипломатически капацитет и политическа воля.

Като пример той посочи ролята на Турция - член на НАТО и кандидат за Европейски съюз - включително усилията ѝ в посредничеството, като инициативата за износ на зърно през Черно море и дипломатическите действия в Африканския рог.

В заключение Фидан призова за реформа на глобалните институции и за изграждане на регионален ред в Близкия изток, основан на сътрудничество, а не на „доминиране или подчинение“, като подчерта необходимостта от „регионални решения на регионалните проблеми“.