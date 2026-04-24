Хакан Фидан: Израел се превръща в заплаха за глобалната сигурност

24 Април, 2026 22:24

Турският външен министър призова за колективен международен отговор и нов регионален ред

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Израел се е превърнал в „пряка заплаха за глобалната сигурност“, по време на реч в Оксфордски университет, съобщава Анадолската агенция, предава News.bg.

Той призова за „колективен“ международен отговор, подчертавайки, че нарастващата нестабилност вече не може да се разглежда само като регионален проблем.

По думите му светът преминава не просто през геополитически преход, а през по-дълбока трансформация. „Това, на което сме свидетели днес, не е преход, а по-скоро трансформация“, заяви Фидан.

Министърът подчерта, че държавите вече не могат да възлагат сигурността си на външни фактори. В контекста на конфликта с Иран, започнал с удари на САЩ и Израел, той посочи, че ситуацията е нанесла „тежък удар върху глобалния просперитет, сигурност и стабилност“.

Според него действията на Израел са надхвърлили регионалните рамки и изискват общ отговор от международната общност. Фидан добави, че границата между регионални и глобални кризи вече е изчезнала.

Той акцентира и върху нарастващата роля на т.нар. „средни сили“, които според него разполагат със стратегическо географско положение, дипломатически капацитет и политическа воля.

Като пример той посочи ролята на Турция - член на НАТО и кандидат за Европейски съюз - включително усилията ѝ в посредничеството, като инициативата за износ на зърно през Черно море и дипломатическите действия в Африканския рог.

В заключение Фидан призова за реформа на глобалните институции и за изграждане на регионален ред в Близкия изток, основан на сътрудничество, а не на „доминиране или подчинение“, като подчерта необходимостта от „регионални решения на регионалните проблеми“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да....

    7 2 Отговор
    Лондонсити ръчка Ердо..

    22:27 24.04.2026

  • 2 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Ние за кой отбор ще викаме?

    22:32 24.04.2026

  • 3 Не вярвах, че ще го кажа

    23 4 Отговор
    За пръв път в живота си подкрепям и желая пълен и безусловен успех в евентуална война на нашите бивши поробители.
    Като член на НАТО ние би трябвало да си изпълним задълженията съгласно член 5-ти на пакта.
    По моето лично мнение, Изрел се превръща в най-опасната държава за мира в света и глобални терористи.

    22:37 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Крайно време е всички дружно

    13 3 Отговор
    Да стъпчем главата на змията. Просто Фидан има смелостта да каже на глас това което всички си мислим, но не смеем да кажем.

    23:14 24.04.2026

